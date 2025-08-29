Киев: Повече от 15 000 цивилни са загинали по време на войната

Над 15 хиляди цивилни са загинали и над 34 хиляди души са били ранени по време на войната в Украйна, според данни, предоставени от главния прокурор на Украйна Руслан Кравченко, цитирани от БиБиСи.

Около 237 обекта на гражданската инфраструктура са били унищожени или повредени, каза той.

"Наше задължение като служители на реда е правилно да документираме престъпленията и да направим всичко възможно, за да гарантираме, че всички военнопрестъпници ще бъдат наказани", каза Кравченко.

Според последните данни на Службата на Върховния комисар на ООН за правата на човека, от 24 февруари 2022 г., когато Русия започна пълномащабна война срещу Украйна, 13 883 цивилни в Украйна са били убити и 35 548 са ранени в резултат на военни действия.