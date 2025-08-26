Новини
Китай връчи протестна нота на Япония

26 Август, 2025 13:14 1 420 20

Япония призова страните по света да не изпращат свои представители на големия военен парад в Китай

Китай връчи протестна нота на Япония - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Китайското Министерство на външните работи съобщи, че е връчило протестна нота на Япония заради нейни призиви към страните по света да не изпращат свои представители на големия военен парад в Китай на 3 септември, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

Пекин поиска обяснение от Токио, каза на редовен брифинг говорителят на министерството Го Цзякун. Япония трябва "да скъса напълно с милитаризма", допълни той.

На 3 септември Китай организира голям военен парад по случай 80-ата годишнина от капитулацията на Япония и края на Втората световна война в Азия. Почетният гост на събитието ще бъде руският президент Владимир Путин, а поради този факт и "възможното участие на руски войски" в парада европейски посланици обявиха, че може да не присъстват.

Междувременно в китайските социални мрежи се появиха видеоклипове, които се подиграват с японския император от времето на Втората световна война Хирохито, като явлението е част от засилване на антияпонските настроения в Китай в навечерието на годишнината от края на войната, предаде агенция Киодо.

Става дума за фотоколажи с покойния монарх, на които той е изобразен например като куче или ученичка, което предизвика недоволство от страна на Токио.

Днес главният секретар на японския кабинет Йошимаса Хаяши определи тези видеоклипове като "смущаващи" и добави, че Япония е призовала Китай по дипломатическите канали да вземе мерки срещу това.

В комунистически Китай публикациите в социалните мрежи са под строго наблюдение на властите и онези от тях, които бъдат сметнати за смущаващи, често пъти веднага биват изтривани. Обстоятелството, че тези изображения все още не са изтрити, подсказва, че са толерирани от китайското правителство, отбелязва Киодо.


  • 1 Трол

    13 21 Отговор
    Китайците да внимават, щото японците когато са ги хванали, все са ги пердашили.

    Коментиран от #16

    13:16 26.08.2025

  • 2 оня с големия

    12 1 Отговор
    - В Бразилия бик намерил пияния си стопанин и го подкарал към къщи.
    - Дано всички новини да са такива!

    13:18 26.08.2025

  • 3 Асен

    9 19 Отговор
    Много правилно действат Японците.

    13:18 26.08.2025

  • 4 Асен

    7 14 Отговор
    Много правилно действат Японците.

    13:19 26.08.2025

  • 5 Злобното Джуджи

    15 8 Отговор
    Япония и японец разбират само от две неща !!!
    Бял чаршаф и Атом ))

    13:20 26.08.2025

  • 6 Така де

    8 5 Отговор
    Най-важният гост в Китай Тръмп ли ще бъде?

    13:22 26.08.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Аууу

    8 9 Отговор
    И джуджака щял да ходи да яде ориз

    13:26 26.08.2025

  • 10 БОТЕВ

    6 5 Отговор
    Япония мачка навсякъде и САЩ и Китай през Втората световна. Изправени през невъзможността да се справят с великата японска армия, американците вършат най-голямото престъпление срещу човечеството, пускайки двете ядрени бомби. А пък китайците, които са изяли много пердах от японските войски, сега се радват. Недостойно поведение на един по-слаб народ!

    Коментиран от #12

    13:30 26.08.2025

  • 11 Без Китай

    4 8 Отговор
    Маскалия е умрела!
    Путин това го знае прекрасно!

    13:31 26.08.2025

  • 12 Руснаците също ядоха пердах

    4 5 Отговор

    До коментар #10 от "БОТЕВ":

    Японската война 1905г.
    Целият руски флот беше унищожен!

    Коментиран от #18

    13:33 26.08.2025

  • 13 Японците много сгрешиха

    2 5 Отговор
    Трябваше да нападнат Сталин в гръб!
    Така Сталин спаси Москва.

    Коментиран от #15

    13:35 26.08.2025

  • 14 To пък в

    2 1 Отговор
    ....западащиат западен халифат една демокрация .... Не си ли с нас , то си с Путин и бързо в затвора. Приказки за демокрация само сър !!

    Коментиран от #17

    13:47 26.08.2025

  • 15 Всъщност...

    3 3 Отговор

    До коментар #13 от "Японците много сгрешиха":

    ... нападат, но вашите прехвалени японци са разбити от една съветска рота в Манджурия!!! Толкова с вашите фашаги!!!

    13:47 26.08.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 БОТЕВ

    1 0 Отговор

    До коментар #14 от "To пък в":

    Кой е влязъл в затвора, дай само 1 (един) пример или замълчи завинаги, виден аграрен аристократе (сър Полски Тръмбеш)!

    13:56 26.08.2025

  • 18 Браво!

    2 1 Отговор

    До коментар #12 от "Руснаците също ядоха пердах":

    Затова сега Япония е един васал а Китай и Русия са суперсили и имат ядрено оръжие.

    Коментиран от #19, #20

    13:56 26.08.2025

  • 19 БОТЕВ

    1 0 Отговор

    До коментар #18 от "Браво!":

    За теб суперсила е да имаш ядрено оръжие? То яде ли се? По твойта логика севернокорейците са супер прогресиращ народ.

    14:09 26.08.2025

  • 20 БОТЕВ

    1 0 Отговор

    До коментар #18 от "Браво!":

    Или за теб човешкият живот е без значение, важното е да има ядрено оръжие?!?

    14:11 26.08.2025

Новини по държави:
