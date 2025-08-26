Путин отказа среща със Зеленски и заложи капан на НАТО

Руският президент Владимир Путин отказва да се срещне с Володимир Зеленски – въпреки опитите на Доналд Тръмп за такава среща и в крайна сметка слагане край на войната на Русия срещу Украйна.
Украинската телевизия FREEДОМ посочва, че Путин умишлено избягва среща със Зеленски. Ето и причините.
Не могат да се правят отстъпки на Путин. Това може да е най-голямата грешка, заяви върховният представител на ЕС по външните работи и политиката на сигурност Кая Калас. „Това е капанът, в който Русия иска да ни примами. Цялата дискусия се свежда до това от какво Украйна трябва да се откаже, какви отстъпки трябва да направи. В същото време забравяме, че Русия не е направила нито една отстъпка и е агресорът в тази ситуация. Тя е тази, която брутално атакува друга държава и убива хора. Без никакво международно правно основание за това“, каза Калас.
Европейският съюз подготвя 19-ия пакет от санкции срещу страната агресор. Той може да бъде одобрен в началото на септември. Вашингтон от своя страна също разполага с лостове за натиск върху агресора - санкции и мита.
Важно е да се уточни, че Тръмп все още не е наложил тежки санкции срещу Путин, въпреки че често го заплашва с такива.
Европа и САЩ настояват за необходимостта от директни преговори между украинския президент и ръководителя на Кремъл – тоест, те изискват руският президент да изпълни обещанието си. В телефонен разговор с Тръмп Путин се съгласи на диалог с украинския президент. Сега Кремъл измисля нови извинения, за да отложи тази среща или още по-добре, да я отмени напълно.
Русия не иска Украйна да получи ефективни гаранции за сигурност. Поради това отлага среща със Зеленски и спиране на огъня.
Коалицията на желаещите възнамерява да предостави на Киев гаранции, които ще изключат възможността за нова руска агресия, увери генералният секретар на НАТО Марк Рюте.
Това противоречи на интересите на Москва. Ето защо тя се опитва да се пазари за вето. Лавров заяви, че Русия уж „не може да се съгласи“ с решение на въпросите на колективната сигурност без него. И заплаши с решителни мерки, ако „законните интереси на Русия“ не бъдат взети предвид в нито едно следвоенно споразумение за сигурност на Украйна.
Институтът за изследване на войната (ISW) коментира причините за действията на Москва. Кремъл вероятно се опитва да вплете исканията си в текущите съвместни усилия на САЩ, Европа и Украйна за създаване на структура за сигурност, която да служи като гаранция срещу евентуално повторно руско нашествие в случай на мирно споразумение. Предоставянето на вето на Русия върху западните гаранции за сигурност би позволило на Кремъл да диктува условия, които биха отслабили способността на Украйна да се противопостави на друго руско нашествие, като ѝ попречат да сключи обвързващи двустранни или многостранни споразумения за сигурност, като тези, които се обсъждат в момента, да изгради и модернизира армията си и да получи подкрепа от партньори.
Атина Палада
11:47 26.08.2025
Бат Вальо -Истинския
11:48 26.08.2025
Последния Софиянец
11:48 26.08.2025
Дякон Унуфрий Араллампиев
11:49 26.08.2025
Моряка
11:49 26.08.2025
Точен
11:49 26.08.2025
Механик
11:49 26.08.2025
Хмм
11:50 26.08.2025
Хасковски каунь
11:50 26.08.2025
Лично мнение
Вече стана твърде нагъл и неадекватен бункерния гном.
11:51 26.08.2025
оня с коня
11:51 26.08.2025
Атина Палада
11:51 26.08.2025
Украинската телевизия FREEДОМ посочва
пред ясните условия на Русия
11:51 26.08.2025
Въпросче
11:51 26.08.2025
Сандо
11:52 26.08.2025
Бухай хютака
11:53 26.08.2025
Путин
11:54 26.08.2025
Злобното Джуджи
Четири Года нещастна Русийка не можа да реши украинския въпрос !!! А толкоз хубаво всичко започна - Два дня и конец, Три дня Киев, Четыре дня Варшава, Неделя Лисабон. На Четвъртата година дядя Ваня се събуди и изпотен извади пръстите на краката от контакта 😁
11:54 26.08.2025
21 Кит
Ако след подписването на мирния договор украинците пак си позволят движение към НАТО, отново ще получат нова война.
И не след осем години, а след осем дни.
На мушката са.
11:55 26.08.2025
22 Всъщност
До коментар #17 от "Видьо Видев":След Майданския преврат в Киев , натовците забраниха над 14 !!! украински партии !
11:55 26.08.2025
стоян георгиев
До коментар #22 от "Всъщност":Майданския преврат.може Линда прочетеш какво е преврат и кой може да го извършва?
11:56 26.08.2025
🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #3 от "Последния Софиянец":Наполеон е в четвърта стая,
Хитлер в пета,
а ти в шеста ли си 🤣🤣🤣🤣🤣🤣
11:56 26.08.2025
шаа
11:56 26.08.2025
Кит
До коментар #20 от "Злобното Джуджи":Украинския въпрос Русия още не е решила, ама колко хубавичко размаза НАТО на украинска територия за тия 3+ годинки...
11:56 26.08.2025
ВВП
11:56 26.08.2025
оня с коня
11:57 26.08.2025
Хаха
11:58 26.08.2025
32 Механик
Всички срещи със Зели са безпредметни. А подписаните документи са без стойност. Такива документи и договорки, всеки следващ може да откаже да изпълнява, защото са подписани от НЕОТОРИЗИРАНО лице.
11:59 26.08.2025
33 Хунтата в Киев да се моли за Путин
11:59 26.08.2025
Българин
До коментар #27 от "Кит":Ако НАТО мигне от русия няма да остане много.
11:59 26.08.2025
НА ТОВА СЕ
До коментар #17 от "Видьо Видев":ВИКА НЕБЛАГОДАРНОСТ-ЕДВА ГО ОТТЪРВАЛИ И ТОЯ СЕЛЮ ЗА БОИ ПРАВИЛ---ТА И ТИ СИ СЪЩИЯТ СЕЛЯК
12:00 26.08.2025
миваващ
12:00 26.08.2025
Смешник
12:00 26.08.2025
Швейк
12:00 26.08.2025
А бе
До коментар #1 от "Атина Палада":Путин сам си залага капани и сам скача в тях.Ако откажат,сам си ги щраква.
12:01 26.08.2025
стоян георгиев
До коментар #33 от "Хунтата в Киев да се моли за Путин":Това ли те кефи? Военни комунисти...като сталин.да измре половината руско население от глад за да бъде вожда много страшен а?хахах
12:01 26.08.2025
Най вярвам на
До коментар #16 от "Сандо":БеЗсрабски фронт. Фриидом не е "адекватна". Хахаха. Шматкенска работа.
12:01 26.08.2025
44 КАТ СЕ ПЛИЦИКАШ В
До коментар #5 от "Моряка":ГЬОЛ МОРЯК ЛИ СТАВАШ
12:02 26.08.2025
Сусу Манарата
12:02 26.08.2025
Цвете
12:03 26.08.2025
47 Оракула от Делфи
Никога Русия не е имала толкова много "вързани роби- руснаци, колкото има днес!!!
За разлика от Украйна , която е все още една свободна и демократична европейска държава!
12:03 26.08.2025
48 Механик
От "Ще си върнем Крим и ще разпаднем Русия" (в началото) сега евче му е останала надеждата в това "нато да влезе в Русия и да я попилее" и "запада да дава на Украина ядрени оръжия". (естествено и двете условия няма как да бъдат изпълнени).
Та до там се докара тоя трол.
п.п.
Ааа, и когато много преволтира, кълне като ромка на кооперативен пазар.
12:04 26.08.2025
Намерили анализатори
12:04 26.08.2025
Сатана Z
До коментар #29 от "оня с коня":Не трябва човек да е много досетлив или наблюдателен за да види очевидното! Че раша е на колене ,премазана и изпитва остър недостиг на хора които да воюват! Да не можеш година да освободиш собствена територия и да се молиш на плондера ким за пушечно месо по "договора за взаимопомощ". Да отиде пуся на колене при плондера и да му стане шофьор уж да изпробват качествата на новата руска Лада и след това да му целуне черните обувки с токчета в купето на колата. Само и само да изпрати хиляди жълтури за пушечно месо а плондера да вземе близките им за заложници да не избягат или предадат. Толкова слаба, немощна и жалка русийка никой дори и не си е помислял.От "смяна на нацисткия режим в Киев" преди 4 години сега пуся отправя директно предложение към Зеленски за преговори в Москва. Явно вече за него е легитимен президент на победител Украйна. Срама,унижението и гаврата с нещастна раша е неповторима.
12:04 26.08.2025
Стига сте чели "Демокрация"
До коментар #17 от "Видьо Видев":Скоро ще бъдат възстановени лагерите в Белене, Скравена и т.н. Те са установени с указ на НЦВ Борис III, син на пдарсат и пдофил Фердинанд.
12:05 26.08.2025
52 Зеленски
Как ще се преговаря с мошенник,който не е обявил война на Русия,но обявява военно положение за да няма избори и се задържи на власт
12:05 26.08.2025
53 Факт
До коментар #50 от "Сатана Z":Нито една от целите на "СВО" в момента не е постигната и на 1%.... ,няма "смяна на режима в Киев", няма разоръжаване на Украйна,няма "не искаме НАТО до границите си"..Даже се разшири НАТО, Мордор получи и 1200 км граница с НАТО....Украйна е тежко въоръжена, ще стане освен член на ЕС, а и на НАТО, и на нейна територия ще има скоро НАТО - вски военни, а САЩ ще ги пазят по въздуха....
Бункерното плъхче Путлерчо може спокойно да целуне близките си, да целуне пак KYPана, да оближе и целуне пистолета ... да натисне спусъка без да се чуди много, много....Ако не го направи той, ще му помогне някой от обкръжениетому ... Нефелен е....а изперкалите силовики в Мордор не обичат нефелните....
12:05 26.08.2025
Българин
12:05 26.08.2025
стоян георгиев
До коментар #48 от "Механик":А твоята еволюция щомси я забравил.от Киев за три дена до ще видите кво ще стане след пет години...хаха няма пари смешно нещо от турчин фен на Путин.
12:05 26.08.2025
Хахахаха
До коментар #34 от "Българин":Най мног ти да останеш без феса и без потурите си.
12:05 26.08.2025
Иван
12:05 26.08.2025
А бе
До коментар #4 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":Рейган беше треторазряден актьор, но срина сесесерето! Зеленски няма да остане по назад, Запиши си, да не го забравяш,копейкиното! А ти оди да търсиш лидери............
12:06 26.08.2025
Раша в колапс и шок...унизена
12:06 26.08.2025
Това са безспорни
До коментар #50 от "Сатана Z":Факти.
12:09 26.08.2025
стоян
12:09 26.08.2025
🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #24 от "стоян георгиев":На "Майдана" явно гърмяха пиратки и фойерверки, викаш❗
Поне да беше гледал репортажи❗
12:09 26.08.2025
69 Азиатец
Какво иска Зеленски ? Иска:
1.Изтегляне на руснаците от украинските земи и Крим;
2.Гаранции за сигурност като членство в НАТО или подобни на чл.5, което си е същото;
3.Русия да плати репарации.
Какво иска Путин ? Иска:
1.Денацификация и демитаризация на Украйна, като гаранция срещу бъдещ реваншизъм;
2.Неутрален статус с оглед сигурността на Русия при нарастващата заплаха от НАТО;
3.Териториите, населени с руснаци да преминат към Русия с оглед защитата им от терористични действия от страна на Украйна, прикрити като провежданата преди години АТО.
При тези обстоятелства няма никакви общи теми, по които да може да се преговаря. Нелегитимността на Зеленски, неговата шутовщина и болните амбиции за някаква победа са най-малкият проблем.
12:11 26.08.2025
70 Механик
Хем виждат, че всичко е против тях, хем и българите някакси не можаха да намразят Русия, въпреки помията с която я заливат всекидневно. От друга страна, Киев яде топоришката яко и всякакви перемоги "планове за победа" и пр. се оказаха само едни гръмки, но празни приказки.
А укротроловете скимтят, гърчат се и постват все едни и същи лъжи. Като лъжата "Киев за три дня", която не е изричал НИТО един отговорен руснак.
12:11 26.08.2025
Хмм
12:11 26.08.2025
Ето и причината Украйна да е ....
12:11 26.08.2025
стоян
До коментар #60 от "Раша в колапс и шок...унизена":До 60 ком - много точно - но дали путинофилите ще го разберат написаното от теб - затова по често го пиши
12:12 26.08.2025
ха-ха
До коментар #36 от "миваващ":С две думи казано - бой до посиняване и с начале !
12:13 26.08.2025
Сдуп
До коментар #27 от "Кит":Е таралеж “размазва “ ли се? Ха ха ха
12:13 26.08.2025
Некастрен Сап
12:14 26.08.2025
Веса
12:14 26.08.2025
Миме, Мимеееее
12:18 26.08.2025
дончичо
До коментар #3 от "Последния Софиянец":А последният с-ц от Руски паметник
12:18 26.08.2025
🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #24 от "стоян георгиев":ТЪЛКОВЕН РЕЧНИК:
"превра̀т
Значение на думата преврат
мн. преврати, (два) преврата, м.
1. РЯЗЪК ПОВРАТ, ПРЕЛОМ В РАЗВОЯ НА НЕЩО.
2. КОРЕННА (НАСИЛСТВЕНА) ПРОМЯНА В РАЗВИТИЕТО НА ОБЩЕСТВЕНО-ИКОНОМИЧЕСКИЯ И ПОЛИТИЧЕСКИЯ ЖИВОТ."
12:19 26.08.2025
83 Азиатец
До коментар #79 от "Веса":Войната я започна НАТО начело със САЩ с неговото разширяване на изток и мераците на Украйна за членство.
12:20 26.08.2025
84 стоян георгиев
До коментар #68 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":Какво е гърмяло на Майдана е без значение за смисъла на думата преврат.кои части на украинската армия извършиха преврата на Майдана?
12:21 26.08.2025
86 И кой спира мира.... моля!!!
„Една от причините Зеленски да не може да подпише мирно споразумение е, че осъзнава, че подкрепяните от Запада неонацисти ще се опитат да го убият“, отбеляза журналистът.
12:22 26.08.2025
87 Ситурно си прав,
До коментар #10 от "Лично мнение":ама не защото е неадекватен, а защото е мноооого мек.
12:22 26.08.2025
Старшинка
До коментар #70 от "Механик":Много си злъчен днес? Явно не можеш да преживееш прескачанията! Русия с бодра стъпка крачи към приключване- икономически и военно. Не се вълнувай толкова.Запаси се с успокоителни!
12:23 26.08.2025
факте
До коментар #53 от "Факт":Твоите факте си ги тури на меката пъйшка....
12:24 26.08.2025
🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #24 от "стоян георгиев":100.ян,40, НЕ БЪРКАЙ
ВОЕНЕН ПРЕВРАТ и ДЪРЖАВЕН ПРЕВРАТ
с ПРЕВРАТ ❗
12:26 26.08.2025
🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #84 от "стоян георгиев":100.ян,40, НЕ БЪРКАЙ
ВОЕНЕН ПРЕВРАТ и ДЪРЖАВЕН ПРЕВРАТ
с ПРЕВРАТ ❗
12:27 26.08.2025
Карго 200
12:27 26.08.2025
А бре
До коментар #28 от "ВВП":Менте вовка?Цял свят знае ,че Путлер е нелигитимен бре? Реално избран с 24% и добавени 16 милиона гласа е поставен да управлява олигархичните кръгове и държавата!!
12:28 26.08.2025
АБЕ СТОЕНЧО
До коментар #84 от "стоян георгиев":КЕФ МИ Е ДА ТЕ ГЛЕДАМ КАК СЕ ГЪРЧИШ КАТО ЧЕРВЕЙ
АМИ ТАМ БЯХА ГРУЗИНСКИ И СЕКВИ ДРУГИ НАЕМНИЦИ
ПОМНИШ ЛИ МИСИРКО ЗОМБИРАН
А КОЙ УКРАИНСКИ ВОЕННИ ЧАСТИ НАПАДНАХА ДНР И ЛНР И БЯХА РАЗМАЗАНИ В ИВАЙЛОВСК И ДЕБАЛЦЕВО
ПРОЧЕТИ В ИНТЕРНЕТ
БАЙРЯЦИТЕ ИМ СА ВЪВ МУЗЕЯ СТОЕНЧО
12:29 26.08.2025
Григор
12:30 26.08.2025
🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #84 от "стоян георгиев":Виждам, че мисленето и разсъжденията не са ти силната страна❗
Дори не са ти във възможностите❗
НЕСАМО ВОЕННИ И ПОЛИТИЦИ
могат да извършват ПРЕВРАТ❗
12:30 26.08.2025
Дякон Унуфрий Араллампиев
До коментар #59 от "А бе":ЗАБРАВИЛ ШУТЪТ РАНГА СВОЙ ЗА ЦАР СЕ ТОЙ ПОМИСЛИЛ Рейгън направи грешка която сега ще плащаме с лихвите Демокрацията ни излезе на носа
12:32 26.08.2025
ТОЧНО ТАКА
До коментар #88 от "Старшинка":А ПОСОКАТА
АМИ ПОСОКАТА Е НА ЗАПАД
АЙДЕ КУКУРУКУ
12:32 26.08.2025
🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #84 от "стоян георгиев":Чети баааавно:
ТЪЛКОВЕН РЕЧНИК:
"превра̀т
Значение на думата преврат
мн. преврати, (два) преврата, м.
1. РЯЗЪК ПОВРАТ, ПРЕЛОМ В РАЗВОЯ НА НЕЩО.
2. КОРЕННА (НАСИЛСТВЕНА) ПРОМЯНА В РАЗВИТИЕТО НА ОБЩЕСТВЕНО-ИКОНОМИЧЕСКИЯ И ПОЛИТИЧЕСКИЯ ЖИВОТ."
Къде видя нужда от военни части❓
12:34 26.08.2025
Иииихуууу ганьоооо
До коментар #28 от "ВВП":Ми това не е ясно! От къде накъде Путлер ще определя законите и конституцията на Украйна? До кога ще се прави на император,та и ти покрай него??!?
12:34 26.08.2025
Бат Котьо
До коментар #89 от "факте":Искаш ли аз да те туря на моята?
12:35 26.08.2025
АМА ВЕРНО ЛИ
До коментар #93 от "А бре":С ЦЕЛИ 24%
И ЦЯЛ СВЯТ ГО ЗНАЕ
МУЦКА СВЕТА Е МАЛКО ПО ГОЛЯМ ОТ ГРУПАТА УКРО......ДЕБИЛИ ТВОИ ПРИЯТЕЛИ
ПОНЕ НАПИШИ ЦЕЛИЯТ СВОБОДЕН ДЕМОКРАТИЧЕН И ПРОЧИЕ СВЯТ
АМА ДЕ МОЗЪК У ПРАЗНА КРАТУНА
12:37 26.08.2025
Ха сега де...
12:39 26.08.2025
А бе
До коментар #97 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":Като не ти харесва демокрацията изнасяй се за "рая на земята"! Българина никога не е живял така добре,както сега! Мога да ти помогна с начална скорост.
12:40 26.08.2025
И Киев е Руски
12:41 26.08.2025
зевзек
До коментар #99 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":Писането с главни букви е те прави нито по умен, нито по убедителен. Простотията с личи чак от баира.
12:43 26.08.2025
А бре
До коментар #102 от "АМА ВЕРНО ЛИ":Сулювке, ти СЪЩО го знаеш,но се правиш на ощипана госпожица!Не ти изнася! НО ОТ ТЕБЕ НИЩО НЕ ЗАВИСИ!!
12:43 26.08.2025
Накрая
12:45 26.08.2025
🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #105 от "А бе":Две грешки в едно
"Българина никога не е живял така добре,както сега! " 🤣
Едната е граматическа- пише се
"БългаринЪТ....." ( защото е подлог)
Втората е семантична
" БългариТЕ никога не СА живялИ така добре,както сега! "
Защото не е един , а ние дори знаем имената на ДВАМАТА българи и техните приближени‼️
12:46 26.08.2025
СПОКО ДЖУДЖАК
До коментар #20 от "Злобното Джуджи":ЗА КЪДЕ БЪРЗАШ
ХУБАВИЯ СЕ.....КС Е БАВЕН
12:46 26.08.2025
ТОЧНО ТАКА
До коментар #109 от "А бре":ЗА ТАЯ ЦЕЛ ИМА ФАБОВЕ ИСКАНДЕРИ И ПРОЧИЕ
И КВИЧАЩИ БАНДЕ.....РОПИТЕЦИ И ЕВРОЛИБР ....АСТИ ОТ КОИТО СЪЩО ВЕЧЕ НИЩО НЕ ЗАВИСИ
12:50 26.08.2025
Ами айде де...!
До коментар #7 от "Механик":Откога ни ,,закривате" и все открити си ходим...!
Да,ама викате-трябват и топки-пък пусто...нЕмате....🤣😆😝😂👍👏!
12:51 26.08.2025
Дедо
12:51 26.08.2025
🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #108 от "зевзек":Писането с главни букви има своето значение, което е различно в различни случаи❗
Не ги използвам за да изглеждам по-голям, по-велик или по-убедителен❗
Нормално е да не знаеш всичко‼️
Личи си дори от последната ти публикация😉
12:52 26.08.2025
Покровск
12:54 26.08.2025
И на 400 ракети
До коментар #18 от "Бухай хютака":Пършинг-2 с ядрени заряди.
И на 8 бомбардировача Б-2.
И специално от ЛукасФилмс два СтарДестройера.
12:56 26.08.2025
койдазнай
12:56 26.08.2025
стоян георгиев
До коментар #91 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":Не бъркам.отваряш.на държавен преврат в Уикипедия и четеш на български на руски на английски на японски на китайски...какво е държавен преврат.пробвай!
12:58 26.08.2025
стоян георгиев
До коментар #94 от "АБЕ СТОЕНЧО":Пак питам.коя.украимска част извърши преврата на Майдана?държавен преврат може да се извърши само и единствено от военни или жандармерия.
12:59 26.08.2025
126 Факт
Тази война не е „конфликт“. Не е „операция“. Не е „геополитическа игра“. Това е поредният опит на Русия да затрие свободата, да подчини един народ и да върне света в сянката на своя империализъм.
Украйна днес плаща цената на същата болест, която и ние познаваме – руската имперска алчност, облечена в червената дреха на „освободител“. Нека не се заблуждаваме: Русия никога не е носила освобождение. Тя носи само разрушение.
Всяко изгоряло село, всяка бомбардирана болница, всяко дете, което расте сред сирени вместо сред песни – това е лицето на руската „политика“. И това лице е същото, което България видя през 1944-та, когато ни беше отнет изборът и десетилетия наред живяхме под ботуша на Москва.
Тази мръсна война е доказателство, че Русия не се е променила. Че комунистическите сенки още владеят Кремъл. Че имперските амбиции винаги са по-важни от човешкия живот. Затова изборът не е труден. Или си от страната на живота, на свободата, на Европа. Или си от страната на Русия – страната на смъртта, лъжата и мрака. България няма право да се колебае. Защото който днес мълчи срещу войната, утре ще приеме отново същите окови, които вече веднъж ни съсипаха.
Русия е войната. Европа е мирът. Нашият път е само един.
13:00 26.08.2025
стоян георгиев
До коментар #96 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":Напиши държавен преврат в гугъл.искаю да ми дадеш.определение.мпже о руско такова!
13:00 26.08.2025