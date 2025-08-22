Новини
Москва обърна плочата! Преговорите със САЩ се пропукват солидно след изказванията на Сергей Лавров

22 Август, 2025 19:47 1 061 56

Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заяви, че в рамките на две седмици ще стане ясно дали има реален шанс за мирно споразумение между Русия и Украйна

Москва обърна плочата! Преговорите със САЩ се пропукват солидно след изказванията на Сергей Лавров - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Bloomberg Bloomberg

Преговорите между Русия и Съединените щати за Украйна са претърпели сериозен обрат след изявление на руския външен министър Сергей Лавров, съобщи Bloomberg, позовавайки се на европейски източник, запознат със ситуацията.

Лавров заяви в четвъртък, че Москва няма да се съгласи на разполагането на западни военни сили в Украйна като част от евентуални гаранции за сигурността на Киев. Той допълни, че среща между Владимир Путин и Володимир Зеленски е възможна едва след "добра подготовка" и решаване на въпроса за "легитимността" на украинския президент.

Още новини от Украйна

Според източници на Bloomberg в европейските дипломатически среди, тези коментари са възприети като опит за забавяне на процеса. Те подчертават, че в момента няма признаци, че Кремъл е готов на реална сделка.

Агенцията отбелязва още, че Москва може да се опита да убеди президента на САЩ Доналд Тръмп да отстъпи от настояването си за конкретни гаранции за сигурността на Украйна и да понижи нивото на предстоящите преговори с Киев. Белият дом държи разговорите да се проведат на президентско равнище, докато Кремъл търси по-гъвкав формат, за да избегне нови санкции от страна на Вашингтон.

Припомняме, че президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заяви, че в рамките на две седмици ще стане ясно дали има реален шанс за мирно споразумение между Русия и Украйна.

Изявлението идва дни след новия кръг разговори във Вашингтон, на които американската страна обсъди с президента Зеленски и европейски лидери параметрите на евентуално споразумение за прекратяване на конфликта. Тя последва срещата на Тръмп с руския президент Владимир Путин в Аляска, където двамата разговаряха при закрити врати. Макар детайли да не бяха разкрити, кадри от срещата предизвикаха коментари за сходство с прочутите дебати между Никита Хрушчов и Ричард Никсън през 1959 година.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Данко

    45 31 Отговор
    То е ясно че путлер увърта като цигане хванато да краде.

    Коментиран от #13, #14

    19:49 22.08.2025

  • 2 Kaлпазанин

    29 40 Отговор
    Реалното споразумение е вън говедата от Европа и в обора ,и да не си бъркат носа навсякъде по света

    19:49 22.08.2025

  • 3 Да,бе

    30 31 Отговор
    На Москва плочата си е една и съща от 2014година,ама изпозападналите не си мият ушите и чуват каквото им оттърва...Те и други части не мият,щот ги кефи.

    19:50 22.08.2025

  • 4 УДРИ С ЛОПАТАТА

    25 8 Отговор
    ДЕНАЦИФИКАЦИЯ до дупка!!!

    Коментиран от #33

    19:50 22.08.2025

  • 5 Баце ЕООД

    24 5 Отговор
    "европейски източник, запознат със ситуацията."
    За закриване сте, тоя сайт.

    Коментиран от #34

    19:50 22.08.2025

  • 6 Бащата на някаква Саяна

    2 14 Отговор
    Бащата на някаква Саяна всеки ден по всички телевизии. По-голям пътен експерт от господин Диана Русинова с очи различни.

    19:51 22.08.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Тука вече

    7 1 Отговор
    Явно си личи ще коментиращите по всяка вероятност и са коментаторите 🤣😆🤣😆🤣😆🤣😆🤣🙌 Изключително ниско ниво на представяне на новини!

    19:52 22.08.2025

  • 9 ха ха хааа

    3 5 Отговор
    Ми , при постоянното обръщане на "плочата" , накрая ще се счупи ... 🤭😁😉

    19:52 22.08.2025

  • 10 ДЕНАЦИФИКАТОР

    15 4 Отговор
    И нека бандерите да започнат да вият СЕГА!!

    19:53 22.08.2025

  • 11 Тц,тц

    4 12 Отговор
    Значи ще има преговори с новата украинска ракета Фламинго! Украйна им дължи много преговорни глави за 3 г.война..

    Коментиран от #17, #18, #25

    19:53 22.08.2025

  • 12 Вашето Мнение

    11 3 Отговор
    Както ви казваше Вашето мнение още от началото на СВО сащ ще воюват с Русия докато им излиза сметката. Очевидно е, че това което ще остане за грабене от украйна вече не може да покрие разходите. Сега евроедиотите ще плащат на сащ за оръжие, ще го дават на украйна и резултата ще е още около милион разходен материал укр.инци.

    Коментиран от #23

    19:53 22.08.2025

  • 13 Гошо

    5 3 Отговор

    До коментар #1 от "Данко":

    да му ближеш близалката на ЧОВЕКО.

    19:53 22.08.2025

  • 14 ДАНКО МАМА

    6 2 Отговор

    До коментар #1 от "Данко":

    ДУПЕТО ДРЪЖ ДУПЕТО ЧИСТО

    19:53 22.08.2025

  • 15 ЗЕЛЕНСКИ:

    10 5 Отговор
    - Ей Трумп, дай $10 билиона да продължим да бомбардираме децата в Донецк!

    Слава Украина!

    19:53 22.08.2025

  • 16 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.

  • 17 Както каза Ермак

    8 2 Отговор

    До коментар #11 от "Тц,тц":

    "Недоволен съм. "Фламинго" е много бавна и лесно ще я прихващат."

    19:56 22.08.2025

  • 18 АБЕ ДЕБИЛИ

    5 2 Отговор

    До коментар #11 от "Тц,тц":

    КО СТАНА С ДЪЛГИЯ НЕПТУН БЕ
    ДАН ГО СКЪСИХА
    А С ЛАЗАРА КО СТАНА
    ДА НЕ Е ЛАЗАРЕНКО
    ЗНАЧИ ТАКА
    ЧЕЛОТО НА ЗАПАД
    ДУПЕТО НА ИЗТОК

    19:56 22.08.2025

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 ТОДОР СТОЯНОВ

    6 2 Отговор
    И КВА ПЛОЧА Е ОБЪРНА МОСКВА...!?ТОВА ГО КАЗВАТ ХОРАТА ОТ КАКТО УЖ ЦЕЛИЯТ СВЯТ СЕ НАПИНЯ ДА НАЛАГА МИР!!!МИР СЪС СИЛА, МИР С ВАЗЕКИН, МИР СЪС "СДЕЛКИ"...СДЕЛКА СЪС ЗЕЛКА НЕМА ДА ИМА!!!ДАЖЕ НИКАКВА СДЕЛКА НЕМА ДА ИМА!!!ЩЕ СИ ВЗЕМАТ КАКВОТО ТРЯБВА, ЩЕ СИ ПОСТИГНАТ ЦЕЛИТЕ, ВСИЧКИТЕ...КОЕ НЕ ВИ Е ЯСНО!?САМО ПРИМЕР,,,ЧЕЧНЯ...КАЗАХ ВСИЧКО!

    Коментиран от #36

    19:59 22.08.2025

  • 21 гост

    1 5 Отговор
    ЕС с подигравка към Путин: Кой е истинският шеф в Кремъл? "Кой е истинският шеф в Кремъл?" Това попита саркастично европейският комисар Андрюс Кубилюс след като първо руският диктатор Владимир Путин се съгласи да се срещне с украинския президент Володимир Зеленски в разговор с президента на САЩ Доналд Тръмп, а след това руският външен министър Сергей Лавров опроверга, че ще има такава среща и че Зеленски отхвърлил всички принципи, които САЩ одобрява: без членство на Украйна в НАТО и обсъждане на териториални промени. В крайна сметка значи ли това, че нещата се решават от Лавров, а Путин се съобразява с неговите решения, иронизира Кубилюс

    Коментиран от #31, #37

    19:59 22.08.2025

  • 22 хихи

    5 1 Отговор
    Бля, бля! Мислили че Лавролв мислил така, пък чули от една жена на пазара, че казал друго. Изключително безползна статия...

    Коментиран от #26

    19:59 22.08.2025

  • 23 Кобзон

    2 5 Отговор

    До коментар #12 от "Вашето Мнение":

    Вече осми стадион стохилядник отварям...

    Коментиран от #30

    20:00 22.08.2025

  • 24 Калпазанин

    1 3 Отговор
    Ватата трябва да е в чувал, копейката тоже.

    Коментиран от #29

    20:00 22.08.2025

  • 25 Чакай, ЧАКАЙ СЯ

    8 1 Отговор

    До коментар #11 от "Тц,тц":

    Твърдиш, че 404 има по модерна ракета от руската преди сащ да го постигнат това и по модерна противоракетна отбрана от Израел дето ги смазаха, така ли?
    Бих те пробвал на която и да е компютърна игра. Адски слаб си

    Коментиран от #47

    20:00 22.08.2025

  • 26 Кочо

    0 3 Отговор

    До коментар #22 от "хихи":

    Конь да мисли?;

    20:01 22.08.2025

  • 27 ГРУ Гайтанджиева

    1 2 Отговор
    Правя много убави неща, само на третополови. Навсякъде, без почистване

    20:01 22.08.2025

  • 28 Марш

    2 4 Отговор
    Марш на бунището на историята, товарищи русские ватници! Точно феодално государство с каторжници и крепостники да спрашивает малоумни мисли за легитимността на президента на нападната от варвари Украйна! Ну заяц!

    20:01 22.08.2025

  • 29 Згхгдд

    1 4 Отговор

    До коментар #24 от "Калпазанин":

    Срещнеш ли копейка трепИ!

    Коментиран от #35

    20:01 22.08.2025

  • 30 Баце ЕООД

    0 4 Отговор

    До коментар #23 от "Кобзон":

    За копейките трябва отделен, и жито повече, че вечно гладни и и ненаяли се!

    Коментиран от #40, #48

    20:01 22.08.2025

  • 31 Абе

    5 0 Отговор

    До коментар #21 от "гост":

    Колкото и да се мъчат няма да сложат прът помежду им.
    А думите на Путин ги интерпретираха по три различни начина. От безсилие.

    20:02 22.08.2025

  • 32 az СВО Победа80

    5 1 Отговор
    Група от 140-и център на ССО на ВСУ е унищожена от руснаците в Сумска област.

    Групата е участвала в атентата в Курска област срещу генерал-лейтенант Эседул Абачев, герой на РФ.

    Очевидно неофициално на територията на бивша Украйна от руска страна работи аналог на "СМЕРШ"!

    Коментиран от #42, #53

    20:02 22.08.2025

  • 33 Хахахаха

    1 4 Отговор

    До коментар #4 от "УДРИ С ЛОПАТАТА":

    Ако е денацификация до дупка, рашистката територия ще остане без население!

    20:02 22.08.2025

  • 34 Чичи

    3 0 Отговор

    До коментар #5 от "Баце ЕООД":

    Ама ти да не би да четеш статията?
    Аз като стигна до.....човека,запознат със ситуацията,и спирам!😂

    Коментиран от #44

    20:02 22.08.2025

  • 35 Последния Софиянец

    1 1 Отговор

    До коментар #29 от "Згхгдд":

    И заравяй на бунището барабар с децата им недоносени и глуповати.

    20:02 22.08.2025

  • 36 Орка

    0 2 Отговор

    До коментар #20 от "ТОДОР СТОЯНОВ":

    ЩОТО СА РУZКИ КЮРВИ

    20:03 22.08.2025

  • 37 Вашето Мнение

    3 1 Отговор

    До коментар #21 от "гост":

    Виж приятел, вярно е че зелю и коалицията на лаещите неистово желаят да седнат с Путин на една маса и да се зъбят, само че нямат карти, губят. Вземай софия прайд и на фронта за да им осигуриш карти. Какво си седнал тук и квичиш по колоездачески.

    Коментиран от #50

    20:03 22.08.2025

  • 38 тука има - тука нема...

    0 2 Отговор
    Както и да се развият нещата за Русия вече в близки години няма бъдеще. Те вече сами дръпнаха дявола за опашката и си щракнаха капана.

    20:03 22.08.2025

  • 39 Мдаа

    3 0 Отговор
    Зеленски не се ли пребори за мирен договор, загубите ще се генерират главоломно! Вече изтърва един шанс през 2022 г., когато нямаше никакви щети и много хора бяха още живи! Сега е втория и последен шанс!

    20:03 22.08.2025

  • 40 Продължаваш

    2 0 Отговор

    До коментар #30 от "Баце ЕООД":

    С жалкия си опит. Успех миличък.

    20:03 22.08.2025

  • 41 az СВО ПОБЕДА80

    1 4 Отговор
    Няма по подло, пошло и продажно от копейката и пияния му съдран господар, от мен да го запомните.

    20:04 22.08.2025

  • 42 гайтанджиева

    1 3 Отговор

    До коментар #32 от "az СВО Победа80":

    Тава са руски фейкове.

    Коментиран от #52

    20:04 22.08.2025

  • 43 гост

    0 1 Отговор
    Фамозен обрат: Републиканските гласоподаватели в САЩ вече искат военна помощ за Украйна ! Обрат с цели 21 процентни пункта в нагласата на републиканските гласоподаватели в САЩ за изпращането на военна помощ за Украйна отчете мозъчният тръст Чикагски съвет по глобални въпроси. Проучване, проведено между 18 и 30 юли 2025 г., показва, че подкрепата на американската общественост е нараснала неимоверно от март насам, особено сред привържениците на Републиканската партия. Тези промени в мнението им може да отразяват промяната в политиката и реториката на президента Доналд Тръмп напоследък, както и нарастващото му недоволство от това, че диктаторът Владимир Путин "го манипулира", анализират авторите на изследването. Цели 51% от републиканските гласоподаватели вече искат оръжие от САЩ за Украйна
    Проучването бе публикувано в навечерието на срещата на Тръмп с Путин в Аляска на 15 август.

    20:04 22.08.2025

  • 44 Колега

    1 0 Отговор

    До коментар #34 от "Чичи":

    Буквално до там стигнах, баце

    20:04 22.08.2025

  • 45 ЕЙ МИСИРКИ

    1 1 Отговор
    Всички ще имате на фронта в Бандерия.

    20:04 22.08.2025

  • 46 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    4 1 Отговор
    РУСИЯ КАЗА НА ТРЪМП В АЛЯСКА
    " НАТО В ГРАНИЦИТЕ ОТ 1990"
    .....
    СЕГА ЗАПАДА ТРЯБВА ДА СДЪВЧЕ ГНИЛАТА ПАРСКОВА
    И ДА Я ГЛЪТНЕ :)

    20:05 22.08.2025

  • 47 ТОЧНО ТАКА СМЯТА

    1 1 Отговор

    До коментар #25 от "Чакай, ЧАКАЙ СЯ":

    КАТО ВСЕКИ ЗОМБИРАН БАНДЕРОДЕБИЛ КЪЛВЕ НА ГОЛА КУКА
    ТОЛКОЗ Е ТЪП ЧЕ ДАЖЕ И РАВНОВЕСИЕ ТРУДНО ПАЗИ
    ПЛЮЙ И ОТМИНИ

    Коментиран от #55

    20:05 22.08.2025

  • 48 Е така

    1 0 Отговор

    До коментар #30 от "Баце ЕООД":

    Се отказват слабохарактерните (като теб) БАЦЕ ЕООД е силна личност. Най много да ти трябва вазелин

    20:05 22.08.2025

  • 49 Вашето Мнение

    0 1 Отговор
    Пияната от пасьола днеска се е търкаляла по стълбите на Шипка, сега е в пирогов, чакат да изтрезнее за да я оперират, ще и сменят и пола, че винаги е с мъжки дрехи и пагони!

    Коментиран от #54

    20:06 22.08.2025

  • 50 Димяща ушанка

    0 2 Отговор

    До коментар #37 от "Вашето Мнение":

    Утре влизам в Киев!На 200%

    20:06 22.08.2025

  • 51 Злобното Джуджи

    1 0 Отговор
    На руснак и Лошадь вяра нямай, три пъти проверявай !!! 😁 Ма нa кой му дреме кви ги плещят руснаците, пускайте Атома и да пътуват за любимия си Pyсcкий Мир 👍

    20:07 22.08.2025

  • 52 az СВО Победа80

    0 0 Отговор

    До коментар #42 от "гайтанджиева":

    Както винаги само факти....

    20:07 22.08.2025

  • 53 Тихо бе прадляк!

    0 0 Отговор

    До коментар #32 от "az СВО Победа80":

    Некомпетентен си.Дай официалната версия.

    20:07 22.08.2025

  • 54 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    0 0 Отговор

    До коментар #49 от "Вашето Мнение":

    Копейките за това квичат но умрело, ще спират денгите, глада почва!

    20:07 22.08.2025

  • 55 Не не не

    0 0 Отговор

    До коментар #47 от "ТОЧНО ТАКА СМЯТА":

    Като е на работа в редакцията, да си изкара парите поне.. Иначе къв капитализъм, чисто дарение правят за подобен работник

    20:07 22.08.2025

  • 56 Каква

    0 0 Отговор
    Плоча са обърнали незнам, аз виждам че си преследват целите докрай

    20:07 22.08.2025