Лавров: Надявам се Макрон да се чувства неудобно след думите си за Русия

Руският външен министър Сергей Лавров реагира на изявлението на френския президент Еманюел Макрон, който определи Русия като „хищник“, предава Фокус.

Припомняме, че преди няколко дни в интервю за телевизия LCI Макрон заяви: „Русия на Путин е хищник пред портите ни, който трябва да продължи да яде, за да оцелее“.

„Дори няма да коментирам. Надявам се, че самият той вероятно се чувства неудобно през нощта“, отвърна Лавров.

Руският дипломат добави, че хората и културите са различни, като подчерта, че възприемането на подобни изрази зависи от различията между тях, пише Известия, цитиран от Фокус.