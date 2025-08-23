Будапеща: Това бе най-сериозният украински удар по нефтопровода "Дружба"

След поредната украинска атака срещу нефтопровода "Дружба" обсъдихме последствията с руския заместник-министър Павел Сорокин.
Това написа министърът на вътрешните работи на Унгария Петер Сиярто в Х, предаде ФОКУС.
Вчера за пореден път Украйна удари нефтопровода, който в рамките на седмица бе ударен няколко пъти. Атаките бяха спрели и за кратко енергийните доставки до Унгария.
"Този удар е дори по-сериозен от предишните, тъй като Украйна използва не само дронове, но и ракети", сподели Сиярто.
Той каза още, че Сорокин го е уверил, че ще се възстанови маршрута за доставки възможно най-бързо, но ремонтът може да отнеме поне няколко дни.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ян бибиян
10:14 23.08.2025
2 Хахахаха
Уаааааааа, Уаааааааа, Зеленски ма бий, Уаааааааа.
10:14 23.08.2025
3 !!!?
Коментиран от #12
10:17 23.08.2025
4 Цяла Европа се откачи
Коментиран от #6, #14
10:17 23.08.2025
5 АЗ БЕЗПАРТИЙНИЯТ ДЕМОКРАТ
10:17 23.08.2025
6 Тизе
До коментар #4 от "Цяла Европа се откачи":Си еманация на паветните тъпаци !
Коментиран от #8
10:19 23.08.2025
7 Кривоверен алкаш
10:20 23.08.2025
8 гост
До коментар #6 от "Тизе":зле си,,,,или имаш съмнения...
Коментиран от #11
10:21 23.08.2025
9 Унгарски Кон
10:25 23.08.2025
10 Последния Софиянец
10:25 23.08.2025
11 Чакай
До коментар #8 от "гост":Да пусна майка ти и ще помисля!
10:26 23.08.2025
12 Бинокъл
До коментар #3 от "!!!?":Украинската ма@ия е в разцвета си!!!!!!
10:28 23.08.2025
13 стоян георгиев
10:30 23.08.2025
14 гост
До коментар #4 от "Цяла Европа се откачи":Не могат , щото Путлер ще им извади кирливите ризи за комисионните и далаверите !! Що мислиш са толкова упорито , компроматите отдавна са подготвени и чакат !!
10:31 23.08.2025