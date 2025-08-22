Премиерът Юлия Свириденко: Украйна получи 4,05 млрд. евро международна помощ

Украйна получи 4,05 млрд. евро международна помощ, включително 1 млрд. евро по линия на програмата ERA (Извънредните заеми за ускоряване приходи (ERA) са инициатива, ръководена от Г-7, която предоставя на Украйна заеми от приблизително 50 милиарда долара, като погасяването и обслужването им са обезпечени от бъдещите печалби, генерирани от блокирани руски държавни активи, държани в ЕС – бел. ред.), и 3,05 млрд. евро по Механизма за възстановяване и интеграция на Украйна, съобщи премиерът Юлия Свириденко в Teлеграм, цитирана от Укринформ, пише БТА.
"Украйна получи 4,05 млрд. евро – 1 млрд. евро чрез заеми ERA, финансирани от замразени руски активи, и 3,05 млрд. евро по Програмата за Украйна за възстановяване и интеграция. Тази помощ укрепва както държавния бюджет, така и процеса на възстановяване", написа тя.
Свириденко изрази благодарност към европейските партньори за тяхната помощ.
По-рано Укринформ съобщи, че украинското правителство може да поиска допълнително финансиране от Международния валутен фонд.
1 пешо
Коментиран от #4
22:20 22.08.2025
2 Мдаа
22:21 22.08.2025
3 Пич
22:22 22.08.2025
4 МВФ
До коментар #1 от "пешо":преди седмица съобщи, че си иска парите дадени като заем на Украйна, главницата с лихвите. Тук не съобщават отговора на другата страна - МВФ . Тоест манипулират. И кого лъжат? Себе си .
22:24 22.08.2025
5 Карго 200
Когато Русия повдига въпроса за гаранциите за сигурност, честно казано, не знам кой ги заплашва. Те ни нападнаха и са на наша земя. Не разбирам съвсем какви гаранции са необходими на агресора. Гаранции за какво?
Мисля, че европейските партньори искат да се уверят, че войната няма да се повтори. Единственият спусък за това е Русия.
Коментиран от #13, #32
22:25 22.08.2025
6 Тома
22:26 22.08.2025
7 Да избухат яко братушките
22:28 22.08.2025
8 Перо
22:28 22.08.2025
9 Смешник
22:30 22.08.2025
10 Гост
22:30 22.08.2025
11 Коста
22:31 22.08.2025
12 Доста тъпо е тва
22:31 22.08.2025
13 Смешник
До коментар #5 от "Карго 200":А как за какво Че те Нато вече са на границата им А имаха споразумения да не се разширява което Запада естествено не спази
22:34 22.08.2025
14 Никой
22:35 22.08.2025
15 Лопата Орешник
22:35 22.08.2025
16 Сатана Z
Добра сделка.Нашият цар Фердинанд е получавал по 5000 германски марки за всеки убит българин на фронта през първата световна
22:35 22.08.2025
17 Артилерист
22:37 22.08.2025
18 Все повече се убеждавам
22:38 22.08.2025
19 Соваж бейби
22:39 22.08.2025
20 Туй добитче на снимката ли е
Коментиран от #25
22:40 22.08.2025
21 Брендо
22:44 22.08.2025
22 Сър ,
22:44 22.08.2025
23 Боруна Лом
22:44 22.08.2025
24 Я ПИШЕТЕ
22:45 22.08.2025
25 Соваж бейби
До коментар #20 от "Туй добитче на снимката ли е":То до едно време с това даване на парите за Украйна! Заформят се големи протести ,в България не е зле и вие се организирате или сте добре с заплати и икономика щом още ги хрантутите по хотели на морето ?Пращайте ги поне картофи и боб да събират,метачи по улиците поне си изработи социалните не само да лижкунят и се напива за европейска сметка.
22:45 22.08.2025
26 Я ПИШЕТЕ
22:45 22.08.2025
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Краден НИК
До коментар #27 от "Mими Кучева🐕🦺":Не ни съобщавай желанията и фантазиите си, джендо.
22:49 22.08.2025
29 Сатана Z
Времето работи против Путин и затова той припира и пришпорва Тръмп.
В Русия нещата вървят към КАТАСТРОФА.
Какво му остава на Путин?
Ядрено оръжие?
Тогава вече Русия няма да я има. Нито на Путин му се мре, нито на тия около него.
Те плашат от години с ядрено оръжие, но няма да посмеят да го използват.
Затова вложиха всичко възможно в подкупа и шантажа, в измамата, само и само, за да дойде отново на власт перачът на парите на руската мафия Доналд Тръмп.
На всичко отгоре, той е бездънно тъп и с нарцистично разстройство.
Направо дюшеш за Москва.
Путин го ласкае и му обещава половината свят.
Тъпакът вярва и си въобразява, че може да завладее Канада, Гренландия и Панамския канал, а да остави на Путин Европа.
Какво ни остава?
ЕС тепърва се усети, че трябва да се въоръжава.
Това ще отнеме време.
Само Великобритания е добре въоръжена.
Умни хора.
Така че единственото, което ни остава е да се печели време.
Защото времето работи за Украйна и Европа и против Путин и Тръмп.
Така че не бързайте да вините европейските лидери.
Те заслужаваха много критики през годините, откакто Путин дойде на власт.
Но вече се усетиха.
Чакаме американците да се усетят и да арестуват Тръмп, Мъск и Ванс за държавна измяна.
Друг избор нямаме и уверявам ви не Третата световна война е най- страшното, което ни предстои, ако в САЩ не защитят държавата с
Коментиран от #30
22:50 22.08.2025
30 Безспорни факти
До коментар #29 от "Сатана Z":РУСИЯ Е В КРАЙНО НЕИЗГОДНА ПОЗИЦИЯ. ЗА 4 ГOДИНИ ВЪВ ВОЙНАТА СА ЗАГИНАЛИ НАД ЧЕТИРИ И ПОЛОВИНА МИЛИОНА. И ОЩЕ ТОЛКОВА РАНЕНИ. СПОРЕД ПОСЛЕДНИТЕ ДОСТОВЕРНИ ДАННИ ЗАГИНАЛИТЕ УКРАИНЦИ СА ПОД 30 ХИЛЯДИ. В РУСИЯ НЯМА ХРАНА И ОБЛЕКЛО ПО МАГАЗИНИТЕ. ТЕ НЯМАТ НАШ"ТЕ ВЕРИГИ МАГАЗИНИ.ВЕРИГИТЕ НА СВОБОДНИЯ И ДЕМОКРАТИЧЕН СВЯТ. РУСИЯ НЯМА ДРУГ ШАНС ОСВЕН ДА ПОДПИШЕ ПЪЛНА И БЕЗУСЛОВНА КАПИТУЛАЦИЯ.
Коментиран от #31
22:52 22.08.2025
31 Точен сте
До коментар #30 от "Безспорни факти":разгромената русийка имаше 2 млн.и 900 хилядна редовна армия до агресията плюс 3 милиона запасняци....още февруари имаше статистика тук в сайта че половината руска армия е избита в Украйна а сега края на лятото е 2/3 ликвидирана ,тоест над 3 милиона вече не съществуват...
22:59 22.08.2025
32 Азиатец
До коментар #5 от "Карго 200":Украйна е печката, а ръженът, дето се ръчкат дървата за да горят по-добре е НАТО. Помниш ли "Нито инч на изток" ? А спусъкът е Майдана, произведен и платен от САЩ.
Ако може да се вярва на Бисмарк, един от най-великите германски държавници, чието ниво не е достигнал нито един европейски лидер от началото на миналия век досега, "руснаците винаги идват за своите пари". А той ги е познавал добре от времето, когато е бил посланик на Прусия в Русия.
23:00 22.08.2025
33 Азиатец
Някога Чърчил нарече Полша "хиената на Европа" заради нападението и над Болшевишка Русия по време на гражданската война там и заради участието и в анексията на част от Чехословакия заедно с Хитлер, с когото и тя имаше пакт за ненападение и сътрудничество от 1934 г. Сега спокойно можем да наречем Украйна "просякинята на света" и това ще е една напълно обективна оценка.
23:12 22.08.2025