Доналд Тръмп за евентуална среща Путин-Зеленски: Тези двамата не се разбират много добре! Предпочитам да не присъствам
  Тема: Украйна

Доналд Тръмп за евентуална среща Путин-Зеленски: Тези двамата не се разбират много добре! Предпочитам да не присъствам

22 Август, 2025 18:47, обновена 22 Август, 2025 19:09

Изявлението на Тръмп идва на фона на изказването на руският външен министър Сергей Лавров, който заяви, че среща Путин-Зеленски не е планирана с адекватен дневен ред и програма, която да се следва

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Американският президент Доналд Тръмп обяви, че предпочита да не присъства на срещата на Владимир Путин и Володимир Зеленски, предава Sky News, цитирана от Фокус.

Тръмп сравни двамата президенти с олио и оцет, тъй като те "не се разбират много добре“.

"Ще видим дали Путин и Зеленски ще работят заедно“, заяви той, след въпрос отправен за перспективата от бъдещата двустранна среща.

"Знаете ли, това е като олио и оцет, донякъде. Те не се разбират много добре, по очевидни причини.

"Но ще видим. И тогава ще видим дали ще трябва да бъда там. Предпочитам да не съм.“

Изявлението на Тръмп идва на фона на изказването на руският външен министър Сергей Лавров, който заяви, че среща Путин-Зеленски не е планирана - с адекватен ''дневен ред', програма, която да се следва.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви още, че има ограничена информация за претърсването от ФБР на дома на бившия му съветник Джон Болтън, когото нарече "мошеник", предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

"Не съм фен на Джон Болтън", каза Тръмп пред репортери. "Той е истински мoшеник.“

Президентът на САЩ допълни, че Министерството на правосъдието вероятно ще го информира за претърсването.


САЩ
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Баце ЕООД

    26 23 Отговор
    Зелю го е страх да се види с голямото Татенце

    Коментиран от #2, #9, #15, #46, #55

    18:50 22.08.2025

  • 2 Почти колкото

    11 1 Отговор

    До коментар #1 от "Баце ЕООД":

    Стоенчо го е страх от работа

    18:50 22.08.2025

  • 3 Баце ЕООД

    16 7 Отговор
    Да видим Зелю колко му стиска сега 🤣🙌

    Коментиран от #67

    18:54 22.08.2025

  • 4 Н.Кплев

    13 2 Отговор
    ПРЕТПОЧИТАЛ ДА НЕ ПРИСЪСТВА !?
    ЕДНО ГОВОРИ С ПУТИН ДРУГО СЪС ЗЕЛЕНСКИ СОГОРНО ЗАТОВА.
    ДОБРЕ АЗ ЩЕ ПРЕСЪСТВАМ ПОСЛЕ

    18:54 22.08.2025

  • 5 555

    13 3 Отговор
    Тръмп беше боксов промоутър. Беше добър в организирането на боксови мачове. Явно не иска да пада на нивото на боксов рефер (иначе много уважавам боксовите рефери) и да разделя противниците, когато са в клинч. Прав е човека.

    Коментиран от #30, #31

    18:56 22.08.2025

  • 6 а тук бай дончо подви опашка

    13 4 Отговор
    Тези двамата не се разбират много добре! Предпочитам да не присъствам

    Коментиран от #35

    18:56 22.08.2025

  • 7 1000+

    8 15 Отговор
    Роналд Рейгън характеризира съветските лидери по този начин: „С тези хора трябва да се говорят психиатри, а аз трябва. " Сравнете това с позицията на настоящата американска администрация, която изпраща военните... поставете килим пред канибали.

    18:57 22.08.2025

  • 8 Каунь

    7 3 Отговор
    Чей Крим?
    Чея Алясочка?

    18:58 22.08.2025

  • 9 12345

    8 17 Отговор

    До коментар #1 от "Баце ЕООД":

    как да приеме,като Зеленски му изби половината армия,а този не може 3 села да превземе,хахахаха смешна руска комедия....

    Коментиран от #34

    18:58 22.08.2025

  • 10 4-та година "Киев за 3 дня"

    12 19 Отговор
    4-та година хомосъветикyc с едни и същи тъnoтии, закани и заклинания, а в pycнята става все по-зле и по-зле. Няма вода, няма бензин, няма с месеци заплати .
    Но въпреки, че изглеждат изключително нелепо с демонстрирането на поклонничеството си пред заря на московското блато, се наблюдават и наченки на мозъчна дейност - все пак нито един не е тръгнал към Мордор, въпреки че Путлер ги покани и обеща райски живот. 🤣🤣🤣
    Най им е хубаво на копейките да обичат руснята, удобно настанени и паразитирайки на Запад.

    Коментиран от #11, #19, #32, #41

    18:59 22.08.2025

  • 11 Хахахаха

    16 2 Отговор

    До коментар #10 от "4-та година "Киев за 3 дня"":

    4та година, редакцията дет ти плаща си хаби парите на вятъра. Нито има логика в написаното от теб, нито има смисъл, само едно излишно присъствие на човек нежелан от обществото в което живеем

    19:02 22.08.2025

  • 12 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.

  • 13 Изкукуригал

    12 0 Отговор
    Олио и оцет много си върви с печени чушки с чесън. Вода и олио не си върви

    Коментиран от #44

    19:02 22.08.2025

  • 14 ЖЕКО

    11 8 Отговор
    С ТОВА ИЗКАЗВАНЕ НА ТРЪП РАЗВЪРЗВА РЪЦЕТЕ НА РУСИЯ ДА ИЗБИВА ДОЛНАТА УКРАИНСКА ПАСМИНА

    Коментиран от #52

    19:04 22.08.2025

  • 15 Б.си идиoта !

    5 6 Отговор

    До коментар #1 от "Баце ЕООД":

    Ти добре ли си ма ?

    Коментиран от #37

    19:04 22.08.2025

  • 16 Гост

    8 4 Отговор
    "...изказването на руският външен министър..."- толкова ли е трудно да научиш българска граматика?!
    Владимир Владимирович е президент на Руската Федерация, а Зеленски кой беше?😊

    Коментиран от #22, #23, #26

    19:05 22.08.2025

  • 17 Многомилионни Руски Градове

    5 5 Отговор
    Стоят без ПВО и защита
    От Украински Дронове ,

    А някакво Валдайско Езеро

    Има 12 ПВО Комплекса.

    Какво има там или кой се крие
    И го е страх
    Да не го удари некой Дрон
    По Кухата Лейка?

    Хахахахаха хахахахаха хахахахаха

    Коментиран от #38

    19:06 22.08.2025

  • 18 Независим

    5 7 Отговор
    Котилото на злато кремъл трябва и ще бъде унищожено, тогава ще спре войната.

    19:06 22.08.2025

  • 19 НИКО

    11 1 Отговор

    До коментар #10 от "4-та година "Киев за 3 дня"":

    КОЗЕТА НЕ ВИЖДАТЕ ЛИ ЧЕ ЗАЕДНО С УКРАИНА И ЕВРОПА И ТЯ ОТИВА КЪМ ДЪНОТО, ХОРАТА СА КАЗАЛИ БАВНО НО СЛАВНО БАНДЕРИТЕ И ЕВРО ФАШИСТИТЕ НЯМА ДА ИЗБЯГАТ

    Коментиран от #28

    19:07 22.08.2025

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 БЕЗ МАЙТАП

    4 7 Отговор
    Путин унижи Русия.

    19:08 22.08.2025

  • 22 ЗЕЛЕНСКИ

    1 7 Отговор

    До коментар #16 от "Гост":

    Е тоя който
    Пори Дъщерята на Путин .

    По голяма гавра не може да бъде

    Зет като Мед си е избрал Дъртия Епилиран Педофил .

    Коментиран от #48

    19:08 22.08.2025

  • 23 гост

    2 1 Отговор

    До коментар #16 от "Гост":

    ...а ти КОЙ беше....

    19:08 22.08.2025

  • 24 Предполагах

    4 1 Отговор
    Че Тръмп е наясно с този проблем още от началото а то се оказа че той го е разбрал чак сега

    19:09 22.08.2025

  • 25 Санг

    1 1 Отговор
    Прати го в Исраел.При евтаназаторите.Има опит.

    19:09 22.08.2025

  • 26 Клоуна пусин 🤡💩

    4 8 Отговор

    До коментар #16 от "Гост":

    Президент Зеленски е лидер на Свободния свят и не се интересува от покупко-продажба на poби, така че няма опасност да те купи от Путлер.

    Коментиран от #66

    19:10 22.08.2025

  • 27 ЖЕКО

    7 2 Отговор
    НЯМА ВЕЧЕ ПЕРЕМОГИ УКРИТЕ ПРИВЪРШВАТ ЕВРОГЕИЦИ ГИ Е СТРАХ, УКРАИНА СИ ОТИВА

    19:11 22.08.2025

  • 28 Клета неграмотна копейка 🤪

    2 4 Отговор

    До коментар #19 от "НИКО":

    Хубаво е да завършиш поне 5-ти клас, преди да започнеш да пишеш в публичното пространство .

    19:12 22.08.2025

  • 29 Никой

    8 1 Отговор
    Украйна трябва да се свие в рамките на нормалното - Русия никога няма да изчезне.

    Германия беше окупирана над 40 години - ако им е малко - може и още.

    Русия спаси света от лудостта на Хитлер - крематориуми на живи хора.

    Русия дава светлина - макар и по техен си начин.

    Украйна е страна също - но не става с перчене.

    19:12 22.08.2025

  • 30 Никога

    6 1 Отговор

    До коментар #5 от "555":

    Не е бил боксов промоутър... 🤣🤣🤣🤣 Къде ви намират?!

    Коментиран от #60, #73

    19:12 22.08.2025

  • 31 Със същата

    6 1 Отговор

    До коментар #5 от "555":

    Логика, според теб Тръмп е професионален кечист 🤣🙌 браво бе!

    19:13 22.08.2025

  • 32 Еленка.кр.

    9 2 Отговор

    До коментар #10 от "4-та година "Киев за 3 дня"":

    Тъпа укро-тагаренковска пропаганда.В кофата.

    19:13 22.08.2025

  • 33 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    8 3 Отговор
    ало дядо дончо


    той единия е нелегитимен и е наркооман

    така че не се знае колко ще се е надрусал

    все пак е опасно

    Коментиран от #42

    19:13 22.08.2025

  • 34 Баце ЕООД

    7 1 Отговор

    До коментар #9 от "12345":

    Населението на Украйна е намаляло със 17милиона 🤣🤣🤣 ти вярваш ли си бе момче? Защо Русия не губи територии, като няма армия, бензин и всичко е скъпо?! Обясни ми миличък.

    Коментиран от #50, #58

    19:14 22.08.2025

  • 35 а тук бай дончо подви опашка

    7 0 Отговор

    До коментар #6 от "а тук бай дончо подви опашка":

    така е бай дончо
    щом си се хванал на хорото ще го играеш докрай

    виж тиквата го играе вече 20г
    прибира парици от народеца и даже неговите мазохисти

    19:15 22.08.2025

  • 36 Артилерист

    8 0 Отговор
    Много експерти-дипломати се изказаха, как се организира и какво означава среща на най-високо ниво между двама държавни ръководители. Те всъщност узаконяват с подписите си извършеното в подготвителната работа от техните екипи. Зеленски вече е нелигитимен. Освен това той и заобикалящите го не се държат като държавници, а като случайно озовали се на високи държавни длъжности. Отделно дето Зеленски е артист и приема държавната политика като театрална роля. Той повтаря едни същи клишета, наредени му от западняците, с различни думи и няма признаци, че той чува какво му говори отсрещната страна. Подобна нахална роля той изпълни при първата среща с Тръмп и беше буквално изхвърлен от овалния кабинет. Какво може да се подготви с хунтаджиите за среща на президентите и Путин да я приеме? Това е безкрайно несериозно и няма да се случи при настоящата държавна власт в Киев.

    19:16 22.08.2025

  • 37 Баце ЕООД

    5 0 Отговор

    До коментар #15 от "Б.си идиoта !":

    Глей ся, ако не разбираш от икономика, политика, история И математика.. Надали е редно да задаваш този въпрос към мен..

    19:16 22.08.2025

  • 38 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    7 2 Отговор

    До коментар #17 от "Многомилионни Руски Градове":

    Отново Мощен юмрук в зурлите на третополовите от НАТО

    19:16 22.08.2025

  • 39 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    6 1 Отговор
    ЗЕЛЕНСКИ е разгащен и наведен:
    - Моля ви се бе, господин Тръмп, дайте нещо и ще видите, че съм тесняк!

    19:17 22.08.2025

  • 40 AЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    5 0 Отговор
    ЛУКАШЕНКО
    " ПУТИН НЕ РАЗРЕШИ ДА УДАРЯТ МЕЙДАНА И УЛ.БАНКОВСКАЯ С ОРЕШНИК"

    19:17 22.08.2025

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Ето го е

    3 3 Отговор

    До коментар #33 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Стоенчо облечен като Пуси. Цял ден те чакам!

    19:17 22.08.2025

  • 43 Тигре Тигре

    6 3 Отговор
    Укро бокк Луцците са изстреляли ,вероятно невзривен дрон Геран 2 към Варшава където е експлодирал .Тези искат да ни вкарат във война на всяка цена ,само радикално т.епане ги оправя !

    19:19 22.08.2025

  • 44 И аз

    3 2 Отговор

    До коментар #13 от "Изкукуригал":

    Нещо подобно щях да напиша. Както и да е, ясно показва че най-накрая щатите излизат от подкрепата за Украина, и правилно. Зеле го закъса, ще стане на туршия.

    19:20 22.08.2025

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Орколюб

    0 5 Отговор

    До коментар #1 от "Баце ЕООД":

    Най добре кмета на Киев да се срещне с терориста гном

    Коментиран от #49

    19:21 22.08.2025

  • 47 Ел.Ей

    4 2 Отговор
    Тъпа укро-тагаренковска пропаганда.В кофата.

    19:22 22.08.2025

  • 48 Ха - ха - ха

    5 2 Отговор

    До коментар #22 от "ЗЕЛЕНСКИ":

    Зеленски е тоя, дето пори джоба и на теб, и на мен, и на всички европейци. Още ли не си го разбрал? Ако доскоро НПО ти наливаше богато да плещиш глупотевини по форумите, може и да не си усетил. Ама тоя филм свърши, та може и друга песен да пропееш.

    Коментиран от #59

    19:23 22.08.2025

  • 49 Викаш директно

    2 3 Отговор

    До коментар #46 от "Орколюб":

    Зеленски да бие.. Не знам дали си даваш сметка, украинския клоун е по нисък от Путин. А Вовата е над 70 и вече дава надолу 😬 смяааатай за къв фюрер си се фанал миличък

    Коментиран от #51

    19:23 22.08.2025

  • 50 12345

    1 3 Отговор

    До коментар #34 от "Баце ЕООД":

    помня как руснаците с километрични опашки от тежка военна техника влязоха в Украйна и след 3г стигнаха да превземат територии на малки групи на китайски мотори стил Лудия Макс 😂

    19:24 22.08.2025

  • 51 Орколюб

    3 3 Отговор

    До коментар #49 от "Викаш директно":

    Ядреният терорист ще натиска ли копчето или го хвана шубето :))

    19:26 22.08.2025

  • 52 Много рускиЛ"aйна си изял... НАЛИ?

    4 4 Отговор

    До коментар #14 от "ЖЕКО":

    Продължавай 👍

    Коментиран от #57, #61

    19:27 22.08.2025

  • 53 Цвете

    3 2 Отговор
    Колко несериозно звучи от устата на президента на уж велика държава. Какви " Дипломати " Управляват Света???? Срам, позор, за радост на Света?!. КЪДЕ СА РЕЙГЪН. ХЕЛМУТ КОЛ ,КЛИНТЪН И ОЩЕ МНОГО???!

    19:29 22.08.2025

  • 54 Анонимен

    1 4 Отговор
    Тогава защо постила червен килим на убиецът Путин в Аляска

    19:30 22.08.2025

  • 55 Джобният, кремълски фюрер ли

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Баце ЕООД":

    имаш предвид?

    19:30 22.08.2025

  • 56 бастардо

    4 0 Отговор
    Цветко-Петко,а Дончо.Най-после разбра че не разбираш руската душа.Седи си мирен и не се бутай между шамарите.

    19:30 22.08.2025

  • 57 ИСТИНСКИЯ ГРАД КОЗЛОДУЙ

    4 0 Отговор

    До коментар #52 от "Много рускиЛ"aйна си изял... НАЛИ?":

    Тихоо,тихо бе небинарник оа кнн,колко уай наа и уи ща си изял ,че още се оригаш .

    19:30 22.08.2025

  • 58 Нещастник 👈руски

    0 3 Отговор

    До коментар #34 от "Баце ЕООД":

    с темпото с което напредва, на рашистката армия ще и трябват 5 години за да "освободи" донецка област. За херсонска и запорожка, поне още толкова. Руските нацисти искат, Украйна да им подари тези територии.Ми като са толкова ербап, да си ги вземат сами.

    Коментиран от #68

    19:31 22.08.2025

  • 59 09876

    1 3 Отговор

    До коментар #48 от "Ха - ха - ха":

    НАВРЕМЕТО СА КАЗАЛИ НАЙ ДОБРИЯТ РУСНАК Е МЪРТВИЯТ

    Коментиран от #63

    19:32 22.08.2025

  • 60 555

    1 0 Отговор

    До коментар #30 от "Никога":

    "В резюме: Тръмп не е бил официален боксов промоутър в юридическия или професионалния смисъл, но е бил домакин и съорганизатор на някои от най-големите боксови събития в Атлантик Сити, което го прави значима фигура в боксовия бизнес през онзи период." Прав си. Ама само донякъде. 😁😁😁😁 Бил е от значимите организатори. По-скоро беше, трябва да кажа, защото тогава лично гледах боксови мачове, в организирането на които основна роля имаше Доналд Тръмп. Мачове на Майк Тайсън например.

    19:32 22.08.2025

  • 61 Трак 🇺🇦 🐷 🇺🇦 💩

    4 0 Отговор

    До коментар #52 от "Много рускиЛ"aйна си изял... НАЛИ?":

    Явно много тсс ганнски ...ове си осмуккалл,дженн дии .

    19:33 22.08.2025

  • 62 ВОИНАТА ПРОДЪЛЖАВА

    2 0 Отговор
    Ситито не дават да има мир. Искат цяла Европа във война.

    19:34 22.08.2025

  • 63 Ами

    2 0 Отговор

    До коментар #59 от "09876":

    Мъртвеца си ти бе ,царр вулл,откакто ба щатти е свършил на рогозката .

    19:35 22.08.2025

  • 64 Уса

    3 0 Отговор
    Правилно мистър Тръмп,оставете ги да се опуат хубаво току виж накрая се напили и прегърнали и песни запели.От кога ви казвам,че Зеленски е агент на Путин и ни клатят здраво за пари.Не познавате добре славянобалканската душа

    19:39 22.08.2025

  • 65 Уса

    2 0 Отговор
    Все пак 2 милиона терминирани нацита са си 2 милиона кутии със сапун.Бизнеса си е бизнес

    19:41 22.08.2025

  • 66 Гост

    2 0 Отговор

    До коментар #26 от "Клоуна пусин 🤡💩":

    Хората от Кал, виновни за безмислената гибел на милион млади хора, са лидери на твоя побъркан свят, не бъркай твоят болен свят с безкрайността😁

    Коментиран от #70

    19:41 22.08.2025

  • 67 бай дъ уей

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "Баце ЕООД":

    мани зеления кляс. :)
    арвалисана играчка на клясоподобните евроскутери и тортинетки.. :)

    19:42 22.08.2025

  • 68 Ъъъъъъъъ

    4 0 Отговор

    До коментар #58 от "Нещастник 👈руски":

    "Ми като са толкова ербап, да си ги вземат сами."

    Надявам се, че не искаш да видиш Украйна като Газа, нали? Щото лесно може да се уреди.

    Коментиран от #72, #76

    19:43 22.08.2025

  • 69 Краварите докато разберат

    3 0 Отговор
    че е склерозирал, ще му изтече мандата.

    19:45 22.08.2025

  • 70 Клоуна пусин 🤡💩

    1 2 Отговор

    До коментар #66 от "Гост":

    Единствения виновник за стотиците хиляди жертви и милионите провалени съдби е Путлер и неговата банда от рашисти ! Никой друг !

    19:47 22.08.2025

  • 71 Зеленски:

    2 1 Отговор
    - Хей Тромп, дай $1 трилион за ракети да убиваме децата в Крим.

    Коментиран от #74

    19:47 22.08.2025

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 555

    2 0 Отговор

    До коментар #30 от "Никога":

    "Тръмп организира и боксови мачове в своите хотели. През 1998 година неговият „Тръмп Плаза“ в Атлантик Сити приема битката между Майк Тайсън и Майкъл Спинкс, в който Железния Майк нокаутира съперника си за 91 секунди." ----- Организатор. Вярно, не промоутър в точния смисъл. Но в 80-те беше значима фигура в бокса. Не като боксьор, разбира се. Та дали е организатор или промоутър е просто незначителна подробност.

    Коментиран от #84

    19:48 22.08.2025

  • 74 Не спекулирай с децата

    0 3 Отговор

    До коментар #71 от "Зеленски:":

    че жужето Путин досега хиляди изби.
    В Хага му е мястото.

    19:48 22.08.2025

  • 75 ЗДРАВКО

    4 0 Отговор
    ЧИЧО ДОНИ ГЛЕДАИ СИ АМЕРИКАТА ЧЕ И ТИ ИМАШ МНОГО ВЪТРЕШНИ И ВЪНШНИ ВРАГОВЕ, И КАТО НАЧАЛО Е ДОБРЕ ЧЕ ПОРОБИ ЕВРОГЕИЦИ И АНГЛИЧАНИ КОИТО НЕ ТИ МИСЛЯТ ХИЧ ДОБРОТО, А ПУТИН ЩЕ СЕ СПРАВИ С НАРКОМАНА И ДРУГИТЕ ПУДЕЛИ

    Коментиран от #77

    19:50 22.08.2025

  • 76 Щото жали украинците

    0 2 Отговор

    До коментар #68 от "Ъъъъъъъъ":

    Затова умряха повече от милион руски войници.
    Да се чудиш, що обича повече украинците от руснаците.
    Агент е Путин - украински.

    Коментиран от #78, #88, #90

    19:51 22.08.2025

  • 77 И тук ли робство и поробени?

    0 0 Отговор

    До коментар #75 от "ЗДРАВКО":

    Вие още не можете от турското робство да излезете, а сега ново.
    Да ви ожали човек.

    19:52 22.08.2025

  • 78 Къде с умрели

    1 1 Отговор

    До коментар #76 от "Щото жали украинците":

    Бе пор? Нали последния път руснаците предадоха 1000 трупа срещу 17. Сигурно и статистика ще искаш да ти направя.

    Коментиран от #81, #82

    19:53 22.08.2025

  • 79 ГРУ Гайтанджиева

    0 1 Отговор
    Правя много хубави нкща на укроинци и евроатлантици.На всякъде. и без почистване.
    Това не е фейк!!!

    19:58 22.08.2025

  • 80 Абе

    1 1 Отговор
    Оставете ги да се разберат по мъжки, зелю ще подуха на Путин на парчето и ще се разберат!

    Коментиран от #83

    20:01 22.08.2025

  • 81 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 82 Направи я

    0 1 Отговор

    До коментар #78 от "Къде с умрели":

    Ама правиш впечатление на п..р.о.с.т и неграмотен

    20:03 22.08.2025

  • 83 Президент Путин е стриктен

    0 2 Отговор

    До коментар #80 от "Абе":

    Само на малки момченца дава.

    Коментиран от #85

    20:04 22.08.2025

  • 84 555

    0 0 Отговор

    До коментар #73 от "555":

    "Тръмп организира и боксови мачове в своите хотели. През 1998 година неговият „Тръмп Плаза“ в Атлантик Сити приема битката между Майк Тайсън и Майкъл Спинкс" --- Между другото, това, което съм постнал, е цитат. И е грешен. По-точно сгрешена е годината. Мачът беше през 1988, а не 1998 г.

    20:05 22.08.2025

  • 85 Абе

    1 0 Отговор

    До коментар #83 от "Президент Путин е стриктен":

    зелю няма да му откаже, той обича сирене

    20:06 22.08.2025

  • 86 Механик

    0 0 Отговор
    За розАвките понинца е тежко през последните 2 седмици.
    Още не са утчнили горките, дали Тръм е "техен човек" или е "агент Краснов".
    "Много мъка има по тоя свят, Боже"-помисли си Муканина.

    20:07 22.08.2025

  • 87 Един

    0 0 Отговор
    По-добре организирай среща Путин-Кличко. Ще има и повече гледаемост и реклами. Пари ще изкараш. Но после рашките ще трябва да си търсят нов президент.

    20:07 22.08.2025

  • 88 Путин има

    0 0 Отговор

    До коментар #76 от "Щото жали украинците":

    умствена недостатъчност, за да е агент на Украйна. Дребен милиционер е бил и мисленето му и сега е такова.

    20:07 22.08.2025

  • 89 Независим

    0 0 Отговор
    Какъв изрод трябва да бъдеш за да оправдаваш путин по чиято заповед до сега са отвлечени 19 000 украински деца?!?

    20:08 22.08.2025

  • 90 Ъъъъъъъъъ

    0 0 Отговор

    До коментар #76 от "Щото жали украинците":

    "Затова умряха повече от милион руски войници."

    От една година повтаряте тази цифра....Да не би войната да е свършила вече? Щото цифрата не мърда.🤔

    20:08 22.08.2025