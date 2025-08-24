Новини
Свят »
Италия »
Министрите на външните работи на Г-7 провеждат виртуална среща за Украйна
  Тема: Украйна

Министрите на външните работи на Г-7 провеждат виртуална среща за Украйна

24 Август, 2025 16:08 407 9

  • външни министри-
  • г-7-
  • виртуална среща-
  • украйна

По случай Деня на независимостта на Украйна италианският външен министър Антонио Таяни потвърди пълната си подкрепа за Киев в стремежа за постигане на справедлив и устойчив мир.

Министрите на външните работи на Г-7 провеждат виртуална среща за Украйна - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Виртуална среща на министрите на външните работи на Г-7 ще се проведе днес, 24 август, съобщава пресслужбата на Италианското външно министерство.

По случай Деня на независимостта на Украйна италианският външен министър Антонио Таяни потвърди пълната си подкрепа за Киев в стремежа за постигане на справедлив и устойчив мир.

Още новини от Украйна

„В тази връзка Таяни ще участва във виртуална среща на министрите на външните работи на Г-7, свикана от канадското председателство днес в 14:00 часа. Срещата ще бъде възможност за обобщаване на резултатите от лидерската среща във Вашингтон на 18 август и обсъждане на перспективите за мир в Украйна“, се казва в съобщението.

Министърът е наредил фасадата на Италианското външно министерство и Колизеумът да бъдат осветени в цветовете на украинския флаг.

„Днес отдаваме почит на силата и смелостта на украинския народ и армия, които повече от три години непоколебимо защитават своята независимост, свобода и национална идентичност. Показваме солидарността си, като осветяваме фасадата на Фарнезина и Колизеума в цветовете на украинското знаме, като демонстрация на близостта на италианския народ и институции с нашите украински приятели“, заяви Таяни.


Италия
Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Териториалния термин уКраИна

    8 0 Отговор
    Е просъществувала като самостоятелна държава само 4 години след 1917-та.
    От 1991-ва териториалната административна единица уКраИна има неуредени граници с РФ, които ще бъдат начертани ПО ОМОТРЕНИЕ на Кремъл.

    16:12 24.08.2025

  • 2 Още , още ... !

    10 0 Отговор
    Продължавайте , кукловоди ! Още има живи украинци , които притичват по украинските улици , докато героите от Азов ги уловят и натикат в камионетките за фронта ! Да мрат за евроатлантическите ценности !

    16:13 24.08.2025

  • 3 Тео

    6 0 Отговор
    Тия отрепки искат конфликта да продължи и ако може и да го ескалират🤑

    16:14 24.08.2025

  • 4 Присмехулник

    1 0 Отговор
    Идем селом муда ми се клате.

    16:16 24.08.2025

  • 5 Механик

    2 0 Отговор
    Тя и Украина вече е виртуална.

    16:16 24.08.2025

  • 6 Нормално

    4 0 Отговор
    Фашистка Италия да подкрепя фашистка Украйна

    16:17 24.08.2025

  • 7 минаващ

    1 0 Отговор
    Фашагите от Италия няма как да не са солидарни с техните ,,братя ,, в Украйна , от един дол дренки са ...

    16:21 24.08.2025

  • 8 Тома

    2 0 Отговор
    И аз подкрепям украинската армия която се бори и умира за златните клозети на Миндич перача на крадените пари от зельо

    16:22 24.08.2025

  • 9 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания