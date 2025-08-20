Генерал Сирски в стратегическата Донецка област: Защитаваме и освобождаваме

Главнокомандващият на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) Олександър Сирски направи работно пътуване до подразделения, които изпълняват бойни задачи в Донецка област. Резултатите от пътуването той обяви във Facebook.
''Горещи'' направления
Все още най-''горещите'' направления остават Покровското, Добропилското и Новопавливското. Руснаците засилват натиска и в северната част на Донецка област, в Лиманското направление, категоричен е украинският главнокомандващ.
"Нашите подразделения водят тежки отбранителни боеве срещу превъзхождащите сили на руснаците, сдържат атаките им и на места провеждат активни действия в отговор.
Проведох ползотворни дискусии с командирите на бригади и корпуси, за да имам възможно най-подробна и обективна информация за обстановката на бойното поле и на управленските нива. Въз основа на доклади за нуждите и проблемните въпроси взех необходимите решения за укрепване на стабилността на отбраната“, се казва в съобщението.
"Въоръжените сили осъзнават своята голяма мисия и са способни да продължат да изпълняват поставените им задачи. Ние защитаваме и освобождаваме украинска територия. Подразделенията в Донецка област получават всестранна помощ и подкрепления за това“, подчертава Сирски.
"Благодаря на нашите войници, които в най-трудните условия поддържат морала си, държат строя си и унищожават врага. Слава на украинските защитници!
Слава на Украйна!“ , завършва публикацията си главнокомандващият на ВСУ.
матю хари

21:24 20.08.2025
сирски
21:26 20.08.2025
Наблюдател
30 си сребърника броеше
С бяло си нос пудреше
Бели кахъри обсъждаше и ...
Бяло бъдеще обещаваше.
Кафяв се оказа коня му,
Кафяв и панталоня му,
С кафяво-бандерска политика
Настъпал е успешно мотика.
Белобради хора му казваха,
И път правилен показваха
- Бял байрак бързо да извади,
Щот бял ден няма да свари.
Но за целта се изискват "топки",
а той ги изгуби в нощта потна
когато капакът на пианото хлопна.

21:26 20.08.2025
стоян георгиев

21:27 20.08.2025
Футбол

21:27 20.08.2025
Вашето Мнение
До коментар #1 от "матю хари":Като част от цялото натю бих се чувствал лузър, но колоездачи като теб не знаят какво е това.
21:27 20.08.2025
az СВО Победа80
21:29 20.08.2025
Тиква
21:30 20.08.2025
az СВО Победа80
ДНР е част от РФ, официално!
Скоро украинските окупатори ще бъдат изхвърлени оттам.

21:31 20.08.2025
ами
21:31 20.08.2025
Българин
.

21:33 20.08.2025
Смешник

21:34 20.08.2025
А стига , бе !

21:34 20.08.2025
стоян георгиев
До коментар #9 от "az СВО Победа80":Украйна е окупирала украйна.това само руски трол може да го измисли.
21:34 20.08.2025
стоян георгиев
До коментар #13 от "А стига , бе !":То все едно да питаш генерал муратов на какъв език е говорил с офицерите си.той дегистанец те руснаци?
21:35 20.08.2025
И така
До коментар #5 от "Футбол":три дни, а после
21:36 20.08.2025
Ъъъъъъ
До коментар #9 от "az СВО Победа80":Това руско"скоро" ще стане официално ако Д.Тръмп му я подари.
21:36 20.08.2025
Помнещ
До коментар #11 от "Българин":Зеленски е никой. Не може Путин да се среща със сульо и пульо, пък дори и да е клоун.

21:37 20.08.2025
МирО
21:37 20.08.2025
Факт
- Слава на героите от Априлското въстание които се жертваха за свободата и независимостта на България!
- Абе тия украинци защо не се предават а загиват за свободата и независимостта на Украйна?

21:37 20.08.2025
Пак аз бе!
До коментар #9 от "az СВО Победа80":Теб верно са те били с мотика по главата като малък.

21:38 20.08.2025
Хаха
21:38 20.08.2025
дончичо
21:39 20.08.2025
Кой Зеленски?!
До коментар #20 от "Помнещ":Да не би онзи Зеленски,който изби над милион орки?Руски орки!!!

21:40 20.08.2025
мошЕто
21:40 20.08.2025
кух ,
До коментар #27 от "Кой Зеленски?!":Не ,бе , оня , дето си изгуби държавата и солдатите , оня , дето му се смеят , че ходи облечен като равин ....Зеленият гном , за него става дума !
21:42 20.08.2025
Асдф
21:42 20.08.2025
Инна
Руските войски са поели контрол над селищата Сухецкое и Панковка в ДНР, както и Новогеоргиевка в Днепропетровска област, съобщи руското Министерство на отбраната. Украинските войски са загубили около 1300 военнослужещи и четири танка, включително един немски „Леопард“, за един ден, според доклад на министерството. В северозападната част на Черно море Черноморският флот унищожи два малки високоскоростни катера на украинските въоръжени сили. Системите за противовъздушна отбрана свалиха американска реактивна система за залпов огън HIMARS и 217 дрона.
21:43 20.08.2025
Уса
21:43 20.08.2025
стоян георгиев
До коментар #20 от "Помнещ":Така е зеленски е никой а ти си Прометей!хаха
21:43 20.08.2025
Сатана Z
21:44 20.08.2025
Механик
Явно перемогата напредва и руснаците във Владивосток се посрещнали вече освободителната ВСУ??
Или бъркам???

21:44 20.08.2025
Гост
21:44 20.08.2025
Ама
21:44 20.08.2025
Путин е като хитлер но е в зародиш
До коментар #3 от "Наблюдател":Виждам щастлив си Незнам кой те ощастливи радвам се за теб дано си попаднал на читави хора
21:45 20.08.2025
Мимч

21:45 20.08.2025
Уляя
21:45 20.08.2025
Все така да продължават да
21:45 20.08.2025
Тиква
До коментар #26 от "Не петни":Над 1 милиона 750000 хил.бандеровци заминаха при бандера,хакнаха сайт на окрагниди,така че радвай се,за своите паразити на света.
21:46 20.08.2025
Абе
До коментар #41 от "Мимч":Кво е това Русия? Една пръдня и толкоз.

21:46 20.08.2025
Гошо
До коментар #3 от "Наблюдател":Добре си го докарал, браво
21:46 20.08.2025
Ххх
"Тези, които искаха да се борят за това, бяха отдавна - 2014 г., почти не останаха, имам цяло гробище зад гърба си. А тези, които сега са на фронта, те искат да живеят. И да научат руски не им е проблем. Това не са черните в Южна Африка, които не можеха да станат бели, заради което апартейдът проработи. Украинците много бързо стават руснаци, за съжаление. Следователно, ако Украйна не е качествено по-добра от Русия, ние сме обречени на поражение", оплаква се офицерът от ВСУ.
21:47 20.08.2025
Искам да чувам квичене на копейки!

21:47 20.08.2025
Ъхъъъъъ....
21:47 20.08.2025
Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
До коментар #47 от "Абе":Как пък един боклукк не замина за руският рай?

21:48 20.08.2025
Защо ти трябваше Пусине...
Бункерното плъхче Путлерчо може спокойно да целуне близките си, да целуне пак KYPана, да оближе и целуне пистолета ... да натисне спусъка без да се чуди много, много....Ако не го направи той, ще му помогне някой от обкръжениетому ... Нефелен е....а изперкалите силовики в Мордор не обичат нефелните....

21:49 20.08.2025
Ами
Защото в мрежата се въртят едни документи :)

21:49 20.08.2025
Хахаха
21:50 20.08.2025
Уляя
21:50 20.08.2025
Лука
До коментар #13 от "А стига , бе !":Путинизми, да се вбие клин в украинските редици.
21:50 20.08.2025
съсел ,
До коментар #50 от "Искам да чувам квичене на копейки!":Искаш , ама НЯМА ! Ще квичиш ти след още малко време като видиш докъде са я докарали твоите дружки укрите - до кривата круша ....
21:51 20.08.2025
Факт
21:51 20.08.2025
ян бибиян
До коментар #3 от "Наблюдател":От Карлуково те издирват с червена бюлетина.

21:51 20.08.2025
Бай Хой
21:51 20.08.2025
Копейка
До коментар #1 от "матю хари":На нас ни казаха да викаме че Покровск е превзет за седми път!
21:52 20.08.2025
стоян георгиев
До коментар #22 от "Факт":Бг русофила е бил на страната на турците през априлското въстание.да не мислиш.че българския революционер е чакал да му сменят султана с руски император?мръсната кръв дето ставаха гъркомани сърбомани македонци са днес русофили.хора без национална гордост и достойнство.искат пак да са роби и да живеят в клетка.

21:53 20.08.2025
Факт
Иначе не става.
Ако руснаците започнат да се гордеят с Невски, Суворов и Жуков, значи скоро ще нападнат някого.
Ако руснаците започнат да се гордеят с Пушкин и Чайковски, значи някой им е ударил шамар.
Ето това цялата тайна на руската душа.
21:53 20.08.2025
Димитринчо
До коментар #27 от "Кой Зеленски?!":Повечко са.
21:53 20.08.2025
минаващ
До коментар #52 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":Как пък един от вас не замина да помага на фронта на Зеленски , а само драскате по сайтовете и се правите на компетентни по всички въпроси . А всъщност сте едно голямо НИЩО ! АБОРИГЕНИ ...!
21:54 20.08.2025
стоян георгиев
До коментар #60 от "ян бибиян":.😀😀😀😀😀😀вярно е.
21:54 20.08.2025
Българин
До коментар #63 от "стоян георгиев":Русофилите са утайката на обществото.

21:55 20.08.2025
Ха де
До коментар #52 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":В Русия българите са под 12000 и на славата. Тоест на българската общност в Русия им е сложен кръста, предизвестена им е съдбата. Претопяване и заличаване. А тия тук безумци врещят за русията, ми заминавайте. Но няма, лаят за руското, но смучат от европейското и американското. Но сред тези има и руска агентура, на които им се плаща да тровят и да сеят заразата си.

21:55 20.08.2025
Факт
Суворовската община бе разтърсена от нова трагична вест. На 19 август 2025 г. в района на с. Хотимля, Харковска област, по време на изпълнение на бойно задание загина Николай Василиевич Ненов (1985 г.р.), жител на с. Остривне.
Ненов служеше като старши механик-водач във втори танков взвод, трета танкова рота на танковия батальон от военна част А4962. Той бе призован на военна служба на 21 юни 2024 г. и положи военна клетва за вярност към украинския народ, показвайки решителност и отдаденост към Родината.
Общината изказва искрени съболезнования на семейството и близките на падналия воин.
Село Остривне, по-старо име (Бабата), е основано през 1817 г. от българи-тракийци, преселници от Североизточна България. По непотвърдени данни на Българската енциклопедия, в селото са се заселили жители от с. Караджа (днес Стефан Караджа) и гр. Провадия, Варненски окръг.

21:55 20.08.2025
ян бибиян
До коментар #13 от "А стига , бе !":Генерал Бачев от Дагестан е тежко ранен. Избиха на матушката ви генералите. До тук 12 убити. САЩ са загубили 2 за 80 години. Жалка пародия на армия.

21:56 20.08.2025
гру гайтанджиева
До коментар #54 от "Ами":В мрежата се въртят руски фейкове.
21:56 20.08.2025
съсел ,
До коментар #69 от "Ха де":Стягай раницата и при зельо на фронта , а не да разтягаш локуми във Факти ! Чемодан , вокзал и на х.......й !

21:56 20.08.2025
Артилерист

21:57 20.08.2025
Пешо Волгата - 4 хилядник

21:57 20.08.2025
Димитринчо
До коментар #71 от "ян бибиян":Повечко са.
21:57 20.08.2025
Да Винчи и Азов
До коментар #75 от "Пешо Волгата - 4 хилядник":РЕЖАТ!
21:59 20.08.2025
оли ,
До коментар #70 от "Факт":И какво ни занимаваш със Суворовските новини , нито ни влизат , нито ни излизат ....
21:59 20.08.2025
стоян георгиев
До коментар #68 от "Българин":Така е.пълни б..уци.
21:59 20.08.2025
стоян георгиев
девет и половина вечярно време е и усръинсите почват дежурно яко да защитават освобождават и побеждават..............
нещо като нервноуспокоително преди сън та усръинския прясно мобилизиран до....битък да не приритва насън

21:59 20.08.2025
Ужас без край
До коментар #53 от "Защо ти трябваше Пусине...":Не трябва човек да е много досетлив или наблюдателен за да види очевидното! Че раша е на колене ,премазана и изпитва остър недостиг на хора които да воюват! Да не можеш година да освободиш собствена територия и да се молиш на плондера ким за пушечно месо по "договора за взаимопомощ". Да отиде пуся на колене при плондера и да му стане шофьор уж да изпробват качествата на новата руска Лада и след това да му целуне черните обувки с токчета в купето на колата. Само и само да изпрати хиляди жълтури за пушечно месо а плондера да вземе близките им за заложници да не избягат или предадат. Толкова слаба, немощна и жалка русийка никой дори и не си е помислял.От "смяна на нацисткия режим в Киев" преди 4 години сега пуся отправя директно предложение към Зеленски за преговори в Москва. Явно вече за него е легитимен президент на победител Украйна. Срама,унижението и гаврата с нещастна раша е неповторима.
22:00 20.08.2025
стоян георгиев
До коментар #74 от "Артилерист":Пак ли ти бе памперс?.кога да те чакам в Одеса? Като станеш на сто да речем?
22:00 20.08.2025
стоян георгиев
До коментар #71 от "ян бибиян":Нищо му няма.загубил е само една ръка и един крак.ще.се.оправи.

22:02 20.08.2025
Ъхъъъъъ....

22:02 20.08.2025
стоян георгиев
До коментар #80 от "стоян георгиев":Не сме като вас 24/7 .все пак някой трябва и да работи в тази държава.не всички сме клошари като теб.и поздравления за името .поне нещо хубаво да има и при теб.
22:03 20.08.2025
Пепи Волгата
До коментар #73 от "съсел ,":Аз избрах евровалутата!А ти--в Донбас че там от нашите не останаха .Тук си безполезен.

22:04 20.08.2025
Защо?
До коментар #73 от "съсел ,":В Украйна 200 000 българи. В Русия под 12 000. Еее? Това не ви ли говори нещо притеснително?

22:04 20.08.2025
стоян георгиев
До коментар #85 от "Ъхъъъъъ....":Така е прометей.знаеш ги ти работите.от.тайните сайтове в сащ не ти е убягнало нищо...хахаха...знае всичко тоя ей...хаха
22:05 20.08.2025
Ма н аф
До коментар #4 от "стоян георгиев":Стояне теб не искам те фане.
22:05 20.08.2025
Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
До коментар #84 от "стоян георгиев":Господине генерал без крак и ръка може ли да воюва?
22:05 20.08.2025
съсел ,
До коментар #88 от "Защо?":Ни най- малко ! Ако някой се притеснява , това са тия като теб ...
22:06 20.08.2025
стоян георгиев
До коментар #87 от "Пепи Волгата":Пепи волгата от тия балъци стана милионер в евро.чакат сега да ги обмени в рубли ама Пепи не е чак толкова улав.хаах
22:06 20.08.2025
Митрофанова
До коментар #73 от "съсел ,":Българският език беше забранен в училища в окупираните от руските фашисти украински земи.
22:07 20.08.2025