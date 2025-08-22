Новини
Премиерът Юлия Свириденко: Украйна получи 4,05 млрд. евро международна помощ
Премиерът Юлия Свириденко: Украйна получи 4,05 млрд. евро международна помощ

22 Август, 2025 22:18 702 33

По-рано Укринформ съобщи, че украинското правителство може да поиска допълнително финансиране от Международния валутен фонд

Премиерът Юлия Свириденко: Украйна получи 4,05 млрд. евро международна помощ - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Украйна получи 4,05 млрд. евро международна помощ, включително 1 млрд. евро по линия на програмата ERA (Извънредните заеми за ускоряване приходи (ERA) са инициатива, ръководена от Г-7, която предоставя на Украйна заеми от приблизително 50 милиарда долара, като погасяването и обслужването им са обезпечени от бъдещите печалби, генерирани от блокирани руски държавни активи, държани в ЕС – бел. ред.), и 3,05 млрд. евро по Механизма за възстановяване и интеграция на Украйна, съобщи премиерът Юлия Свириденко в Teлеграм, цитирана от Укринформ, пише БТА.

"Украйна получи 4,05 млрд. евро – 1 млрд. евро чрез заеми ERA, финансирани от замразени руски активи, и 3,05 млрд. евро по Програмата за Украйна за възстановяване и интеграция. Тази помощ укрепва както държавния бюджет, така и процеса на възстановяване", написа тя.

Свириденко изрази благодарност към европейските партньори за тяхната помощ.

По-рано Укринформ съобщи, че украинското правителство може да поиска допълнително финансиране от Международния валутен фонд.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 1.3 от 16 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 пешо

    24 2 Отговор
    скоро няма да има , не сме длъжни да ви храним

    Коментиран от #4

    22:20 22.08.2025

  • 2 Мдаа

    22 2 Отговор
    Все получава, пък едни село не си върна.

    22:21 22.08.2025

  • 3 Пич

    31 1 Отговор
    Значи окрадоха още милиарди от нашите пари !!! Тъпите Урсулианци трябва да бъдат линчувани!!!

    22:22 22.08.2025

  • 4 МВФ

    19 0 Отговор

    До коментар #1 от "пешо":

    преди седмица съобщи, че си иска парите дадени като заем на Украйна, главницата с лихвите. Тук не съобщават отговора на другата страна - МВФ . Тоест манипулират. И кого лъжат? Себе си .

    22:24 22.08.2025

  • 5 Карго 200

    3 20 Отговор
    Президент Зеленски:

    Когато Русия повдига въпроса за гаранциите за сигурност, честно казано, не знам кой ги заплашва. Те ни нападнаха и са на наша земя. Не разбирам съвсем какви гаранции са необходими на агресора. Гаранции за какво?

    Мисля, че европейските партньори искат да се уверят, че войната няма да се повтори. Единственият спусък за това е Русия.

    Коментиран от #13, #32

    22:25 22.08.2025

  • 6 Тома

    19 1 Отговор
    Желязков с колко се отчете

    22:26 22.08.2025

  • 7 Да избухат яко братушките

    14 3 Отговор
    Киев и Харков тая вечер, щом вече има пари за погребения

    22:28 22.08.2025

  • 8 Перо

    19 2 Отговор
    За тоя режим, парите са като вода в пясък или наливане на вода в каца без дъно! Всичко се отразява на стандарта на населението от Запада и Тръмп разбра опасността и взе мерки, розовите понита от ЕС да плащат!

    22:28 22.08.2025

  • 9 Смешник

    17 2 Отговор
    Тия само помощи просят и от тях живеят Не е ли по добре да отидат при Путин и да се разберат

    22:30 22.08.2025

  • 10 Гост

    20 1 Отговор
    Няма по- корумпирана държава от украинската, абсолютно всичко се краде, Украйна е пример за корупция и няма как да е държава, при толкова крадливо, безполезно и нелегитимно овластено правителство...😁

    22:30 22.08.2025

  • 11 Коста

    14 2 Отговор
    Ще бъде правилно разпределени парите. На Зельонски и другите друхари

    22:31 22.08.2025

  • 12 Доста тъпо е тва

    16 2 Отговор
    "Програмата за Украйна за възстановяване и интеграция." Ще възстановяват те дедовия и пак дедовия ще интегрират

    22:31 22.08.2025

  • 13 Смешник

    15 1 Отговор

    До коментар #5 от "Карго 200":

    А как за какво Че те Нато вече са на границата им А имаха споразумения да не се разширява което Запада естествено не спази

    22:34 22.08.2025

  • 14 Никой

    11 1 Отговор
    Да си лапкат чиновниците.

    22:35 22.08.2025

  • 15 Лопата Орешник

    12 1 Отговор
    Тряяя си пълен мъпет или чист крадец, за да отпускаш пари за възстановяване на нещо, без да знаеш колко изобщо ще е разрушено! Може пък Русия да си възстановява Осрайна!

    22:35 22.08.2025

  • 16 Сатана Z

    12 0 Отговор
    Украйна получи 4 милиарда за 1 700 000 трупа.
    Добра сделка.Нашият цар Фердинанд е получавал по 5000 германски марки за всеки убит българин на фронта през първата световна

    22:35 22.08.2025

  • 17 Артилерист

    13 0 Отговор
    По сметките на Зеленски за осигуряване на националната сигурност на Украйна ще са необходими 140 милиарда. Американците няма да дават повече пари, но те нямат нищо против да вземат тези милиарди. Схемата вече е отработена. Американците дават каквото трябва за "железния купол" и другата там "национална сигурност" на Зеленски, а европейците поемат целия масраф. Във всички случаи бедна България, с премиери като Желязков, ще козирува и ще тегли нови заеми, за даде своя принос в европейската солидарност, нали, за да се осигури "купола" над Украйна...

    22:37 22.08.2025

  • 18 Все повече се убеждавам

    12 1 Отговор
    Че наистина трябва да бъде унищожена тази Украйна. В черна дупка се превърна за пране на мръсни пари и европейска корупция. Хубаво взела едни пари, дали и едни пари ама за какво ще ги харчи ? А и това че кредитите са обезпечени от бъдещите печалби, генерирани от блокирани руски държавни активи, държани в ЕС е просто абсурдно и абсолютно незаконно.

    22:38 22.08.2025

  • 19 Соваж бейби

    10 0 Отговор
    Като има прости политици които хвърлят парите ни от данъци на боклука за Украйна ще получава ,тази свирка ли е свиреща ли е на политици ще получава.Всички на редица за гилотината които им дават пари

    22:39 22.08.2025

  • 20 Туй добитче на снимката ли е

    11 1 Отговор
    премиерът Юлия Свириденко ? Майко мила, майко мила

    Коментиран от #25

    22:40 22.08.2025

  • 21 Брендо

    6 0 Отговор
    Значи вече можем да си уредим сметките?

    22:44 22.08.2025

  • 22 Сър ,

    7 0 Отговор
    Сър , разделят си парите ограбени от тяхното население. Мафия сър с много тъпа пропаганда !!

    22:44 22.08.2025

  • 23 Боруна Лом

    6 0 Отговор
    И КОЛКО ОТ БЪЛГАРИЯ? КОЛКО, ДЖИЛЯЗКО, КОЛКО?

    22:44 22.08.2025

  • 24 Я ПИШЕТЕ

    7 0 Отговор
    НАЩЕ ПРОДАЖНОИЦИ КОЛКО ДАДОХА ДА СИ КУПЯТ "СПОКОЙСТВИЕ"

    22:45 22.08.2025

  • 25 Соваж бейби

    9 0 Отговор

    До коментар #20 от "Туй добитче на снимката ли е":

    То до едно време с това даване на парите за Украйна! Заформят се големи протести ,в България не е зле и вие се организирате или сте добре с заплати и икономика щом още ги хрантутите по хотели на морето ?Пращайте ги поне картофи и боб да събират,метачи по улиците поне си изработи социалните не само да лижкунят и се напива за европейска сметка.

    22:45 22.08.2025

  • 26 Я ПИШЕТЕ

    8 1 Отговор
    НАЩЕ ПРОДАЖНИЦИ КОЛКО ДАДОХА ДА СИ КУПЯТ "СПОКОЙСТВИЕ"

    22:45 22.08.2025

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Краден НИК

    9 1 Отговор

    До коментар #27 от "Mими Кучева🐕‍🦺":

    Не ни съобщавай желанията и фантазиите си, джендо.

    22:49 22.08.2025

  • 29 Сатана Z

    2 11 Отговор
    До една година, максимум до година и половина, Русия ще рухне.

    Времето работи против Путин и затова той припира и пришпорва Тръмп.

    В Русия нещата вървят към КАТАСТРОФА.

    Какво му остава на Путин?
    Ядрено оръжие?

    Тогава вече Русия няма да я има. Нито на Путин му се мре, нито на тия около него.

    Те плашат от години с ядрено оръжие, но няма да посмеят да го използват.

    Затова вложиха всичко възможно в подкупа и шантажа, в измамата, само и само, за да дойде отново на власт перачът на парите на руската мафия Доналд Тръмп.

    На всичко отгоре, той е бездънно тъп и с нарцистично разстройство.

    Направо дюшеш за Москва.

    Путин го ласкае и му обещава половината свят.

    Тъпакът вярва и си въобразява, че може да завладее Канада, Гренландия и Панамския канал, а да остави на Путин Европа.

    Какво ни остава?

    ЕС тепърва се усети, че трябва да се въоръжава.
    Това ще отнеме време.

    Само Великобритания е добре въоръжена.
    Умни хора.

    Така че единственото, което ни остава е да се печели време.

    Защото времето работи за Украйна и Европа и против Путин и Тръмп.

    Така че не бързайте да вините европейските лидери.

    Те заслужаваха много критики през годините, откакто Путин дойде на власт.
    Но вече се усетиха.

    Чакаме американците да се усетят и да арестуват Тръмп, Мъск и Ванс за държавна измяна.

    Друг избор нямаме и уверявам ви не Третата световна война е най- страшното, което ни предстои, ако в САЩ не защитят държавата с

    Коментиран от #30

    22:50 22.08.2025

  • 30 Безспорни факти

    2 8 Отговор

    До коментар #29 от "Сатана Z":

    РУСИЯ Е В КРАЙНО НЕИЗГОДНА ПОЗИЦИЯ. ЗА 4 ГOДИНИ ВЪВ ВОЙНАТА СА ЗАГИНАЛИ НАД ЧЕТИРИ И ПОЛОВИНА МИЛИОНА. И ОЩЕ ТОЛКОВА РАНЕНИ. СПОРЕД ПОСЛЕДНИТЕ ДОСТОВЕРНИ ДАННИ ЗАГИНАЛИТЕ УКРАИНЦИ СА ПОД 30 ХИЛЯДИ. В РУСИЯ НЯМА ХРАНА И ОБЛЕКЛО ПО МАГАЗИНИТЕ. ТЕ НЯМАТ НАШ"ТЕ ВЕРИГИ МАГАЗИНИ.ВЕРИГИТЕ НА СВОБОДНИЯ И ДЕМОКРАТИЧЕН СВЯТ. РУСИЯ НЯМА ДРУГ ШАНС ОСВЕН ДА ПОДПИШЕ ПЪЛНА И БЕЗУСЛОВНА КАПИТУЛАЦИЯ.

    Коментиран от #31

    22:52 22.08.2025

  • 31 Точен сте

    0 0 Отговор

    До коментар #30 от "Безспорни факти":

    разгромената русийка имаше 2 млн.и 900 хилядна редовна армия до агресията плюс 3 милиона запасняци....още февруари имаше статистика тук в сайта че половината руска армия е избита в Украйна а сега края на лятото е 2/3 ликвидирана ,тоест над 3 милиона вече не съществуват...

    22:59 22.08.2025

  • 32 Азиатец

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "Карго 200":

    Украйна е печката, а ръженът, дето се ръчкат дървата за да горят по-добре е НАТО. Помниш ли "Нито инч на изток" ? А спусъкът е Майдана, произведен и платен от САЩ.
    Ако може да се вярва на Бисмарк, един от най-великите германски държавници, чието ниво не е достигнал нито един европейски лидер от началото на миналия век досега, "руснаците винаги идват за своите пари". А той ги е познавал добре от времето, когато е бил посланик на Прусия в Русия.

    23:00 22.08.2025

  • 33 Азиатец

    0 0 Отговор
    Украйна съществува като държава все още благодарение на просията на нейния "президент". Проси всичко, от внимание и добра дума, до пари и оръжие.
    Някога Чърчил нарече Полша "хиената на Европа" заради нападението и над Болшевишка Русия по време на гражданската война там и заради участието и в анексията на част от Чехословакия заедно с Хитлер, с когото и тя имаше пакт за ненападение и сътрудничество от 1934 г. Сега спокойно можем да наречем Украйна "просякинята на света" и това ще е една напълно обективна оценка.

    23:12 22.08.2025

