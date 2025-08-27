Новини
Свят »
Украйна »
Какво разказват пилоти за новото оръжие на Украйна
  Тема: Украйна

Какво разказват пилоти за новото оръжие на Украйна

27 Август, 2025 20:37 3 315 45

  • украйна-
  • оптични влакна-
  • русия-
  • дронове

Руснаците ги използваха за първи път още преди година, сега на тях залагат и украинците: какво могат дроновете с оптични влакна?

Какво разказват пилоти за новото оръжие на Украйна - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Дроновете с оптични влакна са най-новата разработка в оръжейната надпревара между Украйна и Русия. Посредством оптичен кабел те са свързани с този, който ги обслужва. За първи път бяха използвани преди година от руснаците в региона на Курск. Сега "Азов" и други украински бригади също използват тази техника. Тя има много предимства в сравнение с дистанционно управляваните дронове.

"Когато някой радиоуправляем дрон лети над хълм или се опитва да кацне там, видеовръзката и управлението се губят. А този дрон продължава да показва кадри – независимо от терена", обяснява пред ДВ един от пилотите на дронове от бригадата "Азов" с позивна Лаплас.

Предимствата и недостатъците на дроновете с оптични влакна

Движението на радиоуправляемите дронове може да бъде смутено, а и техният видеосигнал може да бъде разкрит от врага. Дроновете с оптични влакна са смятани за сигурни – най-малкото досега. Но и те имат слабо място. Оптичният кабел трудно може да бъде разкрит и е изключително устойчив – като риболовна корда. Но ако се закачи някъде, например на някое дърво, може да се скъса и дронът да загуби връзката.

Пред ДВ украинският пилот посочва, че този вид дронове имат и още един недостатък. "Ако кабелът увисне или се заплете в дърветата или в тревата, т.е. не директно на земята, се вижда много добре на слънчева светлина, особено призори или на залез." Оттам нататък кабелът лесно може да бъде проследен до този, който го управлява.

Това вече се е случвало: докато украинска част направлявала дронове от едно мазе, укритието ѝ било идентифицирано от руснаците и атакувано, но за щастие никой не пострадал.

Пилотите на дронове добре знаят, че са ценни цели. Един от тях с позивна Болд от бригадата "Хартия", споделя пред ДВ: "Има различни видове муниции – за танкове и други. Има и различни макари с кабели – с различна големина в зависимост от целите, които трябва да бъдат атакувани. Ако целта не е на повече от 10 км, се използват малки макари".

Тези дронове се настройват по-дълго, отколкото радиоуправляемите, изискват се повече усилия. Но употребата им осигурява по-пълен поглед върху бойното поле. "Когато започнахме да използваме дронове с оптични влакна, установихме, че съвсем близо до нас имаше картечни гнезда, складове за муниции и мотоциклети, които не бяхме очаквали", разказва пред ДВ взводният командир от бригадата "Хартия" с прозвището Аристократ.

Дроновете с оптични влакна могат да влизат и във вътрешността на сградите. "Те летят из помещенията, по коридорите, между офисите. Може внимателно да се разгледа дори какво е нарисувано по стените – нещо, което обикновен дрон не може да покаже", обяснява Болд.

"Нашата цел е да унищожим врага"

Освен това дроновете държат врага на разстояние. "Когато ни бъде дадена примерно следната заповед: "Убий боеца на мотоциклета, ние включваме дрона, за да ликвидира врага", споделя батальонният командир Арес от бригадата "Хартия".

Това е новата руска тактика – войници на мотоциклети се опитват да пробият украинската отбранителна линия. Малки, бързо подвижни нападателни групи са заместили големите бронирани атаки – с идеята да не бъдат открити лесно. Те изпращат и дронове камикадзе и тежки бомбардировачи.

"Нашата цел е да унищожим врага – с всички възможни средства. Трябва да сме по-напред от врага в развитието, трябва да се наложим чрез най-новите технологии, да актуализираме всичко бързо и да откриваме нови неща, за да имаме тактическо предимство", категоричен е Арес.

Дроновете с оптични влакна са най-новата иновация на бойното поле. И те със сигурност няма да бъдат последната.

Автор: Макс Цандер


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 2.6 от 30 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    32 3 Отговор
    Казват , ще ви го кажа на сръбски - Йе Би Го !!!

    20:39 27.08.2025

  • 2 гост

    49 5 Отговор
    Както в последните месеци на Райха Хитлер бълнува за ВУНДЕРВАФЕ /оръжието чудо/ така и сега всеки ден излизат съобщения за ново украинско ВУНДЕРВАФЕ.

    Коментиран от #13, #16

    20:39 27.08.2025

  • 3 Помак

    45 3 Отговор
    Разправят измислици премислици ...а Русия вече си върна половината си земля от укрия близо 3 Българии

    Коментиран от #24

    20:42 27.08.2025

  • 4 Дух

    4 33 Отговор
    Американците излезнаха най мъдри и умни казват че или ставаш или не ставаш за жена загърбиха Джендър Олигофренията в Тръмполандия участват в филм на ужасите като през 1985 година повечето американци осъзнаха че са отегчени и неразбрани от побъркания живот и ще умират като мухи бедни богати без изключение, само българските копейки болни от СПИНА русофислизъм дерзаят от яд и се овълчиха срещу американския народ като Гръкомани

    20:42 27.08.2025

  • 5 Нещо много се активизирахте

    46 4 Отговор
    На тема : уКраИна !!!
    Значи нещата вървят на добре....
    до пълната капитулация на киевския режим 😁

    Коментиран от #22, #33

    20:42 27.08.2025

  • 6 Шопо

    37 4 Отговор
    Браво !
    С това оръжие Зеленски ще победи САЩ и НАТО.

    20:43 27.08.2025

  • 7 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    39 4 Отговор
    "новото оръжие на Украйна"
    е като това което Русия използва вече повече от година😣
    / койт разбра, разбра/

    20:43 27.08.2025

  • 8 Механик

    29 3 Отговор
    Статията е написана от някой си Макс Цандер. А познайте от 3 пъти, от кой етнос е писача!

    Коментиран от #12

    20:44 27.08.2025

  • 9 ха-ха

    36 2 Отговор
    ,Дроновете с оптични влакна са най-новата иновация на бойното поле. И те със сигурност няма да бъдат последната.,, Е , да , де , но днес го четох за руснаците , тук го чета за урките . Пак ли рамбовците са по-напред с технологиите , а Русия изостава според Факти ?Колкото и да ги величаят урките , винаги ще са зад руснаците във всяко начинание!

    Коментиран от #18, #38

    20:44 27.08.2025

  • 10 Бат Сали

    17 3 Отговор
    Ако се резне кабела,какво става ?

    20:47 27.08.2025

  • 11 Кабелджия

    8 5 Отговор
    При кабелите руснаците нямат равни !И Москвич такъв ще пуснат !

    20:49 27.08.2025

  • 12 Пилотът Гошу

    27 2 Отговор

    До коментар #8 от "Механик":

    Цандер е хлапе, родено 1990, никога не е виждал пушка, камоли боен дрон, но пише военни статии за Украйна сякаш е Джон Рамбо... 🤷🏻‍♂️😂

    20:50 27.08.2025

  • 13 Като последните месеци на Райха

    29 3 Отговор

    До коментар #2 от "гост":

    Гьобелс се активира и бълва небивалици.

    20:51 27.08.2025

  • 14 Краварска медия

    27 3 Отговор
    Ако не бяхте жалки, щяхте да сте смешни

    20:51 27.08.2025

  • 15 Малеее

    21 1 Отговор
    Ако направят Орешник с кабел !!!

    20:52 27.08.2025

  • 16 демократ

    12 4 Отговор

    До коментар #2 от "гост":

    Всички стигат до тези технологии реактивни двигатели ракети и тн Хитлер просто ги прави по масови щото има роби по лагерите които бачкат за без пари до смърт. Иначе още преди войната има такива разработки

    20:52 27.08.2025

  • 17 добре дошли

    27 4 Отговор
    Няколко екипа на ударни FPV дронове от 60-а бригада на въоръжените сили на Украйна, състоящи се от общо девет оператори, бяха пленени от руски бойци край Колодези в ДНР. Съобщава се, че бойците на киевския режим доброволно са се предали на бойците от групировката войски "Запад". Кадри от разпита им бяха публикувани в мрежата.

    20:52 27.08.2025

  • 18 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    16 2 Отговор

    До коментар #9 от "ха-ха":

    Ново е ОПТИЧНОТО ВЛАКНО, иначе идеята е в приложение от 80-те години. Само където тогава управлението се осъществяваше чрез две тънки жички, подобни на тези в намотките на старите телефо ни слушалки😉

    20:54 27.08.2025

  • 19 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    25 3 Отговор
    Най-новото оръжие на Украина се оказва оръжие, което руснаците ползват вече година и половина.
    Да се смее ли човек или да плаче????

    Коментиран от #23

    20:54 27.08.2025

  • 20 въздушен ас

    19 2 Отговор
    Какво стана с ония с Як -а и ловната пушка ? Дайте пак че да се посмеем малко .

    20:54 27.08.2025

  • 21 Може би

    11 0 Отговор
    това е и бъдещето на смартфоните ?

    Коментиран от #26

    20:55 27.08.2025

  • 22 Това е безспорен

    4 1 Отговор

    До коментар #5 от "Нещо много се активизирахте":

    Факт

    20:57 27.08.2025

  • 23 Май,май...

    13 1 Отговор

    До коментар #19 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    ...вече се чудите с какво да си запълвате ,,новините" за Украйна...?!

    20:57 27.08.2025

  • 24 Пуслер АХАХАХАХХА

    2 10 Отговор

    До коментар #3 от "Помак":

    Преди това заяви, че готовността на Москва да предостави военна помощ на Иран в конфликт с Израел ще зависи от официално искане от Техеран, но не каза дали Русия е готова да достави системи за противовъздушна отбрана като С-300 или С-400.

    Забележително е, че на 17 януари руският президент Владимир Путин и президентът на Иран Масуд Пезешкиан подписаха в Москва Договор за всеобхватно стратегическо партньорство, целящ укрепване на двустранните връзки и военното сътрудничество.

    В същото време Русия продаде усъвършенствани системи за противовъздушна отбрана С-400 на Турция, членка на НАТО, като същевременно се въздържа от доставката на тези системи на Техеран и отлага изтребителите Су-35.

    Отделно Али Акбар Велаяти, съветник на върховния лидер на Иран, нарече руския президент Владимир Путин „човек с хиляда лица“.

    20:58 27.08.2025

  • 25 Българин

    2 13 Отговор
    Едно Фламинго се разхожда около кримският мост.

    Коментиран от #28

    20:59 27.08.2025

  • 26 Механик

    12 3 Отговор

    До коментар #21 от "Може би":

    Те укрите вече са го измислили смартфон с кабели. А макетата дори му добавиха шайба.
    Но върха са американците които окачиха на Кибертръка на Мъск, ремарке и на него дизелов генератор.

    21:00 27.08.2025

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Механик

    11 0 Отговор

    До коментар #25 от "Българин":

    Дааа, и един дълъг Нептун си мереше късите гащи на площада във Владивосток.

    21:02 27.08.2025

  • 29 Ганя Путинофила

    6 6 Отговор
    Ако не беше Интернет, никога нямаше да разбера , че Ганя е уникално тъп!

    Коментиран от #42

    21:04 27.08.2025

  • 30 Име

    10 1 Отговор
    Семки и Страгалки!

    21:04 27.08.2025

  • 31 Некой

    6 1 Отговор
    А нашите от Дронамикс толкова години не мръднаха наникъде в развитието си. Дрон индустрията вече надхвърля невъзможното, като от фантастичен филм.

    21:07 27.08.2025

  • 32 ха-ха-ха-хааа

    15 5 Отговор
    "Нашата цел е да унищожим врага – с всички възможни средства.,, затова укрията бавно , но сигурно си заминава с всеки изминал ден ....Урките наистина са жалки , че чак и смешни ...

    21:10 27.08.2025

  • 33 За да могат да скубят още данъкоплатците

    16 3 Отговор

    До коментар #5 от "Нещо много се активизирахте":

    карат медиите си да пишат възторжени пасквили, че уж нищо още не загубено и - аха, Русия да падне!:)
    И не им пука че никой не им се връзва и стнанаха за смях.

    Но пък се забавляваме с тях поне!

    Коментиран от #35

    21:14 27.08.2025

  • 34 Не са пилоти

    9 0 Отговор
    а дрон-оператори!

    21:15 27.08.2025

  • 35 минувач

    12 2 Отговор

    До коментар #33 от "За да могат да скубят още данъкоплатците":

    И мен ме развеселиха с този фейлетон по никое време .

    21:16 27.08.2025

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Феникс

    9 1 Отговор
    Е колко да е ново, просто дрон със оптично влакно! Фаготите от соца бяха на същият принцип! Ново е колкото двигателя със вътрешно горене, на около 300 години! :)

    21:18 27.08.2025

  • 38 Казуар

    10 1 Отговор

    До коментар #9 от "ха-ха":

    Кабели за насочване на противотанкови ракети се използват от преди десетки години, сега са внедрени и при дроновете. Нищо ново като начин, просто се вдига шум.

    21:25 27.08.2025

  • 39 Тия

    3 1 Отговор
    Кабели са уязвими за Руски лопати

    Коментиран от #41

    21:36 27.08.2025

  • 40 Сефер

    2 6 Отговор
    Оптиката Украинците я използват мноогоо преди руснаците.Информацията в тази статия е мноогоо заблуждаваща,долни копейки такива.

    21:38 27.08.2025

  • 41 уязвими са и от

    0 0 Отговор

    До коментар #39 от "Тия":

    българските роми.🤣🤣🤣

    21:53 27.08.2025

  • 42 Абе

    0 2 Отговор

    До коментар #29 от "Ганя Путинофила":

    Ганя го остави ,ами виж копейки уникално са про100и

    21:55 27.08.2025

  • 43 Сатана Z

    2 0 Отговор
    Т.нар. Украински дронове се пускат от Литва,Латвия или Естония,които скоро ще бъдат размазани на кайма ,а НАТО ще гледа безучастно отстрани как бият нейните членки ,които започват война с Русия

    21:55 27.08.2025

  • 44 Как се нарича Украински ром

    2 0 Отговор
    Умрял ром

    21:56 27.08.2025

  • 45 смотань бандерець..

    1 0 Отговор
    Те с такива дронове масква влезна вътре в кметството на градо на часовниците и хвана кметскио бандерски наместник по безкюлоти със секратароси накалъп..

    22:01 27.08.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания