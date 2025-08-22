Москва обърна плочата! Преговорите със САЩ се пропукват солидно след изказванията на Сергей Лавров

Преговорите между Русия и Съединените щати за Украйна са претърпели сериозен обрат след изявление на руския външен министър Сергей Лавров, съобщи Bloomberg, позовавайки се на европейски източник, запознат със ситуацията.
Лавров заяви в четвъртък, че Москва няма да се съгласи на разполагането на западни военни сили в Украйна като част от евентуални гаранции за сигурността на Киев. Той допълни, че среща между Владимир Путин и Володимир Зеленски е възможна едва след "добра подготовка" и решаване на въпроса за "легитимността" на украинския президент.
Според източници на Bloomberg в европейските дипломатически среди, тези коментари са възприети като опит за забавяне на процеса. Те подчертават, че в момента няма признаци, че Кремъл е готов на реална сделка.
Агенцията отбелязва още, че Москва може да се опита да убеди президента на САЩ Доналд Тръмп да отстъпи от настояването си за конкретни гаранции за сигурността на Украйна и да понижи нивото на предстоящите преговори с Киев. Белият дом държи разговорите да се проведат на президентско равнище, докато Кремъл търси по-гъвкав формат, за да избегне нови санкции от страна на Вашингтон.
Припомняме, че президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заяви, че в рамките на две седмици ще стане ясно дали има реален шанс за мирно споразумение между Русия и Украйна.
Изявлението идва дни след новия кръг разговори във Вашингтон, на които американската страна обсъди с президента Зеленски и европейски лидери параметрите на евентуално споразумение за прекратяване на конфликта. Тя последва срещата на Тръмп с руския президент Владимир Путин в Аляска, където двамата разговаряха при закрити врати. Макар детайли да не бяха разкрити, кадри от срещата предизвикаха коментари за сходство с прочутите дебати между Никита Хрушчов и Ричард Никсън през 1959 година.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Данко
Коментиран от #13, #14
19:49 22.08.2025
2 Kaлпазанин
19:49 22.08.2025
3 Да,бе
19:50 22.08.2025
4 УДРИ С ЛОПАТАТА
Коментиран от #33
19:50 22.08.2025
5 Баце ЕООД
За закриване сте, тоя сайт.
Коментиран от #34
19:50 22.08.2025
6 Бащата на някаква Саяна
19:51 22.08.2025
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Тука вече
19:52 22.08.2025
9 ха ха хааа
19:52 22.08.2025
10 ДЕНАЦИФИКАТОР
19:53 22.08.2025
11 Тц,тц
Коментиран от #17, #18, #25
19:53 22.08.2025
12 Вашето Мнение
Коментиран от #23
19:53 22.08.2025
13 Гошо
До коментар #1 от "Данко":да му ближеш близалката на ЧОВЕКО.
19:53 22.08.2025
14 ДАНКО МАМА
До коментар #1 от "Данко":ДУПЕТО ДРЪЖ ДУПЕТО ЧИСТО
19:53 22.08.2025
15 ЗЕЛЕНСКИ:
Слава Украина!
19:53 22.08.2025
16 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.
17 Както каза Ермак
До коментар #11 от "Тц,тц":"Недоволен съм. "Фламинго" е много бавна и лесно ще я прихващат."
19:56 22.08.2025
18 АБЕ ДЕБИЛИ
До коментар #11 от "Тц,тц":КО СТАНА С ДЪЛГИЯ НЕПТУН БЕ
ДАН ГО СКЪСИХА
А С ЛАЗАРА КО СТАНА
ДА НЕ Е ЛАЗАРЕНКО
ЗНАЧИ ТАКА
ЧЕЛОТО НА ЗАПАД
ДУПЕТО НА ИЗТОК
19:56 22.08.2025
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 ТОДОР СТОЯНОВ
Коментиран от #36
19:59 22.08.2025
21 гост
Коментиран от #31, #37
19:59 22.08.2025
22 хихи
Коментиран от #26
19:59 22.08.2025
23 Кобзон
До коментар #12 от "Вашето Мнение":Вече осми стадион стохилядник отварям...
Коментиран от #30
20:00 22.08.2025
24 Калпазанин
Коментиран от #29
20:00 22.08.2025
25 Чакай, ЧАКАЙ СЯ
До коментар #11 от "Тц,тц":Твърдиш, че 404 има по модерна ракета от руската преди сащ да го постигнат това и по модерна противоракетна отбрана от Израел дето ги смазаха, така ли?
Бих те пробвал на която и да е компютърна игра. Адски слаб си
Коментиран от #47
20:00 22.08.2025
26 Кочо
До коментар #22 от "хихи":Конь да мисли?;
20:01 22.08.2025
27 ГРУ Гайтанджиева
20:01 22.08.2025
28 Марш
20:01 22.08.2025
29 Згхгдд
До коментар #24 от "Калпазанин":Срещнеш ли копейка трепИ!
Коментиран от #35
20:01 22.08.2025
30 Баце ЕООД
До коментар #23 от "Кобзон":За копейките трябва отделен, и жито повече, че вечно гладни и и ненаяли се!
Коментиран от #40, #48
20:01 22.08.2025
31 Абе
До коментар #21 от "гост":Колкото и да се мъчат няма да сложат прът помежду им.
А думите на Путин ги интерпретираха по три различни начина. От безсилие.
20:02 22.08.2025
32 az СВО Победа80
Групата е участвала в атентата в Курска област срещу генерал-лейтенант Эседул Абачев, герой на РФ.
Очевидно неофициално на територията на бивша Украйна от руска страна работи аналог на "СМЕРШ"!
Коментиран от #42, #53
20:02 22.08.2025
33 Хахахаха
До коментар #4 от "УДРИ С ЛОПАТАТА":Ако е денацификация до дупка, рашистката територия ще остане без население!
20:02 22.08.2025
34 Чичи
До коментар #5 от "Баце ЕООД":Ама ти да не би да четеш статията?
Аз като стигна до.....човека,запознат със ситуацията,и спирам!😂
Коментиран от #44
20:02 22.08.2025
35 Последния Софиянец
До коментар #29 от "Згхгдд":И заравяй на бунището барабар с децата им недоносени и глуповати.
20:02 22.08.2025
36 Орка
До коментар #20 от "ТОДОР СТОЯНОВ":ЩОТО СА РУZКИ КЮРВИ
20:03 22.08.2025
37 Вашето Мнение
До коментар #21 от "гост":Виж приятел, вярно е че зелю и коалицията на лаещите неистово желаят да седнат с Путин на една маса и да се зъбят, само че нямат карти, губят. Вземай софия прайд и на фронта за да им осигуриш карти. Какво си седнал тук и квичиш по колоездачески.
Коментиран от #50
20:03 22.08.2025
38 тука има - тука нема...
20:03 22.08.2025
39 Мдаа
20:03 22.08.2025
40 Продължаваш
До коментар #30 от "Баце ЕООД":С жалкия си опит. Успех миличък.
20:03 22.08.2025
41 az СВО ПОБЕДА80
20:04 22.08.2025
42 гайтанджиева
До коментар #32 от "az СВО Победа80":Тава са руски фейкове.
Коментиран от #52
20:04 22.08.2025
43 гост
Проучването бе публикувано в навечерието на срещата на Тръмп с Путин в Аляска на 15 август.
20:04 22.08.2025
44 Колега
До коментар #34 от "Чичи":Буквално до там стигнах, баце
20:04 22.08.2025
45 ЕЙ МИСИРКИ
20:04 22.08.2025
46 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
" НАТО В ГРАНИЦИТЕ ОТ 1990"
.....
СЕГА ЗАПАДА ТРЯБВА ДА СДЪВЧЕ ГНИЛАТА ПАРСКОВА
И ДА Я ГЛЪТНЕ :)
20:05 22.08.2025
47 ТОЧНО ТАКА СМЯТА
До коментар #25 от "Чакай, ЧАКАЙ СЯ":КАТО ВСЕКИ ЗОМБИРАН БАНДЕРОДЕБИЛ КЪЛВЕ НА ГОЛА КУКА
ТОЛКОЗ Е ТЪП ЧЕ ДАЖЕ И РАВНОВЕСИЕ ТРУДНО ПАЗИ
ПЛЮЙ И ОТМИНИ
Коментиран от #55
20:05 22.08.2025
48 Е така
До коментар #30 от "Баце ЕООД":Се отказват слабохарактерните (като теб) БАЦЕ ЕООД е силна личност. Най много да ти трябва вазелин
20:05 22.08.2025
49 Вашето Мнение
Коментиран от #54
20:06 22.08.2025
50 Димяща ушанка
До коментар #37 от "Вашето Мнение":Утре влизам в Киев!На 200%
20:06 22.08.2025
51 Злобното Джуджи
20:07 22.08.2025
52 az СВО Победа80
До коментар #42 от "гайтанджиева":Както винаги само факти....
20:07 22.08.2025
53 Тихо бе прадляк!
До коментар #32 от "az СВО Победа80":Некомпетентен си.Дай официалната версия.
20:07 22.08.2025
54 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
До коментар #49 от "Вашето Мнение":Копейките за това квичат но умрело, ще спират денгите, глада почва!
20:07 22.08.2025
55 Не не не
До коментар #47 от "ТОЧНО ТАКА СМЯТА":Като е на работа в редакцията, да си изкара парите поне.. Иначе къв капитализъм, чисто дарение правят за подобен работник
20:07 22.08.2025
56 Каква
20:07 22.08.2025