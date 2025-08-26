Новини
В Хамбург: Пожарът в голямата зала вече е потушен

В Хамбург: Пожарът в голямата зала вече е потушен

26 Август, 2025 19:25

Очакваше се пълното угасяване да отнеме повече време и все още е твърде опасно да се приближиш до центъра на пожара, който според информациите е бил причинен от горяща кола в склада

В Хамбург: Пожарът в голямата зала вече е потушен - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Избухналият вчера огромен пожар, който унищожи и частично срути склад в германското пристанище Хамбург, днес най-сетне беше потушен от пожарникарите, съобщиха официални представители, цитирани от ДПА, пише БТА.

Около 120 огнеборци гасяха последните огнища и жарава, но големият пожар на мястото беше потушен.

"Пожарът в голямата зала вече е потушен", съобщи говорител на пожарната служба пред ДПА по обяд.

Очакваше се пълното угасяване на пожара да отнеме повече време и все още е твърде опасно да се приближиш до центъра на пожара, който според информациите е бил причинен от горяща кола в склада, отбелязва ДПА.

"Имаше още експлозии, причинени от контейнери с газ под налягане", каза говорителят, докато зоната оставаше отцепена.

Полицейските следователи също не можаха да започнат работа на мястото поради продължаващото наличие на токсични газове.

Първоначално бяха потвърдени шестима ранени в резултат на пожара, който избухна вчера следобед в квартал "Ведел" в югоизточната част на Хамбург. Един от тях е в критично състояние, а втори е сериозно ранен, информира ДПА.

Освен това трима пожарникари са получили травми от взрива, а един шофьор е бил ранен от летящи отломки на магистрала А1. Двадесет и пет души бяха спасени от района, някои от тях с лодка.

В допълнение към пряката опасност от пожара, газови бутилки, съхранявани в склада, експлодираха в продължение на няколко часа, като при взривяването им някои от тях са били изхвърлени на няколкостотин метра във въздуха и са предизвикали допълнителни пожари в околността.


Германия
