Драги: Разсея се илюзията, че ЕС има тежест в геополитиката и международната търговия

23 Август, 2025 05:49, обновена 23 Август, 2025 05:53 631 7

След завръщането на Тръмп ситуацията е променена драстично, заяви бившият министър-председател на Италия

Драги: Разсея се илюзията, че ЕС има тежест в геополитиката и международната търговия - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Илюзията, че Европейският съюз има тежест в геополитиката и международната търговия, се разсея с идването на Доналд Тръмп в Белия дом.

Това мнение изрази бившият министър-председател на Италия и бивш ръководител на ЕЦБ Марио Драги, пише Corriere della Sera.

„В продължение на много години Европейският съюз вярваше, че икономическото измерение с неговите 450 милиона потребители има тежест в геополитиката. Тази година ще се запомни като годината, в която илюзията се разсея“, каза той.

Според политика, точката без връщане е била идването на Доналд Тръмп в САЩ, след което всичко се е променило драстично.

ЕС трябваше да се примири с митата, наложени от най-големия му търговски партньор и дългогодишен съюзник САЩ. Същият този съюзник тласна Европа да увеличи военните разходи, добави Драги.


Италия
Поставете оценка:
Оценка 4.3 от 6 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Наистина

    10 1 Отговор
    ЕССР е въздух под налягане !

    Коментиран от #5

    06:08 23.08.2025

  • 2 Уса

    6 2 Отговор
    Не драги,Тръмп не ви е виновен.Още при Байдн се забеляза,че в ЕС има нещо много сгрешено и когато поискахте от Байдн САЩ да се намесят директно той даде назад,защото беше разбрал,че вече няма ЕС на който да разчита а сбирщина от пропадляци и безмозъчни войнолюбци,които лаят и нищо не правят

    06:12 23.08.2025

  • 3 Факт

    6 0 Отговор
    Не може да не са си давали сметка, че нямат ресурси и нямат армия. За повече печалба инвестираха и пот психо пазар в Китай, но това се оказа проблем.

    06:14 23.08.2025

  • 4 Герхард

    3 1 Отговор
    Има свободно директорско място в Газпром !

    06:14 23.08.2025

  • 5 Филюрус

    7 1 Отговор

    До коментар #1 от "Наистина":

    Да живей Русия !

    06:15 23.08.2025

  • 6 ГРОБАР-ЕКСХУМАТОР

    0 2 Отговор
