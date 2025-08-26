В Хамбург: Пожарът в голямата зала вече е потушен

Избухналият вчера огромен пожар, който унищожи и частично срути склад в германското пристанище Хамбург, днес най-сетне беше потушен от пожарникарите, съобщиха официални представители, цитирани от ДПА, пише БТА.
Около 120 огнеборци гасяха последните огнища и жарава, но големият пожар на мястото беше потушен.
"Пожарът в голямата зала вече е потушен", съобщи говорител на пожарната служба пред ДПА по обяд.
Очакваше се пълното угасяване на пожара да отнеме повече време и все още е твърде опасно да се приближиш до центъра на пожара, който според информациите е бил причинен от горяща кола в склада, отбелязва ДПА.
"Имаше още експлозии, причинени от контейнери с газ под налягане", каза говорителят, докато зоната оставаше отцепена.
Полицейските следователи също не можаха да започнат работа на мястото поради продължаващото наличие на токсични газове.
Първоначално бяха потвърдени шестима ранени в резултат на пожара, който избухна вчера следобед в квартал "Ведел" в югоизточната част на Хамбург. Един от тях е в критично състояние, а втори е сериозно ранен, информира ДПА.
Освен това трима пожарникари са получили травми от взрива, а един шофьор е бил ранен от летящи отломки на магистрала А1. Двадесет и пет души бяха спасени от района, някои от тях с лодка.
В допълнение към пряката опасност от пожара, газови бутилки, съхранявани в склада, експлодираха в продължение на няколко часа, като при взривяването им някои от тях са били изхвърлени на няколкостотин метра във въздуха и са предизвикали допълнителни пожари в околността.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Дякон Унуфрий Араллампиев
19:28 26.08.2025
2 Руските диверсанти
Коментиран от #7
19:29 26.08.2025
3 ЖАЛКО
Коментиран от #10
19:29 26.08.2025
4 ХоХо
19:36 26.08.2025
5 Смешник
19:38 26.08.2025
6 Хихи
19:39 26.08.2025
7 Пишеш, като журналист от CNN и BBS
До коментар #2 от "Руските диверсанти":Голи внушения без факти 🤣
19:40 26.08.2025
8 Федел
Там бели не живеят.
19:40 26.08.2025
9 VIVA УРСУЛА
19:41 26.08.2025
10 Жалко че го съсипаха и нег
До коментар #3 от "ЖАЛКО":кой
пришълците ли?
19:42 26.08.2025