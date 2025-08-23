До 3 септември! Рим трябва да се произнесе за екстрадицията в Германия на украинец за саботажа на "Северен поток"

След ареста в Италия на заподозряния за координатор на саботажа на газопроводите „Северен поток“ в Балтийско море, се очаква до 3 септември да бъде взето решение за екстрадицията му в Германия, предаде ДПА, цитирана от БТА.

Италиански съд определи датата, до която да се вземе решение относно екстрадицията на 49-годишния заподозрян от украински произход, след като заповедта за ареста му беше потвърдена от съдия в северния италиански град Болоня.

Още новини от Украйна

По време на изслушването за мярката за задържане мъжът отрече обвиненията. Той твърди, че по време на атаките срещу газопроводите през септември 2022 г. е бил в Украйна. В същото време той се противопоставя на прехвърлянето си в Германия.

Федералната прокуратура на Германия обвинява украинския гражданин в съучастие в извършване на експлозия и антиконституционен саботаж. Поради тези причини той ще бъде съден в Германия.

Германското списание "Шпигел" написа, че той е бивш агент на украинските тайни служби.

Според констатациите на германските власти, украинецът е бил част от група, която е поставила експлозиви на газопроводите "Северен поток" 1 и 2 близо до остров Борнхолм в Балтийско море през септември 2022 г.

Украинецът е бил арестуван вчера сутринта в италианския морски курорт Римини на адриатическото крайбрежие. До вземането на решение за екстрадицията му той остава в предварителния арест в Италия.

"Шпигел" твърди, че заподозряният украинец е бивш агент на Службата за сигурност на Украйна (ССУ), който очевидно е притежавал няколко паспорта с различни самоличности.