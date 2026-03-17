Военните лазери набират скорост: ново оръжие срещу дроновете

Масовото използване на дронове - от Иран до Украйна - засилва интереса към лазерните оръжия като средство за защита. Те вече се използват експериментално в различни държави, а военните планират по-широкото им внедряване в близките години, предава БТА.
Лазерните системи, които спадат към оръжията с насочена енергия, са сравнително компактни и могат да бъдат монтирани на военни кораби или бронирани превозни средства. Чрез концентриран лъч те могат да неутрализират дронове във въздуха на разстояние до около 20 километра.
Русия вече използва подобни технологии срещу украински дронове, докато Украйна разработва собствена система. Израел пък внедрява своята противодронна система „Железен лъч“, разработена от Рафаел.
През последните години редица държави ускориха развитието на подобни технологии. Китай представи лазерната система ЛИ-1, Великобритания тества „Драконов огън“, а Франция интегрира „Хелма-Пе“ в своя арсенал. В САЩ също се разработват подобни системи, включително „Хелиос“ на Локхийд Мартин и технологии на Нортроп Груман.
Според експерти основното предимство на лазерите е тяхната ниска цена за използване. Докато една ракета „Пейтриът“ може да струва милиони долари, единичен „изстрел“ с лазер струва само колкото изразходваната електроенергия. Това ги прави особено ефективни срещу евтини дронове, като например иранските „Шахед“.
Въпреки това технологията има и ограничения. За да бъде ефективен, лазерът трябва да остане насочен към целта достатъчно дълго, а атмосферните условия - като облачност - могат да намалят ефективността му. Освен това съществува риск за гражданския въздушен трафик.
Експерти подчертават, че лазерните оръжия няма да заменят напълно традиционните ракети и боеприпаси, но ще ги допълват като по-евтина и устойчива алтернатива в борбата срещу нарастващата заплаха от дронове.
