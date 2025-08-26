Новини
Масови съкращения: германската автоиндустрия е в тежка криза

26 Август, 2025 18:25

Германската промишленост е в дълбока криза, а автомобилният сектор е особено силно засегнат

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Deutsche Welle

Германската автомобилна индустрия масово съкращава работници и служители заради кризата в бранша. Само за една година работните места са намалели с 50 000 - повече, отколкото във всеки друг сектор на икономиката.

Германската промишленост е в дълбока криза, а автомобилният сектор е особено силно засегнат. Само за една година в него са съкратени около 51 500 работни места, или близо седем процента от всички заети, показва анализ на консултантската компания EY, стъпващ върху официалните данни на Федералната статистическа служба. Нито един друг промишлен отрасъл не е бил толкова силно засегнат, пише АРД.

Спадащи продажби - не само в автомобилния сектор

Към 30 юни в германската промишленост са били заети общо около 5,42 милиона души - със 114 000 по-малко, отколкото преди година. Това означава, че за тези 12 месеца са били съкратени 2,1 на сто от работните места. От 2019 година, последната преди Ковид пандемията, около 245 000 работни места дори са били закрити, посочва по темата и агенция ДПА.

Съкращенията на работни места отразяват трудните условия за бизнес: през второто тримесечие оборотът в отрасъла се сви с 2,1% - осмото поредно тримесечие на спад. По данни на EY всички сектори, с изключение на електронната промишленост, са отбелязали спад.

"Огромен спад на печалбите" и програми за свиване на разходите

В автомобилната индустрия продажбите са намалели с 1,6%. Производителите на автомобили страдат от спадащите продажби, силната конкуренция от Китай и скъпия преход съм електромобилност. Към това се прибавят високите цени на енергията, бюрокрацията и митническият спор със САЩ, който оскъпява германския износ.

Производители като Мерцедес-Бенц и Фолксваген, както и доставчици като Бош и Континентал вече изпълняват програми за съкращаване на разходите. "Мащабният спад на печалбите, свръхкапацитетът и отслабващите външни пазари правят неизбежни съкращенията на работни места - особено в Германия, където се намират ръководството, администрацията и цялата научноизследователска и развойна дейност", казва пред АРД експертът на EY Ян Брорхилкер.

Германия се "деиндустриализира"?

Съкращенията засягат и други отрасли на промишлеността: повече от 17 000 работни места са закрити в машиностроенето, 12 000 - в металопроизводството, докато в химическия и фармацевтичния сектор почти няма закрити работни места, уточнява ДПА. В крайна сметка германската промишленост страда от скъпата енергия, бюрокрацията и слабото вътрешно търсене. Напоследък негативен фактор е и митническият спор със САЩ. "Огромният спад на износа за САЩ силно засегна германската промишленост", казва Брорхилкер.

Критиците вече говорят за "деиндустриализацията" на Германия. И все пак заетостта в промишлеността всъщност се е увеличила за по-дълъг период от време: според Федералната статистическа служба в края на 2024 г. тя е била с 3,5 % или 185 000 души по-висока, отколкото през 2014 г., отбелязва АРД.


Германия
  • 1 Ъъъъъъъъъ

    89 4 Отговор
    Санкциите работят!

    Коментиран от #40, #42

    18:27 26.08.2025

  • 2 Последния Софиянец

    60 6 Отговор
    Всички германски коли имат части произведени в България.Това е лошо за България.

    Коментиран от #11, #34, #38

    18:28 26.08.2025

  • 3 БОЛШЕВИК

    73 3 Отговор
    Нали западняците работят със санкции? А то вола рие на гърба му пада!

    Коментиран от #10

    18:28 26.08.2025

  • 4 тутуту

    37 1 Отговор
    Ми как няма да е в криза като за функции на електричките искат събскрибшън :Д

    18:28 26.08.2025

  • 5 SS ΔρуΓαρΚαΤα Урсуланка

    53 2 Отговор
    Ще опрови нещата в СоциалЛанд
    Санкции, санкции, санкции......😁

    18:28 26.08.2025

  • 6 Това не е вярно

    47 2 Отговор
    Трото стоенче днес ме убеждаваше, че Германия е в перфектно състояние. 😄

    18:28 26.08.2025

  • 7 Хахаха

    41 2 Отговор
    Да одат в404.

    18:29 26.08.2025

  • 8 Мюнюн фон дер лайен

    59 4 Отговор
    Изпаднали германци! Ще идват при нас по строежите!

    Коментиран от #15, #98

    18:29 26.08.2025

  • 9 Глиста Мерц ги почна

    52 3 Отговор
    Баба Урсулина ще ги довърши. Санкции, аааа. Всичко се връща.

    18:30 26.08.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Ганя Путинофила

    23 5 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Ганя пак ще дуа супата!

    18:31 26.08.2025

  • 12 Леля Гошо

    43 0 Отговор
    А това че понижиха качеството не играе ли роля?

    18:32 26.08.2025

  • 13 Това въобще не е добре

    55 2 Отговор
    Неочаквано обективна статия от ДВ. Имайки предвид зависимостта на българската от немската икономика в контекста на деиндустриализацията на Германия не ни чака нищо добро. Ако си мислим, че заводите за барут и снаряди, в които не е ясно все още колко ще се наложи да инвестираме като държава, жестоко се заблуждаваме. Идва рецесия и ново теглене на държавни кредити.

    Коментиран от #18

    18:32 26.08.2025

  • 14 Глупости на търкалета

    10 27 Отговор
    Пренасочват работници за производство на оръжия!

    Коментиран от #39

    18:33 26.08.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Пич

    57 1 Отговор
    Тъпотията на никого не прощава ! Германците правеха луксозни коли , наистина луксозни и скъпи , но си заслужаваха. Сега правят само скъпи коли , няма нищо луксозно освен дременето върху стара слава. Всичко е рециклирани пластмаси , рециклирани гуми и още куп други боклуци за половин милион !? Е , клиентите не са идиоти !!!

    18:33 26.08.2025

  • 17 Газпром

    57 2 Отговор
    Сбогом Газпром, здравей мизерия

    18:34 26.08.2025

  • 18 Гошо

    43 1 Отговор

    До коментар #13 от "Това въобще не е добре":

    То кога ли добро сме видяли с Германия

    18:34 26.08.2025

  • 19 Ъъъъъъъъъ

    22 0 Отговор
    Закривай!😂

    "Mercedes-Benz е в напреднали преговори за потенциално използване на четирицилиндровите бензинови двигатели на BMW за широка гама от бъдещи автомобили, като част от радикално преосмисляне на стратегията си за двигатели с вътрешно горене, предизвикано от по-бавното от очакваното навлизане на електромобилите.
    Потенциалното обединение – разкрито за първи път от германското списание Manager Magazin, би означавало BMW да предоставя ново поколение бензинови двигатели за използване в моделите на Mercedes, вариращи от CLA, през GLA , GLB , C-Class , E-Class и GLC, до предстоящия „Little G“ .

    Споразумението между конкуриращите се компании се формулира като „стратегическа стъпка за намаляване на разходите за разработка“."

    Коментиран от #62

    18:35 26.08.2025

  • 20 с изключение на електронната промишленос

    16 0 Отговор
    "с изключение на електронната промишленост, са отбелязали спад." !

    Ако не беше електронизацията !

    И тоя сектор !

    Щеше да е Като Другите !

    Но Това не означава !

    Че продуктите им !

    Не са Посредствени !

    Коментиран от #27

    18:35 26.08.2025

  • 21 дойчлър

    37 0 Отговор
    Загубихме и третата световна, но Путин е виновен!

    18:35 26.08.2025

  • 22 Ганя Путинофила

    5 29 Отговор
    Ганя иска де се вози в Беемве, не ще в масквич!
    Но иначе е русофил!
    Сбъркано племе!

    18:37 26.08.2025

  • 23 Как

    34 0 Отговор
    С тези идиотски еко ограничения няма да се просъществува.Китайците не се съобразяват и действат.

    18:37 26.08.2025

  • 24 откровена

    2 22 Отговор
    Дезинформация. Хората не могат да си ползват отпуските. Не достига работна ръка. Вярно е, че много последователи на азг напуснаха работа, защото Путин тръмп и най вече мъск яко развързаха кесия. Един глас за азг струваше между 500 и 25000 Евро. Много бяха подлагани да напуснат работа с някои суми и т.н.

    Коментиран от #43

    18:37 26.08.2025

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Перке, перке

    33 0 Отговор
    Така е защото Германия и Европа си налагат САМОсанкциониране.

    18:38 26.08.2025

  • 27 Царя ти каза

    5 1 Отговор

    До коментар #20 от "с изключение на електронната промишленос":

    да си смениш чипа !

    18:39 26.08.2025

  • 28 az СВО Победа80

    30 1 Отговор
    Даааа, а уж руснаците трябваше да пострадат от западните "санкции" ....

    Каквото сам си направиш, никой не може да ти го направи!

    🤣🤣🤣🤣

    18:39 26.08.2025

  • 29 4 милиона руски роба бъхтят в Германия

    4 26 Отговор
    Още 1 милион наташки бъхтят в германските бардаци! След работа излизат по улиците, веят руски знамена и врякат: "слава путину"!
    Сега ще трябва да си ходят във великата матушка!

    18:41 26.08.2025

  • 30 Читател

    17 0 Отговор
    Зелената зделка харесва това

    18:41 26.08.2025

  • 31 А не може да бъде

    16 0 Отговор
    Дакса е на невиждани висоти това отразява жерманската икономика дето е една стъкмистика като сашовската

    18:44 26.08.2025

  • 32 Бай той Толстой

    18 0 Отговор
    САНКЦИИТЕ РАБОТЯТ 😁💪

    18:45 26.08.2025

  • 33 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    17 0 Отговор
    а ЕсеС подготвя
    ДЕВЕТНАДЕСЕТИ ПАКЕТ САНКЦИИ🤔🤔🤔

    18:46 26.08.2025

  • 34 Бай той Толстой

    10 0 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Боли ма!Аз искам да видя края!

    18:46 26.08.2025

  • 35 смех

    10 0 Отговор
    Бълга ги ухапала всички пари на ЕС ги пренасочват към 300к кв км немски кен еф.

    18:46 26.08.2025

  • 36 Някой

    12 0 Отговор
    Просто се надяват, че ще ги ползват във военната индустрия после, ама не са познали.

    18:46 26.08.2025

  • 37 Икономист

    16 1 Отговор
    Европа потъва, Русия се въздига! България да напуска титаник!

    18:47 26.08.2025

  • 38 Българин

    12 2 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Трябва да почнем да произвеждаме части за японски коли!

    18:47 26.08.2025

  • 39 Бай той Толстой

    7 0 Отговор

    До коментар #14 от "Глупости на търкалета":

    Или хапчета.

    18:48 26.08.2025

  • 40 Видьо Видев

    1 17 Отговор

    До коментар #1 от "Ъъъъъъъъъ":

    Масови назначения в Русия! Удвояват производството на снаряди за убиване на украинските деца!

    Коментиран от #47, #59, #68

    18:48 26.08.2025

  • 41 Перо

    14 0 Отговор
    Джендърията ще ги фалира!

    18:48 26.08.2025

  • 42 Дякон Унуфрий Араллампиев

    14 1 Отговор

    До коментар #1 от "Ъъъъъъъъъ":

    Не си спомням телето да санкционира кравата Европа направи тази грешка Сега да плаща

    18:49 26.08.2025

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Муахахахаха

    16 1 Отговор
    Лъжите им колко са хубави колите им вече не хваща ли декиш?

    18:50 26.08.2025

  • 45 време беше

    13 0 Отговор
    Един ДВГ струва 4-5 хиляди Евро на едро, а един масов автомобил струва 45-70 000 Евро.

    18:51 26.08.2025

  • 46 КОЛЬО ПАРЪМА

    17 1 Отговор
    Още по тежки да станат да затънат хубаво

    18:51 26.08.2025

  • 47 Ъъъъъъъъъ

    15 0 Отговор

    До коментар #40 от "Видьо Видев":

    Нещо за Газа?

    18:52 26.08.2025

  • 48 Не се надявайте, русофили

    1 14 Отговор
    През 1968 г. през студентските бунтове във Франция, нашите комунисти очакваха и Франция да направи социализъм.
    И какво? Нищо!!!!
    А сега какво чакате?

    18:52 26.08.2025

  • 49 Цървул

    18 2 Отговор
    Вече работите за китайците . Ечемика вече няма да е за бира , а за храна . Печалбите ви ще заминават за украинците .

    18:53 26.08.2025

  • 50 Пилот на Ферари

    14 1 Отговор
    Като са много отворени европейците , нека отворят пазара за китайски автомобили . Прехвалените европейски кашони ще станат бутикови автомобили .

    18:55 26.08.2025

  • 51 Уса

    13 1 Отговор
    Германия е превърната в кчина пълна със садо.мазо олгфрени

    18:56 26.08.2025

  • 52 читател

    14 1 Отговор
    Ако отворят пазарите , даже Москвичите ще бъдат в челните места по продажби . Никой няма да си купи голф освен може би в Перник .

    Коментиран от #61

    18:56 26.08.2025

  • 53 Малее

    11 0 Отговор
    А AI още не е подпукал автомобилния сектор. Интересно е, че колите не са поевтиняли, може би просто им е била малка печалбата на шефовете.

    18:58 26.08.2025

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 клубът на фалиралите

    12 1 Отговор
    Консолидираният брутен дълг в ЕС възлиза на 82 % от БВП ?! В цифри - 14.2 трилиона .......

    Коментиран от #60

    19:00 26.08.2025

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Азз

    10 0 Отговор
    Абе важното е да има още санкции и да се гледат мигрантите

    19:00 26.08.2025

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Така е

    7 1 Отговор

    До коментар #56 от "клубът на фалиралите":

    Гърция..153%, Франция...113%
    Италия ..145%,Германия 62%, Полша 55%

    19:03 26.08.2025

  • 61 Янко Виа

    3 3 Отговор

    До коментар #52 от "читател":

    Москвича които показаха на около 25мин . клип в тубата е китайски и е базиран на платформа от Джета и изобщо не изглеждаше зле .

    19:03 26.08.2025

  • 62 Перо

    4 0 Отговор

    До коментар #19 от "Ъъъъъъъъъ":

    Това, че BMW се кооперира в определени производства с Mercedes Benz е за оптимизация, намаляване на разходите, в новите условия! В САЩ тези процеси вървят от 25-30 г. Форд произвежда ДВГ на почти всички фирми, а Крайслер беше във фалит и Фиат ги купи! Сега тази стагнация стигна до Германия за което помогнаха и новите мита! САЩ е много голям пазар за германски автомобили и някои модели луксозни италиански спортни автомобили, поради силно развитата финансово-кредитна система и евтини горива!

    19:04 26.08.2025

  • 63 стоян георгиев

    4 14 Отговор
    България ще стане център на военното производство на ЕС

    Българското правителство и германската оръжейна компания Rheinmetall се готвят да създадат две големи предприятия от отбранителната промишленост в страната. Съобщава се, че след преговори на най-високо ниво е било решено да се построи най-голямата фабрика за барут в Европа и фабрика за производство на 155-мм артилерийски снаряди по стандарта на НАТО.

    Планираното производство ще бъде разположено в Машиностроителния завод „Вазов“ (ВМЗ) в град Сопот и ще произвежда около 100 000 снаряда на час.

    Правителството на България и компанията Rheinmetall инвестират над 1 милиард евро в тези проекти, което ще бъде най-голямата инвестиция в индустрията на страната през последните десетилетия. Строителството ще бъде финансирано и по специална програма на Европейската комисия - SAFE (мерки за сигурност в Европа), създадена, за да помогне на европейските страни да увеличат военните разходи.

    Изборът на България за тази роля не е случаен. Страната има дългогодишен опит във военното производство, а заводът ВМЗ беше един от най-големите производители на оръжие в Източна Европа по време на Студената война. Струва си да се вземе предвид и географското положение на България, която е на източния фланг на НАТО. Rheinmetall вече има завод за ракети в Унгария, планира да построи заводи в Украйна и създава най-големия център за производство на ракети в Европа в Германия.

    Коментиран от #81, #84, #99

    19:05 26.08.2025

  • 64 една камара фирми...

    8 1 Отговор
    ...нелегално заминаха за Русия . Гладно не се седи . Даже Фолксваген и БМВ се опитаха да продават нелегално в Русия .

    Фирми и модели като Мазда , Nissan Qashqai и X-Trail, Toyota RAV4 и Camry, както и Mazda CX-5 и Mitsubishi Outlander.

    Коментиран от #69

    19:06 26.08.2025

  • 65 стоян георгиев

    2 10 Отговор
    Големи съкращения в Германия и огромна криза в автомобилостроенето...хахах за това всеки иска БМВ или Мерцедес...и големи съкращения 51000 от работещи в сектора милиони.

    Коментиран от #70

    19:06 26.08.2025

  • 66 яшар

    9 0 Отговор
    Това заслужават.Такива хралупи са си избрали да ги управляват.

    19:07 26.08.2025

  • 67 Бат Венце Сикаджията

    9 0 Отговор
    Спрете се малко с тези коли, че като изляза около блока все едно се разхождам из дилършип на бракми.

    Коментиран от #72

    19:07 26.08.2025

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 стоян георгиев

    0 12 Отговор

    До коментар #64 от "една камара фирми...":

    Коя е тази камара фирми?и защо копейките не заминавате е въпроса?що даже тия дето бяхте там избягайте?

    Коментиран от #71, #75

    19:07 26.08.2025

  • 70 автомонтьор

    9 0 Отговор

    До коментар #65 от "стоян георгиев":

    Прав си баце , нали вие ни направихте милионери .

    19:08 26.08.2025

  • 71 а бе Стоене

    7 0 Отговор

    До коментар #69 от "стоян георгиев":

    Ти кьорав ли си или неграмотен бе ?

    19:09 26.08.2025

  • 72 Д -р Фройдашки

    2 0 Отговор

    До коментар #67 от "Бат Венце Сикаджията":

    Разбирам те пич ,искаш само ти да си караш ,а другите царр Вулли не го заслужават .А когато беше по млад яко ръчкаше ,а сега изведнъж се загрижи за чистия въздух за децата .Имам много подобни пациенти,мога да помогна !

    Коментиран от #77

    19:10 26.08.2025

  • 73 Италианско

    4 0 Отговор
    Живи да ги ожалиш германците, да идват насам защото ганя е цъфнал та вързал

    19:10 26.08.2025

  • 74 те така е

    8 0 Отговор
    Водещи южнокорейски компании като Samsung, LG и Hyundai предприемат стъпки за потенциално завръщане на руския пазар след принудителното си оттегляне през 2022 година.

    Изтеглянето на южнокорейските технологични и автомобилни гиганти от Русия никога не е било категорично, като някои от тях са продължили доставките на продукти по неофициални канали през последните три години.

    19:13 26.08.2025

  • 75 Ивайло

    7 0 Отговор

    До коментар #69 от "стоян георгиев":

    СиСи кво стана ,намери ли късметче за мерцедес в пакето със Зрънчо ?Постоянство му е майкатта братле ,упоритост иска ,засега си карай Астричката но не се предавай ,спасение дебне отвсякъде !

    19:13 26.08.2025

  • 76 стоян

    1 7 Отговор
    Путинофили - на края статията пише - и все пак индустрията се е увеличила с 3.5 % спрямо 2014 гд или 185 000 души

    Коментиран от #78

    19:13 26.08.2025

  • 77 Бате Венце - Сикаджията от Овча Купел

    3 3 Отговор

    До коментар #72 от "Д -р Фройдашки":

    Абсолютно никога не съм притежавал кола. Иди себе си прегледай. Побърканяци сте с тези коли. Вие сте комплексари. За вас те са "признак" на заможност, а сте пълни айде да не казвам какво. Изобщо не ти говоря за въздуха. Главата ти е въздух на тебе.

    Коментиран от #89

    19:15 26.08.2025

  • 78 ха ха ха ...

    5 0 Отговор

    До коментар #76 от "стоян":

    А спрямо 1918 година с колко се е увеличила бе Стоене ?....ха ха ха ....малоумна работа ....

    19:16 26.08.2025

  • 79 Някой

    9 0 Отговор
    Няма китайски редки метали, няма коли, самолети и разни оръжия. Да ходят да се молят в Китай. Ааа те май вече ходиха там.

    19:16 26.08.2025

  • 80 Анонимен

    8 0 Отговор
    Случва се неизбежното.Според икономистите суровината е определяща за цената на крайният продукт.Всичко свърши след взрива в Балтийско море.Евтините нефтопродукти ги няма вече.

    19:16 26.08.2025

  • 81 Гого Лозанов

    8 0 Отговор

    До коментар #63 от "стоян георгиев":

    СиСи ами като свърши войната в Осрайна кво ша ги правим тези снаряди ?Снаряди ли ще ядеш бе душичка златна ?

    Коментиран от #88, #91, #92

    19:18 26.08.2025

  • 82 Количествените промени водят до

    3 0 Отговор
    Качествени промени и качествените промени водят до количествени
    Трябваше да правят МПС със здрава рама и чупливи части и от солидарност германците щяха да произвеждат резервни части за здрави рами на МПС

    19:18 26.08.2025

  • 83 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    5 0 Отговор
    Хаирлия да е!!!! Днес Германия, утре-Ес

    Коментиран от #94

    19:19 26.08.2025

  • 84 Перо

    3 0 Отговор

    До коментар #63 от "стоян георгиев":

    Прав си за БГ, но Rheinmetall има кооперирано производство и с американската военна индустрия, както и в други страни, по-специално в производството на танкове и артилерия! Оръдията /120 мм/ на много чужди танкове и артилерииски гаубици /155 мм/ са на Rheinmetall, заедно с различните видове муниции! Това е действително една голяма инвестиция за БГ за нещо, което има пазар и е много търсена стока! Гръбнака на икономиката е производство и износ!

    19:21 26.08.2025

  • 85 туй не го разбирам

    3 0 Отговор
    ЕС ще изисква трансфер на технологии от китайските компании, инвестиращи в съюза ??...

    Брюксел планира да принуди китайски компании да прехвърлят интелектуална собственост на европейски фирми и да споделят технологично ноу-хау.....

    Миналия месец Европейската комисия потвърди мита до 35 процента върху китайските електрически превозни средства, в допълнение към съществуващата тарифа от 10 процента........

    19:21 26.08.2025

  • 86 Механик

    9 0 Отговор
    От кадърното управление на урсулианците, "локомотивът на Европа" вече 5-та година седи в глух коловоз.
    В котела му няма пара, защото уруслите не дават да гори дърва. Спукал е гума, а няма кой да я смени. Машинистът и огняра се целуват нежно пред козметичното студио, чакайки да им направят прическа на ПУБИСА>

    19:21 26.08.2025

  • 87 ЕСтествено

    7 0 Отговор
    Урсуланците са, като скакалци, където минат в икономиката всичко опоскват и унищожават!
    И Урсула тьпата е техната водачка!

    19:22 26.08.2025

  • 88 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    1 1 Отговор

    До коментар #81 от "Гого Лозанов":

    Той знак, къде ще си ги слага

    Коментиран от #93

    19:23 26.08.2025

  • 89 Гого Лозанов

    2 0 Отговор

    До коментар #77 от "Бате Венце - Сикаджията от Овча Купел":

    Старче кола не си притежавал щото си нямал пари да я купиш ,а още по малко и да ходиш с нея някъде ,да те открехна -почивки ,уикенди екскурзии и т.н това изисква средства . Това не са буржоазни приумици ,а нормални неща за една голяма част от населението .Другия вариант е да си модерна еко тротинетка -ами и тези не ги разбирам .

    Коментиран от #96

    19:24 26.08.2025

  • 90 Урсула:

    8 0 Отговор
    Санкциите срещу Русия Работят Прекрасно!
    Германската автоиндустрия може да е в тежка криза,
    но нека на Путин да му е тежко!

    19:24 26.08.2025

  • 91 Перо

    3 0 Отговор

    До коментар #81 от "Гого Лозанов":

    С тоя бизнес няма стагнация!

    19:25 26.08.2025

  • 92 Господарите му зад океана

    3 0 Отговор

    До коментар #81 от "Гого Лозанов":

    ще направят нова война и стоенче пак ще е назначен за парцала на форума.

    19:25 26.08.2025

  • 93 Гого Лозанов

    1 0 Отговор

    До коментар #88 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Ще си слага 🎯 на ∆π€€€н цетто ,но се говори че бил голям тесняк ,та доста мераклии вече има .Мен не ме бройте ,аз съм Традиционалист ,даже и г3оо не си епилирам.

    19:27 26.08.2025

  • 94 Отец Дионисий

    2 0 Отговор

    До коментар #83 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Амин братко !От твоите уста в Божиите уши !

    19:29 26.08.2025

  • 95 Урсула президент!

    1 0 Отговор
    Урсула президент! Урсула президент! Урсула президент! Все си мислех, че това българите сме заспал народ, ама швабите последно време ни бият по точки

    19:30 26.08.2025

  • 96 Бат Венце Сикаджията

    0 2 Отговор

    До коментар #89 от "Гого Лозанов":

    Далеч съм още от старче. На 43 съм, и никакви почивки не ме интересуват. Аз съм живял 20 години в САЩ, обиколил съм Европа и съм се нагледал. Ти ходи до Гърция с бракмата си,би си мисли,бче си голяма работа.

    Коментиран от #100

    19:31 26.08.2025

  • 97 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 98 Не е майтап

    2 0 Отговор

    До коментар #8 от "Мюнюн фон дер лайен":

    Из нашия край има една стара приказка:
    Кво мА гледаш каТ изпаднал германец.
    Не е случайна 😁

    19:35 26.08.2025

  • 99 Анубис

    3 0 Отговор

    До коментар #63 от "стоян георгиев":

    На какво се радваш.....галош скъсан!?!
    Ставаме приоритетна мишена.

    19:37 26.08.2025

  • 100 Гого Лозанов

    1 0 Отговор

    До коментар #96 от "Бат Венце Сикаджията":

    Абе бате Венци ,как си живял в Сащ ,като на повечето места обществен транспорт няма ,даже и нопределен вид хляб да си купиш може да се наложи да караш 15км.Освен ако не си живял в Ню Йоорк.Откъде знам ли ,ааа познай от три пъти ?

    19:39 26.08.2025

  • 101 Мерц,на конференция в Долна Саксония

    2 0 Отговор
    Германия катастрофира
    Икономическата криза е структурна
    Миграцията е голям проблем
    Нужно е бързо възстановяване отношенията с Русия

    19:41 26.08.2025

  • 102 Абе,

    1 0 Отговор
    важно е да има за зеленият шмъркач...

    19:41 26.08.2025

  • 103 Ник. А

    0 0 Отговор
    нека,като искат да скубят хората, че да се облажат, така им се пада. 🤣 вярно, че колите са качествени и т. н., но пък това не е причина да продават на безумни цени. Същото ще застигне и другите един ден, хората вече откачиха заради алчността им

    19:41 26.08.2025

  • 104 УдоМача

    0 0 Отговор
    То да беше само автомобилната...

    19:42 26.08.2025

