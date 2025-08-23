До 3 септември! Рим трябва да се произнесе за екстрадицията в Германия на украинец за саботажа на "Северен поток"

След ареста в Италия на заподозряния за координатор на саботажа на газопроводите „Северен поток“ в Балтийско море, се очаква до 3 септември да бъде взето решение за екстрадицията му в Германия, предаде ДПА, цитирана от БТА.
Италиански съд определи датата, до която да се вземе решение относно екстрадицията на 49-годишния заподозрян от украински произход, след като заповедта за ареста му беше потвърдена от съдия в северния италиански град Болоня.
По време на изслушването за мярката за задържане мъжът отрече обвиненията. Той твърди, че по време на атаките срещу газопроводите през септември 2022 г. е бил в Украйна. В същото време той се противопоставя на прехвърлянето си в Германия.
Федералната прокуратура на Германия обвинява украинския гражданин в съучастие в извършване на експлозия и антиконституционен саботаж. Поради тези причини той ще бъде съден в Германия.
Германското списание "Шпигел" написа, че той е бивш агент на украинските тайни служби.
Според констатациите на германските власти, украинецът е бил част от група, която е поставила експлозиви на газопроводите "Северен поток" 1 и 2 близо до остров Борнхолм в Балтийско море през септември 2022 г.
Украинецът е бил арестуван вчера сутринта в италианския морски курорт Римини на адриатическото крайбрежие. До вземането на решение за екстрадицията му той остава в предварителния арест в Италия.
"Шпигел" твърди, че заподозряният украинец е бивш агент на Службата за сигурност на Украйна (ССУ), който очевидно е притежавал няколко паспорта с различни самоличности.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Уж в УКраИна е война
из по–южните части на Европа !!! 😁
14:49 23.08.2025
2 оня същия
- Тайна!
- А бе, кажи веднага, че съм у интензивното и докторите питат!
14:50 23.08.2025
3 оня с коня
14:53 23.08.2025
4 Сатана Z
14:56 23.08.2025
5 Моряка
14:56 23.08.2025
6 1488
14:59 23.08.2025
7 Злобното Джуджи
Два украинеца ще взривят и отнесат Кремъл 😁👍
15:06 23.08.2025
8 Че това е ясно отдавна
15:11 23.08.2025
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Хи хи хи
ако знае нещо няма да живее дълго
ако живее дълго нищо не знае
Още новини от и за уср@йна ???!
15:22 23.08.2025
11 демократ
15:34 23.08.2025