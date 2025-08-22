Доналд Тръмп за евентуална среща Путин-Зеленски: Тези двамата не се разбират много добре! Предпочитам да не присъствам

Американският президент Доналд Тръмп обяви, че предпочита да не присъства на срещата на Владимир Путин и Володимир Зеленски, предава Sky News, цитирана от Фокус.
Тръмп сравни двамата президенти с олио и оцет, тъй като те "не се разбират много добре“.
"Ще видим дали Путин и Зеленски ще работят заедно“, заяви той, след въпрос отправен за перспективата от бъдещата двустранна среща.
"Знаете ли, това е като олио и оцет, донякъде. Те не се разбират много добре, по очевидни причини.
"Но ще видим. И тогава ще видим дали ще трябва да бъда там. Предпочитам да не съм.“
Изявлението на Тръмп идва на фона на изказването на руският външен министър Сергей Лавров, който заяви, че среща Путин-Зеленски не е планирана - с адекватен ''дневен ред', програма, която да се следва.
Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви още, че има ограничена информация за претърсването от ФБР на дома на бившия му съветник Джон Болтън, когото нарече "мошеник", предаде Ройтерс, цитирана от БТА.
"Не съм фен на Джон Болтън", каза Тръмп пред репортери. "Той е истински мoшеник.“
Президентът на САЩ допълни, че Министерството на правосъдието вероятно ще го информира за претърсването.
1 Баце ЕООД
Коментиран от #2, #9, #15, #46, #55
18:50 22.08.2025
2 Почти колкото
До коментар #1 от "Баце ЕООД":Стоенчо го е страх от работа
18:50 22.08.2025
3 Баце ЕООД
Коментиран от #67
18:54 22.08.2025
4 Н.Кплев
ЕДНО ГОВОРИ С ПУТИН ДРУГО СЪС ЗЕЛЕНСКИ СОГОРНО ЗАТОВА.
ДОБРЕ АЗ ЩЕ ПРЕСЪСТВАМ ПОСЛЕ
18:54 22.08.2025
5 555
Коментиран от #30, #31
18:56 22.08.2025
6 а тук бай дончо подви опашка
Коментиран от #35
18:56 22.08.2025
7 1000+
18:57 22.08.2025
8 Каунь
Чея Алясочка?
18:58 22.08.2025
9 12345
До коментар #1 от "Баце ЕООД":как да приеме,като Зеленски му изби половината армия,а този не може 3 села да превземе,хахахаха смешна руска комедия....
Коментиран от #34
18:58 22.08.2025
10 4-та година "Киев за 3 дня"
Но въпреки, че изглеждат изключително нелепо с демонстрирането на поклонничеството си пред заря на московското блато, се наблюдават и наченки на мозъчна дейност - все пак нито един не е тръгнал към Мордор, въпреки че Путлер ги покани и обеща райски живот. 🤣🤣🤣
Най им е хубаво на копейките да обичат руснята, удобно настанени и паразитирайки на Запад.
Коментиран от #11, #19, #32, #41
18:59 22.08.2025
11 Хахахаха
До коментар #10 от "4-та година "Киев за 3 дня"":4та година, редакцията дет ти плаща си хаби парите на вятъра. Нито има логика в написаното от теб, нито има смисъл, само едно излишно присъствие на човек нежелан от обществото в което живеем
19:02 22.08.2025
12 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.
13 Изкукуригал
Коментиран от #44
19:02 22.08.2025
14 ЖЕКО
Коментиран от #52
19:04 22.08.2025
15 Б.си идиoта !
До коментар #1 от "Баце ЕООД":Ти добре ли си ма ?
Коментиран от #37
19:04 22.08.2025
16 Гост
Владимир Владимирович е президент на Руската Федерация, а Зеленски кой беше?😊
Коментиран от #22, #23, #26
19:05 22.08.2025
17 Многомилионни Руски Градове
От Украински Дронове ,
А някакво Валдайско Езеро
Има 12 ПВО Комплекса.
Какво има там или кой се крие
И го е страх
Да не го удари некой Дрон
По Кухата Лейка?
Хахахахаха хахахахаха хахахахаха
Коментиран от #38
19:06 22.08.2025
18 Независим
19:06 22.08.2025
19 НИКО
До коментар #10 от "4-та година "Киев за 3 дня"":КОЗЕТА НЕ ВИЖДАТЕ ЛИ ЧЕ ЗАЕДНО С УКРАИНА И ЕВРОПА И ТЯ ОТИВА КЪМ ДЪНОТО, ХОРАТА СА КАЗАЛИ БАВНО НО СЛАВНО БАНДЕРИТЕ И ЕВРО ФАШИСТИТЕ НЯМА ДА ИЗБЯГАТ
Коментиран от #28
19:07 22.08.2025
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 БЕЗ МАЙТАП
19:08 22.08.2025
22 ЗЕЛЕНСКИ
До коментар #16 от "Гост":Е тоя който
Пори Дъщерята на Путин .
По голяма гавра не може да бъде
Зет като Мед си е избрал Дъртия Епилиран Педофил .
Коментиран от #48
19:08 22.08.2025
23 гост
До коментар #16 от "Гост":...а ти КОЙ беше....
19:08 22.08.2025
24 Предполагах
19:09 22.08.2025
25 Санг
19:09 22.08.2025
26 Клоуна пусин 🤡💩
До коментар #16 от "Гост":Президент Зеленски е лидер на Свободния свят и не се интересува от покупко-продажба на poби, така че няма опасност да те купи от Путлер.
Коментиран от #66
19:10 22.08.2025
27 ЖЕКО
19:11 22.08.2025
28 Клета неграмотна копейка 🤪
До коментар #19 от "НИКО":Хубаво е да завършиш поне 5-ти клас, преди да започнеш да пишеш в публичното пространство .
19:12 22.08.2025
29 Никой
Германия беше окупирана над 40 години - ако им е малко - може и още.
Русия спаси света от лудостта на Хитлер - крематориуми на живи хора.
Русия дава светлина - макар и по техен си начин.
Украйна е страна също - но не става с перчене.
19:12 22.08.2025
30 Никога
До коментар #5 от "555":Не е бил боксов промоутър... 🤣🤣🤣🤣 Къде ви намират?!
Коментиран от #60, #73
19:12 22.08.2025
31 Със същата
До коментар #5 от "555":Логика, според теб Тръмп е професионален кечист 🤣🙌 браво бе!
19:13 22.08.2025
32 Еленка.кр.
До коментар #10 от "4-та година "Киев за 3 дня"":Тъпа укро-тагаренковска пропаганда.В кофата.
19:13 22.08.2025
33 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
той единия е нелегитимен и е наркооман
така че не се знае колко ще се е надрусал
все пак е опасно
Коментиран от #42
19:13 22.08.2025
34 Баце ЕООД
До коментар #9 от "12345":Населението на Украйна е намаляло със 17милиона 🤣🤣🤣 ти вярваш ли си бе момче? Защо Русия не губи територии, като няма армия, бензин и всичко е скъпо?! Обясни ми миличък.
Коментиран от #50, #58
19:14 22.08.2025
35 а тук бай дончо подви опашка
До коментар #6 от "а тук бай дончо подви опашка":така е бай дончо
щом си се хванал на хорото ще го играеш докрай
виж тиквата го играе вече 20г
прибира парици от народеца и даже неговите мазохисти
19:15 22.08.2025
36 Артилерист
19:16 22.08.2025
37 Баце ЕООД
До коментар #15 от "Б.си идиoта !":Глей ся, ако не разбираш от икономика, политика, история И математика.. Надали е редно да задаваш този въпрос към мен..
19:16 22.08.2025
38 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #17 от "Многомилионни Руски Градове":Отново Мощен юмрук в зурлите на третополовите от НАТО
19:16 22.08.2025
39 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
- Моля ви се бе, господин Тръмп, дайте нещо и ще видите, че съм тесняк!
19:17 22.08.2025
40 AЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
" ПУТИН НЕ РАЗРЕШИ ДА УДАРЯТ МЕЙДАНА И УЛ.БАНКОВСКАЯ С ОРЕШНИК"
19:17 22.08.2025
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Ето го е
До коментар #33 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Стоенчо облечен като Пуси. Цял ден те чакам!
19:17 22.08.2025
43 Тигре Тигре
19:19 22.08.2025
44 И аз
До коментар #13 от "Изкукуригал":Нещо подобно щях да напиша. Както и да е, ясно показва че най-накрая щатите излизат от подкрепата за Украина, и правилно. Зеле го закъса, ще стане на туршия.
19:20 22.08.2025
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Орколюб
До коментар #1 от "Баце ЕООД":Най добре кмета на Киев да се срещне с терориста гном
Коментиран от #49
19:21 22.08.2025
47 Ел.Ей
19:22 22.08.2025
48 Ха - ха - ха
До коментар #22 от "ЗЕЛЕНСКИ":Зеленски е тоя, дето пори джоба и на теб, и на мен, и на всички европейци. Още ли не си го разбрал? Ако доскоро НПО ти наливаше богато да плещиш глупотевини по форумите, може и да не си усетил. Ама тоя филм свърши, та може и друга песен да пропееш.
Коментиран от #59
19:23 22.08.2025
49 Викаш директно
До коментар #46 от "Орколюб":Зеленски да бие.. Не знам дали си даваш сметка, украинския клоун е по нисък от Путин. А Вовата е над 70 и вече дава надолу 😬 смяааатай за къв фюрер си се фанал миличък
Коментиран от #51
19:23 22.08.2025
50 12345
До коментар #34 от "Баце ЕООД":помня как руснаците с километрични опашки от тежка военна техника влязоха в Украйна и след 3г стигнаха да превземат територии на малки групи на китайски мотори стил Лудия Макс 😂
19:24 22.08.2025
51 Орколюб
До коментар #49 от "Викаш директно":Ядреният терорист ще натиска ли копчето или го хвана шубето :))
19:26 22.08.2025
52 Много рускиЛ"aйна си изял... НАЛИ?
До коментар #14 от "ЖЕКО":Продължавай 👍
Коментиран от #57, #61
19:27 22.08.2025
53 Цвете
19:29 22.08.2025
54 Анонимен
19:30 22.08.2025
55 Джобният, кремълски фюрер ли
До коментар #1 от "Баце ЕООД":имаш предвид?
19:30 22.08.2025
56 бастардо
19:30 22.08.2025
57 ИСТИНСКИЯ ГРАД КОЗЛОДУЙ
До коментар #52 от "Много рускиЛ"aйна си изял... НАЛИ?":Тихоо,тихо бе небинарник оа кнн,колко уай наа и уи ща си изял ,че още се оригаш .
19:30 22.08.2025
58 Нещастник 👈руски
До коментар #34 от "Баце ЕООД":с темпото с което напредва, на рашистката армия ще и трябват 5 години за да "освободи" донецка област. За херсонска и запорожка, поне още толкова. Руските нацисти искат, Украйна да им подари тези територии.Ми като са толкова ербап, да си ги вземат сами.
Коментиран от #68
19:31 22.08.2025
59 09876
До коментар #48 от "Ха - ха - ха":НАВРЕМЕТО СА КАЗАЛИ НАЙ ДОБРИЯТ РУСНАК Е МЪРТВИЯТ
Коментиран от #63
19:32 22.08.2025
60 555
До коментар #30 от "Никога":"В резюме: Тръмп не е бил официален боксов промоутър в юридическия или професионалния смисъл, но е бил домакин и съорганизатор на някои от най-големите боксови събития в Атлантик Сити, което го прави значима фигура в боксовия бизнес през онзи период." Прав си. Ама само донякъде. 😁😁😁😁 Бил е от значимите организатори. По-скоро беше, трябва да кажа, защото тогава лично гледах боксови мачове, в организирането на които основна роля имаше Доналд Тръмп. Мачове на Майк Тайсън например.
19:32 22.08.2025
61 Трак 🇺🇦 🐷 🇺🇦 💩
До коментар #52 от "Много рускиЛ"aйна си изял... НАЛИ?":Явно много тсс ганнски ...ове си осмуккалл,дженн дии .
19:33 22.08.2025
62 ВОИНАТА ПРОДЪЛЖАВА
19:34 22.08.2025
63 Ами
До коментар #59 от "09876":Мъртвеца си ти бе ,царр вулл,откакто ба щатти е свършил на рогозката .
19:35 22.08.2025
64 Уса
19:39 22.08.2025
65 Уса
19:41 22.08.2025
66 Гост
До коментар #26 от "Клоуна пусин 🤡💩":Хората от Кал, виновни за безмислената гибел на милион млади хора, са лидери на твоя побъркан свят, не бъркай твоят болен свят с безкрайността😁
Коментиран от #70
19:41 22.08.2025
67 бай дъ уей
До коментар #3 от "Баце ЕООД":мани зеления кляс. :)
арвалисана играчка на клясоподобните евроскутери и тортинетки.. :)
19:42 22.08.2025
68 Ъъъъъъъъ
До коментар #58 от "Нещастник 👈руски":"Ми като са толкова ербап, да си ги вземат сами."
Надявам се, че не искаш да видиш Украйна като Газа, нали? Щото лесно може да се уреди.
Коментиран от #72, #76
19:43 22.08.2025
69 Краварите докато разберат
19:45 22.08.2025
70 Клоуна пусин 🤡💩
До коментар #66 от "Гост":Единствения виновник за стотиците хиляди жертви и милионите провалени съдби е Путлер и неговата банда от рашисти ! Никой друг !
19:47 22.08.2025
71 Зеленски:
Коментиран от #74
19:47 22.08.2025
72 Този коментар е премахнат от модератор.
73 555
До коментар #30 от "Никога":"Тръмп организира и боксови мачове в своите хотели. През 1998 година неговият „Тръмп Плаза“ в Атлантик Сити приема битката между Майк Тайсън и Майкъл Спинкс, в който Железния Майк нокаутира съперника си за 91 секунди." ----- Организатор. Вярно, не промоутър в точния смисъл. Но в 80-те беше значима фигура в бокса. Не като боксьор, разбира се. Та дали е организатор или промоутър е просто незначителна подробност.
Коментиран от #84
19:48 22.08.2025
74 Не спекулирай с децата
До коментар #71 от "Зеленски:":че жужето Путин досега хиляди изби.
В Хага му е мястото.
19:48 22.08.2025
75 ЗДРАВКО
Коментиран от #77
19:50 22.08.2025
76 Щото жали украинците
До коментар #68 от "Ъъъъъъъъ":Затова умряха повече от милион руски войници.
Да се чудиш, що обича повече украинците от руснаците.
Агент е Путин - украински.
Коментиран от #78, #88, #90
19:51 22.08.2025
77 И тук ли робство и поробени?
До коментар #75 от "ЗДРАВКО":Вие още не можете от турското робство да излезете, а сега ново.
Да ви ожали човек.
19:52 22.08.2025
78 Къде с умрели
До коментар #76 от "Щото жали украинците":Бе пор? Нали последния път руснаците предадоха 1000 трупа срещу 17. Сигурно и статистика ще искаш да ти направя.
Коментиран от #81, #82
19:53 22.08.2025
79 ГРУ Гайтанджиева
Това не е фейк!!!
19:58 22.08.2025
80 Абе
Коментиран от #83
20:01 22.08.2025
81 Този коментар е премахнат от модератор.
82 Направи я
До коментар #78 от "Къде с умрели":Ама правиш впечатление на п..р.о.с.т и неграмотен
20:03 22.08.2025
83 Президент Путин е стриктен
До коментар #80 от "Абе":Само на малки момченца дава.
Коментиран от #85
20:04 22.08.2025
84 555
До коментар #73 от "555":"Тръмп организира и боксови мачове в своите хотели. През 1998 година неговият „Тръмп Плаза“ в Атлантик Сити приема битката между Майк Тайсън и Майкъл Спинкс" --- Между другото, това, което съм постнал, е цитат. И е грешен. По-точно сгрешена е годината. Мачът беше през 1988, а не 1998 г.
20:05 22.08.2025
85 Абе
До коментар #83 от "Президент Путин е стриктен":зелю няма да му откаже, той обича сирене
20:06 22.08.2025
86 Механик
Още не са утчнили горките, дали Тръм е "техен човек" или е "агент Краснов".
"Много мъка има по тоя свят, Боже"-помисли си Муканина.
20:07 22.08.2025
87 Един
20:07 22.08.2025
88 Путин има
До коментар #76 от "Щото жали украинците":умствена недостатъчност, за да е агент на Украйна. Дребен милиционер е бил и мисленето му и сега е такова.
20:07 22.08.2025
89 Независим
20:08 22.08.2025
90 Ъъъъъъъъъ
До коментар #76 от "Щото жали украинците":"Затова умряха повече от милион руски войници."
От една година повтаряте тази цифра....Да не би войната да е свършила вече? Щото цифрата не мърда.🤔
20:08 22.08.2025