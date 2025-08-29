Володимир Зеленски: Разговорите за гаранциите за сигурност на Украйна трябва да бъдат на ниво лидери

Украинският президент Володимир Зеленски очерта днес три основни направления, които според него трябва да залегнат в основата на сигурността на Украйна - укрепване на армията, международно партньорство и налагане на санкции срещу Русия с цел натиск, съобщи Укринформ, цитирана от БТА.
Зеленски подчерта, че не може да разкрие всички подробности по темата, но изтъкна най-важните приоритети. "Първото и най-важно нещо е нашата армия. Основна задача е да осигурим стабилно финансиране за военнослужещите, които защитават границите на страната", заяви той.
Според него основните приоритети на Украйна, които трябва да бъдат реализирани (включително с международна подкрепа), са развитието на технологии, производството на оръжия, дронове, и други.
Втората ключова опора на сигурността според Зеленски е система от партньорски ангажименти, които да компенсират липсата на пълноправно членство в НАТО.
"Винаги сме искали да бъдем част от НАТО, но нека бъдем честни - в момента това не е възможно. Затова, ако не и НАТО, трябва да знаем какво точно са готови да предложат нашите партньори," поясни той.
Третият важен елемент в гаранциите за сигурност, според него, е санкционният механизъм, който трябва да действа превантивно и да възпира евентуални нови заплахи. Това включва и използването на замразените руски активи за възстановяване на Украйна.
Освен това той посочи, че пълноправното членство на Украйна в Европейския съюз е важен елемент от икономическата сигурност на страната.
Ройтерс допълни, че Зеленски изрично е заявил, че очаква участие в преговорите и от страна на президента на САЩ Доналд Тръмп.
"Имаме нужда от ясна структура, която всички да разбират. След това искаме да се срещнем с президента Тръмп и да му представим нашето виждане", каза Зеленски. Той също така подчерта, че Украйна държи бъдещите гаранции за сигурност да бъдат законодателно утвърдени от парламентите на страните съюзници.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 спри да друсаш
17:09 29.08.2025
2 Сатана Z
Коментиран от #55
17:11 29.08.2025
3 е , да ,де ,
17:11 29.08.2025
4 Безмислено искане
За лидерите на държави срещите трябва съглашението трябва да бъде 95% готово. Засега то е 0%
17:11 29.08.2025
5 Много борш….
17:13 29.08.2025
6 Още дъчиите ли я таЯ тема ?!
няма да има и уКраИнската баница
ще бъде нарязана ПО ОСМОТРЕНИЕ
на Кремъл, колкото и да не им харесва на разни ΕβροΜин ΔиΛи.
Коментиран от #18, #59
17:13 29.08.2025
7 БОЗА
17:13 29.08.2025
8 Ясно
17:14 29.08.2025
9 Добри новини
Станцията изпомпва дизелово гориво през основните нефтопроводи, особено за нуждите на руските окупационни войски. Капацитетът на този обект е около 10,5 милиона тона годишно.
Коментиран от #50, #58
17:15 29.08.2025
10 аz СВОПобеда80
50 000 войнка на НАТО влизат в Одеса и З.Украйна.
За какво бяха избити толкова руснаци?
Коментиран от #15, #17, #53, #68, #82
17:16 29.08.2025
11 Копейки,
Коментиран от #19
17:17 29.08.2025
12 Мира ботокса от НОВА ТВ
17:17 29.08.2025
13 Пенчо
Коментиран от #20
17:18 29.08.2025
14 Защо ги пазиПутин, да праща вече армията
17:20 29.08.2025
15 Луд с картечница
До коментар #10 от "аz СВОПобеда80":Колко мислиш че ще изкарат 50000 натюфчета в Осрайна ,за два месеца максимум и са утилизиране ,в момента темпото е такова ,че минимум 2000 хохохола на ден дават фира .От началото на годината до сега над 600000гушнаха букета .
17:21 29.08.2025
16 Берлин
17:21 29.08.2025
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Tётя Мyтpaфановна
До коментар #6 от "Още дъчиите ли я таЯ тема ?!":Путин е най легитимния :
Легитимно отстрани всички, които го критикуват.
Легитимно ликвидира всички политически опоненти.
Легитимно промени конституцията.
Легитимно се явява на избори сам срещу себе си.
Легитимно покани всички угнетени от живота си на Запад да вкусят от "Руския рай", а българските копейки съвсем легитимно и задружно го пратиха на ..... при флагмана Москва и не искат да напуснат Запада.
Коментиран от #76
17:22 29.08.2025
19 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
До коментар #11 от "Копейки,":Как пък един козяшки жълтопаветен бок .Лук не замина за Осрайна !
Коментиран от #25
17:22 29.08.2025
20 Този е Момче еврейче клоунче
До коментар #13 от "Пенчо":Бегащ след белата линия. Ти не искаш граници за окраина а искаш ГАРАНЦИИ ЗА СЕБЕ СИ. ТИ С ТОВА ИСКАНЕ ПИТАНЕ ПРОСЕНЕ ЯКО СЕ ОБОГАТИ. А ГАРАНЦИИ НЯМАШ ОТ НИКОГО ДО КОГА ЩЕ ТЕ ТРАЯТ. С ТОВА ТВОЕ ОБЪРКАНО НАСАМ НА ТАМ ИСКАНИЯ ВЕЧЕ СЕ ОЛЯ. ПУТИН КАКЪВ И ДА ГО ИЗКАРВАТЕ ДА СТЕ ЧУЛИ НЕЩО ДА Е ПОИСКАЛ ДА Е ПРОСИЛ НАПРОТИВ ОТ НЕГО ИСКАТ ЗАПОРИРАТ И КРАДАТ И НА ТЕБЕ ДАВАТ. ДОСТОЕН ЧОВЕН Е ПУТИН. ТИ ЗЕЛЬО И НАТАНЯХУ СЪЩО БОМБАНДИРАТЕ И УБИВАТЕ. пак забрана. КАКВО ЦЕЛИТЕ НЕ ЗНАЯ ЗАЩОТО СЪМ ПО ТОЧЕН И ПРАВДИВ ОТ ВАС ЛИ????.
17:23 29.08.2025
21 Дух
17:25 29.08.2025
22 пребиха рускоезичния американец Дмитрий
Като пребили Дмитрий, приятелите и роднините отнели наличните му пари, iPhon и MakBook, и го изхвърлили от дома, където гостувал, обяснявайки действията си с това, че щом материалните блага не интересуват потърпевшия, нека си остане с нематериалните блага: Величие, Духовност и Сакралност, и да ходи да се настани в Кремъл при своя приятел Владимир Путин, когото толкова обича и цени. По случая е възбудено наказателно дело. Американецът е с мярка за неотклонение арест.
Коментиран от #34
17:26 29.08.2025
23 Зеленски
17:26 29.08.2025
24 Най-великият Президент на 21 век
17:28 29.08.2025
25 Трай бе
До коментар #19 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":мокър
17:28 29.08.2025
26 Зеленски да чете повече
"Границите на Русия свършват, където тя поиска"
"Русия може да си избере с кои страни да граничи по всяко време"
Коментиран от #36
17:28 29.08.2025
27 голем смех
Слушателите били дълбоко несъгласни с Дмитрий, убеждавайки го, че той нищо не разбира, защото отдавна е напуснал родината, лошо се ориентира в днешната политическа ситуация и не е в състояние да прецени съществено влошилите се условия за живот.
Възразявайки, бившият съотечественик доказвал, че истината се вижда по-добре от разстояние, а информация за родината той получавал, при това съвсем свежа, от руските федерални канали и програмата на Russia Today. С голямо въодушевление той убеждавал приятелите и роднините си, че от санкциите Русия получава само изгоди и че те ще възродят отечествената промишленост и селското стопанство.
Срещу това на потърпевшия му заявили, че никаква промишленост и никакво селско стопанство тук отдавна няма и не се предвиждат, а картофите всичките са от Китай. Особена острота конфликтът достигнал при обсъждането на въпроса за статуса на полуостров Крим и характера на провеждащата се Специална военна операция.
Както уверявал американецът, фактът, че Крим е станал руска територия, а Русия провежда СВО, това е неизмеримо по-високо и по-ценно от каквито и да било неудобства, с
Коментиран от #75
17:29 29.08.2025
28 голем смех
Гражданинът на САЩ, емигрант от 25 години, дошъл от Калифорния, за да се види с приятели, роднини и близки. Такива пътувания Дмитрий извършвал регулярно в течение на последните 10 години. Конфликтът с бившите съотечественици възникнал на почва политически разногласия.
И така, на празничната трапеза по случай пристигането му в родината потърпевшият започнал да уверява всички, че президентът Владимир Путин е единственият достоен политик на световно равнище, че Русия се възражда и вече не е на колене, а Америка, наопаки, загнива, там до броени дни ще се разрази страховита криза и САЩ ще се разпадне на съставните си части.
Слушателите били дълбоко несъгласни с Дмитрий, убеждавайки го, че той нищо не разбира, защото отдавна е напуснал родината, лошо се ориентира в днешната политическа ситуация и не е в състояние да прецени съществено влошилите се условия за живот.
17:29 29.08.2025
29 Путин не е никакъв лидер
Лидерите гостуват в Белия дом.
Коментиран от #42
17:30 29.08.2025
30 Пора
Коментиран от #43
17:31 29.08.2025
31 Рублевка
17:33 29.08.2025
32 Механик
17:33 29.08.2025
33 Питам
Коментиран от #44, #64
17:33 29.08.2025
34 Писано е за зеленски
До коментар #22 от "пребиха рускоезичния американец Дмитрий":Писано е за Зеленски. Набит и изхвърлен от Кремъл.
17:34 29.08.2025
35 Картаген
Сякаш целият свят му е задължен и се разпорежда с цялото си нахалство.
Няма ли поне един западен лидер да му посочи къде му е мястото?
17:34 29.08.2025
36 И що не може да се разшири
До коментар #26 от "Зеленски да чете повече":Четвърта година. Щото това не им е Грузия.
Украйна извади кривите зъби на миризливия мечок.
Нещастници азиатски.
17:34 29.08.2025
37 Като
17:35 29.08.2025
38 Пич
17:36 29.08.2025
39 Факти
Коментиран от #69, #85
17:36 29.08.2025
40 Дякон Унуфрий Араллампиев
17:36 29.08.2025
41 Българин
17:37 29.08.2025
42 Калоян
До коментар #29 от "Путин не е никакъв лидер":Ха !
И там , в Овалния кабинет ги питат един по един : ,,Ти кой беше?" ( големите лидери)
17:37 29.08.2025
43 ромче..
До коментар #30 от "Пора":А пък бг-тата се топат по бърже от ледниците-скоро банго васий национален празник
17:38 29.08.2025
44 Главнокоманващ
До коментар #33 от "Питам":На изчезваща армия, естествено само да му се смеят на подобни искания, нали е комик.
17:39 29.08.2025
45 Прав си Кривак
За по просто формулирано Путин и Тръмп !
А ти в Затвора или комуна в Сибир !
17:39 29.08.2025
46 Жбръц
17:40 29.08.2025
47 Факт
17:43 29.08.2025
48 Хихи
17:43 29.08.2025
49 болгарин..
17:44 29.08.2025
50 Ама
До коментар #9 от "Добри новини":това в дойчезеле, или УНИАН ли го чете ?!
17:45 29.08.2025
51 Хари Потър
17:47 29.08.2025
52 Бени Пича
Ако сте имали предвид да се срещам с вас като лидер, явно сте под голям стрес и сте се само заблудили, че сте лидер.
Може би е допусната грешка при превода и не сте имали предвид лидери а лузъри, и ако така ти не ме занимавайте с глупостите си.
Поздрави Бени Пича
17:48 29.08.2025
53 СЪВЕТ
До коментар #10 от "аz СВОПобеда80":да си носят чували
17:49 29.08.2025
54 Попето
17:50 29.08.2025
55 Лука
До коментар #2 от "Сатана Z":Гнусна путинска пропаганда.Русия отговаря на повечето критерии за фашистка държава.
17:53 29.08.2025
56 Бай той Толстой
17:58 29.08.2025
57 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
17:59 29.08.2025
58 Бай той Толстой
До коментар #9 от "Добри новини":И като се събуди-сфинктерът ти гори,не се барс,а?
Коментиран от #67
18:00 29.08.2025
59 Лука
До коментар #6 от "Още дъчиите ли я таЯ тема ?!":Украйна е с легитимен президент както пише в конситуцията и. Това че някой като нещо нему харесва го кръщава нелегитимно или фашстко е в зависимост от упорките .
18:01 29.08.2025
60 Бобчо
18:02 29.08.2025
61 Артилерист
Коментиран от #63, #72
18:10 29.08.2025
62 Моряка
Сигурно Стоянчо.Оня,с памперсите.Ама не в гащите,а в изящните му коментари.Винаги съм ценял тънкия му хумор.
Коментиран от #66
18:11 29.08.2025
63 Моряка
До коментар #61 от "Артилерист":Изправи се гора от стомана!
18:12 29.08.2025
64 Лука
До коментар #33 от "Питам":Първо се съобразете с конституцията на Украйна и после повръщайте небивалици
18:13 29.08.2025
65 Лука
18:15 29.08.2025
66 стоян георгиев
До коментар #62 от "Моряка":Кой ме търси ?винаги съм на линия ,миши ...хахах...
18:16 29.08.2025
67 Лука
До коментар #58 от "Бай той Толстой":Бай той Толстой ,абе наистина ли е такъв ,не че нещо ,ама само да го цункам за късмет ?
18:18 29.08.2025
68 Смешковците от НАТО-то
До коментар #10 от "аz СВОПобеда80":Живеят на друга планета. Дано се укротят, докато началник Ким все още не се е ядосал и да прати стотина хиляди корави комунисти.
18:20 29.08.2025
69 Меги от Тервел
До коментар #39 от "Факти":Оооххх дано се управят натовските съветници ,че не понасям такива неща !
18:22 29.08.2025
70 Зеления наркоман и фашист не е лидер
18:23 29.08.2025
71 Интересно
18:23 29.08.2025
72 Пак аз
До коментар #61 от "Артилерист":Кога ще боядисаш братската могила и ще залепиш Мочата?
18:24 29.08.2025
73 жмъц
18:26 29.08.2025
74 Учуден
Коментиран от #77
18:27 29.08.2025
75 Икономист
До коментар #27 от "голем смех":Вярно си кух Муци ,виж къв султански ферман си нацвъкал за жалките 25 ст.,а можеше само със слава украине да се разминеш в случая .КПД то ти е 0.1% прахоснико ,аз ако бях на мястото на Мммман Галя ,директно съм те уволнил.Много приказки на пазара и в хоремага .
18:27 29.08.2025
76 Не логорействай, ами
До коментар #18 от "Tётя Мyтpaфановна":обясни, какво вълшебство ще извърши така мечтаната среща на Зельо с Путин, та евро-сутеньорите му толкова напират да го доставят на Путин, че и в "по-добра позиция"?!!
18:28 29.08.2025
77 Ами Нети
До коментар #74 от "Учуден":Аз съм очуден като си толкова тππππ,как още си жив ?
18:29 29.08.2025
78 Кит
18:35 29.08.2025
79 Този коментар е премахнат от модератор.
80 мдаааа
А най добре е както и Тръмп му препоръчва да вдига белия байряк и да капитулира!!!
18:37 29.08.2025
81 Този коментар е премахнат от модератор.
82 Ха - ха - ха
До коментар #10 от "аz СВОПобеда80":Кога ще влезат? И кого, дали и как ще излезат?
18:43 29.08.2025
83 Госあ
18:44 29.08.2025
84 бай Шиле
18:44 29.08.2025
85 Доналд Тръмп
До коментар #39 от "Факти":"Ай донт лйайк ит!! Донт лйайк ит, ат ол!"
18:45 29.08.2025