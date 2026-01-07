Новини
Свят »
Белгия »
Белгия ще изпрати военновъздушни сили и пехота в Украйна
  Тема: Украйна

Белгия ще изпрати военновъздушни сили и пехота в Украйна

7 Януари, 2026 11:27 1 174 57

  • украйна-
  • белгия-
  • русия-
  • войници-
  • нато-
  • барт де вевер

По отношение на пехотата се предвижда основно изпращането на инструктори за обучение на място на украинските войски

Белгия ще изпрати военновъздушни сили и пехота в Украйна - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

При постигане на споразумение за мир, Белгия ще изпрати в Украйна военноморски и военновъздушни сили, както и представители на пехотата, съобщи белгийският премиер Барт де Вевер след вчерашната среща на Коалицията на желаещите в Париж, цитиран от местни медии, предаде БТА.

Той уточни, че по отношение на пехотата се предвижда основно изпращането на инструктори за обучение на място на украинските войски. По неговите думи САЩ изглежда подкрепят плана за постигане на "приемлив мир". Де Вевер коментира, че без подкрепата на Вашингтон разполагането на международни сили в Украйна би било невъзможно.

Още новини от Украйна

Белгийският премиер отчита, че властта в САЩ е склонна често да променя мнението си, но постигнатите снощи договорености са залегнали в документ. Де Вевер отбелязва, че продължаващите преговори бележат напредък, особено по отношение на запазването на трансатлантическите отношения и преодоляването на възможни разделения.

Специалният пратеник на президента на САЩ Стив Уиткоф заяви по-рано, че САЩ и съюзниците на Украйна от Коалицията на желаещите са постигнали значителен напредък по ключови въпроси, свързани със сигурността и икономическото възстановяване на страната, стана ясно след срещата в Париж, предаде Ройтерс.

По време на разговорите е постигнат "значителен напредък по няколко критични направления" допълни той, включително по рамката за двустранни гаранции за сигурност и по т. нар. "план за просперитет" за Украйна. Изявлението бе направено в публикация на Уиткоф в социалната мрежа "Екс" след срещата на съюзниците в Париж.

"Съгласни сме с Коалицията, че трайните гаранции за сигурност и стабилните ангажименти за просперитет са от съществено значение за устойчив мир в Украйна и ще продължим да работим заедно в тази посока", написа Уиткоф.


Белгия
Поставете оценка:
Оценка 2.2 от 22 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Умнокрасив

    19 12 Отговор
    Трепери Русийо, ние идваме!

    Коментиран от #19

    11:30 07.01.2026

  • 2 Георги

    44 7 Отговор
    коалицията на лаещите се опитва да прецака евентуален мир още на ниво идея. Руснаците казаха, че за да има мир няма да допуснат чужди войски на украинска територия.

    Коментиран от #8

    11:30 07.01.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 честен ционист

    26 5 Отговор
    Военомороските сили ще пазят на Лвов каптажа.

    Коментиран от #6

    11:30 07.01.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Тищочно

    6 21 Отговор

    До коментар #4 от "честен ционист":

    Крайцера Москва ще изплува току пред Одеса 🤣🤣🤣

    Коментиран от #17

    11:33 07.01.2026

  • 7 Тези

    32 5 Отговор
    са от коалицията на идиотите. По-тъпи и от коалицията на лаещите.

    11:34 07.01.2026

  • 8 Един

    6 28 Отговор

    До коментар #2 от "Георги":

    А европейците казват, че за да има мир, трябва да пратят войски в Украйна. Путлер да си завре заплахите някъде на по-скрито място.

    Коментиран от #36

    11:35 07.01.2026

  • 9 Глупости

    11 5 Отговор
    Ще изпрати

    11:35 07.01.2026

  • 10 ДрайвингПлежър

    22 5 Отговор
    Да ги пази, че ще им трябват за Гренландия :D :D

    11:35 07.01.2026

  • 11 Историк

    7 19 Отговор

    До коментар #5 от "ФРИЦ МЕРЦ":

    Когато немски войници стъпиха за последно в русия умряха 27 милона руснака(вероятно са доста повече). После Сталин изби и ще е 30 милиона руснака.Само факти.

    Коментиран от #23, #25, #51

    11:37 07.01.2026

  • 12 искандер кинджалов

    11 7 Отговор
    най накрая мазничко евромесце

    11:39 07.01.2026

  • 13 ДрайвингПлежър

    12 4 Отговор
    "US says using military is always an option for acquiring Greenland"
    Чичо Дони гепи от сладкото, никой не го плесна през ръцете и сега ще си направи гурме.
    Белгийците ако ще пращат и тримата военни в окраина Стрина Урсула с Каяс и пикаещото момче остават да вардят Гренландия

    11:39 07.01.2026

  • 14 Белгия НЕ ни е важна !

    18 5 Отговор
    Желязков отбеляза, че страната ни ще ...
    Да припомня за по младите че:
    Всички до една"Мисии на българската армия" в състава на НАТО са незаконни и престъпни. Нито една от тях не е била под егидата и с мандат на ООН. На всякъде сме били окупатор а дори в Ирак имахме и "окупационен управител" на територия ... която знаем как завърши с трупове и репатрация. Да припомня за по младите
    Когато изпращахме българския батальон в Кербала Ирак още преди да бъде изпратен се знаеше с какво ще се занимава. С окупация и с охрана на концлагер! и деликатно беше казано в парламента "контингента ще охранява центъра за временно задържане и "закрила" в лагера “Ашраф”....... относно участието на контингент в "мисията" велика против гласуваха само депутатите от “Атака”, както и Александър Паунов и Андрей Пантев от Коалиция за България. От “Атака”, тогава се обявиха против всякакво участие на български войски зад граница, определиха решението на парламента като “срамно”, в служба на “чужди интереси” и “в защита на чужди петролни компании”.....Всички останали продажни и малоумни депутати дружно пратиха българските войничета да охраняват затвор за който впоследствие Амнести обяви че в него са извършвани изтезания и военни престъпления ..

    Коментиран от #20, #22, #33

    11:39 07.01.2026

  • 15 Факти

    6 14 Отговор
    Шапки долу за Белгия!

    Коментиран от #30

    11:40 07.01.2026

  • 16 хихи

    13 2 Отговор
    Тези нормални лиса? Ще обучават ВСУ как да воюват..

    11:40 07.01.2026

  • 17 Мдаа

    1 7 Отговор

    До коментар #6 от "Тищочно":

    И Пригожин ще атакува Купянск на 7 километра от руската граница.

    11:40 07.01.2026

  • 18 Белгия НЕ ни е важна !

    14 3 Отговор
    Много ясно на всички разумни хора в България е че:
    Бандата от наемници които пратихме на времето в Ирак не са никакви "герои" а доказани военно престъпници. Безспорен доказан факт е и НЕ заслужават паметник а вечен позор. Има цял доклад от "Амнести" по тази тема за престъпленията им в съучастие с НАТО. Дори някои от роднините на загиналите го признаха в годините. Но и тези атлантически боклуци които в парламента бяха по това време и които го гласуваха не са по различни и те са престъпници и позор за държавата ни. Дори и тези които се "въздържаха" от гласуване. И не трябва да се забравя и предателството на БСП което е показателно за тази прокси лява фалшива де факто атлантическа партия ....
    Запомнете го ей младите!
    Няма значение атлантиците от коя партия са, те са еднакво вредни. Те са истинският враг на хората. Те са ви врага. Запомнете и го разберете хора. Атлантик ли е, все е смет. ..... СМЕТ!

    Коментиран от #24, #27

    11:41 07.01.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 хихи

    13 2 Отговор

    До коментар #14 от "Белгия НЕ ни е важна !":

    Той и желязков е незаконен, избран от незаконно НС. НС израно с измама...

    11:42 07.01.2026

  • 21 гост

    6 14 Отговор
    Да обобщим " успехите" на Хаяско от тъпото му СВО и то само за сега !! Швеция и Финландия влязоха в НАТО , което не се очертаваше поне в близките 50 години без глупостта на гнома !! В резултат и Балтийско море като Черно стана Натовско езеро и то дори по- зле , щото във Черно Раша все пак има към 15-20 % от бреговата ивица и има някакви средни отношения с Турция , която държи входа в него , докато в Балтийско остана с 2 ( два) % и Швеция и Дания , които държат входа , дори по- тесен от Босфора ! Плюс това увеличи границата си с НАТО с над 1400 км , три пъти повече от тази с Украйна , а разстоянието до Москва и Петербург е три пъти ПО- МАЛКО , отколкото от Украйна !!

    Коментиран от #26, #35

    11:42 07.01.2026

  • 22 Изпражнението гайтанджиева

    4 10 Отговор

    До коментар #14 от "Белгия НЕ ни е важна !":

    Колега това са руски фейкове.

    11:42 07.01.2026

  • 23 100

    5 7 Отговор

    До коментар #11 от "Историк":

    От тези милиони не всички са руснаци. През Втората световна война половината от загубите на СССР са неруснаци- украинци, белоруси, казахи и други. Сталин също унищожава далеч не само руснаци.

    11:43 07.01.2026

  • 24 Демократ

    7 1 Отговор

    До коментар #18 от "Белгия НЕ ни е важна !":

    Бялата Златка трябва да се върже за една УАЗ ка и да се влачи по Цариградско.

    11:43 07.01.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 гост

    3 13 Отговор

    До коментар #21 от "гост":

    Освен това въпреки , че Украйна не е член на НАТО , ще получи ускорено членство в ЕС и бази на Натовски войски на своя територия плюс пълната въздушна и морска подкрепа на НАТО !!

    Коментиран от #38

    11:44 07.01.2026

  • 27 Демократ

    4 8 Отговор

    До коментар #18 от "Белгия НЕ ни е важна !":

    Основна демократична ценност е да се считат руснаците и русофилите за иzроди.

    11:45 07.01.2026

  • 28 пешо

    7 2 Отговор
    мароооооооо стига глупости никой нищо няма да прати

    Коментиран от #34

    11:46 07.01.2026

  • 29 нека получат каквото заслужават

    4 2 Отговор
    Дано ЕС военно го намърдат в Украйна....

    11:46 07.01.2026

  • 30 Европеец

    5 1 Отговор

    До коментар #15 от "Факти":

    Кога се спомина та да свалям шапката.... Шапка свалям само на погребение....

    11:47 07.01.2026

  • 31 Шиши

    8 1 Отговор
    Като ще обещаваме и аз ще пратя една рота строителни войски от електората.

    11:48 07.01.2026

  • 32 Запомнете го ей младите!

    10 1 Отговор
    Няма значение атлантиците от коя партия са, те са еднакво вредни. Те са истинският враг на хората. Запомнете и го разберете хора. Атлантик ли е, все е смет. И това е истината и по добре по рано да я разберете. Само Още време им трябва и ....
    Задължителна военна служба, откупуване ако не искате, 20-30 000евра, мобилизация, роби за завода за барути..... малко сметки от банките да ви изчезнат, някоя язовирна стена да се скъса, 3 евро мито за малка пратка да плащате, кубик вода 10 лева да ви стане и куп все много хубавички неща ...Още малко време им трябва ..

    Коментиран от #46, #48

    11:50 07.01.2026

  • 33 Хе-хе

    3 2 Отговор

    До коментар #14 от "Белгия НЕ ни е важна !":

    Тогава нямаше Атака, бе, сербез! И сега няма! Относно Белгия, на Зеленски сега му трябва тяхното присъствие там, а не когато вече ще е късно! Тогава желаещи за окупатори ще има достатъчно, но не на всеки ще бъде позвлено! Украинските мамшки с хубавите очи ще бъдат само за армиите на великите сили!

    Коментиран от #39

    11:50 07.01.2026

  • 34 Така

    1 7 Отговор

    До коментар #28 от "пешо":

    разправяхте и за Венецуела -- щяло да бъде следващият Виетнам, САЩ трябвало да са луди да припарят... Пък виж, за 30мин ги опаткаха и сега слушкат :)

    11:51 07.01.2026

  • 35 Миризлив руски палячо крепостен

    2 5 Отговор

    До коментар #21 от "гост":

    Ами на нас Путин ни каза, че като победим, живота ни ще стане прекрасен и ще станем много богати!

    11:51 07.01.2026

  • 36 Цък

    4 1 Отговор

    До коментар #8 от "Един":

    Защо не ги пратят сега, а някога ако има мир. Желаещите да пратят мръвки в 404 постоянно се смалява.

    Коментиран от #54

    11:52 07.01.2026

  • 37 Бай Ганьо

    1 4 Отговор
    За нас важното е, нашите копейки пак да хванат средния

    11:53 07.01.2026

  • 38 гост

    1 4 Отговор

    До коментар #26 от "гост":

    Накрая за десерт получи вечен враг в лицето на Украйна , който ще е по- озлобен и краен дори от Полша и то за много поколения напред !! Загуби завинаги най- важния си пазар ЕС и за начало блокираните си 300 млд , които ще нарастнат поне тройно , ако иска да възстанови поне някакви отношения с цивилизованите държави , иначе го очаква единствено бъдеще на ресурсна колония на Китай , естествено без никакви материални ползи от това , защото китайците не обичат да плащат , особено на робите си !!

    11:53 07.01.2026

  • 39 Не пиши глупости зетърче....

    4 1 Отговор

    До коментар #33 от "Хе-хе":

    .... относно участието на контингент в "мисията" велика в Ашраф в Ирак против гласуваха само депутатите от “Атака”, както и Александър Паунов и Андрей Пантев от Коалиция за България. От “Атака”, тогава се обявиха против всякакво участие на български войски зад граница, определиха решението на парламента като “срамно”, в служба на “чужди интереси” и “в защита на чужди петролни компании”.....Всички останали продажни и малоумни депутати дружно пратиха българските войничета да охраняват затвор за който впоследствие Амнести обяви че в него са извършвани изтезания и военни престъпления ..

    Коментиран от #50

    11:53 07.01.2026

  • 40 Тръмр

    3 0 Отговор
    Гренландия е прекрасна американска територия.В украйна ще се чувствате прекрасно.

    11:54 07.01.2026

  • 41 Тома

    5 1 Отговор
    Леле, белгийци на бойното поле, което им се привидя нещо като Конго навремето?
    Веднага ли ще влязат в Украйна или ще почакат Шака Зулу да се омете от там, за да им е безопасно миротворието?
    А ако Шака се върне пак на терен - дали ще успеят да избягат навреме тия понита? Щото тоя Шака не е като оня Шака.
    Въпроси, въпроси...

    11:54 07.01.2026

  • 42 Я пък тоя

    6 0 Отговор
    Ще изпрати, ама някой друг път.

    11:55 07.01.2026

  • 43 Рублевка

    6 1 Отговор
    А къде е украинския флот? Украйна имаше най-големия флот е Европа. Аааа! При крайцера Москва! Затуй урките все споменават крайцера. Един крайцер за цял флот не е зле.

    11:55 07.01.2026

  • 44 Изпитвам животински страх ....

    5 1 Отговор
    Атлантически тролчета,
    засрамете се!
    И вие даже осъзнавате че НАТО е вредна престъпна терористична организация. Спрете да тролите за центчита. Проявете разум и морал. НАТО се подготвя за война. Тази война ще засегне и вас! Спрете с безумието си млади хора. Ще страдате ей......Нали помните ?????.......
    """ Пази Боже тук и нас да ни стрелят с тежка артилерия, ракети и самолети, може да има смели тук в залата, но и аз включително ще хвана нанякъде, без да се правим на големи войводи”, коментира бившият безумно смел премиер Борисов""" .

    11:55 07.01.2026

  • 45 ФАКТ

    3 1 Отговор
    Брой ги заминали.Кой е отишел все е умрел и документи има и видеа баай белгиици

    11:56 07.01.2026

  • 46 Хе-хе

    0 1 Отговор

    До коментар #32 от "Запомнете го ей младите!":

    Вече не се знае кой е атлантик, кой русофил, кой най обикновен заблуден индивид или негодник под прикритие! Запада е по умен, по богат, по силен, по коварен! Ето ти пресен пример! Назначаваш един за диктатор като Чавес, той се преструва на враг на империализма и приятел на Китай и Русия, те влагат усилия там да изградят нещо, след това идва някакъв наследник на Чавес, който хич не се сеща каква е играта и я играе искрено и в един момент идва бай Дончев и прибира всичко, което по глупавите са построили, заедно със съответното ПВО! Така направиха и със социализма Давайте, всичко е на народа, строим за родината, малки заплати, стахановски труд, бригади по язовири, пътища и заводи и в един момент всичко собственост на партньорите от ЕС и НАТО!

    11:57 07.01.2026

  • 47 Домашно към урок N1

    3 0 Отговор
    (И за малоумното премиерче дЖилезку включително !)

    Да си отговорим на въпроса, кое налага да "работим" с Украйна ? Общи ценности ли с тези нацисти имаме? Паметник на Хитлер и Бандера ли ще правим? Малцинствата си ли ще избиваме или от избирателни права ще ги лишаваме? Кое ни е общото със тези хора? А със гнусните ционисти в Израел? Грам даже общи ценности нямаме. Нито със Украйна нито пък със нацистки Израел

    11:57 07.01.2026

  • 48 пиночет

    1 3 Отговор

    До коментар #32 от "Запомнете го ей младите!":

    Ако беше Варшавския договор, сега българи щяха да ходят да умират за някакъв ботоксов педофил с токчета!

    11:58 07.01.2026

  • 49 Баце ЕООД

    1 0 Отговор
    Все говорят за отделни държави.. Да не се е разпаднало нато?

    11:58 07.01.2026

  • 50 Хе-хе

    0 1 Отговор

    До коментар #39 от "Не пиши глупости зетърче....":

    Виж кога е създадена Атака и кога подвига в Кербала!

    Коментиран от #56

    11:59 07.01.2026

  • 51 Тома

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "Историк":

    Няколко пъти съм ти казвал, че имаш проблеми с фактологията. Защото и главицата ти е проблемна.
    Ти винаги отговаряш с мълчание. Историческо мълчание.
    Това не те прави историк, от мен да знаеш.

    11:59 07.01.2026

  • 52 Няма нужда

    3 1 Отговор
    При мирно споразумение няма да има Украйна. Тя ще е част от Руската територия.

    12:00 07.01.2026

  • 53 Рублевка

    2 1 Отговор
    Четох някъде, че урките убивали чуждестранните инструктори, за да насъскват Запада против Русия. Уж руска атака.

    12:00 07.01.2026

  • 54 Един

    1 1 Отговор

    До коментар #36 от "Цък":

    То ясно е посочено, че това ще са мироопазващи сили, които ще влязат след постигане на мирно споразумение или най-малкото дългосрочно прекратяване на огъня. Тези сили ще са част от гаранциите за сигурност на Украйна. Но кой знае... хипотетично ако Русия откаже да сключи мир...може и преди това да влязат.

    12:01 07.01.2026

  • 55 България трябва също

    1 1 Отговор
    да изпрати свои професионални военни за охрана на нашите сънародници в Запорожие, Херсон, Одеса и т.н.

    За да могат хората да се завърнат по домовете си и да започнат нов живот.
    Радев трябва да заповяда да започне подготовка за това, не да чака последния момент.

    12:02 07.01.2026

  • 56 Не ми умувай ей зетърче ...

    0 0 Отговор

    До коментар #50 от "Хе-хе":

    За лагера в Ашраф, Ирак съм ти написал и можеш и сам да си го провериш включително и кой как в парламента ни е гласувал! После и на сйта на Амнести може да отидеш и да се пообразоваш относно окупационният ни корпус какви ги е вършил там ..... ъхъъъ

    12:05 07.01.2026

  • 57 Наритай Бг копейка

    0 0 Отговор
    Когато и последната копейка замине за Русия, тогава България ще може вече да тръгне нагоре!

    12:09 07.01.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания