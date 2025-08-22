Стратегическа среща в Киев! НАТО и Украйна работят по гаранции за сигурност, за да не може Русия да атакува отново

Съюзниците от НАТО и Украйна работят заедно, за да бъдат сигурни, че гаранциите за сигурност за Украйна са на толкова солидно ниво, че Русия никога няма да се опита да атакува отново, заяви шефът на НАТО Марк Рюте, добавяйки, че Европа и САЩ ще се включат в осигуряването им, съобщи Ройтерс, цитирана от БТА.
"Солидните гаранции за сигурност ще бъдат от съществено значение и работим върху това в момента, за да го определим“, заяви Рюте по време на съвместна пресконференция с украинския президент Володимир Зеленски в Киев.
Гаранциите за сигурност за Украйна ще се състоят от две нива, заяви още генералният секретар на НАТО Марк Рюте.
Първото ниво е сключване на мирно споразумение или споразумение за прекратяване на огъня с укрепване на украинските въоръжени сили, а второто ниво вече ще включва гаранции от САЩ и европейските страни.
В момента основните теми, които се обсъждат, са финансирането на украинските въоръжени сили, оръжията и дипломацията. Решението за разполагане на чуждестранни войски на украинска територия все още не е взето, този въпрос все още се обсъжда, добави Рюте.
"Нуждаем се от гаранции от такова ниво, че Путин, седнал в Москва, никога повече да не помисли да нападне Украйна", цитира РБК-Украйна думите на генералния секретар на НАТО.
От своя страна Зеленски заяви, че руснаците правят всичко възможно, за да попречат на срещата между лидерите на Украйна, САЩ и Русия, предаде Укринформ.
"Въпросът за прекратяване на войната трябва да се реши на ниво лидери, но сега виждаме, че руснаците правят всичко възможно, за да попречат на срещата. За разлика от Русия, Украйна не се страхува от никакви срещи с лидери. Ние сме готови да работим продуктивно, до максималната възможна степен“, подчерта Зеленски.
Той изрази и надежда, че "партньорите ще помогнат да се осигури поне минимално продуктивна позиция от страна на Русия".
"Трябва да ги принудим да се ангажират с дипломация. Нуждаем се от наистина силни санкции, ако те [Руската федерация] не се съгласят на дипломатическо решение на тази война, ако не искат да я прекратят. Разчитаме на силни [санкции] от нашите партньори“, заяви президентът.
Според него „трябва да се направи всичко възможно, за да се попречи на Русия да продължава да се крие от срещата“, съобщи Укринформ.
Зеленски отново подчерта, че с Рюте са обсъдили гаранциите за сигурността на Украйна от други страни, които според украинския президент трябва да бъдат подобни на член 5 от устава на НАТО, т.е. нападението срещу един член на алианса се смята за атака срещу всички, информира Ройтерс.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 50 Процент
Коментиран от #14, #56, #130
17:19 22.08.2025
3 Иван
17:20 22.08.2025
4 симпатична двойка
17:20 22.08.2025
5 Ели Стоянова-Георгиева
17:21 22.08.2025
6 Нищо ново под слънцето!
Ще си почешат езиците,с наздравици,гарнирани с патетични слова, колко са велики и как още от утре ще разгромят Русия...!
И ще си тръгнат по живо,по здраво ...,щастливи,че са направили...,,историческа" среща...!
Коментиран от #29
17:21 22.08.2025
7 Сатана Z
НАТО иска да влезна в Украйна за да защити себе си ,защото Украинците рано или късно ще им потърсят сметка за карването им във война с братята си от Русия.
17:22 22.08.2025
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 От опит
Като катраника в Цариград ходил ...и пак катраник се върнал...
Но ще го запишат в книгата на Гинес като набеден държавен ръководител-екскурзиант, летял най много на самолет !
Коментиран от #16
17:22 22.08.2025
10 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
Коментиран от #12
17:23 22.08.2025
11 Тома
17:24 22.08.2025
12 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #10 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":Та този Рутьо, щял да работи за мир‼️
Коментиран от #33
17:24 22.08.2025
13 Бай Ставри
До коментар #8 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Даже и му благодари по пет пъти в минута.
17:25 22.08.2025
14 Да питаш Зельо...?!
До коментар #2 от "50 Процент":И къде ще си ги носи.....тия безброй негови разкошни имоти,купени с кървави пари...?!
Освен при ,,Св.Петър"...другаде-не виждам...!
Коментиран от #43
17:25 22.08.2025
15 Преговори
17:25 22.08.2025
16 Режисьор
До коментар #9 от "От опит":Зеленски е комикхпо професия.
Путин е комик по призвание. Такъв артист като него няма втори в Русия.
Коментиран от #20
17:26 22.08.2025
17 Сократ
17:27 22.08.2025
18 Опс
17:27 22.08.2025
19 Пацифист
17:27 22.08.2025
20 Сократ
До коментар #16 от "Режисьор":А ти какъв си?
17:28 22.08.2025
21 Трудни отговори
17:29 22.08.2025
22 Тоя Рюте не разбра ли
Коментиран от #27, #32
17:31 22.08.2025
23 защо
17:32 22.08.2025
24 Путин му казва "демилитаризация"
Коментиран от #28
17:33 22.08.2025
25 АЗОВ
Коментиран от #30, #48
17:33 22.08.2025
26 пешо
17:33 22.08.2025
27 Сократ
До коментар #22 от "Тоя Рюте не разбра ли":Виж му мутрата на Рюте и си направи сам извода. Тъп, като цървул. Онзи от Финландия и а физиономия на избягал от лудницата. Не коментирам останалите "лидери" от евроесесовците.
17:33 22.08.2025
28 АЗОВ
До коментар #24 от "Путин му казва "демилитаризация"":Ива ДЕМИЛИТАРИЗАЦИЯ бре. Украйна е ФРАШКАНА с оръжия.
17:35 22.08.2025
29 пешо
До коментар #6 от "Нищо ново под слънцето!":може да си почешат и нещо друго
17:35 22.08.2025
30 Сократ
До коментар #25 от "АЗОВ":А как да на дърводобива в Сибир въпросния Азов? За разлика от теб не гледаме само нова, бТВ и първа програма.
Коментиран от #34
17:35 22.08.2025
31 я пишете какви ги вършат жалните урк
При извършена физическа проверка на превозното средство с газоанализатор са отчетени завишени стойности. В хода на инспекцията са установени пет лица без документи за самоличност, които по техни данни са граждани на Сирия и притежават турски карти за временна закрила.
Водачът на товарния автомобил и укритите лица са задържани със заповеди за полицейско задържане.
17:35 22.08.2025
32 Да не верваш
До коментар #22 от "Тоя Рюте не разбра ли":Денацификация в Украйна нема. ДЕМИЛИТАРИЗАЦИЯ....още повече.
17:36 22.08.2025
33 пешо
До коментар #12 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":той здраво роботи с задните части
17:36 22.08.2025
34 Аз гледам
До коментар #30 от "Сократ":Само БСТВ....ама нещо я нема напоследък...
17:37 22.08.2025
35 Сократ
Коментиран от #38
17:38 22.08.2025
36 555
17:38 22.08.2025
37 Натовско оръжие громи Русия
17:38 22.08.2025
38 Натовско оръжие трепе путинисти
До коментар #35 от "Сократ":Иначе, натовци са по плажовете, утешават рускините
Коментиран от #50
17:39 22.08.2025
39 Факт
17:39 22.08.2025
40 На снимката...!
17:40 22.08.2025
41 И идва логичният въпрос
Коментиран от #47
17:40 22.08.2025
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Путинистче идиотче
До коментар #14 от "Да питаш Зельо...?!":Зеленски е мизерник спрямо милиардера Путин.....
17:41 22.08.2025
44 Марк Рюте:
17:41 22.08.2025
45 БгТопИдиот🇧🇬
ТретопОловите бгевроатлантици също !
17:41 22.08.2025
46 Антон
Много им се иска, ама не им стиска! Големите военнолюбци, не смеят да пратят натовска войска в укрия, защото знаят какво ще последва! И само за някаква сигурност си говорят вече толкова години.
Трябва да им е ясно, че веле загубиха. А пропагандата за лошия Путин, който ще напада западна европа, вече и децата не вярват на нея.
Коментиран от #51
17:41 22.08.2025
47 Само натовско оръжие
До коментар #41 от "И идва логичният въпрос":Спира Путин да си разиграва коня...без НАТО Украйна да я нема.
Коментиран от #54, #73
17:42 22.08.2025
48 Бъзиктар
До коментар #25 от "АЗОВ":Азов реже ама трупи в тайгата.Ако си изпълнят нормата им дават втора филийка хляб.За деня.Слава на Украйна да ....нейната....!
17:42 22.08.2025
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Ама то щот...
До коментар #38 от "Натовско оръжие трепе путинисти":...руското оръжие ги гали натовските наемници в Украйна...,с перце ...😂🤣😆😝?!
Коментиран от #53
17:43 22.08.2025
51 И без натовска армия
До коментар #46 от "Антон":Украйна трепе путинистите...с натовско оръжие.
17:43 22.08.2025
52 БгТопИдиот🇧🇬
На всеки сто години да наторяват добре ру ски те земи.
Или с ек скре ментите си или с тру повете си.
Коментиран от #60
17:43 22.08.2025
53 Натовски наемник
До коментар #50 от "Ама то щот...":Ние сме една десето хилядна от руската армия....но спираме путинягата...
Коментиран от #62
17:44 22.08.2025
54 ИСТИНАТА!
До коментар #47 от "Само натовско оръжие":И с НАТО и без НАТО...
...Украйна е Чао...!
Коментиран от #59
17:45 22.08.2025
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 Антиутопия
До коментар #2 от "50 Процент":Украина плачи за гаранции при НАТО,.
А на Русия кой ще даде гаранции? Може би само собствената само армията. Да не се учудваме тогава, че РФ се въоръжава до зъби. Дай Боже, по-скоро край на войната!
Коментиран от #67
17:45 22.08.2025
57 И идва логичният въпрос
Коментиран от #64, #135
17:45 22.08.2025
58 Механик
Те се замислили какво ще да правят "за да не може Русия да атакува отново"??? То все едно са спечелили всички битки и руската армия се е изтеглила от Украина, та те мислят какво ще гарантират от тук на сетне.
Смешни и жалки/
Коментиран от #61
17:45 22.08.2025
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 Руската кръв наторява
До коментар #52 от "БгТопИдиот🇧🇬":Украинските земи...не им е за първи път...
Коментиран от #99
17:45 22.08.2025
61 Стига бе
До коментар #58 от "Механик":Русия си атакува, ВСУ трепе руските захватчици....вече са над милион избитите путинисти.
Коментиран от #69
17:47 22.08.2025
62 НАЛИ?!
До коментар #53 от "Натовски наемник":Както го спряхте в Крим...?!
Както го спряхте в Курск...?!
Пожелаваме Ви,все така да го...,,спирате"...😂🤣😆😝😂🤣😆👍!
Коментиран от #66
17:47 22.08.2025
63 Съюзниците от НАТО трябва да разберат
Защото каквото и да решат на седянката си нищо няма да спре Русия. И да не пискат после, че е "непредизвикано"!
Мир и нормални отношения с Русия, могат да се постигнат само с мир и нормални отношения!
Недопустимото за тях в случая обаче е, че без враг, НАТО в Европа става излишно.
Коментиран от #65
17:48 22.08.2025
64 Важно е да дават оръжие
До коментар #57 от "И идва логичният въпрос":За трепане на путинисти.
17:48 22.08.2025
65 Стига бе
До коментар #63 от "Съюзниците от НАТО трябва да разберат":А Путин да спре да се окаква около съседите си....
17:49 22.08.2025
66 Киев, Харков, Херсон, Изюм
До коментар #62 от "НАЛИ?!":Разказаха играта на руските захватчици.
Коментиран от #75
17:50 22.08.2025
67 Виц на деня
До коментар #56 от "Антиутопия":Русия да иска гаранции от Аятолаха....да я пази от Украйна....
17:51 22.08.2025
68 АМАH OT ИДИOTИ
ТИЯ ДВЕТЕ ПEДAЛЧETA(PЮТE И 3EЛЕHOTO И3ПРАЖHEHИЕ) CAMO KATO ГИ ВИДИ ЧОВЕК И МУ СЕ ПOBPЪЩA 😝
17:52 22.08.2025
69 СЕРИОЗНО ЛИ БЕ...?!?!
До коментар #61 от "Стига бе":Наскоро хакери хакнаха сайта на ГенЩаба на ВСУ!
Изтекоха секретни данни-
Над 1,7 милиона избити украински воини от 2022 г. до сега...!
Коментиран от #74, #76
17:53 22.08.2025
70 Диана
17:53 22.08.2025
71 България е НАТО
.
Коментиран от #87
17:53 22.08.2025
72 4-та година "Киев за 3 дня"
Но въпреки, че изглеждат изключително нелепо с демонстрирането на поклонничеството си пред московското блато, се наблюдават и наченки на мозъчна дейност - все пак нито един не е тръгнал към Мордор, въпреки че Путлер ги покани и обеща райски живот. 🤣🤣🤣
17:53 22.08.2025
73 Абе пич
До коментар #47 от "Само натовско оръжие":С натовско оръжие и с НАТО Украйна съвсем няма да я има. Ще ходиш за НАТО ли да се биеш и да умираш? Чуваш ли се въобще ? А тва натовско оръжие мислиш че е вълшебно и нещо ще промени ли? Просто погрома за Украйна ще достигне глобални за нея размери. Няма смисъл глупости да пишеш. А относно Рюте няма смисъл даже глупостите и мокрите му гейски сънища да коментираме
Коментиран от #78
17:54 22.08.2025
74 ГРУ гайтанжиева
До коментар #69 от "СЕРИОЗНО ЛИ БЕ...?!?!":Това са московски лъжи, разпространявани от полезни ... и д и о т и !
Коментиран от #79
17:54 22.08.2025
75 И затова ли-
До коментар #66 от "Киев, Харков, Херсон, Изюм":Вече Над 20% бивша Укро-Територия,вече завинаги Руска...?!?!
Коментиран от #80
17:54 22.08.2025
76 Наскоро
До коментар #69 от "СЕРИОЗНО ЛИ БЕ...?!?!":Хакери хакнаха щаба на ВС на РФ.....компютъра не могъл да изпише загрижените путинисти.....като бройка де.
17:55 22.08.2025
77 Тома
17:55 22.08.2025
78 То Украйна
До коментар #73 от "Абе пич":Вече четвърта година я "няма".....ама избива руските захватчици.....
Коментиран от #82
17:56 22.08.2025
79 Да бе да...?!
До коментар #74 от "ГРУ гайтанжиева":Истината казват-боляла...!
Като те гледам-прави са хората...!
Коментиран от #85
17:56 22.08.2025
80 Земя се връща, живот никога
До коментар #75 от "И затова ли-":Не забравяй кво стана с територията на непобедимия СССР ... Но избитите милиони в името на комунизма, никой не може да върне.
17:57 22.08.2025
81 Олигофрен на 200
Коментиран от #84
17:58 22.08.2025
82 НАЛИ?!
До коментар #78 от "То Украйна":Щото Украинските нещастници,насила ,,бусовизирани" и с ритници,като добитък пратени на фронта,за пушечно месо са...безсмъртни ,,киборги"...?!
Коментиран от #86
17:59 22.08.2025
83 България е НАТО
Коментиран от #88, #92
18:01 22.08.2025
84 Тагаренко!
До коментар #81 от "Олигофрен на 200":Моля,не се блъскайте за фронта!
Аз съм с предимство!
Пръв се записах...!
Коментиран от #91
18:01 22.08.2025
85 АМАH OT ИДИOTИ
До коментар #79 от "Да бе да...?!":”ЧОВЕКА", СИЛНО КАЗАНО Е НАВЕДEH И ЖAЛЪК . ТАКА ЧЕ ПОВЕДЕНИЕТО И КОМЕНТАРИТЕ МУ СА ЛОГИЧНИ ЗА HE ЩАCTHOТО МУ СЪЩЕСТВУВАНЕ
18:01 22.08.2025
86 Украйна се брани
До коментар #82 от "НАЛИ?!":Както може....важно е, че Путин бая са мъчи..... руските захватчици не ги чака добро....
18:02 22.08.2025
87 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #71 от "България е НАТО":НЕ България е НАТО,
а НАТО е в България❗
Има разлика‼️
Коментиран от #93, #95
18:03 22.08.2025
88 И кой ти каза,че войска няма да пратим?!
До коментар #83 от "България е НАТО":Не говори излишно,че утре да не получиш призовка за фронта от ДеДко ЗапрЕнов...!
18:03 22.08.2025
89 Зависи
18:03 22.08.2025
90 Уса
18:03 22.08.2025
91 Лее се руска кръв
До коментар #84 от "Тагаренко!":Натовци по плажовете...и Тагаренко е на плажа....
Коментиран от #102, #116
18:04 22.08.2025
92 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #83 от "България е НАТО":Ех ПО ПЕЙКИ,
НАТО е в България‼️
Различно е ‼️
18:04 22.08.2025
93 И да му обясняваш...
До коментар #87 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":...требе акъл,за да те разбере...?!
Коментиран от #101
18:04 22.08.2025
94 Азиатец
Нито една страна от НАТО, с изключение на САЩ, няма лидер със стратегическо мислене. Но Тръмп си има други дефекти и кусури. За Зеленски може да се каже само, че е шут и плямпало. Ако имаше стратегическо мислене, щеше да изпълни Минските споразумения и Украйна щеше да плати най-ниската цена /само Крим/ за агресивната политика на НАТО за разширяване на изток. Дори изпълнението на истанбулските договорености щяха да имат по-добър резултат за Украйна.
Коментиран от #97
18:04 22.08.2025
95 България е НАТО
До коментар #87 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":Затова НАТО е в България....иначе Путин отдавна да ни е забърсал....
Коментиран от #103, #106, #108, #127
18:05 22.08.2025
96 ЕвроАтлантически гьон
18:06 22.08.2025
97 НАТОВЕЦ
До коментар #94 от "Азиатец":Срещите не са толкова важни....оръжието е важно.....дето трепе путинистите.
Коментиран от #105
18:06 22.08.2025
98 Този коментар е премахнат от модератор.
99 Q -Рестия
До коментар #60 от "Руската кръв наторява":А ти можеш да ми наториш дядовия директно .
18:07 22.08.2025
100 Обаче дефакто
Коментиран от #104
18:07 22.08.2025
101 България е НАТО
До коментар #93 от "И да му обясняваш...":Иначе путинягата да ни е посетил....военно....Затова НАТО е тук.
Коментиран от #112, #114
18:07 22.08.2025
102 Тагаренко!
До коментар #91 от "Лее се руска кръв":Моля,не говори от мое име?!
КъФ плаж,кви 5 гривни ве човек...!
Моя изконна мечта е да съм на фронта и да дам кръвта си за Украинската Свобода...!
18:07 22.08.2025
103 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #95 от "България е НАТО":Тя и баба ти така те пазеше от Торбалан
и ГлЕЙ сега къв GE.Й станА❗
Коментиран от #107
18:08 22.08.2025
104 Важно е да дават оръжие за Украйна
До коментар #100 от "Обаче дефакто":Иначе всеки се върти някъде....
18:08 22.08.2025
105 Трак 🇺🇦 🐷 🇺🇦 💩
До коментар #97 от "НАТОВЕЦ":Гледай аз да не те срещна ,че моментално ще напълниш потурите .
18:09 22.08.2025
106 Да припомня за по младите като теб
До коментар #95 от "България е НАТО":Всички до една"Мисии на българската армия" в състава на НАТО са и бяха незаконни и престъпни. Нито една от тях не е била под егидата и с мандат на ООН. На всякъде сме били окупатор а дори в Ирак имахме и "окупационен управител" на територия ... която знаем как завърши с трупове и репатрация. Да припомня за по младите
Когато изпращахме българския батальон в Кербала Ирак още преди да бъде изпратен се знаеше с какво ще се занимава. С окупация и с охрана на концлагер! и деликатно беше казано в парламента "контингента ще охранява центъра за временно задържане и "закрила" в лагера “Ашраф”....... относно участието на контингент в "мисията" велика против гласуваха само депутатите от “Атака”, както и Александър Паунов и Андрей Пантев от Коалиция за България. От “Атака”, тогава се обявиха против всякакво участие на български войски зад граница, определиха решението на парламента като “срамно”, в служба на “чужди интереси” и “в защита на чужди петролни компании”.....Всички останали продажни и малоумни депутати дружно пратиха българските войничета да охраняват затвор за който впоследствие Амнести обяви че в него са извършвани изтезания и военни престъпления ..
Коментиран от #109, #117
18:09 22.08.2025
107 Руско гейче
До коментар #103 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":Не говори така за нашите баби......или за руските педофилчета.
Коментиран от #120
18:09 22.08.2025
108 Този коментар е премахнат от модератор.
109 А бе старче
До коментар #106 от "Да припомня за по младите като теб":Съмнявам се че си по стар от мен.....ама както и да е.....
18:10 22.08.2025
110 Абе тъп .ъз
До коментар #55 от "Копейкотрошач":Ходи троши на ба щасси дррр тиа .ъз.
18:11 22.08.2025
111 Опсаааа
До коментар #108 от "натУ те забърса от картата на света":На некой не му издържаха нервичките....товаришч....
18:12 22.08.2025
112 Тежко и горко на НАТО!
До коментар #101 от "България е НАТО":Ако наистина тази хумореска е вярна,че... ,,БГ е НАТО"...!
Една разг@6тена армия,която разполага с един самолет ,,Ф"-16,а другият тръгна от САЩ,но спука гума някъде към Каспичан и още го чакаме...!
Но споко...!
Иначе поне имаме пълните им...чертежи...!
18:12 22.08.2025
113 Лопатар
18:12 22.08.2025
114 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #101 от "България е НАТО":Не е лесно да си Т.Ъ.П❗ И Турция е в НАТО, ама Путин си ходи я Турция, тръбата излезе в Турция вместо до Варна, че и С-400 купиха турците‼️
Ти си ЛАЙ и ЛАпкаЙ на воля‼️
Коментиран от #122, #126
18:12 22.08.2025
115 ЕС е способен и
18:13 22.08.2025
116 Абе момче
До коментар #91 от "Лее се руска кръв":Лее се вика руска кръв.... А ти не осъзнаваш ли че тук става дума, че искат твоята да проливат. Това казва Рюте! Не го ли разбираш? Тролиш ли или просто толкова ти е капацитета?
Коментиран от #119
18:13 22.08.2025
117 Ирак, Югославия, Либия.....
До коментар #106 от "Да припомня за по младите като теб":Мисии на НАТО......иначе там още да се ИЗБИВАТ.....
18:13 22.08.2025
118 Иван рилски
18:14 22.08.2025
119 Кога ма пратят срещу Путин...
До коментар #116 от "Абе момче":Тогава ща му мисля...сега съм на плажа и си живея живота.....
18:14 22.08.2025
120 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #107 от "Руско гейче":Да знаеш, РУСИТЕ GEЙЧЕТА много Ви харесват в Туркистан‼️
Коментиран от #123
18:15 22.08.2025
121 Анонимен
18:16 22.08.2025
122 Дреме ми къде ходи Путин....
До коментар #114 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":Нещо не смее да ходи в ЕС.....що ли. Иначе и България и Турция са...НАТО.
Коментиран от #131
18:16 22.08.2025
123 Руско гейче
До коментар #120 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":И ние харесваме...Туркменистанските такива
18:17 22.08.2025
124 az СВО Победа80
🤣🤣🤣
Тия работят по схемата "Татко обеща да ми купи колело, ама друг път!" 🤣🤣🤣
Коментиран от #128
18:18 22.08.2025
125 ВСУ
Коментиран от #141
18:18 22.08.2025
126 Турция не признава съда в Хага
До коментар #114 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":Има че да е пратила Путин в ...КАУША.
18:19 22.08.2025
127 България дали е в НАТО не знам
До коментар #95 от "България е НАТО":Но за мен това е една терористична организация по всички възможни дефиниции за тероризъм и нямам нищо общо с нея. За теб не знам. Ако имаш, изпълнявай и тъпотиите и се оправяй паткан. Аз когато на времето 3 години във флота съм служил в Атия на ПЛК44 клетва в НАТО не съм давал. В друго съм се клел
Коментиран от #133
18:20 22.08.2025
128 За кво НАТО да са меси
До коментар #124 от "az СВО Победа80":Славяни са избиват и с натовско оръжие......дреме му на НАТО.
Коментиран от #136
18:20 22.08.2025
129 Анкара
София да не се почесва, а също да заяви участие! Имаме професионални военни, това им е работата! Защитата на Украйна е защита на България!
18:21 22.08.2025
130 Лука
До коментар #2 от "50 Процент":Злобата няма краъ.Даи факни а не прах в очите
18:21 22.08.2025
131 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #122 от "Дреме ми къде ходи Путин....":БЕЗникова БЕЗмозАчна Черна станция, дремеш ПО ПЕЙКИТЕ и лаеш по коментиращите❗
Щото не можеш сам да коментираш-
САЩински СМЕШЕН НЕМОЖАЧ‼️‼️‼️
Коментиран от #137
18:22 22.08.2025
132 Няма спирка
Коментиран от #134
18:22 22.08.2025
133 Живота върви напред, не назад
До коментар #127 от "България дали е в НАТО не знам":Много хора не са с клели в НАТО....но ако ПУТИНСКА РАКЕТА избие семейството ми, като в Украйна.....грабвам пушката...
Коментиран от #139, #145
18:22 22.08.2025
134 Чакаме Путин да са тества с НАТО.
До коментар #132 от "Няма спирка":Демек с..Германия.
18:23 22.08.2025
135 Очевидно
До коментар #57 от "И идва логичният въпрос":Тези хора не са решаващ фактор.
То, и у нас е така. Политиците изглеждат като хора, които нямат пари и власт.
Дълбоката държавна се ръководи от световния едър капитал.
Коментиран от #140
18:23 22.08.2025
136 az СВО Победа80
До коментар #128 от "За кво НАТО да са меси":Да, ама едните свършиха.... на минус 1.7 млн души са и няма кой да продължи войната срещу Русия....
Това е драмата на НАТО!
Коментиран от #138
18:23 22.08.2025
137 Мене ме остави
До коментар #131 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":Важно е НАТОВСКО ОРЪЖИЕ да трепе путинистите. Българското оръжия също....
18:24 22.08.2025
138 Не го мисли
До коментар #136 от "az СВО Победа80":Виж кво става при Покровск и сумска област....кой ли трепе там путинистите....сигурно извънземните.
Коментиран от #144
18:25 22.08.2025
139 Този коментар е премахнат от модератор.
140 Хората обаче
До коментар #135 от "Очевидно":За "световния едър капитал" няма да тръгнат да умират щото нещо Рюте бил казал. Нито в България, нито никъде ако са нормални. Иначе да си дрънка тъпотиите.
18:26 22.08.2025
141 Куку
До коментар #125 от "ВСУ":Изкукал нацист..разстройствата ви стават порресаващи
Коментиран от #147
18:27 22.08.2025
142 България е НАТО
Коментиран от #149
18:27 22.08.2025
143 Повечето европейски страни
Борисов, Радев, Йотова, какво чакате, специална покана ли?
Покажете, че сте на висотата на длъжностните си!
Главнокомандващият Радев се изявява по паради, да го видим в реално действие!
18:28 22.08.2025
144 az СВО Победа80
До коментар #138 от "Не го мисли":Хахаха, очаквам да ми съобщиш и за успешни за НАТО боеве срещу руснаците в Мариупол....
🤣🤣🤣
18:28 22.08.2025
145 А ако натовско оръжие
До коментар #133 от "Живота върви напред, не назад":избие семейството ти ? Ще хванеш ли пушката?
Коментиран от #148
18:28 22.08.2025
146 В аляска
18:30 22.08.2025
147 Боли ли, вата?
До коментар #141 от "Куку":Все по лошо ще става.
18:31 22.08.2025
148 Разбира се....
До коментар #145 от "А ако натовско оръжие":Че ще хвана пушката......всеки който нападне България е агресор....едва тва ще е НАТО.....никой не напада себе си.
18:31 22.08.2025
149 Че той баща ти
До коментар #142 от "България е НАТО":Не говори ли руски ? Я го питай. И кво му пречи това? Всички над 50-52 години го говорят в България освен ако не са завършили гимназия
Коментиран от #153, #156
18:32 22.08.2025
150 Само капитулация Зелю
Капитулацията е първото и най сигурно предложение за дълготраен мир и сигурност!!!
Коментиран от #152
18:32 22.08.2025
151 Радев, нашия главнокомандващ
18:33 22.08.2025
152 То Украйна
До коментар #150 от "Само капитулация Зелю":Капитулира от четири години, ама нещо не става....що ли???
18:33 22.08.2025
153 Баща ми отдавна го няма
До коментар #149 от "Че той баща ти":Но под РУСКИ ботуш, какво да говори.....иначе го чака....каторга или в...тюрме.
18:35 22.08.2025
154 🇷🇺РУСИЯ ПОПИЛЯ НАТО И ЗАПАДА ! ФАКТИ :
ЗАРОДЕНИЯ ФАШИЗЪМ В УКРАЙНА ,ПРЕЗ 2014Г, СПОНСОРИРАН ОТ ЗАПАДА. НО ЕС - влезе
в криза на всички нива.(Само в Герм.= 25 000 фирми са във фалит за 2024
).Загубите на САЩ( за =3 г) възлизат на = 7 трил.$= 37
трил.$.Бюдж.дефицит=6% колкото Европейския,и Държ.дълг над 110% За Русия
това са=1,2% Бюдж.дефицит,18% Държ.дълг, Ниска безраб (+2%),Икономика, с
ръст (+4%),и увеличен Златен резерв = 210 млрд.$ за 2024г. Гр.Москва(13
млн жит.) е определен от комисия в ООН за най-добър град в света по
инфраструктура и стандарт (2022/23).Военната руска промишленост ,се
оказа= 4-пъти по-голяма, от тази на НАТО.Потвърдено и в изказване на
Ген.Сек.М.Рюте ! До момента са избити=2,2 млн. войници на Фашисткия
украински.режим,и 6740 натовски офицери и консултанти.Унищожени
са и много америк.групи,като АМЕРИКАНСКА ГРУПИРОВКА - ЧВК Forward
Observation Group !!! РУСИЯ
унищожищи америк. оръжия за = 430 млр .$, Остатъч.ресурс на НАТО в
момента е = за 3 седмици актив.бойни действия,и дебатите в
Америк.Конгрес потвърдиха това).Руските ракети станаха повече ( напр:
Х-101 с обсег = 5500 км и КВО= 1 м !В момента в Украйна има =730 000
руска армия,част от= 2,4 млн редовна -Потвърдено,от ГРУ, Н-к Г-н Щаба на
Украйна,и Зеленски ! САМО ЗА 2023 Г.= 5,5 МЛН.УКРАИНСКИ
ГРАЖДАНИ СА ПОТЪРСИЛИ УБЕЖИЩЕ В РУСИЯ.=3,3 МЛН.ВЕЧЕ СА С РУСКО ГРАЖДАНСТВО.
18:36 22.08.2025
155 Време е
Радев да поведе войската, каквато му е работата! Действай, генерал Радев!
18:36 22.08.2025
156 Баща ми каза
До коментар #149 от "Че той баща ти":Че в петък е имало само руска телевизия.....да промива мозъците на българите.....
18:36 22.08.2025