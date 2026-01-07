Белгия ще изпрати военновъздушни сили и пехота в Украйна

При постигане на споразумение за мир, Белгия ще изпрати в Украйна военноморски и военновъздушни сили, както и представители на пехотата, съобщи белгийският премиер Барт де Вевер след вчерашната среща на Коалицията на желаещите в Париж, цитиран от местни медии, предаде БТА.
Той уточни, че по отношение на пехотата се предвижда основно изпращането на инструктори за обучение на място на украинските войски. По неговите думи САЩ изглежда подкрепят плана за постигане на "приемлив мир". Де Вевер коментира, че без подкрепата на Вашингтон разполагането на международни сили в Украйна би било невъзможно.
Белгийският премиер отчита, че властта в САЩ е склонна често да променя мнението си, но постигнатите снощи договорености са залегнали в документ. Де Вевер отбелязва, че продължаващите преговори бележат напредък, особено по отношение на запазването на трансатлантическите отношения и преодоляването на възможни разделения.
Специалният пратеник на президента на САЩ Стив Уиткоф заяви по-рано, че САЩ и съюзниците на Украйна от Коалицията на желаещите са постигнали значителен напредък по ключови въпроси, свързани със сигурността и икономическото възстановяване на страната, стана ясно след срещата в Париж, предаде Ройтерс.
По време на разговорите е постигнат "значителен напредък по няколко критични направления" допълни той, включително по рамката за двустранни гаранции за сигурност и по т. нар. "план за просперитет" за Украйна. Изявлението бе направено в публикация на Уиткоф в социалната мрежа "Екс" след срещата на съюзниците в Париж.
"Съгласни сме с Коалицията, че трайните гаранции за сигурност и стабилните ангажименти за просперитет са от съществено значение за устойчив мир в Украйна и ще продължим да работим заедно в тази посока", написа Уиткоф.
