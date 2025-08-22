Новини
Стратегическа среща в Киев! НАТО и Украйна работят по гаранции за сигурност, за да не може Русия да атакува отново
Стратегическа среща в Киев! НАТО и Украйна работят по гаранции за сигурност, за да не може Русия да атакува отново

22 Август, 2025 17:16 1 524 156

Володимир Зеленски заяви, че руснаците правят всичко възможно, за да попречат на срещата между лидерите на Украйна, САЩ и Русия, предаде Укринформ

Стратегическа среща в Киев! НАТО и Украйна работят по гаранции за сигурност, за да не може Русия да атакува отново - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Съюзниците от НАТО и Украйна работят заедно, за да бъдат сигурни, че гаранциите за сигурност за Украйна са на толкова солидно ниво, че Русия никога няма да се опита да атакува отново, заяви шефът на НАТО Марк Рюте, добавяйки, че Европа и САЩ ще се включат в осигуряването им, съобщи Ройтерс, цитирана от БТА.

"Солидните гаранции за сигурност ще бъдат от съществено значение и работим върху това в момента, за да го определим“, заяви Рюте по време на съвместна пресконференция с украинския президент Володимир Зеленски в Киев.

Гаранциите за сигурност за Украйна ще се състоят от две нива, заяви още генералният секретар на НАТО Марк Рюте.

Първото ниво е сключване на мирно споразумение или споразумение за прекратяване на огъня с укрепване на украинските въоръжени сили, а второто ниво вече ще включва гаранции от САЩ и европейските страни.

В момента основните теми, които се обсъждат, са финансирането на украинските въоръжени сили, оръжията и дипломацията. Решението за разполагане на чуждестранни войски на украинска територия все още не е взето, този въпрос все още се обсъжда, добави Рюте.

"Нуждаем се от гаранции от такова ниво, че Путин, седнал в Москва, никога повече да не помисли да нападне Украйна", цитира РБК-Украйна думите на генералния секретар на НАТО.

От своя страна Зеленски заяви, че руснаците правят всичко възможно, за да попречат на срещата между лидерите на Украйна, САЩ и Русия, предаде Укринформ.

"Въпросът за прекратяване на войната трябва да се реши на ниво лидери, но сега виждаме, че руснаците правят всичко възможно, за да попречат на срещата. За разлика от Русия, Украйна не се страхува от никакви срещи с лидери. Ние сме готови да работим продуктивно, до максималната възможна степен“, подчерта Зеленски.

Той изрази и надежда, че "партньорите ще помогнат да се осигури поне минимално продуктивна позиция от страна на Русия".

"Трябва да ги принудим да се ангажират с дипломация. Нуждаем се от наистина силни санкции, ако те [Руската федерация] не се съгласят на дипломатическо решение на тази война, ако не искат да я прекратят. Разчитаме на силни [санкции] от нашите партньори“, заяви президентът.

Според него „трябва да се направи всичко възможно, за да се попречи на Русия да продължава да се крие от срещата“, съобщи Укринформ.

Зеленски отново подчерта, че с Рюте са обсъдили гаранциите за сигурността на Украйна от други страни, които според украинския президент трябва да бъдат подобни на член 5 от устава на НАТО, т.е. нападението срещу един член на алианса се смята за атака срещу всички, информира Ройтерс.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 2 50 Процент

    Половин северен Кипър принадлежи на Залю...ръце вдигат от него...по 30 Имота на ден купува с вашите крадени парииии

    17:19 22.08.2025

  • 3 Иван

    Марк Пут.те е по-мазен.

  • 4 симпатична двойка

    бедния хвуйчо и шерифа

    17:20 22.08.2025

  • 5 Ели Стоянова-Георгиева

    За Осрайна - гаранция Франция .

    17:21 22.08.2025

  • 6 Нищо ново под слънцето!

    Ще поседнат на голямата и богата софра...!
    Ще си почешат езиците,с наздравици,гарнирани с патетични слова, колко са велики и как още от утре ще разгромят Русия...!
    И ще си тръгнат по живо,по здраво ...,щастливи,че са направили...,,историческа" среща...!

    17:21 22.08.2025

  • 7 Сатана Z

    32 4 Отговор
    НАТО едва ли може да се защити без Краварска помощ ,но се само предлагат на Украйна,която може да ги бие от Киев до Атлантика сама без помощта на Русия щото натам отива работата.
    НАТО иска да влезна в Украйна за да защити себе си ,защото Украинците рано или късно ще им потърсят сметка за карването им във война с братята си от Русия.

    17:22 22.08.2025

  • 9 От опит

    29 4 Отговор
    Комикът Зеленски си остава комик!
    Като катраника в Цариград ходил ...и пак катраник се върнал...
    Но ще го запишат в книгата на Гинес като набеден държавен ръководител-екскурзиант, летял най много на самолет !

    17:22 22.08.2025

  • 10 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    30 2 Отговор
    Маrk Pute : " МИРЪТ В У...ЙНА Е ОПАСНОСТ ЗА НАТО!"

    17:23 22.08.2025

  • 11 Тома

    25 4 Отговор
    Два дена укронацистите ги работят с хиперзвукови ракети а те с нато ще се осигуряват.

    17:24 22.08.2025

  • 12 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    До коментар #10 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    Та този Рутьо, щял да работи за мир‼️

    17:24 22.08.2025

  • 13 Бай Ставри

    До коментар #8 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Даже и му благодари по пет пъти в минута.

    17:25 22.08.2025

    27 4 Отговор

    И къде ще си ги носи.....тия безброй негови разкошни имоти,купени с кървави пари...?!
    Освен при ,,Св.Петър"...другаде-не виждам...!

    17:25 22.08.2025

  • 15 Преговори

    Няма да има

  • 16 Режисьор

    7 19 Отговор

    Зеленски е комикхпо професия.
    Путин е комик по призвание. Такъв артист като него няма втори в Русия.

    17:26 22.08.2025

  • 17 Сократ

    38 3 Отговор
    Нещо тези гаранти забравят за 8 годишното бомбене на мирното население на Донбас. Забравят и за струпаната 250К укро армия на границата с Донбас, които са имали цел да избият цялото население. Просто Путин ги изпревари с два дни. Аман от манипулации, зомбиране и лъжи.

    17:27 22.08.2025

  • 18 Опс

    24 3 Отговор
    Събрали се мишките,цвъркат...ама не мислят за котката....

    17:27 22.08.2025

  • 19 Пацифист

    18 3 Отговор
    Т.е. АЗ да ида се бия за оСрайна, ако стане патакламата отново,та аз и за България никога не бих се бил,какво остава за някакви си д-р страни. Нима имам няколко живота ? Луда работа

    17:27 22.08.2025

  • 20 Сократ

    До коментар #16 от "Режисьор":

    А ти какъв си?

    17:28 22.08.2025

  • 21 Трудни отговори

    21 2 Отговор
    Буфосинхронистите от НАТО и комика евреин ръководищ укра-наци изнесоха представлението на желаещите. Къде е българия и къде трябва да бъде? В киносалона или на сцена. Каква роля може и трябва да изпълни за да продължи да я има?

    17:29 22.08.2025

  • 22 Тоя Рюте не разбра ли

    28 3 Отговор
  • 23 защо

    16 2 Отговор
    Те, лидерите се срещнаха. Даже единия си повика шут с антураж да си почине след срещата.

  • 24 Путин му казва "демилитаризация"

    24 2 Отговор
    Коментиран от #28

    17:33 22.08.2025

  • 25 АЗОВ

    3 22 Отговор
    Реже руски тикви при Покровск и сумска област. Путинистите не смеят да гъкнат.

    17:33 22.08.2025

  • 26 пешо

    16 1 Отговор
    пе.... и наркоман ша упраят украйна

    17:33 22.08.2025

  • 27 Сократ

    21 2 Отговор

    До коментар #22 от "Тоя Рюте не разбра ли":

    Виж му мутрата на Рюте и си направи сам извода. Тъп, като цървул. Онзи от Финландия и а физиономия на избягал от лудницата. Не коментирам останалите "лидери" от евроесесовците.

    17:33 22.08.2025

  • 28 АЗОВ

    4 10 Отговор

    До коментар #24 от "Путин му казва "демилитаризация"":

    Ива ДЕМИЛИТАРИЗАЦИЯ бре. Украйна е ФРАШКАНА с оръжия.

    17:35 22.08.2025

  • 29 пешо

    10 1 Отговор

    До коментар #6 от "Нищо ново под слънцето!":

    може да си почешат и нещо друго

    17:35 22.08.2025

  • 30 Сократ

    15 2 Отговор

    До коментар #25 от "АЗОВ":

    А как да на дърводобива в Сибир въпросния Азов? За разлика от теб не гледаме само нова, бТВ и първа програма.

    Коментиран от #34

    17:35 22.08.2025

  • 31 я пишете какви ги вършат жалните урк

    17 1 Отговор
    Вчера сутринта на ГКПП "Капитан Андреево" е пристигнал за влизане в страната товарен автомобил "Даф“ с украинска регистрация, управляван от гражданин на Украйна, пътуващ от Република Турция за Украйна.

    При извършена физическа проверка на превозното средство с газоанализатор са отчетени завишени стойности. В хода на инспекцията са установени пет лица без документи за самоличност, които по техни данни са граждани на Сирия и притежават турски карти за временна закрила.

    Водачът на товарния автомобил и укритите лица са задържани със заповеди за полицейско задържане.

    17:35 22.08.2025

  • 32 Да не верваш

    1 15 Отговор

    До коментар #22 от "Тоя Рюте не разбра ли":

    Денацификация в Украйна нема. ДЕМИЛИТАРИЗАЦИЯ....още повече.

    17:36 22.08.2025

  • 33 пешо

    9 0 Отговор

    До коментар #12 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    той здраво роботи с задните части

    17:36 22.08.2025

  • 34 Аз гледам

    2 1 Отговор

    До коментар #30 от "Сократ":

    Само БСТВ....ама нещо я нема напоследък...

    17:37 22.08.2025

  • 35 Сократ

    11 2 Отговор
    НАТО и евроесесовския съюз не могат да дадат и грам гаранции. Те са бита карта. Но тъпаците в 404 още не го вдяват.

    Коментиран от #38

    17:38 22.08.2025

  • 36 555

    13 1 Отговор
    Тези вече са толкова неадекватни в изказванията си, че направо дразнят. Как може Русия кажеш "руснаците правят всичко възможно, за да попречат на срещата между лидерите на Украйна, САЩ и Русия, ...". Все едно аз да си преча да отида някъде. Решавам да отида - отивам, решавам че няма да отида - не отивам. Ама чак пък да преча...!?!?

    17:38 22.08.2025

  • 37 Натовско оръжие громи Русия

    2 11 Отговор
    Другото в без значение.

    17:38 22.08.2025

  • 38 Натовско оръжие трепе путинисти

    3 7 Отговор

    До коментар #35 от "Сократ":

    Иначе, натовци са по плажовете, утешават рускините

    Коментиран от #50

    17:39 22.08.2025

  • 39 Факт

    12 1 Отговор
    Смея се като ги слушам като казват дълбокомислено,какво трябвало да направят руснаците.И приемат решения без да вземат мнението на победителите.Само срещи,обяди,изявления и харчене на пари.Безсмислени неща.

    17:39 22.08.2025

  • 40 На снимката...!

    7 2 Отговор
    Двама изпечени театрали,усърдно позират за пред камерите ..!

    17:40 22.08.2025

  • 41 И идва логичният въпрос

    10 1 Отговор
    След като гаранциите за сигурност на Украйна ще дават, защо и е тогава това "укрепване на украинските въоръжени сили"? Тоя шматарок Марк Рюте, може ли да го обясни?

    17:40 22.08.2025

  • 43 Путинистче идиотче

    2 8 Отговор

    Зеленски е мизерник спрямо милиардера Путин.....

    17:41 22.08.2025

  • 44 Марк Рюте:

    1 10 Отговор
    Ако Русия си помисли да нападне НАТО тв ще бъде опустошена.Край цитата.

    17:41 22.08.2025

  • 45 БгТопИдиот🇧🇬

    9 0 Отговор
    МАТЮ у киреча.

    ТретопОловите бгевроатлантици също !

    17:41 22.08.2025

  • 46 Антон

    13 1 Отговор
    Тези натовците, дали осъзнават колко са жалки?
    Много им се иска, ама не им стиска! Големите военнолюбци, не смеят да пратят натовска войска в укрия, защото знаят какво ще последва! И само за някаква сигурност си говорят вече толкова години.
    Трябва да им е ясно, че веле загубиха. А пропагандата за лошия Путин, който ще напада западна европа, вече и децата не вярват на нея.

    17:41 22.08.2025

  • 47 Само натовско оръжие

    1 8 Отговор

    Спира Путин да си разиграва коня...без НАТО Украйна да я нема.

    17:42 22.08.2025

  • 48 Бъзиктар

    До коментар #25 от "АЗОВ":

    Азов реже ама трупи в тайгата.Ако си изпълнят нормата им дават втора филийка хляб.За деня.Слава на Украйна да ....нейната....!

    17:42 22.08.2025

  • 50 Ама то щот...

    9 1 Отговор

    ...руското оръжие ги гали натовските наемници в Украйна...,с перце ...😂🤣😆😝?!

    17:43 22.08.2025

  • 51 И без натовска армия

    2 9 Отговор

    Украйна трепе путинистите...с натовско оръжие.

    17:43 22.08.2025

  • 52 БгТопИдиот🇧🇬

    11 0 Отговор
    Западняците+пуделите им имат много странен обичай.

    На всеки сто години да наторяват добре ру ски те земи.

    Или с ек скре ментите си или с тру повете си.

    17:43 22.08.2025

  • 53 Натовски наемник

    2 4 Отговор

    Ние сме една десето хилядна от руската армия....но спираме путинягата...

    17:44 22.08.2025

  • 54 ИСТИНАТА!

    8 2 Отговор

    И с НАТО и без НАТО...
    ...Украйна е Чао...!

    17:45 22.08.2025

  • 56 Антиутопия

    11 0 Отговор

    Украина плачи за гаранции при НАТО,.
    А на Русия кой ще даде гаранции? Може би само собствената само армията. Да не се учудваме тогава, че РФ се въоръжава до зъби. Дай Боже, по-скоро край на войната!

    17:45 22.08.2025

  • 57 И идва логичният въпрос

    12 1 Отговор
    Щом "въпросът" за прекратяване на войната трябва да се реши на ниво лидери то въобще тея Рюте, МакРюн, СтарМър, големият Урсул и котето Мерц не трябва да участват щото не са никакви лидери а анимационни герой на Дисни

    17:45 22.08.2025

  • 58 Механик

    9 1 Отговор
    Имам чувството, че или тия хора не са съвсем наред с възприемането на реалността, или непросто си правят банкетчета.
    Те се замислили какво ще да правят "за да не може Русия да атакува отново"??? То все едно са спечелили всички битки и руската армия се е изтеглила от Украина, та те мислят какво ще гарантират от тук на сетне.
    Смешни и жалки/

    17:45 22.08.2025

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Руската кръв наторява

    2 9 Отговор

    Украинските земи...не им е за първи път...

    17:45 22.08.2025

  • 61 Стига бе

    1 7 Отговор

    Русия си атакува, ВСУ трепе руските захватчици....вече са над милион избитите путинисти.

    17:47 22.08.2025

  • 62 НАЛИ?!

    4 1 Отговор

    Както го спряхте в Крим...?!
    Както го спряхте в Курск...?!
    Пожелаваме Ви,все така да го...,,спирате"...😂🤣😆😝😂🤣😆👍!

    17:47 22.08.2025

  • 63 Съюзниците от НАТО трябва да разберат

    8 0 Отговор
    че най-голямата сигурност за Украйна пък и за тях е, да престатанат да препикават оградата на Русия.

    Защото каквото и да решат на седянката си нищо няма да спре Русия. И да не пискат после, че е "непредизвикано"!
    Мир и нормални отношения с Русия, могат да се постигнат само с мир и нормални отношения!

    Недопустимото за тях в случая обаче е, че без враг, НАТО в Европа става излишно.

    17:48 22.08.2025

  • 64 Важно е да дават оръжие

    1 7 Отговор

    За трепане на путинисти.

    17:48 22.08.2025

  • 65 Стига бе

    2 3 Отговор

    А Путин да спре да се окаква около съседите си....

    17:49 22.08.2025

  • 66 Киев, Харков, Херсон, Изюм

    1 5 Отговор

    Разказаха играта на руските захватчици.

    17:50 22.08.2025

  • 67 Виц на деня

    1 3 Отговор

    Русия да иска гаранции от Аятолаха....да я пази от Украйна....

    17:51 22.08.2025

  • 68 АМАH OT ИДИOTИ

    8 1 Отговор
    ТОВА Е СРЕЩА НА HACPAHИTE 🤣
    ТИЯ ДВЕТЕ ПEДAЛЧETA(PЮТE И 3EЛЕHOTO И3ПРАЖHEHИЕ) CAMO KATO ГИ ВИДИ ЧОВЕК И МУ СЕ ПOBPЪЩA 😝

    17:52 22.08.2025

  • 69 СЕРИОЗНО ЛИ БЕ...?!?!

    8 1 Отговор

    Наскоро хакери хакнаха сайта на ГенЩаба на ВСУ!
    Изтекоха секретни данни-
    Над 1,7 милиона избити украински воини от 2022 г. до сега...!

    17:53 22.08.2025

  • 70 Диана

    6 0 Отговор
    За какво ли ще укрепват украинските въоръжени сили? Та украинците дори сега преподават западните оръжия...

    17:53 22.08.2025

  • 71 България е НАТО

    1 4 Отговор
    И българско оръжие трепе руските захватчици.....другари, гордейте се с това
    .

    17:53 22.08.2025

  • 72 4-та година "Киев за 3 дня"

    2 4 Отговор
    4-та година хомосъветикyc с едни и същи тъnoтии, закани и заклинания, а в pycнята става все по-зле и по-зле.
    Но въпреки, че изглеждат изключително нелепо с демонстрирането на поклонничеството си пред московското блато, се наблюдават и наченки на мозъчна дейност - все пак нито един не е тръгнал към Мордор, въпреки че Путлер ги покани и обеща райски живот. 🤣🤣🤣

    17:53 22.08.2025

  • 73 Абе пич

    6 2 Отговор

    С натовско оръжие и с НАТО Украйна съвсем няма да я има. Ще ходиш за НАТО ли да се биеш и да умираш? Чуваш ли се въобще ? А тва натовско оръжие мислиш че е вълшебно и нещо ще промени ли? Просто погрома за Украйна ще достигне глобални за нея размери. Няма смисъл глупости да пишеш. А относно Рюте няма смисъл даже глупостите и мокрите му гейски сънища да коментираме

    17:54 22.08.2025

  • 74 ГРУ гайтанжиева

    0 3 Отговор

    Това са московски лъжи, разпространявани от полезни ... и д и о т и !

    17:54 22.08.2025

  • 75 И затова ли-

    5 1 Отговор

    Вече Над 20% бивша Укро-Територия,вече завинаги Руска...?!?!

    17:54 22.08.2025

  • 76 Наскоро

    1 5 Отговор

    Хакери хакнаха щаба на ВС на РФ.....компютъра не могъл да изпише загрижените путинисти.....като бройка де.

    17:55 22.08.2025

  • 77 Тома

    5 0 Отговор
    Тези двамата не целунаха ли г.за на Тръмп скоро

    17:55 22.08.2025

  • 78 То Украйна

    1 6 Отговор

    Вече четвърта година я "няма".....ама избива руските захватчици.....

    17:56 22.08.2025

  • 79 Да бе да...?!

    4 0 Отговор

    Истината казват-боляла...!
    Като те гледам-прави са хората...!

    17:56 22.08.2025

  • 80 Земя се връща, живот никога

    1 4 Отговор

    Не забравяй кво стана с територията на непобедимия СССР ... Но избитите милиони в името на комунизма, никой не може да върне.

    17:57 22.08.2025

  • 81 Олигофрен на 200

    5 0 Отговор
    (Решението за разполагане на чуждестранни войски на украинска територия все още не е взето, този въпрос все още се обсъжда, добави Рюте.) хахахаха...... аре, аре да побърза че е пълно със желаещи

    17:58 22.08.2025

  • 82 НАЛИ?!

    7 0 Отговор

    Щото Украинските нещастници,насила ,,бусовизирани" и с ритници,като добитък пратени на фронта,за пушечно месо са...безсмъртни ,,киборги"...?!

    17:59 22.08.2025

  • 83 България е НАТО

    1 2 Отговор
    Войска нема да пратим, но пращаме оръжия като за световно....

    18:01 22.08.2025

  • 84 Тагаренко!

    3 0 Отговор

    Моля,не се блъскайте за фронта!
    Аз съм с предимство!
    Пръв се записах...!

    18:01 22.08.2025

  • 85 АМАH OT ИДИOTИ

    1 0 Отговор

    ”ЧОВЕКА", СИЛНО КАЗАНО Е НАВЕДEH И ЖAЛЪК . ТАКА ЧЕ ПОВЕДЕНИЕТО И КОМЕНТАРИТЕ МУ СА ЛОГИЧНИ ЗА HE ЩАCTHOТО МУ СЪЩЕСТВУВАНЕ

    18:01 22.08.2025

  • 86 Украйна се брани

    1 3 Отговор

    Както може....важно е, че Путин бая са мъчи..... руските захватчици не ги чака добро....

    18:02 22.08.2025

  • 87 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    7 0 Отговор

    НЕ България е НАТО,
    а НАТО е в България❗
    Има разлика‼️

    18:03 22.08.2025

  • 88 И кой ти каза,че войска няма да пратим?!

    3 0 Отговор

    Не говори излишно,че утре да не получиш призовка за фронта от ДеДко ЗапрЕнов...!

    18:03 22.08.2025

  • 89 Зависи

    0 0 Отговор
    "...аре, аре да побърза че е пълно със желаещи" ---- Може и да има, само не съм сигурен от коя страна...

    18:03 22.08.2025

  • 90 Уса

    2 0 Отговор
    Тръмп каза НЕ на нато и не може да преговарят за сигурност.Тръмп прати Зеленски при Путин

    18:03 22.08.2025

  • 91 Лее се руска кръв

    1 3 Отговор

    Натовци по плажовете...и Тагаренко е на плажа....

    18:04 22.08.2025

  • 92 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    1 0 Отговор

    Ех ПО ПЕЙКИ,
    НАТО е в България‼️
    Различно е ‼️

    18:04 22.08.2025

  • 93 И да му обясняваш...

    1 0 Отговор

    ...требе акъл,за да те разбере...?!

    18:04 22.08.2025

  • 94 Азиатец

    4 2 Отговор
    Поредната "стратегическа среща" ! Коя подред е вече ? Трябва да са над 100. Стратегическа среща е онази среща, на която се обсъждат стратегически политики или действия от присъстващи на нея лидери със стратегическо мислене. Тук обаче и дума не може да става за такава.
    Нито една страна от НАТО, с изключение на САЩ, няма лидер със стратегическо мислене. Но Тръмп си има други дефекти и кусури. За Зеленски може да се каже само, че е шут и плямпало. Ако имаше стратегическо мислене, щеше да изпълни Минските споразумения и Украйна щеше да плати най-ниската цена /само Крим/ за агресивната политика на НАТО за разширяване на изток. Дори изпълнението на истанбулските договорености щяха да имат по-добър резултат за Украйна.

    18:04 22.08.2025

  • 95 България е НАТО

    2 4 Отговор

    Затова НАТО е в България....иначе Путин отдавна да ни е забърсал....

    18:05 22.08.2025

  • 96 ЕвроАтлантически гьон

    4 1 Отговор
    А па БРИКС и Москва работят по гаранции за сигурност, за да не може НАТО да майданува отново

    18:06 22.08.2025

  • 97 НАТОВЕЦ

    2 3 Отговор

    Срещите не са толкова важни....оръжието е важно.....дето трепе путинистите.

    18:06 22.08.2025

  • 99 Q -Рестия

    2 0 Отговор

    А ти можеш да ми наториш дядовия директно .

    18:07 22.08.2025

  • 100 Обаче дефакто

    2 2 Отговор
    Като на танцьорки на пилон се въртят тея. Направо е смешно. Освен да си показват дупенцата в различен план друго не правят. Дали си вярват че са значими и че са някакви фактори въобще след като всички ги видяхме каква жалка картинка бяха в Белият дом на столчета в коридора

    Коментиран от #104

    18:07 22.08.2025

  • 101 България е НАТО

    1 2 Отговор

    Иначе путинягата да ни е посетил....военно....Затова НАТО е тук.

    18:07 22.08.2025

  • 102 Тагаренко!

    2 0 Отговор

    Моля,не говори от мое име?!
    КъФ плаж,кви 5 гривни ве човек...!
    Моя изконна мечта е да съм на фронта и да дам кръвта си за Украинската Свобода...!

    18:07 22.08.2025

  • 103 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    2 0 Отговор

    Тя и баба ти така те пазеше от Торбалан
    и ГлЕЙ сега къв GE.Й станА❗

    18:08 22.08.2025

  • 104 Важно е да дават оръжие за Украйна

    1 1 Отговор

    Иначе всеки се върти някъде....

    18:08 22.08.2025

  • 105 Трак 🇺🇦 🐷 🇺🇦 💩

    1 1 Отговор

    Гледай аз да не те срещна ,че моментално ще напълниш потурите .

    18:09 22.08.2025

  • 106 Да припомня за по младите като теб

    3 1 Отговор

    Всички до една"Мисии на българската армия" в състава на НАТО са и бяха незаконни и престъпни. Нито една от тях не е била под егидата и с мандат на ООН. На всякъде сме били окупатор а дори в Ирак имахме и "окупационен управител" на територия ... която знаем как завърши с трупове и репатрация. Да припомня за по младите
    Когато изпращахме българския батальон в Кербала Ирак още преди да бъде изпратен се знаеше с какво ще се занимава. С окупация и с охрана на концлагер! и деликатно беше казано в парламента "контингента ще охранява центъра за временно задържане и "закрила" в лагера “Ашраф”....... относно участието на контингент в "мисията" велика против гласуваха само депутатите от “Атака”, както и Александър Паунов и Андрей Пантев от Коалиция за България. От “Атака”, тогава се обявиха против всякакво участие на български войски зад граница, определиха решението на парламента като “срамно”, в служба на “чужди интереси” и “в защита на чужди петролни компании”.....Всички останали продажни и малоумни депутати дружно пратиха българските войничета да охраняват затвор за който впоследствие Амнести обяви че в него са извършвани изтезания и военни престъпления ..

    18:09 22.08.2025

  • 107 Руско гейче

    0 3 Отговор

    Не говори така за нашите баби......или за руските педофилчета.

    18:09 22.08.2025

  • 109 А бе старче

    0 1 Отговор

    Съмнявам се че си по стар от мен.....ама както и да е.....

    18:10 22.08.2025

  • 110 Абе тъп .ъз

    1 0 Отговор

    Ходи троши на ба щасси дррр тиа .ъз.

    18:11 22.08.2025

  • 111 Опсаааа

    0 0 Отговор

    На некой не му издържаха нервичките....товаришч....

    18:12 22.08.2025

  • 112 Тежко и горко на НАТО!

    6 1 Отговор

    Ако наистина тази хумореска е вярна,че... ,,БГ е НАТО"...!
    Една разг@6тена армия,която разполага с един самолет ,,Ф"-16,а другият тръгна от САЩ,но спука гума някъде към Каспичан и още го чакаме...!
    Но споко...!
    Иначе поне имаме пълните им...чертежи...!

    18:12 22.08.2025

  • 113 Лопатар

    4 1 Отговор
    Путин ще ги пребие с лопатата :)

    18:12 22.08.2025

  • 114 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    6 0 Отговор

    Не е лесно да си Т.Ъ.П❗ И Турция е в НАТО, ама Путин си ходи я Турция, тръбата излезе в Турция вместо до Варна, че и С-400 купиха турците‼️
    Ти си ЛАЙ и ЛАпкаЙ на воля‼️

    18:12 22.08.2025

  • 115 ЕС е способен и

    2 6 Отговор
    трябва да се намеси в Украйна! България също трябва да участва в коалицията на желаещите! Можем да помогнем на с логистика, бази, медицински специалисти, продоволствия, български военни част могат да бъдат разположени като гаранти за мир! Нашите управници трябва да заявят високо и за ясно желание за участие! Който участва с войски, ще участва и във възстановяването на Украйна, а това ще бъде мощен европейски бизнес!

    18:13 22.08.2025

  • 116 Абе момче

    4 1 Отговор

    Лее се вика руска кръв.... А ти не осъзнаваш ли че тук става дума, че искат твоята да проливат. Това казва Рюте! Не го ли разбираш? Тролиш ли или просто толкова ти е капацитета?

    18:13 22.08.2025

  • 117 Ирак, Югославия, Либия.....

    2 0 Отговор

    Мисии на НАТО......иначе там още да се ИЗБИВАТ.....

    18:13 22.08.2025

  • 118 Иван рилски

    4 1 Отговор
    Какви гаранции без Русия само си говорят.

    18:14 22.08.2025

  • 119 Кога ма пратят срещу Путин...

    0 2 Отговор

    Тогава ща му мисля...сега съм на плажа и си живея живота.....

    18:14 22.08.2025

  • 120 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    2 0 Отговор

    Да знаеш, РУСИТЕ GEЙЧЕТА много Ви харесват в Туркистан‼️

    18:15 22.08.2025

  • 121 Анонимен

    0 0 Отговор
    А,Русия престанала ли е да ги атакува?Така написано заглавие предлага,че тя е престанала и те се подсигуряват,за да не ги атакува отново.Не само пишете глупости,но и българския ви език никъде го няма

    18:16 22.08.2025

  • 122 Дреме ми къде ходи Путин....

    1 2 Отговор

    Нещо не смее да ходи в ЕС.....що ли. Иначе и България и Турция са...НАТО.

    18:16 22.08.2025

  • 123 Руско гейче

    0 0 Отговор

    И ние харесваме...Туркменистанските такива

    18:17 22.08.2025

  • 124 az СВО Победа80

    2 1 Отговор
    НАТО сега не смее да се намеси, когато се води война четвърта година, ама иначе щяло "да се намеси" следващият път...
    🤣🤣🤣

    Тия работят по схемата "Татко обеща да ми купи колело, ама друг път!" 🤣🤣🤣

    18:18 22.08.2025

  • 125 ВСУ

    2 3 Отговор
    днес удариха нефтопровода Дружба и секнаха износа на Путлер! Няма валута за москалите! Чува се рев и в Будапеща и Братислава! Колхозниците вече са на купони за бензин! Скоро купони и за храна.

    18:18 22.08.2025

  • 126 Турция не признава съда в Хага

    0 0 Отговор

    Има че да е пратила Путин в ...КАУША.

    18:19 22.08.2025

  • 127 България дали е в НАТО не знам

    2 2 Отговор

    Но за мен това е една терористична организация по всички възможни дефиниции за тероризъм и нямам нищо общо с нея. За теб не знам. Ако имаш, изпълнявай и тъпотиите и се оправяй паткан. Аз когато на времето 3 години във флота съм служил в Атия на ПЛК44 клетва в НАТО не съм давал. В друго съм се клел

    18:20 22.08.2025

  • 128 За кво НАТО да са меси

    0 0 Отговор

    Славяни са избиват и с натовско оръжие......дреме му на НАТО.

    18:20 22.08.2025

  • 129 Анкара

    3 1 Отговор
    днес заяви, че ще участва на с войски в коалицията на желаещите!
    София да не се почесва, а също да заяви участие! Имаме професионални военни, това им е работата! Защитата на Украйна е защита на България!

    18:21 22.08.2025

  • 130 Лука

    0 0 Отговор

    Злобата няма краъ.Даи факни а не прах в очите

    18:21 22.08.2025

  • 131 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    0 0 Отговор

    БЕЗникова БЕЗмозАчна Черна станция, дремеш ПО ПЕЙКИТЕ и лаеш по коментиращите❗
    Щото не можеш сам да коментираш-
    САЩински СМЕШЕН НЕМОЖАЧ‼️‼️‼️

    18:22 22.08.2025

  • 132 Няма спирка

    1 0 Отговор
    Войната няма да спре. Ако сега Русия спре войната след 10 г. всичко ще се повтори. След Украйна идва ред на Германия.

    Коментиран от #134

    18:22 22.08.2025

  • 133 Живота върви напред, не назад

    4 2 Отговор

    Много хора не са с клели в НАТО....но ако ПУТИНСКА РАКЕТА избие семейството ми, като в Украйна.....грабвам пушката...

    18:22 22.08.2025

  • 134 Чакаме Путин да са тества с НАТО.

    0 0 Отговор

    Демек с..Германия.

    18:23 22.08.2025

  • 135 Очевидно

    1 0 Отговор

    Тези хора не са решаващ фактор.
    То, и у нас е така. Политиците изглеждат като хора, които нямат пари и власт.
    Дълбоката държавна се ръководи от световния едър капитал.

    18:23 22.08.2025

  • 136 az СВО Победа80

    1 1 Отговор

    Да, ама едните свършиха.... на минус 1.7 млн души са и няма кой да продължи войната срещу Русия....
    Това е драмата на НАТО!

    18:23 22.08.2025

  • 137 Мене ме остави

    2 1 Отговор

    Важно е НАТОВСКО ОРЪЖИЕ да трепе путинистите. Българското оръжия също....

    18:24 22.08.2025

  • 138 Не го мисли

    1 0 Отговор

    Виж кво става при Покровск и сумска област....кой ли трепе там путинистите....сигурно извънземните.

    18:25 22.08.2025

  • 140 Хората обаче

    1 0 Отговор

    За "световния едър капитал" няма да тръгнат да умират щото нещо Рюте бил казал. Нито в България, нито никъде ако са нормални. Иначе да си дрънка тъпотиите.

    18:26 22.08.2025

  • 141 Куку

    0 1 Отговор

    Изкукал нацист..разстройствата ви стават порресаващи

    18:27 22.08.2025

  • 142 България е НАТО

    2 0 Отговор
    Иначе днес с щяхме да говорим на руски......

    18:27 22.08.2025

  • 143 Повечето европейски страни

    2 0 Отговор
    обявиха участие в коалицията на желаещите!

    Борисов, Радев, Йотова, какво чакате, специална покана ли?
    Покажете, че сте на висотата на длъжностните си!
    Главнокомандващият Радев се изявява по паради, да го видим в реално действие!

    18:28 22.08.2025

  • 144 az СВО Победа80

    0 0 Отговор

    До коментар #138 от "Не го мисли":

    Хахаха, очаквам да ми съобщиш и за успешни за НАТО боеве срещу руснаците в Мариупол....

    🤣🤣🤣

    18:28 22.08.2025

  • 145 А ако натовско оръжие

    1 1 Отговор

    избие семейството ти ? Ще хванеш ли пушката?

    18:28 22.08.2025

  • 146 В аляска

    0 0 Отговор
    Двама СТАРЦИ се опитват да решат бъдещето на СВЕТА.....Света е друг и не е подвластен на догмите на старците....тяхното време отмина. Жалко че не го разбират....

    18:30 22.08.2025

  • 147 Боли ли, вата?

    0 0 Отговор

    Все по лошо ще става.

    18:31 22.08.2025

  • 148 Разбира се....

    0 1 Отговор

    Че ще хвана пушката......всеки който нападне България е агресор....едва тва ще е НАТО.....никой не напада себе си.

    18:31 22.08.2025

  • 149 Че той баща ти

    0 0 Отговор

    Не говори ли руски ? Я го питай. И кво му пречи това? Всички над 50-52 години го говорят в България освен ако не са завършили гимназия

    18:32 22.08.2025

  • 150 Само капитулация Зелю

    1 0 Отговор
    Ойде коньо у ряката... х0х0лите кво чакат да вдигат белия байряк, че после става по яко!!!
    Капитулацията е първото и най сигурно предложение за дълготраен мир и сигурност!!!

    18:32 22.08.2025

  • 151 Радев, нашия главнокомандващ

    1 0 Отговор
    Са ослушва като гърмян заек....хем му се иска, хем не му стиска...

    18:33 22.08.2025

  • 152 То Украйна

    0 1 Отговор

    Капитулира от четири години, ама нещо не става....що ли???

    18:33 22.08.2025

  • 153 Баща ми отдавна го няма

    0 0 Отговор

    Но под РУСКИ ботуш, какво да говори.....иначе го чака....каторга или в...тюрме.

    18:35 22.08.2025

  • 154 🇷🇺РУСИЯ ПОПИЛЯ НАТО И ЗАПАДА ! ФАКТИ :

    1 1 Отговор
    СПОРЕД ЧЛ.106,107 ОТ УСТАВА НА ООН🇷🇺РУСИЯ ЗАПОЧНА -СВО,СРЕЩУ ПОВТОРНО
    ЗАРОДЕНИЯ ФАШИЗЪМ В УКРАЙНА ,ПРЕЗ 2014Г, СПОНСОРИРАН ОТ ЗАПАДА. НО ЕС - влезе
    в криза на всички нива.(Само в Герм.= 25 000 фирми са във фалит за 2024
    ).Загубите на САЩ( за =3 г) възлизат на = 7 трил.$= 37
    трил.$.Бюдж.дефицит=6% колкото Европейския,и Държ.дълг над 110% За Русия
    това са=1,2% Бюдж.дефицит,18% Държ.дълг, Ниска безраб (+2%),Икономика, с
    ръст (+4%),и увеличен Златен резерв = 210 млрд.$ за 2024г. Гр.Москва(13
    млн жит.) е определен от комисия в ООН за най-добър град в света по
    инфраструктура и стандарт (2022/23).Военната руска промишленост ,се
    оказа= 4-пъти по-голяма, от тази на НАТО.Потвърдено и в изказване на
    Ген.Сек.М.Рюте ! До момента са избити=2,2 млн. войници на Фашисткия
    украински.режим,и 6740 натовски офицери и консултанти.Унищожени
    са и много америк.групи,като АМЕРИКАНСКА ГРУПИРОВКА - ЧВК Forward
    Observation Group !!! РУСИЯ
    унищожищи америк. оръжия за = 430 млр .$, Остатъч.ресурс на НАТО в
    момента е = за 3 седмици актив.бойни действия,и дебатите в
    Америк.Конгрес потвърдиха това).Руските ракети станаха повече ( напр:
    Х-101 с обсег = 5500 км и КВО= 1 м !В момента в Украйна има =730 000
    руска армия,част от= 2,4 млн редовна -Потвърдено,от ГРУ, Н-к Г-н Щаба на
    Украйна,и Зеленски ! САМО ЗА 2023 Г.= 5,5 МЛН.УКРАИНСКИ
    ГРАЖДАНИ СА ПОТЪРСИЛИ УБЕЖИЩЕ В РУСИЯ.=3,3 МЛН.ВЕЧЕ СА С РУСКО ГРАЖДАНСТВО.

    18:36 22.08.2025

  • 155 Време е

    1 0 Отговор
    България да защити своите сънародници в Запорожие, Одеса, Херсон и т.н. Ролята на армията е да защитава. Българският войник да стане гарант за мир, нашите сънародници да могат да се върнат в имотите си!
    Радев да поведе войската, каквато му е работата! Действай, генерал Радев!

    18:36 22.08.2025

  • 156 Баща ми каза

    0 0 Отговор

    Че в петък е имало само руска телевизия.....да промива мозъците на българите.....

    18:36 22.08.2025

