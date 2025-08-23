Новини
Будапеща: Това бе най-сериозният украински удар по нефтопровода "Дружба"
  Тема: Украйна

23 Август, 2025 11:01, обновена 23 Август, 2025 10:11 708 14

Унгарският външен министър коментира поредната атака по съоръжението, осигуряващо гориво за страната

Будапеща: Това бе най-сериозният украински удар по нефтопровода "Дружба" - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
След поредната украинска атака срещу нефтопровода "Дружба" обсъдихме последствията с руския заместник-министър Павел Сорокин.

Това написа министърът на вътрешните работи на Унгария Петер Сиярто в Х, предаде ФОКУС.

Вчера за пореден път Украйна удари нефтопровода, който в рамките на седмица бе ударен няколко пъти. Атаките бяха спрели и за кратко енергийните доставки до Унгария.

"Този удар е дори по-сериозен от предишните, тъй като Украйна използва не само дронове, но и ракети", сподели Сиярто.

Той каза още, че Сорокин го е уверил, че ще се възстанови маршрута за доставки възможно най-бързо, но ремонтът може да отнеме поне няколко дни.


  • 1 ян бибиян

    14 4 Отговор
    Оплаквания се приемат на адрес арменскипоп.ком

    10:14 23.08.2025

  • 2 Хахахаха

    11 4 Отговор
    Орбан :
    Уаааааааа, Уаааааааа, Зеленски ма бий, Уаааааааа.

    10:14 23.08.2025

  • 3 !!!?

    9 2 Отговор
    Орбан веднага да прати Копейкин при Путлер да обсъдят унгарските интереси...!

    Коментиран от #12

    10:17 23.08.2025

  • 4 Цяла Европа се откачи

    12 7 Отговор
    от руските суровини, само Унгария и Словакия са 100% зависими от тях?! За какво плачат и двете държави- че наливат пари на Путлер да води война ли? Само напред, Украйна, удряйте руските петролопроводи и газопроводи.

    Коментиран от #6, #14

    10:17 23.08.2025

  • 5 АЗ БЕЗПАРТИЙНИЯТ ДЕМОКРАТ

    8 5 Отговор
    ВРЕМЕ Е ПРЕВЪРЖАНИЦИТЕ НА ПОДЛЕЦА ОРБАН ДА СЕ ЗАСРАМЯТ !

    10:17 23.08.2025

  • 6 Тизе

    4 3 Отговор

    До коментар #4 от "Цяла Европа се откачи":

    Си еманация на паветните тъпаци !

    Коментиран от #8

    10:19 23.08.2025

  • 7 Кривоверен алкаш

    2 2 Отговор
    Каквото посееш,това и ще ожънеш...

    10:20 23.08.2025

  • 8 гост

    1 3 Отговор

    До коментар #6 от "Тизе":

    зле си,,,,или имаш съмнения...

    Коментиран от #11

    10:21 23.08.2025

  • 9 Унгарски Кон

    1 1 Отговор
    Май пак ние ще опрвяме транспорта на маджария

    10:25 23.08.2025

  • 10 Последния Софиянец

    0 2 Отговор
    Отмъщение срещу Орбан заради предложението преговорите да са в Будапеща.

    10:25 23.08.2025

  • 11 Чакай

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "гост":

    Да пусна майка ти и ще помисля!

    10:26 23.08.2025

  • 12 Бинокъл

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "!!!?":

    Украинската ма@ия е в разцвета си!!!!!!

    10:28 23.08.2025

  • 13 стоян георгиев

    0 0 Отговор
    Нищо му няма на нефтопровода.гореше.силно и се виждаше от космоса,но го взриви унгарец.мадяр се казва.явно иска да стане министър на енергетиката на Унгария.

    10:30 23.08.2025

  • 14 гост

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Цяла Европа се откачи":

    Не могат , щото Путлер ще им извади кирливите ризи за комисионните и далаверите !! Що мислиш са толкова упорито , компроматите отдавна са подготвени и чакат !!

    10:31 23.08.2025

