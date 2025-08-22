Първият дипломат на ЕС: Това е точно капанът, който Путин ни е поставил

Заместник-председателят на Европейската комисия Кая Калас заяви, че отстъпването на украински територии е "капан, който Русия ни е поставила".
"Всички приказки са за това от какво трябва да се откаже Украйна, какви отстъпки е готова да направи Украйна. Междувременно забравяме, че Русия не е направила нито една отстъпка", заяви Калас в интервю за БиБиСи.
"Това е точно капанът, който Русия ни е поставила", подчерта тя.
"Ако попаднем в този капан, ако окажем натиск върху Украйна да направи отстъпки, тогава тази ситуация ще се повтори, защото агресията ще бъде възнаградена", заключи Калас.
Според Калас, руският президент Владимир Путин "е получил всичко, което е искал" от срещата на върха в Аляска: бил е приет с почести, а Белият дом не е наложил нови санкции.
Калас коментира и преговорите за гаранциите за сигурност за Украйна. Според нея на този етап има малко "ясни стъпки".
"Най-надеждната гаранция за сигурност е силната украинска армия", заяви тя.
След разговори във Вашингтон с участието на Володимир Зеленски и европейски лидери, няколко държави подготвят предложение за това как биха могли да изглеждат гаранциите за сигурност за Киев.
Руският външен министър Сергей Лавров вече заяви, че разполагането на западни войски в Украйна е неприемливо за Русия.
