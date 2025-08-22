Говори Москва: Путин е готов да се срещне със Зеленски, но дневният ред изобщо не е готов

Руският президент Владимир Путин е готов да се срещне с украинския президент Володимир Зеленски, когато срещата има подробен дневен ред, но засега няма такъв план, заяви руският външен министър Сергей Лавров в предаването "Meet the Press" по телевизионния канал NBC.
"Този дневен ред изобщо не е готов. Президентът Тръмп, след срещата си [с Путин] в Анкъридж, предложи няколко точки, които споделяме, и се съгласихме да проявим гъвкавост по някои от тях", каза Лавров.
Лавров заяви, че Тръмп е представил тези точки на Зеленски и европейските лидери на среща във Вашингтон.
"Има няколко фундаментални точки, които Вашингтон смята, че трябва да бъдат приети, включително отказ от членство в НАТО за Украйна и обсъждане на териториални въпроси. А Зеленски каза "не" на всичко", каза министърът.
"Как можем да се срещнем с човек, който се преструва на лидер?", попита Лавров.
Ден преди това Лавров вече беше заявил, че среща между президентите на Русия и Украйна може да се проведе само след "внимателна подготовка" и "решаване на въпроса за легитимността на Зеленски".
Ръководителят на външното министерство заяви също, че разполагането на западни войски в Украйна за гарантиране на сигурността на Киев е неприемливо за Русия. Според Bloomberg, неговите изявления са застрашили преговорите между Русия и САЩ.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 555
17:47 22.08.2025
2 запознат
Коментиран от #12
17:49 22.08.2025
3 Последния Софиянец
17:50 22.08.2025
4 глщпустими
17:51 22.08.2025
5 БгТопИдиот🇧🇬
17:51 22.08.2025
6 666
Коментиран от #9
17:52 22.08.2025
7 Сталин
Euronews
Was Ursula von der Leyen kicked out of the European leaders meeting with Trump?
Коментиран от #19, #24
17:52 22.08.2025
8 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
Коментиран от #47
17:53 22.08.2025
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Сталин
17:54 22.08.2025
11 Сократ
17:55 22.08.2025
12 Сократ
До коментар #2 от "запознат":Зеления наркоман е пътник и го знае. Ама надъханите от евроесесовска пропаганда дебили още не го разбрали.
17:55 22.08.2025
13 Баце ЕООД
17:57 22.08.2025
14 Сократ
17:57 22.08.2025
15 Роската съм
17:58 22.08.2025
16 Дрън, дрън съветски чугун
Путлер никога няма да се срещне с Президент Зеленски.
Путлер, това треперещо нищожеcтво, ще изглежда изключително нелепо да се изправи до лидера на Свободния свят.
Коментиран от #18, #28, #31
17:58 22.08.2025
17 Баце ЕООД
Коментиран от #33, #44
17:58 22.08.2025
18 Сатана Z
До коментар #16 от "Дрън, дрън съветски чугун":100% факт, до като не го пратят в Хага няма да спре войната!
Коментиран от #20
18:00 22.08.2025
19 Много си зле с английския
До коментар #7 от "Сталин":Превода е: "Изгонена ли е...?"
Превеждай от руски. Тоя език само русняците си го говорят.
18:00 22.08.2025
20 Хахахаха
До коментар #18 от "Сатана Z":Големи вицове си разказвате момковци, а е петък... Момичета за вас няма ли петък?! Ама, то с такива вицове, кой да ви вземе.. Слабо!
Коментиран от #32
18:01 22.08.2025
21 Руснаков
18:02 22.08.2025
22 Мдам
Коментиран от #27
18:03 22.08.2025
23 Факт
18:04 22.08.2025
24 гайтанджиева
До коментар #7 от "Сталин":Това са руски фейкове.
Коментиран от #35
18:04 22.08.2025
25 Факт
Коментиран от #40
18:05 22.08.2025
26 Иван рилски
18:07 22.08.2025
27 Факт
До коментар #22 от "Мдам":Украйната ще О-стиска ли сега годината или ще го поеме целия? Май нещата отиват към целия"" "" "
Още една копейка която не е разбрала че тридневната СВО свърши още преди четири години!!! 😂😂😂
Коментиран от #39
18:07 22.08.2025
28 Българин
До коментар #16 от "Дрън, дрън съветски чугун":Путлер не желае среща със Зеленски поради страх да не бъде удушен.
18:08 22.08.2025
29 Хахахаха
18:09 22.08.2025
30 Навън дъжд запръска
18:10 22.08.2025
31 Възpожденец 🇧🇬
До коментар #16 от "Дрън, дрън съветски чугун":Пусин ще изглежда като настъпена от слон kypeшка до Зеленски .
18:11 22.08.2025
32 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #20 от "Хахахаха":Сипал си самагонче ти, заредил си ваучар и сега почваш да бачкаш с надежда оная пината да ти даде нещо за ядене, нали‼️
18:12 22.08.2025
33 Баце ЕООД
До коментар #17 от "Баце ЕООД":Колкото и да ти се иска, няма да ми превземеш ника коте.. Слаб човек си ти, болен. Но най-лошото е че си изключително посредствен
18:13 22.08.2025
34 И дневния ред
18:13 22.08.2025
35 Сталин
До коментар #24 от "гайтанджиева":Абе хайванин това е от Euronews
18:13 22.08.2025
36 Всичко от московия е лъжа и измама !
Единствено в африканските страни го приемат, за да си правят гаргара с него.
Коментиран от #51
18:13 22.08.2025
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Сатана Z
Коментиран от #50, #57
18:14 22.08.2025
39 Баце ЕООД
До коментар #27 от "Факт":Аз гледам на картата кое свършва, гледам Украйна все по малка става. Населението и някво студентско намаление играе - 50%, а идва и зима
18:14 22.08.2025
40 Мдам
До коментар #25 от "Факт":Твоите данъци отиват в корумпирана държава извън съюзите в които участваме. Добре ти е.. Калъф!
18:15 22.08.2025
41 Много ми е интересно!
18:16 22.08.2025
42 Катъра Калантарян
На Бензиноколонката Русия
Къде и остана Бензина ?
Хахахаха
Петролната Свръхдържава
БЕНЗИН НЕТЪ .
Криза и цените рекордни
Топливо нетъ .
Огромние Пробки
ХАХАХАХА ХАХАХАХА
18:16 22.08.2025
43 !!!?
18:16 22.08.2025
44 Кажи честно ... 🤣
До коментар #17 от "Баце ЕООД":Това не мога да го повярвам .
Кондукторката да е пияна, а нашия шадраванчо да не се е направил на мотика.
Да не ги е държал някой друг двамата ?
18:16 22.08.2025
45 Стоенчо
18:17 22.08.2025
46 Гръч
18:17 22.08.2025
47 А не етака точно
До коментар #8 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":Зеления не го канят, той ходи да проси
Все пак е професинален просяк
18:17 22.08.2025
48 Баце ЕООД
Русия мачка 4та година нато!
Коментиран от #49
18:17 22.08.2025
49 Отвори
До коментар #48 от "Баце ЕООД":Устенцата .
18:18 22.08.2025
50 Митрофан Ханъм
До коментар #38 от "Сатана Z":Аз пък се чудя .къде са Русофилките
Готови да умрат за Матушка .
Нито един не се появи в Пасоля за
Руски Паспорт.
А всеки ден слушаме как
Умират за Путин и Русия .
18:18 22.08.2025
51 Не знам как посрещат Руска делегация...
До коментар #36 от "Всичко от московия е лъжа и измама !":...в Африка...?!?!
Но всички видяхме наскоро, как Американски Президент я посреща ...!
С почести,като Кралски особи и на червен килим!
Точка!
Коментиран от #59, #62, #65
18:19 22.08.2025
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Унгарския премиер Орбан
18:19 22.08.2025
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Сатана Z
Коментиран от #60, #61
18:20 22.08.2025
56 Ами
18:20 22.08.2025
57 Tётя Мyтpaфановна
До коментар #38 от "Сатана Z":И аз чакам с трепет, вече една година от поканата на другаря Путин, но нито един русофил не се е появил в посоль.
А уж били 80% ?!
18:20 22.08.2025
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 Смеех
До коментар #51 от "Не знам как посрещат Руска делегация...":Путин го завлякоха в американската Чукотка като военнопрестъпник.
Коментиран от #67
18:21 22.08.2025
60 ГРУ гайтанжиева
До коментар #55 от "Сатана Z":Това са московски лъжи, разпространявани от полезни ... и д и о т и !
Коментиран от #66
18:21 22.08.2025
61 Баце ЕООД
До коментар #55 от "Сатана Z":Тия нямат жени... Скубат си един другиму веждите.
Коментиран от #63
18:22 22.08.2025
62 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
До коментар #51 от "Не знам как посрещат Руска делегация...":Как пък един боклукк не замина за руският рай?)
18:23 22.08.2025
63 Чикаго
До коментар #61 от "Баце ЕООД":Ще те ощипя като бройлер.
18:25 22.08.2025
64 Али Турчинът
Никакво спиране на огъня. Бой по главите ви, докато разберете че, Русия ще ви закопае всичката армия на Нато.
Мислите ви за победа над Русия са мисли на амеби от сорта на сенатор Греъм. Нали на 08.08.2025 г. Тръмп каза че, ще има жестоки санкции срещу Русия ако, няма прекратяване на огъня. След срещата в Анкаридж (Аляска) каза че,няма да има вторични санкции. Защо, защото и Тръмп разбра, няма да се промени нищо. Така че,това което натворихте в Украйна ще свърши само с капитулацията на Зельо потника. Аа между другото видяхте евро шматките в Белия Дом в понеделник нали? :)))
Смешници такива.
18:29 22.08.2025
65 Клета невежа копейка 🤪
До коментар #51 от "Не знам как посрещат Руска делегация...":Лидерите и кралските особи ги посрещат в Белия дом, престъпници и терористи се посрещат в военна база, а антуража му се настанява в хангар, оборудван с легла от Червения кръст, разделени с пердета ... 🤣🤣🤣
И червен килим имаше за Тръмп, жужето отиде до него по очертан от червено въже път.
Коментиран от #68
18:30 22.08.2025
66 Фейк
До коментар #60 от "ГРУ гайтанжиева":Хахахахха, уйтанджиева, шигувзевусте?
18:32 22.08.2025
67 СЕРИОЗНО ЛИ БЕ...?!?!
До коментар #59 от "Смеех":И къде му бяха на Путин белезниците,че нещо не се сещам...?!
18:33 22.08.2025
68 Фейк
До коментар #65 от "Клета невежа копейка 🤪":Ти коя тиливизия гледа чи ни видя половин км червен килим?
18:34 22.08.2025