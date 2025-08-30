Новини
Убийство в Лвов! Ликвидираха бившия председател на украинския парламент Андрий Парубий
  Тема: Украйна

Убийство в Лвов! Ликвидираха бившия председател на украинския парламент Андрий Парубий

30 Август, 2025 17:45 659 27

Украинската полиция съобщи първа за стрелба в град Лвов и че е убит известен общественик и политик

Убийство в Лвов! Ликвидираха бившия председател на украинския парламент Андрий Парубий - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Бившият председател на Върховната рада Андрий Парубий е бил убит в западния град Лвов, съобщи днес украинският президент Володимир Зеленски, цитиран от Ройтерс, пише БТА.

"Министърът на вътрешните работи Игор Клименко и главният прокурор Руслан Кравченко току-що докладваха за първите известни обстоятелства около ужасното убийство в Лвов. Убит е бил Андрий Парубий“, написа Зеленски в мрежата "Екс". Издирването на убиеца продължава, допълни той.

Украинската полиция съобщи първа за стрелба в град Лвов и че е убит "известен общественик и политик". Малко след това тази информация беше потвърдена от президента Зеленски, който уточни, че става въпрос за депутата и бивш председател на парламента Андрий Парубий, посочва Франс прес.

Правоохранителните органи разследват убийството на известна обществена и политическа фигура в Лвов, съобщи украинската национална полиция във "Фейсбук", цитирана от Укринформ.

В разследването на случая участват оперативни групи от Главното следствено управление на Националната полиция, Лвовската областна полиция, Службата за сигурност на Украйна и други ведомства. Около обяд днес полицията получи сигнал за стрелба в Сиховски район на Лвов. Жертвата е починала на място от получени рани. Мъжът е идентифициран като видна гражданска и политическа фигура, роден е през 1971 г. Властите предприемат всички мерки, за да открият стрелеца. Всички подробности ще бъдат оповестени в съответствие с наказателно-процесуалното право, казаха от полицията.

На 19 юли 2024 г. в Лвов беше убита Ирина Фарион, известен лингвист, политически и граждански активист. В момента Халицкият районен съд в Лвов разглежда делото срещу Вячеслав Зинченко, заподозрян в убийството ѝ, припомни Укринформ.

Властите обявиха в западния украински град Лвов специална операция за залавяне на извършителите на убийството на Андрий Парубий - бивш председател на Върховната рада на Украйна и настоящ депутат, предаде Укринформ, позовавайки се на Генералната прокуратура.

По предварителни данни неизвестен мъж е произвел няколко изстрела по политика, който е починал на място. Нападателят е избягал, в града започна специална операция с кодово име „Сирена“. Ръководството на областната прокуратура и Националната полиция работят на местопрестъплението. Самоличността на нападателя и обстоятелствата около случилото се изясняват.

Кметът на Лвов Андрий Садови заяви, че откриването на убиеца и установяването на обстоятелствата около нападението са от изключително значение.

„Това е въпрос на сигурност в страна във война, където, както виждаме, няма напълно безопасни места“, написа той в „Телеграм“, цитиран от Ройтерс.

В публикация на страницата си в „Телеграм“ местният журналист Виталий Глагола съобщи, позовавайки се на източници от силите на реда, че Парубий е бил прострелян с пистолет осем пъти от мъж, изглеждащ като разносвач на храна от известна фирма, предаде Укринформ. Според Глагола нападателят е бил с черна каска и е карал електрическо колело.

Парубий участва в последните големи проевропейски движения в Украйна, първо в „оранжевата революция“ от 2004 г., а след това и в Майдана през 2014 г. Между февруари и август 2014 г., когато започна кризата в Източна Украйна, а Русия анексира Кримския полуостров, той беше секретар на украинския Съвет за национална сигурност и отбрана, отбелязва Ройтерс. Парубий беше председател на украинския парламент от 2016 до 2019 г.

Агенцията отбелязва, че длъжностните лица за момента не дават информация дали убийството има пряка връзка с войната на Русия в Украйна.

„Министърът на вътрешните работи Игор Клименко и главният прокурор Руслан Кравченко току-що докладваха за първите известни обстоятелства около ужасното убийство в Лвов. Убит е бил Андрий Парубий“, написа Зеленски в мрежата "Екс". Той изпрати съболезнования на семейството и близките на Парубий.

Украинският премиер Юлия Свириденко призова за бързо разследване на убийството, наричайки го „голяма загуба“ за страната: „Винаги си бил патриот на Украйна и допринесе много за формирането на нашата държава“, написа тя в „Екс“

Министърът на външните работи Андрий Сибига определи Парубий като „патриот и държавник с огромен принос за защитата на свободата, независимостта и суверенитета на Украйна, който с право присъства в учебниците по история“.

Бившият президент на Украйна Петро Порошенко заяви в „Телеграм“, че убийството на Парубий, който е бил член на парламентарната комисия по национална сигурност, отбрана и разузнаване, е „изстрел в сърцето на Украйна“.

„Андрий беше велик човек и истински приятел. Отмъщават на това, от което се боят“, допълни той, отбелязвайки приноса на Парубий за изграждането на Въоръжените сили на Украйна.


Украйна
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Неудобните ги ликвидират

    20 0 Отговор
    В охрайна има невиждани грабежи дето бай ганю не може и да сънува

    17:46 30.08.2025

  • 2 И колко да е "ужасно"

    16 0 Отговор
    ужасното убийство в Лвов ?

    Коментиран от #23

    17:47 30.08.2025

  • 3 Гошо

    16 0 Отговор
    Всеки един от тези ще получи олово в тялото !! До последният предател ! Много ми е КеФ сега ще изляза и ще почерпа една приятна компания от 10 човека за смърта на този организатор на МАЙДАНА от 2014 г

    17:49 30.08.2025

  • 4 Всъщност

    13 0 Отговор
    Този е бил от партията на бившия главатар на киевската хунта Потрошенко . Явно се е видяло , че ще се наложат избори в Украйна и зеленото джудже разчиства конкуренцията .

    17:49 30.08.2025

  • 5 От начало се стреснах

    9 0 Отговор
    Помислих да не е зеленски
    Но после се успокои
    Не е той

    17:49 30.08.2025

  • 6 минувач

    11 0 Отговор
    Още един тръгна по пътя към Бандера ! Случват се такива неща ...

    Коментиран от #10

    17:49 30.08.2025

  • 7 Парубий

    18 0 Отговор
    Трябваше да го режат парче по парче.
    Той е главният за 3згорените живи 40 одесчани в дома на културата.на 2.5.2014 г.
    Един от тях е българин инжинер.
    Този заклет бандера фашист е убит от роднини на изгорените живи хора.
    Прошка за подобни извратени убийци няма и на оня свят

    17:49 30.08.2025

  • 8 Майстора

    16 0 Отговор
    Отмъщение за профсъюзния дом в Одеса.

    17:49 30.08.2025

  • 9 Последния Софиянец

    11 0 Отговор
    Утре чакам Урсула пред ВМЗ Сопот да се изплюя в муц у ната и.

    17:50 30.08.2025

  • 10 язе

    5 0 Отговор

    До коментар #6 от "минувач":

    Други си чакат реда , като им дойде времето .

    17:51 30.08.2025

  • 11 Там ги почнаха!!!

    8 0 Отговор
    А тук кога?

    17:51 30.08.2025

  • 12 Всички нацисти

    7 0 Отговор
    Ще го отнесат. Неизбежно е

    17:52 30.08.2025

  • 13 онзи

    2 0 Отговор
    Зеля да се оглежда ...

    17:52 30.08.2025

  • 14 После

    3 0 Отговор
    Путин им виновен !

    17:52 30.08.2025

  • 15 Тогава

    2 0 Отговор
    нека пазим Киселата !

    17:53 30.08.2025

  • 16 питбул с крила

    3 0 Отговор
    Ловният сезон започна.

    17:53 30.08.2025

  • 17 Трябва всички

    1 0 Отговор
    "известни общественици и политици" в Украйна да бъдат ликвидирани. Но след Народен Съд

    Коментиран от #22

    17:54 30.08.2025

  • 18 "Всякога проклета Русия" по Раковски

    1 2 Отговор
    Това е Мордор -Чумата, спина, рака и ковида в едно...

    Коментиран от #24

    17:54 30.08.2025

  • 19 оня с коня

    2 0 Отговор
    Една гнида по малко ,да се нарежда следващия .

    17:55 30.08.2025

  • 20 az СВО Победа80

    1 0 Отговор
    А добро утро!
    След 5 часа се сетихте да ни уведомите...

    17:55 30.08.2025

  • 21 ахахаха

    1 0 Отговор
    Фашиста Порубий ахахахха

    17:55 30.08.2025

  • 22 тоя

    1 0 Отговор

    До коментар #17 от "Трябва всички":

    А не може ли преди това ?

    17:56 30.08.2025

  • 23 Нека му

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "И колко да е "ужасно"":

    Този изгори живи руснаци в Одеса. 47 човека.

    17:56 30.08.2025

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Сатана Z

    0 0 Отговор
    Според мен кръвта на Парубий е по ръцете на Зеленски. По този начин той „изпрати поздрави“ на сладкаря......сиреч Порошенко.

    17:56 30.08.2025

  • 26 Няма прошка

    0 0 Отговор
    Нека нашите си помислят......
    Кой вече е заслужил куршума.....
    Видов ден наближава....
    Багажа и по на далече....
    Народния гняв е жесток..

    17:56 30.08.2025

  • 27 ташунко

    0 0 Отговор
    Един по един до един .

    17:56 30.08.2025

