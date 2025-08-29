Министерството на отбраната на Япония поиска рекорден бюджет от 8800 милиарда йени (51,3 милиарда евро), в рамките на който иска да укрепи значително своя арсенал от дронове, предаде Франс прес. съобщи БТА.
Представеният днес бюджет цели да отговори на "значително влошаващата се обстановка в областта на сигурността".
През последните години Япония се отказа от строгата си пацифистка позиция, насочвайки се към придобиване на "контраатакуващи способности" и удвоявайки военните си разходи. Планира се те да достигнат до 2% от БВП на страната до 2027 г.
Бюджетът, поискан от министерството на отбраната, надхвърля предишния рекорд от 8700 милиарда йени на четвъртата икономика в света за текущата финансова година.
Осемдесет години след Втората световна война и атомните бомбардировки над Хирошима и Нагасаки, конституцията на Япония все още ограничава военните ѝ способности до очевидно отбранителни мерки. Новото увеличение на бюджета обаче отразява "значително влошаващата се обстановка по отношение на сигурността" около архипелага, заяви в Токио представител на министерството на отбраната.
Бюджетната заявка включва и искане за 313 милиарда йени (1,8 милиарда евро) инвестиции в безпилотни превозни средства, както въздушни, така и морски. Войната в Украйна показа разрушителната сила на дроновете, които стават все по-важно средство в модерните бойни действия, отбелязва АФП.
