Путин отказа среща със Зеленски и заложи капан на НАТО
  Тема: Украйна

Путин отказа среща със Зеленски и заложи капан на НАТО

26 Август, 2025 11:46

Москва не иска Киев да получи ефективни гаранции за сигурност. Това противоречи на интересите на Путин, който отказва среща със Зеленски.

Путин отказа среща със Зеленски и заложи капан на НАТО - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова

Руският президент Владимир Путин отказва да се срещне с Володимир Зеленски – въпреки опитите на Доналд Тръмп за такава среща и в крайна сметка слагане край на войната на Русия срещу Украйна.

Украинската телевизия FREEДОМ посочва, че Путин умишлено избягва среща със Зеленски. Ето и причините.

Не могат да се правят отстъпки на Путин. Това може да е най-голямата грешка, заяви върховният представител на ЕС по външните работи и политиката на сигурност Кая Калас. „Това е капанът, в който Русия иска да ни примами. Цялата дискусия се свежда до това от какво Украйна трябва да се откаже, какви отстъпки трябва да направи. В същото време забравяме, че Русия не е направила нито една отстъпка и е агресорът в тази ситуация. Тя е тази, която брутално атакува друга държава и убива хора. Без никакво международно правно основание за това“, каза Калас.

Европейският съюз подготвя 19-ия пакет от санкции срещу страната агресор. Той може да бъде одобрен в началото на септември. Вашингтон от своя страна също разполага с лостове за натиск върху агресора - санкции и мита.

Важно е да се уточни, че Тръмп все още не е наложил тежки санкции срещу Путин, въпреки че често го заплашва с такива.

Европа и САЩ настояват за необходимостта от директни преговори между украинския президент и ръководителя на Кремъл – тоест, те изискват руският президент да изпълни обещанието си. В телефонен разговор с Тръмп Путин се съгласи на диалог с украинския президент. Сега Кремъл измисля нови извинения, за да отложи тази среща или още по-добре, да я отмени напълно.

Русия не иска Украйна да получи ефективни гаранции за сигурност. Поради това отлага среща със Зеленски и спиране на огъня.

Коалицията на желаещите възнамерява да предостави на Киев гаранции, които ще изключат възможността за нова руска агресия, увери генералният секретар на НАТО Марк Рюте.

Това противоречи на интересите на Москва. Ето защо тя се опитва да се пазари за вето. Лавров заяви, че Русия уж „не може да се съгласи“ с решение на въпросите на колективната сигурност без него. И заплаши с решителни мерки, ако „законните интереси на Русия“ не бъдат взети предвид в нито едно следвоенно споразумение за сигурност на Украйна.

Институтът за изследване на войната (ISW) коментира причините за действията на Москва. Кремъл вероятно се опитва да вплете исканията си в текущите съвместни усилия на САЩ, Европа и Украйна за създаване на структура за сигурност, която да служи като гаранция срещу евентуално повторно руско нашествие в случай на мирно споразумение. Предоставянето на вето на Русия върху западните гаранции за сигурност би позволило на Кремъл да диктува условия, които биха отслабили способността на Украйна да се противопостави на друго руско нашествие, като ѝ попречат да сключи обвързващи двустранни или многостранни споразумения за сигурност, като тези, които се обсъждат в момента, да изгради и модернизира армията си и да получи подкрепа от партньори.


Украйна
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Атина Палада

    45 73 Отговор
    Хаяско е много страхлив

    Коментиран от #17, #39

    11:47 26.08.2025

  • 2 Бат Вальо -Истинския

    46 76 Отговор
    братушките са нямали толкова глупав цар

    Коментиран от #103

    11:48 26.08.2025

  • 3 Последния Софиянец

    46 83 Отговор
    НАТО влиза в Русия и Путин виси на площада

    Коментиран от #25, #81

    11:48 26.08.2025

  • 4 Дякон Унуфрий Араллампиев

    55 24 Отговор
    Пианистите и кючекчиите да си ходят в цирка Светът има нужда от лидери

    Коментиран от #59

    11:49 26.08.2025

  • 5 Моряка

    36 71 Отговор
    истината е,че от руснак войник не става

    Коментиран от #44

    11:49 26.08.2025

  • 6 Точен

    75 38 Отговор
    Баба европа няма думата. Тримата Големи са Си, Тръмп и Путин.

    11:49 26.08.2025

  • 7 Механик

    38 71 Отговор
    руснаците си намериха майстора-Русия ще бъде закрита

    Коментиран от #118

    11:49 26.08.2025

  • 8 Хмм

    63 30 Отговор
    срещата със зеленски би означавала, че Путин го признава за президент, Путин дори не иска гаранции от Европа, а само от САЩ

    11:50 26.08.2025

  • 9 Хасковски каунь

    54 34 Отговор
    Ех това Косово и тия Мински споразумения. През газъ им излезнаха на някои натовци

    11:50 26.08.2025

  • 10 Лично мнение

    40 65 Отговор
    Путлер ще бъде свален или ликвидиран в близките месеци.
    Вече стана твърде нагъл и неадекватен бункерния гном.

    Коментиран от #87

    11:51 26.08.2025

  • 11 оня с коня

    58 34 Отговор
    Уудрий Вова ,да се пукат от злоба душите черни душмански !

    11:51 26.08.2025

  • 12 Атина Палада

    32 49 Отговор
    Путин харесва да е в бункера и да пуска кафяви линии.....

    Коментиран от #15, #61, #63, #107

    11:51 26.08.2025

  • 13 Украинската телевизия FREEДОМ посочва

    54 11 Отговор
    че зелката не иска да кляка
    пред ясните условия на Русия

    11:51 26.08.2025

  • 14 Въпросче

    59 17 Отговор
    Кой беше този "Зеленски" ? Дори според измислената уКраинска конституция , не бившия им президент , а председателя на Парламента ! им представлява страната , ако не могат да бъдат проведени избори .

    11:51 26.08.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Сандо

    47 11 Отговор
    Айде,вече сигнахме и до фреедом - най-истинската укромедия.Явно искат нашето стадо да стане като украинското,а после заедно ръка за ръка,крак до крак,каска след каска - на заколение във войната.

    Коментиран от #42

    11:52 26.08.2025

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Бухай хютака

    17 45 Отговор
    Много още братушки ще умрат. Тръмп разреши доставка на 3500 ракети ЕРАМ.

    Коментиран от #122

    11:53 26.08.2025

  • 19 Путин

    18 35 Отговор
    Щял да воюва с НАТО до последния руснак.

    11:54 26.08.2025

  • 20 Злобното Джуджи

    17 37 Отговор
    Четири Года......
    Четири Года нещастна Русийка не можа да реши украинския въпрос !!! А толкоз хубаво всичко започна - Два дня и конец, Три дня Киев, Четыре дня Варшава, Неделя Лисабон.  На Четвъртата година дядя Ваня се събуди и изпотен извади пръстите на краката от контакта 😁

    Коментиран от #27, #113

    11:54 26.08.2025

  • 21 Кит

    36 13 Отговор
    Единствената гаранция за сигурността на Украйна е спазването на неутралния й статут след края на войната.
    Ако след подписването на мирния договор украинците пак си позволят движение към НАТО, отново ще получат нова война.
    И не след осем години, а след осем дни.
    На мушката са.

    11:55 26.08.2025

  • 22 Всъщност

    38 13 Отговор

    До коментар #17 от "Видьо Видев":

    След Майданския преврат в Киев , натовците забраниха над 14 !!! украински партии !

    Коментиран от #24

    11:55 26.08.2025

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 стоян георгиев

    12 23 Отговор

    До коментар #22 от "Всъщност":

    Майданския преврат.може Линда прочетеш какво е преврат и кой може да го извършва?

    Коментиран от #68, #82, #90

    11:56 26.08.2025

  • 25 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    16 11 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    Наполеон е в четвърта стая,
    Хитлер в пета,
    а ти в шеста ли си 🤣🤣🤣🤣🤣🤣

    11:56 26.08.2025

  • 26 шаа

    34 11 Отговор
    масово мисирките тук са украински подлоги

    11:56 26.08.2025

  • 27 Кит

    35 12 Отговор

    До коментар #20 от "Злобното Джуджи":

    Украинския въпрос Русия още не е решила, ама колко хубавичко размаза НАТО на украинска територия за тия 3+ годинки...

    Коментиран от #34, #76

    11:56 26.08.2025

  • 28 ВВП

    30 12 Отговор
    За мен зиленски е нелегитимен и няма да се срещам с него,Кое не ви е ясно?

    Коментиран от #93, #100

    11:56 26.08.2025

  • 29 оня с коня

    15 34 Отговор
    Удри световен лидер Володимир Зеленски! Досега отрепа 2,5 милиона руснаци! Малко са ...Войната в Украйна след година ще мине по продължителност втората световна война а орките са избивани в Донбас...Няма Киев, няма Одеса, Харков или Херсон.. Трепи Володимир Зеленски трепи без милост!

    Коментиран от #43, #50, #64

    11:57 26.08.2025

  • 30 Хаха

    14 15 Отговор
    Демек ще има война докато Путин е жив

    11:58 26.08.2025

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Механик

    30 7 Отговор
    Путин НЯМА за какво да се среща със Зеленски. Това е така, защото Зеленски е просрочен на поста си. Той е незаконен и дори Тръмп му го подхвърли смеейки се.
    Всички срещи със Зели са безпредметни. А подписаните документи са без стойност. Такива документи и договорки, всеки следващ може да откаже да изпълнява, защото са подписани от НЕОТОРИЗИРАНО лице.

    11:59 26.08.2025

  • 33 Хунтата в Киев да се моли за Путин

    14 20 Отговор
    Путин е от издигнат от върхушката на Андропов, Горбачов, Елцин и пр.. Скоро ще падне и тогава в Кремъл ще са на власт военни комунисти. Тогава вероятно и Украйна, и ЕС ще бъдат бомбардирани с ядрено оръжие. Включително и военните бази на САЩ в България;

    Коментиран от #40, #41

    11:59 26.08.2025

  • 34 Българин

    15 25 Отговор

    До коментар #27 от "Кит":

    Ако НАТО мигне от русия няма да остане много.

    Коментиран от #56

    11:59 26.08.2025

  • 35 НА ТОВА СЕ

    4 2 Отговор

    До коментар #17 от "Видьо Видев":

    ВИКА НЕБЛАГОДАРНОСТ-ЕДВА ГО ОТТЪРВАЛИ И ТОЯ СЕЛЮ ЗА БОИ ПРАВИЛ---ТА И ТИ СИ СЪЩИЯТ СЕЛЯК

    12:00 26.08.2025

  • 36 миваващ

    27 8 Отговор
    Докато продължават да говорят за санкции , зеля още дълго ще го бият , както циганин не си бие кучето . Те това е положението ....

    Коментиран от #74

    12:00 26.08.2025

  • 37 Смешник

    24 10 Отговор
    Русия Не може да даде гаранции са съществуването на нацисткия режим на Зеленски Това противоречи на целите на Сво

    12:00 26.08.2025

  • 38 Швейк

    13 21 Отговор
    Свети Путин Миротворец пак отказва мирни преговори.

    12:00 26.08.2025

  • 39 А бе

    12 22 Отговор

    До коментар #1 от "Атина Палада":

    Путин сам си залага капани и сам скача в тях.Ако откажат,сам си ги щраква.

    12:01 26.08.2025

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 стоян георгиев

    11 19 Отговор

    До коментар #33 от "Хунтата в Киев да се моли за Путин":

    Това ли те кефи? Военни комунисти...като сталин.да измре половината руско население от глад за да бъде вожда много страшен а?хахах

    12:01 26.08.2025

  • 42 Най вярвам на

    19 7 Отговор

    До коментар #16 от "Сандо":

    БеЗсрабски фронт. Фриидом не е "адекватна". Хахаха. Шматкенска работа.

    12:01 26.08.2025

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 КАТ СЕ ПЛИЦИКАШ В

    9 5 Отговор

    До коментар #5 от "Моряка":

    ГЬОЛ МОРЯК ЛИ СТАВАШ

    12:02 26.08.2025

  • 45 Сусу Манарата

    15 6 Отговор
    Рютката е голяма работа! Смях!

    12:02 26.08.2025

  • 46 Цвете

    5 20 Отговор
    ТОЗИ МРЪСЕН ИГРАЧ ТРЯБВА ДА БЪДЕ ОТСТРАНЕН. ПИША ЗА ПУТИН. ВТЖЕИГРАЧ С ПРИМКА НА ШИЯТА СИ. ТОЙ САМ ДА ИЗБЕРЕ ФИНАЛА СИ?.!

    12:03 26.08.2025

  • 47 Оракула от Делфи

    7 23 Отговор
    Путин с тази негова война , направи руснаците от свободни и респектирани хора на "вързани кучета"!
    Никога Русия не е имала толкова много "вързани роби- руснаци, колкото има днес!!!
    За разлика от Украйна , която е все още една свободна и демократична европейска държава!

    12:03 26.08.2025

  • 48 Механик

    22 7 Отговор
    Гледам как се е възпалил Възпаления трол и си умирам от смях.
    От "Ще си върнем Крим и ще разпаднем Русия" (в началото) сега евче му е останала надеждата в това "нато да влезе в Русия и да я попилее" и "запада да дава на Украина ядрени оръжия". (естествено и двете условия няма как да бъдат изпълнени).
    Та до там се докара тоя трол.
    п.п.
    Ааа, и когато много преволтира, кълне като ромка на кооперативен пазар.

    Коментиран от #55

    12:04 26.08.2025

  • 49 Намерили анализатори

    21 4 Отговор
    По-слабоумна телевизия от тази не съм гледал. Тези от Марс ако излъчваха, щяха да са по-адекватни. За логика, която е в основата на всеки анализ, изобщо не може да се говори.

    12:04 26.08.2025

  • 50 Сатана Z

    11 23 Отговор

    До коментар #29 от "оня с коня":

    Не трябва човек да е много досетлив или наблюдателен за да види очевидното! Че раша е на колене ,премазана и изпитва остър недостиг на хора които да воюват! Да не можеш година да освободиш собствена територия и да се молиш на плондера ким за пушечно месо по "договора за взаимопомощ". Да отиде пуся на колене при плондера и да му стане шофьор уж да изпробват качествата на новата руска Лада и след това да му целуне черните обувки с токчета в купето на колата. Само и само да изпрати хиляди жълтури за пушечно месо а плондера да вземе близките им за заложници да не избягат или предадат. Толкова слаба, немощна и жалка русийка никой дори и не си е помислял.От "смяна на нацисткия режим в Киев" преди 4 години сега пуся отправя директно предложение към Зеленски за преговори в Москва. Явно вече за него е легитимен президент на победител Украйна. Срама,унижението и гаврата с нещастна раша е неповторима.

    Коментиран от #53, #58, #66, #111, #114

    12:04 26.08.2025

  • 51 Стига сте чели "Демокрация"

    14 9 Отговор

    До коментар #17 от "Видьо Видев":

    Скоро ще бъдат възстановени лагерите в Белене, Скравена и т.н. Те са установени с указ на НЦВ Борис III, син на пдарсат и пдофил Фердинанд.

    12:05 26.08.2025

  • 52 Зеленски

    23 9 Отговор
    е Никой.
    Как ще се преговаря с мошенник,който не е обявил война на Русия,но обявява военно положение за да няма избори и се задържи на власт

    12:05 26.08.2025

  • 53 Факт

    8 19 Отговор

    До коментар #50 от "Сатана Z":

    Нито една от целите на "СВО" в момента не е постигната и на 1%.... ,няма "смяна на режима в Киев", няма разоръжаване на Украйна,няма "не искаме НАТО до границите си"..Даже се разшири НАТО, Мордор получи и 1200 км граница с НАТО....Украйна е тежко въоръжена, ще стане освен член на ЕС, а и на НАТО, и на нейна територия ще има скоро НАТО - вски военни, а САЩ ще ги пазят по въздуха....
    Бункерното плъхче Путлерчо може спокойно да целуне близките си, да целуне пак KYPана, да оближе и целуне пистолета ... да натисне спусъка без да се чуди много, много....Ако не го направи той, ще му помогне някой от обкръжениетому ... Нефелен е....а изперкалите силовики в Мордор не обичат нефелните....

    Коментиран от #85, #89

    12:05 26.08.2025

  • 54 Българин

    19 7 Отговор
    Спирайте да плащате данъци! Парите ни заминават за Украйна, отделно, че си отглеждаме украинците като домашни любимци в отделните страни от ЕС!

    12:05 26.08.2025

  • 55 стоян георгиев

    6 13 Отговор

    До коментар #48 от "Механик":

    А твоята еволюция щомси я забравил.от Киев за три дена до ще видите кво ще стане след пет години...хаха няма пари смешно нещо от турчин фен на Путин.

    12:05 26.08.2025

  • 56 Хахахаха

    7 5 Отговор

    До коментар #34 от "Българин":

    Най мног ти да останеш без феса и без потурите си.

    12:05 26.08.2025

  • 57 Иван

    7 7 Отговор
    На тоя изрод, докато не му стъпиш на врата - няма да клекне !

    12:05 26.08.2025

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 А бе

    11 14 Отговор

    До коментар #4 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":

    Рейган беше треторазряден актьор, но срина сесесерето! Зеленски няма да остане по назад, Запиши си, да не го забравяш,копейкиното! А ти оди да търсиш лидери............

    Коментиран от #97

    12:06 26.08.2025

  • 60 Раша в колапс и шок...унизена

    12 21 Отговор
    Путин е про западен и Американски агент или изключително мрази руския народ по някаква причина! Да обявиш 3-дневна специална операция а да буксуваш в Донбас вече 3 години и 7 месеца! Миналата вечер излезе статистика че агресията в Украйна е сред 10-те войни с най много жертви в световната история и сред 6-те продължили най дълго. А още не е свършила. Убити са 1 милион 568 хиляди руснаци и още стотици хиляди изчезнали и осакатени. А да си още в Източна Украйна. Воюваш с една от републиките в бившия СССР а ти убиха милиони сънародници. Да обявиш няколко дневна операция с цел сваляне на законния президент на суверенна държава а да го направиш пожизнен такъв. Да разрушиш и прогониш от домовете им рускоговорящите от източната част и да убиеш много от тях. А нашите копейки защо толкова много мразят руския народ като се радват на неговия палач?! Няма логично обяснение...

    Коментиран от #62, #73

    12:06 26.08.2025

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Това са безспорни

    3 7 Отговор

    До коментар #50 от "Сатана Z":

    Факти.

    12:09 26.08.2025

  • 67 стоян

    8 16 Отговор
    Чекистите управляващи русия ще поискат преговори когато украинците оставят бензиностанцията без бензин и разбомбят военните им заводи с големите и мощни ракети Фламинго и дългия Нептун - което ще е тази есен

    12:09 26.08.2025

  • 68 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    20 3 Отговор

    До коментар #24 от "стоян георгиев":

    На "Майдана" явно гърмяха пиратки и фойерверки, викаш❗
    Поне да беше гледал репортажи❗

    Коментиран от #84

    12:09 26.08.2025

  • 69 Азиатец

    17 7 Отговор
    Нещата са ясни. За да се преговаря, трябва да има нещо на масата.
    Какво иска Зеленски ? Иска:
    1.Изтегляне на руснаците от украинските земи и Крим;
    2.Гаранции за сигурност като членство в НАТО или подобни на чл.5, което си е същото;
    3.Русия да плати репарации.
    Какво иска Путин ? Иска:
    1.Денацификация и демитаризация на Украйна, като гаранция срещу бъдещ реваншизъм;
    2.Неутрален статус с оглед сигурността на Русия при нарастващата заплаха от НАТО;
    3.Териториите, населени с руснаци да преминат към Русия с оглед защитата им от терористични действия от страна на Украйна, прикрити като провежданата преди години АТО.
    При тези обстоятелства няма никакви общи теми, по които да може да се преговаря. Нелегитимността на Зеленски, неговата шутовщина и болните амбиции за някаква победа са най-малкият проблем.

    12:11 26.08.2025

  • 70 Механик

    14 6 Отговор
    Трагико-комично е безсилното гърчене на укротроловете.
    Хем виждат, че всичко е против тях, хем и българите някакси не можаха да намразят Русия, въпреки помията с която я заливат всекидневно. От друга страна, Киев яде топоришката яко и всякакви перемоги "планове за победа" и пр. се оказаха само едни гръмки, но празни приказки.
    А укротроловете скимтят, гърчат се и постват все едни и същи лъжи. Като лъжата "Киев за три дня", която не е изричал НИТО един отговорен руснак.

    Коментиран от #88

    12:11 26.08.2025

  • 71 Хмм

    12 4 Отговор
    Калас, НАТО се настанява незаконно в Украина и поддържа война, кой е агресора? Да не се обажда много че граничи с Русия, колко му е меца да ги схруска.

    12:11 26.08.2025

  • 72 Ето и причината Украйна да е ....

    17 3 Отговор
    Зеленски и върхушката в Киев са с две думи - акъл море, глави шамандури.

    12:11 26.08.2025

  • 73 стоян

    4 13 Отговор

    До коментар #60 от "Раша в колапс и шок...унизена":

    До 60 ком - много точно - но дали путинофилите ще го разберат написаното от теб - затова по често го пиши

    12:12 26.08.2025

  • 74 ха-ха

    6 0 Отговор

    До коментар #36 от "миваващ":

    С две думи казано - бой до посиняване и с начале !

    12:13 26.08.2025

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 Сдуп

    2 2 Отговор

    До коментар #27 от "Кит":

    Е таралеж “размазва “ ли се? Ха ха ха

    12:13 26.08.2025

  • 77 Некастрен Сап

    10 4 Отговор
    Ми напълно нормално е да попаднеш в капан ако влезеш в чужд имот та какво е чудното в това???Въпроса е какво дири НАТО в чуждия двор???Таке че моля без тъпащини да ни ги предтсавяте като жертви!!!

    12:14 26.08.2025

  • 78 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 79 Веса

    16 3 Отговор
    Войната ще спре когато Русия получи гаранции за нейната сигурност!Войната я започна украинските правителства убивайки собствения си народ .Нито лев за Украйна !

    Коментиран от #83

    12:14 26.08.2025

  • 80 Миме, Мимеееее

    9 2 Отговор
    Абе, Миме защо продължаваш да си мислиш, че на някой можеш да втълпиш твоята платена проукраинска позиция??!!! По-скоро вземи да си втълпиш в хубавата главица, че 80% от българите НЕ подкрепят фашисткия милитаристичен киевски режим!

    12:18 26.08.2025

  • 81 дончичо

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    А последният с-ц от Руски паметник

    12:18 26.08.2025

  • 82 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    6 3 Отговор

    До коментар #24 от "стоян георгиев":

    ТЪЛКОВЕН РЕЧНИК:
    "превра̀т
    Значение на думата преврат
    мн. преврати, (два) преврата, м.
    1. РЯЗЪК ПОВРАТ, ПРЕЛОМ В РАЗВОЯ НА НЕЩО.
    2. КОРЕННА (НАСИЛСТВЕНА) ПРОМЯНА В РАЗВИТИЕТО НА ОБЩЕСТВЕНО-ИКОНОМИЧЕСКИЯ И ПОЛИТИЧЕСКИЯ ЖИВОТ."

    12:19 26.08.2025

  • 83 Азиатец

    7 2 Отговор

    До коментар #79 от "Веса":

    Войната я започна НАТО начело със САЩ с неговото разширяване на изток и мераците на Украйна за членство.

    12:20 26.08.2025

  • 84 стоян георгиев

    3 6 Отговор

    До коментар #68 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    Какво е гърмяло на Майдана е без значение за смисъла на думата преврат.кои части на украинската армия извършиха преврата на Майдана?

    Коментиран от #91, #94, #96, #99

    12:21 26.08.2025

  • 85 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 86 И кой спира мира.... моля!!!

    6 2 Отговор
    Зеленски не може да подпише мирен договор от страх, че бандеровците ще го убият заради това, заяви журналистът Томас Фази в социалната мрежа X.
    „Една от причините Зеленски да не може да подпише мирно споразумение е, че осъзнава, че подкрепяните от Запада неонацисти ще се опитат да го убият“, отбеляза журналистът.

    12:22 26.08.2025

  • 87 Ситурно си прав,

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "Лично мнение":

    ама не защото е неадекватен, а защото е мноооого мек.

    12:22 26.08.2025

  • 88 Старшинка

    1 4 Отговор

    До коментар #70 от "Механик":

    Много си злъчен днес? Явно не можеш да преживееш прескачанията! Русия с бодра стъпка крачи към приключване- икономически и военно. Не се вълнувай толкова.Запаси се с успокоителни!

    Коментиран от #98

    12:23 26.08.2025

  • 89 факте

    3 1 Отговор

    До коментар #53 от "Факт":

    Твоите факте си ги тури на меката пъйшка....

    Коментиран от #101

    12:24 26.08.2025

  • 90 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    4 1 Отговор

    До коментар #24 от "стоян георгиев":

    100.ян,40, НЕ БЪРКАЙ
    ВОЕНЕН ПРЕВРАТ и ДЪРЖАВЕН ПРЕВРАТ
    с ПРЕВРАТ ❗

    12:26 26.08.2025

  • 91 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    4 0 Отговор

    До коментар #84 от "стоян георгиев":

    100.ян,40, НЕ БЪРКАЙ
    ВОЕНЕН ПРЕВРАТ и ДЪРЖАВЕН ПРЕВРАТ
    с ПРЕВРАТ ❗

    Коментиран от #124

    12:27 26.08.2025

  • 92 Карго 200

    3 5 Отговор
    Ако прилича на патица, кряка като патица, отрича, че е патица, изисква да докажете, че е патица, обвинява ви, че сте патица, казва, че кучето ви е патица и че вече няма да се изгагни по тревата ви, ако просто му дадете градината си, значи е кремълска патица 🦆

    12:27 26.08.2025

  • 93 А бре

    1 8 Отговор

    До коментар #28 от "ВВП":

    Менте вовка?Цял свят знае ,че Путлер е нелигитимен бре? Реално избран с 24% и добавени 16 милиона гласа е поставен да управлява олигархичните кръгове и държавата!!

    Коментиран от #102

    12:28 26.08.2025

  • 94 АБЕ СТОЕНЧО

    10 1 Отговор

    До коментар #84 от "стоян георгиев":

    КЕФ МИ Е ДА ТЕ ГЛЕДАМ КАК СЕ ГЪРЧИШ КАТО ЧЕРВЕЙ
    АМИ ТАМ БЯХА ГРУЗИНСКИ И СЕКВИ ДРУГИ НАЕМНИЦИ
    ПОМНИШ ЛИ МИСИРКО ЗОМБИРАН
    А КОЙ УКРАИНСКИ ВОЕННИ ЧАСТИ НАПАДНАХА ДНР И ЛНР И БЯХА РАЗМАЗАНИ В ИВАЙЛОВСК И ДЕБАЛЦЕВО
    ПРОЧЕТИ В ИНТЕРНЕТ
    БАЙРЯЦИТЕ ИМ СА ВЪВ МУЗЕЯ СТОЕНЧО

    Коментиран от #125

    12:29 26.08.2025

  • 95 Григор

    9 2 Отговор
    Путин иска среща с реални резултати, а не шоу за публиката. Такава среща може да има когато работните групи уточнят подробностите и постигнат съгласие за мирно съглашение. Тогава срещата на двамата президенти ще финализира процеса и ще сложи край на войната.

    12:30 26.08.2025

  • 96 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    5 0 Отговор

    До коментар #84 от "стоян георгиев":

    Виждам, че мисленето и разсъжденията не са ти силната страна❗
    Дори не са ти във възможностите❗
    НЕСАМО ВОЕННИ И ПОЛИТИЦИ
    могат да извършват ПРЕВРАТ❗

    Коментиран от #127

    12:30 26.08.2025

  • 97 Дякон Унуфрий Араллампиев

    4 1 Отговор

    До коментар #59 от "А бе":

    ЗАБРАВИЛ ШУТЪТ РАНГА СВОЙ ЗА ЦАР СЕ ТОЙ ПОМИСЛИЛ Рейгън направи грешка която сега ще плащаме с лихвите Демокрацията ни излезе на носа

    Коментиран от #105

    12:32 26.08.2025

  • 98 ТОЧНО ТАКА

    4 0 Отговор

    До коментар #88 от "Старшинка":

    А ПОСОКАТА
    АМИ ПОСОКАТА Е НА ЗАПАД
    АЙДЕ КУКУРУКУ

    12:32 26.08.2025

  • 99 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    3 1 Отговор

    До коментар #84 от "стоян георгиев":

    Чети баааавно:

    ТЪЛКОВЕН РЕЧНИК:
    "превра̀т
    Значение на думата преврат
    мн. преврати, (два) преврата, м.
    1. РЯЗЪК ПОВРАТ, ПРЕЛОМ В РАЗВОЯ НА НЕЩО.
    2. КОРЕННА (НАСИЛСТВЕНА) ПРОМЯНА В РАЗВИТИЕТО НА ОБЩЕСТВЕНО-ИКОНОМИЧЕСКИЯ И ПОЛИТИЧЕСКИЯ ЖИВОТ."

    Къде видя нужда от военни части❓

    Коментиран от #108

    12:34 26.08.2025

  • 100 Иииихуууу ганьоооо

    2 4 Отговор

    До коментар #28 от "ВВП":

    Ми това не е ясно! От къде накъде Путлер ще определя законите и конституцията на Украйна? До кога ще се прави на император,та и ти покрай него??!?

    12:34 26.08.2025

  • 101 Бат Котьо

    2 0 Отговор

    До коментар #89 от "факте":

    Искаш ли аз да те туря на моята?

    12:35 26.08.2025

  • 102 АМА ВЕРНО ЛИ

    3 3 Отговор

    До коментар #93 от "А бре":

    С ЦЕЛИ 24%
    И ЦЯЛ СВЯТ ГО ЗНАЕ
    МУЦКА СВЕТА Е МАЛКО ПО ГОЛЯМ ОТ ГРУПАТА УКРО......ДЕБИЛИ ТВОИ ПРИЯТЕЛИ
    ПОНЕ НАПИШИ ЦЕЛИЯТ СВОБОДЕН ДЕМОКРАТИЧЕН И ПРОЧИЕ СВЯТ
    АМА ДЕ МОЗЪК У ПРАЗНА КРАТУНА

    Коментиран от #109

    12:37 26.08.2025

  • 103 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 104 Ха сега де...

    6 2 Отговор
    Всичките условия за прекратяване на огъня, поставяни от Москва ултимативно, без никакви обсъждания, са директно изискване Украйна да не получи никаква защита за сигурност от бъдеща инвазия на Русия. Това е съвсем ясно потвърждение, че Русия има не само намерение, а дори план да възобнови нападенията на по късен етап в случай, че сега се стигне до временно прекратяване.

    12:39 26.08.2025

  • 105 А бе

    4 3 Отговор

    До коментар #97 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":

    Като не ти харесва демокрацията изнасяй се за "рая на земята"! Българина никога не е живял така добре,както сега! Мога да ти помогна с начална скорост.

    Коментиран от #112

    12:40 26.08.2025

  • 106 И Киев е Руски

    6 4 Отговор
    Само Мърсула обичащия баби и островният педофил се надяваха императора да се срещне с изтеклия слуга

    Коментиран от #117

    12:41 26.08.2025

  • 107 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 108 зевзек

    1 4 Отговор

    До коментар #99 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    Писането с главни букви е те прави нито по умен, нито по убедителен. Простотията с личи чак от баира.

    Коментиран от #120

    12:43 26.08.2025

  • 109 А бре

    0 0 Отговор

    До коментар #102 от "АМА ВЕРНО ЛИ":

    Сулювке, ти СЪЩО го знаеш,но се правиш на ощипана госпожица!Не ти изнася! НО ОТ ТЕБЕ НИЩО НЕ ЗАВИСИ!!

    Коментиран от #116

    12:43 26.08.2025

  • 110 Накрая

    0 0 Отговор
    хитрата сврака,с двата крака....

    12:45 26.08.2025

  • 111 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 112 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    2 0 Отговор

    До коментар #105 от "А бе":

    Две грешки в едно
    "Българина никога не е живял така добре,както сега! " 🤣
    Едната е граматическа- пише се
    "БългаринЪТ....." ( защото е подлог)
    Втората е семантична
    " БългариТЕ никога не СА живялИ така добре,както сега! "
    Защото не е един , а ние дори знаем имената на ДВАМАТА българи и техните приближени‼️

    12:46 26.08.2025

  • 113 СПОКО ДЖУДЖАК

    1 0 Отговор

    До коментар #20 от "Злобното Джуджи":

    ЗА КЪДЕ БЪРЗАШ
    ХУБАВИЯ СЕ.....КС Е БАВЕН

    12:46 26.08.2025

  • 114 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 115 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 116 ТОЧНО ТАКА

    2 1 Отговор

    До коментар #109 от "А бре":

    ЗА ТАЯ ЦЕЛ ИМА ФАБОВЕ ИСКАНДЕРИ И ПРОЧИЕ
    И КВИЧАЩИ БАНДЕ.....РОПИТЕЦИ И ЕВРОЛИБР ....АСТИ ОТ КОИТО СЪЩО ВЕЧЕ НИЩО НЕ ЗАВИСИ

    12:50 26.08.2025

  • 117 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 118 Ами айде де...!

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "Механик":

    Откога ни ,,закривате" и все открити си ходим...!
    Да,ама викате-трябват и топки-пък пусто...нЕмате....🤣😆😝😂👍👏!

    12:51 26.08.2025

  • 119 Дедо

    1 0 Отговор
    Закона на Бушидо и Кодекса на самураите забранява да се предават . Никога и абсолютно забранено. Направиш ли го се опозоряваш и вече си едно нищо. Така ,че Украйна трябва да се бие до последния украинец. По добре да умреш в бой , отколкото да се предадеш на тая дива мръсна руска орда

    12:51 26.08.2025

  • 120 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    0 0 Отговор

    До коментар #108 от "зевзек":

    Писането с главни букви има своето значение, което е различно в различни случаи❗
    Не ги използвам за да изглеждам по-голям, по-велик или по-убедителен❗
    Нормално е да не знаеш всичко‼️
    Личи си дори от последната ти публикация😉

    12:52 26.08.2025

  • 121 Покровск

    0 0 Отговор
    падна ли ?

    12:54 26.08.2025

  • 122 И на 400 ракети

    0 0 Отговор

    До коментар #18 от "Бухай хютака":

    Пършинг-2 с ядрени заряди.
    И на 8 бомбардировача Б-2.
    И специално от ЛукасФилмс два СтарДестройера.

    12:56 26.08.2025

  • 123 койдазнай

    0 0 Отговор
    Както казва българския народ, "хитрата сврака с двата крака". Подпалвачите на войната неизбежно ще понесат заслужено сурово наказание!

    12:56 26.08.2025

  • 124 стоян георгиев

    0 0 Отговор

    До коментар #91 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    Не бъркам.отваряш.на държавен преврат в Уикипедия и четеш на български на руски на английски на японски на китайски...какво е държавен преврат.пробвай!

    12:58 26.08.2025

  • 125 стоян георгиев

    1 0 Отговор

    До коментар #94 от "АБЕ СТОЕНЧО":

    Пак питам.коя.украимска част извърши преврата на Майдана?държавен преврат може да се извърши само и единствено от военни или жандармерия.

    12:59 26.08.2025

  • 126 Факт

    0 0 Отговор
    Истината за комунизма без цензура:
    Тази война не е „конфликт“. Не е „операция“. Не е „геополитическа игра“. Това е поредният опит на Русия да затрие свободата, да подчини един народ и да върне света в сянката на своя империализъм.
    Украйна днес плаща цената на същата болест, която и ние познаваме – руската имперска алчност, облечена в червената дреха на „освободител“. Нека не се заблуждаваме: Русия никога не е носила освобождение. Тя носи само разрушение.
    Всяко изгоряло село, всяка бомбардирана болница, всяко дете, което расте сред сирени вместо сред песни – това е лицето на руската „политика“. И това лице е същото, което България видя през 1944-та, когато ни беше отнет изборът и десетилетия наред живяхме под ботуша на Москва.
    Тази мръсна война е доказателство, че Русия не се е променила. Че комунистическите сенки още владеят Кремъл. Че имперските амбиции винаги са по-важни от човешкия живот. Затова изборът не е труден. Или си от страната на живота, на свободата, на Европа. Или си от страната на Русия – страната на смъртта, лъжата и мрака. България няма право да се колебае. Защото който днес мълчи срещу войната, утре ще приеме отново същите окови, които вече веднъж ни съсипаха.
    Русия е войната. Европа е мирът. Нашият път е само един.

    13:00 26.08.2025

  • 127 стоян георгиев

    0 0 Отговор

    До коментар #96 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    Напиши държавен преврат в гугъл.искаю да ми дадеш.определение.мпже о руско такова!

    13:00 26.08.2025

