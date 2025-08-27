САЩ смятат, че до края на годината може да се постигне мир в Украйна

Във Вашингтон се надяват да постигнат съгласие за мирно споразумение между Русия и Украйна до края на 2025 г., заяви специалният пратеник на президента на САЩ Стив Уиткоф.

"Имаме технически екипи, които работят по този въпрос, и се надяваме, че до края на тази година, а може би и малко по-рано, ще намерим нужните "компоненти" на това мирно споразумение“, заявява Уиткоф в интервю за Fox News, пише Фокус.



Той отбелязва, че, както президентът на Русия Владимир Путин е заявил пред президента на САЩ Доналд Тръмп в Аляска, Русия се стреми да намери начини за уреждане на конфликта и не изключи, че Киев може да се съгласи с предложенията, получени от Москва.



Уиткоф счита, че Трамп има "достатъчно лостове“, той наистина иска да сложи край на конфликта и желае да направи всичко възможно, за да "сближи двете страни, а ако не се получи, да ги принуди да се сближат“.



Според специалния пратеник, във Вашингтон разбират, че ще трябва да се решат всички въпроси, свързани с условията за уреждане на конфликта, включително въпросът за гаранциите за сигурност за Киев.



Уиткоф също заявява, че тази седмица възнамерява да се срещне с представители на украинската страна в Ню Йорк, а диалогът между представителите на САЩ и руската страна продължава "ежедневно“.