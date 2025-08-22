Новини
Израел категорично отхвърли доклад, потвърждаващ масов глад в Газа

Израел категорично отхвърли доклад, потвърждаващ масов глад в Газа

22 Август, 2025 14:46

Новата офанзива породи опасения за по-нататъшни страдания на цивилното население, което масово няма достъп до основни продукти

Израел категорично отхвърли доклад, потвърждаващ масов глад в Газа - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова

Израелската военна агенция за координиране на правителствените действия в териториите (COGAT) заяви, че „категорично отхвърля“ одобрен от ООН доклад, в който за първи път се потвърждава, че в част от ивицата Газа има масов глад, предаде ДПА, съобщи БТА.

В публикувания днес доклад става ясно, че според Интегрираната класификация на фазите на продоволствената сигурност (IPC) има „основателни доказателства“, че от 15 август в провинция Газа – административен район, включващ град Газа, е налице масов глад.

„Предишните доклади и оценки на IPC многократно са се оказвали неточни и не отразяват реалността на място“, каза COGAT в „Екс“ в отговор на доклада на IPC.

Ръководителят на COGAT Гасан Алиан, заяви, че „докладът на IPC се основава на частични и ненадеждни източници, много от които са свързани с „Хамас“, и открито пренебрегва фактите и мащабните хуманитарни усилия, полагани от държавата Израел и нейните международни партньори“.

„Вместо да предостави професионална, неутрална и отговорна оценка, докладът възприема пристрастен подход, изпълнен със сериозни методологически недостатъци, и по този начин подкопава своята достоверност и доверието, което може да му гласува международната общност“, каза още Алиан.

Класификацията на IPC идва на фона на напредването на израелските войски към град Газа, след като правителството одобри планове за превземане на метрополиса с около 1 милион жители в опит да унищожи останалото от палестинската екстремистка групировка „Хамас“.

Новата офанзива породи опасения за по-нататъшни страдания на цивилното население, което масово няма достъп до основни продукти от първа необходимост, включително храна, откакто Израел наложи почти пълна блокада достъпа до територията по-рано тази година. Миналия месец Израел частично вдигна блокадата, позволявайки ограничени количества помощи да влязат в анклава.


Израел
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм.

  • 1 Един

    23 7 Отговор
    Израел е терористична държава и това е многократно доказвано през годините - събитията последните няколко години просто извадиха престъпленията им на показ, така че и по-трудно мислещите да не могат вече да ги отричат!

    14:50 22.08.2025

  • 3 ахахах

    15 4 Отговор
    Еврейската подлога Навални умря в пандиза

    14:53 22.08.2025

  • 4 Заявявам позиция

    9 1 Отговор
    Спрете да работите във военните заводи и войните ще спрат !

    Няма ли какво друго да правите !

    Коментиран от #10

    15:00 22.08.2025

  • 5 И кво ?.

    8 4 Отговор
    И кво се очакваше да отговорят евреите ? " Избиване палестинци масово , но ги изчакваме да хапнат първо "?

    15:06 22.08.2025

  • 6 Гост

    5 7 Отговор
    Техните бракя араби там Саудитска Арабия, Дубай, Катар да ги ранат имат пари тоалетните им чинии от злато.

    15:06 22.08.2025

  • 8 1488

    4 2 Отговор
    не глад,
    а диета

    Коментиран от #19

    15:08 22.08.2025

  • 9 Гост

    4 7 Отговор
    Га играха кючек на Галакси Лидер не гладуваха ?

    Коментиран от #12

    15:11 22.08.2025

  • 10 Да бе , да ! 😜

    8 2 Отговор

    До коментар #4 от "Заявявам позиция":

    Нашите продажни атлантици това чакат : веднага ще почнат да купуват от турските си и американски господари , за да вземат "комисионни" !

    15:11 22.08.2025

  • 11 Политкоректния

    7 2 Отговор
    Геноцид

    15:13 22.08.2025

  • 12 Сила

    2 2 Отговор

    До коментар #9 от "Гост":

    Д-р Емилова би го нарекла лечебна аеробика ....

    15:13 22.08.2025

  • 13 123456

    7 1 Отговор
    ето лицето на международното право и ред !

    15:14 22.08.2025

  • 14 Ами..

    7 0 Отговор
    Позор!! Как е възможно целия свят да се прави на невиждащ
    Но все пак да не забравяме че западната цивилизация е измислила Светата Инквизиция.

    И всичконтова за ДОБРОТО НА ... хората

    15:16 22.08.2025

  • 15 мошЕто

    1 4 Отговор
    тоя с легена на снимката ще е бил най-гладния ....Като им видиш посудата ти става ясно , че и те са като нашите ,,палестинци ,, .

    Коментиран от #20

    15:16 22.08.2025

  • 16 Хи хи хи

    4 1 Отговор
    Гладуват в Палестина арабеските,
    исраелската армия е добре нахранена

    15:19 22.08.2025

  • 17 Kaлпазанин

    0 4 Отговор
    Вярно е ,вярвам само на евреи какво казват .жалки наглеци

    15:20 22.08.2025

  • 19 Даа

    3 0 Отговор

    До коментар #8 от "1488":

    Демократична диета.
    Д-р Хитлер я е узмислил...

    15:24 22.08.2025

  • 20 Мунчо,

    1 0 Отговор

    До коментар #15 от "мошЕто":

    Ти в златни прибори ли се храниш докато те обстрелват?

    15:27 22.08.2025