Какво разказват пилоти за новото оръжие на Украйна

Дроновете с оптични влакна са най-новата разработка в оръжейната надпревара между Украйна и Русия. Посредством оптичен кабел те са свързани с този, който ги обслужва. За първи път бяха използвани преди година от руснаците в региона на Курск. Сега "Азов" и други украински бригади също използват тази техника. Тя има много предимства в сравнение с дистанционно управляваните дронове.
"Когато някой радиоуправляем дрон лети над хълм или се опитва да кацне там, видеовръзката и управлението се губят. А този дрон продължава да показва кадри – независимо от терена", обяснява пред ДВ един от пилотите на дронове от бригадата "Азов" с позивна Лаплас.
Предимствата и недостатъците на дроновете с оптични влакна
Движението на радиоуправляемите дронове може да бъде смутено, а и техният видеосигнал може да бъде разкрит от врага. Дроновете с оптични влакна са смятани за сигурни – най-малкото досега. Но и те имат слабо място. Оптичният кабел трудно може да бъде разкрит и е изключително устойчив – като риболовна корда. Но ако се закачи някъде, например на някое дърво, може да се скъса и дронът да загуби връзката.
Пред ДВ украинският пилот посочва, че този вид дронове имат и още един недостатък. "Ако кабелът увисне или се заплете в дърветата или в тревата, т.е. не директно на земята, се вижда много добре на слънчева светлина, особено призори или на залез." Оттам нататък кабелът лесно може да бъде проследен до този, който го управлява.
Това вече се е случвало: докато украинска част направлявала дронове от едно мазе, укритието ѝ било идентифицирано от руснаците и атакувано, но за щастие никой не пострадал.
Пилотите на дронове добре знаят, че са ценни цели. Един от тях с позивна Болд от бригадата "Хартия", споделя пред ДВ: "Има различни видове муниции – за танкове и други. Има и различни макари с кабели – с различна големина в зависимост от целите, които трябва да бъдат атакувани. Ако целта не е на повече от 10 км, се използват малки макари".
Тези дронове се настройват по-дълго, отколкото радиоуправляемите, изискват се повече усилия. Но употребата им осигурява по-пълен поглед върху бойното поле. "Когато започнахме да използваме дронове с оптични влакна, установихме, че съвсем близо до нас имаше картечни гнезда, складове за муниции и мотоциклети, които не бяхме очаквали", разказва пред ДВ взводният командир от бригадата "Хартия" с прозвището Аристократ.
Дроновете с оптични влакна могат да влизат и във вътрешността на сградите. "Те летят из помещенията, по коридорите, между офисите. Може внимателно да се разгледа дори какво е нарисувано по стените – нещо, което обикновен дрон не може да покаже", обяснява Болд.
"Нашата цел е да унищожим врага"
Освен това дроновете държат врага на разстояние. "Когато ни бъде дадена примерно следната заповед: "Убий боеца на мотоциклета, ние включваме дрона, за да ликвидира врага", споделя батальонният командир Арес от бригадата "Хартия".
Това е новата руска тактика – войници на мотоциклети се опитват да пробият украинската отбранителна линия. Малки, бързо подвижни нападателни групи са заместили големите бронирани атаки – с идеята да не бъдат открити лесно. Те изпращат и дронове камикадзе и тежки бомбардировачи.
"Нашата цел е да унищожим врага – с всички възможни средства. Трябва да сме по-напред от врага в развитието, трябва да се наложим чрез най-новите технологии, да актуализираме всичко бързо и да откриваме нови неща, за да имаме тактическо предимство", категоричен е Арес.
Дроновете с оптични влакна са най-новата иновация на бойното поле. И те със сигурност няма да бъдат последната.
Автор: Макс Цандер
1 Пич
20:39 27.08.2025
2 гост
Коментиран от #13, #16
20:39 27.08.2025
3 Помак
Коментиран от #24
20:42 27.08.2025
4 Дух
20:42 27.08.2025
5 Нещо много се активизирахте
Значи нещата вървят на добре....
до пълната капитулация на киевския режим 😁
Коментиран от #22, #33
20:42 27.08.2025
6 Шопо
С това оръжие Зеленски ще победи САЩ и НАТО.
20:43 27.08.2025
7 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
е като това което Русия използва вече повече от година😣
/ койт разбра, разбра/
20:43 27.08.2025
8 Механик
Коментиран от #12
20:44 27.08.2025
9 ха-ха
Коментиран от #18, #38
20:44 27.08.2025
10 Бат Сали
20:47 27.08.2025
11 Кабелджия
20:49 27.08.2025
12 Пилотът Гошу
До коментар #8 от "Механик":Цандер е хлапе, родено 1990, никога не е виждал пушка, камоли боен дрон, но пише военни статии за Украйна сякаш е Джон Рамбо... 🤷🏻♂️😂
20:50 27.08.2025
13 Като последните месеци на Райха
До коментар #2 от "гост":Гьобелс се активира и бълва небивалици.
20:51 27.08.2025
14 Краварска медия
20:51 27.08.2025
15 Малеее
20:52 27.08.2025
16 демократ
До коментар #2 от "гост":Всички стигат до тези технологии реактивни двигатели ракети и тн Хитлер просто ги прави по масови щото има роби по лагерите които бачкат за без пари до смърт. Иначе още преди войната има такива разработки
20:52 27.08.2025
17 добре дошли
20:52 27.08.2025
18 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #9 от "ха-ха":Ново е ОПТИЧНОТО ВЛАКНО, иначе идеята е в приложение от 80-те години. Само където тогава управлението се осъществяваше чрез две тънки жички, подобни на тези в намотките на старите телефо ни слушалки😉
20:54 27.08.2025
19 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Да се смее ли човек или да плаче????
Коментиран от #23
20:54 27.08.2025
20 въздушен ас
20:54 27.08.2025
21 Може би
Коментиран от #26
20:55 27.08.2025
22 Това е безспорен
До коментар #5 от "Нещо много се активизирахте":Факт
20:57 27.08.2025
23 Май,май...
До коментар #19 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":...вече се чудите с какво да си запълвате ,,новините" за Украйна...?!
20:57 27.08.2025
24 Пуслер АХАХАХАХХА
До коментар #3 от "Помак":Преди това заяви, че готовността на Москва да предостави военна помощ на Иран в конфликт с Израел ще зависи от официално искане от Техеран, но не каза дали Русия е готова да достави системи за противовъздушна отбрана като С-300 или С-400.
Забележително е, че на 17 януари руският президент Владимир Путин и президентът на Иран Масуд Пезешкиан подписаха в Москва Договор за всеобхватно стратегическо партньорство, целящ укрепване на двустранните връзки и военното сътрудничество.
В същото време Русия продаде усъвършенствани системи за противовъздушна отбрана С-400 на Турция, членка на НАТО, като същевременно се въздържа от доставката на тези системи на Техеран и отлага изтребителите Су-35.
Отделно Али Акбар Велаяти, съветник на върховния лидер на Иран, нарече руския президент Владимир Путин „човек с хиляда лица“.
20:58 27.08.2025
25 Българин
Коментиран от #28
20:59 27.08.2025
26 Механик
До коментар #21 от "Може би":Те укрите вече са го измислили смартфон с кабели. А макетата дори му добавиха шайба.
Но върха са американците които окачиха на Кибертръка на Мъск, ремарке и на него дизелов генератор.
21:00 27.08.2025
28 Механик
До коментар #25 от "Българин":Дааа, и един дълъг Нептун си мереше късите гащи на площада във Владивосток.
21:02 27.08.2025
29 Ганя Путинофила
Коментиран от #42
21:04 27.08.2025
30 Име
21:04 27.08.2025
31 Некой
21:07 27.08.2025
32 ха-ха-ха-хааа
21:10 27.08.2025
33 За да могат да скубят още данъкоплатците
До коментар #5 от "Нещо много се активизирахте":карат медиите си да пишат възторжени пасквили, че уж нищо още не загубено и - аха, Русия да падне!:)
И не им пука че никой не им се връзва и стнанаха за смях.
Но пък се забавляваме с тях поне!
Коментиран от #35
21:14 27.08.2025
34 Не са пилоти
21:15 27.08.2025
35 минувач
До коментар #33 от "За да могат да скубят още данъкоплатците":И мен ме развеселиха с този фейлетон по никое време .
21:16 27.08.2025
37 Феникс
21:18 27.08.2025
38 Казуар
До коментар #9 от "ха-ха":Кабели за насочване на противотанкови ракети се използват от преди десетки години, сега са внедрени и при дроновете. Нищо ново като начин, просто се вдига шум.
21:25 27.08.2025
39 Тия
Коментиран от #41
21:36 27.08.2025
40 Сефер
21:38 27.08.2025
41 уязвими са и от
До коментар #39 от "Тия":българските роми.🤣🤣🤣
21:53 27.08.2025
42 Абе
До коментар #29 от "Ганя Путинофила":Ганя го остави ,ами виж копейки уникално са про100и
21:55 27.08.2025
43 Сатана Z
21:55 27.08.2025
44 Как се нарича Украински ром
21:56 27.08.2025
45 смотань бандерець..
22:01 27.08.2025