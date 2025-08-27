Новини
Израелски танкове обсаждат град Газа

Израелски танкове обсаждат град Газа

27 Август, 2025 19:05 824 24

Израел заяви, че се готви да започне нова офанзива в град Газа, който описва като последния бастион на „Хамас“

Израелски танкове обсаждат град Газа - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
БТА БТА

Израелски танкове навлязоха снощи в нова зона в покрайнините на град Газа, като разрушиха къщи и принудиха жителите да бягат, разказаха свидетели в навечерието на очаквана днес "голяма среща" за ситуацията в палестинската територия под председателството на американския президент Доналд Тръмп, предаде Ройтерс, пише БТА.

Късно снощи танкове навлязоха в квартал "Ебад-Алрахман" в северния край на град Газа. Те обстрелваха къщи, раниха няколко души и принудиха много други да се преместят по-навътре в най-големия град в палестинския анклав, разказаха жители.

„Изведнъж чухме, че танковете нахлуват в "Ебад-Алрахман", грохотът от експлозиите ставаше все по-силен и видяхме хора да бягат към нашата зона“, разказа 60-годишният бивш строителен работник Саад Абед.

„Ако не се постигне примирие, ще видим танковете пред домовете си“, каза той пред Ройтерс в разговор в платформа за изпращане на съобщения от дома си на улица „Джала“ в град Газа – на около километър от квартал "Ебад-Алрахман".

Израел заяви, че се готви да започне нова офанзива в град Газа, който описва като последния бастион на „Хамас“. Около половината от двумилионното население на анклава в момента се намира там, но Израел заяви, че ще им бъде наредено да се евакуират.

Хиляди вече са напуснали, но висши духовници в града заявиха днес, че ще останат, тъй като напускането на град Газа и „опитът да избягат на юг би било равносилно на смъртна присъда“.

„Поради тази причина духовенството и монахините решиха да останат и да продължат да се грижат за всички, които ще се намират в (затворените) райони“, се казва в съвместно изявление на Православната патриаршия и Латинската патриаршия в Йерусалим.

Арабският говорител на израелската армия Авихай Адраи заяви днес, че „евакуацията на град Газа е неизбежна“ и че Израел е започнал да съдейства за доставянето на палатки в анклава.

„Преди да преминем към следващата фаза на войната, искам да потвърдя, че в южната част на ивицата има обширни празни площи, какъвто е и случаят в централните лагери и в Ал Мауаси. В тези райони няма палатки“, каза той във връзка с опасенията на жителите относно липсата на място в централните и южните райони.

Палестински представители и служители на ООН посочиха, че ивицата Газа се нуждае от около 1,5 милиона нови палатки.

Специалният пратеник на САЩ за Близкия изток Стив Уиткоф каза вчера, че Тръмп днес ще председателства среща по въпроса за Газа в Белия дом и добави, че Вашингтон очаква войната на Израел в палестинските територии да бъде уредена до края на годината.

Държавният департамент на САЩ излезе с отделно съобщение, че държавният секретар Марко Рубио ще се срещне с израелския външен министър Гидеон Саар във Вашингтон. Не беше ясно кой ще присъства на срещата с Тръмп.

Танковете се оттеглят, но бомбардировките продължават

Днес следобед израелските танкове се оттеглиха от покрайнините на град Газа към района на Джабалия, където действат от месеци, но бомбардировките над три от източните предградия на града – Шеджая, Зейтун и Сабра - продължиха.

По думите на здравните власти в Газа при израелски обстрел са били убити най-малко 20 души в целия анклав, включително четиригодишно момиче.

Израелската армия заяви в изявление, че войските ѝ действат в Джабалия и в покрайнините на град Газа, за да „разрушат терористични инфраструктурни обекти и да елиминират терористи“.

ЦАХАЛ заяви също така, че на 22 август Израел е убил висш член на „Хамас“ – Махмуд Ал Асуад, който е бил ръководител на общата служба за сигурност на групата за района на Западна Газа. „Хамас“ не потвърди убийството.

В Израел премиерът Бенямин Нетаняху се сблъсква с нарастващо противопоставяне на войната.

Вчера хиляди израелци излязоха на протести в цялата страна, с настояване за край на конфликта и освобождаването на заложниците, които все още са държани от „Хамас“ в Газа.

Израел все още не излязъл с публичен коментар за най-скорошното предложение за 60-дневно примирие, подкрепено от САЩ, на което страната се беше съгласила преди и което „Хамас“ прие миналата седмица.

Войната започна на 7 октомври 2023 г., когато бойци на „Хамас“ нахлуха в Израел, убиха 1200 души и взеха 251 заложници, по израелски данни.

В последвалата военна кампания на Израел срещу „Хамас“ са убити най-малко 62 000 палестинци, според здравните власти в Газа. В последствие анклава изпадна в хуманитарна криза, почти цялото население на ивицата беше разселено, а голяма част от територията е изравнена със земята.

Министерството на здравеопазването в Газа съобщи днес за още 10 случая на починали от недохранване и глад хора, с което броят на смъртните случаи от такива причини от началото на войната достигна 313 души, включително 119 деца. Израел оспорва данните за смъртните случаи, предоставени от министерството на здравеопазването в управляваната от „Хамас“ ивица.


Палестина
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Европеец

    19 3 Отговор
    По заглавието виждам, че геноцида над палестинците продължава......

    Коментиран от #5, #11, #18

    19:09 27.08.2025

  • 2 ЕЙ ЦЕНТАЦИ

    9 8 Отговор
    Съгласни ли сте с действията на Израел. Мръсни предатели.

    19:09 27.08.2025

  • 3 Хамас бяха в Москва

    8 6 Отговор
    10 дена преди да нападнат Израел!
    Путин им даде зелена светлина за да отвлече вниманието на света от Украйна и да няма Пейтриъти за Киев!

    19:10 27.08.2025

  • 4 мдаа

    3 4 Отговор
    Арабухите ще унищожат Израел.

    19:11 27.08.2025

  • 5 Kaлпазанин

    11 1 Отговор

    До коментар #1 от "Европеец":

    Подпомаган от фащ и демократичния запад ,включително и от нас

    19:12 27.08.2025

  • 6 Наташките бягат от Израел

    5 4 Отговор
    Вече няма гювеч!
    Преселват се в България! Не искат във великата матушка!

    19:13 27.08.2025

  • 7 предаде Ройтерс, пише БТА....

    10 1 Отговор
    предаде Ройтерс, но естествено не го пише БТА.... Хусам ал-Масри, журналистът на Ройтерс, убит от израелски огън в Гааза. Тялото на Масри е открито до камерата му на външно стълбище в болницата, откъдето е излъчвал гледката над Хан Юнис по време на израелския удар, показва видео на Ройтерс. Втора експлозия на стълбището минути по-късно уби най-малко 19 души, включително спасители и четирима журналисти, работили за медии, включително Асошиейтед прес, Ал Джазира и други. Един от четиримата, Моаз Абу Таха, е предоставил визуални записи на Ройтерс и други.

    19:14 27.08.2025

  • 8 ЧУДЯ СЯ ЩО НЯМАТ РПГ ТА

    5 0 Отговор
    палестинците .....

    19:15 27.08.2025

  • 9 предаде Ройтерс, но естествено не го

    5 2 Отговор
    пише БТА......Във Франция беше публикувано че
    Разследващата медия +972 е разкрила, че тайно израелско военно разузнавателно звено, наречено „Клетка за легитимация“, е било натоварено със задачата да профилира и индифицира "про-палестински" журналисти....освен да намира начини да дискредитира работата им, която Израелските "отбранителни" сили (IDF) считат за "пропаганда в услуга на врага" целта им е била да бъдат убииити. 185 журналисти са убииити в Гааза... Независимото израелско списание +972 разкри на 14 август за съществуването на тази терористична клетка, и че паралелно с военните е пряк участник във предумишлените убийства на повечето от тези журналисти.

    19:16 27.08.2025

  • 10 Израел оспорва данните"

    5 3 Отговор
    А има ли случай нацистки Израел да не е оспорвал данните ? Но е много важно да го наплющим в статията нали?

    19:19 27.08.2025

  • 11 Факти

    7 3 Отговор

    До коментар #1 от "Европеец":

    Това е първият геноцид в историята където населението расте прогресивно.

    Коментиран от #16, #17

    19:21 27.08.2025

  • 12 Гориил

    3 2 Отговор
    Това поставя Израел наравно с враговете на арабския свят. Иран и Турция са сигурни в това. Вашингтон и Йерусалим отново заплашват Русия с телефонни обаждания, ако Москва не застане на страната на двете агресивни държави (които, нека ви напомня, търпят сериозни загуби в жива сила и военна техника). Както виждаме, Кремъл е уклончиво бездействащ, ограничавайки се с празни фрази и намеци. Засега не може да се каже нищо категорично за сделката в Близкия изток, тъй като според условията на Русия тя е тясно свързана с натиск върху Киев.Накрая ще получите стена и пропилени усилия. Радикалните движения не губят сила (те получават пари и оръжия) и нямат намерение да отстъпват в борбата за създаване на независима палестинска държава.

    19:22 27.08.2025

  • 13 предаде Ройтерс, но естествено не го

    5 2 Отговор
    пише БТА......Норвежкият фонд за богатство изключва Caterpillar и пет израелски банки ...Норвежкият фонд се отказва от Caterpillar заради оборудване за Израел
    Продава банки поради етични опасения относно кредитирането на Западния бряг
    Съдът на ООН обявява израелските селища за незаконни, Израел оспорва решението
    Общата стойност на продажбата на инвестиции е близо 3 милиарда долара.....

    19:28 27.08.2025

  • 14 Ами..

    5 3 Отговор
    Израел извършва гено.цид, но "цивилизования" Запад се прави на незнаещ....
    Ето това е най-сигурния начин да ни покажат що за дву.личници са...
    После защо българите не ги обичали...

    19:28 27.08.2025

  • 15 А БТА защо въобще

    3 1 Отговор
    Заплати получават да питам като двама ученика за по 4 часа на ден могат да им свършат цялата работа че и по добре ...

    19:31 27.08.2025

  • 16 безпартиен

    2 0 Отговор

    До коментар #11 от "Факти":

    Не е първият,а вторият!Чети историята преди 1939 и след 1946!

    19:37 27.08.2025

  • 17 Европеец

    3 4 Отговор

    До коментар #11 от "Факти":

    Провери Какво е геноцид.... Дали палестинците се плодят не знам, но действията на евреите по определението за геноцид са истински геноцид...

    Коментиран от #19, #23

    19:46 27.08.2025

  • 18 Хи Хи Хии 🤣🤣🤣

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "Европеец":

    А не бе, рофити яйчица ли да им белят

    19:48 27.08.2025

  • 19 Факти

    3 2 Отговор

    До коментар #17 от "Европеец":

    Не, не са. Ти трябва да прочетеш какво е геноцид. Нито мотивите отговарят на геноцид, нито процентът на ликвидираните терористи от общото население. На всичко отгоре съотношението на цивилните жертви към военните е приблизително 1:1 което е в ПЪТИ по-малко от всяка известна война.

    Коментиран от #20

    19:50 27.08.2025

  • 20 Европеец

    1 0 Отговор

    До коментар #19 от "Факти":

    Преди да пиша прочетох, а ти си пиши каквото искаш...

    Коментиран от #21

    19:53 27.08.2025

  • 21 Факти

    2 1 Отговор

    До коментар #20 от "Европеец":

    Нищо не си прочел. Какъв е този геноцид, където армията не само пази цивилните на врага, ами на всичко отгоре ги храни, пои и лекува? Те ако провеждаха геноцид палестинците щяха да изчезнат за една седмица вместо да се множат все повече и повече. Да не говорим, че са приютили 2 милиона от тях в собствената си държава и са им дали израелско гражданство. Изобщо нямаш представа какво е геноцид, ама ИЗОБЩО.

    19:59 27.08.2025

  • 22 МаДа

    2 0 Отговор
    Може би Израел трябва да разреши на Хамас да се оттеглят в Иран.
    Все пак Хамас са техни протежета.
    След това Израел и Палестина да решат дали могат да живеят в мир като една държава(или като две).
    Много от палестинците така или иначе си изкарваха прехраната в Израел преди конфликта.

    20:01 27.08.2025

  • 23 Бацо Гацов 😂😂😂

    2 0 Отговор

    До коментар #17 от "Европеец":

    Какъв геноцид бе...палестинците пърцунят по цял ден, въдят се като зайци, а евреите ги хранят..ти на тва ли викаш геноцид бе...?

    20:03 27.08.2025

  • 24 Феникс

    2 0 Отговор
    Явно Хитлер е бил прозорлив човек!

    20:11 27.08.2025