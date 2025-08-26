Новини
Уди Алън попадна в черния списък с враговете на Украйна „Миротворец“
Уди Алън попадна в черния списък с враговете на Украйна „Миротворец"

26 Август, 2025 07:19 2 924 122

Уди Алън взе участие в Московския международен филмов фестивал и си навлече гнева на Киев

Уди Алън попадна в черния списък с враговете на Украйна „Миротворец“ - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Американският режисьор Уди Алън попадна в списъка „Миротворец“, в който са имената на враговете на Украйна, предаде агенция УНИАН.

Причина е участието му в Московския международен филмов фестивал. Уди Алън се появи в базата данни на уебсайта „Миротворец“, който публикува информация за руски военнопрестъпници и хора, публично подкрепящи престъпните действия на Руската федерация в Украйна.

В сайта на „Миротворец“ срещу името на режисьора и рождената му дата е записано, че съзнателно е участвал в руска пропагандна акция. Уди Алън се включи онлайн в Московския международен филмов фестивал и каза колко харесва руското кино. В сайта е посочено, че новината за съгласието на американската знаменитост да участва в дискусии в рамките на Московската филмова седмица се е оказала неочаквана. Министерството на външните работи на Украйна остро осъжда участието на американския режисьор Уди Алън в Московската международна филмова седмица. Това е срам и обида за жертвите - украинските актьори и режисьори, убити или ранени от руските военнопрестъпници по време на агресията срещу Украйна.

В коментар пред вестник „Гардиън“ Алън обвини руския президент Владимир Путин за войната в Украйна и се опита да отдели речта си на събитието в Москва от политиката. „Що се отнася до конфликта в Украйна, твърдо вярвам, че Владимир Путин е абсолютно неправ. Войната, която той предизвика, е ужасна. Но каквото и да правят политиците, не мисля, че спирането на артистичните разговори някога е добър начин да се помогне“, каза той.

Въпреки това Уди Алън получи критики от Украйна, която остро го разкритикува. „Участието на Уди Алън в Международната филмова седмица в Москва е позор и обида към саможертвата на украинските актьори и режисьори, които са били убити или ранени от руски военни престъпници в продължаващата война срещу Украйна“, обяви Министерство на външните работи на Украйна. „Алън избра да затвори очите си за жестокостите, които Русия извършва в Украйна всеки ден от 11 години насам“, се казва в съобщението, което има предвид анексирането на Крим от Москва и дестабилизирането на Източна Украйна през 2014 г.

Културата не трябва да се използва за прикриване на престъпления или като инструмент за пропаганда, добави министерството. Алън беше поканен да говори на 47-ото издание на фестивала в неделя.

Събитието беше модерирано от прокремълския режисьор и актьор Фьодор Бондарчук, който е обект на западни санкции заради подкрепата си за войната срещу Украйна, посочва ДПА. По време на интервюто Алън изразил своето възхищение от бащата на Бондарчук, режисьора Сергей Бондарчук. "Винаги съм харесвал руското кино", казал Алън. 89-годишният режисьор избегна въпроса дали би искал да снима филм в Русия и се въздържа от политически коментари, посочва ДПА, предаде БТА.


Оценка 2.2 от 58 гласа.
Оценка 2.2 от 58 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Това не е на добре.

    8 75 Отговор
    За У.Алан. искам да подчертая.Хич.

    Коментиран от #33, #35

    07:23 26.08.2025

  • 2 БРЕ БРЕ БРЯЯ

    135 9 Отговор
    Докъде стигнахме. Зеления фашист посяга и на културата. Бендерска демокрация.

    07:23 26.08.2025

  • 3 гост

    8 101 Отговор
    Какво очаквате от един почти 90 годишен старец...малко внимание да види...берекядверсън...

    Коментиран от #59

    07:23 26.08.2025

  • 4 Тия са куку психопати

    139 4 Отговор
    Фашизма си има държава- Украйна! Международен съд за новите нацисти .

    Коментиран от #17

    07:24 26.08.2025

  • 5 Уди Алън

    78 3 Отговор
    Местя !

    07:25 26.08.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 улав

    104 5 Отговор
    Укрите съвсем изтрещяха!

    07:26 26.08.2025

  • 9 САМО ПИТАМ

    116 4 Отговор
    А ЗАЩО НЯКОЙ ТРЯБВА ДА СЕ СЪОБРАЗЯВА С УКРИЯ....?

    Коментиран от #15

    07:26 26.08.2025

  • 10 Ццц

    55 3 Отговор
    Турете ме и мен у списаку. 🤣

    07:27 26.08.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Някой

    85 4 Отговор
    Тези укри нямат акъл - хем се казва :Миротворец", хем към попадналите в списъка му се подхожда с фашистки методи. Излиза, че фашисткия терор е мир.

    07:29 26.08.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 ами

    52 2 Отговор

    До коментар #9 от "САМО ПИТАМ":

    защото имат списък по който работят активно и защото без тях земята ще спре да се върти, европа и канада ще загинат първи

    07:30 26.08.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Безсилието !

    32 4 Отговор

    До коментар #4 от "Тия са куку психопати":

    Безсилието !

    Драска !

    Коментиран от #25

    07:30 26.08.2025

  • 18 Пригожин

    6 14 Отговор

    До коментар #6 от "Иван":

    Ще падне от самолета.

    07:31 26.08.2025

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Никой

    51 6 Отговор
    Луда работа - точно пък Уди Алън, верно са си фашисти - дето вика - Влади Въргала - Карамфилов има балдъза - за украинец и сподели - по улиците - СС-шпицове и Хайл си викат - не че нещо.

    Сега това човече - той е мъж и си има собствен свят и живот - ще го правят на списък. Що не вкарат Силвестър Сталоун в списък или - някой друг. Антъни Хопкинс - това е идея. Шантавели са пълни тези в Украйна - дано не дойде и натук тяхната работа.

    Списък - вика.

    Коментиран от #72

    07:37 26.08.2025

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Така е,

    16 3 Отговор

    До коментар #17 от "Безсилието !":

    драскаш и нищо друго не можеш да промениш в безсилната си ярост.

    07:37 26.08.2025

  • 26 Нищо чудно

    49 4 Отговор
    За киевския режим, целият свят е изграден от негови врагове. Вследствие на това, се явява като враг на целия свят.

    Коментиран от #28

    07:38 26.08.2025

  • 27 Само да добавя

    54 2 Отговор
    Хайде стига с този Зеленски! Време е светът да стане нормален. Не се радвам на производството на разните там оръжия - печалби за едни, смърт за други. Искам си международните младежки фестивали, искам си мира, песните, живота!!!!

    Коментиран от #44

    07:40 26.08.2025

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Ехаа Украйна като

    40 0 Отговор
    Америка започна да се има за фактор и да поучава останалия свят...чакам и македонците да кажат че фестивала в Москва за първи път се е провел в древна македония

    07:48 26.08.2025

  • 38 Трол

    38 0 Отговор
    Скоро и Владимир Зеленски ще попадне в този списък.

    07:50 26.08.2025

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Факти

    12 9 Отговор

    До коментар #28 от "Филанкишията":

    Про вторият мандат на Тръмп доставката на оръжие за ВСУ се е увеличила с над 20%.
    Другото е ала бала..

    Коментиран от #48

    07:56 26.08.2025

  • 43 Българин

    10 5 Отговор
    Този списък работи ли?Действа ли се по него?

    07:59 26.08.2025

  • 44 шулер..

    31 3 Отговор

    До коментар #27 от "Само да добавя":

    Ами урсулците не дават да се смени зеления ментак президент с изтекъл срок на годност,този комик още преди година требваше да е на бунището,дъртио джендър урсул и онова балтийско мелезче калас въртат на средното си пръсче водещите мужици с полички в юръпо..а масква няма да подпише нищо с фалшив бандерски президент

    Коментиран от #67

    08:02 26.08.2025

  • 45 Ццц

    4 15 Отговор
    На дърти години беля да си докара човека.

    08:04 26.08.2025

  • 46 миваващ

    20 2 Отговор
    Укрите може спокойно да прибавят и мен към тоя списък , няма да сбъркат ...

    Коментиран от #47

    08:05 26.08.2025

  • 47 .....

    4 17 Отговор

    До коментар #46 от "миваващ":

    на телефона си много смел.

    Коментиран от #49

    08:08 26.08.2025

  • 48 факт 2..

    24 1 Отговор

    До коментар #42 от "Факти":

    Разликата е че байдан деменцята наля в гушата на зеления над 250 млрда$,и тръм ще си ги върне от урсулците-те ще купуват пушкалата за бандерския шмъркач-а рижавия ще потрива ръце от кеф че юръпо плаща и заминава на кино..

    Коментиран от #53

    08:09 26.08.2025

  • 49 миваващ

    10 4 Отговор

    До коментар #47 от ".....":

    И ти - от дивана .

    08:09 26.08.2025

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Ружа Игнатова

    18 5 Отговор
    А трябва ли на Уди Алън да му пука за някаква си оа кннна Осрайна ?

    Коментиран от #55

    08:14 26.08.2025

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Педро Волгата

    3 5 Отговор

    До коментар #48 от "факт 2..":

    Аз съм жена евровалута!

    08:16 26.08.2025

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Мартин

    3 6 Отговор

    До коментар #51 от "Ружа Игнатова":

    Трябва

    Коментиран от #65

    08:17 26.08.2025

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 име на ВИМЕ

    12 3 Отговор
    Украйна ли ще определи дали Уди е велик или не ?

    08:18 26.08.2025

  • 58 този

    2 5 Отговор

    До коментар #54 от "онзи":

    Виж списъка.
    Много хиксове има на картинките..

    Коментиран от #66

    08:18 26.08.2025

  • 59 Кривоверен алкаш

    4 2 Отговор

    До коментар #3 от "гост":

    Дяд. каа ,ти за много млад ли се имаш ?

    Коментиран от #98

    08:19 26.08.2025

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 болгарин..

    16 2 Отговор
    Колко дуземно е изпаднал зеления,всеки който посети масква става неудобен на кiевската хунта..а шмъркача на всеки по така гост прожектира филма шедьовър наквартал 95 сниман в буча с комиците надовженко

    08:19 26.08.2025

  • 62 доктор ОХ боли

    14 2 Отговор
    По тази логика , трябва да бъдат заклеймени всички американски артисти , заради агресивната политика на геноцид на САЩ !
    Във Виетнам , Афганистан , Ирак , Либия , Куба , Сирия.....
    ТАКА ЛИ ?

    08:20 26.08.2025

  • 63 пиночет

    6 7 Отговор

    До коментар #52 от "Уди Алън е педофил":

    Цоцай бибека ,забрави ли като малък когато плачеше ,тати как те успокояваше ?

    08:21 26.08.2025

  • 64 свиреп ОХЛЮВ

    10 0 Отговор
    Добре е , че има САМОСТОЯТЕЛНО мислещи хора , които не се подчиняват на НОВАТА ПРАВИЛНА ПОЛИТИКА !

    08:21 26.08.2025

  • 65 Тити

    10 3 Отговор

    До коментар #55 от "Мартин":

    Като ти пука ,що не си на фронта в Незалежная 404 ?

    08:22 26.08.2025

  • 66 щото

    13 3 Отговор

    До коментар #58 от "този":

    Някой се интересува от тоя списък . Зеленият държавата си погуби , тръгнал списъци да прави ...

    08:22 26.08.2025

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 шулер

    7 2 Отговор

    До коментар #67 от "55555":

    Заарски минн. дилли съвет да не дават .

    Коментиран от #76, #86

    08:25 26.08.2025

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 Доротея

    11 6 Отговор
    Уди Алън може да си принтира списъка и на следващата сутрин да се забърше с него след като се облекчи.

    08:28 26.08.2025

  • 72 Факти

    3 8 Отговор

    До коментар #23 от "Никой":

    Майката на Силвестър Сталоун е родена в Америка, но семейството й е от Одеса. Силвестър Сталоун има украинска кръв и публично подкрепя Украйна. Смята да прави филм за братята Кличко. Сега разбра ли защо не е вкаран в списъка?

    Коментиран от #106

    08:28 26.08.2025

  • 73 Петер Брьогел

    12 3 Отговор
    Някой някога санкционирал ли е "демократичните" държави - Британия , Франция , САЩ , Испания и др. за това което са причинила на целия свят при това стотици години наред ?
    Може да попитате държавите , които те крали , колонизирали , подтискали , обирали , експлоатирали - цяла Африка , половин Азия , Южна и Централна Америка !

    08:28 26.08.2025

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 55555

    3 4 Отговор

    До коментар #68 от "шулер":

    Къш Робе.

    Коментиран от #89

    08:30 26.08.2025

  • 77 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 78 Путин

    2 5 Отговор
    в списъка ли е?

    08:31 26.08.2025

  • 79 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 80 Историк

    9 5 Отговор
    Хохохолът е като вълкът ,козината си мени ,но злият нрав не .Само тотална екстерминация го оправя .

    08:32 26.08.2025

  • 81 Защо

    0 5 Отговор
    няма супер продукция за феномена Путин?

    08:33 26.08.2025

  • 82 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 83 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 84 Продуцент

    4 6 Отговор
    Дани Де Вито ще играе Путин в новата супер продукция на Холивуд!

    08:34 26.08.2025

  • 85 Фащизоидните демотъпаци

    5 0 Отговор
    Винаги бъркат културата с политиката. Навсякъде по света и по всяко историческо време..

    08:35 26.08.2025

  • 86 шулер..

    4 0 Отговор

    До коментар #68 от "шулер":

    Не ми взимай ника..бе памияр

    08:35 26.08.2025

  • 87 Факти

    4 8 Отговор

    До коментар #52 от "Уди Алън е педофил":

    Русофилите защитават всякакви диктатори, ислямисти и терористи, само защото са заедно с Русия. Един педофил ли няма да защитят? Техният кумир Путин е изтрепал поне милион руснаци, включително всички опозиционери, журналисти и бизнесмени, които му пречат. Какво очакваш от тези хора? Това са загубени души.

    Коментиран от #94

    08:35 26.08.2025

  • 88 55555

    4 7 Отговор

    До коментар #77 от "батСали":

    Много по лесно е да залее Украйна с оръжие а не на час по лъжичка и с Русииката да се превключва.

    Коментиран от #90

    08:36 26.08.2025

  • 89 шулер

    3 2 Отговор

    До коментар #76 от "55555":

    Тихоо,тихо бе заарски селски минн дилл,тези мурафети вървят само в хоремага на 2 ракии.

    Коментиран от #116

    08:36 26.08.2025

  • 90 Бат Сали

    6 2 Отговор

    До коментар #88 от "55555":

    Заливай тогава Осрайна с ..йна,без това произвеждаш в изобилие .

    Коментиран от #93

    08:38 26.08.2025

  • 91 Факти

    10 3 Отговор

    До коментар #50 от "Факт":

    А нещо, за Палестина и убийството на над 100 000 мирни хора- жени и деца , що не кажеш! Там , кого обслужва режима на Тел Авив?

    08:38 26.08.2025

  • 92 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 93 55555

    2 2 Отговор

    До коментар #90 от "Бат Сали":

    Къш,далеч оттука че си преносител на зараза.!!!

    08:41 26.08.2025

  • 94 Димитринчо

    3 10 Отговор

    До коментар #87 от "Факти":

    До Нова година може да удари бройката 2 милиона изпарени ватенки.

    Коментиран от #105, #114

    08:45 26.08.2025

  • 95 дайте да дадем

    9 0 Отговор
    Накрая, да не сложат и Тръмп в този списък?

    08:45 26.08.2025

  • 96 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 97 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 98 гост

    1 2 Отговор

    До коментар #59 от "Кривоверен алкаш":

    ТИ....рано...рано защо не го из....така,,,, волна програма пубер...

    Коментиран от #104, #107

    08:49 26.08.2025

  • 99 55555

    1 2 Отговор

    До коментар #92 от "вен серемос":

    И с кой воюва рисунката вече четири години?!!!

    08:49 26.08.2025

  • 100 МхтоМхто

    2 1 Отговор
    После как да кажеш ,че нямат общо с чичо Ади. Използват същите похвати като него. Сега остава да задължат руснаците при тях да носят червени значки на ревера и да вървят по пътното платно. Дежа вю.

    08:49 26.08.2025

  • 101 Тома

    10 1 Отговор
    После бандеровци не били фашисти

    08:50 26.08.2025

  • 102 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 103 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 104 55555

    1 0 Отговор

    До коментар #98 от "гост":

    Кво казваш дртттт прррр льооо ...нямаш спокойствие и 2лв за един хляб да изкараш ...

    08:53 26.08.2025

  • 105 Ха ХаХа

    6 1 Отговор

    До коментар #94 от "Димитринчо":

    А загробените укри вече са 3 милиона

    08:56 26.08.2025

  • 106 факт 2..

    5 1 Отговор

    До коментар #72 от "Факти":

    Той рамбо много одрате,а и реномето ще му падне с клишето пак да се трепе с кремля,а пък да имитира един от братята как пуцат по масковците от прозорците на кмеството в кiев,и после да се хвалят пред свето че са батисали над дузина руских солдат-такава слава на роки не му трябва

    08:57 26.08.2025

  • 107 Руснаков

    1 0 Отговор

    До коментар #98 от "гост":

    Дядо нещо много фъфлиш и нищо не ти се разбира ,прекалил с Цар Кировата усуканица явно снощи .

    08:57 26.08.2025

  • 108 юначен страх

    1 0 Отговор
    А ние можемЕ ли да санкционираме ББ , за това че е ПростАк ?
    МожемЕ ли да го вкараме в списъка на "байганьовците" ?

    08:59 26.08.2025

  • 109 БАНко

    4 1 Отговор
    НАТООООООВЦИ , ИМА ЛИ ЧЕРЕН СПИСЪК НА УБИЙЦИТЕ ОТ СКАПАНАТА ЕВРОПА ПОСЕТИЛИ КИЕВ И ДОСТАВИЛИ ОРЪЖИЕ ЗА СМЪРТ ???

    09:03 26.08.2025

  • 110 хер ФЛИК

    3 1 Отговор
    Безспорно е , че Уди Алън е ВЕЛИК !

    09:09 26.08.2025

  • 111 Ха ха ха ха

    3 1 Отговор
    Който не е с Украйна е неин враг. Това е мотото на фашагите.

    09:10 26.08.2025

  • 112 Софиянец

    3 1 Отговор
    😅 укро фашистите съвсем изперкаха

    09:11 26.08.2025

  • 113 Режи и фърляй

    2 1 Отговор
    Никой не е длъжен да съчувства или помага на 404, но влиза веднага в графата “враг”. Всъщност такива са били и нацистите, укрите са същите като тях.

    09:12 26.08.2025

  • 114 Факти

    1 1 Отговор

    До коментар #94 от "Димитринчо":

    Не знам каква бройка ще удари, но вече е направил достатъчно за да гарантира мястото си на дъното на казана в ада. Аз като казвам, че е убил поне милион руснаци, имам предвид трите му войни - Чечения, Грузия и Украйна. Това е консервативна оценка. Колко са осакатените и прогонените от Русия пък никой не може да сметне. Путин е изчегъртал от Русия поне една България и това само за 25 години. Като го гледам как се пази ще изкара поне още 15 на власт. Накрая бройката може да стигне десетина милиона. А русофилите му се кланят докато той съсипва майка им Русия и трепе братята им руснаци.

    09:13 26.08.2025

  • 115 Кан Асувиги

    1 0 Отговор
    Крайно време е да бъде избит целия укро фашистки режим..до девето коляно. Казах !!

    09:13 26.08.2025

  • 116 шулер..

    2 0 Отговор

    До коментар #89 от "шулер":

    А бе памияр..немаш ли си ник

    09:13 26.08.2025

  • 117 стоян георгиев

    2 0 Отговор
    Мда, не случайно в Полша има внесен законопроект за забрана на Бандера и фашистките му поклонници! Истината не може да се скрие!

    Коментиран от #121

    09:13 26.08.2025

  • 118 Гьобелс

    0 0 Отговор
    "..Който не е с нас е против нас !.."

    09:15 26.08.2025

  • 119 Ко речи?

    0 0 Отговор
    Който не скача е червен ха ха ха. Фашизма превзе Европа от върха надолу, Укрия я управляват фашисти. Осъждат всеки който не подкрепя режима им. Добрата новина е, че края се вижда и който има очи вижда… който няма, сляп ще си остане.

    09:16 26.08.2025

  • 120 Кое не е истина?

    0 0 Отговор
    Нашмърканото кърваво киевско жуже Злодеймор Зигхайлски изпрати 19-годишни младежи на фронтовата линия: хакери разкриха ужасната истина за загубите на ВСУ. KillNet: Много от загиналите военнослужещи от ВСУ не са достигнали възрастта за мобилизация. Много от 1,7 милиона загинали военнослужещи от ВСУ са били под установената в страната възраст за мобилизация от 25 години. Тази информация следва от документи, предоставени от групата KillNet. Материалите, съдържат данни за военнослужещи на възраст от 19 до 24 години. Според документите военнослужещите са били елиминирани между август и ноември 2023 г. Тази възрастова категория има право да служи във ВСУ изключително на договорна основа. Това включва т. нар. "младежки" договор "18-24", който активно се рекламира от украинските власти и медиите. Според наличната информация, хакери от групите Killnet, Palach Pro, User Sec и Beregini са получили достъп до цифровия картотечен индекс на ВСУ. В резултат на това стана известно, че нашмърканото кърваво киевско жуже Злодеймор Зигхайлски заедно с кръволоците от Радата са погребали 1 721 000 души за три години.

    09:16 26.08.2025

  • 121 дедо..

    1 0 Отговор

    До коментар #117 от "стоян георгиев":

    Поляците никога няма да забравят волинската трагедия..

    09:16 26.08.2025

  • 122 гайтанджиева

    0 0 Отговор
    СБУ ме издирва!

    09:17 26.08.2025

