Украински дронове затвориха няколко руски летища
  Тема: Украйна

Украински дронове затвориха няколко руски летища

26 Август, 2025 12:14

Освен това руската армия съобщи, че Кримският полуостров също е бил атакуван от украински дронове

Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова

Няколко руски летища бяха принудени да ограничат тази нощ работата си заради украински бойни дронове във въздушното им пространство, предаде ДПА, съобщи БТА.

Сред засегнатите беше летище "Пулково" в Санкт Петербург, вторият по големина град в страната, съобщи федералната авиационна агенция "Росавиация". Десет дрона бяха прехванати в покрайнините на града, написа днес губернаторът на Ленинградска област Александър Дрозденко в "Телеграм". Засега няма данни за жертви и щети.

В неделя украински дронове причиниха пожар рафинерия в пристанищния град Уст-Луга близо до Санкт Петербург.

Други летища, включително тези в Псков, Нижни Новгород, Казан, Волгоград и Нижнекамск, също трябваше временно да преустановят дейността си, поради заплахата от дронове, съобщи Росавиация.

Освен това руската армия съобщи, че анексираният Кримски полуостров също е бил атакуван от украински дронове.

Междувременно Русия също предприе атаки с дронове срещу Украйна през нощта. В някои украински области въздушната тревога продължи до сутринта.

В североизточната Сумска област трима души са получили леки наранявания, съобщиха местните власти. Украинските военновъздушни сили обявиха, че са свалили през нощта 47 от общо 59 руски дрона.


Русия
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни ca изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

