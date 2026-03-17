Военните лазери набират скорост: ново оръжие срещу дроновете
  Тема: Украйна

17 Март, 2026 14:55 1 182 16

Ниската цена и ефективността им ги превръщат в ключов елемент от бъдещите отбранителни системи

Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Масовото използване на дронове - от Иран до Украйна - засилва интереса към лазерните оръжия като средство за защита. Те вече се използват експериментално в различни държави, а военните планират по-широкото им внедряване в близките години, предава БТА.

Лазерните системи, които спадат към оръжията с насочена енергия, са сравнително компактни и могат да бъдат монтирани на военни кораби или бронирани превозни средства. Чрез концентриран лъч те могат да неутрализират дронове във въздуха на разстояние до около 20 километра.

Русия вече използва подобни технологии срещу украински дронове, докато Украйна разработва собствена система. Израел пък внедрява своята противодронна система „Железен лъч“, разработена от Рафаел.

През последните години редица държави ускориха развитието на подобни технологии. Китай представи лазерната система ЛИ-1, Великобритания тества „Драконов огън“, а Франция интегрира „Хелма-Пе“ в своя арсенал. В САЩ също се разработват подобни системи, включително „Хелиос“ на Локхийд Мартин и технологии на Нортроп Груман.

Според експерти основното предимство на лазерите е тяхната ниска цена за използване. Докато една ракета „Пейтриът“ може да струва милиони долари, единичен „изстрел“ с лазер струва само колкото изразходваната електроенергия. Това ги прави особено ефективни срещу евтини дронове, като например иранските „Шахед“.

Въпреки това технологията има и ограничения. За да бъде ефективен, лазерът трябва да остане насочен към целта достатъчно дълго, а атмосферните условия - като облачност - могат да намалят ефективността му. Освен това съществува риск за гражданския въздушен трафик.

Експерти подчертават, че лазерните оръжия няма да заменят напълно традиционните ракети и боеприпаси, но ще ги допълват като по-евтина и устойчива алтернатива в борбата срещу нарастващата заплаха от дронове.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Значи пак Русия ще е номер 1

    10 12 Отговор
    От десетки години разработват всякакви лазери.

    Коментиран от #2, #4

    14:59 17.03.2026

  • 2 Русия иКитай

    15 10 Отговор

    До коментар #1 от "Значи пак Русия ще е номер 1":

    не си чоплят носа като празноглавите урсули.

    Коментиран от #9

    15:01 17.03.2026

  • 3 Ххх

    12 5 Отговор
    В България Лазари и Лазарки да искаш.

    15:02 17.03.2026

  • 4 Русия е номер 1

    13 16 Отговор

    До коментар #1 от "Значи пак Русия ще е номер 1":

    Само по смъртност и глупост. Това е доказано. За друго не можем да твърдим, защото няма доказателства. :)

    Коментиран от #12

    15:02 17.03.2026

  • 5 ха ха ха

    12 9 Отговор
    Освен това съществува риск за гражданския въздушен трафик.
    А от Пейтриът няма... Ок
    И за тези статии получавате пари. Срамота.

    15:04 17.03.2026

  • 6 Безпорен факт

    12 12 Отговор
    Русия искаше да се ограничи военното производство в Украйна. А то така се увеличи, че Украйна се очертава като най-големия производител в Европа. :)

    15:04 17.03.2026

  • 7 Смешник

    10 11 Отговор
    Русия отдавна разполага с такова оръжие

    Коментиран от #8

    15:07 17.03.2026

  • 8 град София

    9 12 Отговор

    До коментар #7 от "Смешник":

    С нищо не разполага Русия, ако разполагаше, отдавна щеше да е превзела Украйна.

    15:08 17.03.2026

  • 9 Точно така

    8 12 Отговор

    До коментар #2 от "Русия иКитай":

    Не си чоплят носа а само за оръжия мислят.Империализъм.А какви руски коли има, телевизори, компютри и всякакви технологии, чак дъха ти спира.Само дето са невидими.Абсолютно чудо.

    Коментиран от #10, #14

    15:11 17.03.2026

  • 10 Ми те

    8 8 Отговор

    До коментар #9 от "Точно така":

    с китайски части ма, не са с урсулски. Урсула е по ваксините.

    15:17 17.03.2026

  • 11 Зеления

    12 3 Отговор
    Чета и не мога да се начудя, вместо да коментирате как България да внедри тези нови лазерни технологии в своята армия, за половината от вас е по-важно Русия да има лазерни технологии, а за другата половина е по-важно Русия да няма от тях !!!
    Какъв е тоя народ да не мисли за себе си, а да се олицетворява само и единствено или с Русия или с европейския съюз!!!

    15:17 17.03.2026

  • 12 някой си

    4 4 Отговор

    До коментар #4 от "Русия е номер 1":

    сам доказа че си доста кух трол

    15:28 17.03.2026

  • 13 Здравей

    0 2 Отговор
    Западняците ,както винаги слагат холивудски имена на разни лазарпета от тему🤣🤣🤣🤣

    15:50 17.03.2026

  • 14 Атина Палада

    2 2 Отговор

    До коментар #9 от "Точно така":

    На Русия приоритет винаги ще бъдат оръжията.
    Когато държиш в ръцете си природните ресурси на нашата планета ,апетитите на лешоядите не спират..И ти си длъжен да си подготвен.Пералните и телевизорите не вършат работа на Русия! Проблема на Русия е един единствен а именно,че е неприлично богата .

    15:52 17.03.2026

  • 15 Здравей

    2 2 Отговор
    Израел пък внедрява своята противодронна система „Железен лъч“ . То ще да е като железния купол/ желязното сито/😬

    15:53 17.03.2026

  • 16 Чубака

    1 0 Отговор
    Никакви дронове, лазери и бластери не могат да се сравнят с могъществото на силата и светлинните мечове на джедаите. Лазерно оръжие срещу самолети е разработено още през втората световна война от Япония.

    16:00 17.03.2026

