Лавров: Надявам се Макрон да се чувства неудобно след думите си за Русия

Руският външен министър Сергей Лавров реагира на изявлението на френския президент Еманюел Макрон, който определи Русия като „хищник“, предава Фокус.
Припомняме, че преди няколко дни в интервю за телевизия LCI Макрон заяви: „Русия на Путин е хищник пред портите ни, който трябва да продължи да яде, за да оцелее“.
„Дори няма да коментирам. Надявам се, че самият той вероятно се чувства неудобно през нощта“, отвърна Лавров.
Руският дипломат добави, че хората и културите са различни, като подчерта, че възприемането на подобни изрази зависи от различията между тях, пише Известия, цитиран от Фокус.
1 Адрес 4000
Нищо друго не може да направи
15:40 24.08.2025
2 ПД123
Коментиран от #51
15:40 24.08.2025
3 Конска муха
Коментиран от #45, #47
15:41 24.08.2025
4 Баце ЕООД
Коментиран от #22
15:42 24.08.2025
5 Дик диверсанта
Коментиран от #48, #60
15:42 24.08.2025
6 Нова Зеландия пропищя!
Коментиран от #15
15:42 24.08.2025
7 ОНД
15:42 24.08.2025
8 Тепърва започва
САЩ разположиха В2 Стелт в Норвегия!
Коментиран от #18, #19, #24, #46
15:43 24.08.2025
9 Серсем
15:43 24.08.2025
10 Ганя Путинофила
Публично призна как са откраднали ядрените технологии от Лос Аламос!
Цялата зала гледаше умно!
Коментиран от #42
15:43 24.08.2025
11 На Макарончо,много точно му го каза...
Макрон ,като толкова много иска война и да праща войски в Украйна,да взема пушката..., каската и в Украйна...!
15:43 24.08.2025
12 Майна
Вчера отбелязах че от 71 милиарда от запорирани руски сметки са останали 25 милиарда..
15:43 24.08.2025
13 Мимо
Коментиран от #41
15:44 24.08.2025
14 тцк
15:45 24.08.2025
15 Спряха Интернет в Русия!
До коментар #6 от "Нова Зеландия пропищя!":Наташките са в потрес. Нямат Инстаграм!
Коментиран от #25
15:45 24.08.2025
16 Сталин
Коментиран от #26
15:45 24.08.2025
17 Браво на Лавров
15:45 24.08.2025
18 И това нима те радва...?!
До коментар #8 от "Тепърва започва":Та това е прелюдие към Трета Световна...,в която няма да има победители...!
15:45 24.08.2025
19 Ех, Пепи
До коментар #8 от "Тепърва започва":Какво нещо е рекламата, било на кренвирши, било на други гмо!
15:46 24.08.2025
20 Майна
Дедобабин ще го бие не ми ,а...
Положението му е..
15:46 24.08.2025
21 На тоя щерка му
Не иска във великата матушка!
15:46 24.08.2025
22 стоян
До коментар #4 от "Баце ЕООД":До 4 ком - комично ли казваш - тогава коня защо не се усмихна а се намръщи обиден
Коментиран от #29
15:46 24.08.2025
23 Маргарет Тачър
Коментиран от #64
15:46 24.08.2025
24 И какво
До коментар #8 от "Тепърва започва":От това бе неук третополов?
15:47 24.08.2025
25 Българин
До коментар #15 от "Спряха Интернет в Русия!":Не лъжи-аз живея в Казан и си има Интернет!
Коментиран от #27, #36, #43, #77
15:47 24.08.2025
26 Роден е дебил...!
До коментар #16 от "Сталин":А сега е на квадрат...!
15:47 24.08.2025
27 Не му обръщай внимание!
До коментар #25 от "Българин":Това го папагали от един месец...!
15:49 24.08.2025
28 Питам
15:50 24.08.2025
29 Баце ЕООД
До коментар #22 от "стоян":Лавров си е сухар по принцип, защо външния министър да се смее на глупостта на френския президент?! Да си се струва професионално..?
15:50 24.08.2025
30 а бе
15:51 24.08.2025
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 га га
15:51 24.08.2025
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Порови тук във Факти
До коментар #25 от "Българин":имаше пуснато видео тук преди няколко дена, как самите руснаци как се жалват!
15:55 24.08.2025
37 така е
До коментар #34 от "МЕЧТАЙ СИ...!":И Гьобелс същото хортуваше.
15:55 24.08.2025
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Фен
До коментар #13 от "Мимо":Макрончо скоро дядо му не го е шамарила.
15:56 24.08.2025
42 Балабанова
До коментар #10 от "Ганя Путинофила":Галке,като толкова успешни са янките,защо не можаха да си приберат космонавтите,които стояха 2 години там?А краденето на технологии едва ли е от днес.Имаше филм за американско еврейско семейство Розенберг,което е дало на руснаците секретни данни за Космоса.
Коментиран от #79
15:56 24.08.2025
43 голем смех
До коментар #25 от "Българин":Един от най-награждаваните руски военни се оказа симулант и мошеник
Следственият комитет разобличи "подвизите" на Константин Флоров и още 34 души от силно рекламираната 83-та бригада
Руските военни са стреляли един в друг, за да се направят на герои и да получат парични компенсации и награди. Репортажи за измислените им "подвизи" са публикувани от редица руски медии, сред които и "Първи канал". Това твърди руският Следствен комитет, който обяви, че завършил разследването и повдига първите обвинения за фалшиви наранявания срещу военни от 83-та отделна гвардейска десантно-щурмова бригада, съобщава "Комерсант".
Следствието е установило 35 участници в машинациите, които са стреляли един в друг, без да засягат жизнено важни органи. За тези ранявания те са получили над 200 млн. рубли, ордени за мъжество и медали "За храброст".
Началникът на групата за специални операции на 83-а бригада Константин Фролов с позивна "Палач", който по тази схема е получил четири наранявания, беше арестуван през юни 2024 г. Според следствието отличията за две леки и четири тежки наранявания са му връчени незаконно.
Фролов е дал показания срещу свои колеги военни, в това число и командира си - полковник Артьом Городилов, който също бе арестуван. До назначаването си за командир на 83-а бригада Городилов командваше 234 десантно-щурмови полк, който според разследване на The New York Times е участвал в убийствата на жителите на Буча.
Коментиран от #52
15:57 24.08.2025
44 Българин..
15:58 24.08.2025
45 Морски
До коментар #3 от "Конска муха":Ти съществуваш благодарение на предците на този човек!
15:58 24.08.2025
46 Тепърва
До коментар #8 от "Тепърва започва":Почват какво, да ги строят ли? Мерц колко пъти каза че няма таурус за Украйна, аз се сещам за 3. А Русия, какво? Няма ПВО ли, та нали сащ заради руското с400 не продадоха Ф35 на Турция. Изобщо, празни приказки си целия
15:58 24.08.2025
47 Ха ХаХа
До коментар #3 от "Конска муха":Теб Господ те уби още при раждането ти
15:58 24.08.2025
48 Морски
До коментар #5 от "Дик диверсанта":Дай пример....историк😄
15:59 24.08.2025
49 Роската съм
Коментиран от #56, #57
16:00 24.08.2025
50 Истината
16:01 24.08.2025
51 ПД123то русофоборсукоф знае от опит
До коментар #2 от "ПД123":защото е лапал бая шпекови салами
16:01 24.08.2025
52 Льондьо
До коментар #43 от "голем смех":Бяндер3те разхвърляни умрели от камиони.в Буча
Не са забелязали френския журналист който е снимал и предал оригинала в ООН
16:01 24.08.2025
53 Хищници и паразити
Многобритания, Холандия, Белгия......
чиито просперитет е на гърба
на други народи.
16:02 24.08.2025
54 Не хищник, а
Коментиран от #59
16:02 24.08.2025
55 Николета Лозонова
16:02 24.08.2025
56 Роска
До коментар #49 от "Роската съм":Недей се пъни, за нищо не ставаш
Коментиран от #80
16:02 24.08.2025
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 РИТАН В ЯЙЧНИКА
16:03 24.08.2025
59 Казал
До коментар #54 от "Не хищник, а":Нещастните помак
16:04 24.08.2025
60 Това от книгите
До коментар #5 от "Дик диверсанта":На Ричард Марчинко ки го разбра или сам се сети?
16:04 24.08.2025
61 мдаа
16:05 24.08.2025
62 Истина е
Коментиран от #67
16:05 24.08.2025
63 Жълтопаветен анален инкубатор
16:05 24.08.2025
64 Този коментар е премахнат от модератор.
65 Тъпутин
16:07 24.08.2025
66 ЕДГАР КЕЙСИ
Коментиран от #68
16:07 24.08.2025
67 Ха ХаХа
До коментар #62 от "Истина е":А зе мугоналапа
Коментиран от #83
16:07 24.08.2025
68 Едуард Кейси
До коментар #66 от "ЕДГАР КЕЙСИ":От Каспичан
Скрий се бе цървуль дрипаф
16:09 24.08.2025
69 Ами не
Коментиран от #74
16:09 24.08.2025
70 Николета Лозанова
16:09 24.08.2025
71 Този коментар е премахнат от модератор.
72 Този коментар е премахнат от модератор.
73 Този коментар е премахнат от модератор.
74 Гуджо
До коментар #69 от "Ами не":Цивилизовани свят който изкла и обра туземците в 3 континента
Марш роб скапан
16:14 24.08.2025
75 Изплюй
До коментар #71 от "Да ти го напиша":Олюциите на Лавров.Удави се бе гьотверен
Коментиран от #84
16:15 24.08.2025
76 Тъпутин
16:16 24.08.2025
77 Айде
До коментар #25 от "Българин":Няма българи в Казан! Тичай на путинския фронт, там ще се види какъв си!
16:16 24.08.2025
78 Ъъъъъъъъъ
Трябва да има и такива, че нещо се бяхте взели много на сериозно ми се струва. Тръмп ясно ви показа къде ви е мястото - вашето и на Европа като цяло, преди него и Путин...Така че, освен да злобеете, друго не ви остава. Шматки сте били, шматки сте и шматки ще си останете. Бегай при дядо си!
16:17 24.08.2025
79 ХА ХА
До коментар #42 от "Балабанова":Баламке, баламке за ядрената бомба бе, не за космоса.
Я пусни една пералня по добре.
16:18 24.08.2025
80 Роската съм
До коментар #56 от "Роска":На нас европейците не ни пука за мнението ти.
16:19 24.08.2025
81 джо
16:19 24.08.2025
82 Факт
16:21 24.08.2025
83 Нека да пиша
До коментар #67 от "Ха ХаХа":Това майка ти го прави на околовръстното, стахановка е станала. Орден за заслуги към древната професия.
16:22 24.08.2025
84 Да ти го напиша
До коментар #75 от "Изплюй":Ибне, ураспъ е майка ти. Цялата ти фамилия са прости балбути. Ананъм
16:24 24.08.2025