Новини
Свят »
Германия »
Германия и съюзниците ѝ работят по изготвянето на гаранциите за сигурност за Украйна
  Тема: Украйна

Германия и съюзниците ѝ работят по изготвянето на гаранциите за сигурност за Украйна

19 Август, 2025 23:55 536 11

  • германия-
  • борис писториус-
  • фридрих мерц-
  • украйна-
  • русия

Министър Писториус спомена и за германския принос за закупуването на американски оръжия за Киев и обучението на над 21 000 украински войници

Германия и съюзниците ѝ работят по изготвянето на гаранциите за сигурност за Украйна - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Германия и съюзниците ѝ работят по изготвянето на подробностите за надеждни гаранции за сигурност за Украйна, каза днес германският министър на отбраната Борис Писториус, цитиран от ДПА, пише БТА.

"Все още не е сигурно какъв точно ще бъде германският принос към гаранциите за сигурност и той трябва да бъде определен както от политическа, така и от военна гледна точка", заяви Писториус.

Още новини от Украйна

"Първо ще трябва да вземем предвид напредъка в преговорите, а след това евентуалният принос на САЩ и накрая консултациите с най-близките ни партньори", добави той.

През уикенда все повече започна да се обсъжда въпросът дали Германия също може да изпрати войници като част миротворческите сили в Украйна. Гаранциите за сигурност срещу по-нататъшни руски атаки се смятат като основно условие за Украйна да направи отстъпки в преговорите.

Германското правителство е наясно с отговорността си в Европа в момента, каза Писториус. Германия вече е вторият по големина поддръжник на Украйна, като е начело по отношение на подкрепата за противовъздушната отбрана и поема политическа отговорност, подчерта той.

Писториус спомена и за германския принос за закупуването на американски оръжия за Украйна и обучението на над 21 000 украински войници.

"В момента е ясно, че се нуждаем от силна Украйна, за да може тя да действа с увереност в тези трудни преговори. Само по този начин сегашният процес може да доведе до трайно и справедливо мирно решение", добави той.


Германия
Поставете оценка:
Оценка 3.9 от 26 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Какво работите нещастници

    15 7 Отговор
    Спирате с интригите, лъжите, пропагандата срещу Русия и да и препикавате оградата и ще имате сигурност.

    23:58 19.08.2025

  • 2 Хахаха

    14 6 Отговор
    Фалангата нагла!Били им дядовците на източният фронт ,не се научиха!Искат ядрена война в Европа и всички да си отидем!Шепа дъртаци ,които не им пука за младите!Дъртият вече не му става ... И светът му е крив...не разбрах те ли че не можете да победите Русия...

    Коментиран от #4

    00:01 20.08.2025

  • 3 Македонец

    2 9 Отговор
    Чувствам се господар на българите.

    🌛🌞

    00:05 20.08.2025

  • 4 Евгений Онанегин

    6 0 Отговор

    До коментар #2 от "Хахаха":

    Това, че ти нестава, не значи че и на тях. Но се небой! Хлебарките оцеляват след ядрена война.

    00:14 20.08.2025

  • 5 Иван

    5 4 Отговор
    Путлерастията е тежко мозъчно заболяване.
    Прихваща се с копейки или чрез надупване на североизток.
    Единственото лечение е еднопосочен билет за Сибир !

    00:16 20.08.2025

  • 6 Шопо

    3 5 Отговор
    Гаранциите за сигурност на Украйна може да даде само Русия.
    Ако територията стане част от РФ може и Крим да си върне.

    Коментиран от #8

    00:16 20.08.2025

  • 7 НИЕ

    1 3 Отговор
    С Путин напред!!!

    00:18 20.08.2025

  • 8 Коко

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Шопо":

    Затяга се примката около врата на Путин. Ще дава гаранции и ще пее украинския химн на Червения площад

    Коментиран от #9

    00:27 20.08.2025

  • 9 Да си бе легнала

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Коко":

    от колкото да покажеш падението на фашисткият запад да съсипва деца.

    00:29 20.08.2025

  • 10 оня с коня

    0 0 Отговор
    Докато НАТО умуват как да подкрепят Украйна,Русофилите вече радостно се провикнаха че дядо Иван бил на Дунава.И да - омесили са Погачи,но има малка подробност - че тоя Аскер НЕ РАЗБИРА и Дума на руски щото е основно с Азиатски произход/вкл. и С.Корея/.Ако към тия Погачи обаче бъдат прибавени като Бонус и някоя и друга тоалетни Чинии/любимият Трофей на Руската армия от Украйна/,ще се наблюдава уникално Зрелище как Дръпнатите очички на "Гостите" се уголемяват до размер на Палачинки от изненада и Доволство!

    Коментиран от #11

    00:30 20.08.2025

  • 11 Пропусна

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "оня с коня":

    и другата ниско интелигентна глупост от пропагандата за глупаци, чиповете от перални. 😄

    00:34 20.08.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания