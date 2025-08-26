Путин отказа среща със Зеленски и заложи капан на НАТО

Руският президент Владимир Путин отказва да се срещне с Володимир Зеленски – въпреки опитите на Доналд Тръмп за такава среща и в крайна сметка слагане край на войната на Русия срещу Украйна.

Украинската телевизия FREEДОМ посочва, че Путин умишлено избягва среща със Зеленски. Ето и причините.

Не могат да се правят отстъпки на Путин. Това може да е най-голямата грешка, заяви върховният представител на ЕС по външните работи и политиката на сигурност Кая Калас. „Това е капанът, в който Русия иска да ни примами. Цялата дискусия се свежда до това от какво Украйна трябва да се откаже, какви отстъпки трябва да направи. В същото време забравяме, че Русия не е направила нито една отстъпка и е агресорът в тази ситуация. Тя е тази, която брутално атакува друга държава и убива хора. Без никакво международно правно основание за това“, каза Калас.

Европейският съюз подготвя 19-ия пакет от санкции срещу страната агресор. Той може да бъде одобрен в началото на септември. Вашингтон от своя страна също разполага с лостове за натиск върху агресора - санкции и мита.

Важно е да се уточни, че Тръмп все още не е наложил тежки санкции срещу Путин, въпреки че често го заплашва с такива.

Европа и САЩ настояват за необходимостта от директни преговори между украинския президент и ръководителя на Кремъл – тоест, те изискват руският президент да изпълни обещанието си. В телефонен разговор с Тръмп Путин се съгласи на диалог с украинския президент. Сега Кремъл измисля нови извинения, за да отложи тази среща или още по-добре, да я отмени напълно.

Русия не иска Украйна да получи ефективни гаранции за сигурност. Поради това отлага среща със Зеленски и спиране на огъня.

Коалицията на желаещите възнамерява да предостави на Киев гаранции, които ще изключат възможността за нова руска агресия, увери генералният секретар на НАТО Марк Рюте.

Това противоречи на интересите на Москва. Ето защо тя се опитва да се пазари за вето. Лавров заяви, че Русия уж „не може да се съгласи“ с решение на въпросите на колективната сигурност без него. И заплаши с решителни мерки, ако „законните интереси на Русия“ не бъдат взети предвид в нито едно следвоенно споразумение за сигурност на Украйна.

Институтът за изследване на войната (ISW) коментира причините за действията на Москва. Кремъл вероятно се опитва да вплете исканията си в текущите съвместни усилия на САЩ, Европа и Украйна за създаване на структура за сигурност, която да служи като гаранция срещу евентуално повторно руско нашествие в случай на мирно споразумение. Предоставянето на вето на Русия върху западните гаранции за сигурност би позволило на Кремъл да диктува условия, които биха отслабили способността на Украйна да се противопостави на друго руско нашествие, като ѝ попречат да сключи обвързващи двустранни или многостранни споразумения за сигурност, като тези, които се обсъждат в момента, да изгради и модернизира армията си и да получи подкрепа от партньори.