Володимир Зеленски: Разговорите за гаранциите за сигурност на Украйна трябва да бъдат на ниво лидери
29 Август, 2025 17:08

Володимир Зеленски: Разговорите за гаранциите за сигурност на Украйна трябва да бъдат на ниво лидери - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков

Украинският президент Володимир Зеленски очерта днес три основни направления, които според него трябва да залегнат в основата на сигурността на Украйна - укрепване на армията, международно партньорство и налагане на санкции срещу Русия с цел натиск, съобщи Укринформ, цитирана от БТА.

Зеленски подчерта, че не може да разкрие всички подробности по темата, но изтъкна най-важните приоритети. "Първото и най-важно нещо е нашата армия. Основна задача е да осигурим стабилно финансиране за военнослужещите, които защитават границите на страната", заяви той.

Според него основните приоритети на Украйна, които трябва да бъдат реализирани (включително с международна подкрепа), са развитието на технологии, производството на оръжия, дронове, и други.

Втората ключова опора на сигурността според Зеленски е система от партньорски ангажименти, които да компенсират липсата на пълноправно членство в НАТО.

"Винаги сме искали да бъдем част от НАТО, но нека бъдем честни - в момента това не е възможно. Затова, ако не и НАТО, трябва да знаем какво точно са готови да предложат нашите партньори," поясни той.

Третият важен елемент в гаранциите за сигурност, според него, е санкционният механизъм, който трябва да действа превантивно и да възпира евентуални нови заплахи. Това включва и използването на замразените руски активи за възстановяване на Украйна.

Освен това той посочи, че пълноправното членство на Украйна в Европейския съюз е важен елемент от икономическата сигурност на страната.

Ройтерс допълни, че Зеленски изрично е заявил, че очаква участие в преговорите и от страна на президента на САЩ Доналд Тръмп.

"Имаме нужда от ясна структура, която всички да разбират. След това искаме да се срещнем с президента Тръмп и да му представим нашето виждане", каза Зеленски. Той също така подчерта, че Украйна държи бъдещите гаранции за сигурност да бъдат законодателно утвърдени от парламентите на страните съюзници.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 спри да друсаш

    50 1 Отговор
    убиецо

    17:09 29.08.2025

  • 2 Сатана Z

    45 2 Отговор
    При откриването на нови гробища от 170 000 места Зеленият нацист сподели,че Украйна се нуждае от 1 милиард долара за да има какво да си харчи.

    Коментиран от #55

    17:11 29.08.2025

  • 3 е , да ,де ,

    43 2 Отговор
    НАТО зеля ще го гледа само отстрани . Ще го разбере , но по лошия начин ...

    17:11 29.08.2025

  • 4 Безмислено искане

    36 0 Отговор
    На какви лидери? Началник ордел на Министерствата на външнте работи ли?

    За лидерите на държави срещите трябва съглашението трябва да бъде 95% готово. Засега то е 0%

    17:11 29.08.2025

  • 5 Много борш….

    39 0 Отговор
    Ми те и предишните бяха с “лидери”! До къде в докараха! Меркел си го каза ….

    17:13 29.08.2025

  • 6 Още дъчиите ли я таЯ тема ?!

    42 2 Отговор
    Преговори с нелигитимен президент
    няма да има и уКраИнската баница
    ще бъде нарязана ПО ОСМОТРЕНИЕ
    на Кремъл, колкото и да не им харесва на разни ΕβροΜин ΔиΛи.

    Коментиран от #18, #59

    17:13 29.08.2025

  • 7 БОЗА

    38 1 Отговор
    Зеленясълия си помисли,че както разиграва ония от евро ТКЗСто,така може да си поръчва разговори и желания с всивсички ептен изпатка завалията... ;-))))

    17:13 29.08.2025

  • 8 Ясно

    16 0 Отговор
    До последния

    17:14 29.08.2025

  • 9 Добри новини

    2 29 Отговор
    ⚡️През нощта, срещу 29 август, подразделенията на Силите за отбрана на Украйна предизвикаха комплексен пожар на линейната производствена станция в района на населеното място Найтоповичи Брянска област на Руската федерация.
    Станцията изпомпва дизелово гориво през основните нефтопроводи, особено за нуждите на руските окупационни войски. Капацитетът на този обект е около 10,5 милиона тона годишно.

    Коментиран от #50, #58

    17:15 29.08.2025

  • 10 аz СВОПобеда80

    2 24 Отговор
    Решено:
    50 000 войнка на НАТО влизат в Одеса и З.Украйна.
    За какво бяха избити толкова руснаци?

    Коментиран от #15, #17, #53, #68, #82

    17:16 29.08.2025

  • 11 Копейки,

    1 21 Отговор
    Купувайте акции на Райнметал!Ще живнете.

    Коментиран от #19

    17:17 29.08.2025

  • 12 Мира ботокса от НОВА ТВ

    24 2 Отговор
    Зелената въшка да не се има за лидер.

    17:17 29.08.2025

  • 13 Пенчо

    25 1 Отговор
    Ккъв е тоя, че говори от името на цяла украйна!?

    Коментиран от #20

    17:18 29.08.2025

  • 14 Защо ги пазиПутин, да праща вече армията

    26 0 Отговор
    Дори паднали и размазани, пак гледат да заобиколят условията на Русия. Без НАТО ама с НАТО. Напълно приличат на северомакедонците.

    17:20 29.08.2025

  • 15 Луд с картечница

    20 0 Отговор

    До коментар #10 от "аz СВОПобеда80":

    Колко мислиш че ще изкарат 50000 натюфчета в Осрайна ,за два месеца максимум и са утилизиране ,в момента темпото е такова ,че минимум 2000 хохохола на ден дават фира .От началото на годината до сега над 600000гушнаха букета .

    17:21 29.08.2025

  • 16 Берлин

    22 0 Отговор
    От сега се мъчат да шикалкавят и мамят, смятайте ако им се даде малко време какво ще избълват. Русия мвачкай докрай!

    17:21 29.08.2025

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Tётя Мyтpaфановна

    2 26 Отговор

    До коментар #6 от "Още дъчиите ли я таЯ тема ?!":

    Путин е най легитимния :
    Легитимно отстрани всички, които го критикуват.
    Легитимно ликвидира всички политически опоненти.
    Легитимно промени конституцията.
    Легитимно се явява на избори сам срещу себе си.
    Легитимно покани всички угнетени от живота си на Запад да вкусят от "Руския рай", а българските копейки съвсем легитимно и задружно го пратиха на ..... при флагмана Москва и не искат да напуснат Запада.

    Коментиран от #76

    17:22 29.08.2025

  • 19 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    18 2 Отговор

    До коментар #11 от "Копейки,":

    Как пък един козяшки жълтопаветен бок .Лук не замина за Осрайна !

    Коментиран от #25

    17:22 29.08.2025

  • 20 Този е Момче еврейче клоунче

    17 0 Отговор

    До коментар #13 от "Пенчо":

    Бегащ след белата линия. Ти не искаш граници за окраина а искаш ГАРАНЦИИ ЗА СЕБЕ СИ. ТИ С ТОВА ИСКАНЕ ПИТАНЕ ПРОСЕНЕ ЯКО СЕ ОБОГАТИ. А ГАРАНЦИИ НЯМАШ ОТ НИКОГО ДО КОГА ЩЕ ТЕ ТРАЯТ. С ТОВА ТВОЕ ОБЪРКАНО НАСАМ НА ТАМ ИСКАНИЯ ВЕЧЕ СЕ ОЛЯ. ПУТИН КАКЪВ И ДА ГО ИЗКАРВАТЕ ДА СТЕ ЧУЛИ НЕЩО ДА Е ПОИСКАЛ ДА Е ПРОСИЛ НАПРОТИВ ОТ НЕГО ИСКАТ ЗАПОРИРАТ И КРАДАТ И НА ТЕБЕ ДАВАТ. ДОСТОЕН ЧОВЕН Е ПУТИН. ТИ ЗЕЛЬО И НАТАНЯХУ СЪЩО БОМБАНДИРАТЕ И УБИВАТЕ. пак забрана. КАКВО ЦЕЛИТЕ НЕ ЗНАЯ ЗАЩОТО СЪМ ПО ТОЧЕН И ПРАВДИВ ОТ ВАС ЛИ????.

    17:23 29.08.2025

  • 21 Дух

    9 0 Отговор
    Тръмп колкото да не го харесвам отникъде,почна да види политика Тръмпизъм в Стил Бушняков младши и онова чучело бостанско Буш беше същият комплексиран Нарцис като този ,и двамата не ги харесвам но в случая ти бъркат в съзнанието и виждаш неща които никога не би видял ,но все тая няма 3

    17:25 29.08.2025

  • 22 пребиха рускоезичния американец Дмитрий

    1 15 Отговор
    Особено възмутили потърпевшия думите, че Крим е територия на Украйна и рано или късно полуостровът ще бъде върнат обратно. След може би четвъртата бутилка, когато американецът не намерил аргументи, с които да възрази на твърденията на околните за загубите на въоръжените сили на РФ и завладяването от украинските войски на части от Курска област, дискусията преминала в неконструктивно русло. Както заявяват очевидците, Дмитрий N започнал грубо да оскърбява околните, крещейки им, че са кретени, фашисти и либерална сган, и нищо не разбират от геополитика. Опитвайки се да му отнемат празната бутилка, която американецът агресивно размахвал, приятелите и роднините съборили Дмитрий на пода, скъсали му георгиевските лентички и нанесли на изпруженото му тяло няколко удара с крака, бутилки и стол.
    Като пребили Дмитрий, приятелите и роднините отнели наличните му пари, iPhon и MakBook, и го изхвърлили от дома, където гостувал, обяснявайки действията си с това, че щом материалните блага не интересуват потърпевшия, нека си остане с нематериалните блага: Величие, Духовност и Сакралност, и да ходи да се настани в Кремъл при своя приятел Владимир Путин, когото толкова обича и цени. По случая е възбудено наказателно дело. Американецът е с мярка за неотклонение арест.

    Коментиран от #34

    17:26 29.08.2025

  • 23 Зеленски

    13 2 Отговор
    и понитата продължават да се носят в розови мечти и бели пухкави облаци линиики.

    17:26 29.08.2025

  • 24 Най-великият Президент на 21 век

    3 14 Отговор
    Президент Зеленски бръкна с боксова ръкавица в д-то на портиера от КГБ и носач на куфари, Пycю ботокса.

    17:28 29.08.2025

  • 25 Трай бе

    3 1 Отговор

    До коментар #19 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    мокър

    17:28 29.08.2025

  • 26 Зеленски да чете повече

    14 2 Отговор
    Лозунг от предизборната кампания на прокремълската партия "Съгласие" в Латвия:

    "Границите на Русия свършват, където тя поиска"

    "Русия може да си избере с кои страни да граничи по всяко време"

    Коментиран от #36

    17:28 29.08.2025

  • 27 голем смех

    4 5 Отговор
    И така, на празничната трапеза по случай пристигането му в родината потърпевшият започнал да уверява всички, че президентът Владимир Путин е единственият достоен политик на световно равнище, че Русия се възражда и вече не е на колене, а Америка, наопаки, загнива, там до броени дни ще се разрази страховита криза и САЩ ще се разпадне на съставните си части.
    Слушателите били дълбоко несъгласни с Дмитрий, убеждавайки го, че той нищо не разбира, защото отдавна е напуснал родината, лошо се ориентира в днешната политическа ситуация и не е в състояние да прецени съществено влошилите се условия за живот.
    Възразявайки, бившият съотечественик доказвал, че истината се вижда по-добре от разстояние, а информация за родината той получавал, при това съвсем свежа, от руските федерални канали и програмата на Russia Today. С голямо въодушевление той убеждавал приятелите и роднините си, че от санкциите Русия получава само изгоди и че те ще възродят отечествената промишленост и селското стопанство.
    Срещу това на потърпевшия му заявили, че никаква промишленост и никакво селско стопанство тук отдавна няма и не се предвиждат, а картофите всичките са от Китай. Особена острота конфликтът достигнал при обсъждането на въпроса за статуса на полуостров Крим и характера на провеждащата се Специална военна операция.
    Както уверявал американецът, фактът, че Крим е станал руска територия, а Русия провежда СВО, това е неизмеримо по-високо и по-ценно от каквито и да било неудобства, с

    Коментиран от #75

    17:29 29.08.2025

  • 28 голем смех

    1 8 Отговор
    В Московска област местни жители пребиха рускоезичния американец Дмитрий N.
    Гражданинът на САЩ, емигрант от 25 години, дошъл от Калифорния, за да се види с приятели, роднини и близки. Такива пътувания Дмитрий извършвал регулярно в течение на последните 10 години. Конфликтът с бившите съотечественици възникнал на почва политически разногласия.
    И така, на празничната трапеза по случай пристигането му в родината потърпевшият започнал да уверява всички, че президентът Владимир Путин е единственият достоен политик на световно равнище, че Русия се възражда и вече не е на колене, а Америка, наопаки, загнива, там до броени дни ще се разрази страховита криза и САЩ ще се разпадне на съставните си части.
    Слушателите били дълбоко несъгласни с Дмитрий, убеждавайки го, че той нищо не разбира, защото отдавна е напуснал родината, лошо се ориентира в днешната политическа ситуация и не е в състояние да прецени съществено влошилите се условия за живот.

    17:29 29.08.2025

  • 29 Путин не е никакъв лидер

    3 15 Отговор
    Затова го поканиха при меченцата в Аляска.
    Лидерите гостуват в Белия дом.

    Коментиран от #42

    17:30 29.08.2025

  • 30 Пора

    2 16 Отговор
    Путинова русия си отива.

    Коментиран от #43

    17:31 29.08.2025

  • 31 Рублевка

    7 5 Отговор
    Истинските лидери се занимават с проблемите на своите избиратели, вместо да разрушават националния бизнес, да пропиляват националния капитал, работните места и националните социални системи, за да правят напук на Путин или някой друг.

    17:33 29.08.2025

  • 32 Механик

    15 3 Отговор
    Tо добре да са лидери, ама от къде да ви ги вземем? Тия, европейските са си живи подигравки. Зеле па той, горкият. изобщо не може да се слага в категория "лидер", щото хем е просрочен, хем няма кого да "лидира". Дето се вика, укри не останаха, че да ги води.

    17:33 29.08.2025

  • 33 Питам

    20 2 Отговор
    В качеството си на какъв просроченият иска някакви гаранции?

    Коментиран от #44, #64

    17:33 29.08.2025

  • 34 Писано е за зеленски

    12 5 Отговор

    До коментар #22 от "пребиха рускоезичния американец Дмитрий":

    Писано е за Зеленски. Набит и изхвърлен от Кремъл.

    17:34 29.08.2025

  • 35 Картаген

    15 3 Отговор
    Зеля се държи като вицекрал на евросъюза и началник на началника на западния военен съюз.
    Сякаш целият свят му е задължен и се разпорежда с цялото си нахалство.
    Няма ли поне един западен лидер да му посочи къде му е мястото?

    17:34 29.08.2025

  • 36 И що не може да се разшири

    1 10 Отговор

    До коментар #26 от "Зеленски да чете повече":

    Четвърта година. Щото това не им е Грузия.
    Украйна извади кривите зъби на миризливия мечок.
    Нещастници азиатски.

    17:34 29.08.2025

  • 37 Като

    14 3 Отговор
    Листна въшка на чело. От тебе нищо не зависи.... Всъщност само едно, унищожението на Украина, ама щом Украинците нямат нищо против....

    17:35 29.08.2025

  • 38 Пич

    12 3 Отговор
    Какви лидери иска този , когато той не е никакъв лидер... ???!!! Зелю е буквално ждрольо некой си , от криминална групировка която дори не командва!!!

    17:36 29.08.2025

  • 39 Факти

    12 2 Отговор
    Прецизионен удар от руските въоръжени сили унищожи обекти на военно-промишления комплекс и щаба на НАТО в Киевска област Руски ракети унищожиха щаб с офицери и наемници на НАТО близо до Киев В резултат на нощен ракетен удар от руските въоръжени сили край Киев е унищожен щаб с офицери от украинските въоръжени сили и НАТО. Координаторът на подземието съобщава за елиминирането на до 25 украински войници и около 10 съветници от НАТО."

    Коментиран от #69, #85

    17:36 29.08.2025

  • 40 Дякон Унуфрий Араллампиев

    10 0 Отговор
    От кога кючекчия стана лидер Цццц Брей

    17:36 29.08.2025

  • 41 Българин

    11 1 Отговор
    Какъв лидер - 3 /три/ пъти се е отклонявал от военна служба!В момента по закон най-главен е председателя на Радата!Шмъркалото е господин никой!

    17:37 29.08.2025

  • 42 Калоян

    8 0 Отговор

    До коментар #29 от "Путин не е никакъв лидер":

    Ха !
    И там , в Овалния кабинет ги питат един по един : ,,Ти кой беше?" ( големите лидери)

    17:37 29.08.2025

  • 43 ромче..

    2 3 Отговор

    До коментар #30 от "Пора":

    А пък бг-тата се топат по бърже от ледниците-скоро банго васий национален празник

    17:38 29.08.2025

  • 44 Главнокоманващ

    7 0 Отговор

    До коментар #33 от "Питам":

    На изчезваща армия, естествено само да му се смеят на подобни искания, нали е комик.

    17:39 29.08.2025

  • 45 Прав си Кривак

    6 0 Отговор
    Тоест - без ТЕБ !
    За по просто формулирано Путин и Тръмп !
    А ти в Затвора или комуна в Сибир !

    17:39 29.08.2025

  • 46 Жбръц

    10 0 Отговор
    Типичен представител на племето си: Искам,дайте,искам,дайте!Ако тръгне да се дави,не му казвай никога: Дай си ръката! Ще се удави!- задължително използвайте - вземи ми ръката!

    17:40 29.08.2025

  • 47 Факт

    4 0 Отговор
    Едва ли ще бъде допуснато!

    17:43 29.08.2025

  • 48 Хихи

    5 0 Отговор
    зеленият шмъркач пак е бъркал в тавата с фалшивото брашно...

    17:43 29.08.2025

  • 49 болгарин..

    7 1 Отговор
    Зеления е стока със изтекала от година годност-а щом е мухлясъл..на бунището,защото следващия бандерски президент ще се хване че подписите за мир са нелегитимни а това никой не го иска-освен урсулците..и всичко да започне отначало

    17:44 29.08.2025

  • 50 Ама

    6 0 Отговор

    До коментар #9 от "Добри новини":

    това в дойчезеле, или УНИАН ли го чете ?!

    17:45 29.08.2025

  • 51 Хари Потър

    2 2 Отговор
    Човек който се нарича Володимир не може да е сериозен човек, това сбърканяк.

    17:47 29.08.2025

  • 52 Бени Пича

    2 1 Отговор
    До г-н Земенски, много благодаря за предложението за среща на лидери, но за ваше съжаление аз всеки ден се срещам със себе си в огледалото.
    Ако сте имали предвид да се срещам с вас като лидер, явно сте под голям стрес и сте се само заблудили, че сте лидер.
    Може би е допусната грешка при превода и не сте имали предвид лидери а лузъри, и ако така ти не ме занимавайте с глупостите си.
    Поздрави Бени Пича

    17:48 29.08.2025

  • 53 СЪВЕТ

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "аz СВОПобеда80":

    да си носят чували

    17:49 29.08.2025

  • 54 Попето

    5 1 Отговор
    Тоя няма срам, постоянно е недоволен, критикува, реве, иска пари и оръжия, а евроатлантиците му уйдисват на простия акъл.

    17:50 29.08.2025

  • 55 Лука

    3 3 Отговор

    До коментар #2 от "Сатана Z":

    Гнусна путинска пропаганда.Русия отговаря на повечето критерии за фашистка държава.

    17:53 29.08.2025

  • 56 Бай той Толстой

    3 0 Отговор
    Мрии.... Зеленски е умреш вече!

    17:58 29.08.2025

  • 57 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    4 1 Отговор
    Украинския депутут Олег Дунда, предлага,украинци, кои-то живеят повече от 6 месеца зад граница повече да не се смятат за украинци. Браво!!!

    17:59 29.08.2025

  • 58 Бай той Толстой

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Добри новини":

    И като се събуди-сфинктерът ти гори,не се барс,а?

    Коментиран от #67

    18:00 29.08.2025

  • 59 Лука

    2 3 Отговор

    До коментар #6 от "Още дъчиите ли я таЯ тема ?!":

    Украйна е с легитимен президент както пише в конситуцията и. Това че някой като нещо нему харесва го кръщава нелегитимно или фашстко е в зависимост от упорките .

    18:01 29.08.2025

  • 60 Бобчо

    2 1 Отговор
    Укаен зуенски футмяр надрусан

    18:02 29.08.2025

  • 61 Артилерист

    7 1 Отговор
    Тука непрекъснато ни натрапват Зеленски, но той казва това което му диктува групата на водещите коалицията на желаещите. А именно САЩ, Англия, Франция и Германия. Урсула дава своя глас от името на ЕС, но той нито е единен, нито е оторизиран с право на глас. Всички останали "помагачи" на Зеленски са подчертано русофоби или подмазвачи и натегачи, които са инсталирани на власт с одобрение на водачите и им се отблагодаряват с прилежна безпрекословност от рода на "ние сме членове и трябва да изпълняваме решенията/нарежданията"...

    Коментиран от #63, #72

    18:10 29.08.2025

  • 62 Моряка

    2 0 Отговор
    Нагъл безсрамник!!!Някой да не е съгласен?
    Сигурно Стоянчо.Оня,с памперсите.Ама не в гащите,а в изящните му коментари.Винаги съм ценял тънкия му хумор.

    Коментиран от #66

    18:11 29.08.2025

  • 63 Моряка

    1 0 Отговор

    До коментар #61 от "Артилерист":

    Изправи се гора от стомана!

    18:12 29.08.2025

  • 64 Лука

    4 1 Отговор

    До коментар #33 от "Питам":

    Първо се съобразете с конституцията на Украйна и после повръщайте небивалици

    18:13 29.08.2025

  • 65 Лука

    4 0 Отговор
    Гаранция на Макароня Франция ! Макароня с един дядо Бриджит не може да се оправи гаранции щял да дава 🤣 !

    18:15 29.08.2025

  • 66 стоян георгиев

    1 1 Отговор

    До коментар #62 от "Моряка":

    Кой ме търси ?винаги съм на линия ,миши ...хахах...

    18:16 29.08.2025

  • 67 Лука

    1 0 Отговор

    До коментар #58 от "Бай той Толстой":

    Бай той Толстой ,абе наистина ли е такъв ,не че нещо ,ама само да го цункам за късмет ?

    18:18 29.08.2025

  • 68 Смешковците от НАТО-то

    5 1 Отговор

    До коментар #10 от "аz СВОПобеда80":

    Живеят на друга планета. Дано се укротят, докато началник Ким все още не се е ядосал и да прати стотина хиляди корави комунисти.

    18:20 29.08.2025

  • 69 Меги от Тервел

    2 0 Отговор

    До коментар #39 от "Факти":

    Оооххх дано се управят натовските съветници ,че не понасям такива неща !

    18:22 29.08.2025

  • 70 Зеления наркоман и фашист не е лидер

    4 0 Отговор
    Ненормалник

    18:23 29.08.2025

  • 71 Интересно

    3 0 Отговор
    Защо Зеленски се самоизключи от преговорите?

    18:23 29.08.2025

  • 72 Пак аз

    0 2 Отговор

    До коментар #61 от "Артилерист":

    Кога ще боядисаш братската могила и ще залепиш Мочата?

    18:24 29.08.2025

  • 73 жмъц

    3 0 Отговор
    Зеленски не е лидер, той е Зеленски

    18:26 29.08.2025

  • 74 Учуден

    0 2 Отговор
    Как Путин успя да убие милион и нещо руснаци?!!

    Коментиран от #77

    18:27 29.08.2025

  • 75 Икономист

    3 0 Отговор

    До коментар #27 от "голем смех":

    Вярно си кух Муци ,виж къв султански ферман си нацвъкал за жалките 25 ст.,а можеше само със слава украине да се разминеш в случая .КПД то ти е 0.1% прахоснико ,аз ако бях на мястото на Мммман Галя ,директно съм те уволнил.Много приказки на пазара и в хоремага .

    18:27 29.08.2025

  • 76 Не логорействай, ами

    4 0 Отговор

    До коментар #18 от "Tётя Мyтpaфановна":

    обясни, какво вълшебство ще извърши така мечтаната среща на Зельо с Путин, та евро-сутеньорите му толкова напират да го доставят на Путин, че и в "по-добра позиция"?!!

    18:28 29.08.2025

  • 77 Ами Нети

    2 0 Отговор

    До коментар #74 от "Учуден":

    Аз съм очуден като си толкова тππππ,как още си жив ?

    18:29 29.08.2025

  • 78 Кит

    0 2 Отговор
    Поредната могъща позиция на новия лидер на демократичния свят😂😂😂

    18:35 29.08.2025

  • 79 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 80 мдаааа

    3 0 Отговор
    И ква работа има Зелю до Путин... Путин е един от тримата световни лидери, които чертаят света.. Зелю е прислугата ша му пратят преговарящ по ранга му!!!
    А най добре е както и Тръмп му препоръчва да вдига белия байряк и да капитулира!!!

    18:37 29.08.2025

  • 81 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 82 Ха - ха - ха

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "аz СВОПобеда80":

    Кога ще влезат? И кого, дали и как ще излезат?

    18:43 29.08.2025

  • 83 Госあ

    1 0 Отговор
    какъв лидер е тоо ве ? Нелегитимен ! Украинските майки ще го сварят на супа, ако им попадне в ръцете. Остави Украина без мъже.

    18:44 29.08.2025

  • 84 бай Шиле

    0 0 Отговор
    Тоя го млатят като " шкембе в дувар" но има изисквания. Когато губиш нямаш право на претенции.Само дай, дай, дай. Само че това което се дава някой го плаща и този някой сме всички данъкоплатци независимо от коя държава сме. Като не може да се справи с проблема да хвърля кърпата на тепиха както се прави в бокса. Иначе теглим всички. А тези мантри, че ако падне Украйна, Русия ще нападне Европа ги разправяйте на децата ако не слушкат.

    18:44 29.08.2025

  • 85 Доналд Тръмп

    0 0 Отговор

    До коментар #39 от "Факти":

    "Ай донт лйайк ит!! Донт лйайк ит, ат ол!"

    18:45 29.08.2025

