Китай връчи протестна нота на Япония

Китайското Министерство на външните работи съобщи, че е връчило протестна нота на Япония заради нейни призиви към страните по света да не изпращат свои представители на големия военен парад в Китай на 3 септември, предаде Ройтерс, съобщи БТА.
Пекин поиска обяснение от Токио, каза на редовен брифинг говорителят на министерството Го Цзякун. Япония трябва "да скъса напълно с милитаризма", допълни той.
На 3 септември Китай организира голям военен парад по случай 80-ата годишнина от капитулацията на Япония и края на Втората световна война в Азия. Почетният гост на събитието ще бъде руският президент Владимир Путин, а поради този факт и "възможното участие на руски войски" в парада европейски посланици обявиха, че може да не присъстват.
Междувременно в китайските социални мрежи се появиха видеоклипове, които се подиграват с японския император от времето на Втората световна война Хирохито, като явлението е част от засилване на антияпонските настроения в Китай в навечерието на годишнината от края на войната, предаде агенция Киодо.
Става дума за фотоколажи с покойния монарх, на които той е изобразен например като куче или ученичка, което предизвика недоволство от страна на Токио.
Днес главният секретар на японския кабинет Йошимаса Хаяши определи тези видеоклипове като "смущаващи" и добави, че Япония е призовала Китай по дипломатическите канали да вземе мерки срещу това.
В комунистически Китай публикациите в социалните мрежи са под строго наблюдение на властите и онези от тях, които бъдат сметнати за смущаващи, често пъти веднага биват изтривани. Обстоятелството, че тези изображения все още не са изтрити, подсказва, че са толерирани от китайското правителство, отбелязва Киодо.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
