Самоуверен и невъздържан: от 100 дни Фридрих Мерц е канцлер

14 Август, 2025 17:17 924 62

Тръмп не включи Европейския съюз в плановете си за среща с Путин в Аляска, но това не демотивира Мерц, дори напротив

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

На международната сцена Фридрих Мерц е далеч по-решителен и забележим от своя предшественик. Във вътрешнополитически план обаче одобрението към правителството му пада. Как се справи той в първите 100 дни като канцлер?

Началото на канцлерството на Фридрих Мерц беше колебливо. На изборите за Бундестаг крайнодесните от "Алтернатива за Германия" постигнаха рекорден резултат, а когато стана ясно, че християндемократите и социалдемократите ще преговарят за коалиция, наблюдателите нарекоха това "последен шанс за демокрацията".

Коалиционно споразумение беше постигнато, но последва шок при гласуването - кандидатурата на Мерц не беше одобрена. При първия вот гласовете от собствения му лагер го провалиха. При второто гласуване на 6 май лидерът на ХДС/ХСС все пак бе избран за канцлер. А оттогава минаха 100 дни.

Германия е обратно на международната сцена

"Германия се завърна", повтори Мерц многократно след избора си. И на международната сцена наистина изглежда така. Малко след избора си канцлерът посети Украйна заедно с френския си колега Макрон и британския премиер Киър Стармър.

Мерц се държи така, както смята, че трябва да се държи един федерален канцлер - независимо, самоуверено, гордо, коментира в тази връзка Забине Хенкел от АРД. Това се усети и по време на посещението му във Вашингтон при Доналд Тръмп. "Изключително съм доволен от посещението", коментира той. А фактът, че Тръмп го покани да нощува в резиденцията му, Мерц разтълкува като знак на признание.

Тръмп не включи Европейския съюз в плановете си за среща с Путин в Аляска, но това не демотивира Мерц, дори напротив. Той организира предварителен видеоразговор с американския президент, в който ще участват още Макрон, Стармър и украинския президент Володимир Зеленски. Посланието е съвсем ясно: Не забравяй Европа и Германия.

Невъздържаност и решения на своя глава

В същото време невъздържания тон на Мерц неведнъж му е навличал проблеми. При нападението на Израел срещу Иран на 13 юни той заяви: "Израел върши мръсната работа за всички нас". Преди това канцлерът многократно разкритикува поведението на Израел и обяви, че не разбира каква стратегия преследва Нетаняху в ивицата Газа.

Мерц коментира толкова много външнополитически въпроси, че външният му министър Йохан Вадефул остава в сянка. В началото на август пък той еднолично обяви, че Германия няма да доставя на Израел повече оръжия, който могат да се използват в Газа. Това решение му навлече критики от собствените редици.

Нищо не може да наруши самочувствието му

Вътрешнополитическите проблеми Мерц по-скоро е оставил на своите съюзници в партията като Йенс Шпан, коментира Забине Хенкел. Мерц се интересува основно от това да изпраща сигнали към избирателите. Но те явно не дават особен резултат. И то въпреки че новата власт в Берлин отговори на очакванията за затягане на правилата по отношение на миграцията. Според последните проучвания доверието и в правителството, и в самия Мерц пада. Самият той обаче има съвсем различно мнение за своя екип, като преди няколко седмици го нарече "едно от най-добрите правителства, които Германия е имала от десетилетия насам".

Доверието в Мерц е накърнено. А тежките решения тепърва предстоят - например за пенсиите и здравните грижи в страната. Няма особени съмнения в това, че Мерц ще ги вземе по-скоро като ръководител на компания, отколкото като политик. И за разлика от Меркел и Шолц, които бяха изключително предпазливи, ще използва вероятно не най-дипломатичните думи, за да ги оправдае.

Ясно е още, че нищо не може да наруши самочувствието му, както отбелязва и Забине Хенкел от АРД. Фридрих Мерц вече е решил и какво трябва да казват хората за него в края на мандата му: "Нека казват, че съм се справил доста добре."


Германия
  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Атина Палада

    32 1 Отговор
    Вижте им само излъчването:))))
    Излъчване на д.ебил:)))) тъжното е ,че всичките евролидери са със същото излъчване!
    А излъчването никога не лъже!

    Коментиран от #27

    17:20 14.08.2025

  • 3 С когнитивни

    24 2 Отговор
    способности на хлапак някъде на 12-15 години, той е "супер канцлер" на жалката Германия...

    17:20 14.08.2025

  • 4 Не го избраха от раз

    25 2 Отговор
    След това беше на кантар. Германците не го искат. От къде това самочувствие в този нагъл глист Но...глист и акъл не се връзва.

    17:22 14.08.2025

  • 5 Комсомолката от ГДР, Меркел

    5 20 Отговор
    даде на путин 7 трилиона евро за газ!
    Той с тези пари правеше ракети!

    Коментиран от #59

    17:22 14.08.2025

  • 6 Обективен

    23 0 Отговор
    В Германия започват граждански бунтове срещу мигрантите защото на народа му писна да ги хранят ,а те да ги тероризират.

    17:23 14.08.2025

  • 7 Таурусите са приготвени

    2 24 Отговор
    Вчера 4 броя удариха гарата в Москва!

    Коментиран от #13

    17:23 14.08.2025

  • 8 Ганя Путинофила

    5 16 Отговор
    Аз обича путен!
    Той ни го завря с този Боташ!
    Той докара 100 000 украинки на Слънчака!
    Той докара 80 000 сирийци в територията!

    Коментиран от #61

    17:25 14.08.2025

  • 9 ти да видиш

    19 2 Отговор
    Истински внук на дядо си!

    17:25 14.08.2025

  • 10 5 милиона руски роба бъхтят в Германия

    3 17 Отговор
    Още 1 милион наташки бъхтят в германските бардаци! След работа излизат по улиците, веят руски знамена и врякат: "слава путину"!

    17:26 14.08.2025

  • 11 Прекомерните

    16 1 Отговор
    хвалби звучат като некролог.

    17:26 14.08.2025

  • 12 Ганя Путинофила

    1 15 Отговор
    путин красавчик!
    След като ликвидира повече от 1 000 000 рушляка, вкара Швеция и Финландия в НАТО!
    Сега и Австрия заяви, че иска в НАТО!
    След Сирия загуби и Кавказ!
    Ето затова съм върл путинофил!

    17:26 14.08.2025

  • 13 Ицо

    18 2 Отговор

    До коментар #7 от "Таурусите са приготвени":

    сега ги произвеждали, каза Мерц. След 4-5 години щели да са готови.
    Голям смях с този, нали...

    17:26 14.08.2025

  • 14 сериозен

    17 2 Отговор
    Мерц е по-противен и от зелената еуглена !

    17:27 14.08.2025

  • 15 Дрът русофил

    4 12 Отговор
    Маскалите продават нефт на безценица за да не изпукат от глад!

    Коментиран от #26

    17:27 14.08.2025

  • 16 вен серемос

    15 2 Отговор
    Нещо семейство? Мъж ли е Мерц-май не! А Германия е победена страна от Червената Армия и с участието на Пърлва Българска Армия във ВСВ.Прошляци са германците и ще си останат тйакива.За Русия! За Вл. Вл. Путин! За България! За Румен Радев!

    17:27 14.08.2025

  • 17 Сатана Z

    20 1 Отговор
    „Алтернатива за Германия“ официално се превърна в най-популярната партия в Германия. Това е шамар в лицето на Мерц и цялата коалиция, която загуби последните си остатъци от авторитет за сто дни. 26% не е просто число. Това е маркер, че страната вече не иска да живее по правилата, диктувани ѝ от Брюксел и Лондон. И тук не става въпрос за „крайнодесните“. Става въпрос за онези, които са уморени от миграционната лудост, енергийното самобичуване, русофобската парализа и абсолютната глухота на властите.

    Опитаха се да спрат AfD чрез забрани, етикети, наказателно разузнаване. Обявиха ги за екстремисти - и получиха най-голямата фракция в Бундестага. Колкото и да е странно, колкото повече канцлерите ги потискаха, толкова по-бързо нарастваха рейтингите на онези, които казваха: „Германия не е разменна монета за глобалистите“. И сега, когато имат 152 мандата, никой не се смее. Започва нова игра.

    Не идеализирам AfD. Те имат своите ъгли. Но ключът е в повратната точка: Европа бавно, но неизбежно се отдалечава от диктата на либералната матрица. Както беше в Полша, както вече започва във Франция. Това не е протест - това е пробуждане. И колкото повече старата система задушава този процес, толкова по-бързо ще се случи промяната. Защото, когато хората вече не се чувстват като господари в собствената си къща, те търсят нови мениджъри. И този път те ги намериха.

    17:27 14.08.2025

  • 18 Ами да пожелаем

    14 1 Отговор
    на канцлерката фредерикеШмерц по нататЪшни подобни "УСПЕХИ". а за един и половина трилиона евро заем и превъоръжаването нищо друго освен зигхайл......

    17:28 14.08.2025

  • 19 Когато Германия се въоржава

    4 10 Отговор
    Умират 27 милиона руснаци.Статистика

    Коментиран от #24, #37, #42

    17:29 14.08.2025

  • 20 Шмерц

    15 1 Отговор
    Всеки следващ канцлер на Германия е по-голям идиот от предишния.

    17:30 14.08.2025

  • 21 100 дни нацизъм в Германия

    13 1 Отговор
    Голяма хубост

    17:30 14.08.2025

  • 22 Механик

    11 1 Отговор
    "Самоуверен и невъздържан" е точното опредление за соросоид. Само трябва да се добави "без покритие".
    Самоуверен БЕЗ ПОКРИТИЕ и невъздържан- така ще е казано най-точно.
    А за смехотворният им външен вид, дори няма да споменавам.

    17:31 14.08.2025

  • 23 Мерц

    8 1 Отговор
    Невъздържан щото е зависим от дрогата

    17:31 14.08.2025

  • 24 И се издига руски флаг

    10 2 Отговор

    До коментар #19 от "Когато Германия се въоржава":

    в Берлин!

    Коментиран от #29, #41

    17:32 14.08.2025

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 ДрБр

    2 10 Отговор

    До коментар #15 от "Дрът русофил":

    Русия умре.

    17:32 14.08.2025

  • 27 Механик

    4 0 Отговор

    До коментар #2 от "Атина Палада":

    Абсолютно точно.
    п.п.
    Извинявам се, че съм постнал подобно мнение, но обикновено чета коментарите след като самият аз съм направил такъв.

    17:33 14.08.2025

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Атина Палада

    1 1 Отговор

    До коментар #24 от "И се издига руски флаг":

    Кой е руският флаг през 1945?

    17:34 14.08.2025

  • 30 100 дни Фридрих Мерц е канцлер

    8 0 Отговор
    Днес политици от целия политически спектър на Германия рутинно се позовават на историята на страната, за да заглушат критиките към израелската политика – подкрепяйки държава, обвинена в налагане на апартейд на Западния бряг и, както твърди нарастващият консенсус сред експертите по правата на човека, в извършване на геноцид в Гааза.
    Използването на имиграционния закон за регулиране на политическите протести изпраща ясно послание към чужденците в Германия: говорете открито и рискувате да загубите статута си – или да бъдете депортирани. Позор и нацизъм на 100%

    17:34 14.08.2025

  • 31 Вангелия Гущерова

    8 1 Отговор
    Варварите от запада ке пропишат на кирилица !

    17:34 14.08.2025

  • 32 Когато зимата сняг забръска

    0 3 Отговор
    Ник Механик дедовият ми ще изтръска.

    17:35 14.08.2025

  • 33 Ху-ху-ху

    7 0 Отговор
    Поредната решителна марионетка на евреите отвъд океана. Ако дядо му знае какви ги върши, ще стане от гроба и лично ще го гръмне.

    17:35 14.08.2025

  • 34 100 дни нацизъм

    7 0 Отговор
    Германия наскоро предприе нова, обезпокоителна стъпка, сигнализирайки за готовността си да използва политически възгледи като основание за ограничаване на миграцията. Властите вече предприемат мерки за депортиране на чуждестранни граждани за участие в пропалестински действия. Както съобщих тази седмица в Intercept, четирима души в Берлин – трима граждани на ЕС и един гражданин на САЩ – ще бъдат депортирани заради участието им в демонстрации срещу войната на Израел в Гааза. Никой от четиримата не е осъден за престъпление и въпреки това властите се стремят просто да ги изгонят от страната.

    17:36 14.08.2025

  • 35 Анонимен

    4 0 Отговор
    Крайно време е Германия да се движи по собствено мнение.Ролята на марионетка години наред се втълпяваше ежедневно и систематично от така наречените нейни партньори.В продължение на 100години тази нейна роля на безгласна буква се поддържаше успешно от всички политици управлявали страната.Време е за промяна,като е необходима решителна политика за необвързаност с другите държави .

    17:36 14.08.2025

  • 36 100 дни нацизъм

    4 0 Отговор
    АРепресиите срещу политическото несъгласие са в ход в Германия. През последните две години институции и власти отмениха събития, изложби и награди заради изявления за Палестина или Израел. Има много примери: Франкфуртският панаир на книгата отложи за неопределено време церемонията по награждаването на Адания Шибли; фондация „Хайнрих Бьол“ отне наградата „Хана Аренд“ на Маша Гесен; Кьолнският университет отне професорската титла на Нанси Фрейзър; режисьорите на „No Other Land“ Базел Адра и Ювал Абрахам бяха оклеветени от германски министри. И съвсем наскоро философът Омри Бьом беше отстранен от реч на годишнината от освобождението на Бухенвалд този месец

    17:37 14.08.2025

  • 37 Руски историци твърдят, че са 38 милиона

    1 3 Отговор

    До коментар #19 от "Когато Германия се въоржава":

    Путин затова не иска да отваря архивите!

    Коментиран от #47

    17:39 14.08.2025

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Атина Палада

    1 2 Отговор
    МерцИ е всичко друго,но не и самоуверен..
    Не виждате ли ква м.ижитурка стои срещу вас бре..:)))

    17:41 14.08.2025

  • 40 Анонимен

    1 1 Отговор
    Германия ще живее дори ние да умрем.

    17:41 14.08.2025

  • 41 САЩ и Англия сринаха Германия

    1 1 Отговор

    До коментар #24 от "И се издига руски флаг":

    от въздуха!
    Дадоха на руснаците Берлин да се фукат кат циганин с бел г ъ з!

    Коментиран от #60

    17:41 14.08.2025

  • 42 Атина Палада

    0 1 Отговор

    До коментар #19 от "Когато Германия се въоржава":

    Когато Германия се въоръжава руската армия влиза в Берлин...:)

    17:42 14.08.2025

  • 43 Всичко се повтаря младежи

    1 0 Отговор
    Още през 1933 г. Германия се оттегля от Лигата на нациите, предшественикът на Организацията на обединените нации. През 1936 г. Хитлер инициира четиригодишен план за масово превъоръжаване на Германия, за да я направи годна за война и самодостатъчна. През 1938 г. Германия нахлува в Чехословакия, а през 1939 г. започва Втората световна война с нападението срещу Полша.

    Коментиран от #44

    17:42 14.08.2025

  • 44 И до ден днешен руснаците не искат

    1 1 Отговор

    До коментар #43 от "Всичко се повтаря младежи":

    да покажат секретният анекс към пакта Рибентроп - Морлотов, за да не узнае светът, че руснаците са виновни за Втората световна!
    Освен това Хитлер не веднъж е казвал, че напада СССР заради Финландия!

    Коментиран от #53, #54

    17:45 14.08.2025

  • 45 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    2 0 Отговор
    ДОЙЧЕ ЗЕЛЕ ХВАЛЯТ ШЕФА
    ....
    ЗА ДА НЕ ИМ ОТРЕЖЕ БЮДЖЕТА .. ГЕРМАНСКА ДЪРЖАВНА МЕДИЯ СА ВСЕ ПАК :)

    17:45 14.08.2025

  • 46 100 дни нацизъм

    1 0 Отговор
    Министърът на отбраната Борис Писториус (СДП) също недвусмислено заяви, че споделя концепцията на Масала и Шмит, според която единственото важно нещо е дали Германия счита една война за „легитимна“, а не дали е законна. „Легитимна или законна е тънка, но важна разлика“, заяви той по държавния телевизионен оператор ARD през юни. Той не би „препоръчал“ да прави правна оценка на американско-израелските бомби срещу Техеран, но изрично ги подкрепи. „Legalität und Legitimität“ („Законност и легитимност“), важен труд на десния конституционен юрист и „коронен юрист на Третия райх“ Карл Шмит, който се обявява срещу „безценностната“ законност

    Коментиран от #50

    17:46 14.08.2025

  • 47 Атина Палада

    0 0 Отговор

    До коментар #37 от "Руски историци твърдят, че са 38 милиона":

    Не,не затова не отваря архивите,а защото са много по малко .Дори под 20 милиона с цивилното население,а цивилното население е било много ...По късно към 60-те години Кремъл си надписал цифрата на 27 милиона..
    Те и евреите си били надписали цифрата,та Германия още им плаща репарации..
    Не че и 18 милиона са малко де...

    17:47 14.08.2025

  • 48 Пилотът Гошу

    0 0 Отговор
    Първият неприкрит служител на Блек Рок на висок пост. Некадърен и арогантен. Буквално признал, че е излъгал в предизборната кампания още преди да е канцлер, нарушенията са факт. Въпреки това няма съд, който да го разследва, нещата в Германия са дори по-нелепи от в България даже - няма съд или полиция, който да пипне когото и да било, колкото и очевадно да е престъплението. Примери много...

    17:49 14.08.2025

  • 49 Мдаа

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Луганск":

    Не се притеснявай за европейските пари. Както се знае, вие сте най-големите инвеститори на Украйна, плащате сметката и от двете страни на фронта.

    17:49 14.08.2025

  • 50 Атина Палада

    0 0 Отговор

    До коментар #46 от "100 дни нацизъм":

    Да,легитимна и законна има разлика!
    Примерно ,правителството в България е законно ,но не е легитимно..

    17:49 14.08.2025

  • 51 100 дни нацизъм

    1 0 Отговор
    И постоянно в Германия се цитира нацисткият идеолог Шмит през тези 100 дни. ...Според Шмит това се състои в „разграничението между приятел и враг“ и е централно за неговите теории. Според него една държава има значение само ако е готова и способна да определи врага и, ако е необходимо, да се бори с него с всички необходими средства. Единствената власт да решава за приятел и враг и да обявява война (jus belli) принадлежи на държавата. Държавата е „решаващият субект, който има монопола върху окончателното решение“. Само определянето на враг от държавата прави възможно създаването на вътрешна политическа идентичност и единство...

    17:49 14.08.2025

  • 52 фен на сидеров

    0 0 Отговор
    и този ще е провал за Дойчланд !

    17:50 14.08.2025

  • 53 Пилотът Гошу

    0 0 Отговор

    До коментар #44 от "И до ден днешен руснаците не искат":

    Да беше се поинтересувал и за пактовете преди Молотов Рибентроп... Руснаците последни подписват... Преди тях са четворния пакт с Франция, Великобритания и Италия, на два пъти, Полша, Австрия, Латвия, Естония...

    17:52 14.08.2025

  • 54 Атина Палада

    0 0 Отговор

    До коментар #44 от "И до ден днешен руснаците не искат":

    Ако Хитлер е нападнал СССР заради Финландия,то тогава останалите страни в Европа заради какво? Цяла Европа (без Гърция и Сърбия) нападат СССР..

    17:53 14.08.2025

  • 55 Съветският пeHиc аkp0бат

    0 0 Отговор
    внукът на нацистки щурмовик, стана канцлер. Каква ирония на съдбата!
    Ако започне война между Русия и Германия в опит да изпълни мечтата на дядо си, поне германците ще знаят какво ги очаква.
    И преди да прочетете някой факт-чекър, който ви обяснява, че това не е вярно, имайте предвид, че Мерц лично призна, че дядо му Йозеф Пол Совини е бил нацист.

    17:55 14.08.2025

  • 56 Съветският пeHиc аkp0бат

    0 0 Отговор
    НАЦИСТКИТЕ офицери, заели постове в НАТО. Факт, а не теория на конспирацията!

    Адолф Хойзингер, началник-щаб на Хитлер, става председател на Военния комитет на НАТО през 1961-1964 г.

    Ханс Шпайдел, командир на НАТО за Централна Европа (CCE) 1957-1963 г.
    Йохан Щайнхоф, председател на Военния комитет на НАТО, 1971-1974 г.
    Йохан фон Клаймансег - НАТО CCE, 1967-1968
    Ернст Фербер - НАТО CCE, 1973-1975
    Карл Шнел - CCE на НАТО, 1975-1977.
    Франц Йозеф Шулце - НАТО CCE, 1977-1979.
    Фердинанд фон Зенгер и Етерлин - НАТО CCE, 1979-1983.

    17:55 14.08.2025

  • 57 Съветският пeHиc аkp0бат

    0 0 Отговор
    Следващата война в Европа ще е между Русия и фашизма, само фашизма ще се нарича демокрация.
    Фидел Кастро 1992 г.

    17:55 14.08.2025

  • 58 Освен че е "Самоуверен и невъздържан"

    0 0 Отговор
    Е и неграмотен впрочем, но това е характерно за сегашните европейски лидери.

    17:57 14.08.2025

  • 59 А ти таковата

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Комсомолката от ГДР, Меркел":

    Дудуци .

    17:58 14.08.2025

  • 60 Атина Палада

    0 0 Отговор

    До коментар #41 от "САЩ и Англия сринаха Германия":

    САЩ и Англия сринаха Германия днес,макар и икономически,което не е кой знае колко по различно.. (2024-2025 г) а тогава ...когато руската армия беше пред портите на Берлин САЩ се включиха във войната на страната на СССР и избомбиха немчугата..
    Сега САЩ постъпват по същия начин...Видяха ,че Западналите колективни загубиха в Украйна и се измъкват по чорапки от Украйна,а Европа да плаща репарациите...Много удобно..

    17:58 14.08.2025

  • 61 Нали

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Ганя Путинофила":

    Си от любителите на завирането ,
    Що се оплакваш ?

    17:59 14.08.2025

  • 62 100 дни нацизъм

    0 0 Отговор
    Има и колумнисти, които се изразяват по-предпазливо и отхвърлят агресията на САЩ и Израел като нарушение на международното право. Причината за тези различия е, че там, където преобладава законът на по-силния, Германия все още не може да има думата. Тя може само да се прекланя пред по-силните сили с неясна надежда да бъде чута – както федералното правителство в момента демонстрира ярко с подмазвачеството си към Тръмп и Нетаняху.

    Горко, когато Германия наистина отново се окаже „най-силната военна сила в Европа“, каквато се стреми да бъде в момента, и отново самата тя върши „мръсната работа“ срещу „легитимни цели“, а единственото, което има значение, е на чия страна си, вместо на закона. Това ще означава, че световната война, геноцидът и диктатурата отново са на дневен ред.

    18:00 14.08.2025

