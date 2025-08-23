Кой е Сергей К.? В Германия обявиха подробности за мистериозния украинец, обвинен за взривяването на „Северен поток“

Германски медии разкриха подробности за обвиненията срещу украинец, задържан в Италия по подозрение, че е ръководил саботажа на газопроводите "Северен поток" през септември 2022 г.
Според публикувана заповед за арест, за която съобщават ARD, Süddeutsche Zeitung и Die Zeit, мъжът - идентифициран като Сергей К. - пристигнал с предварително нает ветроход на остров Рюген в Германия. Там той трябвало да координира операцията и да ръководи група от шестима души: капитан, четирима водолази и експерт по експлозиви.
Разследването сочи, че екипът е поставил най-малко четири заряда върху тръбите на "Северен поток 1" и "Северен поток 2" на дълбочина 70-80 метра. Всеки заряд тежал между 14 и 27 килограма и съдържал смес от хексоген и октоген. Взривните устройства били оборудвани със синхронизиращи механизми.
Германската прокуратура обвинява Сергей К. в "антидържавен саботаж", "умишлена детонация с експлозиви" и "разрушаване на конструкции". При осъдителна присъда той може да получи до 15 години затвор.
Италианските власти задържаха заподозрения в четвъртък, но съдът в страната все още не е взел решение дали да го екстрадира в Германия.
