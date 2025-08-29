Киев: Повече от 15 000 цивилни са загинали по време на войната

Над 15 хиляди цивилни са загинали и над 34 хиляди души са били ранени по време на войната в Украйна, според данни, предоставени от главния прокурор на Украйна Руслан Кравченко, цитирани от БиБиСи.
Около 237 обекта на гражданската инфраструктура са били унищожени или повредени, каза той.
"Наше задължение като служители на реда е правилно да документираме престъпленията и да направим всичко възможно, за да гарантираме, че всички военнопрестъпници ще бъдат наказани", каза Кравченко.
Според последните данни на Службата на Върховния комисар на ООН за правата на човека, от 24 февруари 2022 г., когато Русия започна пълномащабна война срещу Украйна, 13 883 цивилни в Украйна са били убити и 35 548 са ранени в резултат на военни действия.
1 Кога успя
Коментиран от #16, #24
17:39 29.08.2025
2 МЪКЪ МЪКЪ
17:40 29.08.2025
3 Пич
17:40 29.08.2025
4 БОЛШЕВИК
17:41 29.08.2025
5 само в донбас
Коментиран от #9
17:41 29.08.2025
6 сто пъти по толкова
Приберете си другитенагли навлеци съседните държави или ще бъдат наритани жестоко.
Коментиран от #83
17:41 29.08.2025
7 Наблюдател
17:41 29.08.2025
8 онзи
17:42 29.08.2025
9 ПРОПРАВКА
До коментар #5 от "само в донбас":Бандерофашистите убиха 14 000 в Домбас. Затова сега Путин ги изтребва.
Коментиран от #13, #45
17:44 29.08.2025
10 Мислещ
Живота им е по мил от насилсвената кофчегизация.
17:45 29.08.2025
11 Безспорен факт е!
Затова Европа е готова да дава мило и драго на Украйна, която е единствената сериозна преграда между Европа и фашистка Русия.
Коментиран от #15
17:45 29.08.2025
12 Левски
17:45 29.08.2025
13 Нищо вярно няма в това което
До коментар #9 от "ПРОПРАВКА":си написал...
Коментиран от #28
17:46 29.08.2025
14 Жица
17:46 29.08.2025
15 ха-ха
До коментар #11 от "Безспорен факт е!":Умник си ми ти , ама от дивана ...
17:47 29.08.2025
16 За инф.
До коментар #1 от "Кога успя":А за алеята на АНГЕЛИТИ , за живите изгорени в Одеса , за избитите в Домбас какво реве като дърта мАс.......тия тоя фаши....Соид
17:49 29.08.2025
17 Хммм
Коментиран от #30
17:49 29.08.2025
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Ганя Путинофила
Лев Толстой, руски класик, писател
Коментиран от #29, #33
17:50 29.08.2025
20 Механик
Ще ви дъндят по кривите бандерски глави, докато ви се оправят всички ръбове.
17:50 29.08.2025
21 Сатана Z
17:50 29.08.2025
22 ФАКТИ
17:50 29.08.2025
23 Бай той Толстой
17:50 29.08.2025
24 Ясно като бел ден
До коментар #1 от "Кога успя":Е, криввия мерник на фашисткото ПВО,.
17:50 29.08.2025
25 Валентин
17:50 29.08.2025
26 Степан
17:51 29.08.2025
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Бай той Толстой
До коментар #13 от "Нищо вярно няма в това което":И?Пак ще ядете бафора!
17:51 29.08.2025
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 БОЛШЕВИК
До коментар #17 от "Хммм":Реалните загуби и от двете страни заедно с чуждите наемници са Украйна има 650 000 - 700 000 загинали Русия има около 90 000 загинали.
Коментиран от #42, #47, #69, #81, #84
17:52 29.08.2025
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 За инф.
Коментиран от #36
17:52 29.08.2025
33 Механик
До коментар #19 от "Ганя Путинофила":Канчеее, канче кухо! Приключвате в мечтите за салорайха, мамо.
Колко и да се пениш, бита карта сте. Не останахте, дето се вика.
Остана да се надявате да ви помогнат марсианците, ама и това няма да е.
17:52 29.08.2025
34 За инф.
17:53 29.08.2025
35 Още новини от Украйна
Коментиран от #39
17:53 29.08.2025
36 гайтанджиева
До коментар #32 от "За инф.":Това са руски фейкове.
17:53 29.08.2025
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 бай Даньо
виж загиналите воените оkpaинци са доста ...
17:55 29.08.2025
39 Ачо
До коментар #35 от "Още новини от Украйна":В Донецк се къпят в локвите.Когато вали дъжд.Къпане от нов вид.В Крим 10 години им карат вода с цистерни.
Коментиран от #44
17:55 29.08.2025
40 Факти
Коментиран от #70
17:55 29.08.2025
41 А Българите в Украйна
Бъл(X)ария
Коментиран от #46, #53
17:56 29.08.2025
42 Ясно като бел ден
До коментар #30 от "БОЛШЕВИК":1 към 20.
17:56 29.08.2025
43 Данко Харсъзина
17:56 29.08.2025
44 Механик
До коментар #39 от "Ачо":И ние в европейско-натовска България, трета година се къпем кога завали. И това е без да сме във война.
Нещо да кажеш по въпроса??
17:57 29.08.2025
45 Неграмотен си!
До коментар #9 от "ПРОПРАВКА":Пише се ДоНбас и това число няма нищо общо с фактите.
Коментиран от #68
17:57 29.08.2025
46 Не българите
До коментар #41 от "А Българите в Украйна":В окупираните от русия земи вече няма да учат на български,ще учат на ватенкарски,Байновото.
Коментиран от #94
17:57 29.08.2025
47 За инф
До коментар #30 от "БОЛШЕВИК":По справка на Украйна загубите на хополите с 1,7 милиона без ранените ,изчезналите ,пленниците
Коментиран от #54
17:58 29.08.2025
48 Наблюдател
1,72 милиона получиха алергичен шок от курабиите и поумряха, но не поумняха.
17:59 29.08.2025
49 Украйна ще се възстанови !!!
Коментиран от #55
18:00 29.08.2025
50 Гост
18:01 29.08.2025
51 Дедо ви...
Местните жители посрещнаха „тържественото откриване“ с протест. На плакатите бяха написани следните лозунги: „Не погребвайте герои в блатото“, „Съдът е разпореди мемориалното гробище да напусне Мархалевската гора“, „Правителството лъже“, „Не позволявайте на Мархалев да стане Чернобил“.
Коментиран от #56, #59, #90, #92
18:01 29.08.2025
52 Ти па
До коментар #29 от "доктор":И толко интелект немаш , защо още верваш че може да забременееш ! Мъж си бе , алоуу...... поне трябва да си , де...
18:01 29.08.2025
53 Не е казал такова нещо
До коментар #41 от "А Българите в Украйна":Продухай си ушите и акъля
18:02 29.08.2025
54 БОЛШЕВИК
До коментар #47 от "За инф":Нямат толкова загинали, операцията тече бавно и методично. Русия лека полека си постига целите. Лошото време, че населението на ЕС обеднява и е ограбвано от марионетките си които дават помощи и средства на укрите!
Коментиран от #63, #76
18:04 29.08.2025
55 Баш
До коментар #49 от "Украйна ще се възстанови !!!":Ще се възстанови Украйна , но като част от Руската федерация !!!
Коментиран от #67
18:04 29.08.2025
56 Дедо, комунизъма фалира
До коментар #51 от "Дедо ви...":Вместо да жалиш, тури очилата и се огледай. Света е друг.
18:05 29.08.2025
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 АЛЕКС
18:07 29.08.2025
59 Десетки хиляди руски
До коментар #51 от "Дедо ви...":гробове направиха руските гробари, милионери.
18:08 29.08.2025
60 az СВО Победа80
Бройката е много по-голяма!
18:08 29.08.2025
61 Ха-ха-ха
Коментиран от #65
18:08 29.08.2025
62 Путин е добряк
Горбачов уби 1 милион цивилни в Афганистан.
18:09 29.08.2025
63 Не си никакъв болшевик
До коментар #54 от "БОЛШЕВИК":Пише се бол Ь шевик.
Каскетаджии си останахте. Затова ни провалихте комунизма.
18:09 29.08.2025
64 Този коментар е премахнат от модератор.
65 Душицо златна
До коментар #61 от "Ха-ха-ха":14 000 убити в Донбас включва и Киевски жертви и ДНР-ЛНР жертви и ЧВК Вагнер, душицо златна!
18:11 29.08.2025
66 Този коментар е премахнат от модератор.
67 Фактолог
До коментар #55 от "Баш":Да ама като се разпадне Росската федерация?
Коментиран от #74
18:12 29.08.2025
68 Помнещ
До коментар #45 от "Неграмотен си!":Дали пиши Донбас или Домбас на гробъ нъ умрелити няма никву знъчении, щот мъртвите няма да уживеят, нъл тъй?
18:12 29.08.2025
69 Факти
До коментар #30 от "БОЛШЕВИК":Затова Русия пазари пушечно месо от Северна Корея, Индия, Непал, Китай, Беларус, Казахстан, Киргистан, Сърбия, Босна, Черна Гора, Куба и няколко държави от Близкия Изток и Африка. Това е 100% доказано защото има трупове и заложници от всички изброени. Русия даде стотици хиляди жертви само от първата мобилизация и Путин разбра, че така ще предизвика гражданска война. Загубите му са огромни и се опитва всячески да ги диверсифицира за да не изкара московчани на площада.
Коментиран от #78, #87
18:12 29.08.2025
70 Този коментар е премахнат от модератор.
71 Истинския Професор Герджиков
18:12 29.08.2025
72 Този коментар е премахнат от модератор.
73 стоян георгиев
18:14 29.08.2025
74 Този коментар е премахнат от модератор.
75 боклук
18:14 29.08.2025
76 Те едни цели
До коментар #54 от "БОЛШЕВИК":Целите на Русия включват ли, че автомобилните заводи минаха на тридневна работна седмица, поскъпване на бензина, най-големият им завод за селскостопанска техника спря да работи, заводи за вагони също, Северен поток потъна, Дружба изгърмя, Крайцерът Москва потъна от Черноморския флот нищо не остана, никой не го е виждал от две години. Тая година реколтата е най-лошата в историята на РФ, май идват купони и глад.
18:14 29.08.2025
77 стоян георгиев
Коментиран от #85
18:16 29.08.2025
78 Антимагнитен член със сачми и зъбчатки
До коментар #69 от "Факти":И аз бъхтам здраво , но тебе как са те млатили вашите у главъта......малиий...!!!
18:17 29.08.2025
79 Алея на ангелите
18:17 29.08.2025
80 ФАКТИ
18:18 29.08.2025
81 Точно обратното е копейко
До коментар #30 от "БОЛШЕВИК":Рашистите имат 5 пъти повече загуби в жива сила и техника от украинците.
Затова 3 години и половина са окупирани нищожна част от Донбас и просиха севернокорейци от Кимчо.
Коментиран от #100, #109
18:18 29.08.2025
82 Само дето
18:18 29.08.2025
83 Украинец
До коментар #6 от "сто пъти по толкова":Ние с москалите ще се разберем. Не ни мисли. Вие обаче както преди, така и за вбъдеще пак ще ни духате и ще ни обслужвате.
18:19 29.08.2025
84 Според Пентагона
До коментар #30 от "БОЛШЕВИК":руските загуби са между 50 000 и 70 000
18:20 29.08.2025
85 Този коментар е премахнат от модератор.
86 Изпарител
Коментиран от #98, #108, #110
18:21 29.08.2025
87 Фактолог
До коментар #69 от "Факти":Как пък нито една копейка, нито един русофил, нито един възрожденец не замина за Донбас, за Русия, но главният им говорител замина за Брюксел.
18:23 29.08.2025
88 Прогноза.
18:23 29.08.2025
89 Сандо
18:24 29.08.2025
90 Баба ви
До коментар #51 от "Дедо ви...":Дедо, и тебе там ще погребем. Няма се плашиш. Само кажи, какво име да ти пишем.
Коментиран от #106
18:25 29.08.2025
91 Това са нищожни цифри!
Коментиран от #97
18:25 29.08.2025
92 Стара дама
До коментар #51 от "Дедо ви...":Дедо, едно време, какви дедовци имаше, а сега дърти педдали!
18:26 29.08.2025
93 Счетоводител в МО
18:27 29.08.2025
94 Ха-ха-ха
До коментар #46 от "Не българите":Какво те кара да мислиш така? Да не би украинците да им позволяваха?
18:28 29.08.2025
95 Кит
Само за един месец война в Ирак 2003 човеколюбците от САЩ и коалицията около праха за пране затриха близо 500 000 цивилни!
18:29 29.08.2025
96 Колко цивилни загинаха в ЛНР и ДНР???
Коментиран от #101
18:30 29.08.2025
97 Когато Русия се разпадне
До коментар #91 от "Това са нищожни цифри!":Вие ще викате - "Временно е! Сега ще видите какво ще направи руската мечка".
И си вервате на сказките.
18:33 29.08.2025
98 Кит
До коментар #86 от "Изпарител":И понеже руската армия от 120 000 през 2022 сега е около 650 000, следва правилният пропаганден извод, че тя наистина не се увеличава?
Гениално😂😂😂😂
18:33 29.08.2025
99 Артилерист
18:33 29.08.2025
100 БОЛШЕВИК
До коментар #81 от "Точно обратното е копейко":Севернокорейците са там на тренировка в реални условия и почти нямат загуби, имат ротация и поддържат около 12000 войници които изчистват доста укри и чужди наемници!
Коментиран от #103
18:34 29.08.2025
101 Нема грешка
До коментар #96 от "Колко цивилни загинаха в ЛНР и ДНР???":А що като бяха руснаци, не си отидоха в родината?
Коментиран от #102, #105
18:35 29.08.2025
102 Те са си в родината
До коментар #101 от "Нема грешка":Това си е тяхна земя от векове.
Коментиран от #104
18:38 29.08.2025
103 КОЛЕГИ СМЕ
До коментар #100 от "БОЛШЕВИК":ТИ СИ БОЛШЕВИК, А АЗ СЪМ ЧЕКИДЖИСТ. ПАРДОН - ЧЕКИСТ.
Ти си сигур си унуче от артисалите болшевики, дето белите не ги окачиха по дърветата.
Коментиран от #107
18:39 29.08.2025
104 Пръснаха се
До коментар #102 от "Те са си в родината":по съседните на Русия държави. Рускините се женят , след това се развеждат и остават на чуждата земя, щото им харесва повече от руската.
И викат, това е руско.
Айде марш в Азия.
18:41 29.08.2025
105 Кит
До коментар #101 от "Нема грешка":Умниченце, Донбас е родината на тия руснаци.
Родина, незаконно окупирана от Галиция. която сега наричат Украйна.
Гадна болшевишка страна, създадена от чичко Ленин по един 100% незаконен начин / справка - любимото ти международно право/.
Е, сега законното положение си идва на мястото. Първо беше в Крим, сега в Донбас, после и в останалите незаконно окупирани руски земи.
18:43 29.08.2025
106 реру
До коментар #90 от "Баба ви":Бабо ами ти къде си тръгнала акъл да даваш,а на пръст миришеш ?
18:43 29.08.2025
107 Ами Нети
До коментар #103 от "КОЛЕГИ СМЕ":Ти сигурно си фашистка семка на който дядото е виснал на дърво и ся го оглозгали гаргите и осите .Познах ли ?
18:45 29.08.2025
108 Изпарило се е пипето ти
До коментар #86 от "Изпарител":Руската армия създава нови структурни формирования, които се използват както за увеличаване числеността на войските на фронта, така и за смяна/ротиране на фронтоваците. Но най-важното е, че в Русия няма принудителна/насилствена мобилизация.
18:45 29.08.2025
109 Абе тъп
До коментар #81 от "Точно обратното е копейко":Тихоо бе пррррдуеккк , я се дръж прилично във форума !
18:47 29.08.2025
110 Ами
До коментар #86 от "Изпарител":Изпарил ти се е от жегите и малкото останал в главата мозък !
18:48 29.08.2025