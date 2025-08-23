Грандиозен скандал в Аржентина! Разследват схема за подкупи, в която може да са замесени високопоставени служители

Аржентинските власти претърсиха редица имоти като част от разследване на предполагаема схема за подкупи, в която може да са замесени високопоставени служители, съобщава "Ройтерс".
Властите конфискуваха мобилни телефони и машина за броене на пари при обиск в дома на Диего Спаньоло, който до тази седмица ръководеше агенцията за хора с увреждания.
Правителството на Милей по-рано тази седмица уволни Спаньоло "като превантивна мярка".
Местните медии публикуваха аудиозаписи, в които се чува глас, подобен на този на Спаньоло, да обсъжда подкупи в агенцията. Не се дават подробности кога или в какъв контекст са направени записите.
В тях Спаньоло се чува да казва: "Те мамят агенцията ми". Той намеква, че Карина Милей - сестрата на президента и началник на кабинета, е получавала подкупи, и твърди, че е говорил с президента и "те не са решили нищо".
Правителствени служители не са потвърдили автентичността на аудиозаписите, а президентът не е коментирал публично случая. Началникът на кабинета заяви, че според Милей Спаньоло никога не е споменавал предполагаемия подкуп.
Скандалът идва в деликатен момент за Милей, който се сблъска с поредица от законодателни неуспехи в Конгреса тази седмица, включително опит на законодателите да отменят президентското вето, наложено на увеличаването на финансовата помощ за хората с увреждания.
Правителството се готви за междинните избори през октомври, които до голяма степен се разглеждат като референдум за програмата за строги икономии на Милей и пазарните реформи.
Разследването, наредено от федерален съдия, включва обиски на редица имоти, включително агенцията за хора с увреждания, фармацевтична компания и някои частни домове.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
2 Добре, че
11:53 23.08.2025
3 Mими Кучева🐕🦺
12:01 23.08.2025
4 Боко
12:03 23.08.2025
5 Аржентина се управлява
12:04 23.08.2025
6 Аржентинското правителство
Докато американският флот настъпваше срещу Венецуела, в крайния юг на региона, Милей откри „Southdec 2025“ заедно с командващия Южното командване на САЩ адмирал Алвин Холси.
След изпълнението на националните химни на Аржентина и Съединените щати, министърът на отбраната Луис Петри заяви: „Тази среща е много важна за нашата страна, защото ратифицира решението и мандата на президента Хавиер Милей да се обединим с администрацията на Доналд Тръмп.“ Срещата продължи с речи, атакуващи „Китайската комунистическа партия която продължава методичното си нахлуване в региона“ и призоваващи за война срещу „транснационалната престъпност“.
Плановете на правителството на Милей включват създаването на специален отдел за борба с бразилските „транснационални престъпни организации“ в и извън Аржентина. Милитаризацията на границите с Бразилия, съвместно с американски войски, изглежда е неизбежна.
12:09 23.08.2025
7 Тома
12:10 23.08.2025
8 Ъхъъъъъ....
12:13 23.08.2025
9 фашисткия президент Хавиер Милей
12:16 23.08.2025