Израелски танкове обсаждат град Газа

Израелски танкове навлязоха снощи в нова зона в покрайнините на град Газа, като разрушиха къщи и принудиха жителите да бягат, разказаха свидетели в навечерието на очаквана днес "голяма среща" за ситуацията в палестинската територия под председателството на американския президент Доналд Тръмп, предаде Ройтерс, пише БТА.

Късно снощи танкове навлязоха в квартал "Ебад-Алрахман" в северния край на град Газа. Те обстрелваха къщи, раниха няколко души и принудиха много други да се преместят по-навътре в най-големия град в палестинския анклав, разказаха жители.

„Изведнъж чухме, че танковете нахлуват в "Ебад-Алрахман", грохотът от експлозиите ставаше все по-силен и видяхме хора да бягат към нашата зона“, разказа 60-годишният бивш строителен работник Саад Абед.

„Ако не се постигне примирие, ще видим танковете пред домовете си“, каза той пред Ройтерс в разговор в платформа за изпращане на съобщения от дома си на улица „Джала“ в град Газа – на около километър от квартал "Ебад-Алрахман".

Израел заяви, че се готви да започне нова офанзива в град Газа, който описва като последния бастион на „Хамас“. Около половината от двумилионното население на анклава в момента се намира там, но Израел заяви, че ще им бъде наредено да се евакуират.

Хиляди вече са напуснали, но висши духовници в града заявиха днес, че ще останат, тъй като напускането на град Газа и „опитът да избягат на юг би било равносилно на смъртна присъда“.

„Поради тази причина духовенството и монахините решиха да останат и да продължат да се грижат за всички, които ще се намират в (затворените) райони“, се казва в съвместно изявление на Православната патриаршия и Латинската патриаршия в Йерусалим.

Арабският говорител на израелската армия Авихай Адраи заяви днес, че „евакуацията на град Газа е неизбежна“ и че Израел е започнал да съдейства за доставянето на палатки в анклава.

„Преди да преминем към следващата фаза на войната, искам да потвърдя, че в южната част на ивицата има обширни празни площи, какъвто е и случаят в централните лагери и в Ал Мауаси. В тези райони няма палатки“, каза той във връзка с опасенията на жителите относно липсата на място в централните и южните райони.

Палестински представители и служители на ООН посочиха, че ивицата Газа се нуждае от около 1,5 милиона нови палатки.

Специалният пратеник на САЩ за Близкия изток Стив Уиткоф каза вчера, че Тръмп днес ще председателства среща по въпроса за Газа в Белия дом и добави, че Вашингтон очаква войната на Израел в палестинските територии да бъде уредена до края на годината.

Държавният департамент на САЩ излезе с отделно съобщение, че държавният секретар Марко Рубио ще се срещне с израелския външен министър Гидеон Саар във Вашингтон. Не беше ясно кой ще присъства на срещата с Тръмп.

Танковете се оттеглят, но бомбардировките продължават

Днес следобед израелските танкове се оттеглиха от покрайнините на град Газа към района на Джабалия, където действат от месеци, но бомбардировките над три от източните предградия на града – Шеджая, Зейтун и Сабра - продължиха.

По думите на здравните власти в Газа при израелски обстрел са били убити най-малко 20 души в целия анклав, включително четиригодишно момиче.

Израелската армия заяви в изявление, че войските ѝ действат в Джабалия и в покрайнините на град Газа, за да „разрушат терористични инфраструктурни обекти и да елиминират терористи“.

ЦАХАЛ заяви също така, че на 22 август Израел е убил висш член на „Хамас“ – Махмуд Ал Асуад, който е бил ръководител на общата служба за сигурност на групата за района на Западна Газа. „Хамас“ не потвърди убийството.

В Израел премиерът Бенямин Нетаняху се сблъсква с нарастващо противопоставяне на войната.

Вчера хиляди израелци излязоха на протести в цялата страна, с настояване за край на конфликта и освобождаването на заложниците, които все още са държани от „Хамас“ в Газа.

Израел все още не излязъл с публичен коментар за най-скорошното предложение за 60-дневно примирие, подкрепено от САЩ, на което страната се беше съгласила преди и което „Хамас“ прие миналата седмица.

Войната започна на 7 октомври 2023 г., когато бойци на „Хамас“ нахлуха в Израел, убиха 1200 души и взеха 251 заложници, по израелски данни.

В последвалата военна кампания на Израел срещу „Хамас“ са убити най-малко 62 000 палестинци, според здравните власти в Газа. В последствие анклава изпадна в хуманитарна криза, почти цялото население на ивицата беше разселено, а голяма част от територията е изравнена със земята.

Министерството на здравеопазването в Газа съобщи днес за още 10 случая на починали от недохранване и глад хора, с което броят на смъртните случаи от такива причини от началото на войната достигна 313 души, включително 119 деца. Израел оспорва данните за смъртните случаи, предоставени от министерството на здравеопазването в управляваната от „Хамас“ ивица.