Тръмп: Цялата ситуация с Епщайн е измислица на демократите, не бива да ощетяват невинни хора

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че подкрепя предоставянето на материали по случая с финансиста Джефри Епщайн, осъден за блудство с деца и други тежки престъпления от този вид, на Конгреса от Министерството на правосъдието на САЩ.

„Невинни хора не трябва да бъдат ощетявани, но аз подкрепям пълната прозрачност по този въпрос. Изобщо не ме интересува“, каза Тръмп, отговаряйки на въпрос как се чувства относно началото на прехвърлянето на споменатите документи от Министерството на правосъдието на САЩ към Комисията по надзор и отчетност на Камарата на представителите на САЩ.

„Не знам нищо за това. Но казах на главния прокурор и на всички останали да дадат на законодателите всичко, което могат“, добави американският лидер, говорейки за предоставянето на информация.

„В тези материали може да има много хора, които не го заслужават“, добави Тръмп. „Той познаваше всички в Палм Бийч“, каза той за Епщайн, градът във Флорида, където се намира имението на Тръмп Мар-а-Лаго.

Тръмп допълни, че някои подробности около случая с Епщайн са били изфабрикувани от демократите с политически цели. „Цялата тази ситуация с Епщайн е измислица на демократите“, каза той.

Комисията по надзор и отчетност на Камарата на представителите заяви на 5 август, че иска показания от 42-ия президент на САЩ Бил Клинтън, съпругата му Хилари и редица бивши министри на САЩ по случая Епщайн. Комисията, която в момента се контролира от републиканците, поиска от Министерството на правосъдието на САЩ да разкрие информация, свързана със случая Епщайн, до 19 август. Това се отнася до всяка свързана кореспонденция между гореспоменатия департамент, 46-ия президент на САЩ Джо Байдън и който и да е от служителите на неговата администрация.