САЩ смятат, че до края на годината може да се постигне мир в Украйна

Във Вашингтон се надяват да постигнат съгласие за мирно споразумение между Русия и Украйна до края на 2025 г., заяви специалният пратеник на президента на САЩ Стив Уиткоф.
"Имаме технически екипи, които работят по този въпрос, и се надяваме, че до края на тази година, а може би и малко по-рано, ще намерим нужните "компоненти" на това мирно споразумение“, заявява Уиткоф в интервю за Fox News, пише Фокус.
Той отбелязва, че, както президентът на Русия Владимир Путин е заявил пред президента на САЩ Доналд Тръмп в Аляска, Русия се стреми да намери начини за уреждане на конфликта и не изключи, че Киев може да се съгласи с предложенията, получени от Москва.
Уиткоф счита, че Трамп има "достатъчно лостове“, той наистина иска да сложи край на конфликта и желае да направи всичко възможно, за да "сближи двете страни, а ако не се получи, да ги принуди да се сближат“.
Според специалния пратеник, във Вашингтон разбират, че ще трябва да се решат всички въпроси, свързани с условията за уреждане на конфликта, включително въпросът за гаранциите за сигурност за Киев.
Уиткоф също заявява, че тази седмица възнамерява да се срещне с представители на украинската страна в Ню Йорк, а диалогът между представителите на САЩ и руската страна продължава "ежедневно“.
1 стоян георгиев
14:27 27.08.2025
2 русия е васал на Китай
Вече е усвоил по голямата част от Сибир и за него жужето му носи само негативи.
14:30 27.08.2025
3 Ами купи си...
До коментар #1 от "стоян георгиев":... един тон чипс и 10 тона бира и засядай на РС-то!!!
14:30 27.08.2025
4 стоян георгиев
До коментар #3 от "Ами купи си...":Ти така ли направи?
14:32 27.08.2025
5 ФАКТИ
До коментар #1 от "стоян георгиев":Няма как да се сгромоляса когато е бензиностанция с ракети там гориво и бомби се бълват денонощно
14:32 27.08.2025
6 Съветник
За целта първо трябва да се ликвидира кремълския ,бункерен плъх .
14:32 27.08.2025
7 Големите ястреби
14:33 27.08.2025
8 нали
14:33 27.08.2025
9 Реалност
14:33 27.08.2025
10 стоян георгиев
До коментар #2 от "русия е васал на Китай":Има огромна вероятност след руския неуспех в Европа да граничи с китай.реалномв Сибир живеят под 20 млн.чпвека а под тях 1,3 млрд. Китайци.изпадне ли Русия в криза поднебесните няма да се поколебаят .
14:34 27.08.2025
11 стоян георгиев
До коментар #5 от "ФАКТИ":За радост няма как да ядеш бомби .особено като ти затворят бензиностанцията.
14:35 27.08.2025
12 Атина Палада
Обаче,до края на следващата 2026 г..ще завърши окончателно "перестройката" в ЕС ,след което и конфликта в Украйна ще завърши ..
България този път вече ще спечели,въпреки,че в настоящият момент е на страната на губещите..
14:35 27.08.2025
13 Спомняте ли си СССР? Къде е?
14:36 27.08.2025
14 Значи са сметнали
14:38 27.08.2025
15 Мишел
Тръмп щеше да прекрати войната за 24 часа, за 50 дни, после за 12 дни, сега изобщо се отказа.
Само Русия ще прекрати войната, когато постигне целите си.
14:38 27.08.2025
16 Още новини от Украйна
14:39 27.08.2025
17 Опа
14:39 27.08.2025
18 Рускиня
До коментар #1 от "стоян георгиев":Стояне така си мислеше и редник Груба, но 500 дни не му помогнаха. Знамето на СССР беше забито в/у Райхстаг, редника опъна петали!
14:39 27.08.2025
19 Руснаците реват
Рафинериите горят!
14:40 27.08.2025
20 Хаха
14:40 27.08.2025
21 Атина Палада
До коментар #13 от "Спомняте ли си СССР? Къде е?":Кой е бил по мощен бе ? СССР ли? Как ще е бил по мощен от РФ,като толкова индианци му бяха на шията и ги хранеше,включително и теб:) Я се събуди..
СССР го разпадна Москва ,за да свали от врата си толкова гърла...
14:40 27.08.2025
22 Добри новини
На 26 август в Рязанска област е избухнал мощен взрив на магистралния нефтопровод „Рязан – Москва“. Той е един от ключовите източници на доставки на петролни продукти за Москва.
Подаването на гориво е спряно за неопределен срок.
От 2018 г. тръбопроводът е препрофилиран за транспортиране на бензин от държавната компания „Транснефт“, която снабдява ₚашистката армия.
14:41 27.08.2025
23 Удри
14:42 27.08.2025
24 Хм...
14:42 27.08.2025
25 Не е просто...
14:43 27.08.2025
26 Газ
14:43 27.08.2025
27 Мишел
До коментар #10 от "стоян георгиев":В момента в Сибир живеят само 40 000 китайци, които са собственици, готвачи, сервитьори в китайски ресторанти, повечето женени за рускини. И няма надежда някога пак да живеят повече.
14:44 27.08.2025
28 Лукашенко
14:46 27.08.2025
29 Атина Палада
14:46 27.08.2025
30 666
До коментар #1 от "стоян георгиев":Защо за9сдният човеконенавистен режим денонощно моли за мир точно сега? Какво се случва на фронта??
14:46 27.08.2025
31 Тръмп извади дебелата тояга
14:47 27.08.2025
32 Мишел
14:47 27.08.2025
33 Последния Софиянец
До коментар #25 от "Не е просто...":Ще изгният доживот в загвора и двамата, това е ясно!
14:48 27.08.2025
34 Мишел
До коментар #19 от "Руснаците реват":Фантазираш.
От началото на годината цените на горивата в Русия са нараснали с 6%, което показва, че няма криза за горива.
14:48 27.08.2025
35 Ами, какво се случва
До коментар #30 от "666":Киев за 3 дня, стана голяма пръдня!
14:49 27.08.2025
36 Вацев съм
14:50 27.08.2025
37 Атина Палада
До коментар #29 от "Атина Палада":КолежкЕ,ти денонощно ли си тук :))) Цяла седмица не бях влизала в сайта...Сега написах един коментар и ти веднага започваш с моя ник да драскаш ...
14:50 27.08.2025
38 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
14:50 27.08.2025
39 стоян георгиев
До коментар #18 от "Рускиня":Знамето бе забито от СССР .сред забиващите нямаше ни един руснак.до кога ще бъркате руската федерация със СССР?
14:51 27.08.2025
40 Мишел
До коментар #23 от "Удри":Оказа се, че производството на тези ракети още не е започнало.
14:52 27.08.2025
41 По рано сутринта:
33Отговор
трябва да спре войната. За да спре войната, трябва да махне Путин. Путин е основна пречка, понеже ако спре войната, руснаците ще видят , че са една разорена и зависима от КИТАЙ страна, чиято икономика е изцяло на военни релси, а милион ядосани войници ще се завърнат в Русия и ще потърсят мъст. Но тъй като Тръмп е зависим от Путин, той не може да го махне! И така получаваме ПАРАГРАФ 22!
Всичките напъни на Тръмп, всичките му обещания и приказки за края на войната в Украйна , са вятър и мъгла!
За това Европа и Украйна са сами, поне докато Тръмп е президент! Евролидерите го знаят, Зеленски го знае, личи си по начина, по който четкат Тръмп, както се глези дете с намалени способности!
Но си знаят, че са сами!
14:52 27.08.2025
42 Мос калски МИР
А Кен ефо е дръвен.
ЗАКРИВАЙ
14:53 27.08.2025
43 Атина Палада
До коментар #22 от "Добри новини":Бензинастанцията с ракетите е вече без бензин и ракети, Зеленски унишожава рафинериите, а аятолаха не вдига вече телефона, за това копейките са изкарани да реват от заран по бунищата!
14:53 27.08.2025
44 минувач
14:53 27.08.2025
45 Читател
14:53 27.08.2025
46 стоян георгиев
До коментар #30 от "666":Зеленски иска да има.мир.като всеки нормален президент на страна нападната от фашисти,но не мир на всяка цена.на фронта продължават да измират хиляди руснаци за нищо измират и хиляди украинци защитавайки страната си.въпроса е морален.защо вие феновете на Путлер сте дезориентирани за това кой е добър и кой лош в ситуацията?
14:54 27.08.2025
47 Мишел
14:54 27.08.2025
48 Читател
До коментар #43 от "Атина Палада":А дебелия кореец още оплаква дървените сандъци които му изпрати бункернота с ботокса, до къде се докара втарая, с оръжие от и войска от най бедните на планетата да брани територията си кална!
14:56 27.08.2025
49 оли ,
До коментар #47 от "Мишел":Зеленото и това НЕ може ! С просия и с дезертирали солдати война не се печели , мой , ....
14:57 27.08.2025
50 Атина Палада
До коментар #14 от "Значи са сметнали":Това е 100%, Зеленски им налага яко санкции цяла нощ, няма как да оцелеят клошарите!
14:58 27.08.2025
51 Отец Дионисий
14:59 27.08.2025
52 Прогноза
14:59 27.08.2025
53 БгТопИдиот🇧🇬
15:00 27.08.2025
54 кух ,
До коментар #53 от "БгТопИдиот🇧🇬":Безсилието може да роди само още по-голямо безсилие ! Те така и с тъй наречените ,, капейкаджии ,, тука ...
15:02 27.08.2025
55 Е как какво
До коментар #35 от "Ами, какво се случва":Същото ама в друг ред. Беше за 24 часа от избирането на Тръмп, после стана месец, после до края на лятото, а сега до края на годината. После ще е до края на 2035та и те така.
15:02 27.08.2025
56 тука има - тука нема...
15:08 27.08.2025
58 Прогноза
Украйна вече има доста ракети и дронове...
15:10 27.08.2025
59 Рускиня
До коментар #39 от "стоян георгиев":Както и да го увърташ СССР смачка редника, а в огромната страна винаги има войни от различни националности, НО те всички служат под знамето на огромната и непобедима държава тогава СССР с ново име РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ!
15:17 27.08.2025
60 Хммм,
До коментар #1 от "стоян георгиев":Мир ще натъпи само когато не Тръмп, Макрон и другите се молят на Путин за мир, а той започне да се моли на тях. Другия вариант, който според мен е по вероятен е когато повечето от републиките се разграничат от федерацията и територията на Русия остане само подмосковието. Тръгне ли този сценарий първи са Казахстан и Беларус, които и без друго вече с отказ за пряко участие показват неодобрението си, което пък моментално намалява територията Русия наполовина.
15:19 27.08.2025
62 стоян георгиев
До коментар #59 от "Рускиня":С ново име руска федерация???ха ха.интересно къде са сега Армения Грузия Украйна Литва Казахстан Туркменистан...?те влизат ли в новото име?та СССР дето победи Хитлер заедно със сащ и Англия не е руската федерация
15:21 27.08.2025
63 стоян георгиев
До коментар #60 от "Хммм,":Не разбрах нищо от това което си написал.какъв Казахстан ще наламомрусия наполовина?
15:22 27.08.2025
64 Атина Палада
До коментар #57 от "Европеец":За ядрените съоръжения на Иран,беше "пунта Мара"! Опитаха се да вкарат Тръмп в конфликт на Израел и Иран .Няма да се впускам от къде беше продиктуван ..Обаче,Тръмп се измъкна много интелигентно...Малко преди това проведе и тел.разговор с Путин!
За Сулеймани ,да той го поръча в първия мандат ..Обаче,тогава политиката на САЩ беше коренно различна от сега. Нали не си забравил,че точно при Тръмп Украйна беше напълнена с оръжия .Самият Тръмп си каза- Аз давах джавелини,а Обама ви даваше каски":)))
За Нобела...там винаги е било нагласено .По силния казва кой да вземе Нобела.
Колкото до България...ЕС няма да остане в този си вид ..Ще бъде разделен на зони .. България остава в орбитата на Русия...
Така мисля аз...
15:27 27.08.2025
65 Величко
15:29 27.08.2025
66 Без помощта на САЩ и Англия
До коментар #18 от "Рускиня":през ВСВ Русия нямаше да има на картата на света.
Това го признават и Сталин и Жуков. Всички компоненти на Т-34 са изработени от западно желязо и машини.
15:29 27.08.2025
67 Хммм,
До коментар #63 от "стоян георгиев":Ами Казахстан и Беларус са най големите по територия републики в състава на Руската федерация. Те са и най гъсто населени ако не броим останалата европейска част на Русия, която реално е малко повече от подмосковието. Какво остава за Русия ако Казахстан и Беларус решат да напуснат федерацията, а покрай тях и други по малки? Една сибирска пустош и малко руснаци в европейската част.
15:32 27.08.2025
68 Атина Палада
До коментар #66 от "Без помощта на САЩ и Англия":М.ушморок,не лъжи...Какво желязо на Запад има?
И чувал ли си за стокообмен?
Не слагай твои измислени думи в устата на Сталин..
15:37 27.08.2025