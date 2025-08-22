Стратегическа среща в Киев! НАТО и Украйна работят по гаранции за сигурност, за да не може Русия да атакува отново

Съюзниците от НАТО и Украйна работят заедно, за да бъдат сигурни, че гаранциите за сигурност за Украйна са на толкова солидно ниво, че Русия никога няма да се опита да атакува отново, заяви шефът на НАТО Марк Рюте, добавяйки, че Европа и САЩ ще се включат в осигуряването им, съобщи Ройтерс, цитирана от БТА.

"Солидните гаранции за сигурност ще бъдат от съществено значение и работим върху това в момента, за да го определим“, заяви Рюте по време на съвместна пресконференция с украинския президент Володимир Зеленски в Киев.

Гаранциите за сигурност за Украйна ще се състоят от две нива, заяви още генералният секретар на НАТО Марк Рюте.

Първото ниво е сключване на мирно споразумение или споразумение за прекратяване на огъня с укрепване на украинските въоръжени сили, а второто ниво вече ще включва гаранции от САЩ и европейските страни.

В момента основните теми, които се обсъждат, са финансирането на украинските въоръжени сили, оръжията и дипломацията. Решението за разполагане на чуждестранни войски на украинска територия все още не е взето, този въпрос все още се обсъжда, добави Рюте.

"Нуждаем се от гаранции от такова ниво, че Путин, седнал в Москва, никога повече да не помисли да нападне Украйна", цитира РБК-Украйна думите на генералния секретар на НАТО.

От своя страна Зеленски заяви, че руснаците правят всичко възможно, за да попречат на срещата между лидерите на Украйна, САЩ и Русия, предаде Укринформ.

"Въпросът за прекратяване на войната трябва да се реши на ниво лидери, но сега виждаме, че руснаците правят всичко възможно, за да попречат на срещата. За разлика от Русия, Украйна не се страхува от никакви срещи с лидери. Ние сме готови да работим продуктивно, до максималната възможна степен“, подчерта Зеленски.

Той изрази и надежда, че "партньорите ще помогнат да се осигури поне минимално продуктивна позиция от страна на Русия".

"Трябва да ги принудим да се ангажират с дипломация. Нуждаем се от наистина силни санкции, ако те [Руската федерация] не се съгласят на дипломатическо решение на тази война, ако не искат да я прекратят. Разчитаме на силни [санкции] от нашите партньори“, заяви президентът.

Според него „трябва да се направи всичко възможно, за да се попречи на Русия да продължава да се крие от срещата“, съобщи Укринформ.

Зеленски отново подчерта, че с Рюте са обсъдили гаранциите за сигурността на Украйна от други страни, които според украинския президент трябва да бъдат подобни на член 5 от устава на НАТО, т.е. нападението срещу един член на алианса се смята за атака срещу всички, информира Ройтерс.