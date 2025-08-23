Новини
Владимир Путин използва техники на КГБ и манипулира Доналд Тръмп
Владимир Путин използва техники на КГБ и манипулира Доналд Тръмп

23 Август, 2025 13:15

Обявените от президента на САЩ мирни преговори между Русия и Украйна на практика се провалиха

Владимир Путин използва техники на КГБ и манипулира Доналд Тръмп - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Обявените от президента на САЩ Доналд Тръмп мирни преговори между Русия и Украйна на практика се провалиха. Но Владимир Путин вероятно е взел това предвид в своите изчисления и има план за действие, пише Ребека Кофлър, анализатор на военното разузнаване, която преди това е работила за Агенцията за военно разузнаване на САЩ, в статия за The Telegraph, пише Фокус.

Кофлър вярва, че целта на Путин е да контролира Тръмп в играта, да го държи щастлив (или поне не ядосан) възможно най-дълго, да забави негативните последици като вторични санкции, като същевременно продължава изтощителна военна стратегия, предназначена да принуди Украйна да капитулира.

"И за да управлява Тръмп, Путин, който посвети кариерата си в КГБ на набирането и управлението на шпионски мрежи в Германия, може би разчита на комбинация от умения за управление на разузнавателни активи, философия на джудото и концепции за психологическа война от Студената война“, пише тя.

Психологически трикове от КГБ

Ласкателство

Ласкателството е един от триковете, които агентите на КГБ използват, за да се харесат на суетата на потенциалния си опонент. Путин никога не е говорил негативно за Тръмп. Вместо това, той винаги е склонен да хвали политическата проницателност и личността на Тръмп, наричайки го "умен“, "опитен“, "талантлив“, "интелигентен“ и "прагматичен“. Путин също така успява да се възползва от позитивното отношение на Тръмп, целта му да спечели Нобелова награда и съчувствието му към руснаците и украинците, загиващи на бойното поле, отбелязва колумнистът.

"Рефлексивен контрол“

За да спечели време, Путин може би се опитва да повлияе на Тръмп, използвайки техника, известна като "рефлексивен контрол“ – концепция, предназначена да манипулира възприятието на противника за реалността.

Кофман смята, че Тръмп може да бъде перфектна мишена за тази техника заради предубеждението му, че няма нищо, което да не може да реши, използвайки уменията си за сключване на сделки, и предположението, че логиката на Путин очевидно е същата като тази на американците.

"Путин структурира действията и думите си, за да създаде впечатлението, че е заинтересован от сделка и че Тръмп ще му повярва. В действителност Путин би се съгласил на сделка само при неговите условия.“

Опит с джудо

Джудото е японско бойно изкуство, което се основава повече на психическа и физическа манипулация на противника, отколкото на груба сила. Путин прилага принципите на джудото във всички аспекти на живота си, включително управлението на страната, отбелязва анализаторът.

Извеждането на противник от равновесие е един от основните принципи на джудото, предназначен да наруши стойката му, като измести центъра му на тежестта за хвърляния и техники. Путин сякаш е успял да се отърси от Тръмп, като не му противоречи директно и редува приятелски контакти с бомбардировки над Украйна.

И трите елемента от стратегията на Путин се основават на дълбоко разбиране на врага и подготовка, каквато изглежда липсва на екипа на Тръмп. В същото време, отбелязва Кофман, Путин вероятно вече е планирал следващия си ход предварително. Например, той би могъл да освободи няколко украински деца в отговор на писмо от първата дама на САЩ Мелания Тръмп. Или би могъл да намери друга тактика, за да печели време

Анализаторът отбелязва,че Путин се стреми да изтощи Тръмп и да го накара да откаже преговори или да се предаде и да се съгласи с всичките му искания.

Тръмп и мирните преговори

Въпреки публичните изявления ма Тръмп за предполагаемо недоволство от руския президент, американският президент все още не иска да оказва натиск върху Москва по никакъв начин и се надява да постигне мирно споразумение, като окаже натиск върху Киев.

В последното си изявление американският лидер заяви, че ще знае позициите на Русия и Украйна след две седмици, за да определи пътя на преговорите напред. Той предупреждава, че ако страните не седнат на масата за преговори до две седмици, ще има последствия за държавата, която отказва преговорите.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    17 8 Отговор
    Тръмп и Путин са замислили грандиозен план който ще ги направи господари на Света.

    Коментиран от #62

    13:16 23.08.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Тома

    20 3 Отговор
    По големи п.ростотии не бях чел.

    13:20 23.08.2025

  • 5 Лопата Орешник

    21 4 Отговор
    Нелепи сте! Докато обвинявате Путин, че манипулира Дончо, вие с тази статия манипулирате читателите! Много ,много сте зле , нищо не сте научили от ГЬОБЕЛС!

    13:20 23.08.2025

  • 6 Галина Събева

    20 4 Отговор
    А пък Зельоньй Папугай ползва непозволени Колумбийски Шамански техники и влияе на бай Дончо .

    13:21 23.08.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Рускиня

    13 7 Отговор
    Президент на РФ В.В. Путин е МЕДИУМ както Тамара Глоба и Той умеят да манипулират всеки безмозъчен индивид на планетата Земя!

    Коментиран от #13, #69

    13:22 23.08.2025

  • 9 Господи

    9 4 Отговор
    Събери си версиите....

    13:23 23.08.2025

  • 10 Хахаха

    8 3 Отговор
    Путин е НОГ и може да внушава и манипулира мисири и папуняци.

    13:25 23.08.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Коко

    8 3 Отговор
    Много е милостив президента Путин.Трябва да си намери достоен заместник и да се приключи за бързо и с Украйна и с евро коалицията на желаещите и да настъпи мир и благоденствие.

    Коментиран от #75

    13:27 23.08.2025

  • 13 гост

    3 1 Отговор

    До коментар #8 от "Рускиня":

    Влез във фризера за малко да се охладиш...заради такива като Путин,ще се държат с Вас като с прокажени...

    Коментиран от #19, #31

    13:27 23.08.2025

  • 14 Руснаков

    4 1 Отговор

    До коментар #11 от "Кривоверен алкаш":

    Теб така ли те уловиха край кофите , а дрррр тьооо...?

    13:27 23.08.2025

  • 15 Факти

    2 6 Отговор
    Зеленски е имал план ликвидирането на Путин, но шефовете му от Вашингтон са му забранили. Путин трябва да благодари на Тръмп, че е жив.

    Затова откъдето минава Путин заваряват шахтите. Уникална държава!

    Коментиран от #22

    13:28 23.08.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Ванков

    7 0 Отговор
    Ми вие па използвайте техники на ЦРУ, на МИ-6, НА МОСАД и така....

    13:28 23.08.2025

  • 18 Кашпировски:

    10 1 Отговор
    Винаги когато прочетете..."руски нападения в Украйна" мислете за Газа и Ливан и правете аналогия с израелските нападения! Повтаряйте си: Леле какъв добряк е Путин....Леле какъв добряк е Путин....Леле какъв добряк е Путин....

    13:28 23.08.2025

  • 19 Рускиня

    5 3 Отговор

    До коментар #13 от "гост":

    Мисля че фризера вече 3 години е зает от милата та ви май каа ,драги ми господине .

    Коментиран от #37

    13:29 23.08.2025

  • 20 Гончар Романенко

    4 2 Отговор
    Ъхъ!
    ... И Лавров всъщност, е маскираният Кашпировси, дошъл да хипнотизира Хаджи Дончо/който е раснал с последния дъжд/! :)

    13:29 23.08.2025

  • 21 Ъхъъъъъ....

    5 1 Отговор
    пише Ребека Кофлър, анализатор на военното разузнаване, която преди това е работила за Агенцията за военно разузнаване на САЩ, в статия за The Telegraph, пише Фокус.

    13:30 23.08.2025

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Витанката съм

    4 4 Отговор
    На номерата на Путин се вързват само копейките.

    Коментиран от #25

    13:30 23.08.2025

  • 24 Галина Събева

    1 4 Отговор
    До като не се изправи пред Хага бакшиша с ботокса мир по земята няма да има.

    Коментиран от #28

    13:31 23.08.2025

  • 25 Последния Софиянец

    1 2 Отговор

    До коментар #23 от "Витанката съм":

    Факт, И чакат денги прегладнели!

    13:32 23.08.2025

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Бащата на някаква Саяна

    2 3 Отговор
    Бащата на някаква Саяна да спре да занимава планетата с някаква Саяна.

    Коментиран от #63

    13:33 23.08.2025

  • 28 Мартин БлиЦа ФлиГорната

    3 1 Отговор

    До коментар #24 от "Галина Събева":

    Кестен ,как е халл Катта ,след толкова много агресии не е ли провиснала ?

    Коментиран от #40

    13:33 23.08.2025

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Удри

    4 4 Отговор
    Вчера гледам лаврата по телевизията бая се беше изнервил на една журналистка. Приличаше ми на покойният Исмаил Хания от Хамас.

    Коментиран от #36

    13:34 23.08.2025

  • 31 Леонсио Парчето

    1 1 Отговор

    До коментар #13 от "гост":

    Старче , а видни надда Рени гости в пррро висналия сии аа. Нусс допускаш ли ?

    13:36 23.08.2025

  • 32 Факти

    3 3 Отговор
    Путин манипулира материала от 25 години. Той така дойде на власт. 1999 г. взриви няколко панелки, уби 300 руснака, рани 1700, вся паник и ужас у населението, обвини чеченците и изравни Грозни със земята. Хората го приеха като спасител и го избраха за президент. Всички, които посмяха да разследват инцидентите с панелките бяха езкекутирани от килъри. Адвокатът на независимата комисия по случая беше хвърлен в затвора за разкриване на държавна тайна. Така действа Путин, а полезните uguomu му вярват.

    13:36 23.08.2025

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 дедо ви

    5 4 Отговор
    Тръмп беше прав , когато каза , че Путин е много умен и корав ! КГБ-то си казва думата щом СВО-то продължава , а укрията с всеки ден се смалява ...

    Коментиран от #71

    13:36 23.08.2025

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    2 2 Отговор

    До коментар #30 от "Удри":

    Усеща края, той най добре знае колко са пропаднали и съдрани‼️

    13:37 23.08.2025

  • 37 Рускиня

    1 1 Отговор

    До коментар #19 от "Рускиня":

    Писал от моя никк
    Явно си влюбен в мен чудесно, но ако можеше да притежаваш и моя дар слово ще си истински плагиатор.

    Коментиран от #59

    13:37 23.08.2025

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 един бивш пазач на бай тошо

    4 2 Отговор
    използва техники на държавна сигурносто т соца
    и манипулира бая народец
    да му прибира париците и да го преизбират

    13:39 23.08.2025

  • 40 дедо ви

    2 2 Отговор

    До коментар #28 от "Мартин БлиЦа ФлиГорната":

    Лежи си ти у тинята и чакай оная от пасьола да изтрезнее за да ви обещае денгите за другата година!

    Коментиран от #46, #54, #57

    13:39 23.08.2025

  • 41 Факт

    5 2 Отговор
    Ласкателство: водачите на ЕС наредени на коневръза пред кабинета.
    Рефлексивен контрол: Аагресивен маркетинг на тяхната реалност.
    Изваждане от равновесие: анализи, декларации, решения, заплахи и молби.

    13:39 23.08.2025

  • 42 Еми различни школи са

    4 2 Отговор
    А пък джендър техниките на Леля Асена, са влажен поглед, големи очи, маникюр, минорни тонове и лек фалцет, грим, парфюми и чупене на китки.

    13:40 23.08.2025

  • 43 Град Дуп Ница

    3 1 Отговор

    До коментар #33 от "Последния Софиянец":

    Кестен,напоследък имало ли е случаи на пропадане на асансьора с пътници в него във Военния Блок -София Изток ?Преди много години се излекувах от измисленото чувство на състрадателност.

    13:40 23.08.2025

  • 44 Определено тая Ребека Кофлър

    5 1 Отговор
    Е жертва на "Психологически трикове от КГБ" ...ако се зачетете за нея .... ъхъъ...

    Коментиран от #49

    13:40 23.08.2025

  • 45 123456

    4 2 Отговор
    ама колко сте плитки - ами защо ФБР и ония другите спаха и не подготвиха Тръмп .... все някой е виновен ...

    13:40 23.08.2025

  • 46 ха-ха

    3 3 Отговор

    До коментар #40 от "дедо ви":

    Всеки ден е пиянa он заран, а денги не е давала от лани, не се издържа вече!

    Коментиран от #51

    13:41 23.08.2025

  • 47 Гетлост

    3 2 Отговор
    Хубави евроатлантически лъжи още в заглавието статията ще я пропусна явно колективния запад са професионалисти в тая област и добре са ви научили.Наскоро гледах филм за Боби Фишер да пожертваш пешка филма е американски накрая дадоха едно изказване на Фишер той каза следното САЩ са изградени върху лъжи и кражби.

    Коментиран от #64

    13:41 23.08.2025

  • 48 Що ми се чини...?!

    4 2 Отговор
    Че тази не е - ,,Кофлар"...,а -...КИФЛАр...!

    13:41 23.08.2025

  • 49 Ъхъъъъъ....

    2 1 Отговор

    До коментар #44 от "Определено тая Ребека Кофлър":

    Ребека Кофлър се присъедини към излъчването на специалния военен парад на Fox News на 14 юни, докато изглеждаше пияна, а съводещите внезапно прекъснаха интервюто ѝ след минута и половина.

    Кофлър, бивш служител на агенцията за военно разузнаване, по-късно твърди, че е имало проблеми със звука по време на излъчването, което източник от Fox News отрича.

    Преди интервюто Кофлер публикува за пиенето на шампанско, което по-късно тя определи като „шега, целяща да увеличи зрителската аудитория“.

    13:41 23.08.2025

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Град Дуп Ница

    2 2 Отговор

    До коментар #46 от "ха-ха":

    Обикаляме кофите с плик била и я чакаме да стане, хееелп! А бункерното вика, че всичко е по план от 2022ра

    13:42 23.08.2025

  • 52 Механик

    3 1 Отговор
    "Тръмп, Путин, който посвети кариерата си в КГБ на набирането и управлението на шпионски мрежи в Германия"
    Стигнах до това изречение и спрях да чета! Аз от Стоянчо-Котарака знам, че Путин е бил шофьор на такси.

    13:42 23.08.2025

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Мартин БлиЦа ФлиГорната

    1 2 Отговор

    До коментар #40 от "дедо ви":

    Няма тука нито тьотя нито посоль муци,бат Ивайло Крачунов куецца ,но си плаща достойно за гяволията .Всяка събота следобед му изнасям концерт на вълшебна Фли Горна .

    13:43 23.08.2025

  • 55 АЙДЕ ГЪЧ

    5 1 Отговор
    АНАТОЛА ПАК ПРЕПИСВА И ДОСЪЧИНЯВА ПО КАРТИНКИ

    13:43 23.08.2025

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 кух,

    2 1 Отговор

    До коментар #40 от "дедо ви":

    НЕ ПОЛЗВАЙ ЧУЖДИ НИКОВЕ , А СИ НАПЪНИ ГЪНКАТА И БЕЛКИМ ПОНЕ НИК СИ ИЗМИСЛИШ ! ТАЛИБАН !

    13:44 23.08.2025

  • 58 Ъъъъъъъ

    4 1 Отговор
    Ми Рюте нарече Тръмп "ТАТКО"! Публично! И той ли е бил в КГБ?🤔

    13:45 23.08.2025

  • 59 стоян георгиев

    2 0 Отговор

    До коментар #37 от "Рускиня":

    Аз съм стоян георгиев -великият имитатор .не приемай лично ,мамаша ,дума дупка не прави .

    13:46 23.08.2025

  • 60 🤣🤣🤣

    0 0 Отговор
    🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣

    13:46 23.08.2025

  • 61 Ако всички

    1 0 Отговор
    анализатори на военното разузнаване и служители на Агенцията за военно разузнаване на САЩ, са като тая Ребека Кофлър направо може да го пишат психодиспансер или лечебно заведение за зависими и за хора със специални потребности. ... не че нашите са по добре де ...

    13:48 23.08.2025

  • 62 Възможно е

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Но само в следващия ти живот! В сегашния-мисия не възможна!

    13:49 23.08.2025

  • 63 Ъъъъъъъъ

    2 1 Отговор

    До коментар #27 от "Бащата на някаква Саяна":

    "Бащата на някаква Саяна да спре да занимава планетата с някаква Саяна."

    Дано и ти да минеш по неговия път някога! Пожеланието е от сърце!

    Коментиран от #66

    13:50 23.08.2025

  • 64 ти си глу пак

    1 1 Отговор

    До коментар #47 от "Гетлост":

    Що комунистите честни ли са?

    13:50 23.08.2025

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 смех

    1 1 Отговор

    До коментар #63 от "Ъъъъъъъъ":

    Кой път пътят на кражбите ли

    Коментиран от #68

    13:50 23.08.2025

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 Ъъъъъъъъ

    1 0 Отговор

    До коментар #66 от "смех":

    Да загубиш дете!
    А после и ти можеш и да крадеш колкото си искаш.

    13:51 23.08.2025

  • 69 Баш българин

    0 1 Отговор

    До коментар #8 от "Рускиня":

    Бързо при доктора!

    13:52 23.08.2025

  • 70 Лука

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "ООрана държава":

    Нагло е да обвиняваш лидер който защитава страната си .

    13:52 23.08.2025

  • 71 Деде

    0 2 Отговор

    До коментар #34 от "дедо ви":

    Сънища и мечти само на пейката в тайгата! Русия върви към приключване!

    13:54 23.08.2025

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 Изкукуригал

    0 0 Отговор
    Тая е фенка на междузвездни войни където с мисъл управляват слабият ум но за американците парите са Господ и не продават освен ако водата изгода да оберат някой народ

    13:55 23.08.2025

  • 74 То като няма мирни преговори

    1 1 Отговор
    Цяла ПРОСИЯ във РУСИЯ ....и готовооооо !!!!

    13:57 23.08.2025

  • 75 Лука

    1 0 Отговор

    До коментар #12 от "Коко":

    Как звучи милостив фашист,питайте в бухенвалд.

    13:58 23.08.2025

  • 76 Неразбрал

    1 0 Отговор
    Абе тука има голяма далавера .....имам подозрения , че надрусаняка и ПУТИН играят в един отбор !!!!!
    Някой да ми обясни .....!!!?!?

    13:59 23.08.2025

  • 77 Ъъъъъъъ

    0 0 Отговор
    "Той предупреждава, че ако страните не седнат на масата за преговори до две седмици, ще има последствия за държавата, която отказва преговорите."

    Той може да предупреждава каквото си иска, но е повече от ясно, че вече е приел условията на Путин. Всички! До едно! Дори и това за човека, който ще подписва всичко от украинска страна, защото Зеленски е нелегитимен. Откъде знам ли? От украинските медии! Цитирам:

    "Реформата на президентската администрация с участието на военнослужещи на ръководни позиции , която Андрей Йермак обяви на 22 август, е подготовка за президентските избори. Решението за включване на военните в държавното управление е взето след новината, че бившият главнокомандващ на въоръжените сили на Украйна Валерий Залужный е започнал подготовка за изборите в Лондон и дори се готви да открие щаб. По-рано, американската журналистка Кейти Ливингстън изнесе вътрешна информация, че Залужни е започнал подготовка за изборите. По-късно тази новина беше допълнена с подробности. Пресата дори посочи имена. По-специално, взаимодействието на Залужни с медиите уж ще се осъществява от Виктория Сюмар, известна медийна личност от обкръжението на Порошенко.
    Друг знак за началото на предизборната кампания на Залужни, е известната му фотосесия за Vogue. Това е типична западна техника за спечелване на симпатиите на женската аудитория."

    В Украйна се задават избори и това е вън от съмнение! А от Телеграф могат да си лаят колкото си искат.

    14:00 23.08.2025

  • 78 Архимандрисандрит Бибиян

    0 0 Отговор
    Тръмпофоните и путлерастите преговарат от година ка да си поделат Окраина и явно не са стигнали до консенсус до тука! А Европа че поеме сметката вместо да нападне омрелата каталясала чикантия Ромсiа и да загърби откачената Америка. Това шо галиха Путлер трийсе кодини по кайсиите и не сътвориха оръжия за възпиране на савецките попълзновения.

    14:02 23.08.2025

  • 79 Върти перчема

    0 0 Отговор
    Пак Путин виновен, че Тръмпи се влияе от всеки и си променя мнението сутрин, обед, вечер.

    14:05 23.08.2025