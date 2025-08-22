Доналд Тръмп за евентуална среща Путин-Зеленски: Тези двамата не се разбират много добре! Предпочитам да не присъствам

Американският президент Доналд Тръмп обяви, че предпочита да не присъства на срещата на Владимир Путин и Володимир Зеленски, предава Sky News, цитирана от Фокус.



Тръмп сравни двамата президенти с олио и оцет, тъй като те "не се разбират много добре“.



"Ще видим дали Путин и Зеленски ще работят заедно“, заяви той, след въпрос отправен за перспективата от бъдещата двустранна среща.



"Знаете ли, това е като олио и оцет, донякъде. Те не се разбират много добре, по очевидни причини.



"Но ще видим. И тогава ще видим дали ще трябва да бъда там. Предпочитам да не съм.“



Изявлението на Тръмп идва на фона на изказването на руският външен министър Сергей Лавров, който заяви, че среща Путин-Зеленски не е планирана - с адекватен ''дневен ред', програма, която да се следва.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви още, че има ограничена информация за претърсването от ФБР на дома на бившия му съветник Джон Болтън, когото нарече "мошеник", предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

"Не съм фен на Джон Болтън", каза Тръмп пред репортери. "Той е истински мoшеник.“

Президентът на САЩ допълни, че Министерството на правосъдието вероятно ще го информира за претърсването.