Министерството на отбраната на Япония поиска рекорден бюджет

29 Август, 2025 12:03 875 5

Представеният днес бюджет цели да отговори на "значително влошаващата се обстановка в областта на сигурността"

Снимка: БГНЕС/ EPA
Министерството на отбраната на Япония поиска рекорден бюджет от 8800 милиарда йени (51,3 милиарда евро), в рамките на който иска да укрепи значително своя арсенал от дронове, предаде Франс прес. съобщи БТА.

Представеният днес бюджет цели да отговори на "значително влошаващата се обстановка в областта на сигурността".

През последните години Япония се отказа от строгата си пацифистка позиция, насочвайки се към придобиване на "контраатакуващи способности" и удвоявайки военните си разходи. Планира се те да достигнат до 2% от БВП на страната до 2027 г.

Бюджетът, поискан от министерството на отбраната, надхвърля предишния рекорд от 8700 милиарда йени на четвъртата икономика в света за текущата финансова година.

Осемдесет години след Втората световна война и атомните бомбардировки над Хирошима и Нагасаки, конституцията на Япония все още ограничава военните ѝ способности до очевидно отбранителни мерки. Новото увеличение на бюджета обаче отразява "значително влошаващата се обстановка по отношение на сигурността" около архипелага, заяви в Токио представител на министерството на отбраната.

Бюджетната заявка включва и искане за 313 милиарда йени (1,8 милиарда евро) инвестиции в безпилотни превозни средства, както въздушни, така и морски. Войната в Украйна показа разрушителната сила на дроновете, които стават все по-важно средство в модерните бойни действия, отбелязва АФП.


  • 1 Факти

    11 5 Отговор
    Прецизионен удар от руските въоръжени сили унищожи обекти на военно-промишления комплекс и щаба на НАТО в Киевска област Руски ракети унищожиха щаб с офицери и наемници на НАТО близо до Киев В резултат на нощен ракетен удар от руските въоръжени сили край Киев е унищожен щаб с офицери от украинските въоръжени сили и НАТО. Координаторът на подземието съобщава за елиминирането на до 25 украински войници и около 10 съветници от НАТО."

    Коментиран от #2

    12:05 29.08.2025

  • 2 То затова

    10 3 Отговор

    До коментар #1 от "Факти":

    Има сълзи и с0.п 0.ли от целия "цивилизован" свят.🤟🤟🤟

    12:08 29.08.2025

  • 3 Мдаа

    10 1 Отговор
    Точно така, е било преди ПСВ и ВСВ когато медиите са бълвали от сутринта пропаганда, лъжи и омраза! После се , отделят огромни средства за въоръжение, което трябва да се използва защото има време на годност! Дано, този път политиците проявят малко повече разум, но едва ли!

    12:09 29.08.2025

  • 4 Тия са куку психопати

    8 1 Отговор
    На този фон държавният дълг на Япония е нараснал с 31,18 трилиона йени (204,6 млрд. долара) през миналата година и в края й е достигнал рекордните 1317 трилиона йени (8,7 трилиона долара), сочат още данните на японското финансово министерство. Става въпрос за периода 11.03.2025 година!

    12:13 29.08.2025

  • 5 Скоро

    0 1 Отговор
    Самурайте май ще млатят блатните диваци.

    13:23 29.08.2025

