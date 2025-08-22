Новини
Говори Москва: Путин е готов да се срещне със Зеленски, но дневният ред изобщо не е готов
Говори Москва: Путин е готов да се срещне със Зеленски, но дневният ред изобщо не е готов

22 Август, 2025 17:46, обновена 22 Август, 2025 18:35 1 174 68

Ръководителят на външното министерство заяви също, че разполагането на западни войски в Украйна за гарантиране на сигурността на Киев е неприемливо за Русия

Говори Москва: Путин е готов да се срещне със Зеленски, но дневният ред изобщо не е готов - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Руският президент Владимир Путин е готов да се срещне с украинския президент Володимир Зеленски, когато срещата има подробен дневен ред, но засега няма такъв план, заяви руският външен министър Сергей Лавров в предаването "Meet the Press" по телевизионния канал NBC.

"Този ​​дневен ред изобщо не е готов. Президентът Тръмп, след срещата си [с Путин] в Анкъридж, предложи няколко точки, които споделяме, и се съгласихме да проявим гъвкавост по някои от тях", каза Лавров.

Лавров заяви, че Тръмп е представил тези точки на Зеленски и европейските лидери на среща във Вашингтон.

"Има няколко фундаментални точки, които Вашингтон смята, че трябва да бъдат приети, включително отказ от членство в НАТО за Украйна и обсъждане на териториални въпроси. А Зеленски каза "не" на всичко", каза министърът.

"Как можем да се срещнем с човек, който се преструва на лидер?", попита Лавров.

Ден преди това Лавров вече беше заявил, че среща между президентите на Русия и Украйна може да се проведе само след "внимателна подготовка" и "решаване на въпроса за легитимността на Зеленски".

Ръководителят на външното министерство заяви също, че разполагането на западни войски в Украйна за гарантиране на сигурността на Киев е неприемливо за Русия. Според Bloomberg, неговите изявления са застрашили преговорите между Русия и САЩ.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

    6 3 Отговор
    Не вярвам. Няма да има среща.

    17:47 22.08.2025

  • 2 запознат

    10 11 Отговор
    Зеленият пак ще говори с двойниците на страхливия плъх

    Коментиран от #12

    17:49 22.08.2025

  • 3 Последния Софиянец

    14 7 Отговор
    Пак лъже и печели време бункерния страхливец с ботокса!

    17:50 22.08.2025

  • 4 глщпустими

    3 4 Отговор
    Нали таковата нелегитимен!

    17:51 22.08.2025

  • 5 БгТопИдиот🇧🇬

    11 7 Отговор
    Кой му вярва на кабаев, освен гладните копейки!

    17:51 22.08.2025

  • 6 666

    9 8 Отговор
    Кога оон ще влезе в Бензиностанцията и арестува двойниците и спре този пошъл цирк???

    Коментиран от #9

    17:52 22.08.2025

  • 7 Сталин

    9 9 Отговор
    Мурсула Фондерлайно е била изхвърлена от срещата на европейските лидери с Тръмп.

    Euronews
    Was Ursula von der Leyen kicked out of the European leaders meeting with Trump?

    Коментиран от #19, #24

    17:52 22.08.2025

  • 8 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    8 7 Отговор
    4та година бакшиша се крие по калните мазета, а Зеленски го канят по цял свят‼️

    Коментиран от #47

    17:53 22.08.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Сталин

    7 5 Отговор
    До като не висне от башнята бункерния терорист няма да има мир по света, от мен да го знаете!

    17:54 22.08.2025

  • 11 Сократ

    8 8 Отговор
    Бензиностанцията вече няма бензин, а ракетите да от иран и с.корея, а уж Кииф за три дня!

    17:55 22.08.2025

  • 12 Сократ

    9 6 Отговор

    До коментар #2 от "запознат":

    Зеления наркоман е пътник и го знае. Ама надъханите от евроесесовска пропаганда дебили още не го разбрали.

    17:55 22.08.2025

  • 13 Баце ЕООД

    6 5 Отговор
    В същото изказване на Лавров се казва че Зеленски не се е съгласил с нито едно американско предложение. Кой не иска мир значи?

    17:57 22.08.2025

  • 14 Сократ

    5 5 Отговор
    Фулирал е памперса пак ботокса, Тръмп му сви перките, само копейките още се надяват на чудо!

    17:57 22.08.2025

  • 15 Роската съм

    8 3 Отговор
    Всеки ден благодаря на Бога, че съм се родил европеец.

    17:58 22.08.2025

  • 16 Дрън, дрън съветски чугун

    9 5 Отговор
    Това са си милиционерски похвати.
    Путлер никога няма да се срещне с Президент Зеленски.
    Путлер, това треперещо нищожеcтво, ще изглежда изключително нелепо да се изправи до лидера на Свободния свят.

    Коментиран от #18, #28, #31

    17:58 22.08.2025

  • 17 Баце ЕООД

    5 5 Отговор
    Онаа от пасьола днеска е ходила на шипка пияна и е паднала по стълбите, рублен петков я е придържал под мишница!

    Коментиран от #33, #44

    17:58 22.08.2025

  • 18 Сатана Z

    5 7 Отговор

    До коментар #16 от "Дрън, дрън съветски чугун":

    100% факт, до като не го пратят в Хага няма да спре войната!

    Коментиран от #20

    18:00 22.08.2025

  • 19 Много си зле с английския

    7 4 Отговор

    До коментар #7 от "Сталин":

    Превода е: "Изгонена ли е...?"

    Превеждай от руски. Тоя език само русняците си го говорят.

    18:00 22.08.2025

  • 20 Хахахаха

    4 1 Отговор

    До коментар #18 от "Сатана Z":

    Големи вицове си разказвате момковци, а е петък... Момичета за вас няма ли петък?! Ама, то с такива вицове, кой да ви вземе.. Слабо!

    Коментиран от #32

    18:01 22.08.2025

  • 21 Руснаков

    4 2 Отговор
    Някакви отстъпки от Русия ще види ли Човечеството...само искат да е на тяхната...

    18:02 22.08.2025

  • 22 Мдам

    3 2 Отговор
    Украйната ще О-стиска ли сега годината или ще го поеме целия? Май нещата отиват към целия

    Коментиран от #27

    18:03 22.08.2025

  • 23 Факт

    2 1 Отговор
    Европейският съюз преведе на Украйна общо 4,05 млрд.евро, съобщи днес Европейската комисия. Това са пари, отпуснати в рамките на дългосрочна програма за подкрепа. Средствата ще се използват като бюджетна помощ, програмата е планирана засега до 2027 г. Украйна получи подобна сума и през първите три месеца на 2024 година, а ЕС вече заложил в бюджетния си план за следващата година поредните трансфери към Киев за подкрепа на финансовата стабилност. С това последно плащане общата подкрепа от ЕС за Украйна по линия на Механизма достигна 22,7 милиарда евро от началото му на 1 март 2024 г.

    18:04 22.08.2025

  • 24 гайтанджиева

    3 3 Отговор

    До коментар #7 от "Сталин":

    Това са руски фейкове.

    Коментиран от #35

    18:04 22.08.2025

  • 25 Факт

    3 1 Отговор
    Европейският съюз преведе на Украйна общо 4,05 млрд.евро, съобщи днес Европейската комисия. Това са пари, отпуснати в рамките на дългосрочна програма за подкрепа. Средствата ще се използват като бюджетна помощ, програмата е планирана засега до 2027 г. Украйна получи подобна сума и през първите три месеца на 2024 година, а ЕС вече заложил в бюджетния си план за следващата година поредните трансфери към Киев за подкрепа на финансовата стабилност. С това последно плащане общата подкрепа от ЕС за Украйна по линия на Механизма достигна 22,7 милиарда евро от началото му на 1 март 2024 г.

    Коментиран от #40

    18:05 22.08.2025

  • 26 Иван рилски

    4 3 Отговор
    Като иска спиране на СВО нали е безстрашен качва се на самолета и отива в Москва и договарят всичко.

    18:07 22.08.2025

  • 27 Факт

    3 3 Отговор

    До коментар #22 от "Мдам":

    Украйната ще О-стиска ли сега годината или ще го поеме целия? Май нещата отиват към целия"" "" "



    Още една копейка която не е разбрала че тридневната СВО свърши още преди четири години!!! 😂😂😂

    Коментиран от #39

    18:07 22.08.2025

  • 28 Българин

    4 2 Отговор

    До коментар #16 от "Дрън, дрън съветски чугун":

    Путлер не желае среща със Зеленски поради страх да не бъде удушен.

    18:08 22.08.2025

  • 29 Хахахаха

    4 2 Отговор
    Украйна да държи здраво нощния ред, путлера бързо ще изготви дневния ред!

    18:09 22.08.2025

  • 30 Навън дъжд запръска

    4 1 Отговор
    ник Механик дедовият ми изтръска.

    18:10 22.08.2025

  • 31 Възpожденец 🇧🇬

    6 2 Отговор

    До коментар #16 от "Дрън, дрън съветски чугун":

    Пусин ще изглежда като настъпена от слон kypeшка до Зеленски .

    18:11 22.08.2025

  • 32 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    1 2 Отговор

    До коментар #20 от "Хахахаха":

    Сипал си самагонче ти, заредил си ваучар и сега почваш да бачкаш с надежда оная пината да ти даде нещо за ядене, нали‼️

    18:12 22.08.2025

  • 33 Баце ЕООД

    2 0 Отговор

    До коментар #17 от "Баце ЕООД":

    Колкото и да ти се иска, няма да ми превземеш ника коте.. Слаб човек си ти, болен. Но най-лошото е че си изключително посредствен

    18:13 22.08.2025

  • 34 И дневния ред

    2 1 Отговор
    Ще е като тридневния.. ще е готов когато СВО-то постигне целите си...

    18:13 22.08.2025

  • 35 Сталин

    3 0 Отговор

    До коментар #24 от "гайтанджиева":

    Абе хайванин това е от Euronews

    18:13 22.08.2025

  • 36 Всичко от московия е лъжа и измама !

    1 2 Отговор
    Никой не вярва на лъжеца лавров, загубил е всякаква легитимност след толкова лъжи и измами.
    Единствено в африканските страни го приемат, за да си правят гаргара с него.

    Коментиран от #51

    18:13 22.08.2025

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Сатана Z

    5 5 Отговор
    Как така нито един жълтопаветен лумпен не замина за Укрия да помага на Зеления нацист ,а седи в панелката и псува руснаците,които му я построиха с техни пари.Дебили.

    Коментиран от #50, #57

    18:14 22.08.2025

  • 39 Баце ЕООД

    2 4 Отговор

    До коментар #27 от "Факт":

    Аз гледам на картата кое свършва, гледам Украйна все по малка става. Населението и някво студентско намаление играе - 50%, а идва и зима

    18:14 22.08.2025

  • 40 Мдам

    3 1 Отговор

    До коментар #25 от "Факт":

    Твоите данъци отиват в корумпирана държава извън съюзите в които участваме. Добре ти е.. Калъф!

    18:15 22.08.2025

  • 41 Много ми е интересно!

    1 1 Отговор
    Ако се срещнат Путин и Зеленски,в което дълбоко се съмнявам...,дали първоначално ще се усмихнат и ръкуват...?!

    18:16 22.08.2025

  • 42 Катъра Калантарян

    2 2 Отговор
    Да каже

    На Бензиноколонката Русия

    Къде и остана Бензина ?

    Хахахаха

    Петролната Свръхдържава

    БЕНЗИН НЕТЪ .

    Криза и цените рекордни

    Топливо нетъ .
    Огромние Пробки



    ХАХАХАХА ХАХАХАХА

    18:16 22.08.2025

  • 43 !!!?

    3 0 Отговор
    Тази мантра тече вече като водата в Плевен...!

    18:16 22.08.2025

  • 44 Кажи честно ... 🤣

    2 1 Отговор

    До коментар #17 от "Баце ЕООД":

    Това не мога да го повярвам .
    Кондукторката да е пияна, а нашия шадраванчо да не се е направил на мотика.
    Да не ги е държал някой друг двамата ?

    18:16 22.08.2025

  • 45 Стоенчо

    1 2 Отговор
    Кво сега, отишъл да учи децата на ротативката ли? Днес само първа смяна ли? Очаквах повече от редакцията...

    18:17 22.08.2025

  • 46 Гръч

    1 3 Отговор
    Накрая ще се вземат...то е ясно,че зеления язовец работи за Путин и благодарение на него нацитата намалеха с 2 милиона

    18:17 22.08.2025

  • 47 А не етака точно

    1 3 Отговор

    До коментар #8 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    Зеления не го канят, той ходи да проси
    Все пак е професинален просяк

    18:17 22.08.2025

  • 48 Баце ЕООД

    1 3 Отговор
    истерията на третополовите сссигани е музика за моите уши.
    Русия мачка 4та година нато!

    Коментиран от #49

    18:17 22.08.2025

  • 49 Отвори

    1 0 Отговор

    До коментар #48 от "Баце ЕООД":

    Устенцата .

    18:18 22.08.2025

  • 50 Митрофан Ханъм

    3 1 Отговор

    До коментар #38 от "Сатана Z":

    Аз пък се чудя .къде са Русофилките

    Готови да умрат за Матушка .

    Нито един не се появи в Пасоля за
    Руски Паспорт.

    А всеки ден слушаме как
    Умират за Путин и Русия .

    18:18 22.08.2025

  • 51 Не знам как посрещат Руска делегация...

    3 2 Отговор

    До коментар #36 от "Всичко от московия е лъжа и измама !":

    ...в Африка...?!?!
    Но всички видяхме наскоро, как Американски Президент я посреща ...!
    С почести,като Кралски особи и на червен килим!
    Точка!

    Коментиран от #59, #62, #65

    18:19 22.08.2025

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Унгарския премиер Орбан

    4 1 Отговор
    Се оплакал на Тръмпоча. Рижата деменция отговорил но объркал Унгария със Словакия

    18:19 22.08.2025

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Сатана Z

    2 2 Отговор
    1 700 000. Укро трупа са при Бандера,но с това денацификацита едва сега започва.НАТО също дава фиря ,но жълтопаветните гей-таци се крият при жените си и не отиват на фронта да се бият срещу Русия.Страхливи псета

    Коментиран от #60, #61

    18:20 22.08.2025

  • 56 Ами

    2 1 Отговор
    Путин е готов да се срещне със Зеленски ... ама друг път :)

    18:20 22.08.2025

  • 57 Tётя Мyтpaфановна

    5 3 Отговор

    До коментар #38 от "Сатана Z":

    И аз чакам с трепет, вече една година от поканата на другаря Путин, но нито един русофил не се е появил в посоль.
    А уж били 80% ?!

    18:20 22.08.2025

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Смеех

    3 1 Отговор

    До коментар #51 от "Не знам как посрещат Руска делегация...":

    Путин го завлякоха в американската Чукотка като военнопрестъпник.

    Коментиран от #67

    18:21 22.08.2025

  • 60 ГРУ гайтанжиева

    4 1 Отговор

    До коментар #55 от "Сатана Z":

    Това са московски лъжи, разпространявани от полезни ... и д и о т и !

    Коментиран от #66

    18:21 22.08.2025

  • 61 Баце ЕООД

    2 0 Отговор

    До коментар #55 от "Сатана Z":

    Тия нямат жени... Скубат си един другиму веждите.

    Коментиран от #63

    18:22 22.08.2025

  • 62 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    1 2 Отговор

    До коментар #51 от "Не знам как посрещат Руска делегация...":

    Как пък един боклукк не замина за руският рай?)

    18:23 22.08.2025

  • 63 Чикаго

    0 0 Отговор

    До коментар #61 от "Баце ЕООД":

    Ще те ощипя като бройлер.

    18:25 22.08.2025

  • 64 Али Турчинът

    1 0 Отговор
    Ало, хахавите евро-атлантици написалите по долу от мен. Не сте разбрали какво е казал Лавров.
    Никакво спиране на огъня. Бой по главите ви, докато разберете че, Русия ще ви закопае всичката армия на Нато.
    Мислите ви за победа над Русия са мисли на амеби от сорта на сенатор Греъм. Нали на 08.08.2025 г. Тръмп каза че, ще има жестоки санкции срещу Русия ако, няма прекратяване на огъня. След срещата в Анкаридж (Аляска) каза че,няма да има вторични санкции. Защо, защото и Тръмп разбра, няма да се промени нищо. Така че,това което натворихте в Украйна ще свърши само с капитулацията на Зельо потника. Аа между другото видяхте евро шматките в Белия Дом в понеделник нали? :)))
    Смешници такива.

    18:29 22.08.2025

  • 65 Клета невежа копейка 🤪

    0 1 Отговор

    До коментар #51 от "Не знам как посрещат Руска делегация...":

    Лидерите и кралските особи ги посрещат в Белия дом, престъпници и терористи се посрещат в военна база, а антуража му се настанява в хангар, оборудван с легла от Червения кръст, разделени с пердета ... 🤣🤣🤣
    И червен килим имаше за Тръмп, жужето отиде до него по очертан от червено въже път.

    Коментиран от #68

    18:30 22.08.2025

  • 66 Фейк

    0 0 Отговор

    До коментар #60 от "ГРУ гайтанжиева":

    Хахахахха, уйтанджиева, шигувзевусте?

    18:32 22.08.2025

  • 67 СЕРИОЗНО ЛИ БЕ...?!?!

    1 0 Отговор

    До коментар #59 от "Смеех":

    И къде му бяха на Путин белезниците,че нещо не се сещам...?!

    18:33 22.08.2025

  • 68 Фейк

    0 0 Отговор

    До коментар #65 от "Клета невежа копейка 🤪":

    Ти коя тиливизия гледа чи ни видя половин км червен килим?

    18:34 22.08.2025

