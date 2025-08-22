Израел категорично отхвърли доклад, потвърждаващ масов глад в Газа

Израелската военна агенция за координиране на правителствените действия в териториите (COGAT) заяви, че „категорично отхвърля“ одобрен от ООН доклад, в който за първи път се потвърждава, че в част от ивицата Газа има масов глад, предаде ДПА, съобщи БТА.
В публикувания днес доклад става ясно, че според Интегрираната класификация на фазите на продоволствената сигурност (IPC) има „основателни доказателства“, че от 15 август в провинция Газа – административен район, включващ град Газа, е налице масов глад.
„Предишните доклади и оценки на IPC многократно са се оказвали неточни и не отразяват реалността на място“, каза COGAT в „Екс“ в отговор на доклада на IPC.
Ръководителят на COGAT Гасан Алиан, заяви, че „докладът на IPC се основава на частични и ненадеждни източници, много от които са свързани с „Хамас“, и открито пренебрегва фактите и мащабните хуманитарни усилия, полагани от държавата Израел и нейните международни партньори“.
„Вместо да предостави професионална, неутрална и отговорна оценка, докладът възприема пристрастен подход, изпълнен със сериозни методологически недостатъци, и по този начин подкопава своята достоверност и доверието, което може да му гласува международната общност“, каза още Алиан.
Класификацията на IPC идва на фона на напредването на израелските войски към град Газа, след като правителството одобри планове за превземане на метрополиса с около 1 милион жители в опит да унищожи останалото от палестинската екстремистка групировка „Хамас“.
Новата офанзива породи опасения за по-нататъшни страдания на цивилното население, което масово няма достъп до основни продукти от първа необходимост, включително храна, откакто Израел наложи почти пълна блокада достъпа до територията по-рано тази година. Миналия месец Израел частично вдигна блокадата, позволявайки ограничени количества помощи да влязат в анклава.
