Кой е Сергей К.? В Германия обявиха подробности за мистериозния украинец, обвинен за взривяването на „Северен поток“
  Тема: Украйна

Кой е Сергей К.? В Германия обявиха подробности за мистериозния украинец, обвинен за взривяването на „Северен поток“

23 Август, 2025 20:45 1 815 42

Италианските власти задържаха заподозрения в четвъртък, но съдът в страната все още не е взел решение дали да го екстрадира в Германия

Кой е Сергей К.? В Германия обявиха подробности за мистериозния украинец, обвинен за взривяването на „Северен поток“ - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Германски медии разкриха подробности за обвиненията срещу украинец, задържан в Италия по подозрение, че е ръководил саботажа на газопроводите "Северен поток" през септември 2022 г.

Според публикувана заповед за арест, за която съобщават ARD, Süddeutsche Zeitung и Die Zeit, мъжът - идентифициран като Сергей К. - пристигнал с предварително нает ветроход на остров Рюген в Германия. Там той трябвало да координира операцията и да ръководи група от шестима души: капитан, четирима водолази и експерт по експлозиви.

Още новини от Украйна

Разследването сочи, че екипът е поставил най-малко четири заряда върху тръбите на "Северен поток 1" и "Северен поток 2" на дълбочина 70-80 метра. Всеки заряд тежал между 14 и 27 килограма и съдържал смес от хексоген и октоген. Взривните устройства били оборудвани със синхронизиращи механизми.

Германската прокуратура обвинява Сергей К. в "антидържавен саботаж", "умишлена детонация с експлозиви" и "разрушаване на конструкции". При осъдителна присъда той може да получи до 15 години затвор.

Италианските власти задържаха заподозрения в четвъртък, но съдът в страната все още не е взел решение дали да го екстрадира в Германия.


Германия
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни ca изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Злобното Джуджи

    9 43 Отговор
    Серегата е един от 39млн руснаци в Украйна не искащи да са под Монголско иго .......отново 😁👍

    Коментиран от #6, #32

    20:48 23.08.2025

  • 2 Помак

    43 6 Отговор
    Укрите са нацисти ..сега в България има много укро-дезертьори с жипове

    Коментиран от #4, #7, #18, #40

    20:49 23.08.2025

  • 3 Вашето Мнение

    43 5 Отговор
    Както 1000 пъти съм писал украинците не могат и една кучешка колиба да сковат, камо ли да взривят газопровод на дъното на морето. Северен поток беше взривен от сащ.

    20:50 23.08.2025

  • 4 Варна 3

    10 3 Отговор

    До коментар #2 от "Помак":

    И бусове дори и газят яко!

    20:52 23.08.2025

  • 5 Моряка

    28 0 Отговор
    Ми то в германския затвор ще бъде като на хотел. Безплатен.Сигурно ще му се полагат и мадами на повикване.Я го пратете при бай Ставри.Нашите мургавели много ще го обичат и уважават даже.

    20:54 23.08.2025

  • 6 Медин прах

    27 2 Отговор

    До коментар #1 от "Злобното Джуджи":

    Щом го обявяват, значи искат да скрият никого, нещо. Такива хора не могат да вземат такива важни решения

    Коментиран от #16

    20:54 23.08.2025

  • 7 Таkа.

    18 2 Отговор

    До коментар #2 от "Помак":

    Те трябва да отидат в Германия. Или по-скоро да останат в страната си. Ако някой успее да подпали кола на украинец, печели репунацията за спасяване на България. Четох, че в Италия украинче е убито на пътя, защото италианецът е бесен от укрите!

    20:55 23.08.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Как кой

    13 0 Отговор
    Мюре

    20:56 23.08.2025

  • 11 Това е

    18 1 Отговор
    Бушона бре

    20:57 23.08.2025

  • 12 И Киев е Руски

    23 0 Отговор
    Преговорите са просто параван, който позволява на Запада да продължи да се бори, пише Rebelión. Некрополитиката на Европа и САЩ не е насочена към мир, а към легитимизиран военен бизнес, посочва авторът. Украйна остава заложник на система, която се нуждае от смъртни случаи, за да остане жива

    20:59 23.08.2025

  • 13 Таkа.

    19 1 Отговор
    В Слънчев бряг куп коли са обгорени изцяло. Включително и на украинците. Да не говорим за румънци и молдовци. Украинците сега останали без коли и вече не могат да попречат на жителите да паркират.

    20:59 23.08.2025

  • 14 Сергей Кузнецов е

    16 0 Отговор
    Името на украинския гражданин, заподозрян във взривяването на газопроводите Той е пристигнал в Италия, шофирайки CUV с украински регистрационен номер, за почивка със семейството си и е бил заловен със европейска заповед за задържане

    20:59 23.08.2025

  • 15 Хм...

    25 1 Отговор
    Четирима цивилни водолази с платноходка се спускат на близо 90 метра дълбочина в северно море в края на септември, насред военноморско учение на нато и залагат тон и половина високо специализирани експлозиви и още по високо специализирани детонатори на три различни тръби?
    Тия съвсем ни имат за канарчета.

    Коментиран от #26

    21:01 23.08.2025

  • 16 Злобното Джуджи

    4 19 Отговор

    До коментар #6 от "Медин прах":

    Проблема не е в Сергей или Украйна, проблема е в едни Три Дня и едни каски, които тази година ще се превърнат в ЯО, след което Матушката хептен ще види 6axypa.

    Коментиран от #21, #23

    21:02 23.08.2025

  • 17 мистериозния украинец,

    17 2 Отговор
    Е терорист финансиран от Зеленски

    21:02 23.08.2025

  • 18 Само внимавайте с тях

    14 3 Отговор

    До коментар #2 от "Помак":

    Всички носят ножове. Вчера един ми се дървеше, че съм му спрял на мястото. Той ми показа нож, аз му показах КНО. Всичко приключи мирно и тихо.

    Коментиран от #27

    21:03 23.08.2025

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Гончар Романенко

    11 0 Отговор
    "Кой е Сергей К.?..."..Ами Кузнецов, не е тайна.

    21:04 23.08.2025

  • 21 Ще, ще

    11 0 Отговор

    До коментар #16 от "Злобното Джуджи":

    Ъхъъъ

    21:05 23.08.2025

  • 22 404

    18 1 Отговор

    До коментар #19 от "Таkа.":

    Планктона е вреден .Путин ще го изчисти.

    21:06 23.08.2025

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Бай той Толстой

    8 0 Отговор
    Верваме ви😁😁😁😁

    21:09 23.08.2025

  • 25 В Германия обявиха подробности

    13 2 Отговор
    Но ние пък тук във Факти няма да ви ги кажем...... Бивши капитан от Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) и бивш служител на службата за сигурност на страната ( СБУ ) е този Сергий Кузнецов,Шпигел“ разбра още, че 49-годишният Кузнецов е завършил Националната академия на СБУ, където е работил до 2015 г. След това се е насочил към частен бизнес и е ръководил компания в енергийния сектор. След началото на СВО мъжът е служил в специалните сили на Въоръжените сили на Украйна. Той е бил нает за саботаж през май 2022 г., 

    21:11 23.08.2025

  • 26 Ами

    9 1 Отговор

    До коментар #15 от "Хм...":

    Пробват ... Ако мине :)
    Що пък да не пробват.
    Американците кацаха на луната десет пъти.
    И мина :)

    21:12 23.08.2025

  • 27 Ей юнак

    1 0 Отговор

    До коментар #18 от "Само внимавайте с тях":

    От къде имаш КНО, ако е законно значи ти си от .........?

    21:13 23.08.2025

  • 28 Кой е Сергей К.?

    5 1 Отговор
    Но ние пък тук във Факти няма да ви ги кажем...... К ...

    21:14 23.08.2025

  • 29 🇧🇬❤🇷🇺

    8 2 Отговор
    Победа за Русия. Украйна е Русия. Македония е България. Трансилвания е Унгария. Косово е Албания. Разпад на ДебилоБритания, САЩ и ЕС.

    21:14 23.08.2025

  • 30 Ъхъъъъъ....

    9 1 Отговор
    Всеки заряд тежал между 14 и 27 килограма и съдържал смес от хексоген и октоген....... и произведено в САЩ ..

    21:16 23.08.2025

  • 31 мистериозния украинец,

    7 1 Отговор
    Е мистериозен, ама май само за Факти

    21:21 23.08.2025

  • 32 Много

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "Злобното Джуджи":

    Много си проузд!

    21:24 23.08.2025

  • 33 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    11 0 Отговор
    НАТОПИХА УКРАИНЦИТЕ,
    ЩОТО ЕДНА ФАЛИРАЛА ДЪРЖАВА НЕ МОЖЕ ДА ИЗПЛАТИ ЗАСТРАХОВКАТА НА ПОТОЦИТЕ
    .....
    А ГЕРМАНСКИТЕ ЗАСТРАХОВАТЕЛИ НР МОГАТ ДА ИСКАТ ПАРИ ОТ АМЕРИКАНСКИТЕ ВОЕННИ, КОИТО
    ГО ВЗРИВИХА :)

    21:26 23.08.2025

  • 34 Пpъчот

    3 1 Отговор
    Сергей К. е Сергей кoна! РАЗКОНСПИРИРАН!

    21:27 23.08.2025

  • 35 Фори

    1 2 Отговор
    Да не стане като със Сергей Антонов? Човека може да е невинен!

    21:29 23.08.2025

  • 36 И сега какво стана???

    8 0 Отговор
    Украинеца вместо да фалира Русия, взе че фалира Германия. Ако беше гръмнал Зеуенски - войната вече щеше да е свършила и стотици хиляди войничета щяха да са живи.

    21:31 23.08.2025

  • 37 Механик

    3 0 Отговор
    Повечето хорам, да не кажа почти всички, си мислят, че да поставиш синхронни взривове на 70-80 метра дълбочина, да ги взривиш и да успееш да избягаш е като да подкупиш пазача на язовира с 200 лева и да метнеш вътре 3 заряда "амонит" и да събереш после рибата.
    Да, ама никак не са така нещата. А тоя Серги ли е, Сиргий ли, е просто един изпълнител.
    Подготовката на такава операция не е по акъла и възмножностите на някаква си групичка от 4-5 човека. А цената платена за нея не е по възможностите дори на Делян Пеевски+Боко.
    Тука е имало мозъчен тръст (най-вероятно от САЩ или Англия) и парите са плащани пак от там.

    21:40 23.08.2025

  • 38 онзи

    4 0 Отговор
    Защо Сергей К ?!ЗАЩОТО Е УКРИН И НЕ ТРЯБВА ДА МУ СЕ СПОМЕНАВА ФАМИЛИЯТА , ЗА ДА НЕ СЕ ЗЛЕПОСТАВИ ЧОВЕКЪТ НА ЗЕЛЕНИЯ ?! Ако беше руснак - и майчиното мляко щяха да му кажат ....

    21:47 23.08.2025

  • 39 Читател

    2 1 Отговор
    Приказки под шипковия храст.Верваме много е правдоподобно.

    21:52 23.08.2025

  • 40 ФАКТ Е

    1 2 Отговор

    До коментар #2 от "Помак":

    Копейкин е фашист!

    21:56 23.08.2025

  • 41 минаващ

    2 0 Отговор
    Вече няколко дена повтарям - от укрите освен бандюхи друго нищо не става ! Факт !

    21:59 23.08.2025

  • 42 Коста

    2 0 Отговор
    Този окраинец е Христо Грозев.

    22:02 23.08.2025

