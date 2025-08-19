Германия и съюзниците ѝ работят по изготвянето на гаранциите за сигурност за Украйна

Германия и съюзниците ѝ работят по изготвянето на подробностите за надеждни гаранции за сигурност за Украйна, каза днес германският министър на отбраната Борис Писториус, цитиран от ДПА, пише БТА.

"Все още не е сигурно какъв точно ще бъде германският принос към гаранциите за сигурност и той трябва да бъде определен както от политическа, така и от военна гледна точка", заяви Писториус.

"Първо ще трябва да вземем предвид напредъка в преговорите, а след това евентуалният принос на САЩ и накрая консултациите с най-близките ни партньори", добави той.

През уикенда все повече започна да се обсъжда въпросът дали Германия също може да изпрати войници като част миротворческите сили в Украйна. Гаранциите за сигурност срещу по-нататъшни руски атаки се смятат като основно условие за Украйна да направи отстъпки в преговорите.

Германското правителство е наясно с отговорността си в Европа в момента, каза Писториус. Германия вече е вторият по големина поддръжник на Украйна, като е начело по отношение на подкрепата за противовъздушната отбрана и поема политическа отговорност, подчерта той.

Писториус спомена и за германския принос за закупуването на американски оръжия за Украйна и обучението на над 21 000 украински войници.

"В момента е ясно, че се нуждаем от силна Украйна, за да може тя да действа с увереност в тези трудни преговори. Само по този начин сегашният процес може да доведе до трайно и справедливо мирно решение", добави той.