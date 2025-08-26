Уди Алън попадна в черния списък с враговете на Украйна „Миротворец“

Американският режисьор Уди Алън попадна в списъка „Миротворец“, в който са имената на враговете на Украйна, предаде агенция УНИАН.
Причина е участието му в Московския международен филмов фестивал. Уди Алън се появи в базата данни на уебсайта „Миротворец“, който публикува информация за руски военнопрестъпници и хора, публично подкрепящи престъпните действия на Руската федерация в Украйна.
В сайта на „Миротворец“ срещу името на режисьора и рождената му дата е записано, че съзнателно е участвал в руска пропагандна акция. Уди Алън се включи онлайн в Московския международен филмов фестивал и каза колко харесва руското кино. В сайта е посочено, че новината за съгласието на американската знаменитост да участва в дискусии в рамките на Московската филмова седмица се е оказала неочаквана. Министерството на външните работи на Украйна остро осъжда участието на американския режисьор Уди Алън в Московската международна филмова седмица. Това е срам и обида за жертвите - украинските актьори и режисьори, убити или ранени от руските военнопрестъпници по време на агресията срещу Украйна.
В коментар пред вестник „Гардиън“ Алън обвини руския президент Владимир Путин за войната в Украйна и се опита да отдели речта си на събитието в Москва от политиката. „Що се отнася до конфликта в Украйна, твърдо вярвам, че Владимир Путин е абсолютно неправ. Войната, която той предизвика, е ужасна. Но каквото и да правят политиците, не мисля, че спирането на артистичните разговори някога е добър начин да се помогне“, каза той.
Въпреки това Уди Алън получи критики от Украйна, която остро го разкритикува. „Участието на Уди Алън в Международната филмова седмица в Москва е позор и обида към саможертвата на украинските актьори и режисьори, които са били убити или ранени от руски военни престъпници в продължаващата война срещу Украйна“, обяви Министерство на външните работи на Украйна. „Алън избра да затвори очите си за жестокостите, които Русия извършва в Украйна всеки ден от 11 години насам“, се казва в съобщението, което има предвид анексирането на Крим от Москва и дестабилизирането на Източна Украйна през 2014 г.
Културата не трябва да се използва за прикриване на престъпления или като инструмент за пропаганда, добави министерството. Алън беше поканен да говори на 47-ото издание на фестивала в неделя.
Събитието беше модерирано от прокремълския режисьор и актьор Фьодор Бондарчук, който е обект на западни санкции заради подкрепата си за войната срещу Украйна, посочва ДПА. По време на интервюто Алън изразил своето възхищение от бащата на Бондарчук, режисьора Сергей Бондарчук. "Винаги съм харесвал руското кино", казал Алън. 89-годишният режисьор избегна въпроса дали би искал да снима филм в Русия и се въздържа от политически коментари, посочва ДПА, предаде БТА.
1 Това не е на добре.
Коментиран от #33, #35
07:23 26.08.2025
2 БРЕ БРЕ БРЯЯ
07:23 26.08.2025
3 гост
Коментиран от #59
07:23 26.08.2025
4 Тия са куку психопати
Коментиран от #17
07:24 26.08.2025
5 Уди Алън
07:25 26.08.2025
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 улав
07:26 26.08.2025
9 САМО ПИТАМ
Коментиран от #15
07:26 26.08.2025
10 Ццц
07:27 26.08.2025
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Някой
07:29 26.08.2025
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 ами
До коментар #9 от "САМО ПИТАМ":защото имат списък по който работят активно и защото без тях земята ще спре да се върти, европа и канада ще загинат първи
07:30 26.08.2025
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Безсилието !
До коментар #4 от "Тия са куку психопати":Безсилието !
Драска !
Коментиран от #25
07:30 26.08.2025
18 Пригожин
До коментар #6 от "Иван":Ще падне от самолета.
07:31 26.08.2025
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Никой
Сега това човече - той е мъж и си има собствен свят и живот - ще го правят на списък. Що не вкарат Силвестър Сталоун в списък или - някой друг. Антъни Хопкинс - това е идея. Шантавели са пълни тези в Украйна - дано не дойде и натук тяхната работа.
Списък - вика.
Коментиран от #72
07:37 26.08.2025
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Така е,
До коментар #17 от "Безсилието !":драскаш и нищо друго не можеш да промениш в безсилната си ярост.
07:37 26.08.2025
26 Нищо чудно
Коментиран от #28
07:38 26.08.2025
27 Само да добавя
Коментиран от #44
07:40 26.08.2025
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Ехаа Украйна като
07:48 26.08.2025
38 Трол
07:50 26.08.2025
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Факти
До коментар #28 от "Филанкишията":Про вторият мандат на Тръмп доставката на оръжие за ВСУ се е увеличила с над 20%.
Другото е ала бала..
Коментиран от #48
07:56 26.08.2025
43 Българин
07:59 26.08.2025
44 шулер..
До коментар #27 от "Само да добавя":Ами урсулците не дават да се смени зеления ментак президент с изтекъл срок на годност,този комик още преди година требваше да е на бунището,дъртио джендър урсул и онова балтийско мелезче калас въртат на средното си пръсче водещите мужици с полички в юръпо..а масква няма да подпише нищо с фалшив бандерски президент
Коментиран от #67
08:02 26.08.2025
45 Ццц
08:04 26.08.2025
46 миваващ
Коментиран от #47
08:05 26.08.2025
47 .....
До коментар #46 от "миваващ":на телефона си много смел.
Коментиран от #49
08:08 26.08.2025
48 факт 2..
До коментар #42 от "Факти":Разликата е че байдан деменцята наля в гушата на зеления над 250 млрда$,и тръм ще си ги върне от урсулците-те ще купуват пушкалата за бандерския шмъркач-а рижавия ще потрива ръце от кеф че юръпо плаща и заминава на кино..
Коментиран от #53
08:09 26.08.2025
49 миваващ
До коментар #47 от ".....":И ти - от дивана .
08:09 26.08.2025
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Ружа Игнатова
Коментиран от #55
08:14 26.08.2025
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Педро Волгата
До коментар #48 от "факт 2..":Аз съм жена евровалута!
08:16 26.08.2025
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Мартин
До коментар #51 от "Ружа Игнатова":Трябва
Коментиран от #65
08:17 26.08.2025
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 име на ВИМЕ
08:18 26.08.2025
58 този
До коментар #54 от "онзи":Виж списъка.
Много хиксове има на картинките..
Коментиран от #66
08:18 26.08.2025
59 Кривоверен алкаш
До коментар #3 от "гост":Дяд. каа ,ти за много млад ли се имаш ?
Коментиран от #98
08:19 26.08.2025
60 Този коментар е премахнат от модератор.
61 болгарин..
08:19 26.08.2025
62 доктор ОХ боли
Във Виетнам , Афганистан , Ирак , Либия , Куба , Сирия.....
ТАКА ЛИ ?
08:20 26.08.2025
63 пиночет
До коментар #52 от "Уди Алън е педофил":Цоцай бибека ,забрави ли като малък когато плачеше ,тати как те успокояваше ?
08:21 26.08.2025
64 свиреп ОХЛЮВ
08:21 26.08.2025
65 Тити
До коментар #55 от "Мартин":Като ти пука ,що не си на фронта в Незалежная 404 ?
08:22 26.08.2025
66 щото
До коментар #58 от "този":Някой се интересува от тоя списък . Зеленият държавата си погуби , тръгнал списъци да прави ...
08:22 26.08.2025
67 Този коментар е премахнат от модератор.
68 шулер
До коментар #67 от "55555":Заарски минн. дилли съвет да не дават .
Коментиран от #76, #86
08:25 26.08.2025
69 Този коментар е премахнат от модератор.
70 Този коментар е премахнат от модератор.
71 Доротея
08:28 26.08.2025
72 Факти
До коментар #23 от "Никой":Майката на Силвестър Сталоун е родена в Америка, но семейството й е от Одеса. Силвестър Сталоун има украинска кръв и публично подкрепя Украйна. Смята да прави филм за братята Кличко. Сега разбра ли защо не е вкаран в списъка?
Коментиран от #106
08:28 26.08.2025
73 Петер Брьогел
Може да попитате държавите , които те крали , колонизирали , подтискали , обирали , експлоатирали - цяла Африка , половин Азия , Южна и Централна Америка !
08:28 26.08.2025
74 Този коментар е премахнат от модератор.
75 Този коментар е премахнат от модератор.
76 55555
До коментар #68 от "шулер":Къш Робе.
Коментиран от #89
08:30 26.08.2025
77 Този коментар е премахнат от модератор.
78 Путин
08:31 26.08.2025
79 Този коментар е премахнат от модератор.
80 Историк
08:32 26.08.2025
81 Защо
08:33 26.08.2025
82 Този коментар е премахнат от модератор.
83 Този коментар е премахнат от модератор.
84 Продуцент
08:34 26.08.2025
85 Фащизоидните демотъпаци
08:35 26.08.2025
86 шулер..
До коментар #68 от "шулер":Не ми взимай ника..бе памияр
08:35 26.08.2025
87 Факти
До коментар #52 от "Уди Алън е педофил":Русофилите защитават всякакви диктатори, ислямисти и терористи, само защото са заедно с Русия. Един педофил ли няма да защитят? Техният кумир Путин е изтрепал поне милион руснаци, включително всички опозиционери, журналисти и бизнесмени, които му пречат. Какво очакваш от тези хора? Това са загубени души.
Коментиран от #94
08:35 26.08.2025
88 55555
До коментар #77 от "батСали":Много по лесно е да залее Украйна с оръжие а не на час по лъжичка и с Русииката да се превключва.
Коментиран от #90
08:36 26.08.2025
89 шулер
До коментар #76 от "55555":Тихоо,тихо бе заарски селски минн дилл,тези мурафети вървят само в хоремага на 2 ракии.
Коментиран от #116
08:36 26.08.2025
90 Бат Сали
До коментар #88 от "55555":Заливай тогава Осрайна с ..йна,без това произвеждаш в изобилие .
Коментиран от #93
08:38 26.08.2025
91 Факти
До коментар #50 от "Факт":А нещо, за Палестина и убийството на над 100 000 мирни хора- жени и деца , що не кажеш! Там , кого обслужва режима на Тел Авив?
08:38 26.08.2025
92 Този коментар е премахнат от модератор.
93 55555
До коментар #90 от "Бат Сали":Къш,далеч оттука че си преносител на зараза.!!!
08:41 26.08.2025
94 Димитринчо
До коментар #87 от "Факти":До Нова година може да удари бройката 2 милиона изпарени ватенки.
Коментиран от #105, #114
08:45 26.08.2025
95 дайте да дадем
08:45 26.08.2025
96 Този коментар е премахнат от модератор.
97 Този коментар е премахнат от модератор.
98 гост
До коментар #59 от "Кривоверен алкаш":ТИ....рано...рано защо не го из....така,,,, волна програма пубер...
Коментиран от #104, #107
08:49 26.08.2025
99 55555
До коментар #92 от "вен серемос":И с кой воюва рисунката вече четири години?!!!
08:49 26.08.2025
100 МхтоМхто
08:49 26.08.2025
101 Тома
08:50 26.08.2025
102 Този коментар е премахнат от модератор.
103 Този коментар е премахнат от модератор.
104 55555
До коментар #98 от "гост":Кво казваш дртттт прррр льооо ...нямаш спокойствие и 2лв за един хляб да изкараш ...
08:53 26.08.2025
105 Ха ХаХа
До коментар #94 от "Димитринчо":А загробените укри вече са 3 милиона
08:56 26.08.2025
106 факт 2..
До коментар #72 от "Факти":Той рамбо много одрате,а и реномето ще му падне с клишето пак да се трепе с кремля,а пък да имитира един от братята как пуцат по масковците от прозорците на кмеството в кiев,и после да се хвалят пред свето че са батисали над дузина руских солдат-такава слава на роки не му трябва
08:57 26.08.2025
107 Руснаков
До коментар #98 от "гост":Дядо нещо много фъфлиш и нищо не ти се разбира ,прекалил с Цар Кировата усуканица явно снощи .
08:57 26.08.2025
108 юначен страх
МожемЕ ли да го вкараме в списъка на "байганьовците" ?
08:59 26.08.2025
109 БАНко
09:03 26.08.2025
110 хер ФЛИК
09:09 26.08.2025
111 Ха ха ха ха
09:10 26.08.2025
112 Софиянец
09:11 26.08.2025
113 Режи и фърляй
09:12 26.08.2025
114 Факти
До коментар #94 от "Димитринчо":Не знам каква бройка ще удари, но вече е направил достатъчно за да гарантира мястото си на дъното на казана в ада. Аз като казвам, че е убил поне милион руснаци, имам предвид трите му войни - Чечения, Грузия и Украйна. Това е консервативна оценка. Колко са осакатените и прогонените от Русия пък никой не може да сметне. Путин е изчегъртал от Русия поне една България и това само за 25 години. Като го гледам как се пази ще изкара поне още 15 на власт. Накрая бройката може да стигне десетина милиона. А русофилите му се кланят докато той съсипва майка им Русия и трепе братята им руснаци.
09:13 26.08.2025
115 Кан Асувиги
09:13 26.08.2025
116 шулер..
До коментар #89 от "шулер":А бе памияр..немаш ли си ник
09:13 26.08.2025
117 стоян георгиев
Коментиран от #121
09:13 26.08.2025
118 Гьобелс
09:15 26.08.2025
119 Ко речи?
09:16 26.08.2025
120 Кое не е истина?
09:16 26.08.2025
121 дедо..
До коментар #117 от "стоян георгиев":Поляците никога няма да забравят волинската трагедия..
09:16 26.08.2025
122 гайтанджиева
09:17 26.08.2025