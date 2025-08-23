Будапеща: Това бе най-сериозният украински удар по нефтопровода "Дружба"

След поредната украинска атака срещу нефтопровода "Дружба" обсъдихме последствията с руския заместник-министър Павел Сорокин.

Това написа министърът на вътрешните работи на Унгария Петер Сиярто в Х, предаде ФОКУС.

Вчера за пореден път Украйна удари нефтопровода, който в рамките на седмица бе ударен няколко пъти. Атаките бяха спрели и за кратко енергийните доставки до Унгария.

"Този удар е дори по-сериозен от предишните, тъй като Украйна използва не само дронове, но и ракети", сподели Сиярто.

Той каза още, че Сорокин го е уверил, че ще се възстанови маршрута за доставки възможно най-бързо, но ремонтът може да отнеме поне няколко дни.