Говори Москва: Путин е готов да се срещне със Зеленски, но дневният ред изобщо не е готов

Руският президент Владимир Путин е готов да се срещне с украинския президент Володимир Зеленски, когато срещата има подробен дневен ред, но засега няма такъв план, заяви руският външен министър Сергей Лавров в предаването "Meet the Press" по телевизионния канал NBC.

"Този ​​дневен ред изобщо не е готов. Президентът Тръмп, след срещата си [с Путин] в Анкъридж, предложи няколко точки, които споделяме, и се съгласихме да проявим гъвкавост по някои от тях", каза Лавров.

Лавров заяви, че Тръмп е представил тези точки на Зеленски и европейските лидери на среща във Вашингтон.

"Има няколко фундаментални точки, които Вашингтон смята, че трябва да бъдат приети, включително отказ от членство в НАТО за Украйна и обсъждане на териториални въпроси. А Зеленски каза "не" на всичко", каза министърът.

"Как можем да се срещнем с човек, който се преструва на лидер?", попита Лавров.

Ден преди това Лавров вече беше заявил, че среща между президентите на Русия и Украйна може да се проведе само след "внимателна подготовка" и "решаване на въпроса за легитимността на Зеленски".

Ръководителят на външното министерство заяви също, че разполагането на западни войски в Украйна за гарантиране на сигурността на Киев е неприемливо за Русия. Според Bloomberg, неговите изявления са застрашили преговорите между Русия и САЩ.