Самоуверен и невъздържан: от 100 дни Фридрих Мерц е канцлер

На международната сцена Фридрих Мерц е далеч по-решителен и забележим от своя предшественик. Във вътрешнополитически план обаче одобрението към правителството му пада. Как се справи той в първите 100 дни като канцлер?
Началото на канцлерството на Фридрих Мерц беше колебливо. На изборите за Бундестаг крайнодесните от "Алтернатива за Германия" постигнаха рекорден резултат, а когато стана ясно, че християндемократите и социалдемократите ще преговарят за коалиция, наблюдателите нарекоха това "последен шанс за демокрацията".
Коалиционно споразумение беше постигнато, но последва шок при гласуването - кандидатурата на Мерц не беше одобрена. При първия вот гласовете от собствения му лагер го провалиха. При второто гласуване на 6 май лидерът на ХДС/ХСС все пак бе избран за канцлер. А оттогава минаха 100 дни.
Германия е обратно на международната сцена
"Германия се завърна", повтори Мерц многократно след избора си. И на международната сцена наистина изглежда така. Малко след избора си канцлерът посети Украйна заедно с френския си колега Макрон и британския премиер Киър Стармър.
Мерц се държи така, както смята, че трябва да се държи един федерален канцлер - независимо, самоуверено, гордо, коментира в тази връзка Забине Хенкел от АРД. Това се усети и по време на посещението му във Вашингтон при Доналд Тръмп. "Изключително съм доволен от посещението", коментира той. А фактът, че Тръмп го покани да нощува в резиденцията му, Мерц разтълкува като знак на признание.
Тръмп не включи Европейския съюз в плановете си за среща с Путин в Аляска, но това не демотивира Мерц, дори напротив. Той организира предварителен видеоразговор с американския президент, в който ще участват още Макрон, Стармър и украинския президент Володимир Зеленски. Посланието е съвсем ясно: Не забравяй Европа и Германия.
Невъздържаност и решения на своя глава
В същото време невъздържания тон на Мерц неведнъж му е навличал проблеми. При нападението на Израел срещу Иран на 13 юни той заяви: "Израел върши мръсната работа за всички нас". Преди това канцлерът многократно разкритикува поведението на Израел и обяви, че не разбира каква стратегия преследва Нетаняху в ивицата Газа.
Мерц коментира толкова много външнополитически въпроси, че външният му министър Йохан Вадефул остава в сянка. В началото на август пък той еднолично обяви, че Германия няма да доставя на Израел повече оръжия, който могат да се използват в Газа. Това решение му навлече критики от собствените редици.
Нищо не може да наруши самочувствието му
Вътрешнополитическите проблеми Мерц по-скоро е оставил на своите съюзници в партията като Йенс Шпан, коментира Забине Хенкел. Мерц се интересува основно от това да изпраща сигнали към избирателите. Но те явно не дават особен резултат. И то въпреки че новата власт в Берлин отговори на очакванията за затягане на правилата по отношение на миграцията. Според последните проучвания доверието и в правителството, и в самия Мерц пада. Самият той обаче има съвсем различно мнение за своя екип, като преди няколко седмици го нарече "едно от най-добрите правителства, които Германия е имала от десетилетия насам".
Доверието в Мерц е накърнено. А тежките решения тепърва предстоят - например за пенсиите и здравните грижи в страната. Няма особени съмнения в това, че Мерц ще ги вземе по-скоро като ръководител на компания, отколкото като политик. И за разлика от Меркел и Шолц, които бяха изключително предпазливи, ще използва вероятно не най-дипломатичните думи, за да ги оправдае.
Ясно е още, че нищо не може да наруши самочувствието му, както отбелязва и Забине Хенкел от АРД. Фридрих Мерц вече е решил и какво трябва да казват хората за него в края на мандата му: "Нека казват, че съм се справил доста добре."
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Атина Палада
Излъчване на д.ебил:)))) тъжното е ,че всичките евролидери са със същото излъчване!
А излъчването никога не лъже!
Коментиран от #27
17:20 14.08.2025
3 С когнитивни
17:20 14.08.2025
4 Не го избраха от раз
17:22 14.08.2025
5 Комсомолката от ГДР, Меркел
Той с тези пари правеше ракети!
Коментиран от #59
17:22 14.08.2025
6 Обективен
17:23 14.08.2025
7 Таурусите са приготвени
Коментиран от #13
17:23 14.08.2025
8 Ганя Путинофила
Той ни го завря с този Боташ!
Той докара 100 000 украинки на Слънчака!
Той докара 80 000 сирийци в територията!
Коментиран от #61
17:25 14.08.2025
9 ти да видиш
17:25 14.08.2025
10 5 милиона руски роба бъхтят в Германия
17:26 14.08.2025
11 Прекомерните
17:26 14.08.2025
12 Ганя Путинофила
След като ликвидира повече от 1 000 000 рушляка, вкара Швеция и Финландия в НАТО!
Сега и Австрия заяви, че иска в НАТО!
След Сирия загуби и Кавказ!
Ето затова съм върл путинофил!
17:26 14.08.2025
13 Ицо
До коментар #7 от "Таурусите са приготвени":сега ги произвеждали, каза Мерц. След 4-5 години щели да са готови.
Голям смях с този, нали...
17:26 14.08.2025
14 сериозен
17:27 14.08.2025
15 Дрът русофил
Коментиран от #26
17:27 14.08.2025
16 вен серемос
17:27 14.08.2025
17 Сатана Z
Опитаха се да спрат AfD чрез забрани, етикети, наказателно разузнаване. Обявиха ги за екстремисти - и получиха най-голямата фракция в Бундестага. Колкото и да е странно, колкото повече канцлерите ги потискаха, толкова по-бързо нарастваха рейтингите на онези, които казваха: „Германия не е разменна монета за глобалистите“. И сега, когато имат 152 мандата, никой не се смее. Започва нова игра.
Не идеализирам AfD. Те имат своите ъгли. Но ключът е в повратната точка: Европа бавно, но неизбежно се отдалечава от диктата на либералната матрица. Както беше в Полша, както вече започва във Франция. Това не е протест - това е пробуждане. И колкото повече старата система задушава този процес, толкова по-бързо ще се случи промяната. Защото, когато хората вече не се чувстват като господари в собствената си къща, те търсят нови мениджъри. И този път те ги намериха.
17:27 14.08.2025
18 Ами да пожелаем
17:28 14.08.2025
19 Когато Германия се въоржава
Коментиран от #24, #37, #42
17:29 14.08.2025
20 Шмерц
17:30 14.08.2025
21 100 дни нацизъм в Германия
17:30 14.08.2025
22 Механик
Самоуверен БЕЗ ПОКРИТИЕ и невъздържан- така ще е казано най-точно.
А за смехотворният им външен вид, дори няма да споменавам.
17:31 14.08.2025
23 Мерц
17:31 14.08.2025
24 И се издига руски флаг
До коментар #19 от "Когато Германия се въоржава":в Берлин!
Коментиран от #29, #41
17:32 14.08.2025
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 ДрБр
До коментар #15 от "Дрът русофил":Русия умре.
17:32 14.08.2025
27 Механик
До коментар #2 от "Атина Палада":Абсолютно точно.
п.п.
Извинявам се, че съм постнал подобно мнение, но обикновено чета коментарите след като самият аз съм направил такъв.
17:33 14.08.2025
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Атина Палада
До коментар #24 от "И се издига руски флаг":Кой е руският флаг през 1945?
17:34 14.08.2025
30 100 дни Фридрих Мерц е канцлер
Използването на имиграционния закон за регулиране на политическите протести изпраща ясно послание към чужденците в Германия: говорете открито и рискувате да загубите статута си – или да бъдете депортирани. Позор и нацизъм на 100%
17:34 14.08.2025
31 Вангелия Гущерова
17:34 14.08.2025
32 Когато зимата сняг забръска
17:35 14.08.2025
33 Ху-ху-ху
17:35 14.08.2025
34 100 дни нацизъм
17:36 14.08.2025
35 Анонимен
17:36 14.08.2025
36 100 дни нацизъм
17:37 14.08.2025
37 Руски историци твърдят, че са 38 милиона
До коментар #19 от "Когато Германия се въоржава":Путин затова не иска да отваря архивите!
Коментиран от #47
17:39 14.08.2025
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Атина Палада
Не виждате ли ква м.ижитурка стои срещу вас бре..:)))
17:41 14.08.2025
40 Анонимен
17:41 14.08.2025
41 САЩ и Англия сринаха Германия
До коментар #24 от "И се издига руски флаг":от въздуха!
Дадоха на руснаците Берлин да се фукат кат циганин с бел г ъ з!
Коментиран от #60
17:41 14.08.2025
42 Атина Палада
До коментар #19 от "Когато Германия се въоржава":Когато Германия се въоръжава руската армия влиза в Берлин...:)
17:42 14.08.2025
43 Всичко се повтаря младежи
Коментиран от #44
17:42 14.08.2025
44 И до ден днешен руснаците не искат
До коментар #43 от "Всичко се повтаря младежи":да покажат секретният анекс към пакта Рибентроп - Морлотов, за да не узнае светът, че руснаците са виновни за Втората световна!
Освен това Хитлер не веднъж е казвал, че напада СССР заради Финландия!
Коментиран от #53, #54
17:45 14.08.2025
45 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
....
ЗА ДА НЕ ИМ ОТРЕЖЕ БЮДЖЕТА .. ГЕРМАНСКА ДЪРЖАВНА МЕДИЯ СА ВСЕ ПАК :)
17:45 14.08.2025
46 100 дни нацизъм
Коментиран от #50
17:46 14.08.2025
47 Атина Палада
До коментар #37 от "Руски историци твърдят, че са 38 милиона":Не,не затова не отваря архивите,а защото са много по малко .Дори под 20 милиона с цивилното население,а цивилното население е било много ...По късно към 60-те години Кремъл си надписал цифрата на 27 милиона..
Те и евреите си били надписали цифрата,та Германия още им плаща репарации..
Не че и 18 милиона са малко де...
17:47 14.08.2025
48 Пилотът Гошу
17:49 14.08.2025
49 Мдаа
До коментар #1 от "Луганск":Не се притеснявай за европейските пари. Както се знае, вие сте най-големите инвеститори на Украйна, плащате сметката и от двете страни на фронта.
17:49 14.08.2025
50 Атина Палада
До коментар #46 от "100 дни нацизъм":Да,легитимна и законна има разлика!
Примерно ,правителството в България е законно ,но не е легитимно..
17:49 14.08.2025
51 100 дни нацизъм
17:49 14.08.2025
52 фен на сидеров
17:50 14.08.2025
53 Пилотът Гошу
До коментар #44 от "И до ден днешен руснаците не искат":Да беше се поинтересувал и за пактовете преди Молотов Рибентроп... Руснаците последни подписват... Преди тях са четворния пакт с Франция, Великобритания и Италия, на два пъти, Полша, Австрия, Латвия, Естония...
17:52 14.08.2025
54 Атина Палада
До коментар #44 от "И до ден днешен руснаците не искат":Ако Хитлер е нападнал СССР заради Финландия,то тогава останалите страни в Европа заради какво? Цяла Европа (без Гърция и Сърбия) нападат СССР..
17:53 14.08.2025
55 Съветският пeHиc аkp0бат
Ако започне война между Русия и Германия в опит да изпълни мечтата на дядо си, поне германците ще знаят какво ги очаква.
И преди да прочетете някой факт-чекър, който ви обяснява, че това не е вярно, имайте предвид, че Мерц лично призна, че дядо му Йозеф Пол Совини е бил нацист.
17:55 14.08.2025
56 Съветският пeHиc аkp0бат
Адолф Хойзингер, началник-щаб на Хитлер, става председател на Военния комитет на НАТО през 1961-1964 г.
Ханс Шпайдел, командир на НАТО за Централна Европа (CCE) 1957-1963 г.
Йохан Щайнхоф, председател на Военния комитет на НАТО, 1971-1974 г.
Йохан фон Клаймансег - НАТО CCE, 1967-1968
Ернст Фербер - НАТО CCE, 1973-1975
Карл Шнел - CCE на НАТО, 1975-1977.
Франц Йозеф Шулце - НАТО CCE, 1977-1979.
Фердинанд фон Зенгер и Етерлин - НАТО CCE, 1979-1983.
17:55 14.08.2025
57 Съветският пeHиc аkp0бат
Фидел Кастро 1992 г.
17:55 14.08.2025
58 Освен че е "Самоуверен и невъздържан"
17:57 14.08.2025
59 А ти таковата
До коментар #5 от "Комсомолката от ГДР, Меркел":Дудуци .
17:58 14.08.2025
60 Атина Палада
До коментар #41 от "САЩ и Англия сринаха Германия":САЩ и Англия сринаха Германия днес,макар и икономически,което не е кой знае колко по различно.. (2024-2025 г) а тогава ...когато руската армия беше пред портите на Берлин САЩ се включиха във войната на страната на СССР и избомбиха немчугата..
Сега САЩ постъпват по същия начин...Видяха ,че Западналите колективни загубиха в Украйна и се измъкват по чорапки от Украйна,а Европа да плаща репарациите...Много удобно..
17:58 14.08.2025
61 Нали
До коментар #8 от "Ганя Путинофила":Си от любителите на завирането ,
Що се оплакваш ?
17:59 14.08.2025
62 100 дни нацизъм
Горко, когато Германия наистина отново се окаже „най-силната военна сила в Европа“, каквато се стреми да бъде в момента, и отново самата тя върши „мръсната работа“ срещу „легитимни цели“, а единственото, което има значение, е на чия страна си, вместо на закона. Това ще означава, че световната война, геноцидът и диктатурата отново са на дневен ред.
18:00 14.08.2025