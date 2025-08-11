След историческото помирение в Белия дом! Азербайджан и Армения вече няма да допускат чужди армии по общата си граница

Азербайджан и Армения се договориха да не допускат разполагане на военни сили на трети страни по общата си граница, предаде азербайджанската новинарска агенция АЗЕРТАДЖ, цитирана от БТА.

Тази договореност е описана в споразумението за установяване на мир и междудържавни отношения между Азербайджан и Армения, инициирано от външните министри на двете държави. В документа се подчертава, че страните, в очакване на окончателното определяне и демаркация на границата си, ще прилагат взаимно договорени мерки за сигурност и укрепване на доверието (включително във военната област) с цел гарантиране на стабилността и сигурността в граничните райони.

На 8 август 2025 г., в присъствието на президента на САЩ Доналд Тръмп, азербайджанският президент Илхам Алиев, арменският премиер Никол Пашинян, арменският външен министър Арарат Мирзоян и азербайджанският му колега Джейхун Байрамов представиха текста на споразумението.

"Страните се съгласяват в срок от един месец след влизането в сила на настоящото споразумение: да оттеглят, отхвърлят или по друг начин да уредят всички междудържавни искове, жалби, възражения и спорове, възникнали между тях преди подписването му, независимо в кой правен форум са повдигнати; да не предявяват нови искове, жалби, възражения или производства по тези въпроси; да не участват по никакъв начин в подобни действия, заведени срещу другата страна от трета страна", се казва в него.

"Страните няма да предприемат, насърчават или участват по никакъв начин в каквито и да е враждебни действия една срещу друга, противоречащи на настоящото споразумение, в дипломатическата, информационната и други области, и ще провеждат редовни консултации за тази цел", пише още в текста.

В резултат на съвместно искане от външните министри на Азербайджан и Армения към действащия председател на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ) беше предприета стъпка към официалното прекратяване на дейността на Минската група и свързаните с нея структури, включително Личния представител на действащия председател на ОССЕ по конфликта, разглеждан от Минската конференция на ОССЕ, както и Групата за планиране на високо ниво.