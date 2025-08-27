Новини
Ожесточени сражения край Покровск и Лиманск, 10 дрона свалени над Ростов. Тръмп е готов да наложи санкции на Русия
  Тема: Украйна

Ожесточени сражения край Покровск и Лиманск, 10 дрона свалени над Ростов. Тръмп е готов да наложи санкции на Русия

27 Август, 2025 04:18, обновена 27 Август, 2025 04:42 1 396 14

НАТО вдигна два изтребителя заради руски разузнавателен самолет над Балтийско море. Украинците на възраст от 18 до 22 години ще може да преминават границата безпрепятствено "в условията на военно положение"

Ожесточени сражения край Покровск и Лиманск, 10 дрона свалени над Ростов. Тръмп е готов да наложи санкции на Русия - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
БТА БТА

Украинската армия съобщи за интензивни сражения на Покровското и Лиманското направление вчера, предаде Укринформ, цитирана от БТА.

По данни от 22 ч. (и българско време) снощи във вторник е имало общо 130 сблъсъка, написаха във "Фейсбук" от Генералния щаб на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ).

Най-ожесточени според сводката са били боевете на Покровското и Лиманското направление, където е имало съответно 30 и 27 руски атаки.

Тези данни не са проверени по независим път. До момента няма реакция от руска страна.

Град Покровск в централната западна част на източната украинска Донецка област е основна цел на руската армия сега.

През есента на 2022 г. Въоръжените сили на Украйна си върнаха контрола върху Лиман - важен град в северната част на Донецка област, който Русия бе превзела в началото на войната.

Вчера украинската армия за първи път потвърди, че руски войски са навлезли в Днепропетровска област.

Институтът за изследване на войната междувременно отчете на сайта си, че ВСУ продължават да оказват натиск върху руските войници, проникнали източно и североизточно от град Добропиля, на трийсетина километра северно от Покровск, в навечерието в срещата в Аляска между президентите на САЩ и Русия, Доналд Тръмп и Владимир Путин.

В неделя украинската армия обяви, че е обкръжила руските войници в района на Добропиля, основната заплаха където е ликвидирана.

Руското военно командване, според съобщенията, се е отказало от опитите си да използва проникването към Добропиля, след като тази акция, изглежда, не е довела до установяването на трайни позиции, отбелязва американският мозъчен тръст.

Десет изпратени от Украйна дрона са били свалени тази нощ над Ростов на Дон, съобщи изпълняващият длъжността губернатор на едноименната южна руска област Юрий Слюсар, цитиран от ТАСС.

Няма данни за пострадали хора.

Нанесени са обаче щети на седем жилищни блока в центъра на Ростов на Дон, предаде кореспондент на ТАСС на място. Той съобщи за изпочупени прозорци.

На покрива на жилищна сграда е избухнал пожар, който вече е локализиран, написа от своя страна Слюсар в "Телеграм". Петнадесет човека са били евакуирани.

Русия и Украйна си разменят удари с дронове на практика всяка нощ. Безпилотните летателни апарати играят важна роля във войната, която продължава вече три години и половина.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп изрази готовност да наложи санкции на Русия, ако тя не се съгласи на прекратяване на огъня във войната срещу Украйна, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

"Това, което обмислям, е много, много сериозно, ако трябва (да наложа санкции), но искам да видя как (войната) приключва", каза Тръмп пред репортер, който го попита дали ще има последици за руския му колега Владимир Путин.

"Имаме икономически санкции. Говоря за икономически, защото няма да влизаме в световна война", подчерта американският президент.

Тръмп отложи налагането на санкции на Русия, с което заплашва от дълго време, в опит да сложи край на продължаващата вече три години и половина война, като засега посредническите му усилия не дават резултат, отбелязва Ройтерс.

Президентът на САЩ се опитва да организира среща между руския и украинския си колега Володимир Зеленски. Кремъл обаче загатва, че на този етап Путин не възнамерява да разговаря със Зеленски, който вече даде принципното си съгласие, посочва Ройтерс.

"Това ще е не световна, а икономическа война", каза Тръмп на заседание на кабинета в Белия дом вчера. "Една икономическа война ще бъде лоша и ще бъде лоша за Русия, а аз не искам това", продължи той и добави: "Зеленски също не е съвсем невинен."

Тръмп отдавна предлага използването на икономически инструменти като лост срещу воюващите страни, припомня Ройтерс. Той ще въведе от днес допълнителни мита в размер на 25% върху индийския износ за САЩ, защото Делхи е един от най-големите купувачи на руски петрол.

Вчера Тръмп намекна, че е готов да наложи високи мита на Русия и Украйна, за да ги принуди да сключат мир, отбелязва Ройтерс.

Силите на НАТО изпратиха два изтребителя "Юрофайтър" от Германия заради неочаквано приближаване на руски разузнавателен самолет над Балтийско море, предаде ДПА, като се позова на официален представител на германските военновъздушни сили.

Изтребителите са излетели от летище "Росток-Лааге", за да идентифицират руския самолет "Илюшин Ил-20М". Той е летял, поддържайки радиомълчание, и е останал в международното въздушно пространство, съобщи говорител на германските ВВС.

Това е 10-то такова излитане под тревога над Балтийско море през тази година.

Ситуацията в района става все по-напрегната след неотдавнашните шпионски инциденти и подозрения за саботаж, отбелязва ДПА.

Украинското правителство осъвремени процедурата за преминаване на държавната граница, като мъже между 18- и 22-годишна възраст вече ще имат право да я пресичат свободно, съобщи украинската министър-председателка Юлия Свириденко, цитирана от Укринформ и БТА..

„Днес правителството осъвремени процедурата за преминаване на държавната граница. Мъжете на възраст от 18 до 22 години ще може да преминават границата безпрепятствено в условията на военно положение“, написа тя в „Телеграм“.

Това важи за всички граждани в определения възрастов диапазон, както и за граждани, които по една или друга причина, се намират в чужбина.

„Искаме украинците да поддържат връзки с Украйна, доколкото е възможно“, подчерта Свириденко.

По-рано президентът Володимир Зеленски нареди на правителството и военното командване да проучат възможността за опростяване на процеса на преминаване на държавната граница за младите украинци, като предложи възрастовата граница да бъде повишена от 18 на 22 години, припомня Укринформ.


Украйна
