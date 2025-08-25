Новини
Свят »
Белгия »
Предстои значителна криза, ако Белгия не затегне позицията си спрямо Израел

25 Август, 2025 11:53 695 4

  • ивицата газа-
  • израел-
  • белгия-
  • палестина-
  • газа-
  • максим прево

Министърът не отхвърля възможността за блокиране на значителни правителствени решения

Предстои значителна криза, ако Белгия не затегне позицията си спрямо Израел - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Белгийският външен министър Максим Прево заяви днес пред вестник „Стандард“, че не отхвърля възможността за блокиране на значителни правителствени решения, ако някои влизащи в управляващата коалиция партии продължават да му пречат да заеме по-категорична позиция спрямо Израел и да признае палестинската държава, предаде белгийската новинарска агенция Белга, цитирана от БТА.

Неговата партия – „Отдадените“, както и влизащите в управляващата коалиция „Християндемократи и фламандци“ и ПП „Форойт“, искат по-категорична позиция спрямо Израел и признаването на Палестина за държава. В същото време „Новият фламандски алианс“ и Реформаторското движение са против.

„Ако правителството не заеме по-категорична позиция по нарушенията на човешките права от израелското правителство или не признае Палестина, има риск от значителна криза“, заяви Прево.

По-рано лидерът на „Християндемократи и фламандци“ Сами Махди заплаши да блокира дейността на правителството, ако Белгия не втвърди позицията си. Фактът, че Прево, който е също вицепремиер, обмисля същите действия, засилва натиска върху правителството.

„За мен и партията ми Газа е наистина важен въпрос. Абсолютно трябва да намерим решение в рамките на правителството. Неприемливо е отношението на един човек да застрашава репутацията на цялата страна“, заяви външният министър, посочвайки председателят на Реформаторското движение Жорж-Луи Буше.

В сряда Прево ще представи позиция с „твърди предложения“ по време на среща с премиера Барт де Вевер и вицепремиерите.

Предложенията включват признаване на Палестина, забрана на израелските министри Итамар Бен-Гвир и Бецалел Смотрич да влизат в страната и забрана на вноса на стоки от окупирани територии, както и на прелитането и транзита на оръжия към Израел.

„Не мога да си представя Белгия да се присъедини към малкия клуб от държави, които не признават Палестина. Ако пропуснем тази възможност, това ще бъде катастрофално за международния имидж на Белгия“, заключи Прево.


Белгия
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    3 8 Отговор
    Белгия трява да приеме останалите палестичета и да ги хрантути на своя територия като е признала илюзорната държава Палестина.

    11:57 25.08.2025

  • 2 Доган за Патриарх

    7 0 Отговор
    Лидерът на „Християндемократи и фламандци“ Сами Махди..

    11:58 25.08.2025

  • 3 България е с Израел

    1 2 Отговор
    България 88г призна някаква измислена държава Палестина, през 94-та замълча за палестинската автономия, а днес се прави на улава, когато я питат за новата Палестина. И много правилно.

    12:03 25.08.2025

  • 4 ФАКТИ

    0 0 Отговор
    БЕЛГИЯ СЕ ОКАЗА КОВИДА ЗА ЕВРОПА. Караул.

    12:17 25.08.2025

Новини по държави:
