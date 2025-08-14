Самоуверен и невъздържан: от 100 дни Фридрих Мерц е канцлер

На международната сцена Фридрих Мерц е далеч по-решителен и забележим от своя предшественик. Във вътрешнополитически план обаче одобрението към правителството му пада. Как се справи той в първите 100 дни като канцлер?

Началото на канцлерството на Фридрих Мерц беше колебливо. На изборите за Бундестаг крайнодесните от "Алтернатива за Германия" постигнаха рекорден резултат, а когато стана ясно, че християндемократите и социалдемократите ще преговарят за коалиция, наблюдателите нарекоха това "последен шанс за демокрацията".

Коалиционно споразумение беше постигнато, но последва шок при гласуването - кандидатурата на Мерц не беше одобрена. При първия вот гласовете от собствения му лагер го провалиха. При второто гласуване на 6 май лидерът на ХДС/ХСС все пак бе избран за канцлер. А оттогава минаха 100 дни.

Германия е обратно на международната сцена

"Германия се завърна", повтори Мерц многократно след избора си. И на международната сцена наистина изглежда така. Малко след избора си канцлерът посети Украйна заедно с френския си колега Макрон и британския премиер Киър Стармър.

Мерц се държи така, както смята, че трябва да се държи един федерален канцлер - независимо, самоуверено, гордо, коментира в тази връзка Забине Хенкел от АРД. Това се усети и по време на посещението му във Вашингтон при Доналд Тръмп. "Изключително съм доволен от посещението", коментира той. А фактът, че Тръмп го покани да нощува в резиденцията му, Мерц разтълкува като знак на признание.

Тръмп не включи Европейския съюз в плановете си за среща с Путин в Аляска, но това не демотивира Мерц, дори напротив. Той организира предварителен видеоразговор с американския президент, в който ще участват още Макрон, Стармър и украинския президент Володимир Зеленски. Посланието е съвсем ясно: Не забравяй Европа и Германия.

Невъздържаност и решения на своя глава

В същото време невъздържания тон на Мерц неведнъж му е навличал проблеми. При нападението на Израел срещу Иран на 13 юни той заяви: "Израел върши мръсната работа за всички нас". Преди това канцлерът многократно разкритикува поведението на Израел и обяви, че не разбира каква стратегия преследва Нетаняху в ивицата Газа.

Мерц коментира толкова много външнополитически въпроси, че външният му министър Йохан Вадефул остава в сянка. В началото на август пък той еднолично обяви, че Германия няма да доставя на Израел повече оръжия, който могат да се използват в Газа. Това решение му навлече критики от собствените редици.

Нищо не може да наруши самочувствието му

Вътрешнополитическите проблеми Мерц по-скоро е оставил на своите съюзници в партията като Йенс Шпан, коментира Забине Хенкел. Мерц се интересува основно от това да изпраща сигнали към избирателите. Но те явно не дават особен резултат. И то въпреки че новата власт в Берлин отговори на очакванията за затягане на правилата по отношение на миграцията. Според последните проучвания доверието и в правителството, и в самия Мерц пада. Самият той обаче има съвсем различно мнение за своя екип, като преди няколко седмици го нарече "едно от най-добрите правителства, които Германия е имала от десетилетия насам".

Доверието в Мерц е накърнено. А тежките решения тепърва предстоят - например за пенсиите и здравните грижи в страната. Няма особени съмнения в това, че Мерц ще ги вземе по-скоро като ръководител на компания, отколкото като политик. И за разлика от Меркел и Шолц, които бяха изключително предпазливи, ще използва вероятно не най-дипломатичните думи, за да ги оправдае.

Ясно е още, че нищо не може да наруши самочувствието му, както отбелязва и Забине Хенкел от АРД. Фридрих Мерц вече е решил и какво трябва да казват хората за него в края на мандата му: "Нека казват, че съм се справил доста добре."