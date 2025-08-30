Новини
ISW: Срещата в Аляска даде на Владимир Путин време за нова атака срещу Киев
  Тема: Украйна

ISW: Срещата в Аляска даде на Владимир Путин време за нова атака срещу Киев

30 Август, 2025 11:15

  • русия-
  • украйна-
  • владимир путин-
  • володимир зеленски-
  • доналд тръмп

Украинският президент Володимир Зеленски заяви на 12 август, че Русия може да прехвърли 15 000 войници в посока Запорожие, 7000 в посока Покровск и 5000 бойци в посока Новопавловка

ISW: Срещата в Аляска даде на Владимир Путин време за нова атака срещу Киев - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
The Institute for the Study of War The Institute for the Study of War

Германски източник е съобщил на "Ройтерс", че украински официални лица са предупредили германските си колеги на 13 август, че украинското разузнаване е оценило, че руският президент Владимир Путин планира да използва срещата на върха в Аляска, за да "спечели време" преди потенциална руска офанзива през октомври или ноември 2025 г.

Това посочи Институтът за изследване на войната (ISW).

Този доклад е в съответствие с последните предупреждения на Украйна за руските усилия да се подготвят за нови офанзиви в бъдеще, въпреки че все още не е ясно къде руските сили ще насочат основните си усилия през есента на 2025 г.

Украинският президент Володимир Зеленски заяви на 12 август, че Русия може да прехвърли 15 000 войници в посока Запорожие, 7000 войници в посока Покровск и 5000 войници в посока Новопавловка, за да засили офанзивните операции в тези райони в близко бъдеще.

Руските сили отложиха първоначалния си план да завземат останалата част от Донецка област до 1 август до 31 декември 2025 г., като руските сили засилиха ударите срещу град Херсон в съответствие с плановете за това.

Руските сили се възползваха от срещата на върха в Аляска на 15 август, за да засилят текущите офанзивни операции в определени райони на театъра на военните действия, като например провеждането на операция по проникване в близост до Добропиля, и да натрупат запаси от дронове и ракети, които руските сили използваха, за да нанесат удари по Киев и да причинят тежки жертви сред цивилното население през нощта на 27 срещу 28 август.

Съобщенията, че руските сили все още планират офанзива през есента на 2025 г., подкрепят дългосрочната оценка на ISW и неотдавнашните изявления на руския външен министър Сергей Лавров, че военните цели на Кремъл в Украйна не са се променили.

Руският министър на отбраната Андрей Белоусов изнесе важна реч пред Колегиума на руското Министерство на отбраната (МО) на 29 август и представи актуална информация за десетте приоритетни направления за руското МО. Белоусов обсъди също така напредъка на руските сили на бойното поле в Украйна и преувеличи руските постижения през последните седмици.

Белоусов посочи, че руското Министерство на отбраната е променило приоритетите си, като е преминало от производство на тежки бронирани превозни средства към производство на леки превозни средства, което отразява руската тактика на бойното поле от зимата на 2024-2025 г.

Белоусов заяви, че Русия продължава да се фокусира върху развитието на своите сили за безпилотни системи и производствения капацитет на дронове.

Белоусов посочи, че руското Министерство на отбраната разширява усилията си за дигитализиране на руското набиране на кадри, вероятно като част от по-широките усилия за увеличаване на административния капацитет на Русия за обработка на процесите по набиране и мобилизация.

Украинските сили продължават да нанасят удари по руски военни обекти и енергийна инфраструктура в Русия и окупираната Украйна.

Продължаващата кампания на Украйна за нанасяне на удари по руската петролна инфраструктура продължава да допринася за недостига на бензин в Русия.

Представители на САЩ и Украйна се срещнаха в Ню Йорк на 29 август и потвърдиха готовността на Украйна за мирни преговори с Русия, включително на равнище държавни глави.


  • 1 Последния Софиянец

    22 6 Отговор
    В Аляска Тръмп и Путин изложиха амбициозен план който ще ги направи господари на Света.

    Коментиран от #41

    11:18 30.08.2025

  • 2 Факт

    24 5 Отговор
    А загубата от цял ден чакане пред кабинета на Тръмп е била фатална!

    11:18 30.08.2025

  • 3 Вашето Мнение

    30 5 Отговор
    100 000 от софия прайд жълтопаветни дават време на путин, вместо на фронта да размажат Русия, те пищят по форумите и правят пръформанси със знамената на украйна и дъгата.

    11:18 30.08.2025

  • 4 Сатана Z

    22 7 Отговор
    Зеленият нацист все още има време да се предаде и д бъде съден за военни престъпления срещу украинския народ.Но бункерният Киевски плъх е страхливец и ще си замине като такъв.
    Слава на Русия

    Коментиран от #14

    11:19 30.08.2025

  • 5 Гари Каспаров

    7 13 Отговор
    Не се еб.вайте с Путин, ей! Той е огромен шахматист. Вместо фигури на шахматната дъска, ползва гумени патета. Фигурите не ги разпознава и не знае накъде се местят.

    11:20 30.08.2025

  • 6 От руснак войник не става там е проблема

    9 18 Отговор
    Руският войник е като чайник, пълен с вода, който чака да заври… но винаги забравя да включи котлона. Има униформа, каска и оръжие, но когато дойде моментът за бой, всичко избухва в хаос – някой пада, някой се спъва, някой гледа за инструкции като таралеж, който току-що е видял светкавица. Армията им е като цирк без ръководител, където клоуните държат картечници.

    Коментиран от #56

    11:22 30.08.2025

  • 7 Я пък тоя

    20 5 Отговор
    Какво общо има срещата в Аляска със струпването на войски!
    Не е имало примирие за да може Путин да размести армията.
    Съвсем откачиха, навсякъде виждат ползи за Путин.
    Вчера в наше село валя дъжд, това помогна на Путин.

    Коментиран от #12

    11:23 30.08.2025

  • 8 Луд с картечница

    19 7 Отговор
    Никой не е давал нищо на Русия ,тя сама си го взема и никой не пита !

    11:24 30.08.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Урсулско зеле

    16 4 Отговор
    Хаха, гледайте по границите. Зелето пусна всички мъже под 22г. И те напуснат всички Украйна. Войната свършва, няма ора за фронта вече!!!

    11:26 30.08.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 По точно

    7 11 Отговор

    До коментар #7 от "Я пък тоя":

    Тръмп използва всяка ситуация, за да помогне на приятеля си Путин!

    Коментиран от #17, #18

    11:28 30.08.2025

  • 13 Ъъъъъъъъ

    20 5 Отговор
    "Представители на САЩ и Украйна се срещнаха в Ню Йорк на 29 август и потвърдиха готовността на Украйна за мирни преговори с Русия...."

    При 350 000 жертви само за 2025, преговорите са повече от наложителни. По американски оценки, до 3 месеца остатъците от украинската армия ще бъдат напълно унищожени, ако Украйна не седне на масата за преговори.

    11:29 30.08.2025

  • 14 Да бе, да

    7 11 Отговор

    До коментар #4 от "Сатана Z":

    Ти от блатата на Раша ли пишеш или от България?

    11:32 30.08.2025

  • 15 НИКО

    17 5 Отговор
    КВИЧЕНЕТО ПРОДЪЛЖАВА ЗНАЧИ РУСИЯ ДЕИСТВА В ПРАВИЛНАТА ПОСОКА БАВНО НО СЛАВНО И СКОРО ФАШИСКА УКРАИНА И ФАШИСКА ЕВРОПА НЯМА ДА ГИ ИМА

    11:33 30.08.2025

  • 16 Моржа

    7 15 Отговор
    Путин в Аляска – това не е среща, това е туристически провал. Отиде, за да изглежда като стратег, а се върна като турист, изгубил се между мечки и айсберги. Очакваше геополитически триумф, получи студ, тишина и единственото аплодиране беше от чайките. Ако това беше концерт – публиката си тръгна още преди първата песен.

    Коментиран от #31

    11:33 30.08.2025

  • 17 По- точно

    13 4 Отговор

    До коментар #12 от "По точно":

    еврозелките използват всяка възможност да помогнат на наркозния загубеняк. Коридора на позора на коалицията на лаещите

    Коментиран от #19

    11:35 30.08.2025

  • 18 Така е

    20 2 Отговор

    До коментар #12 от "По точно":

    Тръмп ненавижда абсолютно всички европейски лидери освен Путин, към когото пък изпитва най-приятелски чувства!

    Коментиран от #22, #57

    11:36 30.08.2025

  • 19 По точно

    6 11 Отговор

    До коментар #17 от "По- точно":

    Скоро на баба Меца ще й оскубят козинката.

    11:38 30.08.2025

  • 20 От 12-ти август

    13 3 Отговор
    до този момент ситуацията предполагам че се е променила.
    И единственото което разбрах от статията е че Украйна все още мърда в последни предсмъртни гърчове.

    11:41 30.08.2025

  • 21 Кака Пена

    5 10 Отговор
    Беше рандеву между агента Краснов и портиерчето от КГБ Путя. Темата: как да заграбим всичко чуждо.

    Коментиран от #24

    11:41 30.08.2025

  • 22 Ми да

    13 5 Отговор

    До коментар #18 от "Така е":

    Поздравления за Путин, който успя да разбие НАТО и ЕС, при това си сложи свой доверен човек за президент на САЩ!

    Коментиран от #44

    11:41 30.08.2025

  • 23 Ха.

    5 8 Отговор
    Срещата в Аляска даде на Владимир Путин време за нова атака срещу Киев

    Ама интересно,защо не атакуваха Киев когато там бяха важни клечки от Германия Франция Канада и други, явно го е шубе

    Коментиран от #26

    11:41 30.08.2025

  • 24 Така е

    3 0 Отговор

    До коментар #21 от "Кака Пена":

    Абсолютно вярно! Чист бизнес!

    11:43 30.08.2025

  • 25 И какво щеше да стане

    7 1 Отговор
    Ако я нямаше Срещата в Аляска ? А?

    11:43 30.08.2025

  • 26 Хахаха, МНС

    11 0 Отговор

    До коментар #23 от "Ха.":

    Що не го арестуваха тоя Путин. Явно ги е шубе.

    11:44 30.08.2025

  • 27 Ъхъъъъъ... и ?

    7 0 Отговор
    Германски източник е съобщил на "Ройтерс", че ....

    11:44 30.08.2025

  • 28 Кадир Рамзанов

    3 7 Отговор
    Това не беше среща, а цирк – Путин отиде в Аляска с надеждата да впечатли света, но приличаше на фокусник, който извади от шапката не заек, а… празна ръка. Публиката очакваше шоу, а получи най-безсмислената пауза в историята на геополитиката.

    11:45 30.08.2025

  • 29 Дух

    7 2 Отговор
    Не го харесват жълтеницата Тръмп псевдо либералните олигофрени който легитимираха джендърията в Европа и по света ,САЩ заемат 5 % от цялата планета и загърбиха Джендър Олигофренията републиканската партийна идеология ги избави от тая глупост, Американците разбраха колко са отегчени и неразбрани от побъркания си живот и избраха забвението и смъртта като ефективно средство,Започнах да ги харесвам вече ,допадат ми
    САЩ са изключение от всички държави благодарение на Тръмпизма

    Коментиран от #34

    11:45 30.08.2025

  • 30 Ъхъъъъъ... и ?

    6 1 Отговор
    руското Министерство на отбраната е променило приоритетите си,....... Мерц: Германия е в състояние на конфликт с Русия. Бербок заяви, че европейските страни „водят война срещу Русия, ... Министърът заяви още, че „Германия вече е във война с Русия“.

    11:46 30.08.2025

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 така де

    5 1 Отговор
    Тръмп с удоволствие би нападнал Украйна.Така наистина ще помогне на своя приятел Путин.

    Коментиран от #38

    11:46 30.08.2025

  • 33 Ъхъъъъъ... и ?

    8 1 Отговор
    И къде изчезна статията (Мерц: Германия е в състояние на конфликт с Русия.).... А ? Затапихме я с двайстесина глупости?

    11:48 30.08.2025

  • 34 вечна дружба

    5 4 Отговор

    До коментар #29 от "Дух":

    Те всички комунисти /путинисти го харесват Тръмп.Карма.

    11:49 30.08.2025

  • 35 Ами НЕ е новина това пичове

    4 1 Отговор
    (Германски "източник" е съобщил на "Ройтерс", че.....).... и медия очевидно не е вече Ройтерс!

    11:50 30.08.2025

  • 36 Жириновски

    4 5 Отговор
    Путин в Аляска изглеждаше като турист, който си е забравил екскурзовода.

    Коментиран от #39, #48

    11:51 30.08.2025

  • 37 На Путин

    3 4 Отговор
    Аляска му напомни, че даже географията не го иска.

    11:52 30.08.2025

  • 38 По точно

    4 0 Отговор

    До коментар #32 от "така де":

    Няма смисъл чак да напада Украйна, просто много активно и всячески ще подкрепя Русия.

    Коментиран от #42

    11:52 30.08.2025

  • 39 Ъъъъъъъ

    4 0 Отговор

    До коментар #36 от "Жириновски":

    Я дай нещо за "пуделите".🤣
    Отидоха като аслани, а се върнаха като .на...ни май, а?
    Бяха половин час при директора, който им наби канчетата и изпрати по живо, по здраво.🤣

    11:54 30.08.2025

  • 40 Либерастите незнаят къде се намират

    5 2 Отговор
    Никой и нищо не може да попречи на Русия да постигне целите си.

    11:59 30.08.2025

  • 41 От 10 години

    5 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Господарите на света са САЩ, Русия и Китай.

    12:01 30.08.2025

  • 42 така де

    5 3 Отговор

    До коментар #38 от "По точно":

    Той от началото на мандата си точно това прави.Помага всячески на Путин и вреди на Украйна.

    12:04 30.08.2025

  • 43 "НОБЕЛИСТА"

    2 1 Отговор
    ЛЕГИТИМИРА ПРЕСТЪПНИКА.

    12:14 30.08.2025

  • 44 Та, като как ги разби ??

    3 6 Отговор

    До коментар #22 от "Ми да":

    На червената пропаганда винаги и липсва едно нещо - акъл.

    Коментиран от #49, #51

    12:17 30.08.2025

  • 45 Артилерист

    6 1 Отговор
    ISWъто нищо не казва, че заради терористични укро атаки по 2-3 руски рафинерии всичко военно и имащо отношение към военното в Киев беше смляно миналата нощ. Над 500 дрона и не знам колко ракети поработиха здраво...

    12:18 30.08.2025

  • 46 Смешник

    3 2 Отговор
    Е какво очаква Зеления наркоман да го галят с перце Сво ще продължи до свалянето на фашиския му терористичен режим

    Коментиран от #47

    12:19 30.08.2025

  • 47 Да де

    2 4 Отговор

    До коментар #46 от "Смешник":

    Ти и още трима олигофрени това го пишете четвърта година.
    През това време украинците утрепаха милион руснаци.

    Коментиран от #54

    12:24 30.08.2025

  • 48 Доктор

    3 4 Отговор

    До коментар #36 от "Жириновски":

    Путин в Аляска изглеждаше като изтървана от клетката маймуна.

    12:26 30.08.2025

  • 49 Ми да

    2 1 Отговор

    До коментар #44 от "Та, като как ги разби ??":

    Приятелче, НАТО единни ли са? Не са! Тръмп не ще и да чуе за НАТО и ангажименти към него!
    ЕС единни ли са? Не са! Унгария и Словакия са руски проксита!
    Тръмп помага ли на Русия? Помага и даже стриктно изпълнява прищевките на Путин! На червен килим го посреща в САЩ. Срам за Америка!

    12:27 30.08.2025

  • 50 Всичко е в ръцете на Зелю

    2 1 Отговор
    Да вдига белия байряк...
    Ойде коньо у ряката... х0х0лите кво чакат да вдигат белия байряк, че после става по яко!!!
    Капитулацията е първото и най сигурно предложение за дълготраен мир!!!
    А съдбата на победения се определя от победителя... правило и в животинския свят.
    Условията за мир и какво управление ще има го определя победителя Русия а не ФАЩ и пудели, камо ли пък Зелю...
    Причината за тази СВО трябва да се изкорени за да не се повтаря... това е целта и там е истината!!!

    12:28 30.08.2025

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Историк

    2 2 Отговор
    Нали това беше целта на агент Краснов да обслужи началника си. Затова се хилеха и ръкостискаха на червения позорен килим. Американците избраха Путин за президент на САЩ, а тази държава вече е Тръмпландия. Сега не само Украйна, но и цяла Европа е заплашена от военнопрестъпника Путин в съдружие с палячото Тръмп. Икономиките вече са на военни релси, за да се пазят всички държави в Европа от Путин, а жалкия търговец с човешки живот да печели пари като изнудва всички.

    12:35 30.08.2025

  • 54 Смешник

    2 2 Отговор

    До коментар #47 от "Да де":

    Къде ги виждаш милионни убити руснаци Те затова укронацистите нямат вече обменен фонд за размяната на трупове на убитите а живите ги събират насилствено по улиците за пушечно месо

    12:37 30.08.2025

  • 55 Пффф

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "Вашето Мнение":

    Аааа,така ли ,не знаехме...хахаха...А,колко години го предвиждахте това СВО...да знаем кога ще го приключите натото....

    12:37 30.08.2025

  • 56 Да почти си прав, ама не

    2 1 Отговор

    До коментар #6 от "От руснак войник не става там е проблема":

    Затова Укр остана само с два самолета от Съветско време. Ф16 не смеят да излетят.

    До края на годината УКР щ завърши дейността

    12:37 30.08.2025

  • 57 Пффф

    0 0 Отговор

    До коментар #18 от "Така е":

    Е,и...???

    12:39 30.08.2025

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Ааааа нема нема...

    1 0 Отговор

    До коментар #52 от "ПУТИН ИМА ОЩЕ ЕДНА ЗАДАЧА":

    Ша го бият като ботокс у бункер.

    Коментиран от #65

    12:45 30.08.2025

  • 64 Същият

    1 1 Отговор
    Излязоха подробности около срещата в Аляска където Путлер е бил заедно с двойника си .😁Meнтето беше посрещнат от Тръмп на летището ,а в последствие след разговора с Дончо беше показан оригинала...
    Затова бяха и неадекватните гримаси на фалшивия диктатор когато го питаха дали ще убива още цивилни .

    12:47 30.08.2025

  • 65 АТИФАШИСТ

    0 0 Отговор

    До коментар #63 от "Ааааа нема нема...":

    И на тебе като дядо ти няма да ти знаят гроба къде е.

    12:50 30.08.2025

