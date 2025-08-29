Новини
Киев: Повече от 15 000 цивилни са загинали по време на войната
  Тема: Украйна

Киев: Повече от 15 000 цивилни са загинали по време на войната

29 Август, 2025 17:38 792 110

  • украйна-
  • русия-
  • крим-
  • донбас-
  • донецка област

Около 237 обекта на гражданската инфраструктура са били унищожени или повредени

Киев: Повече от 15 000 цивилни са загинали по време на войната - 1
Снимка: Unian
News.bg News.bg

Над 15 хиляди цивилни са загинали и над 34 хиляди души са били ранени по време на войната в Украйна, според данни, предоставени от главния прокурор на Украйна Руслан Кравченко, цитирани от БиБиСи.

Около 237 обекта на гражданската инфраструктура са били унищожени или повредени, каза той.

"Наше задължение като служители на реда е правилно да документираме престъпленията и да направим всичко възможно, за да гарантираме, че всички военнопрестъпници ще бъдат наказани", каза Кравченко.

Според последните данни на Службата на Върховния комисар на ООН за правата на човека, от 24 февруари 2022 г., когато Русия започна пълномащабна война срещу Украйна, 13 883 цивилни в Украйна са били убити и 35 548 са ранени в резултат на военни действия.


Украйна

Оценка 1.6 от 7 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Кога успя

    31 1 Отговор
    Кога успя Зеленски да ги убие?

    Коментиран от #16, #24

    17:39 29.08.2025

  • 2 МЪКЪ МЪКЪ

    33 1 Отговор
    Пак ли има затрупани натюфци?

    17:40 29.08.2025

  • 3 Пич

    26 1 Отговор
    Ами да ! Изтрепаха ги бандерите които мобилизират !!!

    17:40 29.08.2025

  • 4 БОЛШЕВИК

    28 1 Отговор
    "цивилни" чужди наемници в костюми, това са загиналите "цивилни"

    17:41 29.08.2025

  • 5 само в донбас

    30 1 Отговор
    фашистите убиха над 10 000 цивилни преди да почне войната

    Коментиран от #9

    17:41 29.08.2025

  • 6 сто пъти по толкова

    20 2 Отговор
    избягаха от Осрайна, това е проблема. тез ще ги изпишим като фира.
    Приберете си другитенагли навлеци съседните държави или ще бъдат наритани жестоко.

    Коментиран от #83

    17:41 29.08.2025

  • 7 Наблюдател

    28 3 Отговор
    Знаем, знаем. И за децата от Донбас, и за Алеята на Ангелите, и за живоигорените в Одеса, за убитите цивилни в Курска област, за изнасилените от фашистите и подстрекателите им. За убийствата и забрана на православната църква, и много други бандеровски извращения.

    17:41 29.08.2025

  • 8 онзи

    22 4 Отговор
    Като си се решил да бориш Русия , да не си мислеше , че с пасти и кафе ще те черпят руснаците .

    17:42 29.08.2025

  • 9 ПРОПРАВКА

    17 36 Отговор

    До коментар #5 от "само в донбас":

    Бандерофашистите убиха 14 000 в Домбас. Затова сега Путин ги изтребва.

    Коментиран от #13, #45

    17:44 29.08.2025

  • 10 Мислещ

    18 28 Отговор
    13 000 украинци за 2 дена избягаха от Бандеровските бандитски сформирования.
    Живота им е по мил от насилсвената кофчегизация.

    17:45 29.08.2025

  • 11 Безспорен факт е!

    30 17 Отговор
    Руският "мир" почерни стотици хиляди руски и украински семейства.

    Затова Европа е готова да дава мило и драго на Украйна, която е единствената сериозна преграда между Европа и фашистка Русия.

    Коментиран от #15

    17:45 29.08.2025

  • 12 Левски

    16 5 Отговор
    Това да не са жертвите в Палестина. Тия лъжат яко.

    17:45 29.08.2025

  • 13 Нищо вярно няма в това което

    12 7 Отговор

    До коментар #9 от "ПРОПРАВКА":

    си написал...

    Коментиран от #28

    17:46 29.08.2025

  • 14 Жица

    17 2 Отговор
    Ми те Израел избиха толкова за един месец. Ама тука никой нищо не казва.

    17:46 29.08.2025

  • 15 ха-ха

    3 1 Отговор

    До коментар #11 от "Безспорен факт е!":

    Умник си ми ти , ама от дивана ...

    17:47 29.08.2025

  • 16 За инф.

    9 0 Отговор

    До коментар #1 от "Кога успя":

    А за алеята на АНГЕЛИТИ , за живите изгорени в Одеса , за избитите в Домбас какво реве като дърта мАс.......тия тоя фаши....Соид

    17:49 29.08.2025

  • 17 Хммм

    9 0 Отговор
    Зеленски наскоро не каза ли, че 35 хиляди войници само са загинали. Очевидно е, че ако 15000 са само цивилните, то военните са много повече.

    Коментиран от #30

    17:49 29.08.2025

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Ганя Путинофила

    2 13 Отговор
    "Не трябва да се заблуждавате, че външното сходство на руснака с човека, означава, че е човек"!
    Лев Толстой, руски класик, писател

    Коментиран от #29, #33

    17:50 29.08.2025

  • 20 Механик

    14 1 Отговор
    Ами, нали искахте да бесите руснаците по клоновете, бе? Да не мислите, че руснаците ще се оставят да ги бесите ей така просто?
    Ще ви дъндят по кривите бандерски глави, докато ви се оправят всички ръбове.

    17:50 29.08.2025

  • 21 Сатана Z

    11 1 Отговор
    Малко са.Укро нацистите избиха в Донбас над 25 000 предимно жени ,деца и старци.

    17:50 29.08.2025

  • 22 ФАКТИ

    15 1 Отговор
    Това че 1,72 милиона украински войници са погребани в цивилни гробища, не прави жертвите цивилни. Може би трябва да изключим насилствено мобилизираните и застреляните в гръб от бандерските заградителни отряди.

    17:50 29.08.2025

  • 23 Бай той Толстой

    12 1 Отговор
    Украйна умря!

    17:50 29.08.2025

  • 24 Ясно като бел ден

    10 1 Отговор

    До коментар #1 от "Кога успя":

    Е, криввия мерник на фашисткото ПВО,.

    17:50 29.08.2025

  • 25 Валентин

    12 1 Отговор
    И 99% от тях са пострадали от украинските сили

    17:50 29.08.2025

  • 26 Степан

    14 1 Отговор
    Така е защото държите ПВО-то в населените места. Вие сами сте си унищожили тези сгади.

    17:51 29.08.2025

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Бай той Толстой

    6 2 Отговор

    До коментар #13 от "Нищо вярно няма в това което":

    И?Пак ще ядете бафора!

    17:51 29.08.2025

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 БОЛШЕВИК

    9 16 Отговор

    До коментар #17 от "Хммм":

    Реалните загуби и от двете страни заедно с чуждите наемници са Украйна има 650 000 - 700 000 загинали Русия има около 90 000 загинали.

    Коментиран от #42, #47, #69, #81, #84

    17:52 29.08.2025

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 За инф.

    12 14 Отговор
    А за алеята на АНГЕЛИТИ , за живите изгорени в Одеса , за избитите в Домбас какво реве тоя фа....Шиз.оид като дърта Бр...а нтия

    Коментиран от #36

    17:52 29.08.2025

  • 33 Механик

    9 2 Отговор

    До коментар #19 от "Ганя Путинофила":

    Канчеее, канче кухо! Приключвате в мечтите за салорайха, мамо.
    Колко и да се пениш, бита карта сте. Не останахте, дето се вика.
    Остана да се надявате да ви помогнат марсианците, ама и това няма да е.

    17:52 29.08.2025

  • 34 За инф.

    7 0 Отговор
    А за алеята на АНГЕЛИТИ , за живите изгорени в Одеса , за избитите в Домбас какво реве тоя фа....Шиз.оид като дърта Бр...а нтия

    17:53 29.08.2025

  • 35 Още новини от Украйна

    7 1 Отговор
    След като Киев твърди,че Донецк,Луганск и Крим са Украински,защо тогава не изплащат пари на пенсионерите живеещи там ?

    Коментиран от #39

    17:53 29.08.2025

  • 36 гайтанджиева

    0 6 Отговор

    До коментар #32 от "За инф.":

    Това са руски фейкове.

    17:53 29.08.2025

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 бай Даньо

    8 0 Отговор
    Не са много загиналите цивилни оkpaинци ( само децата в Гa3a са толкова)
    виж загиналите воените оkpaинци са доста ...

    17:55 29.08.2025

  • 39 Ачо

    4 2 Отговор

    До коментар #35 от "Още новини от Украйна":

    В Донецк се къпят в локвите.Когато вали дъжд.Къпане от нов вид.В Крим 10 години им карат вода с цистерни.

    Коментиран от #44

    17:55 29.08.2025

  • 40 Факти

    17 8 Отговор
    За 8 години в Донбас имаше общо 3400 цивилни жертви. Те паднаха основно през 2014 и 2015 г. Зеленски дойде на власт през 2019 г. През 2020 г. цивилните жертви бяха 26. През 2021 г. цивилните жертви бяха 25. Много повече са жертвите в нелепи инциденти. Зеленски практически беше угасил конфликта в Донбас, но на Путин това не му хареса. Той иска Украйна да е потопена в кръв за да не може да се развива. Една мирна и просперираща Украйна е голяма заплаха за режима на Путин защото може да вдъхнови руснаците да поискат демокрация. За 3,5 години Путин е убил 5 пъти повече цивилни, отколкото преди това загинаха за 8 години в Донбас. За 3,5 години Путин е убил поне 100 пъти повече военни, отколкото преди това загинаха за 8 години Донбас. Това разбива на пух и прах опорката, че тази война е за да се реши конфликта в Донбас. Тази война задълбочи безкрайно конфликта в Донбас, който практически беше угасен от Зеленски. С тази война Путин държи руснаците наведени. С тази война Путин пази трона си.

    Коментиран от #70

    17:55 29.08.2025

  • 41 А Българите в Украйна

    11 2 Отговор
    Кучета ги яли.Къде е оня украински шпионин Росин Жилязков,който в Киев нарича нашата държава
    Бъл(X)ария

    Коментиран от #46, #53

    17:56 29.08.2025

  • 42 Ясно като бел ден

    3 0 Отговор

    До коментар #30 от "БОЛШЕВИК":

    1 към 20.

    17:56 29.08.2025

  • 43 Данко Харсъзина

    0 5 Отговор
    През ВСВ Русия загуби 20млн.цивилни.

    17:56 29.08.2025

  • 44 Механик

    9 2 Отговор

    До коментар #39 от "Ачо":

    И ние в европейско-натовска България, трета година се къпем кога завали. И това е без да сме във война.
    Нещо да кажеш по въпроса??

    17:57 29.08.2025

  • 45 Неграмотен си!

    5 2 Отговор

    До коментар #9 от "ПРОПРАВКА":

    Пише се ДоНбас и това число няма нищо общо с фактите.

    Коментиран от #68

    17:57 29.08.2025

  • 46 Не българите

    3 8 Отговор

    До коментар #41 от "А Българите в Украйна":

    В окупираните от русия земи вече няма да учат на български,ще учат на ватенкарски,Байновото.

    Коментиран от #94

    17:57 29.08.2025

  • 47 За инф

    6 0 Отговор

    До коментар #30 от "БОЛШЕВИК":

    По справка на Украйна загубите на хополите с 1,7 милиона без ранените ,изчезналите ,пленниците

    Коментиран от #54

    17:58 29.08.2025

  • 48 Наблюдател

    9 1 Отговор
    Цял свят и половината слънчева система им се смее и подиграва на украинците, затова докъде ги докараха тези отровни Майдански курабийки.
    1,72 милиона получиха алергичен шок от курабиите и поумряха, но не поумняха.

    17:59 29.08.2025

  • 49 Украйна ще се възстанови !!!

    2 7 Отговор
    Тежко им на руснаците. Живот в диктатура с бащица милиционер!

    Коментиран от #55

    18:00 29.08.2025

  • 50 Гост

    8 0 Отговор
    Слаба работа, и то за 4 години... Израелците правят по толкова на месец! Руснаците много меки, бе!

    18:01 29.08.2025

  • 51 Дедо ви...

    8 9 Отговор
    Открито е ново гробище близо до Киев, където са погребани „войници от ВСУ“ без имена но военно до близкото село Мархалевка. Първите пет погребения са на „неизвестни войници“: „войниците от ВСУ“ са погребани без имена, за да не се плащат пари на роднини.
    Местните жители посрещнаха „тържественото откриване“ с протест. На плакатите бяха написани следните лозунги: „Не погребвайте герои в блатото“, „Съдът е разпореди мемориалното гробище да напусне Мархалевската гора“, „Правителството лъже“, „Не позволявайте на Мархалев да стане Чернобил“.

    Коментиран от #56, #59, #90, #92

    18:01 29.08.2025

  • 52 Ти па

    4 1 Отговор

    До коментар #29 от "доктор":

    И толко интелект немаш , защо още верваш че може да забременееш ! Мъж си бе , алоуу...... поне трябва да си , де...

    18:01 29.08.2025

  • 53 Не е казал такова нещо

    0 0 Отговор

    До коментар #41 от "А Българите в Украйна":

    Продухай си ушите и акъля

    18:02 29.08.2025

  • 54 БОЛШЕВИК

    8 1 Отговор

    До коментар #47 от "За инф":

    Нямат толкова загинали, операцията тече бавно и методично. Русия лека полека си постига целите. Лошото време, че населението на ЕС обеднява и е ограбвано от марионетките си които дават помощи и средства на укрите!

    Коментиран от #63, #76

    18:04 29.08.2025

  • 55 Баш

    7 1 Отговор

    До коментар #49 от "Украйна ще се възстанови !!!":

    Ще се възстанови Украйна , но като част от Руската федерация !!!

    Коментиран от #67

    18:04 29.08.2025

  • 56 Дедо, комунизъма фалира

    6 6 Отговор

    До коментар #51 от "Дедо ви...":

    Вместо да жалиш, тури очилата и се огледай. Света е друг.

    18:05 29.08.2025

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 АЛЕКС

    5 4 Отговор
    КРАЯ ВИ Е БЛИЗО БАНДЕРИ ДОЛНИ

    18:07 29.08.2025

  • 59 Десетки хиляди руски

    6 5 Отговор

    До коментар #51 от "Дедо ви...":

    гробове направиха руските гробари, милионери.

    18:08 29.08.2025

  • 60 az СВО Победа80

    8 3 Отговор
    Киев пак се прави на "жертва", а всъщност удобно пропуска цивилните, които уби в Донбас от 2014г. досега!

    Бройката е много по-голяма!

    18:08 29.08.2025

  • 61 Ха-ха-ха

    6 2 Отговор
    15000 по време на война срещу 14000 от укронацис без война плюс тези цивилни които са убили по време на войната. Цифрите сами говорят кой всъщност е агресор.

    Коментиран от #65

    18:08 29.08.2025

  • 62 Путин е добряк

    0 4 Отговор
    Уби само 15 000 цивилни.

    Горбачов уби 1 милион цивилни в Афганистан.

    18:09 29.08.2025

  • 63 Не си никакъв болшевик

    2 2 Отговор

    До коментар #54 от "БОЛШЕВИК":

    Пише се бол Ь шевик.
    Каскетаджии си останахте. Затова ни провалихте комунизма.

    18:09 29.08.2025

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Душицо златна

    3 2 Отговор

    До коментар #61 от "Ха-ха-ха":

    14 000 убити в Донбас включва и Киевски жертви и ДНР-ЛНР жертви и ЧВК Вагнер, душицо златна!

    18:11 29.08.2025

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 Фактолог

    2 2 Отговор

    До коментар #55 от "Баш":

    Да ама като се разпадне Росската федерация?

    Коментиран от #74

    18:12 29.08.2025

  • 68 Помнещ

    1 1 Отговор

    До коментар #45 от "Неграмотен си!":

    Дали пиши Донбас или Домбас на гробъ нъ умрелити няма никву знъчении, щот мъртвите няма да уживеят, нъл тъй?

    18:12 29.08.2025

  • 69 Факти

    3 6 Отговор

    До коментар #30 от "БОЛШЕВИК":

    Затова Русия пазари пушечно месо от Северна Корея, Индия, Непал, Китай, Беларус, Казахстан, Киргистан, Сърбия, Босна, Черна Гора, Куба и няколко държави от Близкия Изток и Африка. Това е 100% доказано защото има трупове и заложници от всички изброени. Русия даде стотици хиляди жертви само от първата мобилизация и Путин разбра, че така ще предизвика гражданска война. Загубите му са огромни и се опитва всячески да ги диверсифицира за да не изкара московчани на площада.

    Коментиран от #78, #87

    18:12 29.08.2025

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 Истинския Професор Герджиков

    7 2 Отговор
    Руснаците са ангели в сравнение с ци. онисститтее,които за година и нещо унищожиха над 80000 палестинци !Що не го пишете ?!

    18:12 29.08.2025

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 стоян георгиев

    1 2 Отговор
    Киев е сериозно продупчен. Спасете децата.

    18:14 29.08.2025

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 боклук

    3 0 Отговор
    Самите украинци избиват чуждите пратеници, които са се настанили удобно и се представят за инструктори! Кого ще инструктираш, бе западняк смотан и обилно платен!? Този, който четвърта година е на фронта ще го учиш на бойна подготовка, отвратителни плужеци, пратени там да пращат хората да загиват! Браво на украинците, че ги подкараха, а тези, до които не могат да се доберат във вилите, където ги е настанил режима, подават GPS координатите на хората на Ким Ун и те ги утилизират!

    18:14 29.08.2025

  • 76 Те едни цели

    2 4 Отговор

    До коментар #54 от "БОЛШЕВИК":

    Целите на Русия включват ли, че автомобилните заводи минаха на тридневна работна седмица, поскъпване на бензина, най-големият им завод за селскостопанска техника спря да работи, заводи за вагони също, Северен поток потъна, Дружба изгърмя, Крайцерът Москва потъна от Черноморския флот нищо не остана, никой не го е виждал от две години. Тая година реколтата е най-лошата в историята на РФ, май идват купони и глад.

    18:14 29.08.2025

  • 77 стоян георгиев

    3 1 Отговор
    Украйна загива

    Коментиран от #85

    18:16 29.08.2025

  • 78 Антимагнитен член със сачми и зъбчатки

    2 1 Отговор

    До коментар #69 от "Факти":

    И аз бъхтам здраво , но тебе как са те млатили вашите у главъта......малиий...!!!

    18:17 29.08.2025

  • 79 Алея на ангелите

    2 4 Отговор
    Към бройката добавете и 18 000 цивилни, които Путин уби в Донбас 2014-2021.

    18:17 29.08.2025

  • 80 ФАКТИ

    1 1 Отговор
    Коментатор 11 манипулира гласуването на коментатор 9 и 10. Ако някойси су мисли, че хората са слепи и не виждат се лъже.

    18:18 29.08.2025

  • 81 Точно обратното е копейко

    5 6 Отговор

    До коментар #30 от "БОЛШЕВИК":

    Рашистите имат 5 пъти повече загуби в жива сила и техника от украинците.
    Затова 3 години и половина са окупирани нищожна част от Донбас и просиха севернокорейци от Кимчо.

    Коментиран от #100, #109

    18:18 29.08.2025

  • 82 Само дето

    5 5 Отговор
    болшинството може да се окаже, че са дело на киевският фашистки режим.

    18:18 29.08.2025

  • 83 Украинец

    4 1 Отговор

    До коментар #6 от "сто пъти по толкова":

    Ние с москалите ще се разберем. Не ни мисли. Вие обаче както преди, така и за вбъдеще пак ще ни духате и ще ни обслужвате.

    18:19 29.08.2025

  • 84 Според Пентагона

    2 2 Отговор

    До коментар #30 от "БОЛШЕВИК":

    руските загуби са между 50 000 и 70 000

    18:20 29.08.2025

  • 85 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 86 Изпарител

    10 1 Отговор
    Руското министерство на отбраната твърди, че на месец подписват контракт 30 000 нови доброволци. Обаче броят на руските войници на фронта не се увеличава, руската армия не се увеличава? Какво излиза? Излиза, че 30 000 руски военни всеки месец се изпарятват. Мобилни крематориуми, на фронта ли ги заравят, дезертитат ли... но ги хваща липсата.

    Коментиран от #98, #108, #110

    18:21 29.08.2025

  • 87 Фактолог

    9 2 Отговор

    До коментар #69 от "Факти":

    Как пък нито една копейка, нито един русофил, нито един възрожденец не замина за Донбас, за Русия, но главният им говорител замина за Брюксел.

    18:23 29.08.2025

  • 88 Прогноза.

    6 2 Отговор
    Раша отива при крайцера, а Путлер в Хага или на бесилото.

    18:23 29.08.2025

  • 89 Сандо

    2 3 Отговор
    Толкова загинаха в Донбас преди войната!Укронацистите си заслужиха наказанието,но кога то ще се стовари с пълна мощ и върху техните подстрекатели?

    18:24 29.08.2025

  • 90 Баба ви

    0 1 Отговор

    До коментар #51 от "Дедо ви...":

    Дедо, и тебе там ще погребем. Няма се плашиш. Само кажи, какво име да ти пишем.

    Коментиран от #106

    18:25 29.08.2025

  • 91 Това са нищожни цифри!

    4 2 Отговор
    Истинската агресия предстои! Тръмп, човека деликатно напомня ва зеленото чучело да приема условията, заглавичква го, че ще налага санкции, уж се кара на Путин, защото не е прилично лидера на САЩ да каже, че разбира, че Путин има право, но зеления буклук се мотае насам - натам като Хитлер на 29 април, не вдява какво предстои, чака армията на генерал Венк / НАТО в случая/ да пристигне и отблъсне руските пълчища, нахлули към Берлин и се надява, на оръжието - голямо чудо!

    Коментиран от #97

    18:25 29.08.2025

  • 92 Стара дама

    1 2 Отговор

    До коментар #51 от "Дедо ви...":

    Дедо, едно време, какви дедовци имаше, а сега дърти педдали!

    18:26 29.08.2025

  • 93 Счетоводител в МО

    0 1 Отговор
    1 милион руски военни ги отписахме като фира.

    18:27 29.08.2025

  • 94 Ха-ха-ха

    0 0 Отговор

    До коментар #46 от "Не българите":

    Какво те кара да мислиш така? Да не би украинците да им позволяваха?

    18:28 29.08.2025

  • 95 Кит

    3 0 Отговор
    Пореден резил за руската армия!
    Само за един месец война в Ирак 2003 човеколюбците от САЩ и коалицията около праха за пране затриха близо 500 000 цивилни!

    18:29 29.08.2025

  • 96 Колко цивилни загинаха в ЛНР и ДНР???

    2 0 Отговор
    Бяха някога 14 000???После в Курска и Белгородска???? Загинаха още хиляди цивилни Руснаци!!!

    Коментиран от #101

    18:30 29.08.2025

  • 97 Когато Русия се разпадне

    0 0 Отговор

    До коментар #91 от "Това са нищожни цифри!":

    Вие ще викате - "Временно е! Сега ще видите какво ще направи руската мечка".
    И си вервате на сказките.

    18:33 29.08.2025

  • 98 Кит

    4 0 Отговор

    До коментар #86 от "Изпарител":

    И понеже руската армия от 120 000 през 2022 сега е около 650 000, следва правилният пропаганден извод, че тя наистина не се увеличава?
    Гениално😂😂😂😂

    18:33 29.08.2025

  • 99 Артилерист

    3 0 Отговор
    Няма нито дума за убитите (с хиляди били) малтретираните и заведените насила на фронта украинци от служителите на териториалните центрове за мобилизация на Украйна...

    18:33 29.08.2025

  • 100 БОЛШЕВИК

    2 0 Отговор

    До коментар #81 от "Точно обратното е копейко":

    Севернокорейците са там на тренировка в реални условия и почти нямат загуби, имат ротация и поддържат около 12000 войници които изчистват доста укри и чужди наемници!

    Коментиран от #103

    18:34 29.08.2025

  • 101 Нема грешка

    0 1 Отговор

    До коментар #96 от "Колко цивилни загинаха в ЛНР и ДНР???":

    А що като бяха руснаци, не си отидоха в родината?

    Коментиран от #102, #105

    18:35 29.08.2025

  • 102 Те са си в родината

    0 0 Отговор

    До коментар #101 от "Нема грешка":

    Това си е тяхна земя от векове.

    Коментиран от #104

    18:38 29.08.2025

  • 103 КОЛЕГИ СМЕ

    0 1 Отговор

    До коментар #100 от "БОЛШЕВИК":

    ТИ СИ БОЛШЕВИК, А АЗ СЪМ ЧЕКИДЖИСТ. ПАРДОН - ЧЕКИСТ.
    Ти си сигур си унуче от артисалите болшевики, дето белите не ги окачиха по дърветата.

    Коментиран от #107

    18:39 29.08.2025

  • 104 Пръснаха се

    0 1 Отговор

    До коментар #102 от "Те са си в родината":

    по съседните на Русия държави. Рускините се женят , след това се развеждат и остават на чуждата земя, щото им харесва повече от руската.
    И викат, това е руско.

    Айде марш в Азия.

    18:41 29.08.2025

  • 105 Кит

    1 0 Отговор

    До коментар #101 от "Нема грешка":

    Умниченце, Донбас е родината на тия руснаци.
    Родина, незаконно окупирана от Галиция. която сега наричат Украйна.
    Гадна болшевишка страна, създадена от чичко Ленин по един 100% незаконен начин / справка - любимото ти международно право/.
    Е, сега законното положение си идва на мястото. Първо беше в Крим, сега в Донбас, после и в останалите незаконно окупирани руски земи.

    18:43 29.08.2025

  • 106 реру

    1 0 Отговор

    До коментар #90 от "Баба ви":

    Бабо ами ти къде си тръгнала акъл да даваш,а на пръст миришеш ?

    18:43 29.08.2025

  • 107 Ами Нети

    2 0 Отговор

    До коментар #103 от "КОЛЕГИ СМЕ":

    Ти сигурно си фашистка семка на който дядото е виснал на дърво и ся го оглозгали гаргите и осите .Познах ли ?

    18:45 29.08.2025

  • 108 Изпарило се е пипето ти

    3 0 Отговор

    До коментар #86 от "Изпарител":

    Руската армия създава нови структурни формирования, които се използват както за увеличаване числеността на войските на фронта, така и за смяна/ротиране на фронтоваците. Но най-важното е, че в Русия няма принудителна/насилствена мобилизация.

    18:45 29.08.2025

  • 109 Абе тъп

    2 0 Отговор

    До коментар #81 от "Точно обратното е копейко":

    Тихоо бе пррррдуеккк , я се дръж прилично във форума !

    18:47 29.08.2025

  • 110 Ами

    2 0 Отговор

    До коментар #86 от "Изпарител":

    Изпарил ти се е от жегите и малкото останал в главата мозък !

    18:48 29.08.2025

