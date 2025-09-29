Южна Корея въведе безвизов режим от 15 дни за китайски туристически групи

Южна Корея въведе безвизов режим за китайски туристически групи, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

Мярката, която е в сила от днес, има за цел да стимулира икономиката и да помогне за подобряване на връзките на Южна Корея с Китай.

Като част от пилотната програма, която ще е валидна до юни догодина, групи от трима или повече туристи от континентален Китай ще могат да пребивават в страната без виза в продължение на 15 дни.

Действието идва преди Националния празник на Китай от 1 до 8 октомври, както и преди поредица от южнокорейски празници, които се провеждат по същото време.

Южнокорейските компании се стремят да се възползват от увеличеното търсене. "Шила Дюти Фрий“ (Shilla Duty Free) организира китайски круизен тур, а приложението за доставка на храна "Бедал Минджок“ (Baedal Minjok) въвежда опции за плащане в "Алипей“ (Alipay) и“Уи Чат Пей“ (WeChat Pay).

Програмата, обявена през март, последва решението на Китай от ноември миналата година да предложи визови облекчения за южнокорейски граждани за срок до 30 дни.

Последният път, в който Южна Корея предложи подобен безвизов режим за континентален Китай, бе в периода декември 2017 г. - март 2018 г., което съвпадна със Зимните олимпийски игри в Пьончан.

Новата администрация на южнокорейския президент И Дже-мьон се надява да подобри допълнително отношенията си с Китай по време на очакваното посещение на президента Си Цзинпин в края на октомври на срещата на върха на Азиатско-тихоокеанско икономическо сътрудничество в Южна Корея.

Междувременно южнокорейската информационна агенция Йонхап информира днес, че Южна Корея и САЩ ще имат среща на първите си работни групи по въпроса за визовия режим за корейските компании с предмет на дейност в САЩ на 30 септември. Агенцията се позова на южнокорейското външно министерство.

Целта на разговорите е подобрение на визовите програми на САЩ с пряко отношение към южнокорейските бизнес дейности на американска територия. Поводът са арестите на стотици южнокорейски работници в американския щат Джорджия по-рано този месец.