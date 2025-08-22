Новини
Военни игри в Балтийско море! Руският боен флот тренира защита срещу подводни саботьори

22 Август, 2025 15:16 442 9

  • русия-
  • подводници-
  • балтийско море-
  • нато-
  • северен поток

През първата седмица на август руският и китайският военноморски флот тренираха преследване и унищожаване на вражеска подводница в Японско море

Военни игри в Балтийско море! Руският боен флот тренира защита срещу подводни саботьори - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Руските сили проведоха учение в Балтийско море, включително тренировки за отблъскване на подводна атака, съобщи в петък министерството на отбраната, цитирано от "Ройтерс".

Министерството съобщи, че подразделения от водолази "демонстрираха умения за откриване и залавяне на група подводни саботьори, както и за използване на FPV дронове за унищожаване на безпилотни лодки на условен враг".

Ученията са били насочени отчасти към оценка на противоподводните саботажни отбранителни подразделения на военноморските сили, се казва в съобщението.

Това е вторият път за месец, в който Русия провежда военноморски учения с противоподводен компонент, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви на 1 август, че е наредил на две американски ядрени подводници да заемат позиции по-близо до Русия.

През първата седмица на август руският и китайският военноморски флот тренираха преследване и унищожаване на вражеска подводница в Японско море.

Министерството на отбраната публикува видео на командващия руския флот адмирал Александър Моисеев, който инспектира учението в Балтийско море, което включваше и тренировка за защита на летище от удари с вражески дронове.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 4.4 от 7 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ..............

    6 0 Отговор
    Давуй!

    15:18 22.08.2025

  • 2 Вашето Мнение

    11 2 Отговор
    Руснаците са наясно, че англосаксонската измет е подмолна, подла и опасна трябва да внимават естествено.

    15:18 22.08.2025

  • 3 Kaлпазанин

    9 1 Отговор
    А ония там ,от които сме и ние натювците какво тренират криеница ли ????

    Коментиран от #4

    15:19 22.08.2025

  • 4 НатЮвец

    7 0 Отговор

    До коментар #3 от "Kaлпазанин":

    гладко бягане на запад.

    15:21 22.08.2025

  • 5 Леле-леле ! 😟

    2 2 Отговор
    Англичаните им взривиха северните потоци , братушките сега започват да се подготвят .

    15:26 22.08.2025

  • 6 чекисть..

    6 0 Отговор
    А балтийските мелези на каласс-зяпат,плескат и викат бис бис

    15:27 22.08.2025

  • 7 Казуар

    1 1 Отговор
    Добре е руският флот да се позиционира по близо до Петербург. Справка ВСВ.

    15:28 22.08.2025

  • 8 ха-ха

    1 0 Отговор
    Откога на военните учения им викат ,,военни игри ,, , ако бяха укрите - за тях щяха да са сериозни военни учения , нали са на руснаците - ,, игри ,, . Факти , Факти , пак се поизложихте малко ...

    15:30 22.08.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

Новини по държави:
