Севернокорейски военни преминали границата с Южна Корея

Няколко севернокорейски военни са преминали границата с Южна Корея, съобщава информационната агенция Йонхап.
„Около 30 севернокорейски войници преминаха междукорейската граница, което предизвика предупредителни изстрели от Южна Корея“, се казва в информацията.
Според говорител на UNC инцидентът е станал във вторник. Те обясниха, че войниците са преминали военната демаркационна линия, за да извършват строителни и ремонтни дейности.
Преди това заместник-началникът на Генералния щаб на Корейската народна армия заяви, че Южна Корея е произвела повече от десет предупредителни изстрела с картечница срещу войските на КНДР в района на южната граница на страната.
Пхенян оцени това като „много тревожен знак“, предвид конфронтацията, в която са разположени огромни въоръжени контингенти.
Лидерът на Северна Корея - Ким Чен-ун, е наблюдавал изстрелване на нови противовъздушни ракети, с което е била изпитана тяхната боеспособност, съобщи севернокорейската новинарска агенция КЦТА, цитирана от Ройтерс и БТА.
Новите противовъздушни оръжейни системи са показали "бърза реакция" към въздушни цели като атакуващи дронове и крилати ракети.
Очаква се в понеделник президентите на САЩ и Южна Корея – Доналд Тръмп и И Дже-мьон да се срещнат във Вашингтон. Двамата президенти ще обсъдят укрепването на съюза между двете страни и партньорството в областта на сигурността и икономиката, посочват от канцеларията на южнокорейския лидер.
По-рано този месец Ким Чен-ун осъди съвместните военни учения на САЩ и Южна Корея като опит да се поддържат "най-враждебни и конфронтационни" отношения със Северна Корея. Ким обеща да ускори ядреното въоръжаване на страната си.
1 НИЕ.
06:36 24.08.2025
2 бай Бай
сащ не са спрели всяка година да правят т.нар. от тях учения в района.
Е голямо учене пада, няма шанс да се научат.
Пилят пари.
07:16 24.08.2025