Първият дипломат на ЕС: Това е точно капанът, който Путин ни е поставил
  Тема: Украйна

Първият дипломат на ЕС: Това е точно капанът, който Путин ни е поставил

22 Август, 2025 16:16

  • русия-
  • украйна-
  • кая калас-
  • владимир путин-
  • володимир зеленски

Руският външен министър Сергей Лавров вече заяви, че разполагането на западни войски в Украйна е неприемливо за Кремъл

Първият дипломат на ЕС: Това е точно капанът, който Путин ни е поставил - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Заместник-председателят на Европейската комисия Кая Калас заяви, че отстъпването на украински територии е "капан, който Русия ни е поставила".

"Всички приказки са за това от какво трябва да се откаже Украйна, какви отстъпки е готова да направи Украйна. Междувременно забравяме, че Русия не е направила нито една отстъпка", заяви Калас в интервю за БиБиСи.

Още новини от Украйна

"Това е точно капанът, който Русия ни е поставила", подчерта тя.

"Ако попаднем в този капан, ако окажем натиск върху Украйна да направи отстъпки, тогава тази ситуация ще се повтори, защото агресията ще бъде възнаградена", заключи Калас.

Според Калас, руският президент Владимир Путин "е получил всичко, което е искал" от срещата на върха в Аляска: бил е приет с почести, а Белият дом не е наложил нови санкции.

Калас коментира и преговорите за гаранциите за сигурност за Украйна. Според нея на този етап има малко "ясни стъпки".

"Най-надеждната гаранция за сигурност е силната украинска армия", заяви тя.

След разговори във Вашингтон с участието на Володимир Зеленски и европейски лидери, няколко държави подготвят предложение за това как биха могли да изглеждат гаранциите за сигурност за Киев.

Руският външен министър Сергей Лавров вече заяви, че разполагането на западни войски в Украйна е неприемливо за Русия.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ахаха

    44 31 Отговор
    как е предателят Алексей Навални? Добре ли е?

    Коментиран от #3

    16:17 22.08.2025

  • 2 А где,

    49 28 Отговор
    Какая Калас ?

    Коментиран от #48

    16:18 22.08.2025

  • 3 Алексей Навални демократа

    20 35 Отговор

    До коментар #1 от "Ахаха":

    По-добре не съм бил - 72 девици се въртят на всеки 20 минути.

    Коментиран от #38

    16:18 22.08.2025

  • 4 Гледайте за да знаете

    31 31 Отговор
    Това на снимката е оригиналният Путлер. Другите, които виждате - не са

    16:20 22.08.2025

  • 5 Путин страхливия плъх

    29 42 Отговор
    Оригиналният многоход не излиза от бункера

    Коментиран от #10

    16:21 22.08.2025

  • 6 Вашето Мнение

    53 24 Отговор
    100 000 от софия прайд и жълтопаветни са готови веднага да тръгнат за фронта и да си отвоюват Крим, и останалото. Чакат само кая да излае.

    Коментиран от #11, #12, #41

    16:23 22.08.2025

  • 7 Сатана Z

    44 22 Отговор
    Русия направи отстъпка пред Доналд да не закача Европейският райх.Какво повече искате?
    Путин да ви черпи сладолед на клечка ли ?

    16:23 22.08.2025

  • 8 Руссия севодня

    22 31 Отговор
    Многоходов милиционер с АйКю на стоножка

    16:23 22.08.2025

  • 9 БЕЗ МАЙТАП

    25 31 Отговор
    А каква Русия беше.Цял СССР контролираше и половин Европа.А сега тук там някой русофил повлиян от пропагандата.

    16:23 22.08.2025

  • 12 Нанаю тицин

    18 11 Отговор

    До коментар #6 от "Вашето Мнение":

    Ко нееее, аз за фронта съм нгсв, но подкрепям с цяло гърло демукрацията и украйна.

    16:25 22.08.2025

  • 13 Вашето Мнение

    21 18 Отговор

    До коментар #11 от "Колега":

    Ахмат ще умрат от смях само при гледката на жълтопаветните моми.

    Коментиран от #28

    16:27 22.08.2025

  • 14 Злобното Джуджи

    21 30 Отговор
    35 млн руснаци живеещи в Украйна Гарантират че не искат да имат нищо общо с Русия !!! Боже какво руско УНИЖЕНИЕ - милиони руснаци се отказват от Матушката. KAПEЦ 😁😁😁

    Коментиран от #23, #27

    16:27 22.08.2025

  • 16 Tочно това същество Калас

    34 16 Отговор
    Да говори за "гаранции за сигурност за Киев" е смехотворно. В качеството си на каква? Европейската комисия да не е някакъв гаранционен фонд случайно. И какво ще гарантира ? ЕК от правна точка в качеството си на какви въобще се явяват в конфликта? А самата тя кой я е упълномощавал ? Има ли решение на ЕП? Кратуни замаяни

    Коментиран от #26

    16:27 22.08.2025

  • 18 Kaлпазанин

    20 9 Отговор
    Бих го нарекъл ,първи идиот но първите са ония всички с промито промъзъци и назначени от дълбоката държава ,всички са идиоти ,Путин им го каза и съм напълно съгласен ,жалко за нас оФцете

    16:28 22.08.2025

  • 19 Хм...

    26 14 Отговор
    Русия направо разката "обединените" нато и ЕсеС. Дори аз не очаквах запада да го поеме чак толкова навътре.
    А убедените розАви понита изобщо не мога да ги мисля как ли се справят с реалността. Това когнитивния дисонанс си е нещо страшно, не помага ни алкохол, ни синтетика, ни смяна на пола.

    16:28 22.08.2025

  • 23 А не бе

    22 9 Отговор

    До коментар #14 от "Злобното Джуджи":

    Сигурно е така ама 1700000 укри дадоха фира , а колко милиона избягаха от укро райха.

    16:30 22.08.2025

  • 24 Като е "Първият дипломат" на ЕС

    30 11 Отговор
    Що все ходи със цяла сюрия ? И защо в Китай примерно не я признават въобще за дипломат? За нищо не я признават. Като куче я изгониха последният път

    Коментиран от #47, #59

    16:31 22.08.2025

  • 25 Абсолютно права

    6 21 Отговор
    е Калас! Само тръмпон не разбра! Понеже не е зависим.

    16:31 22.08.2025

  • 26 КАЛАС

    2 7 Отговор

    До коментар #16 от "Tочно това същество Калас":

    Пуслера ни пусна в Украйна. Понеже знае, че сме демократи

    16:31 22.08.2025

  • 27 Вашето Мнение

    27 9 Отговор

    До коментар #14 от "Злобното Джуджи":

    10 000 000 украинци вече са официално руснаци, 5 000 000 са в чужбина, 2 000 000 са при Бандера, 4 000 000 искат поне да могат да ходят, останалото са някъде около 15 000 000, които никой не ги пита и ги ловят като дивеч из улиците да ги пращат на фронта, пубертет.

    Коментиран от #51

    16:31 22.08.2025

  • 29 Ми айде ма

    15 4 Отговор
    СФрако, отивай на фронта. Човка бещастна и надута

    16:32 22.08.2025

  • 30 Иван

    14 5 Отговор
    Унгарски гулаш е в главата на Кая Калас.

    16:34 22.08.2025

  • 31 Това е истината !

    4 14 Отговор
    Тръмп прецаква абсолютно всичко с което се захване.
    А Путлер го посрещнаха с червен килим за да не скверни с обувките си свещената ,американска земя .

    16:36 22.08.2025

  • 32 Хаяско Мадурейра

    4 13 Отговор
    Какъв комплексар трябва да си, за да седиш на такава маса? И то дори с твоите хора да си на такава дистанция. Според мен няма как да си нормален човек.

    Коментиран от #34, #46

    16:36 22.08.2025

  • 33 Аз все не разбирам

    10 2 Отговор
    Кво точно искат тея от ЕК? Ама въобще не се шегувам. Някой знае ли?

    16:37 22.08.2025

  • 34 Иван

    10 4 Отговор

    До коментар #32 от "Хаяско Мадурейра":

    Според тебе овцата Кая Калас е професор.

    16:38 22.08.2025

  • 35 Цола Драгойчева

    3 2 Отговор

    До коментар #28 от "Колега":

    Бъркаш цветовете. Написаното отговаря напълно за червените такива!

    16:38 22.08.2025

  • 37 Бърден

    5 2 Отговор
    Хи хи хи
    Проусръински б@@@....клУУУци
    пийте ли пийте ли каве в Крим ???!
    ядете ли ядете ли лед в Аляска .???!

    16:39 22.08.2025

  • 38 Иван

    6 2 Отговор

    До коментар #3 от "Алексей Навални демократа":

    Изчакай девицата Мишел Обама да дойде.

    16:40 22.08.2025

  • 39 малииий

    2 5 Отговор
    Тая снимка повече, да не я публикуват русофили, че издава много тайни. Тоя в близък план на снимката ако вижда толкова надалеч, чак до края на масата, защо са инсталирали камера на отсрещната страна? А щом вече не вижда сигурно и не чува. Затова е толкова сложно да се контактува с него и той да разбере правилно какво му говорят опонентите.

    Коментиран от #52

    16:41 22.08.2025

  • 41 Иван

    3 0 Отговор

    До коментар #6 от "Вашето Мнение":

    Да излае......или да изджавка.

    16:43 22.08.2025

  • 42 Надарена кака

    6 2 Отговор
    Абе тази постна канарска скумрия кой я бръсне за 6ливваа ?

    Коментиран от #55

    16:44 22.08.2025

  • 43 Наблюдаващ

    0 5 Отговор
    Движуха в подмосковието .
    Според автора на видеото е ударен военен завод с 300 хиляди тона боеприпаси и ракети готова продукция . Взривът е огромен ,гъба над 10 км.
    Околните 10 населени места ги евакуират

    16:46 22.08.2025

  • 45 Сталин

    12 1 Отговор
    Евродепутатът Мартин Зоннеборн в реч пред Европарламента - за това че неговия хамстер е по умен от главата на евродипломацията Кая Каллас

    " Фрау Каллас по кое правило да обсъждам с вас Куба? Аз току що се запознах с вашата автобиография ,432 страници за нищо.В Естония книжката се продава с 80% отстъпка и всичко на всичко струва 3,99 евро.А в Amazon изобщо не може да се намери.
    Вие нямате понятие от политиката на Куба,Европа и света.А за дипломация и външна политика вие разбирате толкова колкото от хирургия на главния мозък.
    По съдържателно бих си говорил с моя хамстер за черните дупки в далечните галактики."

    16:46 22.08.2025

  • 46 Лука

    6 1 Отговор

    До коментар #32 от "Хаяско Мадурейра":

    Що бе ти за нормален ли се имаш бе небинарен пррррд льооо ?

    16:47 22.08.2025

  • 47 Иван

    10 1 Отговор

    До коментар #24 от "Като е "Първият дипломат" на ЕС":

    В Южна Корея ядат кучета, Кая Калас да не стъпва там.

    16:48 22.08.2025

  • 48 Това

    1 9 Отговор

    До коментар #2 от "А где,":

    което Калас казва е абсолютно вярно.

    16:48 22.08.2025

  • 50 Доктор

    11 1 Отговор
    Изключително недоразумение е тази тъпа кифла.

    16:49 22.08.2025

  • 51 Злобното Джуджи

    1 13 Отговор

    До коментар #27 от "Вашето Мнение":

    "...10 000 000 украинци .."

    Бе няма такова нещо украинец !!!
    Това са 35 млн руснаци отървали се от руско робство и не искащи да имат нищо общо с Матушката. Също като 2 млн русофила в БГ крякащи по цели дни и нощи колко е яко в Русия, но странно защо не хочещи замина за Руския "рай" 😄

    16:49 22.08.2025

  • 52 Иван

    5 0 Отговор

    До коментар #39 от "малииий":

    Опонентите са бисексуални.

    16:52 22.08.2025

  • 55 Иван

    2 0 Отговор

    До коментар #42 от "Надарена кака":

    Карл Шваб я бръсне.

    16:54 22.08.2025

  • 56 Козата Калас!! Естонска, порода Коза!!

    7 0 Отговор
    Украйна няма ли Суверинитет та вие Решавате вместо тях, какво да правят??? Нали имат Правителство, Рада?? Те са ви колония, това е видно!!

    Коментиран от #58

    16:56 22.08.2025

  • 57 хаха

    7 0 Отговор
    В европейската комисия начело е сложен глупав човек, а след него, не само глупави, но и безнадеждно тъпи, което не пропуска да показва постоянно глупавото същество с име Кая калас.

    16:58 22.08.2025

  • 58 Иван

    1 1 Отговор

    До коментар #56 от "Козата Калас!! Естонска, порода Коза!!":

    Козата Калас......звучи като новото име на Иванка Тръмп.

    16:59 22.08.2025

  • 59 и от щатите

    1 0 Отговор

    До коментар #24 от "Като е "Първият дипломат" на ЕС":

    И от щатите я изгониха🤣

    16:59 22.08.2025

  • 60 Пламен

    1 0 Отговор
    Тая не е наред с мисълта

    17:03 22.08.2025

  • 61 Иван

    2 0 Отговор
    Последни новини! Овцете Джорджия Мелони и Урсула Фон Дер Лайен също шмъркат кокаин.

    17:03 22.08.2025

  • 62 заради високия риск от венерически

    2 0 Отговор
    болести разпространение
    разполагането на западни войски в Украйна е неприемливо
    за здравето им

    17:04 22.08.2025

  • 63 Иван

    0 0 Отговор
    Гюргя Пъпешова, както я нарича Пламен Пасков.

    17:05 22.08.2025