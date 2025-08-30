ISW: Срещата в Аляска даде на Владимир Путин време за нова атака срещу Киев

Германски източник е съобщил на "Ройтерс", че украински официални лица са предупредили германските си колеги на 13 август, че украинското разузнаване е оценило, че руският президент Владимир Путин планира да използва срещата на върха в Аляска, за да "спечели време" преди потенциална руска офанзива през октомври или ноември 2025 г.
Това посочи Институтът за изследване на войната (ISW).
Този доклад е в съответствие с последните предупреждения на Украйна за руските усилия да се подготвят за нови офанзиви в бъдеще, въпреки че все още не е ясно къде руските сили ще насочат основните си усилия през есента на 2025 г.
Украинският президент Володимир Зеленски заяви на 12 август, че Русия може да прехвърли 15 000 войници в посока Запорожие, 7000 войници в посока Покровск и 5000 войници в посока Новопавловка, за да засили офанзивните операции в тези райони в близко бъдеще.
Руските сили отложиха първоначалния си план да завземат останалата част от Донецка област до 1 август до 31 декември 2025 г., като руските сили засилиха ударите срещу град Херсон в съответствие с плановете за това.
Руските сили се възползваха от срещата на върха в Аляска на 15 август, за да засилят текущите офанзивни операции в определени райони на театъра на военните действия, като например провеждането на операция по проникване в близост до Добропиля, и да натрупат запаси от дронове и ракети, които руските сили използваха, за да нанесат удари по Киев и да причинят тежки жертви сред цивилното население през нощта на 27 срещу 28 август.
Съобщенията, че руските сили все още планират офанзива през есента на 2025 г., подкрепят дългосрочната оценка на ISW и неотдавнашните изявления на руския външен министър Сергей Лавров, че военните цели на Кремъл в Украйна не са се променили.
Руският министър на отбраната Андрей Белоусов изнесе важна реч пред Колегиума на руското Министерство на отбраната (МО) на 29 август и представи актуална информация за десетте приоритетни направления за руското МО. Белоусов обсъди също така напредъка на руските сили на бойното поле в Украйна и преувеличи руските постижения през последните седмици.
Белоусов посочи, че руското Министерство на отбраната е променило приоритетите си, като е преминало от производство на тежки бронирани превозни средства към производство на леки превозни средства, което отразява руската тактика на бойното поле от зимата на 2024-2025 г.
Белоусов заяви, че Русия продължава да се фокусира върху развитието на своите сили за безпилотни системи и производствения капацитет на дронове.
Белоусов посочи, че руското Министерство на отбраната разширява усилията си за дигитализиране на руското набиране на кадри, вероятно като част от по-широките усилия за увеличаване на административния капацитет на Русия за обработка на процесите по набиране и мобилизация.
Украинските сили продължават да нанасят удари по руски военни обекти и енергийна инфраструктура в Русия и окупираната Украйна.
Продължаващата кампания на Украйна за нанасяне на удари по руската петролна инфраструктура продължава да допринася за недостига на бензин в Русия.
Представители на САЩ и Украйна се срещнаха в Ню Йорк на 29 август и потвърдиха готовността на Украйна за мирни преговори с Русия, включително на равнище държавни глави.
1 Последния Софиянец
Коментиран от #41
11:18 30.08.2025
2 Факт
11:18 30.08.2025
3 Вашето Мнение
11:18 30.08.2025
4 Сатана Z
Слава на Русия
Коментиран от #14
11:19 30.08.2025
5 Гари Каспаров
11:20 30.08.2025
6 От руснак войник не става там е проблема
Коментиран от #56
11:22 30.08.2025
7 Я пък тоя
Не е имало примирие за да може Путин да размести армията.
Съвсем откачиха, навсякъде виждат ползи за Путин.
Вчера в наше село валя дъжд, това помогна на Путин.
Коментиран от #12
11:23 30.08.2025
8 Луд с картечница
11:24 30.08.2025
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Урсулско зеле
11:26 30.08.2025
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 По точно
До коментар #7 от "Я пък тоя":Тръмп използва всяка ситуация, за да помогне на приятеля си Путин!
Коментиран от #17, #18
11:28 30.08.2025
13 Ъъъъъъъъ
При 350 000 жертви само за 2025, преговорите са повече от наложителни. По американски оценки, до 3 месеца остатъците от украинската армия ще бъдат напълно унищожени, ако Украйна не седне на масата за преговори.
11:29 30.08.2025
14 Да бе, да
До коментар #4 от "Сатана Z":Ти от блатата на Раша ли пишеш или от България?
11:32 30.08.2025
15 НИКО
11:33 30.08.2025
16 Моржа
Коментиран от #31
11:33 30.08.2025
17 По- точно
До коментар #12 от "По точно":еврозелките използват всяка възможност да помогнат на наркозния загубеняк. Коридора на позора на коалицията на лаещите
Коментиран от #19
11:35 30.08.2025
18 Така е
До коментар #12 от "По точно":Тръмп ненавижда абсолютно всички европейски лидери освен Путин, към когото пък изпитва най-приятелски чувства!
Коментиран от #22, #57
11:36 30.08.2025
19 По точно
До коментар #17 от "По- точно":Скоро на баба Меца ще й оскубят козинката.
11:38 30.08.2025
20 От 12-ти август
И единственото което разбрах от статията е че Украйна все още мърда в последни предсмъртни гърчове.
11:41 30.08.2025
21 Кака Пена
Коментиран от #24
11:41 30.08.2025
22 Ми да
До коментар #18 от "Така е":Поздравления за Путин, който успя да разбие НАТО и ЕС, при това си сложи свой доверен човек за президент на САЩ!
Коментиран от #44
11:41 30.08.2025
23 Ха.
Ама интересно,защо не атакуваха Киев когато там бяха важни клечки от Германия Франция Канада и други, явно го е шубе
Коментиран от #26
11:41 30.08.2025
24 Така е
До коментар #21 от "Кака Пена":Абсолютно вярно! Чист бизнес!
11:43 30.08.2025
25 И какво щеше да стане
11:43 30.08.2025
26 Хахаха, МНС
До коментар #23 от "Ха.":Що не го арестуваха тоя Путин. Явно ги е шубе.
11:44 30.08.2025
27 Ъхъъъъъ... и ?
11:44 30.08.2025
28 Кадир Рамзанов
11:45 30.08.2025
29 Дух
САЩ са изключение от всички държави благодарение на Тръмпизма
Коментиран от #34
11:45 30.08.2025
30 Ъхъъъъъ... и ?
11:46 30.08.2025
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 така де
Коментиран от #38
11:46 30.08.2025
33 Ъхъъъъъ... и ?
11:48 30.08.2025
34 вечна дружба
До коментар #29 от "Дух":Те всички комунисти /путинисти го харесват Тръмп.Карма.
11:49 30.08.2025
35 Ами НЕ е новина това пичове
11:50 30.08.2025
36 Жириновски
Коментиран от #39, #48
11:51 30.08.2025
37 На Путин
11:52 30.08.2025
38 По точно
До коментар #32 от "така де":Няма смисъл чак да напада Украйна, просто много активно и всячески ще подкрепя Русия.
Коментиран от #42
11:52 30.08.2025
39 Ъъъъъъъ
До коментар #36 от "Жириновски":Я дай нещо за "пуделите".🤣
Отидоха като аслани, а се върнаха като .на...ни май, а?
Бяха половин час при директора, който им наби канчетата и изпрати по живо, по здраво.🤣
11:54 30.08.2025
40 Либерастите незнаят къде се намират
11:59 30.08.2025
41 От 10 години
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Господарите на света са САЩ, Русия и Китай.
12:01 30.08.2025
42 така де
До коментар #38 от "По точно":Той от началото на мандата си точно това прави.Помага всячески на Путин и вреди на Украйна.
12:04 30.08.2025
43 "НОБЕЛИСТА"
12:14 30.08.2025
44 Та, като как ги разби ??
До коментар #22 от "Ми да":На червената пропаганда винаги и липсва едно нещо - акъл.
Коментиран от #49, #51
12:17 30.08.2025
45 Артилерист
12:18 30.08.2025
46 Смешник
Коментиран от #47
12:19 30.08.2025
47 Да де
До коментар #46 от "Смешник":Ти и още трима олигофрени това го пишете четвърта година.
През това време украинците утрепаха милион руснаци.
Коментиран от #54
12:24 30.08.2025
48 Доктор
До коментар #36 от "Жириновски":Путин в Аляска изглеждаше като изтървана от клетката маймуна.
12:26 30.08.2025
49 Ми да
До коментар #44 от "Та, като как ги разби ??":Приятелче, НАТО единни ли са? Не са! Тръмп не ще и да чуе за НАТО и ангажименти към него!
ЕС единни ли са? Не са! Унгария и Словакия са руски проксита!
Тръмп помага ли на Русия? Помага и даже стриктно изпълнява прищевките на Путин! На червен килим го посреща в САЩ. Срам за Америка!
12:27 30.08.2025
50 Всичко е в ръцете на Зелю
Ойде коньо у ряката... х0х0лите кво чакат да вдигат белия байряк, че после става по яко!!!
Капитулацията е първото и най сигурно предложение за дълготраен мир!!!
А съдбата на победения се определя от победителя... правило и в животинския свят.
Условията за мир и какво управление ще има го определя победителя Русия а не ФАЩ и пудели, камо ли пък Зелю...
Причината за тази СВО трябва да се изкорени за да не се повтаря... това е целта и там е истината!!!
12:28 30.08.2025
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Историк
12:35 30.08.2025
54 Смешник
До коментар #47 от "Да де":Къде ги виждаш милионни убити руснаци Те затова укронацистите нямат вече обменен фонд за размяната на трупове на убитите а живите ги събират насилствено по улиците за пушечно месо
12:37 30.08.2025
55 Пффф
До коментар #9 от "Вашето Мнение":Аааа,така ли ,не знаехме...хахаха...А,колко години го предвиждахте това СВО...да знаем кога ще го приключите натото....
12:37 30.08.2025
56 Да почти си прав, ама не
До коментар #6 от "От руснак войник не става там е проблема":Затова Укр остана само с два самолета от Съветско време. Ф16 не смеят да излетят.
До края на годината УКР щ завърши дейността
12:37 30.08.2025
57 Пффф
До коментар #18 от "Така е":Е,и...???
12:39 30.08.2025
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 Този коментар е премахнат от модератор.
61 Този коментар е премахнат от модератор.
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 Ааааа нема нема...
До коментар #52 от "ПУТИН ИМА ОЩЕ ЕДНА ЗАДАЧА":Ша го бият като ботокс у бункер.
Коментиран от #65
12:45 30.08.2025
64 Същият
Затова бяха и неадекватните гримаси на фалшивия диктатор когато го питаха дали ще убива още цивилни .
12:47 30.08.2025
65 АТИФАШИСТ
До коментар #63 от "Ааааа нема нема...":И на тебе като дядо ти няма да ти знаят гроба къде е.
12:50 30.08.2025