Грандиозен скандал в Аржентина! Разследват схема за подкупи, в която може да са замесени високопоставени служители

Аржентинските власти претърсиха редица имоти като част от разследване на предполагаема схема за подкупи, в която може да са замесени високопоставени служители, съобщава "Ройтерс".

Властите конфискуваха мобилни телефони и машина за броене на пари при обиск в дома на Диего Спаньоло, който до тази седмица ръководеше агенцията за хора с увреждания.

Правителството на Милей по-рано тази седмица уволни Спаньоло "като превантивна мярка".

Местните медии публикуваха аудиозаписи, в които се чува глас, подобен на този на Спаньоло, да обсъжда подкупи в агенцията. Не се дават подробности кога или в какъв контекст са направени записите.

В тях Спаньоло се чува да казва: "Те мамят агенцията ми". Той намеква, че Карина Милей - сестрата на президента и началник на кабинета, е получавала подкупи, и твърди, че е говорил с президента и "те не са решили нищо".

Правителствени служители не са потвърдили автентичността на аудиозаписите, а президентът не е коментирал публично случая. Началникът на кабинета заяви, че според Милей Спаньоло никога не е споменавал предполагаемия подкуп.

Скандалът идва в деликатен момент за Милей, който се сблъска с поредица от законодателни неуспехи в Конгреса тази седмица, включително опит на законодателите да отменят президентското вето, наложено на увеличаването на финансовата помощ за хората с увреждания.

Правителството се готви за междинните избори през октомври, които до голяма степен се разглеждат като референдум за програмата за строги икономии на Милей и пазарните реформи.

Разследването, наредено от федерален съдия, включва обиски на редица имоти, включително агенцията за хора с увреждания, фармацевтична компания и някои частни домове.