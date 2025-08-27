Новини
САЩ смятат, че до края на годината може да се постигне мир в Украйна
САЩ смятат, че до края на годината може да се постигне мир в Украйна

27 Август, 2025 14:25

Вашингтон разбират, че ще трябва да се решат всички въпроси, свързани с условията за уреждане на конфликта, включително въпросът за гаранциите за сигурност за Киев

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Във Вашингтон се надяват да постигнат съгласие за мирно споразумение между Русия и Украйна до края на 2025 г., заяви специалният пратеник на президента на САЩ Стив Уиткоф.

"Имаме технически екипи, които работят по този въпрос, и се надяваме, че до края на тази година, а може би и малко по-рано, ще намерим нужните "компоненти" на това мирно споразумение“, заявява Уиткоф в интервю за Fox News, пише Фокус.

Той отбелязва, че, както президентът на Русия Владимир Путин е заявил пред президента на САЩ Доналд Тръмп в Аляска, Русия се стреми да намери начини за уреждане на конфликта и не изключи, че Киев може да се съгласи с предложенията, получени от Москва.

Уиткоф счита, че Трамп има "достатъчно лостове“, той наистина иска да сложи край на конфликта и желае да направи всичко възможно, за да "сближи двете страни, а ако не се получи, да ги принуди да се сближат“.

Според специалния пратеник, във Вашингтон разбират, че ще трябва да се решат всички въпроси, свързани с условията за уреждане на конфликта, включително въпросът за гаранциите за сигурност за Киев.

Уиткоф също заявява, че тази седмица възнамерява да се срещне с представители на украинската страна в Ню Йорк, а диалогът между представителите на САЩ и руската страна продължава "ежедневно“.


Оценка 2.1 от 13 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 стоян георгиев

    29 30 Отговор
    Мир ще има като Русия се сгромоляса икономически и военно.всеки друг вариант няма да доведе до мир.

    Коментиран от #3, #5, #18, #30, #60

    14:27 27.08.2025

  • 2 русия е васал на Китай

    17 25 Отговор
    Това влиза в плановете на Император Си - да пенсионира клоуна ПуСин преди Нова година.
    Вече е усвоил по голямата част от Сибир и за него жужето му носи само негативи.

    Коментиран от #10

    14:30 27.08.2025

  • 3 Ами купи си...

    15 7 Отговор

    До коментар #1 от "стоян георгиев":

    ... един тон чипс и 10 тона бира и засядай на РС-то!!!

    Коментиран от #4

    14:30 27.08.2025

  • 4 стоян георгиев

    5 15 Отговор

    До коментар #3 от "Ами купи си...":

    Ти така ли направи?

    14:32 27.08.2025

  • 5 ФАКТИ

    20 13 Отговор

    До коментар #1 от "стоян георгиев":

    Няма как да се сгромоляса когато е бензиностанция с ракети там гориво и бомби се бълват денонощно

    Коментиран от #11

    14:32 27.08.2025

  • 6 Съветник

    26 22 Отговор
    Трудно постижимо е да има мир до края на годината .
    За целта първо трябва да се ликвидира кремълския ,бункерен плъх .

    14:32 27.08.2025

  • 7 Големите ястреби

    23 9 Отговор
    Дали ще прочетете някъде, че големият ястреб и русофоб, българският премиер Желязков отваря огромен хотел в Борисовата Градина с водопад вътре. В същото време 60% от българите нямат вода за пиене. Откъде са дошли тези пари на хотела? След това не се чудете с абсурдната русофобия на нашите политици, те си плетат кошницата на наш гръб.

    14:33 27.08.2025

  • 8 нали

    9 6 Отговор
    Нали беше за 24 часа?

    14:33 27.08.2025

  • 9 Реалност

    6 19 Отговор
    Повечето анализатори смятат, че ресурсите на престъпния режим в Кремъл ще стигнат до първата половина на 2026 г. Предвид създалата се криза с горивата, криза с доставките на стоки от първа необходимост и високия ръст на цените, вероятността РФ да рухне преди настъпването на 2026 е с висока вероятност.

    14:33 27.08.2025

  • 10 стоян георгиев

    6 17 Отговор

    До коментар #2 от "русия е васал на Китай":

    Има огромна вероятност след руския неуспех в Европа да граничи с китай.реалномв Сибир живеят под 20 млн.чпвека а под тях 1,3 млрд. Китайци.изпадне ли Русия в криза поднебесните няма да се поколебаят .

    Коментиран от #27

    14:34 27.08.2025

  • 11 стоян георгиев

    5 18 Отговор

    До коментар #5 от "ФАКТИ":

    За радост няма как да ядеш бомби .особено като ти затворят бензиностанцията.

    14:35 27.08.2025

  • 12 Атина Палада

    16 4 Отговор
    До края на тази година няма да има Мир в Украйна. Тръмп ще вземе Нобела за мир.
    Обаче,до края на следващата 2026 г..ще завърши окончателно "перестройката" в ЕС ,след което и конфликта в Украйна ще завърши ..
    България този път вече ще спечели,въпреки,че в настоящият момент е на страната на губещите..

    Коментиран от #57

    14:35 27.08.2025

  • 13 Спомняте ли си СССР? Къде е?

    6 15 Отговор
    Някой от съветските другарЕ допускаше ли, че многократно по мощния от РФ, СССР ще се сгромоляса и ще доведе до гладна cмъpт ватенките (САЩ и Запада пак ги спасиха) ?

    Коментиран от #21

    14:36 27.08.2025

  • 14 Значи са сметнали

    2 14 Отговор
    До края на годината Раша е фалит!

    Коментиран от #50

    14:38 27.08.2025

  • 15 Мишел

    17 2 Отговор
    Сметките на САЩ са без кръчмар.
    Тръмп щеше да прекрати войната за 24 часа, за 50 дни, после за 12 дни, сега изобщо се отказа.
    Само Русия ще прекрати войната, когато постигне целите си.

    14:38 27.08.2025

  • 16 Още новини от Украйна

    13 0 Отговор
    Зщото месото ще стигне дотогава.

    14:39 27.08.2025

  • 17 Опа

    5 9 Отговор
    Преценили са, че до края на годината Земенски ще залее Русия с ракети и дронове и Путин ще иска сам да спре войната.

    14:39 27.08.2025

  • 18 Рускиня

    16 22 Отговор

    До коментар #1 от "стоян георгиев":

    Стояне така си мислеше и редник Груба, но 500 дни не му помогнаха. Знамето на СССР беше забито в/у Райхстаг, редника опъна петали!

    Коментиран от #39, #66

    14:39 27.08.2025

  • 19 Руснаците реват

    16 12 Отговор
    Няма бензин!
    Рафинериите горят!

    Коментиран от #34

    14:40 27.08.2025

  • 20 Хаха

    3 12 Отговор
    До няколко месеца украинцитее ще унищожат над половината промишленост на Русия.

    14:40 27.08.2025

  • 21 Атина Палада

    13 2 Отговор

    До коментар #13 от "Спомняте ли си СССР? Къде е?":

    Кой е бил по мощен бе ? СССР ли? Как ще е бил по мощен от РФ,като толкова индианци му бяха на шията и ги хранеше,включително и теб:) Я се събуди..
    СССР го разпадна Москва ,за да свали от врата си толкова гърла...

    14:40 27.08.2025

  • 22 Добри новини

    4 10 Отговор
    В ₚусия се взриви тръбопровод, снабдяващ Москва с петролни продукти .
    На 26 август в Рязанска област е избухнал мощен взрив на магистралния нефтопровод „Рязан – Москва“. Той е един от ключовите източници на доставки на петролни продукти за Москва.
    Подаването на гориво е спряно за неопределен срок.

    От 2018 г. тръбопроводът е препрофилиран за транспортиране на бензин от държавната компания „Транснефт“, която снабдява ₚашистката армия.

    Коментиран от #43

    14:41 27.08.2025

  • 23 Удри

    3 9 Отговор
    От Вашингтон дадоха над 3000 крилати ракети на Киев и сега чакат резултат до края на годината.

    Коментиран от #40

    14:42 27.08.2025

  • 24 Хм...

    8 1 Отговор
    Направо не мога да ги мисля розАвите понита. Че то това когнитивния дисонанс си е нещо страшно. Не помага ни алкохол, ни синтетика, ни избелване на ануса.

    14:42 27.08.2025

  • 25 Не е просто...

    12 6 Отговор
    Как да има мир в Украйна като единия "умник" има само "сделки" в кратуната си ,а бункерния фашист непрекъснато се хвали с ракети и вижда навсякъде "врагове " на Раша ?

    Коментиран от #33

    14:43 27.08.2025

  • 26 Газ

    3 6 Отговор
    Мир ще има когато всички окупатори в Украйна изчезнат.

    14:43 27.08.2025

  • 27 Мишел

    5 1 Отговор

    До коментар #10 от "стоян георгиев":

    В момента в Сибир живеят само 40 000 китайци, които са собственици, готвачи, сервитьори в китайски ресторанти, повечето женени за рускини. И няма надежда някога пак да живеят повече.

    14:44 27.08.2025

  • 28 Лукашенко

    2 7 Отговор
    Путин трябваше да си стои в границите от 2014. Сега ще му вземат и Крим. Но така е като преядеж с територии. Руснаците си го харесват и си го избират за лидер, сега да му сърбат попарата.

    14:46 27.08.2025

  • 29 Атина Палада

    2 5 Отговор
    Но едно е ясно, както фалира и се разпадна ссср това чака и изгнилата клоака рф, глада и гражданските войни предстоят, софианеца е обещал да черпи цял месец, само да не фалира и той до тагава, че тьота денги не дава 4та година!

    Коментиран от #37

    14:46 27.08.2025

  • 30 666

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "стоян георгиев":

    Защо за9сдният човеконенавистен режим денонощно моли за мир точно сега? Какво се случва на фронта??

    Коментиран от #35, #46

    14:46 27.08.2025

  • 31 Тръмп извади дебелата тояга

    1 4 Отговор
    Изпрати Стелт В2 в Норвегия!

    14:47 27.08.2025

  • 32 Мишел

    4 5 Отговор
    Мир ще има само след капитулацията на алкохолная матушка, а бункерното бъде изправено пред съда в Хага, запомнете го от мен.

    14:47 27.08.2025

  • 33 Последния Софиянец

    2 4 Отговор

    До коментар #25 от "Не е просто...":

    Ще изгният доживот в загвора и двамата, това е ясно!

    14:48 27.08.2025

  • 34 Мишел

    4 0 Отговор

    До коментар #19 от "Руснаците реват":

    Фантазираш.
    От началото на годината цените на горивата в Русия са нараснали с 6%, което показва, че няма криза за горива.

    14:48 27.08.2025

  • 35 Ами, какво се случва

    2 3 Отговор

    До коментар #30 от "666":

    Киев за 3 дня, стана голяма пръдня!

    Коментиран от #55

    14:49 27.08.2025

  • 36 Вацев съм

    3 4 Отговор
    Русия не произвежда компютри, телефони и чипове, а копае на газ, петрол и други природни ресурси. Зеленски се закани да унищожи до 90% от руската, газова, петролна и военна индустрия. Тогава Русия няма да може да финансира войната.

    14:50 27.08.2025

  • 37 Атина Палада

    5 1 Отговор

    До коментар #29 от "Атина Палада":

    КолежкЕ,ти денонощно ли си тук :))) Цяла седмица не бях влизала в сайта...Сега написах един коментар и ти веднага започваш с моя ник да драскаш ...

    14:50 27.08.2025

  • 38 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    2 4 Отговор
    Само след пълна капитулация и разпад на алкохолния халифат ще има мир‼️

    14:50 27.08.2025

  • 39 стоян георгиев

    18 5 Отговор

    До коментар #18 от "Рускиня":

    Знамето бе забито от СССР .сред забиващите нямаше ни един руснак.до кога ще бъркате руската федерация със СССР?

    Коментиран от #59

    14:51 27.08.2025

  • 40 Мишел

    5 12 Отговор

    До коментар #23 от "Удри":

    Оказа се, че производството на тези ракети още не е започнало.

    14:52 27.08.2025

  • 41 По рано сутринта:

    12 3 Отговор
    66 Ако Тръмп иска Нобел за мир,

    33Отговор
    трябва да спре войната. За да спре войната, трябва да махне Путин. Путин е основна пречка, понеже ако спре войната, руснаците ще видят , че са една разорена и зависима от КИТАЙ страна, чиято икономика е изцяло на военни релси, а милион ядосани войници ще се завърнат в Русия и ще потърсят мъст. Но тъй като Тръмп е зависим от Путин, той не може да го махне! И така получаваме ПАРАГРАФ 22!

    Всичките напъни на Тръмп, всичките му обещания и приказки за края на войната в Украйна , са вятър и мъгла!

    За това Европа и Украйна са сами, поне докато Тръмп е президент! Евролидерите го знаят, Зеленски го знае, личи си по начина, по който четкат Тръмп, както се глези дете с намалени способности!

    Но си знаят, че са сами!

    14:52 27.08.2025

  • 42 Мос калски МИР

    3 3 Отговор
    Единия ТРИДНЕВЕН ПЕ-ДО-ФИЛ а другио ЕДНОДНЕВЕН психар
    А Кен ефо е дръвен.
    ЗАКРИВАЙ

    14:53 27.08.2025

  • 43 Атина Палада

    2 3 Отговор

    До коментар #22 от "Добри новини":

    Бензинастанцията с ракетите е вече без бензин и ракети, Зеленски унишожава рафинериите, а аятолаха не вдига вече телефона, за това копейките са изкарани да реват от заран по бунищата!

    Коментиран от #48

    14:53 27.08.2025

  • 44 минувач

    3 2 Отговор
    Тъпи и упорити ....Не е ли време вече всички ,,желаещи ,, и не дотам желаещи да разберат най-накрая , че САМО ПУТИН ЩЕ РЕШАВА КОГА , С КОГО И КЪДЕ зеления ще подпише капитулацията на укрията ...

    14:53 27.08.2025

  • 45 Читател

    3 3 Отговор
    Анатолий напиши нещо за гражданската война в кравария.

    14:53 27.08.2025

  • 46 стоян георгиев

    10 4 Отговор

    До коментар #30 от "666":

    Зеленски иска да има.мир.като всеки нормален президент на страна нападната от фашисти,но не мир на всяка цена.на фронта продължават да измират хиляди руснаци за нищо измират и хиляди украинци защитавайки страната си.въпроса е морален.защо вие феновете на Путлер сте дезориентирани за това кой е добър и кой лош в ситуацията?

    14:54 27.08.2025

  • 47 Мишел

    3 2 Отговор
    То бункерното освен с чужди ракети да плаши Запада за друго не сеща и може!

    Коментиран от #49

    14:54 27.08.2025

  • 48 Читател

    3 2 Отговор

    До коментар #43 от "Атина Палада":

    А дебелия кореец още оплаква дървените сандъци които му изпрати бункернота с ботокса, до къде се докара втарая, с оръжие от и войска от най бедните на планетата да брани територията си кална!

    14:56 27.08.2025

  • 49 оли ,

    4 1 Отговор

    До коментар #47 от "Мишел":

    Зеленото и това НЕ може ! С просия и с дезертирали солдати война не се печели , мой , ....

    14:57 27.08.2025

  • 50 Атина Палада

    4 1 Отговор

    До коментар #14 от "Значи са сметнали":

    Това е 100%, Зеленски им налага яко санкции цяла нощ, няма как да оцелеят клошарите!

    14:58 27.08.2025

  • 51 Отец Дионисий

    5 1 Отговор
    Господ да накаже пияния агресор и копейките му гладни.

    14:59 27.08.2025

  • 52 Прогноза

    5 1 Отговор
    Руснаците ще се усетят кой ги цака едва когато в магазините по щандовете има само картофи .

    14:59 27.08.2025

  • 53 БгТопИдиот🇧🇬

    6 1 Отговор
    Няма ня планетата по подло, пошло и лродажно от копейката и съдраните му господари!

    Коментиран от #54

    15:00 27.08.2025

  • 54 кух ,

    1 0 Отговор

    До коментар #53 от "БгТопИдиот🇧🇬":

    Безсилието може да роди само още по-голямо безсилие ! Те така и с тъй наречените ,, капейкаджии ,, тука ...

    15:02 27.08.2025

  • 55 Е как какво

    2 0 Отговор

    До коментар #35 от "Ами, какво се случва":

    Същото ама в друг ред. Беше за 24 часа от избирането на Тръмп, после стана месец, после до края на лятото, а сега до края на годината. После ще е до края на 2035та и те така.

    15:02 27.08.2025

  • 56 тука има - тука нема...

    2 0 Отговор
    По скоро до края на годината или началото на следващата може да пламне света, отколкото да се постигне мир в Украйна. Единствения от когото зависи края на войната не дава дори повод да се мисли за някакви договорки, а какво да кажем за отстъпки. Това само изостря напрежението в цеия свят, докато накрая на много хора от които зависи политическата обстановка в света ще им писне. Щом и лудия Тръмп се изнерви едва ли няма да се намери друг да го последва. Накрая все ще се намери някой друг луд, който в някакъв момент да дръпне дявола за опашката и да пламне гората. После всички ще съжаляват за всички пропуснати възможности да спрат безобразията навреме, без значение колко пари струва това, но капана вече ще е щракнал.

    15:08 27.08.2025

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Прогноза

    6 0 Отговор
    Путлер ще го свалят неговите пудели като почне да става твърде горещо в Раша от пожари и взривове. Икономиката им също е много зле заради голямата лихва по кредитите.
    Украйна вече има доста ракети и дронове...

    15:10 27.08.2025

  • 59 Рускиня

    0 12 Отговор

    До коментар #39 от "стоян георгиев":

    Както и да го увърташ СССР смачка редника, а в огромната страна винаги има войни от различни националности, НО те всички служат под знамето на огромната и непобедима държава тогава СССР с ново име РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ!

    Коментиран от #61, #62

    15:17 27.08.2025

  • 60 Хммм,

    15 12 Отговор

    До коментар #1 от "стоян георгиев":

    Мир ще натъпи само когато не Тръмп, Макрон и другите се молят на Путин за мир, а той започне да се моли на тях. Другия вариант, който според мен е по вероятен е когато повечето от републиките се разграничат от федерацията и територията на Русия остане само подмосковието. Тръгне ли този сценарий първи са Казахстан и Беларус, които и без друго вече с отказ за пряко участие показват неодобрението си, което пък моментално намалява територията Русия наполовина.

    Коментиран от #63

    15:19 27.08.2025

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 стоян георгиев

    4 0 Отговор

    До коментар #59 от "Рускиня":

    С ново име руска федерация???ха ха.интересно къде са сега Армения Грузия Украйна Литва Казахстан Туркменистан...?те влизат ли в новото име?та СССР дето победи Хитлер заедно със сащ и Англия не е руската федерация

    15:21 27.08.2025

  • 63 стоян георгиев

    2 0 Отговор

    До коментар #60 от "Хммм,":

    Не разбрах нищо от това което си написал.какъв Казахстан ще наламомрусия наполовина?

    Коментиран от #67

    15:22 27.08.2025

  • 64 Атина Палада

    0 1 Отговор

    До коментар #57 от "Европеец":

    За ядрените съоръжения на Иран,беше "пунта Мара"! Опитаха се да вкарат Тръмп в конфликт на Израел и Иран .Няма да се впускам от къде беше продиктуван ..Обаче,Тръмп се измъкна много интелигентно...Малко преди това проведе и тел.разговор с Путин!
    За Сулеймани ,да той го поръча в първия мандат ..Обаче,тогава политиката на САЩ беше коренно различна от сега. Нали не си забравил,че точно при Тръмп Украйна беше напълнена с оръжия .Самият Тръмп си каза- Аз давах джавелини,а Обама ви даваше каски":)))
    За Нобела...там винаги е било нагласено .По силния казва кой да вземе Нобела.
    Колкото до България...ЕС няма да остане в този си вид ..Ще бъде разделен на зони .. България остава в орбитата на Русия...
    Така мисля аз...

    15:27 27.08.2025

  • 65 Величко

    0 1 Отговор
    Оффф ... , защо ли съм скептично настроен ... ? ! А и защо ли си мисля , че това не е работа на Америка ... ? Уиткоф , Уиткоф ... , кой ли е , в края на краищата , някакъв си Уиткоф ... ? ! Нищо не зависи от неговите изживявания !

    15:29 27.08.2025

  • 66 Без помощта на САЩ и Англия

    1 0 Отговор

    До коментар #18 от "Рускиня":

    през ВСВ Русия нямаше да има на картата на света.
    Това го признават и Сталин и Жуков. Всички компоненти на Т-34 са изработени от западно желязо и машини.

    Коментиран от #68

    15:29 27.08.2025

  • 67 Хммм,

    0 0 Отговор

    До коментар #63 от "стоян георгиев":

    Ами Казахстан и Беларус са най големите по територия републики в състава на Руската федерация. Те са и най гъсто населени ако не броим останалата европейска част на Русия, която реално е малко повече от подмосковието. Какво остава за Русия ако Казахстан и Беларус решат да напуснат федерацията, а покрай тях и други по малки? Една сибирска пустош и малко руснаци в европейската част.

    15:32 27.08.2025

  • 68 Атина Палада

    0 0 Отговор

    До коментар #66 от "Без помощта на САЩ и Англия":

    М.ушморок,не лъжи...Какво желязо на Запад има?
    И чувал ли си за стокообмен?
    Не слагай твои измислени думи в устата на Сталин..

    15:37 27.08.2025

