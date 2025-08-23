Владимир Путин използва техники на КГБ и манипулира Доналд Тръмп

Обявените от президента на САЩ Доналд Тръмп мирни преговори между Русия и Украйна на практика се провалиха. Но Владимир Путин вероятно е взел това предвид в своите изчисления и има план за действие, пише Ребека Кофлър, анализатор на военното разузнаване, която преди това е работила за Агенцията за военно разузнаване на САЩ, в статия за The Telegraph, пише Фокус.



Кофлър вярва, че целта на Путин е да контролира Тръмп в играта, да го държи щастлив (или поне не ядосан) възможно най-дълго, да забави негативните последици като вторични санкции, като същевременно продължава изтощителна военна стратегия, предназначена да принуди Украйна да капитулира.



"И за да управлява Тръмп, Путин, който посвети кариерата си в КГБ на набирането и управлението на шпионски мрежи в Германия, може би разчита на комбинация от умения за управление на разузнавателни активи, философия на джудото и концепции за психологическа война от Студената война“, пише тя.



Психологически трикове от КГБ



Ласкателство



Ласкателството е един от триковете, които агентите на КГБ използват, за да се харесат на суетата на потенциалния си опонент. Путин никога не е говорил негативно за Тръмп. Вместо това, той винаги е склонен да хвали политическата проницателност и личността на Тръмп, наричайки го "умен“, "опитен“, "талантлив“, "интелигентен“ и "прагматичен“. Путин също така успява да се възползва от позитивното отношение на Тръмп, целта му да спечели Нобелова награда и съчувствието му към руснаците и украинците, загиващи на бойното поле, отбелязва колумнистът.



"Рефлексивен контрол“



За да спечели време, Путин може би се опитва да повлияе на Тръмп, използвайки техника, известна като "рефлексивен контрол“ – концепция, предназначена да манипулира възприятието на противника за реалността.



Кофман смята, че Тръмп може да бъде перфектна мишена за тази техника заради предубеждението му, че няма нищо, което да не може да реши, използвайки уменията си за сключване на сделки, и предположението, че логиката на Путин очевидно е същата като тази на американците.



"Путин структурира действията и думите си, за да създаде впечатлението, че е заинтересован от сделка и че Тръмп ще му повярва. В действителност Путин би се съгласил на сделка само при неговите условия.“



Опит с джудо



Джудото е японско бойно изкуство, което се основава повече на психическа и физическа манипулация на противника, отколкото на груба сила. Путин прилага принципите на джудото във всички аспекти на живота си, включително управлението на страната, отбелязва анализаторът.



Извеждането на противник от равновесие е един от основните принципи на джудото, предназначен да наруши стойката му, като измести центъра му на тежестта за хвърляния и техники. Путин сякаш е успял да се отърси от Тръмп, като не му противоречи директно и редува приятелски контакти с бомбардировки над Украйна.



И трите елемента от стратегията на Путин се основават на дълбоко разбиране на врага и подготовка, каквато изглежда липсва на екипа на Тръмп. В същото време, отбелязва Кофман, Путин вероятно вече е планирал следващия си ход предварително. Например, той би могъл да освободи няколко украински деца в отговор на писмо от първата дама на САЩ Мелания Тръмп. Или би могъл да намери друга тактика, за да печели време



Анализаторът отбелязва,че Путин се стреми да изтощи Тръмп и да го накара да откаже преговори или да се предаде и да се съгласи с всичките му искания.



Тръмп и мирните преговори



Въпреки публичните изявления ма Тръмп за предполагаемо недоволство от руския президент, американският президент все още не иска да оказва натиск върху Москва по никакъв начин и се надява да постигне мирно споразумение, като окаже натиск върху Киев.



В последното си изявление американският лидер заяви, че ще знае позициите на Русия и Украйна след две седмици, за да определи пътя на преговорите напред. Той предупреждава, че ако страните не седнат на масата за преговори до две седмици, ще има последствия за държавата, която отказва преговорите.

Още новини от Украйна