Масови съкращения: германската автоиндустрия е в тежка криза

Германската автомобилна индустрия масово съкращава работници и служители заради кризата в бранша. Само за една година работните места са намалели с 50 000 - повече, отколкото във всеки друг сектор на икономиката.
Германската промишленост е в дълбока криза, а автомобилният сектор е особено силно засегнат. Само за една година в него са съкратени около 51 500 работни места, или близо седем процента от всички заети, показва анализ на консултантската компания EY, стъпващ върху официалните данни на Федералната статистическа служба. Нито един друг промишлен отрасъл не е бил толкова силно засегнат, пише АРД.
Спадащи продажби - не само в автомобилния сектор
Към 30 юни в германската промишленост са били заети общо около 5,42 милиона души - със 114 000 по-малко, отколкото преди година. Това означава, че за тези 12 месеца са били съкратени 2,1 на сто от работните места. От 2019 година, последната преди Ковид пандемията, около 245 000 работни места дори са били закрити, посочва по темата и агенция ДПА.
Съкращенията на работни места отразяват трудните условия за бизнес: през второто тримесечие оборотът в отрасъла се сви с 2,1% - осмото поредно тримесечие на спад. По данни на EY всички сектори, с изключение на електронната промишленост, са отбелязали спад.
"Огромен спад на печалбите" и програми за свиване на разходите
В автомобилната индустрия продажбите са намалели с 1,6%. Производителите на автомобили страдат от спадащите продажби, силната конкуренция от Китай и скъпия преход съм електромобилност. Към това се прибавят високите цени на енергията, бюрокрацията и митническият спор със САЩ, който оскъпява германския износ.
Производители като Мерцедес-Бенц и Фолксваген, както и доставчици като Бош и Континентал вече изпълняват програми за съкращаване на разходите. "Мащабният спад на печалбите, свръхкапацитетът и отслабващите външни пазари правят неизбежни съкращенията на работни места - особено в Германия, където се намират ръководството, администрацията и цялата научноизследователска и развойна дейност", казва пред АРД експертът на EY Ян Брорхилкер.
Германия се "деиндустриализира"?
Съкращенията засягат и други отрасли на промишлеността: повече от 17 000 работни места са закрити в машиностроенето, 12 000 - в металопроизводството, докато в химическия и фармацевтичния сектор почти няма закрити работни места, уточнява ДПА. В крайна сметка германската промишленост страда от скъпата енергия, бюрокрацията и слабото вътрешно търсене. Напоследък негативен фактор е и митническият спор със САЩ. "Огромният спад на износа за САЩ силно засегна германската промишленост", казва Брорхилкер.
Критиците вече говорят за "деиндустриализацията" на Германия. И все пак заетостта в промишлеността всъщност се е увеличила за по-дълъг период от време: според Федералната статистическа служба в края на 2024 г. тя е била с 3,5 % или 185 000 души по-висока, отколкото през 2014 г., отбелязва АРД.
Коментиран от #40, #42
Коментиран от #11, #34, #38
Коментиран от #10
Коментиран от #15, #98
Коментиран від #18
Коментиран от #39
19 Ъъъъъъъъъ
"Mercedes-Benz е в напреднали преговори за потенциално използване на четирицилиндровите бензинови двигатели на BMW за широка гама от бъдещи автомобили, като част от радикално преосмисляне на стратегията си за двигатели с вътрешно горене, предизвикано от по-бавното от очакваното навлизане на електромобилите.
Потенциалното обединение – разкрито за първи път от германското списание Manager Magazin, би означавало BMW да предоставя ново поколение бензинови двигатели за използване в моделите на Mercedes, вариращи от CLA, през GLA , GLB , C-Class , E-Class и GLC, до предстоящия „Little G“ .
Споразумението между конкуриращите се компании се формулира като „стратегическа стъпка за намаляване на разходите за разработка“."
Коментиран от #62
18:35 26.08.2025
20 с изключение на електронната промишленос
Ако не беше електронизацията !
И тоя сектор !
Щеше да е Като Другите !
Но Това не означава !
Че продуктите им !
Не са Посредствени !
Коментиран от #27
18:35 26.08.2025
Коментиран от #43
18:37 26.08.2025
18:38 26.08.2025
28 az СВО Победа80
Каквото сам си направиш, никой не може да ти го направи!
🤣🤣🤣🤣
18:39 26.08.2025
29 4 милиона руски роба бъхтят в Германия
Сега ще трябва да си ходят във великата матушка!
18:41 26.08.2025
18:44 26.08.2025
32 Бай той Толстой
18:45 26.08.2025
33 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
ДЕВЕТНАДЕСЕТИ ПАКЕТ САНКЦИИ🤔🤔🤔
18:46 26.08.2025
34 Бай той Толстой
До коментар #2 от "Последния Софиянец":Боли ма!Аз искам да видя края!
18:46 26.08.2025
38 Българин
До коментар #2 от "Последния Софиянец":Трябва да почнем да произвеждаме части за японски коли!
18:47 26.08.2025
39 Бай той Толстой
До коментар #14 от "Глупости на търкалета":Или хапчета.
18:48 26.08.2025
40 Видьо Видев
До коментар #1 от "Ъъъъъъъъъ":Масови назначения в Русия! Удвояват производството на снаряди за убиване на украинските деца!
Коментиран от #47, #59, #68
18:48 26.08.2025
42 Дякон Унуфрий Араллампиев
До коментар #1 от "Ъъъъъъъъъ":Не си спомням телето да санкционира кравата Европа направи тази грешка Сега да плаща
18:49 26.08.2025
43 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Ъъъъъъъъъ
До коментар #40 от "Видьо Видев":Нещо за Газа?
18:52 26.08.2025
Коментиран от #61
Коментиран от #60
60 Така е
До коментар #56 от "клубът на фалиралите":Гърция..153%, Франция...113%
Италия ..145%,Германия 62%, Полша 55%
19:03 26.08.2025
61 Янко Виа
До коментар #52 от "читател":Москвича които показаха на около 25мин . клип в тубата е китайски и е базиран на платформа от Джета и изобщо не изглеждаше зле .
19:03 26.08.2025
62 Перо
До коментар #19 от "Ъъъъъъъъъ":Това, че BMW се кооперира в определени производства с Mercedes Benz е за оптимизация, намаляване на разходите, в новите условия! В САЩ тези процеси вървят от 25-30 г. Форд произвежда ДВГ на почти всички фирми, а Крайслер беше във фалит и Фиат ги купи! Сега тази стагнация стигна до Германия за което помогнаха и новите мита! САЩ е много голям пазар за германски автомобили и някои модели луксозни италиански спортни автомобили, поради силно развитата финансово-кредитна система и евтини горива!
19:04 26.08.2025
63 стоян георгиев
Българското правителство и германската оръжейна компания Rheinmetall се готвят да създадат две големи предприятия от отбранителната промишленост в страната. Съобщава се, че след преговори на най-високо ниво е било решено да се построи най-голямата фабрика за барут в Европа и фабрика за производство на 155-мм артилерийски снаряди по стандарта на НАТО.
Планираното производство ще бъде разположено в Машиностроителния завод „Вазов“ (ВМЗ) в град Сопот и ще произвежда около 100 000 снаряда на час.
Правителството на България и компанията Rheinmetall инвестират над 1 милиард евро в тези проекти, което ще бъде най-голямата инвестиция в индустрията на страната през последните десетилетия. Строителството ще бъде финансирано и по специална програма на Европейската комисия - SAFE (мерки за сигурност в Европа), създадена, за да помогне на европейските страни да увеличат военните разходи.
Изборът на България за тази роля не е случаен. Страната има дългогодишен опит във военното производство, а заводът ВМЗ беше един от най-големите производители на оръжие в Източна Европа по време на Студената война. Струва си да се вземе предвид и географското положение на България, която е на източния фланг на НАТО. Rheinmetall вече има завод за ракети в Унгария, планира да построи заводи в Украйна и създава най-големия център за производство на ракети в Европа в Германия.
Коментиран от #81, #84, #99
19:05 26.08.2025
64 една камара фирми...
Фирми и модели като Мазда , Nissan Qashqai и X-Trail, Toyota RAV4 и Camry, както и Mazda CX-5 и Mitsubishi Outlander.
Коментиран от #69
19:06 26.08.2025
65 стоян георгиев
Коментиран от #70
19:06 26.08.2025
67 Бат Венце Сикаджията
Коментиран от #72
19:07 26.08.2025
68 Този коментар е премахнат от модератор.
69 стоян георгиев
До коментар #64 от "една камара фирми...":Коя е тази камара фирми?и защо копейките не заминавате е въпроса?що даже тия дето бяхте там избягайте?
Коментиран от #71, #75
19:07 26.08.2025
70 автомонтьор
До коментар #65 от "стоян георгиев":Прав си баце , нали вие ни направихте милионери .
19:08 26.08.2025
71 а бе Стоене
До коментар #69 от "стоян георгиев":Ти кьорав ли си или неграмотен бе ?
19:09 26.08.2025
72 Д -р Фройдашки
До коментар #67 от "Бат Венце Сикаджията":Разбирам те пич ,искаш само ти да си караш ,а другите царр Вулли не го заслужават .А когато беше по млад яко ръчкаше ,а сега изведнъж се загрижи за чистия въздух за децата .Имам много подобни пациенти,мога да помогна !
Коментиран от #77
19:10 26.08.2025
74 те така е
Изтеглянето на южнокорейските технологични и автомобилни гиганти от Русия никога не е било категорично, като някои от тях са продължили доставките на продукти по неофициални канали през последните три години.
19:13 26.08.2025
75 Ивайло
До коментар #69 от "стоян георгиев":СиСи кво стана ,намери ли късметче за мерцедес в пакето със Зрънчо ?Постоянство му е майкатта братле ,упоритост иска ,засега си карай Астричката но не се предавай ,спасение дебне отвсякъде !
19:13 26.08.2025
76 стоян
Коментиран от #78
19:13 26.08.2025
77 Бате Венце - Сикаджията от Овча Купел
До коментар #72 от "Д -р Фройдашки":Абсолютно никога не съм притежавал кола. Иди себе си прегледай. Побърканяци сте с тези коли. Вие сте комплексари. За вас те са "признак" на заможност, а сте пълни айде да не казвам какво. Изобщо не ти говоря за въздуха. Главата ти е въздух на тебе.
Коментиран от #89
19:15 26.08.2025
78 ха ха ха ...
До коментар #76 от "стоян":А спрямо 1918 година с колко се е увеличила бе Стоене ?....ха ха ха ....малоумна работа ....
19:16 26.08.2025
81 Гого Лозанов
До коментар #63 от "стоян георгиев":СиСи ами като свърши войната в Осрайна кво ша ги правим тези снаряди ?Снаряди ли ще ядеш бе душичка златна ?
Коментиран от #88, #91, #92
19:18 26.08.2025
82 Количествените промени водят до
Трябваше да правят МПС със здрава рама и чупливи части и от солидарност германците щяха да произвеждат резервни части за здрави рами на МПС
19:18 26.08.2025
83 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
Коментиран от #94
19:19 26.08.2025
84 Перо
До коментар #63 от "стоян георгиев":Прав си за БГ, но Rheinmetall има кооперирано производство и с американската военна индустрия, както и в други страни, по-специално в производството на танкове и артилерия! Оръдията /120 мм/ на много чужди танкове и артилерииски гаубици /155 мм/ са на Rheinmetall, заедно с различните видове муниции! Това е действително една голяма инвестиция за БГ за нещо, което има пазар и е много търсена стока! Гръбнака на икономиката е производство и износ!
19:21 26.08.2025
85 туй не го разбирам
Брюксел планира да принуди китайски компании да прехвърлят интелектуална собственост на европейски фирми и да споделят технологично ноу-хау.....
Миналия месец Европейската комисия потвърди мита до 35 процента върху китайските електрически превозни средства, в допълнение към съществуващата тарифа от 10 процента........
19:21 26.08.2025
86 Механик
В котела му няма пара, защото уруслите не дават да гори дърва. Спукал е гума, а няма кой да я смени. Машинистът и огняра се целуват нежно пред козметичното студио, чакайки да им направят прическа на ПУБИСА>
19:21 26.08.2025
87 ЕСтествено
И Урсула тьпата е техната водачка!
19:22 26.08.2025
88 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #81 от "Гого Лозанов":Той знак, къде ще си ги слага
Коментиран от #93
19:23 26.08.2025
89 Гого Лозанов
До коментар #77 от "Бате Венце - Сикаджията от Овча Купел":Старче кола не си притежавал щото си нямал пари да я купиш ,а още по малко и да ходиш с нея някъде ,да те открехна -почивки ,уикенди екскурзии и т.н това изисква средства . Това не са буржоазни приумици ,а нормални неща за една голяма част от населението .Другия вариант е да си модерна еко тротинетка -ами и тези не ги разбирам .
Коментиран от #96
19:24 26.08.2025
90 Урсула:
Германската автоиндустрия може да е в тежка криза,
но нека на Путин да му е тежко!
19:24 26.08.2025
91 Перо
До коментар #81 от "Гого Лозанов":С тоя бизнес няма стагнация!
19:25 26.08.2025
92 Господарите му зад океана
До коментар #81 от "Гого Лозанов":ще направят нова война и стоенче пак ще е назначен за парцала на форума.
19:25 26.08.2025
93 Гого Лозанов
До коментар #88 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Ще си слага 🎯 на ∆π€€€н цетто ,но се говори че бил голям тесняк ,та доста мераклии вече има .Мен не ме бройте ,аз съм Традиционалист ,даже и г3оо не си епилирам.
19:27 26.08.2025
94 Отец Дионисий
До коментар #83 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Амин братко !От твоите уста в Божиите уши !
19:29 26.08.2025
96 Бат Венце Сикаджията
До коментар #89 от "Гого Лозанов":Далеч съм още от старче. На 43 съм, и никакви почивки не ме интересуват. Аз съм живял 20 години в САЩ, обиколил съм Европа и съм се нагледал. Ти ходи до Гърция с бракмата си,би си мисли,бче си голяма работа.
Коментиран от #100
19:31 26.08.2025
98 Не е майтап
До коментар #8 от "Мюнюн фон дер лайен":Из нашия край има една стара приказка:
Кво мА гледаш каТ изпаднал германец.
Не е случайна 😁
19:35 26.08.2025
99 Анубис
До коментар #63 от "стоян георгиев":На какво се радваш.....галош скъсан!?!
Ставаме приоритетна мишена.
19:37 26.08.2025
100 Гого Лозанов
До коментар #96 от "Бат Венце Сикаджията":Абе бате Венци ,как си живял в Сащ ,като на повечето места обществен транспорт няма ,даже и нопределен вид хляб да си купиш може да се наложи да караш 15км.Освен ако не си живял в Ню Йоорк.Откъде знам ли ,ааа познай от три пъти ?
19:39 26.08.2025
101 Мерц,на конференция в Долна Саксония
Икономическата криза е структурна
Миграцията е голям проблем
Нужно е бързо възстановяване отношенията с Русия
19:41 26.08.2025
