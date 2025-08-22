Военни игри в Балтийско море! Руският боен флот тренира защита срещу подводни саботьори

Руските сили проведоха учение в Балтийско море, включително тренировки за отблъскване на подводна атака, съобщи в петък министерството на отбраната, цитирано от "Ройтерс".
Министерството съобщи, че подразделения от водолази "демонстрираха умения за откриване и залавяне на група подводни саботьори, както и за използване на FPV дронове за унищожаване на безпилотни лодки на условен враг".
Ученията са били насочени отчасти към оценка на противоподводните саботажни отбранителни подразделения на военноморските сили, се казва в съобщението.
Това е вторият път за месец, в който Русия провежда военноморски учения с противоподводен компонент, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви на 1 август, че е наредил на две американски ядрени подводници да заемат позиции по-близо до Русия.
През първата седмица на август руският и китайският военноморски флот тренираха преследване и унищожаване на вражеска подводница в Японско море.
Министерството на отбраната публикува видео на командващия руския флот адмирал Александър Моисеев, който инспектира учението в Балтийско море, което включваше и тренировка за защита на летище от удари с вражески дронове.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
15:18 22.08.2025
15:18 22.08.2025
Коментиран от #4
15:19 22.08.2025
15:21 22.08.2025
15:26 22.08.2025
15:27 22.08.2025
15:28 22.08.2025
15:30 22.08.2025
