Австралия реагира остро срещу Израел: Силата не се измерва с това колко хора можеш да взривиш

Канбера реагира остро на думите на израелския лидер Бенямин Нетаняху, че австралийският премиер е слаб, като вътрешният министър Тони Бърк заяви, че силата не се измерва с това "колко души можеш да взривиш", предаде Франс прес, съобщи БТА.

Десетилетия наред Австралия се смята за близък приятел на Израел, но отношенията между двете страни рязко се влошиха, след като Канбера миналата седмица обяви, че ще признае палестинската държава.

Нетаняху драстично ескалира словесната война, след като вчера нарече австралийския си колега Антъни Албанезе "слаб политик, който е предал Израел".

Вътрешният министър на Австралия днес каза, че думите на Нетаняху са признак на гняв. "Силата не се измерва с това колко хора можеш да взривиш или колко деца можеш да оставиш гладни", каза Бърк в ефира на австралийската телевизия Ей Би Си нюз. "Виждаме продължаващата изолация на Израел от света и това не е в техен интерес", добави вътрешният министър.

Австралия в понеделник отмени визата на крайнодесния израелски политик Симча Ротман, който е член на управляващата коалиция на Нетаняху, с аргумента, че посещението му би "предизвикало раздор".

На следващия ден Израел анулира визите на представителите на Австралия, акредитирани към Палестинската автономна власт в Рамала. По-късно през деня Нетаняху написа в социалната мрежа "Екс": "Историята ще запомни Албанезе такъв, какъвто е - слаб политик, който предаде Израел и изостави австралийските евреи".