Япония намекна за промяна в доктрината да не разполага на своя територия ядрени оръжия

12 Ноември, 2025 18:10 496 11

Азиатската страна отдавна се е ангажирала да не притежава, разработва или складира ядрени оръжия

Япония намекна за промяна в доктрината да не разполага на своя територия ядрени оръжия - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Японската министър-председателка Санае Такаичи намекна за промяна в датиращата от десетилетия доктрина на страната за ядрените оръжия, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

Агенцията отбелязва, че това е предизвикало предположения, че тя може да се опита да отмени забраната такива оръжия да бъдат разполагани на територията на Япония.

Страната отдавна се е ангажирала да не притежава, разработва или складира ядрени оръжия. Министър-председателката обаче каза в понеделник пред парламента, че не може да потвърди, че тези принципи ще бъдат запазени в националната стратегия за сигурност, която предстои да бъде преразгледана.

Нейни предишни изявления и отказът ѝ да потвърди датиращия от 1967 г. ангажимент на японските правителства към тази доктрина, породиха предположения, че тя може да се стреми към ревизиране на третия принцип, който забранява разполагането на ядрени оръжия на територията на страната, посочва Ройтерс.

Освен това Такаичи е критикувала преди политиката, забраняваща притежанието на ядрени оръжия. В книга, публикувана миналата година, преди да заеме премиерския пост, тя определя този принцип като нереалистичен, тъй като може да се наложи Съединените щати да разположат ядрени оръжия в Япония, за да възпрат евентуални противници.

Япония, подобно на друга държава от региона - Южна Корея, е защитена под т. нар. ядрен чадър на Вашингтон.

Разследване на Ройтерс, публикувано през август, установи, че в страната се наблюдава нарастваща политическа и обществена готовност за смекчаване на този ангажимент, въпреки че темата остава табу в единствената държава, преживяла атомни бомбардировки.

Някои депутати от управляващата Либерално-демократическа партия на Такаичи заявяват, че Съединените щати трябва да имат право да разполагат ядрени оръжия в Япония (на подводници или други платформи), с цел засилване на възпирането, в момент, когато Китай разширява своя ядрен арсенал.

Нейният нов коалиционен партньор - Партията на японското възстановяване, наричана още „Нипон Ишин“ - също е призовавал преди за преразглеждане на трите принципа.

Антиядрените организации в Япония обаче са категорично против подобни стъпки, заявявайки, че Токио има моралния дълг да се противопоставя на ядрените оръжия, включително на тяхното присъствие на японска територия, заради ужасяващите последици от бомбардировките над Хирошима и Нагасаки в края на Втората световна война.

Но с избледняването на спомените за тези събития отпреди 80 години и изострянето на регионалните заплахи обществените допитвания показват нарастващо приемане на идеята за обсъждане на алтернативни ядрени варианти.

Главният секретар на кабинета Минору Кихара отказа да изясни позицията на Такаичи, когато бе попитан на редовна пресконференция днес, заявявайки, че правителството „се въздържа от каквито и да било предположения на този етап.“


Япония
Поставете оценка:
Оценка 1 от 2 гласа.
