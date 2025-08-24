Министрите на външните работи на Г-7 провеждат виртуална среща за Украйна

Виртуална среща на министрите на външните работи на Г-7 ще се проведе днес, 24 август, съобщава пресслужбата на Италианското външно министерство.
По случай Деня на независимостта на Украйна италианският външен министър Антонио Таяни потвърди пълната си подкрепа за Киев в стремежа за постигане на справедлив и устойчив мир.
„В тази връзка Таяни ще участва във виртуална среща на министрите на външните работи на Г-7, свикана от канадското председателство днес в 14:00 часа. Срещата ще бъде възможност за обобщаване на резултатите от лидерската среща във Вашингтон на 18 август и обсъждане на перспективите за мир в Украйна“, се казва в съобщението.
Министърът е наредил фасадата на Италианското външно министерство и Колизеумът да бъдат осветени в цветовете на украинския флаг.
„Днес отдаваме почит на силата и смелостта на украинския народ и армия, които повече от три години непоколебимо защитават своята независимост, свобода и национална идентичност. Показваме солидарността си, като осветяваме фасадата на Фарнезина и Колизеума в цветовете на украинското знаме, като демонстрация на близостта на италианския народ и институции с нашите украински приятели“, заяви Таяни.
