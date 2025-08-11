Новини
Свят »
Азербайджан »
След историческото помирение в Белия дом! Азербайджан и Армения вече няма да допускат чужди армии по общата си граница

След историческото помирение в Белия дом! Азербайджан и Армения вече няма да допускат чужди армии по общата си граница

11 Август, 2025 21:18 930 20

  • азербайджан-
  • армения-
  • нагорни карабах-
  • илхам алиев-
  • никол пашинян-
  • доналд тръмп

Тази договореност е описана в споразумението за установяване на мир и междудържавни отношения между Баку и Ереван, инициирано от външните министри на двете страни

След историческото помирение в Белия дом! Азербайджан и Армения вече няма да допускат чужди армии по общата си граница - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Азербайджан и Армения се договориха да не допускат разполагане на военни сили на трети страни по общата си граница, предаде азербайджанската новинарска агенция АЗЕРТАДЖ, цитирана от БТА.

Тази договореност е описана в споразумението за установяване на мир и междудържавни отношения между Азербайджан и Армения, инициирано от външните министри на двете държави. В документа се подчертава, че страните, в очакване на окончателното определяне и демаркация на границата си, ще прилагат взаимно договорени мерки за сигурност и укрепване на доверието (включително във военната област) с цел гарантиране на стабилността и сигурността в граничните райони.

На 8 август 2025 г., в присъствието на президента на САЩ Доналд Тръмп, азербайджанският президент Илхам Алиев, арменският премиер Никол Пашинян, арменският външен министър Арарат Мирзоян и азербайджанският му колега Джейхун Байрамов представиха текста на споразумението.

"Страните се съгласяват в срок от един месец след влизането в сила на настоящото споразумение: да оттеглят, отхвърлят или по друг начин да уредят всички междудържавни искове, жалби, възражения и спорове, възникнали между тях преди подписването му, независимо в кой правен форум са повдигнати; да не предявяват нови искове, жалби, възражения или производства по тези въпроси; да не участват по никакъв начин в подобни действия, заведени срещу другата страна от трета страна", се казва в него.

"Страните няма да предприемат, насърчават или участват по никакъв начин в каквито и да е враждебни действия една срещу друга, противоречащи на настоящото споразумение, в дипломатическата, информационната и други области, и ще провеждат редовни консултации за тази цел", пише още в текста.

В резултат на съвместно искане от външните министри на Азербайджан и Армения към действащия председател на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ) беше предприета стъпка към официалното прекратяване на дейността на Минската група и свързаните с нея структури, включително Личния представител на действащия председател на ОССЕ по конфликта, разглеждан от Минската конференция на ОССЕ, както и Групата за планиране на високо ниво.


Азербайджан
Поставете оценка:
Оценка 3.5 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    10 8 Отговор
    ИСКАМ ЕДИН КОПЕЙ!!!!?ТУКА ,като мъж да КАЖЕ-как ще ни се подобри живота , ако станем РФ республика!!!! колко ще се взима заплата и колко ще са разходите?!!!

    Коментиран от #8, #13, #14, #20

    21:20 11.08.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 С две думи

    7 9 Отговор
    Жалки подлоги на сащ

    21:21 11.08.2025

  • 4 Злобното Джуджи

    9 6 Отговор
    Боже...ру3наците скоро ще бъдат изритани и от собствената си Русия. Спасибо Вова 👍😆

    21:22 11.08.2025

  • 5 Смъртта

    3 1 Отговор

    До коментар #2 от "Дух":

    Е ново начало

    21:22 11.08.2025

  • 6 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    5 3 Отговор
    краварии Да ви го сложа отзадe два ката

    21:22 11.08.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Злобното Джуджи

    2 6 Отговор

    До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Твърде вероятно е предците ти да са предавали комитите на турците, другарю!

    21:23 11.08.2025

  • 9 Нов удар

    6 5 Отговор
    В зурлата на Путин.

    Коментиран от #11

    21:24 11.08.2025

  • 10 Злобното Джуджи

    5 2 Отговор
    Крим е даден на Украйна от Хрушчов ! Не е украински! Референдума беше легитимен и показа истината! Манипулациите на Запада са пълен боклук от неграмотници!Да не казвам, че в едно п-далечно минало Крим е бил част от Велика България, украинците даже тогава не са били никъде на картата! Добре е да спрете тук упражненията по слугинаж на когото и да било!

    21:25 11.08.2025

  • 11 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    3 6 Отговор

    До коментар #9 от "Нов удар":

    Отново Мощен юмрук в зурлите на третополовите от НАТО

    21:25 11.08.2025

  • 12 Пара Докс

    8 1 Отговор
    Армения се довери повече на Турция, отколкото на Русия, като няма да допусне чужди (т.е. руски) войски да гарантират независимостта й.

    Коментиран от #17

    21:27 11.08.2025

  • 13 Злобното Джуджи

    5 7 Отговор

    До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

     "...ще ни се подобри живота ако станем РФ пепублика ..."

    Ми как ще се подобри.... 3.30 вой на сирени и тичане да мазето, 5.30 редене на опашка за бензин, хляб, портокали, 17.30 заплата в рупли с индексация девалвация за деня, 18.00 снова на опашка за бира, замразени пилешки бутчета, тоалетна хартия, 21.00 режим на тока до 9 сутринта 🤣🤣🤣

    21:28 11.08.2025

  • 14 Дякон Унуфрий Араллампиев

    9 4 Отговор

    До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Бензина ще стане левче Стоките ще поевтинеят двеста процента Ще имаме пътища с поне педя асфалт Ще имаме заводи поне още две атомни станции Все хубави неща

    Коментиран от #15, #16

    21:30 11.08.2025

  • 15 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    1 3 Отговор

    До коментар #14 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":

    като през СОЦа ли?КОРЕКОМ ще има ли?

    Коментиран от #18

    21:33 11.08.2025

  • 16 иносказателно

    2 0 Отговор

    До коментар #14 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":

    Бъркаш туризма с имиграцията.

    21:33 11.08.2025

  • 17 Ха-ха-ха

    9 0 Отговор

    До коментар #12 от "Пара Докс":

    Армения може да се отпише , ще ги потурчат набързо. Май вече са започнали с натиска върху християнската църква там като в Украйна.

    21:41 11.08.2025

  • 18 Ха-ха-ха

    3 0 Отговор

    До коментар #15 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    За какво ти е кореком? Още ли не си се наял на банани и шоколадови яйца? Аз съм се затъжил за сочни български ябълки "Златна превъзходна".

    21:45 11.08.2025

  • 19 Путин

    4 2 Отговор
    Сбогом Сирия!
    Сбогом Кавказ!
    Сбогом Украйна!

    21:46 11.08.2025

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.