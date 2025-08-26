Новини
Володимир Зеленски: Украйна е готова да сложи край на войната, нужен е по-силен натиск върху Москва

26 Август, 2025 22:33 670 41

Украинският президент каза още, че Турция, държавите от Персийския залив или европейски страни могат да станат домакини на преговори с Русия

Володимир Зеленски: Украйна е готова да сложи край на войната, нужен е по-силен натиск върху Москва - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Украинският президент Володимир Зеленски каза, че Турция, държавите от Персийския залив или европейски страни могат да станат домакини на преговори с Русия, предаде Укринформ, цитирана от БТА.

"Тази седмица ще има контакти с Турция, държавите от Персийския залив, с европейски страни, които могат да станат платформа за преговори с руснаците", каза той във вечерното си видеообръщение. От страна на Киев "всичко ще е възможно най-добре подготвено, за да сложим край на войната".

"Важно е нашите партньори да потвърдят това. И в бъдеще всичко ще зависи само от готовността на световните лидери - на първо място САЩ - да окажат натиск на Русия", подчерта Зеленски.

Според него необходими са нови стъпки и допълнителен натиск чрез санкции и мита, които да принудят Москва да сложи край на войната. Той отбеляза, че вчера е разговарял по въпроса със специалния пратеник на президента на САЩ генерал Кийт Келог.

"След срещата ни във Вашингтон имаме нова основа за съвместна работа. Това е важно", отбеляза Зеленски. В същото време Русия изпраща сигнали, които показват нежеланието ѝ да се ангажира с реални преговори, смята украинският президент.

"Това може да се промени само с твърди санкции, твърди мита - с реален натиск", изтъкна Зеленски.


  • 1 Баце ЕООД

    21 0 Отговор
    Па натисни ги уе Зелю, давай.

    Коментиран от #6, #39

    22:34 26.08.2025

  • 2 Ахах

    23 2 Отговор
    Къв натиск бе наркос, Европа е фалирала, сащ се отдръпва, Полша спира старлинка, няма хора, няма оръжия... Спукана ви е работата

    22:35 26.08.2025

  • 3 стоян георгиев

    8 1 Отговор
    готова съм да ги натисна

    22:36 26.08.2025

  • 4 Читател

    12 2 Отговор
    Преговорите не включват нацисти сатанисти и техните слуги.Свътът се е засилил по нанадолнище с огромена скорост.

    22:36 26.08.2025

  • 5 Mими Кучева🐕‍🦺

    15 0 Отговор
    Готов ли си?Щото руснаците ви направиха на мармалад от бой!?🤣🤣🤣🤣🥳🖕

    22:37 26.08.2025

  • 6 Европеец

    15 0 Отговор

    До коментар #1 от "Баце ЕООД":

    Ако подпишеш капитулацията ще има край, не е ли подпишеш край на войната няма да има, ще бягате чак до полската граница.... Зеления Не си струва да го коментирам повече....

    22:37 26.08.2025

  • 7 Сатана Z

    9 1 Отговор
    Зеленият бункерен плъх си мисли,че някой ще се застъпи за Украйна,която е в клинична смърт.Запдняците правят изкуствено дишане на глава ,която е отделена от тялото сякаш това ще помогне .

    22:38 26.08.2025

  • 8 Аууу, значи реди три години

    6 0 Отговор
    като преговаряхте не щяхте а сега искате?
    Какво се промени?
    Ааа, некви територии вече ги нема и некви поколения здрави, прави украинци вече ги нема.

    22:40 26.08.2025

  • 9 Още новини от Украйна

    7 0 Отговор
    Земенски изби над 1 700 000 укри,а до последния има още много

    22:40 26.08.2025

  • 10 КЗББ и ДП

    7 0 Отговор
    Друсалника видя дебелия и зави наляво.

    22:40 26.08.2025

  • 11 Пан Зеленко

    8 0 Отговор
    Лошо ми е !

    22:40 26.08.2025

  • 12 Дано

    11 0 Отговор
    Дано и нас ни освободят братушките!

    22:41 26.08.2025

  • 13 Преговори

    8 0 Отговор
    Преговорите ще са на килимчето в Москва.

    22:41 26.08.2025

  • 14 нннн

    9 0 Отговор
    Зеленски първо да отмени указа си, с който забранява всякакви преговори с Русия.

    22:42 26.08.2025

  • 15 az СВО Победа80

    8 3 Отговор
    В Тростянце, Сумска област с удар на три ОТРК "Искандер-М" руснаците унищожиха пусковите установки, боекомплекта и щаба на 80-ти, ДШБ на ВСУ,, отговорен за удара по тръбопровода "Дружба".

    Унгарците са отмъстени....

    Чудна работа, вместо НАТО да застане зад един от членовете си, НАТО - спи!

    Руснаците са тези, кото защитават интереса на Будапеща....

    Коментиран от #16, #20, #23, #28, #31

    22:43 26.08.2025

  • 16 az СВО Победа80

    2 3 Отговор

    До коментар #15 от "az СВО Победа80":

    Става въпрос за унищожени РСЗО "HIMARS".

    22:44 26.08.2025

  • 17 Град Козлодуй

    1 2 Отговор
    Друсалката е пътник. Никой не се интересува от неговите нереалистични искания. В Москва местят и мачкат яко.

    22:45 26.08.2025

  • 18 Любо

    3 2 Отговор
    Да мре буклука украински

    22:45 26.08.2025

  • 19 Удри

    1 2 Отговор
    Зеленски ще причини криза в Русия. Ще взриви голяма част от руската икономика с ракети и дронове. Фабрики, заводи, складове и.т.н.

    22:46 26.08.2025

  • 20 Руската армия е една

    0 4 Отговор

    До коментар #15 от "az СВО Победа80":

    ПРАДНЯ

    Коментиран от #27, #32

    22:46 26.08.2025

  • 21 Любо

    2 3 Отговор
    Наркоманско дъно

    22:46 26.08.2025

  • 22 Я пък тоя

    1 2 Отговор
    Тоя пак ли ще превзема Москва?
    Ни акъл ни образование!

    22:47 26.08.2025

  • 23 Да Винчи и Азов

    2 4 Отговор

    До коментар #15 от "az СВО Победа80":

    Режат руски тикви в Покровск и сумско.

    22:47 26.08.2025

  • 24 Опа

    2 2 Отговор
    Азов извършват геноцид върху руската армия северно от Покровск. Касапницата е голяма. Почти няма ранени или пленени руснаци.

    Коментиран от #29

    22:48 26.08.2025

  • 25 стоян георгиев

    2 2 Отговор
    Зеленски ще.го наиграе и Тръмп и Путлер.

    22:48 26.08.2025

  • 26 Шопо

    2 2 Отговор
    Украйна не е държава а територия, руска територия.

    22:48 26.08.2025

  • 27 Братле

    1 0 Отговор

    До коментар #20 от "Руската армия е една":

    Мисля че имаш правописна грешка в единствената дума използвана в полето.
    Толкова ли ти е силен българския е? И имаш претенции да разбираш от геополитика, хахахахаха. Браво!

    22:49 26.08.2025

  • 28 Тихо прадлияк!

    3 4 Отговор

    До коментар #15 от "az СВО Победа80":

    Неграмотен си.Войната не е в Унгария.

    22:49 26.08.2025

  • 29 стоян георгиев

    3 2 Отговор

    До коментар #24 от "Опа":

    Има пленени.около сто човека и поне десет пъти повече убити.всеки ден Украйна връща по едно две села там,но битката предстои.

    22:49 26.08.2025

  • 30 Лукашенко

    1 2 Отговор
    За последните 3 години руснаците систематично напредват в Украйна. Но за 3 години са превзели по-малко от 1% от Украйна. Очаква се все повече руската армия да затъва на бойното поле.

    22:51 26.08.2025

  • 31 стоян георгиев

    1 2 Отговор

    До коментар #15 от "az СВО Победа80":

    Да след като украинците избиха за втори път тоя месец командването на 155 дивизия на руската армия,руските медии веднага унищожиха сто натовски генерала и щаба на украинската армия.хахах...така е.

    22:51 26.08.2025

  • 32 Оная дето те роди

    1 0 Отговор

    До коментар #20 от "Руската армия е една":

    Да те Беше гльтнала...
    Ама Нейсе.

    22:52 26.08.2025

  • 33 Наблюдател

    2 0 Отговор
    Нелигитимният клоун да мълчи, че цял свят му се подиграва, защото знаят, че е една куха марионетка.

    22:52 26.08.2025

  • 34 Архимандрисандрит Бибиян

    1 2 Отговор
    Путилифонът бацю Путйо тайно промреца каде е готов да поеме вътрешен натиск връз дъртата си простата од Зеленския, шото е старателно и ритоално резбован!

    Коментиран от #36

    22:52 26.08.2025

  • 35 Злобното Джуджи

    1 0 Отговор
    Само Атом с бързи неутрони може да постави точка в руско-украинската движуха !!! 😁👍

    22:53 26.08.2025

  • 36 Хахаха

    0 0 Отговор

    До коментар #34 от "Архимандрисандрит Бибиян":

    Ритуал се пише бе капацитет. 4ти клас нямаш ли?? Че пък и мнения дава

    22:53 26.08.2025

  • 37 Витанката съм

    1 0 Отговор
    В следващите месеци Украйна се готви да изстреля повече далекобойни ракети по Русия отколкото от началото на войната до сега.

    22:54 26.08.2025

  • 38 Факт

    0 0 Отговор
    В Аляска беше договорено друго!

    Коментиран от #41

    22:54 26.08.2025

  • 39 Зеленски

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Баце ЕООД":

    Уĸpaйнa зaпoчнa пpoизвoдcтвoтo нa нoвa ĸpилaтa paĸeтa, cпocoбнa дa нocи бoйнa глaвa oт 1000 ĸг c oбxвaт oт 2900 ĸилoмeтpa, свършено е с руснаците.

    22:56 26.08.2025

  • 40 Хаха

    0 0 Отговор
    След паяжина руснаците започнаха да рухват.

    22:56 26.08.2025

  • 41 Точно това

    0 0 Отговор

    До коментар #38 от "Факт":

    Точно това беше договорен. Зелето напуска и делегациите се договорят. Само Тръмп е посредник.

    22:56 26.08.2025

