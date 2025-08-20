Новини
Австралия реагира остро срещу Израел: Силата не се измерва с това колко хора можеш да взривиш

20 Август, 2025 08:06 559 13

Десетилетия наред Австралия беше близък приятел на Израел, но отношенията между двете страни рязко се влошиха

Австралия реагира остро срещу Израел: Силата не се измерва с това колко хора можеш да взривиш - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Канбера реагира остро на думите на израелския лидер Бенямин Нетаняху, че австралийският премиер е слаб, като вътрешният министър Тони Бърк заяви, че силата не се измерва с това "колко души можеш да взривиш", предаде Франс прес, съобщи БТА.

Десетилетия наред Австралия се смята за близък приятел на Израел, но отношенията между двете страни рязко се влошиха, след като Канбера миналата седмица обяви, че ще признае палестинската държава.

Нетаняху драстично ескалира словесната война, след като вчера нарече австралийския си колега Антъни Албанезе "слаб политик, който е предал Израел".

Вътрешният министър на Австралия днес каза, че думите на Нетаняху са признак на гняв. "Силата не се измерва с това колко хора можеш да взривиш или колко деца можеш да оставиш гладни", каза Бърк в ефира на австралийската телевизия Ей Би Си нюз. "Виждаме продължаващата изолация на Израел от света и това не е в техен интерес", добави вътрешният министър.

Австралия в понеделник отмени визата на крайнодесния израелски политик Симча Ротман, който е член на управляващата коалиция на Нетаняху, с аргумента, че посещението му би "предизвикало раздор".

На следващия ден Израел анулира визите на представителите на Австралия, акредитирани към Палестинската автономна власт в Рамала. По-късно през деня Нетаняху написа в социалната мрежа "Екс": "Историята ще запомни Албанезе такъв, какъвто е - слаб политик, който предаде Израел и изостави австралийските евреи".


  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 В Израел

    12 1 Отговор
    Трябва да осъзнаят че са престъпници и терористи мразени от света.

    08:09 20.08.2025

  • 3 Пич

    8 1 Отговор
    Това е пример че каквото сам си направиш , друг не може да ти направи !!! Хитлеряху о но ди родителката на Израел и неговият имидж пред света както и най големите врагове на евреите не биха могли !!!

    08:10 20.08.2025

  • 4 Боско

    1 8 Отговор
    Подкрепям изцяло Израел в това начинание.

    08:11 20.08.2025

  • 5 Австралия

    0 8 Отговор
    де напълни с резани и сега щат не щат политиците ще трябва да се съобразяват с "новите си граждани". Затова Нетаняху е прав че са слаби политици. Но пък и той не е нужно да се съобразява с тях

    Коментиран от #9

    08:12 20.08.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Госあ

    6 0 Отговор
    ч@ф@дин се оправя само с газ, мас и оцет !

    08:12 20.08.2025

  • 8 Международна изолация

    7 0 Отговор
    Пълно ембарго и санкции са нужни спрямо нацисткият израелски режим. Закриване на посолствата и търговските представителства и конфискуване на всички израелски активи по света. С тях трябва да бъдат компенсирани палестинците. Включително и да им се заплати собствеността за която имат актове за разлика от ционистите крадливи

    08:13 20.08.2025

  • 9 Госあ

    5 0 Отговор

    До коментар #5 от "Австралия":

    ч@ф@дите не са ли резани ве ?

    08:13 20.08.2025

  • 10 Коста

    1 2 Отговор
    ,в Австралия са канибали и ядат малки деца за закушка

    08:16 20.08.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Байче

    0 3 Отговор
    Палестинците нападнаха Израел 7 Октомври 2023та. Ако не си от Хамас, и работа неможе да си намериш, всички са терористи там

    08:18 20.08.2025

  • 13 Механик

    1 0 Отговор
    Израел няма приятели.
    Евреите мразят целия свят. А тия дето си мислят, че са им приятели, те просто са донори, ама не го знаят.

    08:19 20.08.2025

