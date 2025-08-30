ISW: Срещата в Аляска даде на Владимир Путин време за нова атака срещу Киев

Германски източник е съобщил на "Ройтерс", че украински официални лица са предупредили германските си колеги на 13 август, че украинското разузнаване е оценило, че руският президент Владимир Путин планира да използва срещата на върха в Аляска, за да "спечели време" преди потенциална руска офанзива през октомври или ноември 2025 г.

Това посочи Институтът за изследване на войната (ISW).

Този доклад е в съответствие с последните предупреждения на Украйна за руските усилия да се подготвят за нови офанзиви в бъдеще, въпреки че все още не е ясно къде руските сили ще насочат основните си усилия през есента на 2025 г.

Украинският президент Володимир Зеленски заяви на 12 август, че Русия може да прехвърли 15 000 войници в посока Запорожие, 7000 войници в посока Покровск и 5000 войници в посока Новопавловка, за да засили офанзивните операции в тези райони в близко бъдеще.

Руските сили отложиха първоначалния си план да завземат останалата част от Донецка област до 1 август до 31 декември 2025 г., като руските сили засилиха ударите срещу град Херсон в съответствие с плановете за това.

Руските сили се възползваха от срещата на върха в Аляска на 15 август, за да засилят текущите офанзивни операции в определени райони на театъра на военните действия, като например провеждането на операция по проникване в близост до Добропиля, и да натрупат запаси от дронове и ракети, които руските сили използваха, за да нанесат удари по Киев и да причинят тежки жертви сред цивилното население през нощта на 27 срещу 28 август.

Съобщенията, че руските сили все още планират офанзива през есента на 2025 г., подкрепят дългосрочната оценка на ISW и неотдавнашните изявления на руския външен министър Сергей Лавров, че военните цели на Кремъл в Украйна не са се променили.

Руският министър на отбраната Андрей Белоусов изнесе важна реч пред Колегиума на руското Министерство на отбраната (МО) на 29 август и представи актуална информация за десетте приоритетни направления за руското МО. Белоусов обсъди също така напредъка на руските сили на бойното поле в Украйна и преувеличи руските постижения през последните седмици.

Белоусов посочи, че руското Министерство на отбраната е променило приоритетите си, като е преминало от производство на тежки бронирани превозни средства към производство на леки превозни средства, което отразява руската тактика на бойното поле от зимата на 2024-2025 г.

Белоусов заяви, че Русия продължава да се фокусира върху развитието на своите сили за безпилотни системи и производствения капацитет на дронове.

Белоусов посочи, че руското Министерство на отбраната разширява усилията си за дигитализиране на руското набиране на кадри, вероятно като част от по-широките усилия за увеличаване на административния капацитет на Русия за обработка на процесите по набиране и мобилизация.

Украинските сили продължават да нанасят удари по руски военни обекти и енергийна инфраструктура в Русия и окупираната Украйна.

Продължаващата кампания на Украйна за нанасяне на удари по руската петролна инфраструктура продължава да допринася за недостига на бензин в Русия.

Представители на САЩ и Украйна се срещнаха в Ню Йорк на 29 август и потвърдиха готовността на Украйна за мирни преговори с Русия, включително на равнище държавни глави.