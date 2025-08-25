Новини
Свят »
Южна Корея »
Южна Корея се надява да нормализира отношенията си с Китай, изпрати делегация в Пекин

25 Август, 2025 08:21 377 3

  • южна корея-
  • китай-
  • и дже-мьон

Двете страни са се договорили да засилят икономическото си сътрудничество

Южна Корея се надява да нормализира отношенията си с Китай, изпрати делегация в Пекин - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Южна Корея се надява да нормализира отношенията си с Китай, които са обтегнати през последните години, каза бившият председател на южнокорейския парламент Пак Бьон-сок, който пристигна начело на делегация в Пекин, по време на разговор с китайския външен министър Ван И в неделя, съобщи Ройтерс, като се позовава на външното министерство в Сеул, предаде БТА.

В съобщението се казва, че двете страни са се договорили да засилят икономическото си сътрудничество.

Южнокорейският президент И Дже-мьон изпрати делегацията в Китай в момент, в който той самият замина за Вашингтон за среща с американския президент Доналд Тръмп.

Пак е казал на Ван, че се надяват двете страни да работят съвместно, за да „отворят вратата за нормализиране на отношенията между Южна Корея и Китай“, се казва в съобщението, разпространено от южнокорейската телевизия.

Пратеникът на Сеул е предал писмо от И Дже-мьон до китайския президент Си Цзинпин, в което го кани да присъства на срещата на Организацията за азиатско-тихоокеанско икономическо сътрудничество (APEC) през октомври.

Ван е приветствал делегацията и е оценил посланието за развиване на отношенията между двете страни, се казва още в комюникето.

На срещата Пак е заявил, че „Новото правителство (на Южна Корея) ще се стреми към зряло развитие на партньорството на стратегическо сътрудничество между Южна Корея и Китай, основано на националния интерес, като същевременно продължава да развива съюза между Южна Корея и САЩ“.

Двете страни са се съгласили да работят за постигането на съществен прогрес в сътрудничеството в икономиката и по отношение на веригите на доставки.

В съобщение на китайското министерство на външните работи се казва, че Ван е заявил, че развитието на връзките между двете страни е показало, че добросъседството и търсенето на допирни точки при запазване на различията и разширяване на сътрудничеството са „правилния избор“.

Китайският външен министър е допълнил, че политиката на Китай е да съхранява стабилността и приемствеността в отношенията с Южна Корея и е призовал и двете страни за „подобрят националните чувства и да управляват правилно чувствителните елементи“, за да осигурят стабилен напредък в двустранните отношения.

Дипломатическите връзки между двете страни се подобриха след спора през 2017 г. за разполагането на американска ракетна система в Южна Корея, на което Пекин се противопостави.

Пекин и Сеул обаче си размениха остри думи през 2023 г. след критични бележки към Пекин от страна на вече бившия южнокорейски президент Юн Сук-йол.


Южна Корея
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Наблюдател

    2 0 Отговор
    Южнокорейската държава, за разлика от нашата, усеща че е от страната на булката и търси изход.

    08:26 25.08.2025

  • 2 Късно е либе за китка

    0 0 Отговор
    Докато в Южна Корея има военни бази на САЩ, Пхенян няма да води преговори. Ще преговаря с Вашингтон. Войната между КНДР и Южна Корея не е приключила - има временно примирие. Това , че Тръмп иска да се успокои положението, е добра стъпка, но нереалистична.

    08:34 25.08.2025

  • 3 Госあ

    0 0 Отговор
    Много ясно, че Китай ще предпочете сътрудничество с ЮК отколкото със Северна 😂 Със Северна Корея, Путин си сътрудничи 😂

    08:38 25.08.2025

