Украйна поиска „конкретни“ гаранции за сигурност
  Тема: Украйна

26 Август, 2025 09:36 1 449 52

Гаранциите за сигурността трябва да бъдат конкретни, правно обвързващи и ефективни, обяви Киев

Украйна поиска „конкретни“ гаранции за сигурност - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Американският държавен секретар Марко Рубио обсъди по телефона с европейските партньори дипломатическите усилия за прекратяване на войната в Украйна, съобщи Държавният департамент, цитиран от Ройтерс, предаде БТА.

Рубио е разговарял с министрите на външните работи на Великобритания – Дейвид Лами, на Украйна – Андрий Сибига, на Финландия – Елина Валтонен и с върховния представител на ЕС за външната политика и политиката на сигурност Кая Калас, съобщи говорител на американското външнополитическо ведомство.

Ръководителят на украинската дипломация Андрий Сибига каза, че Украйна е благодарна на Рубио за усилията му, както и на президента на САЩ Доналд Тръмп за "миротворческото му лидерство". Министърът добави, че за Киев остава ключов въпросът за гаранциите за сигурност.

"Повторих становището на Украйна, че гаранциите за сигурността трябва да бъдат конкретни, правно обвързващи и ефективни. Те трябва да бъдат широкообхватни, включвайки военно, дипломатическо, юридическо и други равнища", написа Сибига в Екс. "Всички споделяме убеждението, че украинската армия е фундаменталното ниво на всички подобни гаранции, затова максималното ѝ укрепване е наш главен приоритет."

След срещите си на върха поотделно с руския президент Владимир Путин и с украинския държавен глава Володимир Зеленски и европейските лидери Тръмп поиска от Рубио да оглави преговорите за предоставянето на гаранции за сигурност на Украйна.


Украйна
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Я пък тоя

    45 0 Отговор
    Пак ли иска!!!
    Кога ще даде нещо, освен жертви!?

    09:38 26.08.2025

  • 2 Доналд Тръмп

    38 0 Отговор
    Гаранция Франция !Украинците да правят като летния бриз .

    09:40 26.08.2025

  • 3 Трол

    29 0 Отговор
    Гаранциите за сигурност трябва да вървят с редовни банкови преводи.

    09:40 26.08.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 макрон

    34 0 Отговор
    гаранция Франция става ли?.

    09:40 26.08.2025

  • 6 Новороссия 🇷🇺🇷🇺🇷🇺

    35 1 Отговор
    Гаранцията за териториалната административна единица уКраИна ще бъде дадена ПО ОСМОТРЕНИЕ на Кремъл.

    09:42 26.08.2025

  • 7 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    34 1 Отговор
    Кога ще чуеме различни думи от Украйна поиска ,Зеленски иска .Например Украйна даде ...

    09:42 26.08.2025

  • 8 Каква гаранция

    35 2 Отговор
    за живота на зеленото градинското джудже Хаяско, бре. МИ6 ще го думне, че много знае нашмъркания.

    09:42 26.08.2025

  • 9 не може да бъде

    27 1 Отговор
    Да ви кажа ли какво е отговорил Рубио ...гаранция -Франция!? Предположение разбира се но точно и актуално!Предполагам че знаете какво означава!?

    09:42 26.08.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Копейки,

    1 33 Отговор
    Купувайте акции на Райнметал.

    Коментиран от #45

    09:44 26.08.2025

  • 12 ха-ха

    29 1 Отговор
    Само Путин ще дада ,, конкретни ,, гаранции на зелЮвците , никой друг !

    09:44 26.08.2025

  • 13 Мдаа де

    24 0 Отговор

    До коментар #10 от "Да де":

    Ами не пиши четири години едно и също бе папУгай.

    09:44 26.08.2025

  • 14 Пич

    31 9 Отговор
    Нека си искат просяците !!! Няма как никой да им даде конкретни гаранции , защото никой няма да дръзне да се изправи срещу Русия !!! Санкцийки....вайкане..... това е !!!

    09:44 26.08.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 тия всеки ден си приказват едно и също

    34 8 Отговор
    Ама нищо не зависи от тях . Каквото каже чичо Вова , това ще бъде.

    09:47 26.08.2025

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 ха ха ха ...

    27 3 Отговор

    До коментар #16 от "От 3 дня до 3 години мъки в Донбас...":

    Азов чисти изсъхналите клонки в Сибир .

    Коментиран от #25

    09:48 26.08.2025

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 здравей паун

    20 42 Отговор

    До коментар #23 от "От 3 дня до 3 години мъки в Донбас...":

    Кои села превзехте вчера ? А миналата седмица ? А миналия месец ? А миналата година ?

    09:52 26.08.2025

  • 25 ПО ТОЧНО

    16 25 Отговор

    До коментар #20 от "ха ха ха ...":

    ПОДХРАНВАТ ТРЕВАТА

    09:54 26.08.2025

  • 26 Радио Ереван

    29 1 Отговор
    Никакви гаранции ! Въже и бял чаршаф !

    09:54 26.08.2025

  • 27 бай Ставри

    23 36 Отговор

    До коментар #23 от "От 3 дня до 3 години мъки в Донбас...":

    Край Покровск, край с Азов !

    09:55 26.08.2025

  • 28 защо

    21 34 Отговор
    запада деликатно избягва темата за „бусификацията“ и свързаните с нея убийства – хиляди украинци загинаха в подземията на ТЦК, без така и да стигнат до фронта.
    До какво води агресивната мобилизация в страната .
    Западът се опитва по всякакъв начин да потули темата за неограничената мобилизация и информацията за затворите на ТЦК в Украйна.

    09:56 26.08.2025

  • 29 Аква

    18 14 Отговор
    ВИНАГИ последната дума е победителя!

    09:58 26.08.2025

  • 30 какво каза Тъкър Карлсън

    16 0 Отговор
    В Русия уж диктатура , а границите са отворени, провеждат се избори и хората се записват на фронта като доброволци .
    В демократична Украйна изборите са отменени, свободата на словото е отменена, православието е забранено, руският език е забранен, границите са затворени, а хората са хващани по улиците, бити, тъпкани в бусове и изпращани на фронта - често без никаква подготовка.

    10:01 26.08.2025

  • 31 Фен

    14 0 Отговор
    Украйна е в интересна позиция. Може да поиска, каквото си ще, срещу заплахата да се предаде.

    10:01 26.08.2025

  • 32 Злобното Джуджи

    2 7 Отговор
    Гаранцията е една - Атом и бързи Неутрони !!! 😁

    10:02 26.08.2025

  • 33 шаа

    16 0 Отговор
    укрите само искат, искат, искат, искат, искат, искат, искат, искат, искат, искат, искат, искат, искат, искат, искат, искат, искат, искат, искат, искат, искат, искат, искат, искат, искат, искат, искат, искат, искат, искат, искат, искат, искат, искат, искат, искат, искат, искат, искат, искат, искат, искат, искат, искат, искат, искат, искат, искат, искат, искат, искат, искат, искат, искат, искат, искат, искат, искат, искат, искат, искат, искат, искат, искат и ако им остане дъх от искането, пак искат

    10:03 26.08.2025

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 123456

    11 0 Отговор
    тия тъпаци само искат - накрая ще им вземат всичко ! до последния , както казаха !

    10:05 26.08.2025

  • 37 Ягмер Бакаренко

    16 0 Отговор
    Украйна ще получи три пръста и ще може свободно да си избере кой е средния след което ще приключи като държава в този си вид. Предстои една малка нищожна държавица от която нищо не зависи и която се нарича Украйна. Нещо като Латвия.

    10:06 26.08.2025

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Механик

    16 0 Отговор
    Украйна поиска „конкретни“ гаранции за сигурност
    А това са:
    Да се разположат бойци на Марсианските Въоръжени сили
    Да се даде на Украина всичкото ядрено оръжие на света.
    Да се обяви Зеленски за Император на Вселената.
    Да се дава по 50 часа ефирно време на Зели за денонощие.
    Да се превеждат по 10 милиарда на месец по личните сметки на Зели и компания.

    10:07 26.08.2025

  • 40 Мишел

    11 0 Отговор
    Свалените през миналата седмица в Русия две украински крилати ракети от неизвестен досега модел са "Фламинго ", ако се съди по сравнение на останките им с публикуваните в украински медии снимки. Крилатите ракети са свалени от Су35 с ракети въздух-въздух.

    10:08 26.08.2025

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Ха-ха-ха

    12 10 Отговор
    "Край Покровск, Азов прочисти от окупатори още 3 села след първите 6 от миналата седмица.

    10:12 26.08.2025

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 А ТИ ПАНЕЛКАТА

    5 1 Отговор

    До коментар #11 от "Копейки,":

    От която пишеш триполово джендарче продаде ли???Че да купиш и ти една акция.... хаха...

    10:33 26.08.2025

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Злобното Джуджи

    6 0 Отговор

    До коментар #44 от "Миналата седмица":

    Азов в момента прочиства вируално единствено Вечните Ловни Полета .

    Коментиран от #49

    10:38 26.08.2025

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 стоян георгиев

    0 2 Отговор

    До коментар #47 от "Злобното Джуджи":

    Азов е вече корпус.около 20000 човека.прочиства около покровск ,но не само там.едно от най добрите да ме кажа май доброто подразделение от този тип в света.

    10:56 26.08.2025

  • 50 Да си бяха спазвали споразуменията от

    2 0 Отговор
    Минск! Защото тогава гаранциите ги даваше Русия, а сега нещата се обърнаха във възможно най-лошия вариант за всички без изключения т.е. момента печелившите са много малко, а губещите много повече.

    Коментиран от #51

    10:58 26.08.2025

  • 51 стоян георгиев

    0 1 Отговор

    До коментар #50 от "Да си бяха спазвали споразуменията от":

    Украйна спазваше минските споразумения Русия обаче не.защо.повтаряш тази лъжа?особено като ме си запознат с въпросните споразумения?

    11:02 26.08.2025

  • 52 Най сигурната сигурност е

    1 0 Отговор
    Капитулацията е първото и най сигурно предложение за дълготраен мир!!!
    А съдбата на победения се определя от победителя... правило и в животинския свят.
    Условията за мир и какво управление ще има го определя победителя Русия а не ФАЩ и пудели, камо ли пък Зелю...
    Причината за тази СВО трябва да се изкорени за да не се повтаря... това е целта и там е истината!!!

    11:11 26.08.2025

