Германия и съюзниците ѝ работят по изготвянето на гаранциите за сигурност за Украйна

Германия и съюзниците ѝ работят по изготвянето на подробностите за надеждни гаранции за сигурност за Украйна, каза днес германският министър на отбраната Борис Писториус, цитиран от ДПА, пише БТА.
"Все още не е сигурно какъв точно ще бъде германският принос към гаранциите за сигурност и той трябва да бъде определен както от политическа, така и от военна гледна точка", заяви Писториус.
"Първо ще трябва да вземем предвид напредъка в преговорите, а след това евентуалният принос на САЩ и накрая консултациите с най-близките ни партньори", добави той.
През уикенда все повече започна да се обсъжда въпросът дали Германия също може да изпрати войници като част миротворческите сили в Украйна. Гаранциите за сигурност срещу по-нататъшни руски атаки се смятат като основно условие за Украйна да направи отстъпки в преговорите.
Германското правителство е наясно с отговорността си в Европа в момента, каза Писториус. Германия вече е вторият по големина поддръжник на Украйна, като е начело по отношение на подкрепата за противовъздушната отбрана и поема политическа отговорност, подчерта той.
Писториус спомена и за германския принос за закупуването на американски оръжия за Украйна и обучението на над 21 000 украински войници.
"В момента е ясно, че се нуждаем от силна Украйна, за да може тя да действа с увереност в тези трудни преговори. Само по този начин сегашният процес може да доведе до трайно и справедливо мирно решение", добави той.
1 Какво работите нещастници
23:58 19.08.2025
2 Хахаха
Коментиран от #4
00:01 20.08.2025
3 Македонец
🌛🌞
00:05 20.08.2025
4 Евгений Онанегин
До коментар #2 от "Хахаха":Това, че ти нестава, не значи че и на тях. Но се небой! Хлебарките оцеляват след ядрена война.
00:14 20.08.2025
5 Иван
Прихваща се с копейки или чрез надупване на североизток.
Единственото лечение е еднопосочен билет за Сибир !
00:16 20.08.2025
6 Шопо
Ако територията стане част от РФ може и Крим да си върне.
Коментиран от #8
00:16 20.08.2025
7 НИЕ
00:18 20.08.2025
8 Коко
До коментар #6 от "Шопо":Затяга се примката около врата на Путин. Ще дава гаранции и ще пее украинския химн на Червения площад
Коментиран от #9
00:27 20.08.2025
9 Да си бе легнала
До коментар #8 от "Коко":от колкото да покажеш падението на фашисткият запад да съсипва деца.
00:29 20.08.2025
10 оня с коня
Коментиран от #11
00:30 20.08.2025
11 Пропусна
До коментар #10 от "оня с коня":и другата ниско интелигентна глупост от пропагандата за глупаци, чиповете от перални. 😄
00:34 20.08.2025