Тежки поражения по слабото място на Кремъл! Pycия зaгyби eднa ceдмa oт ĸaпaцитeтa нa paфинepиитe cи

Изправени сме пред колосални заплахи! Директорът на "Росатом" настоява за бърза модернизация на ядрения щит на Русия

Ядреният щит на Русия трябва да бъде засилен през следващите години поради "колосалните заплахи", пред които е изправена страната. Това заяви изпълнит ...