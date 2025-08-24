Новини
Севернокорейски военни преминали границата с Южна Корея

24 Август, 2025 06:20, обновена 24 Август, 2025 06:24 1 071 2

  • войници-
  • граница-
  • северна корея-
  • южна корея

Ким Чен-ун наблюдава изстрелване на нови ракети за противовъздушна отбрана

Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Няколко севернокорейски военни са преминали границата с Южна Корея, съобщава информационната агенция Йонхап.

„Около 30 севернокорейски войници преминаха междукорейската граница, което предизвика предупредителни изстрели от Южна Корея“, се казва в информацията.

Според говорител на UNC инцидентът е станал във вторник. Те обясниха, че войниците са преминали военната демаркационна линия, за да извършват строителни и ремонтни дейности.

Преди това заместник-началникът на Генералния щаб на Корейската народна армия заяви, че Южна Корея е произвела повече от десет предупредителни изстрела с картечница срещу войските на КНДР в района на южната граница на страната.

Пхенян оцени това като „много тревожен знак“, предвид конфронтацията, в която са разположени огромни въоръжени контингенти.

Лидерът на Северна Корея - Ким Чен-ун, е наблюдавал изстрелване на нови противовъздушни ракети, с което е била изпитана тяхната боеспособност, съобщи севернокорейската новинарска агенция КЦТА, цитирана от Ройтерс и БТА.

Новите противовъздушни оръжейни системи са показали "бърза реакция" към въздушни цели като атакуващи дронове и крилати ракети.

Очаква се в понеделник президентите на САЩ и Южна Корея – Доналд Тръмп и И Дже-мьон да се срещнат във Вашингтон. Двамата президенти ще обсъдят укрепването на съюза между двете страни и партньорството в областта на сигурността и икономиката, посочват от канцеларията на южнокорейския лидер.

По-рано този месец Ким Чен-ун осъди съвместните военни учения на САЩ и Южна Корея като опит да се поддържат "най-враждебни и конфронтационни" отношения със Северна Корея. Ким обеща да ускори ядреното въоръжаване на страната си.


  • 1 НИЕ.

    3 2 Отговор
    Водини Путине!

    06:36 24.08.2025

  • 2 бай Бай

    0 0 Отговор
    Технически Корейската война от преди над 65 години не е завършила, няма подписан край, а само примирие.
    сащ не са спрели всяка година да правят т.нар. от тях учения в района.
    Е голямо учене пада, няма шанс да се научат.
    Пилят пари.

    07:16 24.08.2025

