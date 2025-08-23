Новини
Грандиозен скандал в Аржентина! Разследват схема за подкупи, в която може да са замесени високопоставени служители

23 Август, 2025 11:45 558 9

Правителството се готви за междинните избори през октомври, които до голяма степен се разглеждат като референдум за програмата за строги икономии на Милей и пазарните реформи

Грандиозен скандал в Аржентина! Разследват схема за подкупи, в която може да са замесени високопоставени служители - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Аржентинските власти претърсиха редица имоти като част от разследване на предполагаема схема за подкупи, в която може да са замесени високопоставени служители, съобщава "Ройтерс".

Властите конфискуваха мобилни телефони и машина за броене на пари при обиск в дома на Диего Спаньоло, който до тази седмица ръководеше агенцията за хора с увреждания.

Правителството на Милей по-рано тази седмица уволни Спаньоло "като превантивна мярка".

Местните медии публикуваха аудиозаписи, в които се чува глас, подобен на този на Спаньоло, да обсъжда подкупи в агенцията. Не се дават подробности кога или в какъв контекст са направени записите.

В тях Спаньоло се чува да казва: "Те мамят агенцията ми". Той намеква, че Карина Милей - сестрата на президента и началник на кабинета, е получавала подкупи, и твърди, че е говорил с президента и "те не са решили нищо".

Правителствени служители не са потвърдили автентичността на аудиозаписите, а президентът не е коментирал публично случая. Началникът на кабинета заяви, че според Милей Спаньоло никога не е споменавал предполагаемия подкуп.

Скандалът идва в деликатен момент за Милей, който се сблъска с поредица от законодателни неуспехи в Конгреса тази седмица, включително опит на законодателите да отменят президентското вето, наложено на увеличаването на финансовата помощ за хората с увреждания.

Правителството се готви за междинните избори през октомври, които до голяма степен се разглеждат като референдум за програмата за строги икономии на Милей и пазарните реформи.

Разследването, наредено от федерален съдия, включва обиски на редица имоти, включително агенцията за хора с увреждания, фармацевтична компания и някои частни домове.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Добре, че

    6 1 Отговор
    България, единствената Държава в света която се опази от тази гадна корупция. Господ е българин.

    11:53 23.08.2025

  • 3 Mими Кучева🐕‍🦺

    3 0 Отговор
    "Най-умните" хора живеят в Южна Америка. 🦍🦍🦍🥳🤣🖕

    12:01 23.08.2025

  • 4 Боко

    3 0 Отговор
    У нас корупция няма ,поне няма осъдени

    12:03 23.08.2025

  • 5 Аржентина се управлява

    2 0 Отговор
    От нациско и ционистко правителство инсталирано от САЩ

    12:04 23.08.2025

  • 6 Аржентинското правителство

    2 0 Отговор
    на фашисткия президент Хавиер Милей, който дойде на власт преди година, открито действа като водеща фигура в нахлуването на Вашингтон в региона. Това беше ясно демонстрирано в събитията от тази седмица.
    Докато американският флот настъпваше срещу Венецуела, в крайния юг на региона, Милей откри „Southdec 2025“ заедно с командващия Южното командване на САЩ адмирал Алвин Холси.
    След изпълнението на националните химни на Аржентина и Съединените щати, министърът на отбраната Луис Петри заяви: „Тази среща е много важна за нашата страна, защото ратифицира решението и мандата на президента Хавиер Милей да се обединим с администрацията на Доналд Тръмп.“ Срещата продължи с речи, атакуващи „Китайската комунистическа партия която продължава методичното си нахлуване в региона“ и призоваващи за война срещу „транснационалната престъпност“.
    Плановете на правителството на Милей включват създаването на специален отдел за борба с бразилските „транснационални престъпни организации“ в и извън Аржентина. Милитаризацията на границите с Бразилия, съвместно с американски войски, изглежда е неизбежна.

    12:09 23.08.2025

  • 7 Тома

    2 0 Отговор
    А това за първи път го чуваме високопоставени служители да крадат.Препоръчваме на аржентинците да ги разследват и съдят българската прокуратура и съд.

    12:10 23.08.2025

  • 8 Ъхъъъъъ....

    2 0 Отговор
    (Правителството се готви за междинните избори през октомври, които до голяма степен се разглеждат като референдум за програмата за строги икономии на Милей и пазарните реформи)... брутален нацистки режим и репресии подобни на тези на Пиночет и то съвместно със САЩ защото ако не бяха те Милей отдавна щеше да е най малкото в затвора

    12:13 23.08.2025

  • 9 фашисткия президент Хавиер Милей

    2 0 Отговор
    Е единственият в Латинска Америка който подкрепя престъпленията и геноцида на Натаняху !

    12:16 23.08.2025

Новини по държави:
