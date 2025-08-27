Израелски танкове обсаждат град Газа

Израелски танкове навлязоха снощи в нова зона в покрайнините на град Газа, като разрушиха къщи и принудиха жителите да бягат, разказаха свидетели в навечерието на очаквана днес "голяма среща" за ситуацията в палестинската територия под председателството на американския президент Доналд Тръмп, предаде Ройтерс, пише БТА.
Късно снощи танкове навлязоха в квартал "Ебад-Алрахман" в северния край на град Газа. Те обстрелваха къщи, раниха няколко души и принудиха много други да се преместят по-навътре в най-големия град в палестинския анклав, разказаха жители.
„Изведнъж чухме, че танковете нахлуват в "Ебад-Алрахман", грохотът от експлозиите ставаше все по-силен и видяхме хора да бягат към нашата зона“, разказа 60-годишният бивш строителен работник Саад Абед.
„Ако не се постигне примирие, ще видим танковете пред домовете си“, каза той пред Ройтерс в разговор в платформа за изпращане на съобщения от дома си на улица „Джала“ в град Газа – на около километър от квартал "Ебад-Алрахман".
Израел заяви, че се готви да започне нова офанзива в град Газа, който описва като последния бастион на „Хамас“. Около половината от двумилионното население на анклава в момента се намира там, но Израел заяви, че ще им бъде наредено да се евакуират.
Хиляди вече са напуснали, но висши духовници в града заявиха днес, че ще останат, тъй като напускането на град Газа и „опитът да избягат на юг би било равносилно на смъртна присъда“.
„Поради тази причина духовенството и монахините решиха да останат и да продължат да се грижат за всички, които ще се намират в (затворените) райони“, се казва в съвместно изявление на Православната патриаршия и Латинската патриаршия в Йерусалим.
Арабският говорител на израелската армия Авихай Адраи заяви днес, че „евакуацията на град Газа е неизбежна“ и че Израел е започнал да съдейства за доставянето на палатки в анклава.
„Преди да преминем към следващата фаза на войната, искам да потвърдя, че в южната част на ивицата има обширни празни площи, какъвто е и случаят в централните лагери и в Ал Мауаси. В тези райони няма палатки“, каза той във връзка с опасенията на жителите относно липсата на място в централните и южните райони.
Палестински представители и служители на ООН посочиха, че ивицата Газа се нуждае от около 1,5 милиона нови палатки.
Специалният пратеник на САЩ за Близкия изток Стив Уиткоф каза вчера, че Тръмп днес ще председателства среща по въпроса за Газа в Белия дом и добави, че Вашингтон очаква войната на Израел в палестинските територии да бъде уредена до края на годината.
Държавният департамент на САЩ излезе с отделно съобщение, че държавният секретар Марко Рубио ще се срещне с израелския външен министър Гидеон Саар във Вашингтон. Не беше ясно кой ще присъства на срещата с Тръмп.
Танковете се оттеглят, но бомбардировките продължават
Днес следобед израелските танкове се оттеглиха от покрайнините на град Газа към района на Джабалия, където действат от месеци, но бомбардировките над три от източните предградия на града – Шеджая, Зейтун и Сабра - продължиха.
По думите на здравните власти в Газа при израелски обстрел са били убити най-малко 20 души в целия анклав, включително четиригодишно момиче.
Израелската армия заяви в изявление, че войските ѝ действат в Джабалия и в покрайнините на град Газа, за да „разрушат терористични инфраструктурни обекти и да елиминират терористи“.
ЦАХАЛ заяви също така, че на 22 август Израел е убил висш член на „Хамас“ – Махмуд Ал Асуад, който е бил ръководител на общата служба за сигурност на групата за района на Западна Газа. „Хамас“ не потвърди убийството.
В Израел премиерът Бенямин Нетаняху се сблъсква с нарастващо противопоставяне на войната.
Вчера хиляди израелци излязоха на протести в цялата страна, с настояване за край на конфликта и освобождаването на заложниците, които все още са държани от „Хамас“ в Газа.
Израел все още не излязъл с публичен коментар за най-скорошното предложение за 60-дневно примирие, подкрепено от САЩ, на което страната се беше съгласила преди и което „Хамас“ прие миналата седмица.
Войната започна на 7 октомври 2023 г., когато бойци на „Хамас“ нахлуха в Израел, убиха 1200 души и взеха 251 заложници, по израелски данни.
В последвалата военна кампания на Израел срещу „Хамас“ са убити най-малко 62 000 палестинци, според здравните власти в Газа. В последствие анклава изпадна в хуманитарна криза, почти цялото население на ивицата беше разселено, а голяма част от територията е изравнена със земята.
Министерството на здравеопазването в Газа съобщи днес за още 10 случая на починали от недохранване и глад хора, с което броят на смъртните случаи от такива причини от началото на войната достигна 313 души, включително 119 деца. Израел оспорва данните за смъртните случаи, предоставени от министерството на здравеопазването в управляваната от „Хамас“ ивица.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Европеец
Коментиран от #5, #11, #18
19:09 27.08.2025
2 ЕЙ ЦЕНТАЦИ
19:09 27.08.2025
3 Хамас бяха в Москва
Путин им даде зелена светлина за да отвлече вниманието на света от Украйна и да няма Пейтриъти за Киев!
19:10 27.08.2025
4 мдаа
19:11 27.08.2025
5 Kaлпазанин
До коментар #1 от "Европеец":Подпомаган от фащ и демократичния запад ,включително и от нас
19:12 27.08.2025
6 Наташките бягат от Израел
Преселват се в България! Не искат във великата матушка!
19:13 27.08.2025
7 предаде Ройтерс, пише БТА....
19:14 27.08.2025
8 ЧУДЯ СЯ ЩО НЯМАТ РПГ ТА
19:15 27.08.2025
9 предаде Ройтерс, но естествено не го
Разследващата медия +972 е разкрила, че тайно израелско военно разузнавателно звено, наречено „Клетка за легитимация“, е било натоварено със задачата да профилира и индифицира "про-палестински" журналисти....освен да намира начини да дискредитира работата им, която Израелските "отбранителни" сили (IDF) считат за "пропаганда в услуга на врага" целта им е била да бъдат убииити. 185 журналисти са убииити в Гааза... Независимото израелско списание +972 разкри на 14 август за съществуването на тази терористична клетка, и че паралелно с военните е пряк участник във предумишлените убийства на повечето от тези журналисти.
19:16 27.08.2025
10 Израел оспорва данните"
19:19 27.08.2025
11 Факти
До коментар #1 от "Европеец":Това е първият геноцид в историята където населението расте прогресивно.
Коментиран от #16, #17
19:21 27.08.2025
12 Гориил
19:22 27.08.2025
13 предаде Ройтерс, но естествено не го
Продава банки поради етични опасения относно кредитирането на Западния бряг
Съдът на ООН обявява израелските селища за незаконни, Израел оспорва решението
Общата стойност на продажбата на инвестиции е близо 3 милиарда долара.....
19:28 27.08.2025
14 Ами..
Ето това е най-сигурния начин да ни покажат що за дву.личници са...
После защо българите не ги обичали...
19:28 27.08.2025
15 А БТА защо въобще
19:31 27.08.2025
16 безпартиен
До коментар #11 от "Факти":Не е първият,а вторият!Чети историята преди 1939 и след 1946!
19:37 27.08.2025
17 Европеец
До коментар #11 от "Факти":Провери Какво е геноцид.... Дали палестинците се плодят не знам, но действията на евреите по определението за геноцид са истински геноцид...
Коментиран от #19, #23
19:46 27.08.2025
18 Хи Хи Хии 🤣🤣🤣
До коментар #1 от "Европеец":А не бе, рофити яйчица ли да им белят
19:48 27.08.2025
19 Факти
До коментар #17 от "Европеец":Не, не са. Ти трябва да прочетеш какво е геноцид. Нито мотивите отговарят на геноцид, нито процентът на ликвидираните терористи от общото население. На всичко отгоре съотношението на цивилните жертви към военните е приблизително 1:1 което е в ПЪТИ по-малко от всяка известна война.
Коментиран от #20
19:50 27.08.2025
20 Европеец
До коментар #19 от "Факти":Преди да пиша прочетох, а ти си пиши каквото искаш...
Коментиран от #21
19:53 27.08.2025
21 Факти
До коментар #20 от "Европеец":Нищо не си прочел. Какъв е този геноцид, където армията не само пази цивилните на врага, ами на всичко отгоре ги храни, пои и лекува? Те ако провеждаха геноцид палестинците щяха да изчезнат за една седмица вместо да се множат все повече и повече. Да не говорим, че са приютили 2 милиона от тях в собствената си държава и са им дали израелско гражданство. Изобщо нямаш представа какво е геноцид, ама ИЗОБЩО.
19:59 27.08.2025
22 МаДа
Все пак Хамас са техни протежета.
След това Израел и Палестина да решат дали могат да живеят в мир като една държава(или като две).
Много от палестинците така или иначе си изкарваха прехраната в Израел преди конфликта.
20:01 27.08.2025
23 Бацо Гацов 😂😂😂
До коментар #17 от "Европеец":Какъв геноцид бе...палестинците пърцунят по цял ден, въдят се като зайци, а евреите ги хранят..ти на тва ли викаш геноцид бе...?
20:03 27.08.2025
24 Феникс
20:11 27.08.2025