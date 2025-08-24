Новини
Лавров: Надявам се Макрон да се чувства неудобно след думите си за Русия

24 Август, 2025

Лавров отговори на Макрон за сравнението на Русия с "хищник"

Лавров: Надявам се Макрон да се чувства неудобно след думите си за Русия - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Руският външен министър Сергей Лавров реагира на изявлението на френския президент Еманюел Макрон, който определи Русия като „хищник“, предава Фокус.

Припомняме, че преди няколко дни в интервю за телевизия LCI Макрон заяви: „Русия на Путин е хищник пред портите ни, който трябва да продължи да яде, за да оцелее“.

„Дори няма да коментирам. Надявам се, че самият той вероятно се чувства неудобно през нощта“, отвърна Лавров.

Руският дипломат добави, че хората и културите са различни, като подчерта, че възприемането на подобни изрази зависи от различията между тях, пише Известия, цитиран от Фокус.


Русия
  • 1 Адрес 4000

    29 45 Отговор
    Ми то освен да се надява Коня
    Нищо друго не може да направи

    15:40 24.08.2025

  • 2 ПД123

    35 28 Отговор
    Макрон е хищник, защото лапа саламите като хищник.

    Коментиран от #51

    15:40 24.08.2025

  • 3 Конска муха

    26 43 Отговор
    Тия мирише на пръст. Не го показвайте, че е отврат.

    Коментиран от #45, #47

    15:41 24.08.2025

  • 4 Баце ЕООД

    47 28 Отговор
    Поредното комично изказване на Макрон, който между другото е със рекордни ниско ниво на доверие в държавата си, както и в ЕС

    Коментиран от #22

    15:42 24.08.2025

  • 5 Дик диверсанта

    29 44 Отговор
    Всички злини, с които се е борило човечеството през последните 2 века са с произход русия.

    Коментиран от #48, #60

    15:42 24.08.2025

  • 6 Нова Зеландия пропищя!

    24 30 Отговор
    Руските наташки искат жителство!

    Коментиран от #15

    15:42 24.08.2025

  • 7 ОНД

    18 29 Отговор
    Купувам крантав катър!

    15:42 24.08.2025

  • 8 Тепърва започва

    15 24 Отговор
    Томахоуците, таурусите са на път!
    САЩ разположиха В2 Стелт в Норвегия!

    Коментиран от #18, #19, #24, #46

    15:43 24.08.2025

  • 9 Серсем

    17 31 Отговор
    Тоз видял ли е себе си на огледало

    15:43 24.08.2025

  • 10 Ганя Путинофила

    17 28 Отговор
    Гледайте последната пресконференция на путин на Росатом!
    Публично призна как са откраднали ядрените технологии от Лос Аламос!
    Цялата зала гледаше умно!

    Коментиран от #42

    15:43 24.08.2025

  • 11 На Макарончо,много точно му го каза...

    39 14 Отговор
    ...Италианският Вице... :
    Макрон ,като толкова много иска война и да праща войски в Украйна,да взема пушката..., каската и в Украйна...!

    15:43 24.08.2025

  • 12 Майна

    31 7 Отговор
    Чуде се как ще скрие кражбата на финансовите руски активи във Франция
    Вчера отбелязах че от 71 милиарда от запорирани руски сметки са останали 25 милиарда..

    15:43 24.08.2025

  • 13 Мимо

    32 8 Отговор
    Ето каква е разликата между истински политик - дипломат, и един клоун - марионетка на конци. Тоя човек е изключително обран и с малко, но добре подбрани думи казва повече от достатъчно, а онова недоразумение е толкова краен и недодялан в изказванията си - като малко дете , дето се заканва как ще набие лошите батковци ама като порастне.

    Коментиран от #41

    15:44 24.08.2025

  • 14 тцк

    13 1 Отговор
    Вече събираме в Слънчака дискретно своите в черни бусове и през летище Сарафово ги връщаме у дома! А от там на фронта!

    15:45 24.08.2025

  • 15 Спряха Интернет в Русия!

    11 18 Отговор

    До коментар #6 от "Нова Зеландия пропищя!":

    Наташките са в потрес. Нямат Инстаграм!

    Коментиран от #25

    15:45 24.08.2025

  • 16 Сталин

    20 10 Отговор
    Абе Микрон е роден дебил,или после е станал такъв

    Коментиран от #26

    15:45 24.08.2025

  • 17 Браво на Лавров

    24 11 Отговор
    Искрено му се е подиграл!

    15:45 24.08.2025

  • 18 И това нима те радва...?!

    13 4 Отговор

    До коментар #8 от "Тепърва започва":

    Та това е прелюдие към Трета Световна...,в която няма да има победители...!

    15:45 24.08.2025

  • 19 Ех, Пепи

    5 0 Отговор

    До коментар #8 от "Тепърва започва":

    Какво нещо е рекламата, било на кренвирши, било на други гмо!

    15:46 24.08.2025

  • 20 Майна

    19 10 Отговор
    Макарон е крадец на руски запорирани сметки..
    Дедобабин ще го бие не ми ,а...
    Положението му е..

    15:46 24.08.2025

  • 21 На тоя щерка му

    15 13 Отговор
    си пие кафето в Париж!
    Не иска във великата матушка!

    15:46 24.08.2025

  • 22 стоян

    7 10 Отговор

    До коментар #4 от "Баце ЕООД":

    До 4 ком - комично ли казваш - тогава коня защо не се усмихна а се намръщи обиден

    Коментиран от #29

    15:46 24.08.2025

  • 23 Маргарет Тачър

    15 19 Отговор
    Какво цвили тоя скопен катър

    Коментиран от #64

    15:46 24.08.2025

  • 24 И какво

    9 2 Отговор

    До коментар #8 от "Тепърва започва":

    От това бе неук третополов?

    15:47 24.08.2025

  • 25 Българин

    21 12 Отговор

    До коментар #15 от "Спряха Интернет в Русия!":

    Не лъжи-аз живея в Казан и си има Интернет!

    Коментиран от #27, #36, #43, #77

    15:47 24.08.2025

  • 26 Роден е дебил...!

    5 4 Отговор

    До коментар #16 от "Сталин":

    А сега е на квадрат...!

    15:47 24.08.2025

  • 27 Не му обръщай внимание!

    6 4 Отговор

    До коментар #25 от "Българин":

    Това го папагали от един месец...!

    15:49 24.08.2025

  • 28 Питам

    19 8 Отговор
    Чувства ли се Макарон виновен за това ,че пред очите на света прави садомазо изпълнения дядо си , който му се води булка ? Не разбира се! Защо тогава безочливият и безсрамен Макарон трябва да се срамува от думите си ? Продалите се на соросоидните глобалисти помияри , срама нямат !

    15:50 24.08.2025

  • 29 Баце ЕООД

    13 3 Отговор

    До коментар #22 от "стоян":

    Лавров си е сухар по принцип, защо външния министър да се смее на глупостта на френския президент?! Да си се струва професионално..?

    15:50 24.08.2025

  • 30 а бе

    8 12 Отговор
    лавров ти путин и мудведев слагаите каските и вземайте пушките и бегом на фронта стига са умирали млади воиничета по на 20 години

    15:51 24.08.2025

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 га га

    7 16 Отговор
    Всеки подритва проскубания руски опосум.

    15:51 24.08.2025

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Порови тук във Факти

    4 6 Отговор

    До коментар #25 от "Българин":

    имаше пуснато видео тук преди няколко дена, как самите руснаци как се жалват!

    15:55 24.08.2025

  • 37 така е

    5 1 Отговор

    До коментар #34 от "МЕЧТАЙ СИ...!":

    И Гьобелс същото хортуваше.

    15:55 24.08.2025

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Фен

    8 4 Отговор

    До коментар #13 от "Мимо":

    Макрончо скоро дядо му не го е шамарила.

    15:56 24.08.2025

  • 42 Балабанова

    7 6 Отговор

    До коментар #10 от "Ганя Путинофила":

    Галке,като толкова успешни са янките,защо не можаха да си приберат космонавтите,които стояха 2 години там?А краденето на технологии едва ли е от днес.Имаше филм за американско еврейско семейство Розенберг,което е дало на руснаците секретни данни за Космоса.

    Коментиран от #79

    15:56 24.08.2025

  • 43 голем смех

    4 7 Отговор

    До коментар #25 от "Българин":

    Един от най-награждаваните руски военни се оказа симулант и мошеник
    Следственият комитет разобличи "подвизите" на Константин Флоров и още 34 души от силно рекламираната 83-та бригада
    Руските военни са стреляли един в друг, за да се направят на герои и да получат парични компенсации и награди. Репортажи за измислените им "подвизи" са публикувани от редица руски медии, сред които и "Първи канал". Това твърди руският Следствен комитет, който обяви, че завършил разследването и повдига първите обвинения за фалшиви наранявания срещу военни от 83-та отделна гвардейска десантно-щурмова бригада, съобщава "Комерсант".

    Следствието е установило 35 участници в машинациите, които са стреляли един в друг, без да засягат жизнено важни органи. За тези ранявания те са получили над 200 млн. рубли, ордени за мъжество и медали "За храброст".

    Началникът на групата за специални операции на 83-а бригада Константин Фролов с позивна "Палач", който по тази схема е получил четири наранявания, беше арестуван през юни 2024 г. Според следствието отличията за две леки и четири тежки наранявания са му връчени незаконно.

    Фролов е дал показания срещу свои колеги военни, в това число и командира си - полковник Артьом Городилов, който също бе арестуван. До назначаването си за командир на 83-а бригада Городилов командваше 234 десантно-щурмови полк, който според разследване на The New York Times е участвал в убийствата на жителите на Буча.

    Коментиран от #52

    15:57 24.08.2025

  • 44 Българин..

    7 3 Отговор
    Травеститите нямат чувства! Така че няма да се чувства неудобно!

    15:58 24.08.2025

  • 45 Морски

    8 3 Отговор

    До коментар #3 от "Конска муха":

    Ти съществуваш благодарение на предците на този човек!

    15:58 24.08.2025

  • 46 Тепърва

    5 1 Отговор

    До коментар #8 от "Тепърва започва":

    Почват какво, да ги строят ли? Мерц колко пъти каза че няма таурус за Украйна, аз се сещам за 3. А Русия, какво? Няма ПВО ли, та нали сащ заради руското с400 не продадоха Ф35 на Турция. Изобщо, празни приказки си целия

    15:58 24.08.2025

  • 47 Ха ХаХа

    6 2 Отговор

    До коментар #3 от "Конска муха":

    Теб Господ те уби още при раждането ти

    15:58 24.08.2025

  • 48 Морски

    4 0 Отговор

    До коментар #5 от "Дик диверсанта":

    Дай пример....историк😄

    15:59 24.08.2025

  • 49 Роската съм

    3 6 Отговор
    Благодарен съм на Бога, че нямам нищо общо с Лавров и компания. Да си европеец е прекрасно.

    Коментиран от #56, #57

    16:00 24.08.2025

  • 50 Истината

    5 3 Отговор
    Макрончо го изгониха от Африка и сега е многу сърдита.

    16:01 24.08.2025

  • 51 ПД123то русофоборсукоф знае от опит

    2 1 Отговор

    До коментар #2 от "ПД123":

    защото е лапал бая шпекови салами

    16:01 24.08.2025

  • 52 Льондьо

    4 4 Отговор

    До коментар #43 от "голем смех":

    Бяндер3те разхвърляни умрели от камиони.в Буча
    Не са забелязали френския журналист който е снимал и предал оригинала в ООН

    16:01 24.08.2025

  • 53 Хищници и паразити

    5 3 Отговор
    Са колониялистите като Франция,
    Многобритания, Холандия, Белгия......
    чиито просперитет е на гърба
    на други народи.

    16:02 24.08.2025

  • 54 Не хищник, а

    4 8 Отговор
    нещо много повече е вампирясалата Русия. Убива и руши. И разпространява собствената си мизерия. Това може. Нищо друго. Пропаднала держава и государство. Гняс.

    Коментиран от #59

    16:02 24.08.2025

  • 55 Николета Лозонова

    4 0 Отговор
    Цацата е риба, риба ама цаца!

    16:02 24.08.2025

  • 56 Роска

    2 3 Отговор

    До коментар #49 от "Роската съм":

    Недей се пъни, за нищо не ставаш

    Коментиран от #80

    16:02 24.08.2025

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 РИТАН В ЯЙЧНИКА

    6 2 Отговор
    МАКАРОНА СЛЕД ШАМАРИТЕ ОТ ДЕДО НЕ СЕ ЧУВСТВА НЕУДОБНО , ТА ОТ ТОВА

    16:03 24.08.2025

  • 59 Казал

    3 0 Отговор

    До коментар #54 от "Не хищник, а":

    Нещастните помак

    16:04 24.08.2025

  • 60 Това от книгите

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "Дик диверсанта":

    На Ричард Марчинко ки го разбра или сам се сети?

    16:04 24.08.2025

  • 61 мдаа

    4 4 Отговор
    Уйде Лавров у ряката. На харизан Лавров, зъбите се не гледат. Слязъл от Лавров, качил се на магаре. Добрият Лавров сам си заработва зобта. Бий самара, да се сеща Лавров. Разменил Лавров за кокошка.

    16:05 24.08.2025

  • 62 Истина е

    4 6 Отговор
    Лавров 🐴🐎,изцвили заплашително, и два къча

    Коментиран от #67

    16:05 24.08.2025

  • 63 Жълтопаветен анален инкубатор

    4 3 Отговор
    Дядо Бриджит е—бе Макарон

    16:05 24.08.2025

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Тъпутин

    3 3 Отговор
    Цвилим и преживяме напразно.

    16:07 24.08.2025

  • 66 ЕДГАР КЕЙСИ

    4 3 Отговор
    ЗАЩО БЕ "ЛЕВРЬО" , МАКРОН ДА НЕ БИ ДА ЛЪЖЕ .................. ВИЕ СТЕ УБИЙЦИ .................. НЕЩО МАЙ СИ ИZKPИВИЛ "ЧЕЕНЕТО" ................. ФАКТ !

    Коментиран от #68

    16:07 24.08.2025

  • 67 Ха ХаХа

    1 1 Отговор

    До коментар #62 от "Истина е":

    А зе мугоналапа

    Коментиран от #83

    16:07 24.08.2025

  • 68 Едуард Кейси

    0 2 Отговор

    До коментар #66 от "ЕДГАР КЕЙСИ":

    От Каспичан
    Скрий се бе цървуль дрипаф

    16:09 24.08.2025

  • 69 Ами не

    7 1 Отговор
    Безскрупулни агресори и убийци! И нагли отгоре! Толкова са тъпи, че не могат да разберат защо цивилизованият свят бяга и се пази от тях!

    Коментиран от #74

    16:09 24.08.2025

  • 70 Николета Лозанова

    0 0 Отговор
    Гледа вечер под кревата!

    16:09 24.08.2025

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 Гуджо

    1 6 Отговор

    До коментар #69 от "Ами не":

    Цивилизовани свят който изкла и обра туземците в 3 континента
    Марш роб скапан

    16:14 24.08.2025

  • 75 Изплюй

    1 1 Отговор

    До коментар #71 от "Да ти го напиша":

    Олюциите на Лавров.Удави се бе гьотверен

    Коментиран от #84

    16:15 24.08.2025

  • 76 Тъпутин

    2 1 Отговор
    Единия от двойниците е нечифтокопитен преживен бозайник. Инъче всички двойници са бозайници и бозаят кръв.

    16:16 24.08.2025

  • 77 Айде

    5 2 Отговор

    До коментар #25 от "Българин":

    Няма българи в Казан! Тичай на путинския фронт, там ще се види какъв си!

    16:16 24.08.2025

  • 78 Ъъъъъъъъъ

    3 4 Отговор
    „Русия на Путин е хищник пред портите ни, който трябва да продължи да яде, за да оцелее“.

    Трябва да има и такива, че нещо се бяхте взели много на сериозно ми се струва. Тръмп ясно ви показа къде ви е мястото - вашето и на Европа като цяло, преди него и Путин...Така че, освен да злобеете, друго не ви остава. Шматки сте били, шматки сте и шматки ще си останете. Бегай при дядо си!

    16:17 24.08.2025

  • 79 ХА ХА

    1 1 Отговор

    До коментар #42 от "Балабанова":

    Баламке, баламке за ядрената бомба бе, не за космоса.
    Я пусни една пералня по добре.

    16:18 24.08.2025

  • 80 Роската съм

    4 0 Отговор

    До коментар #56 от "Роска":

    На нас европейците не ни пука за мнението ти.

    16:19 24.08.2025

  • 81 джо

    1 3 Отговор
    "Лавров: Надявам се Макрон да се чувства неудобно след думите си за Русия"" Още не разбрал тоя наплюват на твоята дипломация Русия не го считат за нищо и въобще не се съобразяват с нея и това е нормално и няма нищо чудно в неговото изказване . С приказки искате да убедите тези Нацистки сво..лачи които разбират само от сила не само той те и останалите не са по различни от него . Те са предатели назначени от господарите си и изпълняват техните нареждания .

    16:19 24.08.2025

  • 82 Факт

    1 0 Отговор
    На страха очите са големи!

    16:21 24.08.2025

  • 83 Нека да пиша

    1 0 Отговор

    До коментар #67 от "Ха ХаХа":

    Това майка ти го прави на околовръстното, стахановка е станала. Орден за заслуги към древната професия.

    16:22 24.08.2025

  • 84 Да ти го напиша

    1 0 Отговор

    До коментар #75 от "Изплюй":

    Ибне, ураспъ е майка ти. Цялата ти фамилия са прости балбути. Ананъм

    16:24 24.08.2025

Новини по държави:
