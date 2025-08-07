Новини
Свят »
Южна Корея »
САЩ и Южна Корея започват мащабни военни учения

САЩ и Южна Корея започват мащабни военни учения

7 Август, 2025 07:09 570 5

  • южна корея-
  • сащ-
  • северна корея-
  • военно учение

Тазгодишното учение ще изпита реакцията на военните от двете страни на засилени ядрени заплахи от Северна Корея

САЩ и Южна Корея започват мащабни военни учения - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Южна Корея и САЩ ще имат този месец големи военни учения, чиято цел е укрепването на общата им боеготовност предвид нарастващите военни заплахи от страна на Северна Корея, съобщиха днес съюзниците, цитирани от южнокорейската агенция Йонхап, предаде БТА.

Годишните учения "Улчи фрийдъм шийлд" (Ulchi Freedom Shield, UFS) ще се състоят като цяло от 18 до 28 август и включват тренировки за отразяване на реалистични заплахи с цел да се подобрят способностите на съюзниците във всички области, съобщиха военните от двете страни.

Тази година маневрите предвиждат известна промяна - 20 от 40-те тренировъчни задания ще бъдат отложени за септември, заяви на брифинг днес говорителят на Комитета на началник-щабовете на Южна Корея, цитиран от Ройтерс.

Решението за тази промяна в графика е продиктувано главно от екстремните метеорологични условия, каза той, като отрече да има политически фактори за него.

Тазгодишното учение ще изпита реакцията на военните от двете страни на засилени ядрени заплахи от Северна Корея, както и най-модерните технологии, използвани в съвременните войни, каза говорителят, цитирайки конфликтите в Украйна и Близкия изток. Учението ще включва сценарий за изстрелване на ракета от Северна Корея, но няма да обхваща потенциално ядрено изпитание от Пхенян, допълни той.


Южна Корея
Поставете оценка:
Оценка 2.7 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Баце ЕООД

    6 1 Отговор
    Колективно отстъпление, американците има какво да им покажат

    07:16 07.08.2025

  • 3 Не не

    5 0 Отговор
    Отстъпление чрез сила 🤣🤣🤣🤣

    07:16 07.08.2025

  • 4 Механик

    2 1 Отговор
    Топъл летен ден. Баче Ким се е излегнал на един хамак и си пие сакето на терасата.
    Долу на двора се чува пльокане и крясъци. Бай Кимчо се надига мързеливо, поглежда кой нарушава спокойствието и вижда, че американски морски пехотинчета и южнокорейски "кей-поп" войничета хвърлят п иратки и се гонят.
    - Еххх, деца!!! Кво да ги правиш?!- си казва чичо Ким и почесва през боксерките "дебелата си ракета".

    07:28 07.08.2025

  • 5 Мишел

    2 0 Отговор
    След бойни учения, военния флот на Русия и Китай провежда съвместно патрулиране в района.

    07:57 07.08.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания