Турция започва изграждането на нови бомбоубежища в цялата страна

Турция започва изграждането на нови бомбоубежища в цялата страна

29 Август, 2025 07:48

Целта е турските граждани да бъдат по-добре подготвени за извънредни ситуации като войни, природни бедствия и изтичане на радиация

Турция започва изграждането на нови бомбоубежища в цялата страна - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Властите в Турция обявиха началото на проект за изграждане на нови бомбоубежища във всички окръзи на страната с цел турските граждани да бъдат по-добре подготвени за извънредни ситуации като войни, природни бедствия и изтичания на радиация, съобщи електронното издание „Дейли Сабах“, цитирано от БТА.

Инициативата за изграждането на новите бомбоубежища е на турското министерство на околната среда, градоустройството и изменението на климата, като подкрепа за проекта е изразил и турският президент Реджеп Тайип Ердоган. Във връзка с проекта министерството е възложило на Администрацията за жилищно развитие на Турция (TOKİ) да изгради нужната инфраструктура, като работата в някои от окръзите, сред които и окръг Анкара, вече е започнала, отбелязва „Дейли Сабах“.

Изискванията за изграждане на бомбоубежища не са ново явление в Турция. Съгласно разпоредба, въведена през 1987 г., големите сгради в страната задължително трябва да включват скривалища за своите обитатели. Прилагането на разпоредбите обаче е игнорирано почти напълно, а в много от случаите зоните, определени за изграждане на бомбоубежища, се използват като паркинги или складови помещения, отбелязва още „Дейли Сабах“.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    8 0 Отговор
    И в България почнаха да правят бункери за политиците.Отделиха 20 млн.

    07:50 29.08.2025

  • 2 Защо ли,

    8 0 Отговор
    няма дим без огън!

    07:51 29.08.2025

  • 3 Злобното Джуджи

    3 4 Отговор
    В Русия във всички бомбоубежижа се продават вестници, квас и шлюxи, а децата се крият под одеялата.
    Рoccия Сила, кой да си помисли........ 😄

    Коментиран от #4, #7

    07:56 29.08.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 матю хари

    4 2 Отговор
    Израел ще бомби Турция.

    08:03 29.08.2025

  • 6 Как

    2 2 Отговор
    Путин успя да уплаши цяла Европа че и Азия. Стартира надпревара във въоръжаването. Ето ви руски мир. Тотална война!

    08:05 29.08.2025

  • 7 онзи

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Злобното Джуджи":

    Щом от малък си ходил в Русия и Корея , как няма да знаеш и това ....

    08:05 29.08.2025

  • 8 Не на еврото !

    0 3 Отговор
    Учете руски, кой расбрал, расбрал !

    Коментиран от #9

    08:11 29.08.2025

  • 9 Голем смех

    3 0 Отговор

    До коментар #8 от "Не на еврото !":

    Ти първо научи български, ако ме раСбираш... :) хахахахахахахха

    08:14 29.08.2025

