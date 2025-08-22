Премиерът Юлия Свириденко: Украйна получи 4,05 млрд. евро международна помощ

Украйна получи 4,05 млрд. евро международна помощ, включително 1 млрд. евро по линия на програмата ERA (Извънредните заеми за ускоряване приходи (ERA) са инициатива, ръководена от Г-7, която предоставя на Украйна заеми от приблизително 50 милиарда долара, като погасяването и обслужването им са обезпечени от бъдещите печалби, генерирани от блокирани руски държавни активи, държани в ЕС – бел. ред.), и 3,05 млрд. евро по Механизма за възстановяване и интеграция на Украйна, съобщи премиерът Юлия Свириденко в Teлеграм, цитирана от Укринформ, пише БТА.

"Украйна получи 4,05 млрд. евро – 1 млрд. евро чрез заеми ERA, финансирани от замразени руски активи, и 3,05 млрд. евро по Програмата за Украйна за възстановяване и интеграция. Тази помощ укрепва както държавния бюджет, така и процеса на възстановяване", написа тя.

Свириденко изрази благодарност към европейските партньори за тяхната помощ.

По-рано Укринформ съобщи, че украинското правителство може да поиска допълнително финансиране от Международния валутен фонд.