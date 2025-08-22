Москва обърна плочата! Преговорите със САЩ се пропукват солидно след изказванията на Сергей Лавров

Преговорите между Русия и Съединените щати за Украйна са претърпели сериозен обрат след изявление на руския външен министър Сергей Лавров, съобщи Bloomberg, позовавайки се на европейски източник, запознат със ситуацията.

Лавров заяви в четвъртък, че Москва няма да се съгласи на разполагането на западни военни сили в Украйна като част от евентуални гаранции за сигурността на Киев. Той допълни, че среща между Владимир Путин и Володимир Зеленски е възможна едва след "добра подготовка" и решаване на въпроса за "легитимността" на украинския президент.

Според източници на Bloomberg в европейските дипломатически среди, тези коментари са възприети като опит за забавяне на процеса. Те подчертават, че в момента няма признаци, че Кремъл е готов на реална сделка.

Агенцията отбелязва още, че Москва може да се опита да убеди президента на САЩ Доналд Тръмп да отстъпи от настояването си за конкретни гаранции за сигурността на Украйна и да понижи нивото на предстоящите преговори с Киев. Белият дом държи разговорите да се проведат на президентско равнище, докато Кремъл търси по-гъвкав формат, за да избегне нови санкции от страна на Вашингтон.

Припомняме, че президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заяви, че в рамките на две седмици ще стане ясно дали има реален шанс за мирно споразумение между Русия и Украйна.

Изявлението идва дни след новия кръг разговори във Вашингтон, на които американската страна обсъди с президента Зеленски и европейски лидери параметрите на евентуално споразумение за прекратяване на конфликта. Тя последва срещата на Тръмп с руския президент Владимир Путин в Аляска, където двамата разговаряха при закрити врати. Макар детайли да не бяха разкрити, кадри от срещата предизвикаха коментари за сходство с прочутите дебати между Никита Хрушчов и Ричард Никсън през 1959 година.