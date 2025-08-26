Уди Алън попадна в черния списък с враговете на Украйна „Миротворец“

Американският режисьор Уди Алън попадна в списъка „Миротворец“, в който са имената на враговете на Украйна, предаде агенция УНИАН.

Причина е участието му в Московския международен филмов фестивал. Уди Алън се появи в базата данни на уебсайта „Миротворец“, който публикува информация за руски военнопрестъпници и хора, публично подкрепящи престъпните действия на Руската федерация в Украйна.

В сайта на „Миротворец“ срещу името на режисьора и рождената му дата е записано, че съзнателно е участвал в руска пропагандна акция. Уди Алън се включи онлайн в Московския международен филмов фестивал и каза колко харесва руското кино. В сайта е посочено, че новината за съгласието на американската знаменитост да участва в дискусии в рамките на Московската филмова седмица се е оказала неочаквана. Министерството на външните работи на Украйна остро осъжда участието на американския режисьор Уди Алън в Московската международна филмова седмица. Това е срам и обида за жертвите - украинските актьори и режисьори, убити или ранени от руските военнопрестъпници по време на агресията срещу Украйна.

В коментар пред вестник „Гардиън“ Алън обвини руския президент Владимир Путин за войната в Украйна и се опита да отдели речта си на събитието в Москва от политиката. „Що се отнася до конфликта в Украйна, твърдо вярвам, че Владимир Путин е абсолютно неправ. Войната, която той предизвика, е ужасна. Но каквото и да правят политиците, не мисля, че спирането на артистичните разговори някога е добър начин да се помогне“, каза той.

Въпреки това Уди Алън получи критики от Украйна, която остро го разкритикува. „Участието на Уди Алън в Международната филмова седмица в Москва е позор и обида към саможертвата на украинските актьори и режисьори, които са били убити или ранени от руски военни престъпници в продължаващата война срещу Украйна“, обяви Министерство на външните работи на Украйна. „Алън избра да затвори очите си за жестокостите, които Русия извършва в Украйна всеки ден от 11 години насам“, се казва в съобщението, което има предвид анексирането на Крим от Москва и дестабилизирането на Източна Украйна през 2014 г.

Културата не трябва да се използва за прикриване на престъпления или като инструмент за пропаганда, добави министерството. Алън беше поканен да говори на 47-ото издание на фестивала в неделя.

Събитието беше модерирано от прокремълския режисьор и актьор Фьодор Бондарчук, който е обект на западни санкции заради подкрепата си за войната срещу Украйна, посочва ДПА. По време на интервюто Алън изразил своето възхищение от бащата на Бондарчук, режисьора Сергей Бондарчук. "Винаги съм харесвал руското кино", казал Алън. 89-годишният режисьор избегна въпроса дали би искал да снима филм в Русия и се въздържа от политически коментари, посочва ДПА, предаде БТА.