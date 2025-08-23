Драги: Разсея се илюзията, че ЕС има тежест в геополитиката и международната търговия

Илюзията, че Европейският съюз има тежест в геополитиката и международната търговия, се разсея с идването на Доналд Тръмп в Белия дом.

Това мнение изрази бившият министър-председател на Италия и бивш ръководител на ЕЦБ Марио Драги, пише Corriere della Sera.

„В продължение на много години Европейският съюз вярваше, че икономическото измерение с неговите 450 милиона потребители има тежест в геополитиката. Тази година ще се запомни като годината, в която илюзията се разсея“, каза той.

Според политика, точката без връщане е била идването на Доналд Тръмп в САЩ, след което всичко се е променило драстично.

ЕС трябваше да се примири с митата, наложени от най-големия му търговски партньор и дългогодишен съюзник САЩ. Същият този съюзник тласна Европа да увеличи военните разходи, добави Драги.