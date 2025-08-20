Новини
Свят »
Украйна »
Генерал Сирски в стратегическата Донецка област: Защитаваме и освобождаваме
  Тема: Украйна

Генерал Сирски в стратегическата Донецка област: Защитаваме и освобождаваме

20 Август, 2025 21:23 1 968 94

  • украйна-
  • донецка област-
  • олександър сирски-
  • володомир зеленски-
  • покровск

Главнокомандващият на Въоръжените сили на Украйна направи работно пътуване до подразделения, които изпълняват бойни задачи в Донецка област

Генерал Сирски в стратегическата Донецка област: Защитаваме и освобождаваме - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Focus Focus

Главнокомандващият на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) Олександър Сирски направи работно пътуване до подразделения, които изпълняват бойни задачи в Донецка област. Резултатите от пътуването той обяви във Facebook.

''Горещи'' направления

Все още най-''горещите'' направления остават Покровското, Добропилското и Новопавливското. Руснаците засилват натиска и в северната част на Донецка област, в Лиманското направление, категоричен е украинският главнокомандващ.

"Нашите подразделения водят тежки отбранителни боеве срещу превъзхождащите сили на руснаците, сдържат атаките им и на места провеждат активни действия в отговор.

Проведох ползотворни дискусии с командирите на бригади и корпуси, за да имам възможно най-подробна и обективна информация за обстановката на бойното поле и на управленските нива. Въз основа на доклади за нуждите и проблемните въпроси взех необходимите решения за укрепване на стабилността на отбраната“, се казва в съобщението.

"Въоръжените сили осъзнават своята голяма мисия и са способни да продължат да изпълняват поставените им задачи. Ние защитаваме и освобождаваме украинска територия. Подразделенията в Донецка област получават всестранна помощ и подкрепления за това“, подчертава Сирски.

"Благодаря на нашите войници, които в най-трудните условия поддържат морала си, държат строя си и унищожават врага. Слава на украинските защитници!

Слава на Украйна!“ , завършва публикацията си главнокомандващият на ВСУ.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 3 от 31 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 матю хари

    21 47 Отговор
    Ама нали матушка Рус присъедини Донецк към себе си още преди 3 години. Ех, мъка, мъка...

    Коментиран от #6, #62

    21:24 20.08.2025

  • 2 сирски

    40 14 Отговор
    дано те докопат жив

    21:26 20.08.2025

  • 3 Наблюдател

    21 18 Отговор
    Зелен клоун на бял кон седеше
    30 си сребърника броеше
    С бяло си нос пудреше
    Бели кахъри обсъждаше и ...
    Бяло бъдеще обещаваше.

    Кафяв се оказа коня му,
    Кафяв и панталоня му,
    С кафяво-бандерска политика
    Настъпал е успешно мотика.

    Белобради хора му казваха,
    И път правилен показваха
    - Бял байрак бързо да извади,
    Щот бял ден няма да свари.

    Но за целта се изискват "топки",
    а той ги изгуби в нощта потна
    когато капакът на пианото хлопна.

    Коментиран от #40, #48, #60

    21:26 20.08.2025

  • 4 стоян георгиев

    17 48 Отговор
    Въпреки огромния руски натиск Украйна се държи.ще.измре.ппне.още.един милион руснака за да вземат донбас.ако имат желание да платят цената да опитат.реалнонукрайна няма друг ход освен да сдържа руснаците и да ги избива докато те се опитват да заграбят чужда земя.

    Коментиран от #90

    21:27 20.08.2025

  • 5 Футбол

    41 14 Отговор
    Защитавате, докога? След седмица ще престанете да се защитавате и ще се предадете.

    Коментиран от #16

    21:27 20.08.2025

  • 6 Вашето Мнение

    10 12 Отговор

    До коментар #1 от "матю хари":

    Като част от цялото натю бих се чувствал лузър, но колоездачи като теб не знаят какво е това.

    21:27 20.08.2025

  • 7 az СВО Победа80

    13 9 Отговор
    ... и главно отстъпвате...

    21:29 20.08.2025

  • 8 Тиква

    23 12 Отговор
    Всички бандерофашаги на сапун.слава на Русия.

    21:30 20.08.2025

  • 9 az СВО Победа80

    31 12 Отговор
    Накратко:

    ДНР е част от РФ, официално!
    Скоро украинските окупатори ще бъдат изхвърлени оттам.

    Коментиран от #14, #17, #23, #29, #39

    21:31 20.08.2025

  • 10 ами

    6 4 Отговор
    ура - перемогата е почти настанала

    21:31 20.08.2025

  • 11 Българин

    12 34 Отговор
    Страхливецът Путин никога няма да посмее да се срещне със Зеленски.Страхът е от удушаване.
    .

    Коментиран от #20, #26

    21:33 20.08.2025

  • 12 Смешник

    25 8 Отговор
    Какво освобождава тоя малоумник като фронта се движи постоянно на Запад А какво стана с Курск и контранастъплението

    Коментиран от #19

    21:34 20.08.2025

  • 13 А стига , бе !

    25 7 Отговор
    Сирски : Проведох ползотворни дискусии с командирите на бригади и корпуси, / На какъв език ? Ти руснак , те укри ...? 🤔

    Коментиран от #15, #57, #71

    21:34 20.08.2025

  • 14 стоян георгиев

    8 15 Отговор

    До коментар #9 от "az СВО Победа80":

    Украйна е окупирала украйна.това само руски трол може да го измисли.

    21:34 20.08.2025

  • 15 стоян георгиев

    3 9 Отговор

    До коментар #13 от "А стига , бе !":

    То все едно да питаш генерал муратов на какъв език е говорил с офицерите си.той дегистанец те руснаци?

    21:35 20.08.2025

  • 16 И така

    3 3 Отговор

    До коментар #5 от "Футбол":

    три дни, а после

    21:36 20.08.2025

  • 17 Ъъъъъъ

    3 6 Отговор

    До коментар #9 от "az СВО Победа80":

    Това руско"скоро" ще стане официално ако Д.Тръмп му я подари.

    21:36 20.08.2025

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Помнещ

    21 6 Отговор

    До коментар #11 от "Българин":

    Зеленски е никой. Не може Путин да се среща със сульо и пульо, пък дори и да е клоун.

    Коментиран от #27, #34

    21:37 20.08.2025

  • 21 МирО

    3 5 Отговор
    Имаше някъкъв руски генерал през ВСВ, май се казваше Андрей Власов???? !!!!

    21:37 20.08.2025

  • 22 Факт

    8 9 Отговор
    Българския русофил!!!!!!!!!
    - Слава на героите от Априлското въстание които се жертваха за свободата и независимостта на България!
    - Абе тия украинци защо не се предават а загиват за свободата и независимостта на Украйна?

    Коментиран от #63

    21:37 20.08.2025

  • 23 Пак аз бе!

    5 6 Отговор

    До коментар #9 от "az СВО Победа80":

    Теб верно са те били с мотика по главата като малък.

    Коментиран от #45

    21:38 20.08.2025

  • 24 Хаха

    15 5 Отговор
    Пътува горкия ама на запад.Покровск е обкръжен

    21:38 20.08.2025

  • 25 дончичо

    4 4 Отговор
    Твърде много лозунговато и нищо като информация

    21:39 20.08.2025

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Кой Зеленски?!

    7 13 Отговор

    До коментар #20 от "Помнещ":

    Да не би онзи Зеленски,който изби над милион орки?Руски орки!!!

    Коментиран от #30, #65

    21:40 20.08.2025

  • 28 мошЕто

    12 8 Отговор
    Сирски и той като зеления обича да се шегува по никое време - укрията се смалява с всеки изминал ден , той тръгнал да ни разправя за защита и освобождаване ...А,бе , смешници ....

    21:40 20.08.2025

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 кух ,

    6 7 Отговор

    До коментар #27 от "Кой Зеленски?!":

    Не ,бе , оня , дето си изгуби държавата и солдатите , оня , дето му се смеят , че ходи облечен като равин ....Зеленият гном , за него става дума !

    21:42 20.08.2025

  • 31 Асдф

    10 4 Отговор
    Сирски пак е консумирал от нещата на Зеленски. Това дето го говори е от някоя друга реалност. Фронта се разпада по целия Донецк. Боевете от вчера се водят в Константинивка. Той освобождавал. Освобождава украинската армия от бойци като ги мести напред назад и докато се придвижват руснаците ги унищожават.

    21:42 20.08.2025

  • 32 Инна

    13 5 Отговор
    20.08.2025
    Руските войски са поели контрол над селищата Сухецкое и Панковка в ДНР, както и Новогеоргиевка в Днепропетровска област, съобщи руското Министерство на отбраната. Украинските войски са загубили около 1300 военнослужещи и четири танка, включително един немски „Леопард“, за един ден, според доклад на министерството. В северозападната част на Черно море Черноморският флот унищожи два малки високоскоростни катера на украинските въоръжени сили. Системите за противовъздушна отбрана свалиха американска реактивна система за залпов огън HIMARS и 217 дрона.

    21:43 20.08.2025

  • 33 Уса

    11 5 Отговор
    Същия Зеленски,който наритваме в белия дом и не смее да се разходи по американските улици да не го удушат украинците

    21:43 20.08.2025

  • 34 стоян георгиев

    5 6 Отговор

    До коментар #20 от "Помнещ":

    Така е зеленски е никой а ти си Прометей!хаха

    21:43 20.08.2025

  • 35 Сатана Z

    10 4 Отговор
    Днес Русия е върнала 1000 укро нацистки трупа на Зеленски ,а е получила само 19 тела на геройски загинали червеноармейци.

    21:44 20.08.2025

  • 36 Механик

    5 5 Отговор
    Е, начи, Зели мое да спре да реве, а жеЛАЕЩИТЕ могат да спрат да се притесняват за безопастността на незалежня.
    Явно перемогата напредва и руснаците във Владивосток се посрещнали вече освободителната ВСУ??
    Или бъркам???

    Коментиран от #42

    21:44 20.08.2025

  • 37 Гост

    4 4 Отговор
    Значи: Проведох ползотворни дискусии с......, казва Сирски! Аааа, ми добре! Те как са? Добре, нали? Еах и глупостите, майна!

    21:44 20.08.2025

  • 38 Ама

    5 4 Отговор
    Разбира се. Зельо продаде Руска територия на щатите. Сега се чуди как ще плаща неустойки.

    21:44 20.08.2025

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Путин е като хитлер но е в зародиш

    3 7 Отговор

    До коментар #3 от "Наблюдател":

    Виждам щастлив си Незнам кой те ощастливи радвам се за теб дано си попаднал на читави хора

    21:45 20.08.2025

  • 41 Мимч

    6 2 Отговор
    Тоя сирски искал да каже,слава на Русия,но се сбъркал и излязло слава укрия.Смешник..

    Коментиран от #47

    21:45 20.08.2025

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Уляя

    1 4 Отговор
    Но пък нашите генерали викат слава на Хотела мой, слава на Бизнеса мой, слава на Корупцията моя! Кога ще ги стигнем украинците?

    21:45 20.08.2025

  • 44 Все така да продължават да

    6 3 Отговор
    "Водят тежки отбранителни боеве срещу превъзхождащите сили на руснаците" да умират и да дрънкат глупости

    21:45 20.08.2025

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Тиква

    5 3 Отговор

    До коментар #26 от "Не петни":

    Над 1 милиона 750000 хил.бандеровци заминаха при бандера,хакнаха сайт на окрагниди,така че радвай се,за своите паразити на света.

    21:46 20.08.2025

  • 47 Абе

    2 7 Отговор

    До коментар #41 от "Мимч":

    Кво е това Русия? Една пръдня и толкоз.

    Коментиран от #52

    21:46 20.08.2025

  • 48 Гошо

    1 3 Отговор

    До коментар #3 от "Наблюдател":

    Добре си го докарал, браво

    21:46 20.08.2025

  • 49 Ххх

    4 3 Отговор
    Какво с езика? Ще го научим, всички говорят руски перфектно. Те също така ще погледнат своите смартфони, тъй като не могат да им изключат връзката в момента, и ще видят какво се случва. Как военните комисари стават милионери, ... как лекарите ги хвърлят на фронта, ще виждат отново долари, долари, долари. И мислите ли, че всички ще се борят за такава държава - за езика ѝ, за "вярата" ѝ", пита риторично Друзенко.
    "Тези, които искаха да се борят за това, бяха отдавна - 2014 г., почти не останаха, имам цяло гробище зад гърба си. А тези, които сега са на фронта, те искат да живеят. И да научат руски не им е проблем. Това не са черните в Южна Африка, които не можеха да станат бели, заради което апартейдът проработи. Украинците много бързо стават руснаци, за съжаление. Следователно, ако Украйна не е качествено по-добра от Русия, ние сме обречени на поражение", оплаква се офицерът от ВСУ.

    21:47 20.08.2025

  • 50 Искам да чувам квичене на копейки!

    3 4 Отговор
    Сега!

    Коментиран от #58

    21:47 20.08.2025

  • 51 Ъхъъъъъ....

    5 2 Отговор
    Провел ползотворни дискусии.......

    21:47 20.08.2025

  • 52 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    3 2 Отговор

    До коментар #47 от "Абе":

    Как пък един боклукк не замина за руският рай?

    Коментиран от #66, #69

    21:48 20.08.2025

  • 53 Защо ти трябваше Пусине...

    1 4 Отговор
    Нито една от целите на "СВО" в момента не е постигната и на 1%.... ,няма "смяна на режима в Киев", няма разоръжаване на Украйна,няма "не искаме НАТО до границите си"..Даже се разшири НАТО, Мордор получи и 1200 км граница с НАТО....Украйна е тежко въоръжена, ще стане освен член на ЕС, а и на НАТО, и на нейна територия ще има скоро НАТО - вски военни, а САЩ ще ги пазят по въздуха....
    Бункерното плъхче Путлерчо може спокойно да целуне близките си, да целуне пак KYPана, да оближе и целуне пистолета ... да натисне спусъка без да се чуди много, много....Ако не го направи той, ще му помогне някой от обкръжениетому ... Нефелен е....а изперкалите силовики в Мордор не обичат нефелните....

    Коментиран от #81

    21:49 20.08.2025

  • 54 Ами

    5 2 Отговор
    Дали Сирски е казал нещо за хакването на Генералния щаб?
    Защото в мрежата се въртят едни документи :)

    Коментиран от #72

    21:49 20.08.2025

  • 55 Хахаха

    4 2 Отговор
    Пълни глупости! Покрайна умря. КозякМършите и НаркоманаЗеленски ще гният в канавка.

    21:50 20.08.2025

  • 56 Уляя

    1 1 Отговор
    Но пък нашите генерали викат слава на Хотела мой, слава на Бизнеса мой, слава на Корупцията моя! Слава на мойте апартаменти по света! Кога ще ги стигнем украинците?

    21:50 20.08.2025

  • 57 Лука

    2 1 Отговор

    До коментар #13 от "А стига , бе !":

    Путинизми, да се вбие клин в украинските редици.

    21:50 20.08.2025

  • 58 съсел ,

    2 1 Отговор

    До коментар #50 от "Искам да чувам квичене на копейки!":

    Искаш , ама НЯМА ! Ще квичиш ти след още малко време като видиш докъде са я докарали твоите дружки укрите - до кривата круша ....

    21:51 20.08.2025

  • 59 Факт

    2 1 Отговор
    Отбранителни боеве не значи контранастъпление!

    21:51 20.08.2025

  • 60 ян бибиян

    3 1 Отговор

    До коментар #3 от "Наблюдател":

    От Карлуково те издирват с червена бюлетина.

    Коментиран от #67

    21:51 20.08.2025

  • 61 Бай Хой

    3 1 Отговор
    До коментар 11 от "Българин": Не мърдай от Столипиново , бе умник !!!

    21:51 20.08.2025

  • 62 Копейка

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "матю хари":

    На нас ни казаха да викаме че Покровск е превзет за седми път!

    21:52 20.08.2025

  • 63 стоян георгиев

    3 0 Отговор

    До коментар #22 от "Факт":

    Бг русофила е бил на страната на турците през априлското въстание.да не мислиш.че българския революционер е чакал да му сменят султана с руски император?мръсната кръв дето ставаха гъркомани сърбомани македонци са днес русофили.хора без национална гордост и достойнство.искат пак да са роби и да живеят в клетка.

    Коментиран от #68

    21:53 20.08.2025

  • 64 Факт

    2 2 Отговор
    Границите на Русия свършват там, където й ударят шамар.
    Иначе не става.
    Ако руснаците започнат да се гордеят с Невски, Суворов и Жуков, значи скоро ще нападнат някого.
    Ако руснаците започнат да се гордеят с Пушкин и Чайковски, значи някой им е ударил шамар.
    Ето това цялата тайна на руската душа.

    21:53 20.08.2025

  • 65 Димитринчо

    2 0 Отговор

    До коментар #27 от "Кой Зеленски?!":

    Повечко са.

    21:53 20.08.2025

  • 66 минаващ

    3 1 Отговор

    До коментар #52 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    Как пък един от вас не замина да помага на фронта на Зеленски , а само драскате по сайтовете и се правите на компетентни по всички въпроси . А всъщност сте едно голямо НИЩО ! АБОРИГЕНИ ...!

    21:54 20.08.2025

  • 67 стоян георгиев

    1 0 Отговор

    До коментар #60 от "ян бибиян":

    .😀😀😀😀😀😀вярно е.

    21:54 20.08.2025

  • 68 Българин

    3 2 Отговор

    До коментар #63 от "стоян георгиев":

    Русофилите са утайката на обществото.

    Коментиран от #79

    21:55 20.08.2025

  • 69 Ха де

    2 3 Отговор

    До коментар #52 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    В Русия българите са под 12000 и на славата. Тоест на българската общност в Русия им е сложен кръста, предизвестена им е съдбата. Претопяване и заличаване. А тия тук безумци врещят за русията, ми заминавайте. Но няма, лаят за руското, но смучат от европейското и американското. Но сред тези има и руска агентура, на които им се плаща да тровят и да сеят заразата си.

    Коментиран от #73

    21:55 20.08.2025

  • 70 Факт

    0 1 Отговор
    Суворовската община скърби: на фронта загина Николай Василиевич Ненов
    Суворовската община бе разтърсена от нова трагична вест. На 19 август 2025 г. в района на с. Хотимля, Харковска област, по време на изпълнение на бойно задание загина Николай Василиевич Ненов (1985 г.р.), жител на с. Остривне.
    Ненов служеше като старши механик-водач във втори танков взвод, трета танкова рота на танковия батальон от военна част А4962. Той бе призован на военна служба на 21 юни 2024 г. и положи военна клетва за вярност към украинския народ, показвайки решителност и отдаденост към Родината.
    Общината изказва искрени съболезнования на семейството и близките на падналия воин.
    Село Остривне, по-старо име (Бабата), е основано през 1817 г. от българи-тракийци, преселници от Североизточна България. По непотвърдени данни на Българската енциклопедия, в селото са се заселили жители от с. Караджа (днес Стефан Караджа) и гр. Провадия, Варненски окръг.

    Коментиран от #78

    21:55 20.08.2025

  • 71 ян бибиян

    2 2 Отговор

    До коментар #13 от "А стига , бе !":

    Генерал Бачев от Дагестан е тежко ранен. Избиха на матушката ви генералите. До тук 12 убити. САЩ са загубили 2 за 80 години. Жалка пародия на армия.

    Коментиран от #76, #84

    21:56 20.08.2025

  • 72 гру гайтанджиева

    2 2 Отговор

    До коментар #54 от "Ами":

    В мрежата се въртят руски фейкове.

    21:56 20.08.2025

  • 73 съсел ,

    3 2 Отговор

    До коментар #69 от "Ха де":

    Стягай раницата и при зельо на фронта , а не да разтягаш локуми във Факти ! Чемодан , вокзал и на х.......й !

    Коментиран от #83, #87, #88, #94

    21:56 20.08.2025

  • 74 Артилерист

    1 2 Отговор
    Сирски защитава себе си началниците си от хунтата. Всъщност хунтата продължава да жертва своите хора безсмислено, за имитация на активност, за шоу на спонсорите. Руските войски имат превъзходство по всички показатели и при отчаяните опити за контраатаки на украинците просто преминават временно към отбрана и смилат излезлите от окопите контраатакуващи. Сирски събира де що е останало в Покровск, но това става за сметка на отслабване на другите направления...

    Коментиран от #82

    21:57 20.08.2025

  • 75 Пешо Волгата - 4 хилядник

    3 1 Отговор
    Около Покровск, руснаците търпят поражения и в момента бягат на Изток. За пореден път украинците ги отблъснаха, като руските окупатори дадоха огромни жертви. Символично е, че Сирски е руснак, което още повече вбесява кремълските демагози. В момента тече украинска операция по унищожаването на обкръжените руски части, които попаднаха в "котел", заради прекалено оптимистичните нагласи на руският генерален щаб. Украинците със сигурност ще ударят и на други направления, включително и нова офанзива в Курска и Белгородска Област.

    Коментиран от #77

    21:57 20.08.2025

  • 76 Димитринчо

    1 0 Отговор

    До коментар #71 от "ян бибиян":

    Повечко са.

    21:57 20.08.2025

  • 77 Да Винчи и Азов

    3 0 Отговор

    До коментар #75 от "Пешо Волгата - 4 хилядник":

    РЕЖАТ!

    21:59 20.08.2025

  • 78 оли ,

    2 0 Отговор

    До коментар #70 от "Факт":

    И какво ни занимаваш със Суворовските новини , нито ни влизат , нито ни излизат ....

    21:59 20.08.2025

  • 79 стоян георгиев

    1 2 Отговор

    До коментар #68 от "Българин":

    Така е.пълни б..уци.

    21:59 20.08.2025

  • 80 стоян георгиев

    3 1 Отговор
    Хи хи хи
    девет и половина вечярно време е и усръинсите почват дежурно яко да защитават освобождават и побеждават..............
    нещо като нервноуспокоително преди сън та усръинския прясно мобилизиран до....битък да не приритва насън

    Коментиран от #86

    21:59 20.08.2025

  • 81 Ужас без край

    2 3 Отговор

    До коментар #53 от "Защо ти трябваше Пусине...":

    Не трябва човек да е много досетлив или наблюдателен за да види очевидното! Че раша е на колене ,премазана и изпитва остър недостиг на хора които да воюват! Да не можеш година да освободиш собствена територия и да се молиш на плондера ким за пушечно месо по "договора за взаимопомощ". Да отиде пуся на колене при плондера и да му стане шофьор уж да изпробват качествата на новата руска Лада и след това да му целуне черните обувки с токчета в купето на колата. Само и само да изпрати хиляди жълтури за пушечно месо а плондера да вземе близките им за заложници да не избягат или предадат. Толкова слаба, немощна и жалка русийка никой дори и не си е помислял.От "смяна на нацисткия режим в Киев" преди 4 години сега пуся отправя директно предложение към Зеленски за преговори в Москва. Явно вече за него е легитимен президент на победител Украйна. Срама,унижението и гаврата с нещастна раша е неповторима.

    22:00 20.08.2025

  • 82 стоян георгиев

    2 2 Отговор

    До коментар #74 от "Артилерист":

    Пак ли ти бе памперс?.кога да те чакам в Одеса? Като станеш на сто да речем?

    22:00 20.08.2025

  • 83 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 84 стоян георгиев

    1 1 Отговор

    До коментар #71 от "ян бибиян":

    Нищо му няма.загубил е само една ръка и един крак.ще.се.оправи.

    Коментиран от #91

    22:02 20.08.2025

  • 85 Ъхъъъъъ....

    3 1 Отговор
    Слава на Украйна!“ , завършва публикацията си главнокомандващият на ВСУ и се разплака в отчаяние

    Коментиран от #89

    22:02 20.08.2025

  • 86 стоян георгиев

    1 1 Отговор

    До коментар #80 от "стоян георгиев":

    Не сме като вас 24/7 .все пак някой трябва и да работи в тази държава.не всички сме клошари като теб.и поздравления за името .поне нещо хубаво да има и при теб.

    22:03 20.08.2025

  • 87 Пепи Волгата

    2 1 Отговор

    До коментар #73 от "съсел ,":

    Аз избрах евровалутата!А ти--в Донбас че там от нашите не останаха .Тук си безполезен.

    Коментиран от #93

    22:04 20.08.2025

  • 88 Защо?

    1 1 Отговор

    До коментар #73 от "съсел ,":

    В Украйна 200 000 българи. В Русия под 12 000. Еее? Това не ви ли говори нещо притеснително?

    Коментиран от #92

    22:04 20.08.2025

  • 89 стоян георгиев

    1 0 Отговор

    До коментар #85 от "Ъхъъъъъ....":

    Така е прометей.знаеш ги ти работите.от.тайните сайтове в сащ не ти е убягнало нищо...хахаха...знае всичко тоя ей...хаха

    22:05 20.08.2025

  • 90 Ма н аф

    0 1 Отговор

    До коментар #4 от "стоян георгиев":

    Стояне теб не искам те фане.

    22:05 20.08.2025

  • 91 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    0 0 Отговор

    До коментар #84 от "стоян георгиев":

    Господине генерал без крак и ръка може ли да воюва?

    22:05 20.08.2025

  • 92 съсел ,

    0 0 Отговор

    До коментар #88 от "Защо?":

    Ни най- малко ! Ако някой се притеснява , това са тия като теб ...

    22:06 20.08.2025

  • 93 стоян георгиев

    0 0 Отговор

    До коментар #87 от "Пепи Волгата":

    Пепи волгата от тия балъци стана милионер в евро.чакат сега да ги обмени в рубли ама Пепи не е чак толкова улав.хаах

    22:06 20.08.2025

  • 94 Митрофанова

    0 0 Отговор

    До коментар #73 от "съсел ,":

    Българският език беше забранен в училища в окупираните от руските фашисти украински земи.

    22:07 20.08.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания