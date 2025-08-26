Украйна поиска „конкретни“ гаранции за сигурност

Американският държавен секретар Марко Рубио обсъди по телефона с европейските партньори дипломатическите усилия за прекратяване на войната в Украйна, съобщи Държавният департамент, цитиран от Ройтерс, предаде БТА.
Рубио е разговарял с министрите на външните работи на Великобритания – Дейвид Лами, на Украйна – Андрий Сибига, на Финландия – Елина Валтонен и с върховния представител на ЕС за външната политика и политиката на сигурност Кая Калас, съобщи говорител на американското външнополитическо ведомство.
Ръководителят на украинската дипломация Андрий Сибига каза, че Украйна е благодарна на Рубио за усилията му, както и на президента на САЩ Доналд Тръмп за "миротворческото му лидерство". Министърът добави, че за Киев остава ключов въпросът за гаранциите за сигурност.
"Повторих становището на Украйна, че гаранциите за сигурността трябва да бъдат конкретни, правно обвързващи и ефективни. Те трябва да бъдат широкообхватни, включвайки военно, дипломатическо, юридическо и други равнища", написа Сибига в Екс. "Всички споделяме убеждението, че украинската армия е фундаменталното ниво на всички подобни гаранции, затова максималното ѝ укрепване е наш главен приоритет."
След срещите си на върха поотделно с руския президент Владимир Путин и с украинския държавен глава Володимир Зеленски и европейските лидери Тръмп поиска от Рубио да оглави преговорите за предоставянето на гаранции за сигурност на Украйна.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Я пък тоя
Кога ще даде нещо, освен жертви!?
09:38 26.08.2025
2 Доналд Тръмп
09:40 26.08.2025
3 Трол
09:40 26.08.2025
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 макрон
09:40 26.08.2025
6 Новороссия 🇷🇺🇷🇺🇷🇺
09:42 26.08.2025
7 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
09:42 26.08.2025
8 Каква гаранция
09:42 26.08.2025
9 не може да бъде
09:42 26.08.2025
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Копейки,
Коментиран от #45
09:44 26.08.2025
12 ха-ха
09:44 26.08.2025
13 Мдаа де
До коментар #10 от "Да де":Ами не пиши четири години едно и също бе папУгай.
09:44 26.08.2025
14 Пич
09:44 26.08.2025
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 тия всеки ден си приказват едно и също
09:47 26.08.2025
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 ха ха ха ...
До коментар #16 от "От 3 дня до 3 години мъки в Донбас...":Азов чисти изсъхналите клонки в Сибир .
Коментиран от #25
09:48 26.08.2025
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 здравей паун
До коментар #23 от "От 3 дня до 3 години мъки в Донбас...":Кои села превзехте вчера ? А миналата седмица ? А миналия месец ? А миналата година ?
09:52 26.08.2025
25 ПО ТОЧНО
До коментар #20 от "ха ха ха ...":ПОДХРАНВАТ ТРЕВАТА
09:54 26.08.2025
26 Радио Ереван
09:54 26.08.2025
27 бай Ставри
До коментар #23 от "От 3 дня до 3 години мъки в Донбас...":Край Покровск, край с Азов !
09:55 26.08.2025
28 защо
До какво води агресивната мобилизация в страната .
Западът се опитва по всякакъв начин да потули темата за неограничената мобилизация и информацията за затворите на ТЦК в Украйна.
09:56 26.08.2025
29 Аква
09:58 26.08.2025
30 какво каза Тъкър Карлсън
В демократична Украйна изборите са отменени, свободата на словото е отменена, православието е забранено, руският език е забранен, границите са затворени, а хората са хващани по улиците, бити, тъпкани в бусове и изпращани на фронта - често без никаква подготовка.
10:01 26.08.2025
31 Фен
10:01 26.08.2025
32 Злобното Джуджи
10:02 26.08.2025
33 шаа
10:03 26.08.2025
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 123456
10:05 26.08.2025
37 Ягмер Бакаренко
10:06 26.08.2025
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Механик
А това са:
Да се разположат бойци на Марсианските Въоръжени сили
Да се даде на Украина всичкото ядрено оръжие на света.
Да се обяви Зеленски за Император на Вселената.
Да се дава по 50 часа ефирно време на Зели за денонощие.
Да се превеждат по 10 милиарда на месец по личните сметки на Зели и компания.
10:07 26.08.2025
40 Мишел
10:08 26.08.2025
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Ха-ха-ха
10:12 26.08.2025
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 А ТИ ПАНЕЛКАТА
До коментар #11 от "Копейки,":От която пишеш триполово джендарче продаде ли???Че да купиш и ти една акция.... хаха...
10:33 26.08.2025
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Злобното Джуджи
До коментар #44 от "Миналата седмица":Азов в момента прочиства вируално единствено Вечните Ловни Полета .
Коментиран от #49
10:38 26.08.2025
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 стоян георгиев
До коментар #47 от "Злобното Джуджи":Азов е вече корпус.около 20000 човека.прочиства около покровск ,но не само там.едно от най добрите да ме кажа май доброто подразделение от този тип в света.
10:56 26.08.2025
50 Да си бяха спазвали споразуменията от
Коментиран от #51
10:58 26.08.2025
51 стоян георгиев
До коментар #50 от "Да си бяха спазвали споразуменията от":Украйна спазваше минските споразумения Русия обаче не.защо.повтаряш тази лъжа?особено като ме си запознат с въпросните споразумения?
11:02 26.08.2025
52 Най сигурната сигурност е
А съдбата на победения се определя от победителя... правило и в животинския свят.
Условията за мир и какво управление ще има го определя победителя Русия а не ФАЩ и пудели, камо ли пък Зелю...
Причината за тази СВО трябва да се изкорени за да не се повтаря... това е целта и там е истината!!!
11:11 26.08.2025