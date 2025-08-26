Володимир Зеленски: Украйна е готова да сложи край на войната, нужен е по-силен натиск върху Москва

Украинският президент Володимир Зеленски каза, че Турция, държавите от Персийския залив или европейски страни могат да станат домакини на преговори с Русия, предаде Укринформ, цитирана от БТА.
"Тази седмица ще има контакти с Турция, държавите от Персийския залив, с европейски страни, които могат да станат платформа за преговори с руснаците", каза той във вечерното си видеообръщение. От страна на Киев "всичко ще е възможно най-добре подготвено, за да сложим край на войната".
"Важно е нашите партньори да потвърдят това. И в бъдеще всичко ще зависи само от готовността на световните лидери - на първо място САЩ - да окажат натиск на Русия", подчерта Зеленски.
Според него необходими са нови стъпки и допълнителен натиск чрез санкции и мита, които да принудят Москва да сложи край на войната. Той отбеляза, че вчера е разговарял по въпроса със специалния пратеник на президента на САЩ генерал Кийт Келог.
"След срещата ни във Вашингтон имаме нова основа за съвместна работа. Това е важно", отбеляза Зеленски. В същото време Русия изпраща сигнали, които показват нежеланието ѝ да се ангажира с реални преговори, смята украинският президент.
"Това може да се промени само с твърди санкции, твърди мита - с реален натиск", изтъкна Зеленски.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Баце ЕООД
Коментиран от #6, #39
22:34 26.08.2025
2 Ахах
22:35 26.08.2025
3 стоян георгиев
22:36 26.08.2025
4 Читател
22:36 26.08.2025
5 Mими Кучева🐕🦺
22:37 26.08.2025
6 Европеец
До коментар #1 от "Баце ЕООД":Ако подпишеш капитулацията ще има край, не е ли подпишеш край на войната няма да има, ще бягате чак до полската граница.... Зеления Не си струва да го коментирам повече....
22:37 26.08.2025
7 Сатана Z
22:38 26.08.2025
8 Аууу, значи реди три години
Какво се промени?
Ааа, некви територии вече ги нема и некви поколения здрави, прави украинци вече ги нема.
22:40 26.08.2025
9 Още новини от Украйна
22:40 26.08.2025
10 КЗББ и ДП
22:40 26.08.2025
11 Пан Зеленко
22:40 26.08.2025
12 Дано
22:41 26.08.2025
13 Преговори
22:41 26.08.2025
14 нннн
22:42 26.08.2025
15 az СВО Победа80
Унгарците са отмъстени....
Чудна работа, вместо НАТО да застане зад един от членовете си, НАТО - спи!
Руснаците са тези, кото защитават интереса на Будапеща....
Коментиран от #16, #20, #23, #28, #31
22:43 26.08.2025
16 az СВО Победа80
До коментар #15 от "az СВО Победа80":Става въпрос за унищожени РСЗО "HIMARS".
22:44 26.08.2025
17 Град Козлодуй
22:45 26.08.2025
18 Любо
22:45 26.08.2025
19 Удри
22:46 26.08.2025
20 Руската армия е една
До коментар #15 от "az СВО Победа80":ПРАДНЯ
Коментиран от #27, #32
22:46 26.08.2025
21 Любо
22:46 26.08.2025
22 Я пък тоя
Ни акъл ни образование!
22:47 26.08.2025
23 Да Винчи и Азов
До коментар #15 от "az СВО Победа80":Режат руски тикви в Покровск и сумско.
22:47 26.08.2025
24 Опа
Коментиран от #29
22:48 26.08.2025
25 стоян георгиев
22:48 26.08.2025
26 Шопо
22:48 26.08.2025
27 Братле
До коментар #20 от "Руската армия е една":Мисля че имаш правописна грешка в единствената дума използвана в полето.
Толкова ли ти е силен българския е? И имаш претенции да разбираш от геополитика, хахахахаха. Браво!
22:49 26.08.2025
28 Тихо прадлияк!
До коментар #15 от "az СВО Победа80":Неграмотен си.Войната не е в Унгария.
22:49 26.08.2025
29 стоян георгиев
До коментар #24 от "Опа":Има пленени.около сто човека и поне десет пъти повече убити.всеки ден Украйна връща по едно две села там,но битката предстои.
22:49 26.08.2025
30 Лукашенко
22:51 26.08.2025
31 стоян георгиев
До коментар #15 от "az СВО Победа80":Да след като украинците избиха за втори път тоя месец командването на 155 дивизия на руската армия,руските медии веднага унищожиха сто натовски генерала и щаба на украинската армия.хахах...така е.
22:51 26.08.2025
32 Оная дето те роди
До коментар #20 от "Руската армия е една":Да те Беше гльтнала...
Ама Нейсе.
22:52 26.08.2025
33 Наблюдател
22:52 26.08.2025
34 Архимандрисандрит Бибиян
Коментиран от #36
22:52 26.08.2025
35 Злобното Джуджи
22:53 26.08.2025
36 Хахаха
До коментар #34 от "Архимандрисандрит Бибиян":Ритуал се пише бе капацитет. 4ти клас нямаш ли?? Че пък и мнения дава
22:53 26.08.2025
37 Витанката съм
22:54 26.08.2025
38 Факт
Коментиран от #41
22:54 26.08.2025
39 Зеленски
До коментар #1 от "Баце ЕООД":Уĸpaйнa зaпoчнa пpoизвoдcтвoтo нa нoвa ĸpилaтa paĸeтa, cпocoбнa дa нocи бoйнa глaвa oт 1000 ĸг c oбxвaт oт 2900 ĸилoмeтpa, свършено е с руснаците.
22:56 26.08.2025
40 Хаха
22:56 26.08.2025
41 Точно това
До коментар #38 от "Факт":Точно това беше договорен. Зелето напуска и делегациите се договорят. Само Тръмп е посредник.
22:56 26.08.2025