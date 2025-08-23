Новини
Украински войници ще се обучават в нов тренировъчен лагер в Полша
  Тема: Украйна

Украински войници ще се обучават в нов тренировъчен лагер в Полша

23 Август, 2025 12:45

  • украйна-
  • войници-
  • полша-
  • нато

Норвежки партньори изграждат тренировъчен център в Нова Демба, Южна Полша, където строителството е започнало в средата на юли

Украински войници ще се обучават в нов тренировъчен лагер в Полша - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков

Полша ще открие нов военен тренировъчен лагер, който ще бъде използван временно за обучение на украински войски, преди да бъде предаден на полската армия, заяви полският министър на отбраната Владислав Кошиняк-Камиш, цитиран от полската новинарска агенция ПАП, пише БТА.

Норвежки партньори изграждат тренировъчен център в Нова Демба, Южна Полша, където строителството е започнало в средата на юли.

„Всичко ще бъде завършено на 1 септември тази година и първият курс на обучение за украинските войски ще започне тук“, каза Кошиняк-Камиш по време на посещение на обекта.

Според министъра, лагерът е проект, който Норвегия е решила да осъществи в партньорство с Полша в рамките на НАТО. Той посочи, че това няма да е първият обучителен курс за украински войници в Полша.

„Обученията се провеждат от много месеци“, посочи Кошиняк-Камиш.

След като украинците завършат обучението си в лагера, съоръжението ще бъде предадено на полската армия.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 кленя

    29 3 Отговор
    в тренировките са включени дисциплиникато бръзо бегане с чували с трупове

    Коментиран от #10, #49

    12:48 23.08.2025

  • 3 Механик

    36 0 Отговор
    Браво! Невероятно.
    п.п.
    А мераклии за обучение има ли или ще пращаме тия дето са по нашето черноморие?
    За един преател, украинец питам.

    Коментиран от #14, #16

    12:48 23.08.2025

  • 4 Ами

    32 1 Отговор
    Добре! Ще има нов тренировъчен лагер, но кой ще тренира там? Нещо чувам, че украинците ги ловяли по улиците, като животни да ги пращат на фронта, но май вече и уловът секна! Няма кадри. Та, кой тогава ще тренира в този новия тренировъчен лагер?

    Коментиран от #48

    12:49 23.08.2025

  • 5 Чорбара

    24 1 Отговор
    Законна цел на руснаците.Май нато му на член 5.

    Коментиран от #8

    12:49 23.08.2025

  • 6 Сатана Z

    28 1 Отговор
    Това е все едно бойци от Ислямска държава да се обучават на полигона Ново село.

    12:49 23.08.2025

  • 7 гост

    25 1 Отговор
    И после ще има сълзи и сополи: ЗАЩО ДРОН ПАДНА В ПОЛША!

    12:49 23.08.2025

  • 8 действайте

    6 3 Отговор

    До коментар #5 от "Чорбара":

    и да видим

    Коментиран от #13

    12:51 23.08.2025

  • 9 стоян георгиев

    14 1 Отговор
    Да бягат докато могат в Полша украинските воиници .иначе да си пишат завещанието .

    12:57 23.08.2025

  • 10 ян бибиян

    1 8 Отговор

    До коментар #2 от "кленя":

    Четвърта година я чакаме тази дисциплина. Само чугунени глави се поддържа.

    Коментиран от #12, #19

    12:58 23.08.2025

  • 11 Путин

    3 14 Отговор
    Много съм слаб и страхлив. Извинявайте копейки

    12:58 23.08.2025

  • 12 кленя

    16 1 Отговор

    До коментар #10 от "ян бибиян":

    що ми не едеш дедовия а,милион и седемстотин чувале стигат ли да бегате бръже вие седерастите а

    Коментиран от #17

    13:00 23.08.2025

  • 13 Неподписан

    8 1 Отговор

    До коментар #8 от "действайте":

    Па зашо не сакат бугарски пасош?

    13:00 23.08.2025

  • 14 Помак

    14 1 Отговор

    До коментар #3 от "Механик":

    Браво бат Механик,ще пратим наш стуенчу да се обучава как да лети на новата Хризантема ,ни кьорав ни куц Сапсан остана даже и за кадем след послените посещения на Кинжал в 5те места за сглобяване .

    13:00 23.08.2025

  • 15 И Киев е Руски

    17 0 Отговор
    И ние в България имаме центрове за обучение на космонавти.Ама нема кой

    13:01 23.08.2025

  • 16 хех

    2 16 Отговор

    До коментар #3 от "Механик":

    Мераклии да умрат във война можеш да намериш само в Русия, при това в изобилие. Толкова са си намразили живота в "руский мир", че смъртта в украинската кал е избавление за тях. С украинците няма как да стане, защото те са видяли и нормален живот и им се живее още.

    Коментиран от #18, #24

    13:02 23.08.2025

  • 17 ян бибиян

    2 3 Отговор

    До коментар #12 от "кленя":

    Дедо ако е едра бибишката ,аз си я резервирам за мене ,другите да му мислят .

    Коментиран от #20

    13:02 23.08.2025

  • 18 Бат Тъньо Кочаня

    9 0 Отговор

    До коментар #16 от "хех":

    Кал има само в непочистения ти дирр.ник ,мога да помогна в случая ,продухваме ауспуси всякъкъв размер ,цени народни като за приятели .

    Коментиран от #22

    13:04 23.08.2025

  • 19 Амет

    4 0 Отговор

    До коментар #10 от "ян бибиян":

    А с чугунено дилл Доо в ..за млатили ли сате ?

    13:06 23.08.2025

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Перо

    16 1 Отговор
    Изгражда се учебен център с парите на данъкоплатците от страните-членки на НАТО, а безплатен потребител ще е Украйна, която не е в ЕС и НАТО? Защо ние плащаме тази чужда война?

    13:06 23.08.2025

  • 22 хех

    1 6 Отговор

    До коментар #18 от "Бат Тъньо Кочаня":

    Намери си някой себеподобен. Аз харесвам жени.

    Коментиран от #27, #42

    13:07 23.08.2025

  • 23 е па яла

    8 0 Отговор
    я заапи де,да видим грълото ти колко е длибоко,да ви го намлата у седерските розави друпари

    Коментиран от #31

    13:07 23.08.2025

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 хех

    1 11 Отговор

    До коментар #24 от "Написал си общи приказки!":

    Пак ти казвам - доброволно на заколение можеш да заведеш само руски скот, докаран до такова отчаяние, че да предпочете смъртта в чужда държава, пред живота в собствената си.

    Коментиран от #29

    13:10 23.08.2025

  • 26 1111

    9 0 Отговор
    Ъм, пишете ги бегАли...

    13:10 23.08.2025

  • 27 Бат Тъньо Кочаня

    7 0 Отговор

    До коментар #22 от "хех":

    Муцка не е въпрос на харесване ,мило,трябва да се работи,лично аз със маска и предпазни очила работя !Работата те прави свободен,още навремето един австрийски художник с малки мустачки го е открил .

    Коментиран от #33

    13:10 23.08.2025

  • 28 Хинин

    6 0 Отговор
    Само за война мислят. И най-вече женската част от еврокомисията!!!

    13:10 23.08.2025

  • 29 Ветеран от протеста

    7 0 Отговор

    До коментар #25 от "хех":

    Кой се интересува от описание на ежедневието бе ,мин дилл небинарен ?

    13:12 23.08.2025

  • 30 Ей ся веч,глей Ко стаа...!

    10 0 Отговор
    След обучение в Полският лагер и стават безсмъртни киборги и безстрашни Рамбовци...!
    Тоя път вече Перемогата ще марширува на ,,Краснам Плошчаде"...🤣😆😝!

    13:12 23.08.2025

  • 31 стоян георгиев

    1 1 Отговор

    До коментар #23 от "е па яла":

    Миши не съм от СДС .но искам и аз да запазя час ,за мен и жената .

    13:13 23.08.2025

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Янко

    12 1 Отговор
    Те останаха ли Укри за обучение, след разкритията на хакерите, 1.7 милиона Укоропа са извън строя, 10 милиона избягали. Идва ред на НаркоЮгенд, 14-16 годишните.

    13:15 23.08.2025

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Смешник

    12 0 Отговор
    Абе за какво ще се обучават украински войници в Полша Най добре ще е Зеления клоун да отива да целува ръка и се разбере с Путин че скоро няма да остане жив украинец

    13:18 23.08.2025

  • 37 Хи хи хи

    10 0 Отговор
    Що в Полша бе ???!

    Май във франсия, джърманиа и ингланд им идва вече доста скъпичко и много изчезват като ги пуснат в градски........

    Коментиран от #39

    13:24 23.08.2025

  • 38 МНЕНИЕ !

    7 0 Отговор
    Ако ще и да се обучават в извънземен лагер-на Луната...-
    ...Украйна е Чао...!

    13:33 23.08.2025

  • 39 Много точно си го казал!

    5 0 Отговор

    До коментар #37 от "Хи хи хи":

    Те това е причината ,да е в...Полша...!

    13:34 23.08.2025

  • 40 Ивелин Михайлов

    4 0 Отговор
    те останаха ли изобщо

    13:36 23.08.2025

  • 41 Тома

    5 0 Отговор
    Всички украинци се бият за да може перача на парите на зельо Миндич да си прави златни клозети.Браво на бандеровци които за 3 години и половина са в разход 1 700 000

    13:40 23.08.2025

  • 42 Рон Джереми

    0 0 Отговор

    До коментар #22 от "хех":

    Най-големите мъжкари харесват мъже, очевидно. Според тях си много голям мъж, ако биеш жена си, ако караш пиян и ако са друг мъж.

    13:41 23.08.2025

  • 43 Ха ха ха

    7 0 Отговор
    Що? В Украйна вече място ли няма или няма войници ? Кое от двете, или и двете? Смешници!

    Коментиран от #50

    13:42 23.08.2025

  • 44 Перо

    5 0 Отговор
    Ще има основно дисциплината марш на скок с пълно бойно снаряжение в западна посока! Украинското МО може да събере една дивизия от нашето и гръцко море, платили по $10,000 на ГКПП!

    13:44 23.08.2025

  • 45 Евроатлантик

    4 0 Отговор
    Дайте координатите на базата, че да приключи по-бързо обучението..

    13:50 23.08.2025

  • 46 Инна

    1 0 Отговор
    През януари тази година френското Министерство на отбраната съобщи, че
    бойци от украинските въоръжени сили, преминали обучение в чужбина, са дезертирали, докато са били още във Франция, където са били обучавани от западни инструктори.
    Те обясниха, че на военнослужещите от украинските въоръжени сили е било позволено да напуснат военната част. Никой няма да хваща и преследва украински войници във Франция, тъй като дезертьорството не се счита за престъпление според френското законодателство.
    Става дума за военнослужещи от 155-та бригада на украинските въоръжени сили „Анна Киев“. По-рано американското списание Forbes съобщи за случаи на масово дезертьорство от тази военна част. След обучение във Франция, личният състав на частта е бил изпратен в района на Красноармейск. Според информация на украински журналисти, около 1700 от тях „не са стигнали“ до фронтовата линия, изчезвайки някъде по пътя.

    13:52 23.08.2025

  • 47 АМАH OT ИДИOTИ

    1 0 Отговор
    ЗА КОГА БЕ ?!
    🤣😀😝😆👅

    13:57 23.08.2025

  • 48 Украинец

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "Ами":

    След обучението ще идем в Киев за свалим Земенски

    13:57 23.08.2025

  • 49 Видьо Видев

    0 1 Отговор

    До коментар #2 от "кленя":

    23-ти август

    Честит празник на знамето,
    братска Украйна!

    Синьо-жълтите цветове на знамето имат поне хилядолетна история,
    датираща от Киевска Рус и Галицко-Волинското княжество.

    ЗАВИНАГИ с ЕС и САЩ!
    НИКОГА с ВАРВАРСКА фашистка Русия!
    БЛАГОСЛОВЕТЕ Украйна!

    13:59 23.08.2025

  • 50 Хи их хи

    0 0 Отговор

    До коментар #43 от "Ха ха ха":

    Щото русите взеха да думкат много учебните центрове, даже ги чакат да се съберат на плаца!

    14:00 23.08.2025

